10 nejlepších softwarů a nástrojů pro správu nákupu v roce 2025

Ať už se jedná o B2B, B2C, SaaS nebo něco mezi tím, materiály a služby udržují vaše podnikání v chodu. Pracovníci v oblasti nákupu, jako jste vy, podporují tento pokrok tím, že vyhledávají dodavatele, spravují objednávky, žádají o nabídky prostřednictvím RFP a spravují smlouvy.
Je toho hodně, že?
Naštěstí řešení pro nákup zefektivňují váš pracovní postup a usnadňují schvalovací procesy. Pokud je nejvyšší čas automatizovat vaše nákupní procesy, máme pro vás řešení.
V tomto průvodci najdete tipy, jak najít nejlepší řešení pro nákup, a také náš výběr nejlepších softwarů pro nákup v roce 2024.
Co je software pro správu nákupu?
Software pro správu nákupu je řešení navržené tak, aby pomáhalo firmám zefektivnit jejich nákupní procesy, od vyhledávání dodavatelů až po správu smluv. Automatizuje úkoly a poskytuje centralizovanou platformu pro všechny nákupní aktivity, což usnadňuje nákupním týmům spolupráci, sledování pokroku a přijímání rozhodnutí na základě dat.
S neustále rostoucí složitostí dodavatelských řetězců a potřebou rychlejšího rozhodování se software pro správu nákupu stal nezbytným nástrojem pro firmy všech velikostí.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu nákupu?
Hledáte vhodný nástroj pro správu nákupu? Hledejte software pro správu nákupu, který obsahuje funkce jako:
- Šablony: Kdo má čas vytvářet nové dokumenty od nuly? Vyberte si software pro správu nákupu, který obsahuje šablony pro poptávky, kontrolní seznamy zásob a další.
- Rozpočtování: Koneckonců musíte spravovat své finance. Hledejte funkce, jako je analýza výdajů a přehled o výdajích, které vám pomohou v procesu nákupu. Dobrý nástroj pro nákup by měl také nabízet zpracování faktur a integraci s účty splatnými.
- Využijte funkce specifické pro daný případ: Jistě, většina nástrojů pro nákup vyhovuje potřebám různých typů společností. Ale neuškodí zvolit nástroj, který již vyhovuje vašemu odvětví. Ať už potřebujete pomoc s řízením realitních projektů nebo potřebujete spravovat IT oddělení, existuje softwarové řešení, které je pro vás to pravé.
- Integrace: Již používáte software pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a další software. Vyberte si nástroje pro správu nákupu, které dobře spolupracují s softwarem, který již používáte.
- Správa seznamu dodavatelů: Dobrý nástroj pro řízení nákupu spravuje všechny fáze životního cyklu smlouvy. Hledejte robustní funkce pro správu smluv a dodavatelů, abyste měli přehled o výkonu dodavatelů.
- Snadné použití: Vyberte si cloudové nástroje pro správu nákupu, abyste získali informace v reálném čase, které potřebujete k lepší a rychlejší práci.
10 nejlepších nástrojů pro správu nákupu
Můžete si vybrat vlastní proces řízení nákupu, ale proč se s tím obtěžovat, když jsme za vás udělali všechnu práci? Zde je náš výběr nejlepších nástrojů pro řízení nákupu v roce 2024.
1. ClickUp – nejlepší pro správu zásob
ClickUp je robustní platforma, která kombinuje nákup, dokumenty, úkoly, tabule, analytiku, cíle, chaty a další. Pokud vás nebaví procházet nespočet platforem, abyste dokončili jeden jediný úkol, ClickUp je pro vás tím pravým řešením.
Zobrazení seznamu ClickUp je ideální pro procesy nákupu a správu rozpočtů díky přizpůsobitelným polím a možnostem třídění. Díky tomuto zobrazení získáte přehled o všech svých úkolech a můžete je snadno třídit, filtrovat, seskupovat a vyhledávat konkrétní úkoly.
Vše, co potřebujete, jsou správné šablony, abyste mohli ClickUp proměnit v přizpůsobitelnou platformu pro nákup vašich snů. Použijte šablonu ClickUp Procurement Space Template k monitorování všech vašich nákupních úkolů na jednom místě – včetně databáze bez nutnosti programování a pěkné vizualizace.
Použijte šablonu ClickUp pro nákup a naplánujte si své nákupní úkoly ještě předtím, než si naplánujete jediný úkol. Místo přepínání mezi nespočtem platforem a nástrojů si užijete rozumnější a efektivnější proces nákupu, který vám práci nesrovnatelně usnadní.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Vytvořte si šablonu pro své nákupní aktivity pomocí šablony ClickUp Procurement Template.
- Vytvářejte vlastní pole, stavy a zobrazení
- Použijte ClickUp AI k automatickému vyplňování dokumentace a šablon pro správu nákupu.
- Proměňte plány nákupu v proveditelné úkoly pouhým kliknutím.
- Ukládejte všechny interní a externí chaty v ClickUp společně s dokumentací k nákupu.
Omezení ClickUp:
- Funkce jako ClickUp AI jsou k dispozici pouze u placených účtů.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže začátečníci se někdy cítí zastrašeni.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Coupa – software pro nákup, který je nejlepší pro správu výdajů
Coupa je software a platforma pro nákup, která se zaměřuje především na peníze. Má mnoho funkcí, ale zaměřuje se hlavně na správu výdajů v nákupních procesech. Coupa sjednocuje proces od zdroje po platbu, aby zvýšila vaše provozní marže, což zní jako splněný sen pro nákupčí.
Použijte Coupa ke správě svého provozního kapitálu a prognózování rozpočtů. Tento nástroj pro řízení nákupu dokonce nabízí omezené automatizace pro zefektivnění uzavírání smluv, nákupů, schvalování faktur a vztahů s dodavateli.
Nejlepší funkce Coupa:
- Zobrazte si správu externích dodavatelů pomocí funkcí dodavatelského řetězce.
- Coupa Community. ai poskytuje užitečné finanční benchmarky.
- Software pro správu dodavatelů
Omezení Coupa:
- Někteří uživatelé uvádějí, že museli vytvořit více účtů Coupa, aby mohli zpracovávat platby.
- Ze všech nástrojů pro správu nákupu Coupa nenabízí bezplatnou zkušební verzi ani členství freemium.
- Coupa nabízí zákaznický servis pouze prostřednictvím chatu.
Ceny Coupa:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Coupa:
- G2: 4,2/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
3. Kissflow – nejlepší pro automatizaci nákupních objednávek
Kissflow se pyšní svou jednoduchostí a přizpůsobitelností. Tuto platformu můžete využít ke sledování žádostí o nákup, automatickému generování objednávek a schvalování faktur na cestách v mobilní aplikaci.
Líbí se nám, že Kissflow lze integrovat s mnoha dalšími platformami, což znamená, že všechna vaše data proudí na jedno místo. Tento software pro správu nákupu obsahuje pluginy pro Xero, DocuSign a mnoho dalších.
Kissflow dokonce nabízí podrobná oprávnění, takže máte úplnou kontrolu nad tím, co mohou členové vašeho týmu pro nákup na platformě dělat.
Nejlepší funkce Kissflow:
- Zjednodušte přijímání a správu dodavatelů v Kissflow
- Integrujte Kissflow s jiným finančním softwarem, který již používáte, prostřednictvím API.
- Můžete si přizpůsobit téměř cokoli, včetně schvalovacích workflow, datových polí a formátů zpráv.
Omezení Kissflow:
- Kissflow nenabízí bezplatné ani freemium možnosti ve srovnání s jinými softwarovými produkty pro správu nákupu v tomto seznamu.
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné nasadit Kissflow.
Ceny Kissflow:
- Cena začíná na 1 990 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze Kissflow:
- G2: 4,3/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Kissflow!
4. Vendr – nejlepší pro náklady na SaaS
Využívá vaše společnost mnoho softwaru? Pokud ano, Vendr je pro vás tím pravým softwarem pro nákup. Specializuje se na snižování nákladů na SaaS a zároveň zrychluje proces nákupu. Co na tom není k milování? ?
Vendr, jak již název napovídá, pomáhá se správou dodavatelů softwaru. Spravuje dokonce i dodržování předpisů, což je užitečné, pokud musíte dodržovat složitou síť právních požadavků.
Nemusíte ani dělat vše ručně. Vytvořte v Vendru procesy nákupu v souladu s předpisy a platforma bude od té chvíle fungovat na autopilota. Ale nebojte se: máte úplnou kontrolu, takže pokud se něco změní, můžete své pracovní postupy libovolně upravovat.
Nejlepší funkce Vendr:
- Eliminujte překvapení díky transparentním průvodcům pro kupující od Vendr.
- Získejte rady pro vyjednávání od odborníků na nákup společnosti Vendr.
- Centralizujte všechny nákupy, obnovení a údaje o výdajích na jednom panelu.
- Každé předplatné zahrnuje záruku úspory.
Omezení Vendr:
- Vendr je určen pro firmy s ročním obratem minimálně 400 000 dolarů.
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce jako preference smluv jsou příliš manuální, což může vést k přehlédnutí.
Ceny Vendr:
- Starter: 36 000 $/rok
- Růst: 78 000 $/rok
- Enterprise: 120 000 $/rok
Hodnocení a recenze Vendr:
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: N/A
5. GEP SMART – nejlepší pro přímé nákupy
GEP SMART je robustní softwarová sada, která zahrnuje nástroje pro přímé nákupy, správu kusovníků, source-to-contract a další. Rozlučte se se samostatnými moduly pro nákup, protože vše je zahrnuto v této platformě.
Jeho systém nákupu je obzvláště výkonný, a to především díky využití umělé inteligence, robotické automatizace procesů (RPA) a velkých dat. Pokud hledáte řešení, které je na špičce technologického pokroku, GEP nabízí komplexní nákupní řešení, které můžete využívat kdekoli.
Nejlepší funkce GEP:
- Efektivně spravujte všechny přímé a nepřímé výdaje pomocí softwaru pro řízení nákupu.
- Sdělte společnosti GEP své požadavky na dodržování předpisů a ona pro vás navrhne proces nákupu, který bude v souladu s předpisy.
- Umělá inteligence zrychluje úkoly od zdroje po platbu, jako je analýza výdajů, strategické zadávání zakázek, zpracování objednávek a správa faktur.
Omezení GEP:
- Někteří uživatelé považují GEP za obtížně ovladatelný.
- Ostatní uživatelé tvrdí, že GEP je pomalejší než jiné nástroje pro správu nákupu.
Ceny GEP:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GEP:
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (7 recenzí)
6. Jaggaer – nejlepší pro elektronické zadávání zakázek
Jaggaer je nástroj pro správu nákupu, který se specializuje na přímý nákup a elektronický nákup. Jeho cílem je pomoci podnikům získat větší kontrolu nad svými výdaji a zvýšit efektivitu.
Pokud potřebujete, aby všichni ve vaší organizaci (konečně) dodržovali vaše smlouvy a zásady, Jaggaer je správnou volbou. Tento software pro řízení nákupu nejenže obsahuje funkce pro zajištění souladu s předpisy, ale také inteligentní nákupní nástroje pro bezproblémové nakupování.
Nejlepší funkce Jaggaer:
- Využijte funkce správy dodavatelského řetězce a správy vztahů s dodavateli od společnosti Jaggaer k řízení všech aspektů nákupu.
- One-Stop Shopping umožňuje týmům nákupu prohlížet a porovnávat položky z různých katalogů na jednom místě.
- Díky funkcím pro vytváření reportů od společnosti Jaggaer můžete snadno zobrazit všechna data o nákupu a obchodních procesech na jednom místě.
Omezení Jaggaer:
- Ohledně cen se musíte obrátit na společnost Jaggaer.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Jaggaer nabízel globální nástroje pro nákup.
Ceny Jaggaer:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jaggaer:
- G2: 4,4/5 (27+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (2+ recenze)
7. Procurify – nejlepší pro správu dodavatelů
Procurify je jedním z nejvíce uživatelsky přívětivých a nejlepších nástrojů pro týmy zabývající se nákupem. S Procurify získáte přehled o všech obchodních procesech, výdajích a řešeních pro správu dodavatelů v reálném čase, a to vše na jednom místě.
Procurify nejenže kompletně spravuje proces od nákupu po platbu, ale také omezuje výdaje. Funguje dokonce i s přísnými rozpočty a audity, aby vás udržel na správné cestě. ?️
Nejlepší funkce Procurify:
- Procurify je dodáván s mobilní aplikací pro iOS a Android.
- Integrujte Procurify do svého účetního systému nebo ERP
- Vytvořte vlastní pracovní postupy pro schvalování výdajů, které fungují i tehdy, když je váš tým na cestách.
Omezení Procurify:
- Procurify nenabízí bezplatnou ani freemium verzi, na rozdíl od některých jiných softwarů pro správu nákupu.
- Procurify nemá funkce pro správu zásob.
Ceny Procurify:
- Cena začíná na 2 000 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze Procurify:
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
8. Team Procure – nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy v oblasti nákupu
Team Procure zpracovává všechny schvalovací procesy, objednávky a správu zásob na jednom místě. Líbí se nám, že tento nástroj pro správu nákupu nabízí přizpůsobitelné schvalovací procesy, takže jej můžete libovolně upravovat podle svých potřeb.
Další velkou výhodou je funkce RFQ & E-Auctions. Pozvěte více dodavatelů, aby podali nabídku na projekt v Team Procure, a automaticky porovnejte výsledky na platformě. Kdo má totiž čas číst pět 20stránkových RFQ?
Nejlepší funkce Team Procure:
- Provádějte elektronické aukce a shromažďujte poptávky od více dodavatelů pro kvalitní správu výdajů.
- Integrujte Team Procure do svého řešení pro správu skladu
- Zapojte všechny dodavatele a sledujte jejich KPI v oblasti nákupu v Team Procure.
Omezení Team Procure:
- Funkce pro správu zásob jsou ve srovnání s jinými softwary pro nákup omezené.
- Někteří uživatelé tvrdí, že tabulky cash flow jsou pro správu výdajů těžko srozumitelné.
Ceny Team Procure:
- Cloud Procurement Suite: 250 $/měsíc (zahrnuje 3 uživatele)
- Enterprise Procurement Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Team Procure:
- G2: 5/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,7/5 (3+ recenze)
9. Corcentric – nejlepší pro B2B týmy
Corcentric je inteligentní software pro nákup, který spravuje procesy od zdroje k platbě, od objednávky k platbě, zpracování plateb a mnoho dalšího. Specializuje se na B2B obchod, takže pokud prodáváte produkty jiným firmám, Corcentric by pro vás mohl být tím pravým řešením.
Líbí se nám, že Corcentric sdružuje celý proces nákupu na jednom místě. Obzvláště zajímavá je jeho funkce Intelligent Applications: využívá automatizaci a umělou inteligenci k urychlení správy nákupu a k rychlému rozpoznání užitečných trendů.
Nejlepší funkce Corcentric:
- Zavolejte svému strategickému poradci a získejte tipy na optimalizaci.
- Integrujte a automatizujte nákup pomocí inteligentních aplikací Corcentric.
- Najměte si společnost Corcentric, která za vás bude spravovat nákup pomocí spravovaných služeb.
Omezení Corcentric:
- Někteří uživatelé hlásí pomalý a chybový provoz ve srovnání s jinými nástroji pro správu nákupu.
- Ohledně cen se musíte obrátit na společnost Corcentric.
Ceny Corcentric:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Corcentric:
- G2: 3,2/5 (7+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (3+ recenze)
10. Precoro – nejlepší pro správu smluv
Precoro nabízí řadu funkcí pro zadávání požadavků, schvalování, objednávání, správu smluv a kontrolu nákupu. Precoro je plně přizpůsobitelné a máte možnost automatizovat prakticky cokoli. ?
Precoro automaticky vytváří dokumenty za vás a provádí trojstranné porovnávání. S tímto spolehlivým řešením pro správu nákupu můžete automaticky generovat objednávky, sledovat je v reálném čase a mít přehled o všech nákupních akcích.
Nejlepší funkce Precoro:
- Synchronizujte data o nákupu v reálném čase
- Precoro nabízí bezpapírové, automatizované žádosti o nabídky (RFP) a poptávky (RFQ).
- Sledujte historii revizí pracovních postupů, abyste vyhověli auditům.
Omezení Precoro:
- Někteří uživatelé nemají rádi pravidla pro oznámení v Precoro.
- Ostatní uživatelé tvrdí, že modul pro správu zásob nemá funkce, které potřebují.
Ceny Precoro:
- Pro menší týmy: 35 $/měsíc na uživatele pro méně než 20 uživatelů
- Pro větší týmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Precoro:
- G2: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Běžné výzvy v oblasti řízení nákupu
Zefektivnění procesu nákupu není žádná maličkost.
Organizace často čelí mnoha výzvám v oblasti nákupu, jako je dodržování předpisů, předcházení překročení nákladů a zajištění včasného dodání zboží a služeb. Další významnou překážkou je riziko podvodných aktivit, které vyžaduje důkladné sledování a ověřování každé transakce.
Naštěstí software pro správu nákupu řeší tyto problémy automatizací pracovních postupů, zajištěním souladu prostřednictvím systematických kontrol, poskytováním přehledu o rozpočtu v reálném čase a vylepšením procesů ověřování dodavatelů. Minimalizuje také lidské chyby, čímž zlepšuje celkovou efektivitu nákupu.
Jak mohou nástroje pro správu nákupu zlepšit proces nákupu?
Nástroje pro správu nákupu nabízejí řadu funkcí a výhod, které mohou výrazně zlepšit proces nákupu. Mezi ně patří:
- Zefektivněné žádosti o nákup: Software pro řízení nákupu umožňuje uživatelům snadno vytvářet a odesílat žádosti o nákup, čímž se snižuje čas a úsilí spojené s tímto procesem.
- Rychlejší schvalovací procesy: Díky automatizovaným schvalovacím procesům mohou nástroje pro správu nákupu urychlit schvalování nákupních požadavků, čímž se sníží zpoždění a zajistí včasný nákup.
- Centralizovaná data: Díky centralizaci všech dat o nákupu na jedné platformě poskytují tyto nástroje přehled o výdajích, smlouvách a správě dodavatelů v reálném čase. To usnadňuje sledování a analýzu nákupních aktivit.
- Automatizace: Software pro řízení nákupu často obsahuje automatizační funkce, které mohou pomoci snížit množství manuálních úkolů a zvýšit efektivitu. Patří mezi ně automatizované objednávky, fakturace a správa smluv.
- Úspora nákladů: Díky přehledu o výdajových vzorcích a možnostech úspory nákladů mohou nástroje pro správu nákupu pomoci firmám ušetřit peníze při nákupech.
- Správa dodržování předpisů: Díky funkcím, jako je sledování dodržování předpisů a automatizovaná správa smluv o nákupu, mohou tyto nástroje pomoci zajistit, že všechny nákupy budou prováděny v souladu s firemními zásadami a zákonnými požadavky.
Spravujte procesy nákupu pomocí nástrojů pro správu nákupu
Nákup zahrnuje mnoho proměnných faktorů a my víme, že již máte talent na řízení všeho. Ale proč si nákup zbytečně komplikovat?
S ClickUpem můžete všechny své úkoly, chaty a strategie nákupu sjednotit na jedné platformě. Naše šablony vám ušetří hodiny času a díky nim bude proces nákupu – troufáme si říct – zábavný! ✨
Ale nemusíte nám věřit. Vyzkoušejte ClickUp hned teď: je to navždy zdarma.