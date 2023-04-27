5 tipů pro úspěšné řízení realitních projektů v roce 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je to řízení realitních projektů?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Řízení projektů v oblasti nemovitostí zvyšuje vaše šance na úspěch tím, že vám poskytuje pokyny, techniky a opakovatelné procesy, které vám pomohou efektivně řídit vše, co souvisí s realitním projektem. " } } ] }
Do února 2024 vzrostla míra výstavby domů v USA téměř o 20 %. To by mohlo znamenat, že se konečně vrací kupci nemovitostí a že stavitelé domů začínají znovu nabývat důvěru v trh. Udržujte si náskok v oblasti správy nemovitostí a klientů tím, že se naučíte efektivně plánovat projekty, přidělovat zdroje a implementovat strategie pomocí těchto tipů a nástrojů pro správu realitních projektů! ??
Co je to řízení realitních projektů?
Řízení projektů v oblasti nemovitostí zvyšuje vaše šance na úspěch tím, že vám poskytuje pokyny, techniky a opakovatelné procesy, které vám pomohou efektivně řídit vše, co souvisí s realitním projektem.
Řízení realitních projektů zahrnuje dohled, koordinaci a správu realitních projektů, jako je výstavba a rozvoj nemovitostí, od začátku až do dokončení projektu. To může zahrnovat plánování developerského projektu, návrh, řízení výstavby a další.
Správa nemovitostí nebo řízení realitních projektů zahrnuje širokou škálu projektů, od malých renovací a přestaveb až po rozsáhlé komerční a rezidenční developerské projekty. Proto je důležité, aby projektový manažer rozuměl stavebnímu procesu, měl odpovídající vzdělání a získal příslušné licence a certifikáty, například certifikát pro řízení realitních projektů.
Projektový manažer by měl mít k dispozici vhodné nástroje, aby mohl efektivně řídit a úspěšně realizovat realitní nebo stavební projekt v souladu s časovým harmonogramem.
Klíčové prvky řízení realitních projektů
- Řízení času a rozsahu: Jedná se o nejdůležitější části plánování, protože zde definujete velikost, umístění a typ nemovitosti, stejně jako realistický časový harmonogram projektu.
- Řízení nákladů: Tento prvek zahrnuje řadu procesů: plánování, odhadování, rozpočtování, financování, správu, kontrolu a benchmarking. Řízení nákladů poskytuje lepší kontrolu, vyšší nákladovou efektivitu a snížené riziko.
- Řízení kvality: Je třeba zavést opatření pro kontrolu kvality a také průběžně sledovat a upravovat cíle, aby byly zachovány vysoké standardy.
- Řízení rizik: Zde se diskutuje o všech typech rizik. Mělo by to zahrnovat právní rizika, rizika spojená s řízením a rizika pro investory, jako je likvidita.
- Řízení komunikace: Stejně jako u každého typu projektu by měl existovat zavedený komunikační kanál, který zahrnuje zúčastněné strany projektu, regulační orgány, developery, dodavatele a investory.
- Řízení nákupu : Aby byl projekt správně proveden, je třeba se zaměřit na pořízení služeb a materiálů nezbytných pro projekt. To by mělo zahrnovat řízení dodavatelského řetězce a vyjednávání smluv.
- Integrace řízení: Vzhledem k tomu, že se na projektu bude podílet mnoho lidí, je třeba mít plán, jak koordinovat a integrovat různé aspekty projektu, aby vše fungovalo hladce.
Role projektového manažera v oblasti nemovitostí
Každý realitní projekt, který vás napadne, je projektem. A jako každý jiný projekt potřebuje něco, co ho drží pohromadě. V tomto případě hrají manažeři realitních projektů klíčovou roli při zajišťování hladkého průběhu každého stavebního projektu, dosažení vynikající návratnosti investic a zaručení spokojenosti klientů.
Role a odpovědnosti
- Plánování a realizace projektů: Úspěšně provádějte projekt v průběhu celého jeho životního cyklu.
- Koordinace projektu: Koordinace se všemi odborníky a klienty zapojenými do projektu
- Řízení rizik: Identifikace a řízení rizik spojených s projekty, zajištění povolení a dodržování státních a místních předpisů.
- Komunikace: Sledování pokroku a sdělování změn nebo aktualizací týmu a klientům
- Správa rozpočtu: Správa rozpočtů projektů, sledování výdajů a zajištění, aby projekt nepřekročil rozpočet.
- Správa smluv: Vyjednávání a správa smluv se stranami v rámci stavebního průmyslu, jako jsou dodavatelé, s cílem zajistit, aby všechny strany plnily své smluvní závazky a aby veškeré práce splňovaly požadované standardy kvality.
Časté výzvy
Výzvy pro projektové manažery jsou obvykle spojeny s nedostatkem nástrojů pro řízení projektů a rizik a s nedostatkem struktury, která by pomáhala řídit a sledovat projekty.
Je dobré, že máme k dispozici moderní řešení a nástroje, které pomáhají snižovat rizika a úspěšně realizovat projekty. Zde je pět tipů pro řízení realitních projektů, na které se můžete spolehnout při řízení svého příštího developerského nebo stavebního projektu!
5 tipů pro efektivní řízení realitních projektů
Pro dlouhodobý udržitelný úspěch v oblasti nemovitostí mějte na paměti následující tipy, které zajistí správné plánování a řízení projektů:
1. Vypracujte komplexní plán projektu
Komplexní projektový plán by měl obsahovat všechny podrobnosti potřebné od začátku do konce. Plán by měl obsahovat všechny klíčové prvky: popis, význam, relevanci, hodnotu a účel. Kromě toho by v plánu mělo být uvedeno také následující:
- Jasně definované cíle a záměry projektu
- KPI nebo metriky úspěchu
- Role zainteresovaných stran a spolupracovníků
- Šablona pracovního plánu
- Rozpočet a rozsah
- Zajištění zdrojů
- Výstupy, milníky a závislosti
- Plány a soudržné časové harmonogramy
- Nástin komunikace
- Marketing nemovitostí
- Faktory řízení rizik
PRO TIPPro efektivní plánování použijte šablony, jako je například šablona vzorového projektového plánu od ClickUp, která vám pomůže vypracovat komplexní projektový plán a s jistotou jej realizovat. Tato šablona obsahuje předem připravené pohledy na plánování postupu a projektový plán a také vlastní stavy, které zajišťují organizovaný pracovní postup. Pokud potřebujete pomoc se začátkem, podívejte se do průvodce pro začátečníky, který je součástí šablony.
2. Využijte software a nástroje pro řízení projektů
K realizaci všeho, co je v plánu, je nezbytný spolehlivý software CRM pro realitní kanceláře a další nástroje. Nejenže usnadňují a zrychlují plánování, ale také výrazně usnadňují spolupráci a sledování pokroku, zajišťují všem plynulý pracovní tok a udržují rozpočet a zdroje pod kontrolou.
Váš projektový manažer potřebuje správný software, který mu umožní získat přehled o rizicích spojených s náklady projektu a zlepšit transparentnost mezi týmy, zúčastněnými stranami a dalšími subjekty.
Můžete důvěřovat ochraně osobních údajů v softwaru pro řízení projektů, jako je ClickUp, protože ClickUp se zavázal k ochraně osobních údajů.
PRO TIPNaučte se, jak realitní kanceláře používají ClickUp, a využijte šablonu pro správu realitních projektů od ClickUp, abyste mohli snadno sledovat kontakty, nemovitosti, platby, poznámky, smlouvy, harmonogramy a mnoho dalšího – vše na jednom místě.
3. Zajistěte jasnou komunikaci se zainteresovanými stranami
Vyžaduje to také komunikaci a spolupráci s více lidmi, jako jsou klienti, dodavatelé a další týmy.
Je velmi důležité, aby mezi zúčastněnými stranami, klienty a všemi členy zapojenými do projektu existovala jasná komunikace. Díky tomu jsou všichni efektivní, protože dochází k menšímu zmatku, je k dispozici okamžitá pomoc a snadno se spolupracuje.
S tímto vědomím by měla existovat zavedená forma komunikace, která vyhovuje všem. Nástroje pro spolupráci, jako je ClickUp, s integrovanou funkcí chatu a dalšími komunikačními funkcemi, vám umožňují plynule spolupracovat s ostatními v reálném čase. Mějte na paměti, že existují i jiné typy komunikace, které by projektový manažer měl používat v realitním nebo stavebním projektu, například:
- Interaktivní komunikace (osobní schůzky, telefonické rozhovory, webové konference)
- Aktivní komunikace (e-maily, zpravodaje, dokumentace)
- Komunikace typu pull (znalostní báze projektu, software pro řízení projektů)
PRO TIPZefektivněte a zjednodušte komunikaci se svými klienty a zainteresovanými stranami pomocí funkce pro správu projektů v aplikaci, Email in ClickUp. Tato užitečná funkce shromažďuje veškerou vaši komunikaci na jednom místě, protože vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily přímo v ClickUp, čímž vám ušetří čas strávený hledáním e-mailů a přepínáním mezi několika aplikacemi. Stačí propojit své e-mailové poskytovatele, jako jsou Gmail, Outlook a Office 365, s ClickUp a můžete začít organizovat a urychlovat svou e-mailovou komunikaci.
4. Důraz na řízení rizik a plánování pro případ nouze
Složité projekty, zejména v oblasti nemovitostí nebo stavebnictví, se musí zaměřit na řízení rizik a nepředvídané události, protože riziko ztráty investice je vysoké. To znamená, že správci nemovitostí musí spolupracovat se zainteresovanými stranami na vytvoření strategického plánu, na který se všichni mohou zaměřit, když dojde k nepříznivé situaci. V této souvislosti je třeba určit spouštěcí mechanismy, identifikovat všechny typy potenciálních rizik a simulovat různé realistické scénáře.
Zainteresované strany by měly být vždy informovány o všech překážkách, úzkých místech, změnách a dalších důležitých detailech týkajících se projektu. Kromě toho mohou také potřebovat schvalovat změny. To může zahrnovat znalosti nebo přístup k zdrojům, podporu plánů nebo nákupy.
Vyzkoušejte tyto šablony pro plánování nouzových situací!
PRO TIPSeznamte se s kritérii pro software pro řízení rizik a snadno vytvořte strategický plán pomocí šablony Strategic Plan Whiteboard Template od ClickUp. Využijte tento vizuální plán k tomu, abyste pomohli svému týmu koordinovat klíčové kroky a zachytit všechny potřebné informace.
5. Průběžně sledujte a vyhodnocujte průběh projektu
Nemůžete vědět, zda vše probíhá podle plánu, pokud to nesledujete, že? Sledování a vyhodnocování pokroku může pomoci odhalit problémy, které mohou ovlivnit rozsah, rozpočet a čas, a to od samého začátku až do dokončení. To jsou dovednosti, které realitní manažeři potřebují, aby mohli předcházet problémům a zavádět vhodná řešení.
Kromě toho může průběžné sledování a hodnocení pomoci zajistit efektivní využití zdrojů, což nakonec povede k lepší odpovědnosti a transparentnosti.
PRO TIPSledujte důležité dokumenty a zdroje, průběh projektu a další informace pomocí přizpůsobitelných dashboardů v ClickUp. Vyberte si z více než 50 widgetů a vytvořte si vlastní dashboard, který vám pomůže získat přehled o celé vaší práci a snadno sledovat průběh projektu.
Výhody řízení realitních projektů
V oblasti nemovitostí je řízení projektů klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu investice. Pokud je prováděno správně, můžete získat řadu výhod, které vám pomohou v dlouhodobém horizontu. Zde je několik výhod, které můžete získat díky správnému řízení realitních projektů:
- Zvýšená efektivita a účinnost projektů: Projekty v oblasti nemovitostí mohou být výrazně ovlivněny neefektivitou, nesprávně definovaným rozsahem projektu a neefektivním rozpracováním plánů. Díky projektovému řízení však můžete snadno optimalizovat metodiky rozdělením projektu na malé, snadno proveditelné úkoly.
- Lepší řízení rizik: Projektoví manažeři mohou tato rizika zmírnit prostřednictvím správného plánování, zajištění pojištění, dohledu nad smlouvami a znalosti předpisů pro stavebnictví.
Realitní projekty jsou vysoce rizikové podniky s vysokým ziskem, které vás vystavují mnoha rizikům, včetně překročení rozpočtu, rozsahu, času a především rizika soudních sporů. Správné řízení projektů a vhodné nástroje mohou pomoci tato rizika zmírnit.
- Lepší komunikace a spolupráce se zainteresovanými stranami: S nástrojem pro řízení projektů můžete zefektivnit komunikaci, usnadnit přidělování úkolů a udržovat všechny informované, což v konečném důsledku přinese vyšší efektivitu a účinnost.
Komunikace mezi týmy může být v realitních projektech obtížná kvůli počtu zapojených osob – zainteresovaných stran, projektového týmu, právníků, environmentálních konzultantů a dalších. Používání spolehlivého komunikačního nástroje je klíčem k zajištění toho, aby projekty byly dodány podle očekávání a včas.
Snadné řízení realitních projektů s ClickUp
Řízení projektů v oblasti nemovitostí vyžaduje komplexní plánování, které zahrnuje lidské zdroje, rozpočet, časový harmonogram, nepředvídané události a komunikační plány.
Může se to zdát jako náročný úkol, ale s komplexním nástrojem pro řízení projektů, jako je ClickUp, můžete všechny tyto věci provádět mnohem jednodušším způsobem. ClickUp má stovky výkonných funkcí, včetně přizpůsobitelných šablon pro správu nemovitostí, které mohou řízení projektů učinit flexibilnějším a kontrolovanějším po celou dobu.
Vyzkoušejte jej zdarma a využijte jej k řízení všech svých projektů a komunikaci s klienty – vše na jednom místě.
Hostující autor:
David Bitton je spoluzakladatelem a marketingovým ředitelem společnosti DoorLoop, autorem bestsellerů, přednášejícím v oblasti práva a investorem do nemovitostí. Je pětinásobným podnikatelem, který se celý život pohybuje v oblasti nemovitostí a má zkušenosti jako investor, realitní makléř a správce komunity. Je také autorem bestsellerů a přednášejícím v oblasti práva.