10 nejlepších ERP softwarových nástrojů pro plánování zdrojů v roce 2025

V rychle se měnícím a neustále se vyvíjejícím světě podnikání již není používání softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP) luxusem, ale nutností.
ERP systémy jsou v moderních organizacích zásadní, protože integrují různé procesy do jednoho přehledného systému. Mezi tyto procesy patří řízení projektů, organizace dodavatelského řetězce a finance. Jak ale vybrat ten správný ERP systém pro vaše konkrétní požadavky? S tolika dostupnými možnostmi to může být náročný úkol.
V tomto článku se budeme zabývat 10 nejlepšími softwarovými systémy a nástroji ERP, které jsou dnes k dispozici, a zdůrazníme jejich nejlepší funkce a potenciální omezení. Výběr nástroje pro správu dat ERP je totiž rozhodnutím, které má obrovský dopad na vaši organizaci.
Co je ERP software?
Software pro podnikové plánování (ERP) je typ softwaru, který organizace používají k řízení každodenních obchodních činností, jako je účetnictví, nákup, řízení projektů, řízení rizik a dodržování předpisů.
Typy ERP nástrojů
Existuje mnoho typů softwarových balíčků ERP, které se liší typem nabízených služeb. Zde je několik příkladů:
- Lokální ERP systémy: jsou hostovány a spravovány v lokálních prostorách, což organizacím poskytuje úplnou kontrolu nad jejich daty a procesy.
- Cloudové ERP systémy: tento typ systému je hostován v cloudu, díky čemuž je obecně nákladově efektivnější než lokální systémy.
- Mobilní ERP systémy: jsou navrženy pro použití na mobilních zařízeních, jako jsou tablety a smartphony. To umožňuje lepší přístup k informacím a datům prakticky z jakéhokoli místa.
- Přizpůsobené ERP systémy: tento typ systému je přizpůsoben konkrétním potřebám dané organizace.
Základní funkce ERP softwaru
Při správné implementaci může ERP systém zefektivnit provoz, zvýšit efektivitu a poskytnout vám konkurenční výhodu. Proto je výběr správného ERP softwaru klíčový pro provoz a růst vaší firmy. Zde je několik důležitých aspektů, které vám pomohou při hledání ideálního softwaru pro plánování podnikových zdrojů:
- Potřeby podniku: Identifikujte své konkrétní požadavky. Systém ERP musí zvýšit vaši efektivitu a vyhovět potřebám, jako je řízení projektů, finanční řízení, řízení dodavatelského řetězce nebo CRM ( řízení vztahů se zákazníky ).
- Snadné použití: Vyberte si uživatelsky přívětivý ERP software. Příliš složité ERP systémy mohou negativně ovlivnit produktivitu a způsobit chyby tím, že přidají další problémy do vašich obchodních procesů.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: S rozvojem vašich obchodních funkcí by se měl rozvíjet i váš ERP systém. Zvolte flexibilní ERP software, který můžete přizpůsobit vašim rostoucím potřebám.
- Integrační schopnosti: Zabraňte vzniku datových sil a zajistěte plynulý tok informací pomocí ERP softwaru, který se snadno integruje do vašich stávajících systémů – ať už se jedná o nástroje pro řízení lidských zdrojů, dodavatelského řetězce, skladových zásob nebo financí.
- Zákaznická podpora: Přístup k rychlé a kompetentní podpoře může ušetřit cenné zdroje, zejména během fáze implementace nebo při vzniku problémů.
- Rozpočet: zvažte všechny náklady na softwarový systém, implementaci a údržbu. Hledejte řešení, které nabízí nejlepší hodnotu v rámci vašeho rozpočtu a které pokryje základní obchodní procesy.
Sladěte své plány růstu s těmito faktory a vyberte si existující ERP řešení, které bude dlouhodobě podporovat vaše podnikání.
10 nejlepších ERP nástrojů a softwarů, které můžete použít
Na trhu existuje mnoho ERP řešení, ale může být matoucí, které ERP systémy nejlépe vyhovují vašim potřebám a jaké funkce byste měli hledat. Podívejte se na našich 10 nejlepších ERP softwarových řešení a najděte to, které je pro vás to pravé.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a produktivitu, který je určen pro organizace všech velikostí. Jeho univerzálnost umožňuje týmům efektivně spravovat své zdroje, úkoly, cíle a sledovat čas.
Jeho rozsáhlý bezplatný plán nabízí různé funkce, které můžete přizpůsobit bez nutnosti kódování nebo doplňků, což z něj činí vynikající výchozí bod pro startupy a menší týmy. Díky uživatelsky přívětivým rozhraním a vynikajícímu zákaznickému servisu vyniká ClickUp mezi ostatními ERP řešeními díky svým přizpůsobitelným polím a přizpůsobeným zobrazením.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlý bezplatný tarif s mnoha funkcemi: Jedná se o robustní nástroj, který poskytuje hodnotu i ve své bezplatné verzi, díky čemuž je přístupný pro obchodní procesy všech velikostí.
- Import dat z jiných nástrojů: Migrujte data ze svých stávajících nástrojů a ERP řešení snadno a bez ztráty dat.
- Vynikající zákaznický servis: ClickUp vyniká svým pohotovým a efektivním zákaznickým servisem, který zajišťuje hladkou implementaci a řešení problémů.
- Přizpůsobitelný CRM: Funkce správy vztahů se zákazníky ClickUp nabízí prodejním a úspěchovým týmům ERP systémy pro sledování rozpočtů, kontaktních informací a mnoho dalšího.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím není tak plně vybavená jako webová aplikace...
- Neexistuje integrace se službou Zoho Mail, což může být nevýhodou pro firmy, které se při svém provozu silně spoléhají na Zoho Mail.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma Plán
- Neomezený tarif: 7 $ měsíčně za člena
- Obchodní plán: 12 USD za měsíc na člena
- Enterprise Plan: K dispozici jsou individuální ceny.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics je řada softwarových systémů, která zahrnuje jak dodavatele softwaru pro plánování podnikových zdrojů, tak aplikace pro správu vztahů se zákazníky. Tyto ERP systémy jsou navrženy tak, aby pomáhaly podnikům všech velikostí spravovat celé jejich operace, od prodeje a zákaznických služeb až po finanční řízení a řízení dodavatelského řetězce.
S Microsoft Dynamics můžete mapovat své procesy a přizpůsobit ERP software vašemu konkrétnímu odvětví, čímž zvýšíte výkonnost a produktivitu svého podnikání.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Přizpůsobte své obchodní procesy tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vašeho odvětví, pomocí přizpůsobitelných toků.
- Microsoft Dynamics nabízí spolehlivá bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat.
- Využijte sílu umělé inteligence k automatizaci procesů a získejte informace pro rozhodování.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Tento software je relativně drahý, což může být pro malé podniky potenciální překážkou.
- Existují omezení týkající se ukládání dat, která mohou být ve srovnání s jinými ERP systémy omezující.
- Nastavení softwaru může být poměrně složité a může vyžadovat technické znalosti.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Business Central Essentials od 70 USD za uživatele/měsíc
- Business Central Premium od 100 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení zákazníků Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
3. Orion
Orion je robustní cloudový a ERP softwarový systém, který pomáhá firmám zefektivnit jejich provoz a lépe alokovat zdroje. Umožňuje více týmům pracovat současně, čímž zvyšuje spolupráci a produktivitu.
Orion je snadno použitelný a kompatibilní s většinou sítí, takže podnikům usnadňuje sledování zaměstnanců a přehled o jejich úkolech a projektech.
Nejlepší funkce Orionu
- Umožňuje plynulou spolupráci a správu napříč podnikovými týmy ve vaší organizaci.
- Zajišťuje hladký provoz napříč různými síťovými systémy pro klíčové obchodní procesy.
- ERP softwarový systém vám pomůže efektivně sledovat výkonnost vašeho týmu.
Omezení Orionu
- Někdy se stává, že se oznámení ztratí, což může vést k zmeškání aktualizací nebo úkolů.
- Nejedná se o nejdostupnější systém pro řízení dodavatelského řetězce a ERP v tomto seznamu.
Ceny Orionu
Ceny vám sdělí společnost Orion.
Hodnocení zákazníků Orion
- G2: 4,5/5 (14 recenzí)
- Capterra: 4/5 (2 recenze)
4. NetSuite ERP
NetSuite ERP je komplexní cloudový ERP systém typu software jako služba určený pro firmy všech velikostí. Poskytuje přehled o finančních výsledcích vaší firmy v reálném čase. NetSuite je velmi přizpůsobitelný, což usnadňuje zefektivnění vašich operací pomocí systému šitého na míru.
Nejlepší funkce NetSuite ERP
- Skvělé analytické nástroje pro finanční reporting vám umožní mít vaše finance pod kontrolou.
- Pro efektivnější provoz je můžete snadno propojit s jiným softwarem, například s nástroji pro řízení lidských zdrojů.
- Přizpůsobte ERP systém vašim konkrétním obchodním potřebám a pracovním postupům.
Omezení ERP NetSuite
- Naučit se používat NetSuite může trvat dlouho a dokumentace k produktu je omezená.
Ceny ERP systému NetSuite
Ceny si vyžádejte u společnosti NetSuite.
Hodnocení zákazníků NetSuite ERP
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
5. ERPNext
ERPNext je bezplatný open-source ERP systém a účetní software. Je navržen tak, aby byl jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Přesto je toto ERP řešení dostatečně výkonné, aby zvládlo všechny aspekty podnikání.
Díky nízkým režijním nákladům je ERPNext obzvláště efektivní pro malé a střední podniky. Centralizujte své systémy prodeje, nákupu, výroby, účetnictví a lidských zdrojů pod jednou střechou pomocí komplexní sady funkcí ERPNext.
Nejlepší funkce ERPNext
- Open-source přístup udržuje nízké režijní náklady a zároveň poskytuje robustní funkce.
- Zefektivňuje procesy v oblasti lidských zdrojů a snižuje množství manuální administrativy.
- Nabízí intuitivní rozhraní a snadno použitelné funkce.
Omezení ERPNext
- Nastavení a přizpůsobení může být ve srovnání s jinými ERP systémy složité.
- Dokumentace by mohla být podrobnější, aby uživatelům pomohla lépe porozumět nástroji a efektivněji jej využívat.
Ceny ERPNext
- Open source: zdarma
- Cloud (spravovaný hosting): 10 $/web za měsíc
- Podnik (až 50 uživatelů): 1 250 USD/web za měsíc
Hodnocení zákazníků ERPNext
- G2: 4/5 (41 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (134 recenzí)
6. Oracle
Systém plánování podnikových zdrojů společnosti Oracle je cloudové softwarové řešení určené pro zpracování složitých obchodních operací. Uživatelé oceňují jeho schopnost zpracovávat velké množství dat, díky čemuž je tento cloudový ERP software vhodný pro velké podniky s vysokými požadavky na data.
Sada nástrojů Oracle zahrnuje řešení pro finanční řízení, řízení projektů, nákup, rizika, správu podnikových aktiv a další základní funkce business intelligence. Díky kompatibilitě s nástroji třetích stran rozšiřuje Oracle své funkce a poskytuje komplexní softwarové řešení pro řízení podniku.
Nejlepší funkce Oracle
- Vytvořeno tak, aby se přizpůsobilo vaší organizaci a celkovým obchodním funkcím
- Spravujte více databází na jednom serveru
- Bleskurychlý výkon znamená kratší dobu dotazů
- Poskytuje širokou škálu funkcí pro vedení hlavní účetní knihy a analytiku – ideální pro řízení dodavatelského řetězce a skladových zásob.
Omezení Oracle
- Náklady na licence Oracle mohou být vysoké, zejména pro malé a střední podniky.
Ceny Oracle
Použijte nástroj Oracle Cost Estimator
Hodnocení zákazníků Oracle
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (424 recenzí)
7. Odoo
Odoo nabízí řadu obchodních aplikací a systémů pro plánování podnikových zdrojů, které doplňují sadu ERP softwaru pro podporu vašeho podnikání. Díky bezplatné komunitní verzi Odoo zpřístupňuje tradiční ERP systémy a software start-upům a malým podnikům.
Nabízí různé aplikace, jako je fakturace, účetnictví, výroba, nákup, správa skladových objednávek a řízení projektů. Tento ERP software má schopnost automatizovat úkoly a výrazně zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Nejlepší funkce Odoo
- Komunitní verze je zdarma, což je velká výhoda pro startupy a malé podniky.
- Zefektivňuje rutinní úkoly, šetří čas a zvyšuje efektivitu
- Spravuje všechny aspekty vašeho podnikání, od prodeje a CRM až po řízení dodavatelského řetězce a skladových zásob.
Omezení Odoo
- Konfigurace může být složitá
- Podle některých uživatelů je technická podpora někdy pomalá.
Ceny Odoo
- Jedna aplikace: Zdarma
- Standard: 24,90 $/uživatel za měsíc
- Vlastní: 37,40 $/uživatel za měsíc
Hodnocení zákazníků Odoo
- G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 600 recenzí)
8. Workday
Workday je jedním z předních systémů pro plánování podnikových zdrojů v oblasti financí a lidských zdrojů. Jeho ERP systémy nabízejí sadu funkcí navržených tak, aby se přizpůsobily potřebám vaší organizace.
Workday s přehledem zvládá finanční, personální a zdrojové řízení. Díky podrobným analytickým nástrojům platformy můžete sledovat výkonnost podniku. Navzdory své složitosti je díky vynikajícím funkcím pro vytváření reportů a vysoké míře přizpůsobitelnosti žádanou volbou pro podniky všech velikostí.
Nejlepší funkce Workday
- Spravujte dovolené a nemocenské zaměstnanců a synchronizujte tyto informace přímo s nástrojem pro výpočet mezd.
- Zajistěte nábor talentů a zaškolení nových zaměstnanců přímo v aplikaci.
- Udržujte zaměstnance zapojené do učení a rozvoje pomocí modulů zabudovaných přímo do systému.
Omezení Workday
- Naučit se ovládat platformu může být náročné.
- Přechod na Workday může ve srovnání s jinými systémy pro plánování podnikových zdrojů vyžadovat značné množství času a úsilí.
Ceny Workday
Ceny si vyžádejte u společnosti Workday.
Hodnocení zákazníků Workday
- G2: 4,1/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
9. Sage Intacct
Sage Intacct je cloudová platforma pro správu financí a aktiv, která poskytuje rozsáhlé účetní funkce pro zefektivnění finančních operací. Nabízí širokou škálu základních účetních aplikací, jako je hlavní účetní kniha, správa zásob, závazky, pohledávky a správa hotovosti.
Jeho bezpečné procesy zajišťují, že vaše finanční data jsou dobře chráněna, zatímco výkonné nástroje pro reporting firemních dat poskytují praktické obchodní informace.
Nejlepší funkce Sage Intacct
- Získejte rychlou platbu díky jednoduchému automatizovanému systému fakturace.
- Umožňuje vám přístup k vašim obchodním údajům odkudkoli a kdykoli.
- Díky rozsáhlé knihovně finančních zpráv nemá vaše společnost žádná slepá místa.
- Sledujte zásoby od výrobní linky až po regály v obchodech
Omezení Sage Intacct
- Omezené možnosti přizpůsobení nemusí některým firmám poskytovat dostatečnou flexibilitu.
Ceny Sage Intacct
Ceny si vyžádejte u společnosti Sage Intacct.
Hodnocení zákazníků Sage Intacct
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
10. Acumatica
Acumatica je cloudové řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP), které poskytuje řadu nástrojů pro automatizaci profesionálních služeb pro malé a střední podniky. Acumatica je vysoce přizpůsobitelná a nabitá výkonnými funkcemi, přesto si zachovává snadno ovladatelné rozhraní, díky čemuž je přístupná pro uživatele všech úrovní technických znalostí.
Nejlepší funkce Acumatica
- Funkce umělé inteligence a strojového učení vám pomohou automatizovat obchodní procesy.
- Špičková bezpečnost chrání vaše data, zatímco oprávnění založená na rolích usnadňují spolupráci s interními i externími kolegy.
- Cloudový software společnosti Automatica vám poskytuje flexibilitu pro přístup a správu vaší firmy odkudkoli.
Omezení Acumatica
- Porozumění celkovým nákladům na vlastnictví může vyžadovat určitý čas a úsilí.
Ceny Acumatica
Ceny si vyžádejte u společnosti Acumatica.
Hodnocení zákazníků Acumatica
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
Výhody používání ERP softwaru
Díky zefektivnění procesů umožňuje ERP software firmám zůstat produktivní a efektivní. Od snížení počtu chyb při ručním zadávání dat až po zjednodušení složitých procesů – zde jsou některé z hlavních výhod používání ERP softwaru:
- Zvýšená efektivita: Zefektivněné operace zajišťují, že zaměstnanci mají přístup k přesným informacím, aniž by potřebovali více aplikací nebo nástrojů. To může pomoci snížit časovou náročnost.
- Vylepšená spolupráce: Díky tomu, že na stejném systému pracuje více týmů, mohou všechny zúčastněné strany snadno spolupracovat a zůstat v synchronizaci.
- Lepší možnosti reportingu: ERP software umožňuje firmám rychlý a přesný přístup k reportům. To vám pomůže činit lepší rozhodnutí ohledně vašich obchodních operací.
- Snížené náklady: ERP systémy snižují režijní náklady tím, že eliminují manuální práci. Škálovatelnost: ERP systémy jsou navrženy tak, aby rostly spolu s vaším podnikáním, takže se nemusíte obávat, že z nich vyrostete.
- Flexibilita: ERP systémy lze snadno přizpůsobit a přizpůsobit konkrétním potřebám. To znamená, že podniky mohou software optimalizovat pro své vlastní jedinečné procesy.
- Přesnost dat: ERP software eliminuje chyby při ručním zadávání dat, což usnadňuje přístup k přesným informacím a jejich správu. To může podnikům pomoci eliminovat nákladné chyby.
- Vylepšený zákaznický servis: ERP systémy poskytují firmám lepší přehled o objednávkách zákazníků, což znamená, že mohou rychle a efektivně reagovat na dotazy zákazníků.
- Lepší zabezpečení: Většina ERP systémů je vybavena integrovanými bezpečnostními funkcemi, které chrání citlivá data a zajišťují soulad s průmyslovými standardy.
Objevte perfektní ERP řešení pro váš tým
Pokud váš současný ERP systém nepřináší očekávanou efektivitu a produktivitu, možná je čas na změnu. ClickUp nabízí komplexní řešení business intelligence přizpůsobené podnikům různých velikostí a odvětví.
