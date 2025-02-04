10 nejlepších softwarových systémů pro správu dodavatelů v roce 2025

Abychom udrželi náskok před konkurencí, je třeba zajistit hladkou koordinaci různých dodavatelů a poskytovatelů služeb. Ale přiznejme si to: správa dodavatelů může být náročná úloha! Od sledování objednávek a monitorování výkonu až po zajištění včasných dodávek a vyjednávání smluv – i ti nejzkušenější podnikatelé se mohou cítit přetížení.
Naštěstí s pokrokem technologie se vyvíjejí i řešení, která pomáhají zefektivnit tyto základní obchodní procesy. V roce 2024 je trh zaplaven softwarem pro správu dodavatelů, z nichž každý slibuje revoluci ve způsobu, jakým podniky komunikují se svými dodavateli. Ale jak poznáte, který software pro správu dodavatelů vyhovuje jedinečným potřebám vaší organizace?
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších systémů pro správu dodavatelů v roce 2024, které mění podobu správy smluv a umožňují firmám ovládat vztahy s dodavateli jako nikdy předtím.
Co je software pro správu dodavatelů?
Software pro správu dodavatelů je digitální nástroj určený k zefektivnění procesu správy a koordinace vztahů s dodavateli. Je nedílnou součástí řízení dodavatelského řetězce a hraje klíčovou roli při zajišťování efektivní spolupráce podniků s jejich dodavateli.
Jak vybrat nejlepší systém pro správu dodavatelů
Při výběru správného softwaru pro správu dodavatelů pro vaši firmu je důležité zohlednit tyto klíčové faktory a sladit je s vašimi konkrétními požadavky a cíli v oblasti řízení vztahů s dodavateli.
- Centralizovaná databáze dodavatelů: Komplexní databáze dodavatelů, která konsoliduje všechny vztahy s dodavateli na jednom místě, což usnadňuje přístup, aktualizaci a sledování podrobností o dodavatelích.
- Zefektivněné zapojování dodavatelů: Hledejte software pro správu dodavatelů, který zjednodušuje vaše procesy nákupu, snižuje administrativní zátěž a zrychluje dobu potřebnou k zapojení nových dodavatelů.
- Správa smluv: Efektivní funkce správy smluv jsou nezbytností. Váš systém pro správu dodavatelů by vám měl umožňovat vytvářet, ukládat a spravovat smlouvy s dodavateli a zároveň poskytovat včasná upozornění na prodloužení a ukončení smluv.
- Sledování výkonu: Schopnost sledovat výkon dodavatelů prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) je zásadní pro hodnocení jejich efektivity a zajištění toho, že splňují vaše obchodní standardy.
- Nástroje pro komunikaci a spolupráci: Hledejte funkce pro správu smluv s plynulou komunikací a spoluprací s dodavateli, včetně zasílání zpráv, sdílení dokumentů a zpětné vazby ohledně výkonu.
- Integrační schopnosti: Vaše řešení pro správu dodavatelů by mělo být hladce integrovatelné s vašimi stávajícími systémy, jako jsou účetnictví a skladové hospodářství, aby se zabránilo vzniku datových sil a zefektivnily se operace.
- Možnosti přizpůsobení: Každá firma má jedinečné potřeby, proto je možnost přizpůsobit systém pro správu dodavatelů vašim konkrétním pracovním postupům velmi výhodná.
10 nejlepších softwarů pro správu dodavatelů, které můžete použít
Pečlivým vyhodnocením těchto 10 nejlepších systémů pro správu dodavatelů můžete učinit informované rozhodnutí, které povede k hladší interakci s dodavateli, vyšší efektivitě a v konečném důsledku k lepším obchodním výsledkům.
1. ClickUp – nejlepší pro automatizaci více obchodních procesů
Na prvním místě našeho seznamu je ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která automatizuje řadu procesů, včetně správy dodavatelů. Nabízí relevantní šablony a kontrolní seznamy pro správu dodavatelů, včetně hlavních seznamů dodavatelů, formulářů pro sběr informací, smluv, obchodních dohod a dalších. Tyto připravené šablony usnadňují každému specializovanému account managerovi efektivní nastavení a správu pracovního vytížení.
Vytvořte systém pro správu dodavatelů pomocí šablony Vendor Retro, která pomáhá shromažďovat relevantní informace pro použití v případové studii o partnerství. Kromě nabídky klíčových funkcí pro správu dodavatelů slouží ClickUp také jako CRM, což umožňuje plynulou správu klientů a projektů!
Nejlepší funkce ClickUp
- Asistent pro psaní ClickUp AI urychluje pracovní postupy při správě dodavatelů, komunikaci s dodavateli a další činnosti.
- Šablona hlavního seznamu dodavatelů sleduje všechny stávající a potenciální dodavatele vaší firmy, jejich kontaktní údaje a další relevantní informace o nich. Díky tomuto hlavnímu seznamu můžete snížit čas strávený hledáním informací o konkrétních dodavatelích a snadno spolupracovat se svým týmem na úkolech souvisejících se správou dodavatelů.
- Šablona ClickUp Procurement Template vám pomůže plánovat, koordinovat a provádět nákup materiálu, správu zásob a dodávky od různých dodavatelů. Tato šablona ClickUp zajišťuje snadný přístup k údajům o nákupu a souvisejících dodavatelích tím, že všechny relevantní údaje organizuje do jednoduchých vizualizací.
- Nástroje pro správu zdrojů ClickUp zahrnují vlastní digitální formuláře a vlastní pole, které lze použít ke shromažďování informací o dodavatelích, ukládání podrobností, výpočtu výdajů, přidělování rozpočtu a dalším účelům. Software je také integrován s předními nástroji pro správu zdrojů, jako jsou Jira, Calendly, Hubspot, Evernote a další.
- Šablonu smlouvy s dodavatelem ClickUp můžete použít jako návrh smlouvy, který uvádí klíčové podmínky vašeho vztahu s dodavateli, jako jsou produkty nebo služby, které nabízejí.
- Ačkoli šablona ClickUp Inventory Management Template vám nepomůže přímo spravovat dodavatele, pomůže vám sledovat stav zásob, dostupnost, pohyb a aktualizace nákladů, takže můžete nakupovat pouze zásoby, které potřebujete, od příslušných dodavatelů podle potřeby.
- Nástroje pro správu dočasných zaměstnanců pro organizaci a zaškolení dočasných zaměstnanců
- Použijte šablonu ClickUp Vendor Management Checklist Template k hodnocení potenciálních dodavatelů a řízení rizik dodavatelů.
Omezení ClickUp
- Ne všechny důležité funkce jsou k dispozici v mobilní verzi.
- Zpočátku bývá obtížné se s ním naučit pracovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Connecteam – nejlepší pro správu zaměstnanců bez pevného pracoviště
Connecteam je systém pro správu dodavatelů vytvořený na míru pro zaměstnance, kteří nepracují za stolem, včetně zdravotnických pracovníků, stavebních dělníků, číšníků a dalších.
Ačkoli Connecteam není původně navržen pro správu dodavatelů, má některé funkce, které lze pro tento úkol využít, od správy dokumentů po onboardingu, firemního adresáře a správy úkolů.
Nejlepší funkce Connecteam
- Interní komunikace prostřednictvím chatu v aplikaci
- Podávání zpráv prostřednictvím kontrolních seznamů a formulářů
- Digitální onboardingové kurzy pro školení dodavatelů o pracovních postupech společnosti
- Digitální telefonní seznam pro organizaci, vyhledávání a kontaktování důležitých dodavatelů
Omezení Connecteam
- Pro přístup k důležitým – a některým základním – funkcím je zapotřebí příliš mnoho aktualizací.
- Příležitostné zpoždění při nahrávání velkých obrazových souborů do systému pro správu dodavatelů
- Administrativní funkce nejsou primárně určeny pro mobilní zařízení.
Ceny Connecteam
- Malé podniky: 0 $ navždy (pro až 10 uživatelů)
- Základní: 29 $/měsíc (pro prvních 30 uživatelů + 0,5 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
- Pokročilá: 49 $/měsíc (pro prvních 30 uživatelů + 1,5 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
- Expert: 99 $/měsíc (pro prvních 30 uživatelů + 3 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
Hodnocení zákazníků Connecteam
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
3. Beeline – nejlepší pro efektivní správu externích partnerů a konzultantů
Beeline je rozšířené řešení pro správu dodavatelů, které firmám umožňuje efektivně spravovat jejich externí partnery, jako jsou brigádníci, konzultanti, dočasní zaměstnanci a dodavatelé. Se systémem pro správu dodavatelů, jako je Beeline, můžete automatizovat mnoho aspektů procesu hodnocení a výběru dodavatelů, což v konečném důsledku sníží náklady, zlepší efektivitu a zkrátí čas strávený rozhodováním.
Nejlepší funkce Beeline
- Globální informace o pracovní síle
- Nákup služeb
- Přímý sourcing a talentové rezervy
- Sledování zdrojů
- Zabezpečení dat
- Rozšířená konektivita pracovní síly
Omezení Beeline
- Někteří uživatelé považují reporting za nepružný.
- Podle několika recenzentů jsou analytické funkce příliš omezené.
Ceny Beeline
- Kontaktujte Beeline pro informace o cenách.
Hodnocení zákazníků Beeline
- G2: 3,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10 recenzí)
4. SAP Fieldglass – nejlepší pro správu dodavatelů nabízejících specializované služby
SAP Fieldglass je software pro správu dodavatelů, který organizacím pomáhá snadno vyhledávat, prověřovat a uzavírat smlouvy s dodavateli, kteří nabízejí specializované služby. Díky SAP Fieldglass mohou společnosti snadno rozšiřovat nebo zužovat svůj seznam dodavatelů, aby zefektivnily své operace a rychle dosáhly obchodních výsledků.
SAP Fieldglass je ideálním řešením pro správu dodavatelů pro podniky v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu, spotřebního zboží, bankovnictví, maloobchodu a dalších.
Nejlepší funkce SAP Fieldglass
- Plánování podnikových zdrojů (ERP)
- Nástroje pro řízení dodavatelského řetězce, financí a výdajů
- Funkce pro správu lidského kapitálu
- Software CRM a řešení pro zákaznickou zkušenost poskytující komplexní přehled o hodnotovém řetězci
- Rozšířené plánování a analýza
Omezení SAP Fieldglass
- Poněkud vysoké náklady na implementaci
- Potenciální problémy s integrací se stávajícími nástroji ve srovnání s jinými řešeními pro správu dodavatelů
- Někdy pomalé nebo těžkopádné, zejména při aktualizaci údajů o zaměstnancích.
- Složitá ruční verifikace několika funkcí
Ceny SAP Fieldglass
- Ceny vám sdělí společnost SAP.
Hodnocení zákazníků SAP Fieldglass
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
5. Genuity – nejlepší pro správu technologických aktiv a vztahů s dodavateli
Genuity je komplexní nástroj pro správu dodavatelů, který vám umožní hladce vyhledávat dodavatele, provádět relevantní nákupy a spravovat vaše technologická aktiva. Díky funkcím Genuity pro správu kritických aktiv a dodavatelů můžete spravovat technologický životní cyklus vaší společnosti a činit lepší obchodní rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce Genuity
- SaaS/Správa dodavatelů
- Správa smluv a aktiv
- Správa telekomunikací
- IT helpdesk
- Monitorování sítě
Omezení Genuity
- Nemožnost změnit datum na lístcích
- Omezená konektivita modulů
- Nemožnost opatřit formuláře logem společnosti
- Chybí funkce pro přidávání výchozích filtrů ticketů.
- Omezené integrace ve srovnání s jinými systémy pro správu dodavatelů
Ceny Genuity
- Bezplatná zkušební verze
- Placená verze: 29,99 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení zákazníků Genuity
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 5/5 (3 recenze)
6. Onspring – nejlepší pro automatizaci složitých procesů správy dodavatelů
Onspring nabízí automatizovaná obchodní řešení pro správu dodavatelů, minimalizaci rizik spojených s dodavateli, správu incidentů a zajištění připravenosti organizací na audity. Tato platforma pro správu dodavatelů umožňuje organizacím řešit složité problémy, zjednodušit opakující se procesy správy obchodních procesů a implementovat automatizaci šetřící zdroje.
Implementace platformy pro správu dodavatelů Onspring je navíc snadná, protože využívá vývoj bez kódu, což umožňuje každému uživateli vytvářet pracovní postupy, aplikace, řídicí panely a další prvky pomocí drag and drop.
Nejlepší funkce Onspring
- Reporting v reálném čase v tabulkách, grafech a mapách
- Automatizovaná oznámení e-mailem, SMS a Slackem
- Sdílené seznamy a dynamické dokumenty
- Funkce řízení přístupu, které regulují uživatele, kteří mohou vytvářet, číst, upravovat nebo mazat položky.
- Správa politik, rizik a dodavatelů
Omezení Onspring
- Obtížný přístup k datům z různých částí platformy
- Neohrabaná funkce časového limitu
- Nepružné velikosti polí pro přehledové zprávy
- Omezený přístup pro neuživatele
- Strmá křivka učení
Ceny Onspring
- Kontaktujte společnost Onspring ohledně cen
Hodnocení zákazníků Onspring
- G2: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
7. Precoro – nejlepší pro efektivní správu výdajů a dodavatelů
Precoro je systém pro správu výdajů, který pomáhá společnostem efektivněji spravovat jejich výdaje díky funkcím pro plynulé zadávání, schvalování a kontrolu nákupních objednávek. Díky různým cenovým úrovním je ideální pro malé podniky, střední společnosti a velké firmy, které chtějí zefektivnit své vztahy s dodavateli a platby.
S Precoro získávají organizace také přístup k užitečným zdrojům, jako je kalkulačka návratnosti investic do účtů, šablona schvalovací matice, šablona strategie nákupního procesu a další.
Nejlepší funkce Precoro
- Vytváření, shromažďování a správa žádostí o nákup
- Integrace s QuickBooks, Slack, NetSuite a dalšími
- Plánování, kontrola a automatizace dodavatelů a zásob
- Řešení pro správu firemních výdajů
- Vlastní zprávy pro analýzu nákupních dat
- Nástroje pro nahrávání a správu zásob
- Možnost přidávat nebo zvát dodavatele
- Flexibilní a přizpůsobitelný pro přidávání nových rolí, schvalovacích podmínek a polí dokumentů.
Omezení Precoro
- Neohrabaný pracovní postup při přijímání a zadávání objednávek
- Neschopnost administrátorů upravovat návrhy faktur
- Přizpůsobení dodavatelské základny je nedostatečné
- Filtrovací pole nemají žádné podnadpisy.
- Objednávky nelze zobrazit jako obrázky.
Ceny Precoro
- Pro menší týmy: Ceny začínají na 35 USD/měsíc za uživatele při roční fakturaci.
- Pro větší týmy: Kontaktujte Precoro pro týmy s více než 20 uživateli.
Hodnocení zákazníků Precoro
- G2: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
8. Gatekeeper – nejlepší pro zjednodušenou správu dodavatelů a životního cyklu smluv
Gatekeeper je software pro správu dodavatelů a životního cyklu smluv, který je ideální pro všechny druhy týmů, od právního oddělení po oddělení nákupu, financí, provozu, správy dodavatelů a dalších. Nabízí důležité funkce, jako je extrakce dat pomocí umělé inteligence, elektronické podpisy a automatizace pracovních postupů smluv, což usnadňuje uzavírání výhodných obchodních smluv s dodavateli, dodavateli a dalšími externími partnery.
Platforma také poskytuje přehled o smlouvách a dodavatelích, což organizacím umožňuje sledovat a kontrolovat všechna jejich obchodní partnerství a zajistit dodržování všech příslušných předpisů v jejich oboru.
Nejlepší funkce Gatekeeperu
- Správa dodavatelů a životního cyklu smluv
- Značkový portál dodavatelů
- Vyvážené scorecardy
- Nástroj pro elektronický podpis v souladu s předpisy
- Integrace přátelské k vývojářům
- Bezkontaktní vytváření a uzavírání smluv
Omezení Gatekeeperu
- Drobné opravy, které zvyšují funkčnost, trvají příliš dlouho.
- Nemožnost archivovat nebo mazat smlouvy s dodavateli
- Časová razítka softwaru se neaktualizují při změně času.
- Neohrabané pracovní postupy
- Implementace se nedá snadno převést z verze Word do verze PDF.
Ceny Gatekeeper
- Základní informace: 1 125 USD/měsíc pro neomezený počet uživatelů (platba ročně)
- Výhoda: 2 715 USD/měsíc pro neomezený počet uživatelů (platba ročně)
- Enterprise: 4 815 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů (platba ročně)
- Podle požadavků podniku: Ceny vám sdělí společnost Gatekeeper.
Hodnocení zákazníků Gatekeeper
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
9. Procurify – nejlepší pro zjednodušení procesu nákupu
Procurify je softwarové řešení, které usnadňuje proces nákupu. Poskytuje všem zaměstnancům v různých obchodních odděleních nástroje pro správu jejich výdajových rozhodnutí a získání přehledu o platbách v reálném čase.
Platforma Procurify umožňuje celopodnikovou finanční odpovědnost a transparentnost v procesu nákupu a zároveň ukládá přesné údaje o výdajích, které podporují růst a expanzi podniku.
Nejlepší funkce Procurify
- Žádosti o nákup a schvalovací pracovní postupy
- Správa výdajů
- Elektronické formuláře pro proplacení nákladů
- Oznámení a chat v aplikaci
- Fyzické a virtuální platební karty
Omezení Procurify
- Obtížnost opravy chyb v objednávkách, pokud nevytvoříte nové
- Nemožnost zobrazit historii objednávek v katalogu bez vygenerování zprávy
- Vyplnění daňové části výkazů výdajů v aplikaci je někdy složité.
Ceny Procurify
- Kontaktujte Procurify pro informace o cenách.
Hodnocení zákazníků Procurify
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
10. Tipalti – nejlepší pro rychle rostoucí společnosti
Tipalti je software pro automatizaci plateb pro rychle rostoucí a inovativní společnosti. Tento nástroj pro správu nákupu a dodavatelů umožňuje firmám spravovat faktury a platby bez nutnosti zvyšovat počet zaměstnanců nebo zavádět další systémy. Díky přizpůsobeným finančním a compliance funkcím Tipalti mohou společnosti také omezit obchodní rizika a výdaje.
Nejlepší funkce Tipalti
- Správa dodavatelů a faktur
- Automatizace účtů splatných
- Globální platby partnerům
- Nástroje pro nákup a řešení pro správu výdajů
Omezení Tipalti
- Daňové formuláře bývají obtížné vyplnit.
- Neustále se měnící obchodní zástupci
- Základní funkce pro vytváření reportů
- Příležitostné duplicitní záznamy
- Propojení s vaším stávajícím systémem vyžaduje mnoho konfigurací backendu.
Ceny Tipalti
- Kontaktujte Tipalti pro informace o cenách.
Hodnocení zákazníků Tipalti
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Kolik stojí software pro správu dodavatelů?
Cena softwaru pro správu dodavatelů se může výrazně lišit v závislosti na konkrétních funkcích, počtu uživatelů a poskytovateli. Cenové rozpětí se může pohybovat od bezplatného softwaru až po několik tisíc dolarů měsíčně, zejména u velkých podniků s mnoha uživateli.
Někteří poskytovatelé softwaru nabízejí bezplatné verze nebo zkušební verze, které však mohou být poněkud omezené z hlediska funkčnosti a podpory. Mohou sloužit jako dobrý úvod k používání a vyhodnocení základních funkcí před přechodem na placené verze.
Základní placené tarify pro malé podniky, startupy nebo samostatné podnikatele se obvykle pohybují od 20 do 40 dolarů měsíčně. Tyto programy obsahují základní funkce, jako je centralizovaná databáze dodavatelů, základní reportování, a obvykle poskytují podporu pro malý počet uživatelů.
Plány střední třídy, vhodné pro střední podniky, mohou stát mezi 100 a 500 dolary měsíčně. Tyto plány nabízejí pokročilejší funkce, jako je sledování výkonu, vylepšená uživatelská podpora, větší možnosti úložiště a mohou pojmout větší počet uživatelů.
Plány na podnikové úrovni, určené pro větší firmy a korporace, jsou přirozeně dražší. Jejich cena se může pohybovat od 1 000 do několika tisíc dolarů měsíčně. Tyto plány nabízejí rozsáhlé funkce, včetně pokročilých analytických nástrojů, integračních možností, neomezeného počtu uživatelů a často i specializované zákaznické podpory.
Nákup softwaru pro správu dodavatelů: klíčové aspekty
Při hledání vhodného softwaru pro správu dodavatelů pro vaši firmu je důležité pečlivě zvážit několik klíčových faktorů. Výběr systému, který nejlépe vyhovuje vašim provozním potřebám, může mít zásadní vliv na hladkou správu dodavatelů a zefektivnění vašich procesů.
- Určete své konkrétní potřeby a cíle v oblasti správy dodavatelů.
- Zhodnoťte, zda se software dá hladce integrovat do vašich stávajících systémů, jako jsou účetnictví, správa zásob a nástroje pro řízení projektů.
- Zkontrolujte podporu standardních integrací s běžně používanými obchodními nástroji, abyste zajistili plynulý tok dat.
- Hledejte software, který nabízí přístup k API pro přizpůsobené integrace.
- Zvažte dopad těchto integrací na celkovou efektivitu vašeho podnikání a optimalizaci zdrojů.
- Zhodnoťte, zda jsou tyto integrační funkce v souladu s vašimi obchodními cíli a konečným výsledkem.
Najděte nejlepší software pro správu dodavatelů pro vaši firmu
ClickUp je komplexní řešení pro správu dodavatelů. Díky svým klíčovým funkcím a snadno ovladatelnému rozhraní pokrývá tento software celý proces správy dodavatelů a mění způsob, jakým týmy vybírají dodavatele, provádějí nákupy, plánují akce nebo aktivity, přidělují zdroje a mnoho dalšího.
Navíc hladce kombinuje správu klientů, plánování projektů, sledování úkolů, koordinaci událostí a sdílení dokumentů, takže již není třeba používat více nástrojů. Jste připraveni transformovat svůj proces správy dodavatelů a plně využít potenciál svého podnikání? Začněte ještě dnes používat ClickUp jako svůj systém pro správu dodavatelů!