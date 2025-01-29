10 nejlepších softwarových systémů pro sledování správy klientů v roce 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co byste měli hledat v softwaru pro správu klientů?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Týmy by měly hledat nástroje pro správu klientů s funkcemi správy úkolů, CRM, reportingu, plánování, sledování cílů, integrací třetích stran a mobilní dostupností, aby mohly udržitelně rozšiřovat svou klientskou základnu. " } } ] }
Rozšiřování zákaznické základny je pozitivním znamením úspěchu. S tím však přicházejí další požadavky na správu komunikace a plnění cílů růstu.
Software pro správu klientů je navržen tak, aby zefektivnil pracovní postupy úkolů a činností, aby se týmy mohly soustředit na to nejdůležitější – poskytování prvotřídních služeb zákazníkům!
V tomto průvodci se podíváme na nejlepší software pro správu klientů, který splní jedinečné potřeby vašeho podnikání!
Co byste měli hledat v softwaru pro správu klientů?
Týmy by měly hledat nástroje pro správu klientů s funkcemi správy úkolů, CRM strategie, reportingu, plánování, sledování cílů, integrace třetích stran a mobilní dostupnosti, aby mohly udržitelně rozšiřovat svou klientskou základnu.
Z dlouhodobého hlediska podnikání pomáhají udržitelné postupy snižovat náklady a udržet konkurenceschopnost na měnícím se trhu. Bez správných nástrojů pro správu klientů je pak náročnější udržet krok s provozem, individuálními povinnostmi a prodejním procesem.
Zde jsou další funkce, které je třeba zvážit při výběru softwaru pro správu klientů:
- Přizpůsobení pro přizpůsobení komunikace se zákazníky a jejich preferencí, odvětvových standardů a prodejních procesů
- Bezpečnostní a přístupová oprávnění pro zachování integrity dat, prevenci úniků dat a dodržování předpisů
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase pro komentování a úpravy dokumentů, prezentací a tabulek
- Správa rozpočtu pro přidělování zdrojů, identifikaci příležitostí k výnosům a předpovídání budoucích trendů
- Automatizace pro správu následných kroků, komunikace, životního cyklu zákazníků a opakujících se úkolů
- Nástroje pro sledování času, které identifikují, kde týmy tráví svůj čas, a zlepšují jejich pracovní postupy.
- Vlastní webové formuláře pro získávání potenciálních zákazníků a personalizaci prodejních přístupů
10 nejlepších aplikací pro správu klientů
1. ClickUp – nejlepší pro správu zákaznických dat
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity, která pomáhá týmům všech velikostí organizovat úkoly, účty, obchody, dokumentaci a zákazníky na jednom místě. Díky bezplatným šablonám CRM a více než 15 flexibilním zobrazením můžete snadno spravovat vše od prodejních kanálů až po objednávky zákazníků. Ať už dáváte přednost seznamům, tabulkám nebo Kanban tabuli, ClickUp usnadňuje sledování každé fáze interakce se zákazníky!
Komunikace je klíčovou součástí každého systému pro správu klientů. ClickUp usnadňuje spolupráci na obchodech, zasílání aktualizací projektů klientům a zapojování zákazníků díky integrované funkci e-mailu. Navíc přidání vztahových odkazů mezi úkoly a dokumenty vytváří obousměrnou cestu pro procházení souvisejících informací!
Nejlepší funkce ClickUp
- Poznámky, štítky a značky pro pokročilé třídění a filtrování a více kontextu v každém záznamu času
- Více než 1 000 integrací, které shromažďují všechna relevantní data a informace na jedné platformě ( integrace ClickUp se Salesforce ).
- Přiřazené a propojené komentáře v jakémkoli dokumentu, úkolu nebo tabuli ClickUp
- Více přiřazených osob – přiřaďte k úkolu více než jednoho člena najednou
- Reporting a dashboardy pro okamžitý přehled o práci na vysoké úrovni
- Automatizované vzorce pro přesný výpočet fakturovatelného času
- Pokročilé odhady času pro předpověď vašeho pracovního týdne
- Vytvářejte a sledujte prodejní cíle a metriky
Omezení ClickUp
- Tolik výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou překážku.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. HubSpot CRM – nejlepší pro správu sledování klientů
HubSpot CRM je platforma pro správu vztahů se zákazníky, která byla navržena tak, aby pomáhala firmám růst. Nabízí komplexní sadu nástrojů, které týmům pomáhají spravovat vztahy a interakce s klienty, od sledování potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí až po správu zákaznických dat. Disponuje také automatizačními funkcemi, které pomáhají zefektivnit pracovní postupy obchodních zástupců, pracovníků zákaznického servisu a marketingových specialistů.
Integrační schopnosti platformy umožňují firmám propojit HubSpot CRM s celou řadou nástrojů třetích stran, jako jsou platformy pro e-mailový marketing a platební procesory. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní, komplexní sadě funkcí a integračním schopnostem je HubSpot CRM ideálním nástrojem pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Správa kontaktů a pipeline
- Sledování e-mailů a potenciálních zákazníků
- Kontaktujte aktivitu na webových stránkách
- Nástroj pro tvorbu e-mailových šablon
- Nástroj pro tvorbu vstupních stránek
Omezení HubSpot CRM
- Drahé cenové plány ve srovnání s jinými softwary pro správu klientů
- Chybí intuitivní nástroje pro automatizaci pracovních postupů.
Ceny HubSpot CRM
- Profesionální: Od 1 600 $ měsíčně
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti HubSpot.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 600 recenzí)
3. Salesforce – nejlepší pro správu prodeje klientům
Salesforce je cloudový CRM software, který pomáhá firmám spravovat jejich kontakty a prodejní aktivity. Tento nástroj pro správu klientů umožňuje firmám ukládat data, vytvářet přizpůsobené zprávy, automatizovat pracovní postupy a sledovat interakci se zákazníky. Nabízí také služby pro automatizaci marketingu, analytiku, generování potenciálních zákazníků a další.
Díky Salesforce mohou podniky získat přehled o svých zákaznících a tyto údaje využít k informovanému rozhodování. A díky integraci se stávajícími daty a systémy mají týmy kontrolu nad svými systémy pro správu klientů na jednom místě.
Nejlepší funkce Salesforce
- Správa aktivit pro synchronizaci e-mailů a aktivit souvisejících se zapojením zákazníků na jedné platformě
- Integrace Slacku pro zefektivnění procesu správy klientů
- Správa účtů, kontaktů, potenciálních zákazníků a příležitostí
- Sdílený přehled o každém zákazníkovi s Customer 360
- Integrace e-mailů s Gmailem nebo Outlookem
Omezení Salesforce
- Náročné osvojení nástrojů a jejich efektivního využití v každodenní práci
- Podpora 24/7 je k dispozici v nejdražším tarifu (podívejte se na tyto alternativy Salesforce!)
Ceny Salesforce
- Essentials: 25 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 75 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 150 $ za uživatele za měsíc
- Neomezený: 300 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 500 recenzí)
4. Freshworks CRM – nejlepší pro sledování potenciálních zákazníků
Freshworks CRM usnadňuje týmům sledování potenciálních zákazníků, automatizaci marketingových kampaní, segmentaci zákazníků do různých kategorií, správu zákaznických dat na jednom místě a rychlé budování vztahů se zákazníky. Díky funkcím, jako je správa kontaktů, hodnocení potenciálních zákazníků, segmentace zákazníků, automatizace úkolů a přehledy o zákaznících, mohou podniky zvýšit své tržby a lépe porozumět svým zákazníkům.
Nástroj CRM také pomáhá týmům udržovat pořádek tím, že poskytuje podrobné zprávy o interakcích se zákazníky a umožňuje uživatelům nastavit pravidla pro pracovní postupy, která lze použít k automatizaci opakujících se úkolů. Freshworks CRM se navíc integruje s oblíbenými aplikacemi třetích stran, jako jsou Google apps, Zapier a Mailchimp, což týmům ještě více usnadňuje maximální využití zákaznických dat!
Nejlepší funkce Freshworks CRM
- Správa pipeline pro vizualizaci celého prodejního procesu organizovaného podle fází
- Prodejní cíle pro stanovení a sledování cílů na základě tržeb nebo počtu obchodů
- Funkce filtrování, třídění a vyhledávání v mobilní aplikaci
- Přehledy výkonnosti obchodů
- Rozhraní typu drag-and-drop
Omezení Freshworks CRM
- Funkce pro správu projektů jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Omezené možnosti reportování pro přizpůsobení klíčových metrik
Ceny Freshworks CRM
- Starter: 19 $ za uživatele a měsíc
- Růst: 49 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 95 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 199 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Freshworks CRM
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
5. Pipedrive – nejlepší pro správu kontaktů
Pipedrive je CRM systém navržený tak, aby pomáhal prodejním týmům zvýšit jejich produktivitu a uzavřít více obchodů. Nabízí řadu funkcí, které pomáhají zefektivnit prodejní proces, včetně správy kontaktů, sledování e-mailů, zaznamenávání hovorů, hodnocení potenciálních zákazníků, prognózování prodeje a automatizovaných pracovních postupů.
S Pipedrive může prodejní tým rychle organizovat své potenciální zákazníky, kontakty a obchody, aby se mohl soustředit na úkoly, na kterých opravdu záleží. Aplikace pro správu klientů také umožňuje uživatelům snadno vytvářet vlastní pipeline a automatizované e-maily, které pomáhají pěstovat potenciální zákazníky a zvyšovat konverze.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Segmentujte potenciální zákazníky a vytvářejte personalizovanou, cílenou komunikaci.
- Rozhraní typu drag-and-drop pro rychlou aktualizaci stavu obchodů
- Připomenutí aktivit a spolupráce týmu
- Přizpůsobitelné webové formuláře
- Prognózy příjmů
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti přizpůsobení nastavení oprávnění uživatelů ve srovnání s jinými bezplatnými softwarovými programy pro správu klientů.
- Nástroje pro správu rozsahu projektu a dokumentů jsou placené doplňky.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $ za uživatele a měsíc
- Pokročilý: 24,90 $ za uživatele a měsíc
- Profesionální: 49,90 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 99 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
6. Drip – nejlepší pro zapojení zákazníků
Drip je nástroj pro automatizaci elektronického obchodování určený pro firmy, které chtějí zvýšit své online prodeje. Poskytuje technologii a nástroje potřebné k vytváření, spouštění a správě kampaní zaměřených na zákazníky pomocí personalizovaných e-mailů, oznámení, webových stránek a dalších prostředků.
Nástroje pro automatizaci marketingu od společnosti Drip pomáhají týmům zvyšovat zapojení a loajalitu zákazníků, personalizovat jejich interakce, identifikovat a rozvíjet potenciální zákazníky, generovat více prodejů a měřit dopad jejich úsilí. Platforma je integrována s populárními webovými službami, jako jsou Shopify, Squarespace a WooCommerce, takže společnosti mohou snadno propojit svůj e-shop s platformou Drip a rychle začít!
Nejlepší funkce Drip
- Integrace s oblíbeným softwarem pro elektronický obchod, včetně Shopify, BigCommerce a Magento.
- Automatizace marketingových kampaní prostřednictvím e-mailu, webových stránek a sociálních médií
- A/B testování až čtyř variant obsahu e-mailů nebo předmětů najednou
- Více než 50 plně přizpůsobitelných šablon
- Nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop
Omezení Drip
- Nastavení pracovních postupů a trychtýřů bude vyžadovat čas, aby bylo možné je vytvořit a opakovat pro efektivní použití.
- Chybí nástroje pro správu projektů nebo dokumentaci
Drip pricing
- Cena začíná na 39 USD měsíčně pro až 2 500 lidí v e-mailovém seznamu.
Hodnocení a recenze Drip
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
7. Zoho CRM – nejlepší aplikace pro správu klientů
Zoho CRM nabízí sadu nástrojů a funkcí pro firmy, které jim pomáhají spravovat a využívat data o zákaznících. Mezi tyto funkce patří správa kontaktů, sledování potenciálních zákazníků, automatizace prodeje, automatizace marketingu, sledování zákaznických služeb, analytika a reportování. Zoho CRM také nabízí integraci s aplikacemi a službami třetích stran, jako jsou Zoho Campaigns, Zoho Reports a další.
Díky těmto nástrojům mohou podniky získat lepší přehled o vztazích se zákazníky, automatizovat prodejní procesy a budovat silnější vztahy se zákazníky. Software CRM navíc poskytuje odvětvově specifická řešení pro řadu sektorů, včetně maloobchodu, elektronického obchodu, financí a zdravotnictví.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Segmentace zákazníků na základě jejich regionu, požadavků, zdroje potenciálních zákazníků a úrovně odezvy
- Aplikace pro skenování karet potenciálních zákazníků, která je automaticky importuje do CRM
- Webové formuláře pro získávání potenciálních zákazníků s jednoduchým nástrojem pro tvorbu pomocí drag-and-drop
- Hierarchie pro propojení dílčích kampaní
Omezení Zoho CRM
- K plnému využití potenciálu nástroje pro správu klientů jsou nutné další produkty Zoho.
- Přizpůsobení pravidel je k dispozici u dražších tarifů.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $ za uživatele za měsíc
- Profesionální: 23 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 40 $ za uživatele za měsíc
- Ultimate: 52 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)
8. Airtable – nejlepší pro vytvoření systému správy klientů
Airtable je cloudový nástroj pro spolupráci a správu projektů, který kombinuje snadno použitelnou tabulku s výkonem databáze a flexibilitou přizpůsobených aplikací. S Airtable mohou malé týmy vytvářet vysoce kolaborativní pracovní prostory, ve kterých mohou týmy společně pracovat na projektech.
Platforma se také integruje s dalšími aplikacemi a službami, jako jsou Slack, Zapier a Dropbox, a poskytuje tak kompletní systém pro správu zákazníků.
Nejlepší funkce Airtable
- Akce pro propojení funkcí s cíli za účelem zefektivnění reportingu
- Sdílené formuláře pro vyplňování záznamů do databáze Airtable
- Zobrazení časové osy pro sledování událostí, zdrojů a projektů
- Automatizace s funkcí Javascript
- Formulářový pohled pro správu kontaktů
Omezení Airtable
- Omezené možnosti třídění a filtrování ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro správu klientů
- Omezené možnosti přizpůsobení vzhledu pracovního prostoru (podívejte se na alternativy Airtable ).
Ceny Airtable
- Bezplatná verze
- Plus: 10 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 20 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Podrobnosti získáte od společnosti Airtable.
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
9. Monday.com – nejlepší pro spolupráci
Monday.com je platforma pro správu projektů, která týmům usnadňuje spolupráci, správu a organizaci práce. Pomáhá týmům spravovat projekty a úkoly pomocí aktualizací v reálném čase a vizuálních tabulek úkolů, které umožňují všem sledovat aktivity na individuální i skupinové úrovni.
Díky funkcím, jako jsou automatická oznámení, možnosti vytváření reportů a integrace s aplikacemi třetích stran, usnadňuje Monday týmům efektivní přehled o jejich projektech a úkolech. Uživatelé si také mohou snadno přizpůsobit své projektové tabule pomocí různých možností rozvržení a nastavit pravidla specifická pro jednotlivé tabule, aby všichni měli přehled!
Nejlepší funkce Monday
- Vlastní pole pro vytvoření pracovního postupu prodejního cyklu a systému řízení vztahů se zákazníky
- Nahrávání souborů do Google Drive, Dropbox, Box nebo OneDrive pro správu dokumentů
- Správa potenciálních zákazníků s automatizací vlastních kritérií
- Komunikace s klienty s integrací e-mailu
- Přizpůsobení dashboardu bez nutnosti programování
Omezení pondělí
- Náročné osvojení funkcí a rozhraní (podívejte se na alternativy Monday ).
- Funkce sloupce pro sledování času je k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
Ceny v pondělí
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $ za uživatele za měsíc, od 3 míst
- Standard: 10 $ za uživatele a měsíc, minimálně 3 licence
- Pro: 16 $ za uživatele za měsíc, od 3 míst
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Monday.
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 7 550 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 700 recenzí)
10. Nutshell – nejlepší pro správu pipeline
Nutshell je cloudová platforma pro správu projektů, která týmům pomáhá zefektivnit proces vývoje projektů od návrhu až po dokončení. Poskytuje sadu nástrojů, které týmům pomáhají plánovat, sledovat a spolupracovat na projektech v reálném čase.
S Nutshell mohou týmy spravovat více projektů najednou, přidělovat úkoly a termíny, komunikovat s členy týmu a sledovat pokrok. Platforma také zahrnuje šablony pro správu projektů, zprávy a analytiku a systém zasílání zpráv, který týmům pomáhá se správou potenciálních zákazníků od začátku do konce.
Nejlepší funkce Nutshell
- Nástroje pro správu kontaktů, které vám pomohou najít všechny kontakty, zákazníky a konverzace
- Inteligentní formuláře pro sběr potenciálních zákazníků přímo z webových stránek
- Automatizace prodeje s přizpůsobením spouštěčů pipeline
- Prezentační grafy pro reporting
- Předem připravené šablony e-mailů
Omezení Nutshell
- Rozhraní není tak moderní ani intuitivní ve srovnání s jinými softwary pro správu klientů v tomto seznamu.
- Reportování a sledování výkonu je k dispozici v dražším tarifu.
Ceny Nutshell
- Základní verze: 16 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 42 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Nutshell
- G2: 4,2/5 (více než 740 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 370 recenzí)
Spravujte vztahy se zákazníky pomocí aplikací pro správu klientů
ClickUp je výkonná a univerzální platforma pro správu vašich klientů a zlepšení pracovních postupů ve vaší firmě! Díky odstranění izolovaných systémů a zrychlení komunikace jsou všichni na stejné vlně a pracují na dosažení stejných cílů v oblasti tržeb.
Ať už jste malá firma nebo velká společnost, ClickUp nabízí flexibilitu, kterou produktivní týmy potřebují k maximalizaci svých snah v oblasti správy služeb zákazníkům. Začněte ještě dnes s bezplatným pracovním prostorem ClickUp!