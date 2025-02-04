15 nejlepších alternativ a konkurentů Pipedrive v roce 2025

ABC. Always Be Closing (Vždy uzavírejte obchody). ?
Pamatujete si, jak Alec Baldwin agresivně propagoval tuto mantru ve filmu Glengarry Glen Ross? Nyní nám tato mantra zůstává v hlavách, ať už s přístupem jeho postavy souhlasíme, nebo (doufejme) nesouhlasíme. ?
Pipedrive je účinný nástroj pro zefektivnění prodejního procesu a urychlení uzavírání obchodů – přesně ten typ řešení, který by si prodejci z filmu jistě přáli mít.
Podle svých tvůrců je Pipedrive „první CRM navrženou prodejci pro prodejce“. Její uživatelé uvádějí, že v průměru uzavírají o 28 % více obchodů než předtím, než začali platformu používat.
Navzdory své popularitě nemusí tento software vyhovovat všem. Možná hledáte cenově dostupnější alternativu k Pipedrive CRM nebo takovou, která lépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám. Pokud je to váš případ, jste na správném místě!
Sestavili jsme seznam 15 nejlepších alternativ Pipedrive, který vám pomůže najít ideální řešení pro zefektivnění vašich prodejních operací.
Co byste měli hledat v alternativách k Pipedrive?
Pipedrive je díky svým základním prodejním funkcím velmi oblíbený. Při zvažování alternativ k Pipedrive se ujistěte, že váš nový nástroj nejenže odpovídá jeho silným stránkám, ale také přináší něco navíc pro prodejní týmy a správu vztahů se zákazníky. Zde jsou klíčové vlastnosti, na které byste se měli zaměřit:
- Vizuální prodejní pipeline: Umožňuje vám rychle pochopit, v jaké fázi se každá zakázka nachází a jaké kroky je třeba podniknout, aby váš prodejní tým dosáhl úspěchu.
- Možnosti přizpůsobení: Každá firma má pro své prodejní týmy jedinečný proces, proto byste měli mít možnost přidávat do svého pipeline vlastní fáze a pole.
- Týmová spolupráce: Váš CRM software je efektivní, pokud umožňuje vašemu týmu sdílet aktualizace a hladce spolupracovat.
- Připomenutí aktivit: Pro uzavření obchodů je zásadní mít přehled o všech aktivitách vašich prodejních týmů. CRM software, který umí naplánovat připomenutí, vám pomůže zajistit, že nikdy nezmeškáte následnou komunikaci.
- Segmentace a správa potenciálních zákazníků: Filtrování, kategorizace a segmentace potenciálních zákazníků může zvýšit cílenost a efektivitu vaší komunikace a oslovování zákazníků.
- Historie kontaktů: Přístup k komplexním záznamům o interakcích s každým kontaktem vám pomůže budovat a udržovat silné vztahy, které pomohou vašemu prodejnímu týmu prosperovat.
- Reporting a analytika: Podrobné reporty a analytické nástroje poskytují cenné informace o prodejní výkonnosti a pomáhají vám činit informovaná rozhodnutí.
15 nejlepších alternativ k Pipedrive, které můžete použít
Pipedrive si získal popularitu díky svému ostrému zaměření na prodej. To však s sebou nese řadu kompromisů. Pokud váš tým potřebuje rozsáhlé funkce pro automatizaci marketingu, Pipedrive nemusí být tou správnou volbou.
A pokud hledáte podrobné funkce pro vytváření reportů, budete se muset podívat jinde. Ale nebojte se, pokud Pipedrive nesplňuje všechny vaše požadavky – my vám pomůžeme!
Pojďme se podívat na naše recenze 15 nejlepších konkurentů Pipedrive, které by se mohly stát vaším dalším CRM softwarem pro prodej, který podpoří obchodní procesy pro prodejní a marketingové týmy.
1. ClickUp
ClickUp je ideální alternativou k Pipedrive CRM, pokud hledáte komplexní řešení CRM a projektového řízení s širokou škálou funkcí pro projektové řízení, týmovou spolupráci, automatizaci úkolů a řízení vztahů se zákazníky.
Začít s ClickUp jako vaším CRM softwarem je jako přestěhovat váš tým do dobře organizované digitální kanceláře. Prvním krokem je stažení CRM šablony ClickUp. Poskytuje počáteční strukturu pro správu vztahů se zákazníky, včetně prostorů, složek a seznamů.
Přizpůsobte si zobrazení a správu kontaktů přidáním zobrazení, jako je například zobrazení tabule pro vizuální pracovní postupy nebo zobrazení seznamu pro podrobnou organizaci úkolů a optimální správu zdrojů.
Potřebujete vědět více o svých klientech? Přidejte vlastní pole pro sledování důležitých údajů, jako jsou telefonní čísla nebo preferované způsoby kontaktu.
Pokud jde o přizpůsobení, můžete libovolně upravovat stávající stavy workflow CRM nebo vytvářet vlastní. Poskytují rychlý a jasný kontext k fázi, ve které se úkol nachází.
Máte komentář nebo aktualizaci? Přiřaďte ji klientům nebo členům týmu, aby byli všichni v obraze. Zůstaňte v kontaktu se svým týmem, chatujte a sdílejte dokumenty, ať už na počítači, mobilu nebo v prohlížeči.
Automatizace zvyšuje efektivitu tím, že se stará o rutinní úkoly, jako je změna stavu úkolu po dokončení určité akce, a uvolňuje tak prostor pro strategicky důležitější práci.
ClickUp nabízí výkonné funkce, ale chápeme, že množství možností může působit odstrašujícím dojmem. I když zatím nejste připraveni používat CRM software, ClickUp nabízí další bezplatné šablony zákaznické cesty, které můžete použít jako alternativu k CRM.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dostatečně univerzální, aby mohly být použity v různých odvětvích, například stavebními profesionály nebo jako marketingový software.
- Snadno přizpůsobitelné funkce CRM pro efektivnější řízení prodeje
- Upravitelné šablony pro správu všech vašich marketingových a prodejních úkolů na jednom místě.
- Integruje se s více než 1 000 aplikacemi a nástroji pro spolupráci, včetně Loom, Google Calendar, Front, Slack, Calendly a Zoom.
- Různé pohledy na CRM řešení, jako je seznam, tabule, kalendář a tabulka
- Vlastní pole a přizpůsobitelné pracovní postupy
- Mobilní aplikace pro přístup na cestách
- Automatizace eliminuje rutinní administrativní úkoly
- Výkonné nástroje pro reporting a analytiku
Omezení ClickUp
- Občasné dlouhé doby načítání
- Pro nové uživatele může být příliš složitý
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Chcete-li získat personalizovaný cenový plán založený na vašich potřebách, kontaktujte prodejní tým.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
2. Freshsales
prostřednictvím Freshsales
Freshsales, který je součástí větší softwarové sady Freshworks, nabízí něco jedinečného: AI asistenta jménem Freddy.
Je to vaše eso v rukávu, které neustále analyzuje data a vzorce, aby vám ukázalo, kdo má největší pravděpodobnost, že u vás nakoupí. Freddy je také trochu pedant, který udržuje vaši databázi zákazníků v pořádku tím, že vyhledává a slučuje duplicitní záznamy. Je také mistr slova a pomáhá vám vytvářet poutavé, personalizované e-maily pro potenciální zákazníky.
A právě když si myslíte, že už udělal dost, Freddy se pustí do analýzy minulých dat a e-mailů a navrhne vám další kroky. Toto řešení pro správu vztahů se zákazníky je ideální pro zlepšení vašich prodejních procesů.
Nejlepší funkce Freshsales
- Hodnocení potenciálních zákazníků na základě umělé inteligence – AI asistent Freddy řadí potenciální zákazníky podle jejich zapojení a pravděpodobnosti konverze.
- Vlastní pole, pracovní postupy a metody správy dat
- Robustní funkce pro reporting, analytiku a sledování obchodů
- Automatizované pracovní postupy, které se spouštějí za určitých podmínek, jako je odesílání následných e-mailů nebo přiřazování potenciálních zákazníků různým členům týmu.
- Integruje se s oblíbenými nástroji třetích stran, jako jsou Gmail, Outlook, HubSpot a Magento, a pomáhá centralizovat všechny informace o zákaznících a prodejní procesy.
Omezení Freshsales
- Zákaznická podpora někdy reaguje pomalu.
- Omezené možnosti reportingu a analytiky pro CRM software
Ceny Freshsales
- Růst: zdarma pro tři uživatele, poté 15 $/měsíc za uživatele
- Výhoda: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Freshsales
3. Salesforce Sales Cloud
prostřednictvím Salesforce
Salesforce Sales Cloud je vynikající CRM řešení pro velké prodejní týmy a ty, které si mohou dovolit prvotřídní služby. Je známý svou komplexností a je považován za průmyslový standard, s nímž se porovnávají ostatní CRM nástroje.
Platforma má funkce, které umožňují přiřadit ke každé obchodní příležitosti konkrétní členy týmu, čímž se zefektivňuje komunikace a spolupráce. Má také pokročilé funkce pro předpovídání, které vám pomohou zvýšit přesnost vašich předpovědí, což je nezbytný nástroj ve vaší prodejní výbavě. ?
Salesforce vyniká zejména v oblasti získávání a správy potenciálních zákazníků. Nabízí funkci web-to-lead capture, která vám umožní přeměnit návštěvníky vašeho webu na potenciální zákazníky.
A co multikanálové marketingové kampaně? Podrobné sledování interakcí napříč různými kanály v Salesforce zajišťuje, že vám žádný potenciální zákazník neunikne.
Nejlepší funkce Salesforce
- Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy a funkce automatizace
- Hodnocení potenciálních zákazníků na základě umělé inteligence a personalizovaná komunikace se zákazníky
- Nepřetržitá zákaznická podpora
- Různé doplňky pro zvýšení funkčnosti a přizpůsobení
- Přizpůsobitelné přehledy a panely
- Bohaté integrační možnosti
Omezení Salesforce
- Může být příliš drahé pro malé podniky nebo prodejní týmy.
- Vyžaduje náročnou zaučovací fázi
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Professional: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Salesforce
Podívejte se na tyto alternativy Salesforce!
4. Pipeliner CRM
prostřednictvím Pipeliner
Vysoké hodnocení uživatelů Pipelineru není náhoda. Jaký je trik tohoto CRM softwaru? Je to vše o uživatelské zkušenosti. Představte si nástroj, který vyhovuje nejen manažerům, ale také podporuje obchodní zástupce v jejich každodenních úkolech.
Uživatelé si mohou vybrat z několika zobrazení pro potenciální zákazníky, kontakty, účty a zprávy. Tyto možnosti přizpůsobení usnadňují práci tím, že umožňují intuitivnější a efektivnější pracovní postupy, a to i v případě vašich marketingových kampaní.
Pipeliner je jako pískoviště, kde si uživatelé mohou hrát, vytvářet formuláře, přizpůsobovat pole a nastavovat sloupce, a to vše bez nutnosti správcovských oprávnění. Funkce automatizace prodeje také automatizují pracovní postupy a úkoly v rámci platformy pomocí vizuálního rozhraní typu drag-and-drop.
A to nejlepší? To vše lze dosáhnout bez napsání jediného řádku kódu.
Nejlepší funkce Pipeliner CRM
- Automatizer – nástroj pro automatizaci pracovních postupů a prodeje bez nutnosti programování
- Vysoce přizpůsobitelné
- Více než 200 nativních integrací pro zlepšení vašich obchodních procesů
- Snadný přístup a srozumitelné prodejní zprávy
- Vždy viditelné sledování cílů s pěti různými zobrazeními cílů pro prodejce
- Zmeškané obchody se ukládají do archivu se všemi podrobnostmi pro pozdější analýzu nebo reaktivaci.
Omezení Pipeliner CRM
- Možnost vyhledávání by mohla být z hlediska efektivity vylepšena.
- Omezené vizuální zobrazení a nedostatek rozmanitosti formátů reportů
- Není k dispozici bezplatná verze, ale nabízí se bezplatná zkušební verze.
Ceny Pipeliner CRM
- Starter: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 85 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 115 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 150 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Pipeliner CRM
5. Agile CRM
prostřednictvím Agile CRM
Agile CRM je uživatelsky přívětivý nástroj, který vyniká svým komplexním bezplatným tarifem. Pyšní se intuitivním systémem správy kontaktů, který odborně kategorizuje vaše skupiny kontaktů, podobně jako knihovník třídí knihy podle žánru. ?
Své kontakty můžete označit jako zákazníky, potenciální zákazníky nebo partnery, abyste zefektivnili svůj pracovní postup a obchodní procesy.
Snad nejunikátnějším aspektem Agile CRM je podpora zdravého soutěživého ducha ve vašem prodejním týmu prostřednictvím porovnávání výkonnosti jednotlivých členů. Prodejní proces je gamifikován, což posiluje týmového ducha a motivuje všechny k zlepšování svých výkonů.
Nejlepší funkce Agile CRM
- 360° zobrazení kontaktu nabízí podrobné informace o každém kontaktu, včetně konverzací, poznámek k hovorům, přítomnosti na sociálních sítích a aktivity na webu.
- Časová osa poskytuje chronologický přehled interakcí s kontakty na jedné stránce.
- Hodnocení potenciálních zákazníků umožňuje rychlejší a přesnější identifikaci zájemců.
- Funkce automatického vytáčení vám umožňuje automaticky volat více kontaktům jediným kliknutím.
- Plánování schůzek vám umožňuje sdílet svůj kalendář online a automatizovat pozvánky a následné kroky.
- Gamifikace prodeje zvyšuje produktivitu
- Nástroj Lead Prospector umožňuje snadné přidávání potenciálních zákazníků, úkolů a obchodů jedním kliknutím z prohlížeče Chrome.
Omezení Agile CRM
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Čekací doba na zákaznickou podporu může být dlouhá.
Ceny Agile CRM
- Zdarma: pro deset uživatelů
- Starter: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Běžná cena: 39,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 64,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Agile CRM
6. Nimble
prostřednictvím Nimble
Nimble je revoluční nástroj pro firmy, které chtějí využít sílu sociálních médií. Tato komplexní platforma integruje sociální sítě přímo do vašeho CRM, což vám umožní proměnit neformální sociální konverzace v smysluplné kontakty a využitelné potenciální zákazníky.
Přidáváte kontakty z Facebooku, Twitteru nebo LinkedIn? Je to hračka, stačí pár kliknutí a máte hotovo. A jakmile jsou kontakty přidány, Nimble zůstává věrný svému jménu a hbitě shromažďuje a třídí všechny vaše interakce. Díky tomu máte vždy přehled o nejnovějších aktualizacích svých kontaktů, od nových spojení až po nedávné změny zaměstnání.
Nejlepší funkce Nimble
- Správa kontaktů konsoliduje všechny kontaktní informace a historii interakcí.
- Pokročilé nástroje pro sledování sociálních sítí, které poskytují informace o zákaznících v reálném čase napříč sociálními médii.
- Automatizace a přizpůsobení pracovních postupů
- Můžete dokumentovat offline aktivity, jako jsou hovory a schůzky, a propojit je s konkrétními kontakty pro komplexní vedení záznamů.
- Nativní integrace s více než 70 aplikacemi v různých kategoriích
Omezení Nimble
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní.
- Relativně drahé vzhledem k tomu, že je určeno pro malé podniky.
- K dispozici jsou pouze placené tarify, ale existuje možnost bezplatné zkušební verze.
Ceny Nimble
- Nimble Business: 24,90 $/měsíc na uživatele
*Uvedená cena se vztahuje na roční fakturační model.
Hodnocení a recenze Nimble
7. Insightly
prostřednictvím Insightly
Insightly zefektivňuje administrativní aspekty vaší práce v oblasti prodeje. Představte si jej jako digitálního archiváře a asistenta pro vše, co souvisí s vašimi klienty a potenciálními zákazníky – s několika užitečnými funkcemi pro správu projektů. ✨
Můžete ukládat podrobné informace o každém zákazníkovi, jako jsou jména, tituly, telefonní čísla, e-maily a dokonce i fotografie. Chcete si zapamatovat, jak jste se se svým potenciálním zákazníkem seznámili? Insightly to za vás vyřeší.
Insightly vám pomáhá sledovat cestu vašich potenciálních zákazníků od pouhých potenciálních zájemců až po skutečné zákazníky. Můžete vidět, v jaké fázi se každý zájemce nachází, a Insightly může automatizovat části tohoto procesu, jako je například zasílání prvních e-mailů potenciálním zákazníkům.
Nejlepší funkce Insightly
- Funkce pro správu projektů vám umožňují organizovat úkoly, sledovat průběh projektů, přidělovat role a hladce integrovat komunikaci související s projekty.
- Automatizované pracovní postupy, e-mailové odpovědi a přidělování úkolů
- Web-to-lead capture automaticky vytváří potenciální zákazníky ve vašem CRM systému na základě formulářů odeslaných na vašem webu.
- Přizpůsobitelné prodejní kanály vám umožňují definovat fáze vašeho prodejního procesu a sledovat pokrok při uzavírání obchodů.
- Podrobné reporty a funkce dashboardu vám pomohou analyzovat prodeje, výkonnost, produktivitu a další metriky.
Omezení Insightly
- Sestavy je obtížné přizpůsobit
- Složité nastavení a pouze bezplatná zkušební verze
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Insightly
8. Workbooks
prostřednictvím Workbooks
Workbooks nabízí CRM řešení pro týmy prodeje, marketingu, zákaznického servisu a financí. To znamená, že kromě tradičních funkcí CRM se může pochlubit i několika exotickými funkcemi, jako je systém ticketingu a podpora více měn.
Pokud se rozhodnete pro Workbooks ke správě svého prodejního kanálu, začněte používat jeho funkci správy kontaktů, abyste poznali své klienty – vytvořte si jejich profily, porozumějte jejich potřebám a přizpůsobte jim svůj přístup. Poté sledujte své prodejní aktivity a spravujte příležitosti, abyste efektivně posunuli své obchody vpřed.
Automatizace eliminuje nudné úkoly, takže se můžete soustředit na budování vztahů. Potřebujete dosáhnout cíle? Prognózy a metriky v reálném čase vám pomohou. A když nastane čas uzavřít obchod? Dvě kliknutí a voila – nabídka se stává objednávkou. ?
Nejlepší funkce Workbooks
- Obohacení dat vylepšuje vaše CRM data pro přesnější profilování zákazníků.
- Funkce předplatného a obnovení automatizuje připomenutí obnovení smluv a dokáže předpovědět budoucí úroveň předplatného.
- 360° pohled na interakce se zákazníky pomáhá sledovat aktivity a potenciální příležitosti k upsellingu.
- Automatizované pracovní postupy zefektivňují opakující se úkoly
- Zprávy v reálném čase a praktické informace o vašem prodejním procesu a výkonu jednotlivých obchodních zástupců, které vám pomohou identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení pracovních sešitů
- S rozvojem vaší společnosti (a s ním i objemem zákaznických dat) může být problémem škálovatelnost.
- Někteří uživatelé nepovažují tuto platformu za uživatelsky přívětivou pro generování potenciálních zákazníků.
Ceny pracovních sešitů
- CRM: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a nabízejí bezplatnou zkušební verzi.
Hodnocení a recenze pracovních sešitů
9. Bitrix24
prostřednictvím Bitrix24
Bitrix24 je jako nový gadget, který je zpočátku trochu složitý na pochopení, ale jakmile se s ním seznámíte, posune vaši produktivitu na zcela novou úroveň. Tento CRM nástroj zvládá vše: správu potenciálních zákazníků , zpracování projektů a dokonce i nastavení vlastního helpdesku .
Představte si to jako svého osobního asistenta, který zajistí, že všechny informace o vašich potenciálních zákaznících budou přehledně uloženy v systému, takže vám neunikne žádná příležitost. Je to jako virtuální kulatý stůl, kde jsou všichni informováni o novinkách a spolupracují, a to včetně HD videohovorů. Získáte také šikovný plánovač prodeje a kouzlo automatizace úkolů.
Strmá křivka učení je sice problém, ale s trochou trpělivosti může být Bitrix24 tajnou ingrediencí vašeho obchodního úspěchu. ?
Nejlepší funkce Bitrix24
- Získávání potenciálních zákazníků prostřednictvím webových formulářů pro lepší správu vašich zákaznických dat
- Řízení projektů pomocí techniky Scrum
- Automatizace úkolů může pomoci s marketingovými kampaněmi spojenými s generováním prodejních příležitostí.
- Komunikační nástroje, jako je chat, videohovory v HD kvalitě, kalendář a sdílený pracovní prostor
- Prostřednictvím platformy můžete založit a spravovat vlastní helpdesk.
Omezení Bitrix24
- Náročná křivka učení
- Obtížná navigace kvůli přetíženému uživatelskému rozhraní
Ceny Bitrix24
- Zdarma: pro neomezený počet uživatelů Základní: 49 $/měsíc pro pět uživatelů
- Základní: 49 $/měsíc pro pět uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Professional: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: od 399 $/měsíc pro 250 uživatelů
- Základní: 49 $/měsíc pro pět uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Bitrix24
10. Hubspot
prostřednictvím Hubspot
HubSpot je jako švýcarský armádní nůž mezi CRM softwary a vyniká svými výkonnými a snadno použitelnými funkcemi pro uzavření obchodu. Cesta začíná péčí o potenciální zákazníky a sledováním vašich snah o jejich získání, spolu s upozorněními od HubSpotu v reálném čase o jejich chování.
Máte e-mailovou kampaň? Udržujte ji personalizovanou a spravujte ji snadno díky praktickým informacím o datech vašich zákazníků.
Díky přehlednému a přizpůsobitelnému dashboardu HubSpot se prodejní pipeline stává transparentní, což vám umožňuje rychle identifikovat nejcennější potenciální zákazníky. A když přijde na uzavření obchodu, automatizace HubSpot převezme vedení a sníží vaši pracovní zátěž. A to nejlepší? Všechny základní CRM nástroje jsou zdarma.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Automatizovaný prodejní proces (včetně funkcí pro automatizaci marketingu)
- Oznámení o chování potenciálních zákazníků v reálném čase
- Lze sledovat jak odchozí, tak příchozí potenciální zákazníky.
- Plně přizpůsobitelný vizuální dashboard
- Odesílání e-mailů přímo ze softwaru
- Snadné nastavení a škálovatelnost podle vašich potřeb (ideální pro malé podniky, které budují svůj prodejní trychtýř)
Omezení Hubspotu
- Někteří uživatelé považují možnosti přizpůsobení za nedostatečné.
- Vytváření reportů je náročné
Ceny Hubspot
- Bezplatné nástroje: pro pět uživatelů
- Starter: 30 $/měsíc za neomezený počet bezplatných uživatelů a dva placené uživatele
- Professional: 1 600 $/měsíc za neomezený počet bezplatných uživatelů a pět placených uživatelů
- Enterprise: 5 000 $/měsíc za neomezený počet bezplatných uživatelů a deset placených uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a placené tarify zahrnují bezplatnou zkušební verzi.
Hodnocení a recenze Hubspot
11. Keap
Keap (dříve Infusionsoft) je CRM určený pro malé podniky. Poskytuje robustní automatizaci prodeje a marketingu, správu kontaktů, e-commerce a integraci s řadou oblíbených nástrojů. Pomáhá podnikům automatizovat opakující se úkoly a efektivněji sledovat zákazníky a potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce Keap
- Centralizované interakce se zákazníky, včetně e-mailů, hovorů a schůzek
- Vizuální nástroj pro tvorbu kampaní, který umožňuje pokročilou automatizaci marketingu.
- Personalizovaný zákaznický servis s automatickými e-mailovými odpověďmi
- Mobilní aplikace pro správu a sledování potenciálních zákazníků na cestách
- Funkce elektronického obchodování, jako jsou nákupní košíky a zpracování plateb
Omezení Keap
- Nastavení a používání systému může být složité.
- Cena může být pro velmi malé podniky vysoká.
Ceny Keap
- Pro: 159 $/měsíc pro dva uživatele
- Max: 229 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
12. Capsule
Capsule je uživatelsky přívětivý CRM systém, který pomáhá firmám udržovat pořádek, lépe poznat své zákazníky a spravovat vztahy. Je navržen tak, aby byl jednoduchý, ale zároveň výkonný, což z něj činí skvělou volbu pro malé a střední podniky.
Nejlepší funkce Capsule
- Nezbytné nástroje pro prognózy prodeje a podrobné zprávy o prodeji
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Workspace, MailChimp a Zapier.
- Přizpůsobitelné funkce pro správu prodejního procesu a procesů
- Snadné označování a kategorizace kontaktů pro segmentaci vašeho publika
- Mobilní aplikace pro správu vztahů se zákazníky na cestách
Omezení kapsle
- Omezená funkčnost ve srovnání s některými většími CRM platformami
- V bezplatné verzi je počet kontaktů omezený a za další kontakty se platí příplatek.
Ceny Capsule
- Zdarma
- Profesionální: 18 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 36 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 54 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Capsule
- G2: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
13. Zoho CRM
Zoho CRM je komplexní software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), který je považován za přesvědčivou alternativu k Pipedrive. Poskytuje firmám řadu funkcí pro komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky, konverzi potenciálních zákazníků, zvýšení tržeb a zlepšení míry retence zákazníků.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Multikanálová podpora umožňující komunikaci se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, živého chatu, sociálních médií a osobně.
- Podrobné analýzy, které pomáhají sledovat, identifikovat a maximalizovat výkonnost a trendy v prodeji.
- Funkce řízení procesů pro zefektivnění prodejních procesů
- Zia, prodejní asistentka založená na umělé inteligenci, poskytuje předpovědi, návrhy a upozornění.
- Integrace s produktovou řadou Zoho pro plynulý přenos dat
Omezení Zoho CRM
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní může být pro nové uživatele příliš složité.
- Rozsáhlé funkce mohou pro některé podniky vyžadovat určitou dobu na osvojení.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Professional: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
14. HoneyBook
HoneyBook je CRM nástroj navržený speciálně pro kreativní a nezávislé profesionály. Je navržen tak, aby zefektivnil proces správy projektů, rezervace klientů a zasílání faktur. Je to vynikající volba pro podniky poskytující služby, kde je klíčová přímá interakce s klienty.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Přizpůsobitelné šablony pro nabídky, smlouvy a faktury
- Automatizované pracovní postupy, které šetří čas a automatizují proces řízení projektů
- Integrované online platby pro rychlé a snadné fakturace klientům
- Nástroj pro plánování, který klientům umožňuje rezervovat schůzky na základě vaší dostupnosti
- Integrace s nástroji jako Google Calendar a Gmail
Omezení HoneyBook
- Na transakce zpracované prostřednictvím platformy se vztahují servisní poplatky.
- Chybí pokročilé funkce CRM, které najdete v robustnějších platformách.
Ceny HoneyBook
- Starter: 12,80 $/měsíc
- Essentials: 25,50 $/měsíc
- Premium: 52,80 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
15. Maximizer
Maximizer je CRM software, který nabízí řadu funkcí určených k podpoře prodeje, marketingu a zákaznických služeb. Jedná se o komplexní platformu, kterou lze přizpůsobit konkrétním potřebám malých i velkých podniků.
Nejlepší funkce Maximizeru
- Funkce správy kontaktů pro komplexní přehled o interakcích se zákazníky
- Automatizace prodejních sil pro zefektivnění a zlepšení prodejního procesu
- Přizpůsobitelné panely a přehledy pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
- Možnosti nasazení v cloudu nebo na místě
- Integrace s Microsoft Office a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity podnikání
Omezení Maximizeru
- Uživatelé uvádějí, že mobilní aplikace postrádá robustní funkčnost.
- Uživatelské rozhraní není tak intuitivní jako u některých jiných CRM platforem.
Ceny Maximizer
- Malá kancelář: 29 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 49 $/měsíc na uživatele
- Insights: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Maximizeru
- G2: 3,9/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
Alternativy k Pipedrive: Shrnutí hledání
Prozkoumali jsme konkurenty Pipedrive, z nichž každý má své jedinečné přednosti. Nezapomeňte, že nejlepší CRM nástroj je ten, který se hladce začlení do vašeho pracovního postupu, odpovídá vašemu rozpočtu a v konečném důsledku pomáhá vašemu týmu uzavírat více obchodů.
Věnujte tomu čas, vyzkoušejte tyto možnosti a určitě najdete CRM řešení, které bude ladit s vaší prodejní symfonií. Přejeme vám úspěšné hledání!