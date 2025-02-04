ClickUp blog
10 nejlepších softwarů pro správu dokumentů, které vám pomohou zorganizovat se v roce 2025
Manage

10 nejlepších softwarů pro správu dokumentů, které vám pomohou zorganizovat se v roce 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4. února 2025

Jako projektový manažer pravděpodobně věnujete značnou část svého pracovního týdne vyřizování papírování a organizování informací. Tato administrativní práce může zabírat drahocenný čas, který byste mohli věnovat úkolům s vyšší přidanou hodnotou.

Software pro správu dokumentů je navržen tak, aby ulehčil manuální práci tím, že organizuje a kategorizuje soubory, přiřazuje přístupová oprávnění a vytváří pracovní postupy pro schvalování a revize.

V tomto průvodci se podíváme na nejlepší software pro správu dokumentů a na to, jak je využít jako centralizované místo pro sdílení dokumentů a spolupráci!

dokumentujte vše ClickUp CTA

Co byste měli hledat v softwaru pro správu dokumentů (DMS)?

Při hledání systému pro správu dokumentů je nezbytné upřednostnit špičková bezpečnostní opatření, která chrání důvěrné informace, zabraňují únikům dat a zajišťují soulad s předpisy na ochranu osobních údajů. Klíčové funkce, jako jsou:

  • Ovládací prvky přístupu
  • Šifrování
  • Zálohování a obnova dat
  • Oprávnění
  • Funkce vyhledávání
  • Přístup k cloudu

Spolupráce je také nezbytnou funkcí vašeho systému pro správu dokumentů. Chcete, aby váš tým mohl spolupracovat na dokumentech v reálném čase, přidělovat úkoly, zanechávat komentáře a bezpečně sdílet soubory. A samozřejmě musíte být schopni najít obsah bez zadávání příliš mnoha příkazů!

A v neposlední řadě integrace s dalšími nástroji pro správu projektů, jako je správa úkolů a sledování projektů, pomůže vašemu týmu zefektivnit mezifunkční pracovní postupy. Tato integrace podporuje spolupráci, sdílení znalostí a zlepšuje rozhodování.

10 nejlepších softwarů pro správu dokumentů

1. ClickUp

ClickUp Docs List View příklad požadavků na produkt
S pomocí ClickUp Docs můžete prezentovat požadavky na své produkty a zároveň využívat integrované zobrazení seznamu.

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy všech velikostí, která umožňuje vytvářet přehledné dokumenty, wiki a další dokumenty, které lze propojit s pracovními postupy a realizovat tak nápady společně s vaším týmem!

Díky kompletním možnostem přizpůsobení nabízí ClickUp flexibilní prostředí, které pomáhá spravovat pracovní zátěž, sledovat pokrok a zůstat ve spojení odkudkoli. Spolupráce je jádrem každé funkce, s četnými nástroji navrženými tak, aby udržovaly mezifunkční týmy informované a sladěné.

Navíc se ClickUp integruje s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, což týmům umožňuje synchronizovat veškerou svou práci a zefektivnit mezifunkční procesy na jedné platformě!

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou překážku při osvojování.
  • V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.

Ceny ClickUp

  • Plán zdarma navždy
  • Neomezený tarif: 5 $ za uživatele a měsíc
  • Business Plan: 12 $ za uživatele za měsíc
  • Plán Business Plus: 19 $ za uživatele za měsíc
  • Plán Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)

2. Revver

Systém správy dokumentů Revver
prostřednictvím Revver

Revver, dříve Rubex, je online systém pro správu dokumentů, který pomáhá firmám bezpečně organizovat, ukládat a sdílet dokumenty. Revver Docs je integrován s oblíbenými aplikacemi pro ukládání dat v cloudu, jako jsou Google Drive, Dropbox, Box a OneDrive.

Platforma také nabízí řadu funkcí, jako je kontrola verzí souborů, vyhledávání dokumentů a bezpečné řízení přístupu, takže pouze oprávnění uživatelé mohou prohlížet nebo upravovat důvěrné informace.

Nejlepší funkce Revveru

  • Optické rozpoznávání znaků (OCR) pro automatické ukládání dokumentů do předem definovaných umístění
  • Pokročilé vyhledávání pro identifikaci složek, ve kterých chybí důležité dokumenty
  • Ověřování pomocí více faktorů pro přístup k dokumentům
  • Speciální elektronický podpis nahrazující papírové dokumenty
  • Prohlížeč dokumentů na dvou obrazovkách

Omezení Revveru

  • Ve srovnání s jinými systémy pro správu dokumentů postrádá nástroje pro správu úkolů.
  • Pro přístup do centra nápovědy Revver je nutné mít účet.

Ceny Revver

  • Kontaktujte Revver pro podrobnosti o cenách.

Hodnocení a recenze Revver

  • G2: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 880 recenzí)

3. Connecteam

Spravujte obchodní dokumenty v Connecteam
prostřednictvím Connecteam

Connecteam je software pro zapojení zaměstnanců a řízení týmů. Jeho funkce pro práci s dokumenty usnadňuje týmům spolupráci na dokumentech, formulářích a průzkumech.

Mít všechny soubory zaměstnanců, certifikáty a obchodní dokumenty na jednom místě může být pro personální oddělení a manažery zásadní změnou. Centralizovaný systém může zlepšit efektivitu a produktivitu tím, že umožňuje snadný přístup k dokumentům, eliminuje potřebu fyzického ukládání a snižuje riziko ztráty nebo založení souborů. Díky digitálnímu řešení mohou zaměstnanci personálního oddělení snadno vyhledávat, načítat a sdílet dokumenty s kolegy, i když pracují na dálku!

Nejlepší funkce Connecteam

  • Funkce Rychlé akce umožňuje provádět rychlé akce, které se týkají všech dokumentů.
  • Oprávnění k prohlížení, nahrávání, schvalování/zamítání a úpravám dokumentů
  • Balíčky dokumentů (složky) k přiřazení jednotlivým uživatelům nebo inteligentním skupinám
  • Kurzy pro vytváření konkrétních procesů, které mají zaměstnanci absolvovat
  • Datum vypršení platnosti podle typu dokumentu nebo záznamu

Omezení Connecteam

  • Omezené funkce pro spolupráci v reálném čase
  • Chybí funkce automatizace pracovních postupů

Ceny Connecteam

  • Malé podniky: zdarma pro až 10 uživatelů
  • Základní: 29 $ měsíčně pro prvních 30 uživatelů
  • Pokročilá verze: 49 $ měsíčně pro prvních 30 uživatelů
  • Expert: 99 $ měsíčně pro prvních 30 uživatelů

Hodnocení a recenze Connecteam

  • G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 260 recenzí)

4. Confluence

Nástroje DevOps: Screenshot vzorové stránky Confluence o lezení po skalách
prostřednictvím Confluence

Confluence je systém pro týmovou spolupráci s funkcemi softwaru pro správu dokumentů, který umožňuje vytvářet, sdílet, organizovat a diskutovat o práci s týmy jakékoli velikosti. Pomáhá lidem v organizaci efektivněji a účinněji spolupracovat na projektech tím, že jim umožňuje ukládat a sdílet svou práci na jednom centrálním místě.

S Confluence mohou týmy vytvářet a sdílet nápady, společně upravovat dokumenty v reálném čase, sledovat pokrok v projektech, informovat všechny o změnách pomocí oznámení a mnoho dalšího. Navíc výkonné funkce, jako jsou reporty, dashboardy a integrace s dalšími nástroji, pomáhají týmům udržet si přehled o svých projektech!

Porovnejte Confluence a Google Docs!

Nejlepší funkce Confluence

  • Personalizovaný feed zobrazující prostory, které daná osoba nedávno navštívila, rozpracované stránky a aktivitu na stránkách.
  • Editace v reálném čase se vzdáleným týmem nebo vzdálenými zaměstnanci
  • Integrace s Box, Dropbox a Google Drive
  • Štítky stránek pro urychlení vyhledávání obsahu
  • Funkce importu dokumentů Word

Omezení Confluence

  • Týmy, které se nezabývají vývojem softwaru, budou mít potíže s osvojením tohoto nástroje.
  • Navržen a cenově dostupný pro spolupráci na podnikové úrovni (podívejte se na tyto alternativy Confluence ).

Ceny Confluence

  • Zdarma: Pro 10 uživatelů (pouze měsíční předplatné)
  • Standard: 5,75 $ za uživatele (odhad)
  • Premium: 11 USD na uživatele (odhad)
  • Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Confluence.

Hodnocení a recenze Confluence

  • G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)

Porovnejte Confluence s Notion!

5. DocuPhase

Software pro správu dokumentů DocuPhase
prostřednictvím DocuPhase

DocuPhase je řešení pro správu dokumentů, které pomáhá organizacím převzít kontrolu nad jejich papírovými procesy. Poskytuje platformu pro zachycování a správu dokumentů, zefektivnění pracovních postupů a zlepšení spolupráce. S DocuPhase mohou uživatelé bezpečně ukládat, spravovat a přistupovat ke všem typům dokumentů odkudkoli na světě prostřednictvím cloudu nebo lokálních instalací.

Platforma obsahuje řadu funkcí, jako je digitalizace a indexace dokumentů, vyhledávací funkce, směrování a schvalování dokumentů, nástroje pro online spolupráci, auditní stopy a kontrola verzí!

Nejlepší funkce DocuPhase

  • Optické rozpoznávání znaků (OCR) pro čtení a interpretaci specifikovaných dat
  • Vlastní oprávnění pro různé typy obchodních procesů
  • Automatické přednastavené tagy a indexovací termíny pro příchozí soubory
  • Pokročilé vyhledávací funkce pro nalezení přesných informací
  • Integrace s NetSuite, Dynamics, Sage a dalšími

Omezení DocuPhase

  • Omezené možnosti školení pro osvojení a používání softwaru
  • Zaměřeno na automatizaci účetnictví

Ceny DocuPhase

  • Kontaktujte DocuPhase pro informace o cenách.

Hodnocení a recenze DocuPhase

  • G2: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)

6. Bloomfire

Software pro správu dokumentů Bloomfire
prostřednictvím Bloomfire

Bloomfire je software pro sdílení znalostí, který pomáhá zvýšit spolupráci a produktivitu v rámci týmu. Uživatelům umožňuje bezpečně ukládat a sdílet informace, dokumenty, videa, obrázky a další obsah na přehledné platformě. Lze jej použít jako interní wiki, intranet nebo dokonce jako platformu pro e-learning.

Tato platforma usnadňuje vyhledávání a správu obsahu, takže týmy mohou spolupracovat efektivněji. Poskytuje také výkonné vyhledávací funkce, takže uživatelé mohou rychle získat přístup k potřebným informacím.

Nejlepší funkce Bloomfire

  • Bohatý textový editor s funkcemi pro práci s grafy, obrázky, zvukem a videem
  • Možnosti označení k revizi a hromadného importu/exportu
  • Zpětná vazba na podporu obchodních procesů
  • Tagy generované umělou inteligencí pro lepší ukládání dokumentů
  • Prohledávatelný obsah otázek a odpovědí

Omezení Bloomfire

  • Nedostatek integrace ve srovnání s jinými řešeními pro správu dokumentů
  • Nedostatek funkcí pro spolupráci

Ceny Bloomfire

  • Cena Bloomfire začíná na 25 USD za uživatele a měsíc, podle objemu a modelu.

Hodnocení a recenze Bloomfire

  • G2: 4,6/5 (více než 460 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)

7. SharePoint

vytvářejte dokumenty v Sharepointu
prostřednictvím SharePointu

Sharepoint je podnikový systém pro správu dokumentů, který týmům pomáhá sdílet a spravovat obsah v rámci ekosystému Microsoft Office. Poskytuje centralizovaný prostor, kde mohou týmy ukládat, organizovat a sdílet dokumenty, data a zdroje z jakéhokoli zařízení. Sharepoint má také výkonné funkce, jako jsou nástroje pro spolupráci, které týmům umožňují spolupracovat v reálném čase, a funkce pro správu verzí, které sledují změny v obsahu.

Platforma také poskytuje řadu bezpečnostních funkcí, které pomáhají zajistit bezpečnost dat, jako jsou oprávnění založená na rolích a možnosti auditu. Díky této výkonné platformě mohou týmy zefektivnit své pracovní postupy, zvýšit organizační efektivitu a vytvořit prostředí podporující lepší spolupráci.

Nejlepší funkce SharePointu

  • In-Place Holds pro programové uchování obsahu před smazáním nebo úpravami
  • Knihovny dokumentů s verzováním a kontrolou přístupu
  • Prohlížení a úpravy offline na počítačích Mac nebo PC
  • 1 TB úložného prostoru OneDrive na uživatele
  • Spolupráce v reálném čase

Omezení SharePointu

  • K plnému využití potenciálu Sharepointu je nutné zakoupit další software Microsoft.
  • Není intuitivní pro software jiných výrobců než Microsoft

Ceny SharePointu

  • SharePoint Online Plan 1: 5 USD za uživatele a měsíc, roční předplatné
  • SharePoint Online Plan 2: 10 USD za uživatele a měsíc, roční předplatné
  • Office 365 E3: 23 USD za uživatele a měsíc, roční předplatné

Hodnocení a recenze SharePointu

  • G2: 4/5 (více než 8 200 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 4 900 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy SharePointu!

8. Notion

Příklad dokumentu Notion
prostřednictvím Notion

Notion je komplexní pracovní prostor pro správu dokumentů a spolupráci týmů. Slouží jako databázový nástroj, pomocí kterého mohou týmy vytvářet, ukládat, organizovat a sdílet dokumenty na jednom centrálním místě.

Týmy mohou vytvářet kapitoly a podsekce pro organizaci dokumentů, nastavovat vlastní šablony pro rychlý přístup k často používanému obsahu, přidávat značky a komentáře pro sledování důležitých informací a přiřazovat úkoly a termíny pro společnou správu projektů.

Nejlepší funkce Notion

  • Historie verzí, která vám umožňuje vrátit se k dřívějším verzím dokumentu
  • Hladká integrace se službami cloudového úložiště pro snadný přenos dat
  • Spolupráce při úpravách, která podporuje více uživatelů v jednom dokumentu
  • Řízení přístupu s podrobnými oprávněními pro soubory a stránky
  • Mobilní přístup pro otevírání a odesílání souborů na cestách

Omezení Notion

  • Vysoká míra flexibility může také představovat výzvu, pokud jde o to, kde začít nebo jak efektivně organizovat informace (podívejte se na alternativy Notion ).
  • Omezený přístup k pokročilým ovládacím prvkům, pokud nemáte tarif Enterprise.

Ceny Notion

  • Bezplatná verze
  • Standard: 8 USD za uživatele za měsíc
  • Premium: 15 $ za uživatele a měsíc
  • Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Notion.

Hodnocení a recenze Notion

  • G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)

9. Box

Software pro správu dokumentů Box
prostřednictvím Boxu

Box je software pro správu dokumentů a služba pro sdílení souborů. Poskytuje bezpečné úložiště, spolupráci a komunikační řešení, která pomáhají organizacím ukládat, sdílet a spravovat jejich dokumenty, tabulky a další digitální soubory v cloudu. S Boxem mohou uživatelé přistupovat ke svým uloženým souborům z jakéhokoli zařízení a snadno je sdílet s kolegy nebo externími partnery.

Platforma také nabízí funkce, jako je verzování pro sledování změn dokumentů v čase, šifrování pro větší bezpečnost citlivých informací a podrobné ovládání oprávnění, které umožňuje rozhodovat o tom, kdo má přístup k jakým datům. Box navíc poskytuje funkce na podnikové úrovni, jako je integrace se stávajícími IT systémy a bezpečnostními politikami, přizpůsobení značky a uživatelského prostředí a výkonné analytické funkce.

Nejlepší funkce Boxu

  • Nativní ochrana proti úniku dat a detekce kybernetických hrozeb založená na pokročilých nástrojích strojového učení.
  • Integrace s oblíbenými pracovními aplikacemi, jako jsou ClickUp, Microsoft Teams a Oracle NetSuite.
  • Sdílení souborů jedním kliknutím pro snadné odesílání velkých souborů
  • Box Notes pro vytváření projektových plánů a harmonogramů
  • Box Sign pro neomezené elektronické podpisy

Omezení Boxu

  • Pokus o otevření více souborů PDF z vyhledávacího rozhraní Box Drive může způsobit chybu.
  • Šifrování soukromým klíčem je placená funkce.

Ceny Boxu

  • Pro více informací kontaktujte Box.

Hodnocení a recenze Boxu

  • G2: 4,2/5 (více než 4 800 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)

10. Brandfolder

Nástroje pro správu dokumentů Brandfolder
prostřednictvím Brandfolder

Brandfolder je online platforma pro správu digitálních aktiv, která firmám umožňuje ukládat, organizovat, sdílet a sledovat jejich značková aktiva. Platforma slouží jako centralizované centrum pro správu všech brandingových materiálů společnosti, včetně obrázků, log, videí, dokumentů, marketingových materiálů, prezentací a dalších.

Díky intuitivnímu rozhraní Brandfolderu mohou uživatelé rychle a snadno přistupovat ke všem svým značkovým aktivům, spravovat je, sdílet a sledovat na jednom místě. Navíc výkonné nástroje Brandfolderu usnadňují kontrolu nad používáním a distribucí aktiv, takže branding vaší společnosti zůstává konzistentní napříč všemi kanály!

Nejlepší funkce Brandfolderu

  • Nastavení veřejných a soukromých aktiv pro důležité dokumenty
  • Správa uživatelů s rychlým přístupem k informacím o uživatelích
  • Podpora více formátů souborů pro tvorbu dokumentů
  • Funkce nahrávání hostů pro externí partnery
  • Hromadné nahrávání pomocí funkcí drag-and-drop

Omezení Brandfolderu

  • Odesílání více dokumentů ke schválení není podporovanou funkcí.
  • Chybí možnosti přizpůsobení u nefiremních tarifů.

Ceny Brandfolderu

  • Kontaktujte Brandfolder pro informace o cenách

Hodnocení a recenze Brandfolder

  • G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 430 recenzí)

Nejlepší nástroj pro spolupráci při správě dokumentů: ClickUp Docs

ClickUp je ideální volbou pro týmy, které hledají komplexní systém správy dokumentů pro správu všech typů interního obsahu i obsahu určeného pro klienty.

Všestrannost platformy se projevuje i v široké škále nástrojů pro správu projektů a spolupráci, díky čemuž je ideálním řešením pro týmy, které chtějí optimalizovat své pracovní postupy. Začněte s ClickUp Workspace ještě dnes!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp