Confluence vs. Google Docs: Který nástroj pro spolupráci je nejlepší?

Confluence i Google Docs jsou skvělé možnosti, pokud hledáte místo, kde se můžete setkávat s členy vzdáleného týmu, spolupracovat na dokumentech a budovat organizovanou knihovnu souborů. Ale který z nich je pro vás ten pravý?
V tomto průvodci porovnáváme Confluence a Google Docs, abychom zjistili, který z nich je lepší. Provedli jsme výzkum klíčových funkcí, na kterých nejvíce záleží, a porovnali jsme jednotlivé nástroje. Bonus: Představíme vám působivou alternativu k těmto oblíbeným nástrojům pro týmovou spolupráci.
Pojďme se podívat, který z nich vyjde vítězně v souboji Confluence vs. Google Docs. 🥊
Co je Confluence?
Confluence je platforma pro spolupráci od známé softwarové společnosti Atlassian. Tento nástroj chce fungovat jako váš digitální pracovní prostor – místo, kde se můžete scházet, vymýšlet nápady, spolupracovat, editovat a přijímat rozhodnutí.
Funkce Atlassian Confluence zahrnují stránky (pro textové dokumenty), tabule (pro digitální spolupráci) a prostory (pro seskupování konkrétních stránek) a všechny jsou součástí každého plánu. Nástroj se neustále vylepšuje a brzy přibudou nové funkce, jako jsou databáze (konkurence Notion nebo Google Sheets ).
Funkce Confluence
Díky své sadě funkcí je Confluence dobrým nástrojem pro práci, ale které z nich jsou nejdůležitější, pokud jde o srovnání s Google Docs? Zde je několik nejvýznamnějších funkcí, které obě aplikace obsahují.
Spolupráce
Jako každý dobrý nástroj pro spolupráci v podniku, i Confluence klade hlavní důraz na usnadnění spolupráce.
Funkce pro spolupráci v Confluence umožňují týmům lépe spolupracovat v různých formátech, včetně tabulek. Spolupracujte s členy svého týmu díky úpravám v reálném čase, sledované historii, zvýrazněným změnám a komentářům. Oznámení pomáhají všem zůstat v obraze ohledně aktualizací a změn.
Kromě spolupráce na dokumentech nebo tabuli platforma také usnadňuje sdílení informací. Personalizované domovské kanály umožňují členům týmu zůstat v obraze ohledně projektů, které jsou pro ně nejrelevantnější, a vidět oznámení společnosti.
A je také bezpečný. Správci systému mohou přizpůsobit oprávnění uživatelů tak, aby sdílené soubory byly přístupné pouze oprávněným osobám. 🔐
Šablony
Když začínáte s novým nástrojem pro spolupráci úplně od začátku, prázdná stránka může být zastrašující. Šablony Confluence vám tento přechod usnadní.
Od projektového řízení přes e-mailové kampaně až po seznamy úkolů – díky široké sbírce šablon mohou uživatelé rychle začít pracovat na svých online dokumentech, místo aby ztráceli drahocenný čas snahou dělat vše od nuly.
Integrace
Confluence se přirozeně integruje s dalšími produkty Atlassian, včetně Jira Software, Jira Service Management a Trello.
Kromě toho si můžete přizpůsobit své prostředí propojením Confluence s celou řadou dalších aplikací. Patří mezi ně Salesforce, Microsoft Teams a Google Drive. Knihovna aplikací Confluence je rozsáhlá a obsahuje odkazy na aplikace, které se používají obecně (například Slack ), i na specializovanější aplikace (například GitHub ).
Ceny Confluence
- Bezplatný tarif
- Standard: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Google Docs?
Google Docs je jedním z nejznámějších nástrojů pro tvorbu a správu dokumentů. Stal se nepostradatelným pomocníkem pro uživatele, kteří chtějí vytvářet plně přizpůsobené dokumenty, aniž by museli investovat do ekosystému Microsoft Office.
Aplikace Google pro práci s dokumenty je plná funkcí, které usnadňují psaní, úpravy a sdílení dokumentů. Uživatelé mohou rychle vytvářet a ukládat soubory na svůj Google Drive, spolupracovat prostřednictvím komentářů a ukládat soubory v různých formátech.
V tomto srovnání se zaměřujeme na Confluence vs. Google Docs, ale je důležité zmínit, že přidání dalších produktů Google Workspace vám může pomoci vytvořit prostředí podobné Confluence.
Kombinace Google Docs s Google Sheets (pro databáze), Google Jamboard (pro tabule) a Google Drive (pro správu znalostí) vytváří pro váš tým sdílený pracovní prostor s bohatými funkcemi. ✨
Funkce Google Docs
Google Docs je sice dobře známý, ale jaké jsou jeho funkce? Podívejme se, co tento oblíbený nástroj pro tvorbu dokumentů nabízí ve stejných kategoriích.
Spolupráce
Jedná se o nástroj pro spolupráci na dokumentech, který vám pomůže dobře spolupracovat. Uživatelé mohou provádět úpravy přímo nebo v režimu navrhování, zanechávat komentáře pro ostatní a snadno vidět, co se změnilo, díky historii verzí.
Google Docs nabízí užitečné způsoby spolupráce v rámci dokumentu, ale to je vše. Jelikož je součástí sady aplikací a není plnohodnotnou platformou, budete muset přidat další produkty Google nebo integrovat aplikace třetích stran, abyste získali více funkcí pro spolupráci.
Šablony
Stejně jako Confluence nabízí i Google Docs řadu šablon. Ty jsou snadno přístupné z vašeho dokumentu a poskytují užitečného průvodce, pokud začínáte od nuly.
Jeho sbírka šablon je omezenější než u Confluence a zaměřuje se spíše na tradiční typy dokumentů, jako jsou zápisy z jednání, dopisy a životopisy. Existuje však také možnost získat přístup k šablonám s právními, obchodními a strategickými tématy jako bezplatné doplňky partnerů. 📄
Integrace
Do Google Docs lze snadno přidávat nové aplikace a funkce přímo z dokumentu, na kterém pracujete. Otevřete nabídku Doplňky a podívejte se na širokou škálu aplikací a integrací.
Můžete si vybrat z nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, aplikací pro elektronický podpis a nástrojů pro tvorbu formulářů. Kromě těchto integrací třetích stran vytvořil Google integrace přímo pro Salesforce a Zendesk.
Ceny Google Docs
- Zdarma
Confluence vs. Google Docs: Porovnání funkcí
Prozkoumali jsme oba nástroje a jejich fungování, ale jak si vedou ve srovnání mezi sebou? Zde je přehled nejžádanějších funkcí nástrojů Confluence a Google Docs.
Spolupráce
Google Docs působí intuitivně a snadno se používá. Téměř každý ho už někdy použil, takže spolupráce na něm je hladká. Chybí mu však funkce, které jsou standardem v Confluence, jako jsou tabule, přizpůsobitelný dashboard a efektivní organizace dokumentů.
Pro spolupráci na textových dokumentech se jako vítěz jeví Google Docs. Pro širší spolupráci nabízí Confluence uživatelům více. 🙌
Šablony
Oba nástroje mají k dispozici sbírku hotových šablon bez dalších nákladů. Confluence zde vítězí nad Google Docs díky působivější sbírce, která vám přináší nejen šablony typu plug-and-play, ale také užitečné tipy, jak je co nejlépe využít.
Integrace
Confluence i Google Docs nabízejí širokou škálu integrací aplikací pro lepší a bohatší zážitek. Obě platformy přistupují k integracím jako k tržišti, kde najdete aplikace od podporovaných partnerů i třetích stran.
Toto kolo skončilo remízou. Ať už si vyberete kteroukoli platformu, integrace pro téměř všechny požadavky a potřeby jsou snadno dostupné. 🧩
Porovnejte Confluence a Microsoft Teams!
Confluence vs. Google Docs na Redditu
Confluence i Google Docs jsou oblíbené nástroje pro spolupráci na dokumentech a řízení projektů a jejich používání má své klady i zápory. Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaké jsou skutečné názory uživatelů na tyto nástroje.
Pro správce sítí a systémů dávají uživatelé Redditu přednost Confluence:
„Právě jsme přešli na celou sadu Atlassian (Confluence, Jira, Bitbucket) a zjišťuji, že Confluence je velmi přehledný a snadno se s ním pracuje při sestavování technické dokumentace. Google Docs jsme nikdy nepoužívali na podnikové úrovni, ale protože jsem ho v minulosti používal pro menší projekty, rozhodně bych pro jakýkoli případ použití obchodní dokumentace zvolil Confluence [namísto] Docs – zejména pokud potřebujete kontrolovat, kdo má přístup k jakým kategoriím dokumentace, na základě uživatelských skupin a rolí. “
Když uživatelé Redditu diskutovali o produktovém managementu, jeden z nich přišel s lepší alternativou – ClickUp:
„Jsem překvapený, že to nikdo nezmínil kromě ClickUp. Mají v aplikaci zabudovanou tabuli a můžete do dokumentů vkládat další nástroje. Společná editace je mnohem snazší a pokud ji používáte pro vytváření plánů a sledování sprintů, můžete mít vše opravdu přehledné.“ 🤩
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Confluence i Google Docs
ClickUp není oblíbený jen u tohoto jednoho uživatele Redditu. Rychle se stal nejlepší alternativou ke kolaboračnímu softwaru a nástrojům pro znalostní báze, jako jsou Confluence a Google Docs.
S ClickUp je spolupráce v centru všeho, co děláte. Spolupracujte ve webovém pracovním prostoru napříč dokumenty, tabulemi, úkoly, cíli a dalšími. Udržujte konverzaci v reálném čase pomocí chatu, označujte uživatele v úkolech a projektech a zanechávejte komentáře pro spolupráci v dokumentech.
A nejde jen o spolupráci na dokumentech. Díky našim působivým funkcím pro správu projektů můžete hladce realizovat projekty v oblasti vývoje softwaru i jiné projekty. Vytvořte si CRM systém, který bude fungovat přesně podle vašich představ. Spravujte všechny své operace z jednoho místa.
ClickUp není jen místem, kde můžete společně upravovat textové dokumenty nebo vymýšlet nápady na tabuli – je to jedna aplikace, která nahrazuje všechny ostatní. ✨
ClickUp Docs
ClickUp Docs vám přináší snadné používání Google Docs spolu s organizačními schopnostmi Confluence. Užijte si plynulejší způsob vytváření, úprav a sdílení dokumentů jakéhokoli druhu – s integrovanou spoluprací.
Vytvářejte nejen samostatné dokumenty, ale také sbírky stránek a wiki – ideální pro budování výkonné interní znalostní báze dokumentů, šablon a projektové dokumentace.
S ClickUpem je organizace a branding snadné. Seskupte své dokumenty do kategorií a vnořených stránek a rychle najděte, co potřebujete, pomocí záložek. A přizpůsobte je formátováním, obrázky v záhlaví a brandingem.
Náš editor proměňuje myšlenky v činy. Upravujte dokumenty se svým týmem v reálném čase. Označte ostatní uživatele tam, kde potřebujete jejich pozornost, a snadno převádějte komentáře na úkoly, které můžete sledovat v ClickUp.
Docs se také propojuje s úkoly a widgety aktualizují pracovní postupy a přiřazují úkoly, takže váš tým nepropásne žádný krok.
A protože spolupráce je především o sdílení a bezpečnosti, i to jsme vám usnadnili. Využijte naše robustní funkce správy oprávnění, abyste zajistili, že se k vašim dokumentům dostanou pouze ti, kteří k nim potřebují přístup. Snadno vytvářejte sdílené odkazy a nabídněte hostům nebo veřejnosti přístup k veřejně dostupným dokumentům.
ClickUp AI
Seznamte se s funkcí, která vám pomůže pracovat rychleji – ClickUp AI.
ClickUp AI je asistent využívající umělou inteligenci, který vám pomůže optimalizovat váš čas tím, že usnadní opakující se nebo časově náročné úkoly.
Využijte náš výkonný nástroj AI pro pořizování poznámek a tvorbu obsahu a vytvářejte souhrny dokumentů během několika sekund namísto ručního prohlížení a psaní poznámek. Nebo vytvořte seznam akčních položek na základě poznatků z vašich úkolů a dokumentů a začněte dosahovat pokroku rychleji.
Naše umělá inteligence také zlepší způsob, jakým komunikujete, a to díky návrhům, jak psát jasněji, stručněji a poutavěji. A díky předem strukturovaným záhlavím, tabulkám a dalším prvkům budete trávit méně času formátováním a více času tvorbou.
Pokud jde o tvorbu nápadů, ClickUp AI urychluje proces a poskytuje vám nové nápady k zvážení. Brainstormujte a vytvořte kreativní strategie kampaní, plány akcí, slogany a další.
A to není vše. Brzy budete moci rychle generovat souhrny projektů a standupů, vytvářet úkoly a podúkoly a využívat ClickUp AI i na cestách.
ClickUp Whiteboards
Confluence má sice funkci whiteboardů a Google nabízí Jamboard, ale nic se nevyrovná ClickUp Whiteboards. Spolupracujte vizuálně v digitálním prostoru a pak proměňte své nápady a koncepty v praktické úkoly několika kliknutími.
ClickUp Whiteboards zjednodušuje procesy tvorby nápadů a týmové spolupráce. Namísto zapisování poznámek a následného zvažování, jaké kroky podniknout, Whiteboards přímo převádí komentáře a návrhy na úkoly k provedení.
Používejte tabule k brainstormingu, vymýšlení strategických nápadů, mapování zákaznických cest a vizualizaci kroků ve vašem agilním pracovním postupu. Spolupracujte v reálném čase na nejlepším softwaru pro tabule, bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Vizualizujte své nápady, vytvářejte plány a pracovní postupy pomocí integrovaných objektů a přidávejte obrázky a odkazy, abyste vytvořili působivější zážitek.
Porovnejte SharePoint a Confluence!
Začněte s ClickUp ještě dnes
Možná zvažujete Confluence vs. Google Docs, ale zdá se, že nejlepší volbou je vlastně ClickUp. Díky úpravám v reálném čase a spolupráci napříč dokumenty, tabulemi a celým procesem řízení projektů vám ClickUp prostě nabízí více.
Pokud jste připraveni vyzkoušet lepší přístup ke spolupráci, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. ✨