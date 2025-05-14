10 nejlepších softwarů pro úpravu dokumentů pro rok 2025

Ačkoli se v průběhu let objevilo mnoho nových forem komunikace, dokumenty zůstávají osvědčenou metodou sdílení informací a informování členů týmu o aktuálním dění. Na trhu je k dispozici mnoho editorů dokumentů, téměř tolik, kolik je účelů, kterým slouží.
Dokud budou zákazníci k předávání informací používat formáty Word, PDF a prostý text, bude trh s editačním softwarem i nadále velmi nasycený. Procházení produktů za účelem nalezení toho správného může být náročné. Tento průvodce vám pomůže zúžit výběr!
Co je software pro úpravu dokumentů?
Editory dokumentů jsou softwarové programy, které slouží k vytváření, úpravám a formátování digitálních dokumentů. Obvykle upravují vzhled dokumentu a ukládají jej do různých formátů souborů, například Microsoft Word a PDF. Často umožňují spolupráci a obsahují nástroje pro vylepšení psaní, jako jsou pomůcky pro psaní s využitím umělé inteligence nebo kontrola pravopisu.
Co byste měli hledat v softwaru pro úpravu dokumentů?
Při hodnocení softwaru pro úpravu dokumentů potřebujete řešení, které poroste s vašimi požadavky. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- Funkce pro spolupráci: Spolupráce v reálném čase umožňuje více uživatelům pracovat na dokumentu současně. Funkce jako komentáře, sledování změn a historie verzí poskytují další výhody.
- Kompatibilita souborů: Software by měl být kompatibilní s mnoha formáty souborů. Nejdůležitější je, aby fungoval s formáty, které vaše firma používá.
- Šablony: Dobrý editor má k dispozici sadu šablon pro běžné typy dokumentů. Ty šetří čas a maximalizují konzistenci.
- Integrace cloudu: Možnost přístupu k dokumentům odkudkoli a zajištění toho, že všichni uživatelé mají aktuální verzi, výrazně usnadňuje práci na dálku.
- Offline přístup: Nemusíte mít neustále spolehlivé připojení k internetu. Dobrý software pro úpravy umožňuje offline přístup k vašim souborům.
- Integrace s jinými nástroji: Moderní podniky fungují nejlépe, když všechny nástroje v jejich technologickém stacku komunikují mezi sebou.
- Mobilní přístup: Mobilní aplikace nebo rozhraní přizpůsobené pro mobilní zařízení výrazně usnadňují přístup k dokumentům, když jste na cestách.
10 nejlepších softwarů pro úpravu dokumentů
Sestavili jsme seznam nejlepších softwarů pro úpravu dokumentů a nástrojů pro spolupráci na dokumentech, které jsou v současné době na trhu k dispozici!
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s nástrojem Docs – výkonným nástrojem pro tvorbu a úpravy obsahu. Chcete-li vytvořit efektivní balíček pro správu projektů, můžete použít jeho nástroje pro správu dokumentů ke sledování a používání dokumentů i dlouho po jejich publikování a sdílení.
Hlavním zaměřením platformy ClickUp je spolupráce. Projekty a jejich úkoly mohou probíhat hladce pouze tehdy, pokud lidé dokážou efektivně spolupracovat. ClickUp Docs se na toto zaměřuje. Díky funkcím pro úpravy dokumentů této platformy získáte výkonný systém pro spolupráci, který zajistí dokonalou synchronizaci všech účastníků.
Umělá inteligence změnila metody tvorby obsahu téměř přes noc. ClickUp AI přináší tuto funkci do procesu úprav dokumentů. Díky ní budete moci psát jasněji a lépe komunikovat se zákazníky a členy týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase
- Integrovaná správa úkolů a projektů
- Velký výběr šablon
- Sledování změn a historie verzí
- Možnost omezit přístup konkrétním uživatelům
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou překážku při osvojování si jeho používání.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Google Docs
Společnost Google revolučním způsobem změnila úpravy dokumentů zavedením služby Google Docs. Jednalo se o první platformu, která umožňovala více osobám současně upravovat stejný dokument. Služba Google Docs je součástí větší cloudové sady a spolu se službami Google Sheets a Google Slides doplňuje typickou sadu kancelářských softwarových nástrojů.
Díky své online povaze se stal jednou z prvních platforem, které usnadnily sdílení dokumentů. Ačkoli není tak bohatý na funkce jako nejmodernější specializované textové editory, najdete mnoho doplňků, které jeho funkčnost rozšiřují. Na mobilních zařízeních je k dispozici offline režim.
Nejlepší funkce Google Docs
- Hladká spolupráce v reálném čase
- Integrovaná umělá inteligence
- Úzká integrace s dalšími aplikacemi Google
- Podpora doplňků třetích stran
Omezení služby Google Docs
- Omezené možnosti pokročilého formátování
- Při práci s velkými dokumenty může docházet ke zpomalení výkonu.
Ceny Google Docs
- Zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 USD/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 27 000 recenzí)
3. Microsoft Word
Microsoft Word, veterán v oboru, je jednou z nejúspěšnějších aplikací pro zpracování textu vůbec. Stanovuje standardy pro pokročilé funkce a formátování dokumentů.
Microsoft zahrnuje Word do své řady 365 spolu s Microsoft PowerPoint a Excel. Word se hladce integruje se všemi souvisejícími produkty sady Office. K dispozici je mnoho šablon, které umožňují rychlé vytváření dokumentů, a vestavěné výzkumné nástroje pomáhají hladkému průběhu psaní.
Na rozdíl od mnoha jiných aplikací pro úpravy dokumentů umožňuje Word otevírat a upravovat soubory PDF.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Word
- Pokročilé funkce formátování
- Nástroje pro společné vytváření dokumentů v reálném čase
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi Microsoft
- Možnost úpravy dokumentů PDF
- Rozsáhlá knihovna šablon
Omezení programu Microsoft Word
- Na starších počítačích může být náročný na zdroje.
- Některé pokročilé funkce jsou zpočátku obtížné pochopit.
- Mohou nastat problémy s kompatibilitou s jinými editory.
Ceny Microsoft Word
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze programu Microsoft Word
- G2: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
4. GatherContent
GatherContent je komplexní program zaměřený na tvorbu obsahu a spolupráci, který nabízí řadu funkcí umožňujících uživatelům pracovat na stejných dokumentech v reálném čase. Tato platforma nabízí více než většina editorů dokumentů a zahrnuje kompletní řešení pro správu obsahu. Můžete snadno vytvářet stylové příručky a vkládat je do svých dokumentů, abyste zefektivnili úpravy a zajistili konzistenci obsahu.
Nejlepší funkce GatherContent
- Možnost organizovat, plánovat a vytvářet obsah na jedné platformě
- Nástroje pro řízení projektů pro koordinaci tvorby obsahu
- Dostupnost přizpůsobitelných šablon
- Možnost vložit stylové příručky přímo do editačního prostředí.
- Spolupráce v reálném čase založená na cloudu pro tvorbu obsahu
Omezení GatherContent
- Obtíže pro uživatele, kteří s systémy pro správu obsahu začínají
- Potenciální omezení při integraci s jinými platformami
Ceny GatherContent
- Cena od: 99 $/měsíc
- Cena: 299 $/měsíc
- Transform: 799 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze GatherContent
- G2: 4,3/5 (80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (17 recenzí)
5. Notion
Notion je univerzální a poměrně komplexní nástroj pro jednotlivce i týmy zabývající se tvorbou obsahu. Umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty obsahující mediální soubory, text a tabulky. Stejně jako mnoho jiných platforem i Notion nedávno implementoval funkce umělé inteligence, abyste mohli efektivně sdělit zamýšlenou zprávu.
Nejlepší funkce Notion
- Konsolidace veškeré vaší práce a znalostí na jednom místě
- Integrované nástroje umělé inteligence
- Všestranné funkce pro správu projektů
- Velká komunita poskytující znalosti
Omezení Notion
- Potenciálně nepřehledné rozhraní
- Omezené možnosti offline
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 850 recenzí)
6. Bit. ai
Tvůrci Bit. ai navrhli svou platformu jako komplexní nástroj pro správu znalostí a spolupráci na dokumentech.
Jeho funkce se zaměřují na to, aby členové týmu mohli spolupracovat s ostatními uživateli na vytváření a úpravách obsahu. Ačkoli postrádá některé pokročilé funkce jiných editorů dokumentů, základní funkce zvládá dobře. Dokumenty můžete přizpůsobovat pomocí digitálního obsahu z různých zdrojů a formátů souborů. Intuitivní rozhraní je uživatelsky přívětivé a flexibilní a vyhovuje mnoha pracovním postupům.
Nejlepší funkce Bit. ai
- Nástroje pro obohacení dokumentů o obrázky, videa, obsah ze sociálních sítí, soubory v cloudu a další
- Možnost sledovat, kdo a kdy dokument upravil
- Flexibilní pracovní prostory pro spolupráci
- Rozsáhlá integrace s jinými produkty
Omezení Bit. ai
- Omezené formátovací nástroje
- Závislost na připojení k internetu pro přístup k dokumentům
- Žádná specializovaná mobilní aplikace
Ceny Bit. ai
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Bit. ai
- G2: 4/5 (21 recenzí)
- Capterra: 5/5 (8 recenzí)
7. Evernote
Evernote je především aplikace pro pořizování poznámek, která vám umožňuje vytvářet dokumenty synchronizované mezi více zařízeními na všech hlavních operačních systémech. Dokumenty mohou být textové, obrazové, zvukové nebo PDF soubory.
Evernote kombinuje poznámky, úkoly a plány a vytváří tak základní, ale efektivní řešení pro správu úkolů. Jedinečnou funkcí je možnost ořezávat a anotovat informace z webových stránek, což z Evernote dělá nezbytný nástroj pro rychlou organizaci informací. Umí také zachytit a upravovat ručně psané poznámky.
Nejlepší funkce Evernote
- Automatická synchronizace mezi zařízeními
- Vylepšuje poznámky pomocí textu, obrázků a dalších médií
- Zahrnuje integrovanou funkci správy úkolů.
- Má robustní vyhledávací funkce
- Ukládá a opatřuje poznámkami webové stránky
Omezení Evernote
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s některými jinými aplikacemi
- Bezplatná verze je více omezená než některé konkurenční produkty.
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní není intuitivní.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Teams: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
8. Dropbox Paper
Tento produkt je bezplatný nástroj pro úpravy dokumentů pro všechny uživatele s účtem Dropbox. Nové dokumenty můžete vytvářet přímo z aplikace Dropbox. Společnost dokonce nabízí knihovnu obsahu, která vám pomůže začít.
Paper plně využívá kontrolu verzí Dropboxu, což vám umožňuje vrátit se k předchozím verzím dokumentů. Tato integrace také umožňuje snadnou synchronizaci produktu s jakýmkoli stolním počítačem nebo mobilním zařízením. Můžete dokonce použít bezpečnostní funkce Dropboxu k ochraně dokumentů před neoprávněnými uživateli.
Nejlepší funkce Dropbox Paper
- Funkce pro spolupráci v reálném čase
- Funkce správy úkolů v editoru dokumentů
- Podpora pro vkládání multimédií
- Mobilní podpora
- Automatické vytváření prezentací z dokumentů
Omezení Dropbox Paper
- Ve srovnání se specializovanými textovými editory má omezené možnosti formátování.
- Není tak bohatý na funkce jako specializované systémy pro správu dokumentů.
Ceny Dropbox Paper
- Zdarma
- Plus: 9,99 $/měsíc
- Profesionální: 16,58 $/měsíc
- Teams Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Teams Advanced: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. WPS Writer
Tento editor dokumentů je součástí balíčku WPS Office. Umí otevírat dokumenty Microsoft Word a další formáty, ale zvláštní pozornost si zaslouží soubory PDF. WPS Office má celou aplikaci zaměřenou na úpravy PDF, takže může být jedním z nejlepších nástrojů pro úpravy souborů PDF na trhu.
Jako plnohodnotná kancelářská sada má WPS Writer mnoho pokročilých funkcí pro dokumentaci a úpravy, které některé platformy postrádají. Díky tomu je schopnou alternativou k Microsoft Word.
Nejlepší funkce WPS Writer
- Součást kompletní kancelářské sady
- Dostupnost na různých platformách
- Výběr bezplatných profesionálních šablon
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase
- Integrované nástroje pro editor PDF
Omezení programu WPS Writer
- Bezplatná verze je omezená.
- Vyskytly se problémy s kompatibilitou s pokročilými funkcemi Microsoft Office.
- Uživatelské rozhraní je méně intuitivní než u jiných kancelářských aplikací.
Ceny WPS Writer
- Zdarma
- WPS Pro: 35 $/rok
- WPS Business: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze WPS Writer
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
10. Atlassian Confluence
Confluence je webová wiki společnosti Atlassian. Její funkce pro úpravy dokumentů umožňují firmám vytvořit jediný zdroj pravdivých informací v rámci jejich organizace.
Systém správy verzí Confluence vám umožňuje vrátit se k různým verzím vašich dokumentů. Tento software lze také integrovat s dalšími produkty Atlassian a nástroji pro správu projektů, čímž zvýšíte efektivitu svých dokumentů.
Nejlepší funkce Atlassian Confluence
- Důraz na vzdálenou spolupráci
- Pokročilé organizační nástroje pro sledování obsahu
- Integrace s oblíbenými nástroji pro správu projektů
- Poskytování jednotného zdroje informací
Omezení Atlassian Confluence
- Zvládnutí jeho ovládání vyžaduje čas.
- Rozhraní může být matoucí.
- Pro přístup k dokumentům je nutné připojení k internetu.
Ceny Atlassian Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Atlassian Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Získejte nejlepší editor dokumentů
Viděli jsme dlouhý seznam editorů dokumentů. Ten nejlepší pro vás závisí na vašich potřebách v oblasti úprav dokumentů. Ačkoli jen málo z nich nabízí úpravy PDF, některé jsou velmi pokročilé textové procesory, zatímco jiné se zaměřují na základní pořizování poznámek. Pokud hledáte všestranný nástroj a výkonné řešení pro správu projektů a úkolů, vyzkoušejte ClickUp. Obsahuje všechny nástroje, které potřebujete pro úpravy dokumentů, a mnohem více.