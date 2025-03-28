10 nejlepších alternativ k Microsoft Word v roce 2025 (bezplatné i placené)

Pamatuji si, kdy byl Microsoft Word nepochybným vládcem v oblasti digitálních dokumentů. Byl to nástroj, který jsme všichni znali, který nás učili ve škole a který dokázal bez námahy vytvořit vše od esejí po životopisy.
S vývojem technologie a diverzifikací našich potřeb jsem však zaznamenal rostoucí nespokojenost. Lidé si stěžovali na složitost, nedostatek funkcí pro spolupráci a vysokou cenu.
Možná i vy hledáte nástroj, který je více zaměřený na spolupráci, jednodušší nebo dokonce cenově dostupnější. Možná chcete něco, co se lépe integruje do vašeho pracovního postupu. Microsoft Word ne vždy splňuje všechny požadavky.
Právě proto jsem strávil hodiny testováním různých textových editorů a sestavil tento seznam nejlepších alternativ k Microsoft Word. Od integrace s projektovým managementem po pokročilé nástroje pro úpravy dokumentů – tyto možnosti uspokojí různé potřeby, ať už jste freelancer, majitel malé firmy nebo firemní profesionál.
Co byste měli hledat v alternativě k Microsoft Word?
Než začneme, je důležité pochopit, jaké funkce byste měli hledat v alternativě k Microsoft Word. Správný nástroj závisí na vašich konkrétních potřebách, ať už se zaměřujete na zjednodušení spolupráce na dokumentech, integraci nebo snadné používání.
Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:
- Formátování a rozvržení: Ujistěte se, že alternativa dokáže bez problémů zpracovat formátovací styly, šablony a makra aplikace Microsoft Word. Hledejte funkce, jako je automatické dělení slov, poznámky pod čarou, poznámky na konci dokumentu a více sloupců, které odpovídají funkcím aplikace Word.
- Funkce usnadňující přístup: Hledejte funkce, jako je kompatibilita se čtečkami obrazovky, režimy s vysokým kontrastem a přizpůsobitelné klávesové zkratky, které usnadňují práci uživatelům se zdravotním postižením.
- Nástroje pro korektury a úpravy: Ujistěte se, že alternativa k Wordu má spolehlivou kontrolu gramatiky a pravopisu. Pokud ve svých dokumentech často citujete zdroje, zvažte nástroj, který je integrován s softwarem pro správu citací nebo nabízí vestavěné funkce pro citace.
- Správa verzí: Ujistěte se, že platforma efektivně sleduje změny a aktualizace, což vám umožní prohlížet, vracet a spravovat verze dokumentů.
- Spolupráce v reálném čase: Zjistěte, zda váš tým potřebuje spolupracovat na projektech v reálném čase. Hledejte platformy, které podporují simultánní úpravy a živé aktualizace.
- Integrace: Posuďte, jak dobře se platforma integruje s vašimi stávajícími nástroji. Zvažte faktory, jako je kompatibilita s vaším aktuálním operačním systémem a snadnost připojení k komunikačním platformám.
- Uživatelská přívětivost: Vyhodnoťte, jak snadno se platforma používá pro váš tým. Hledejte funkce, které odpovídají vašim každodenním úkolům, a vyhýbejte se složitým rozhraním, která by mohla bránit produktivitě.
- Mobilní přístupnost: Zvažte, jak často váš tým potřebuje přistupovat k platformě z mobilních zařízení. Pokud je práce na dálku nebo časté cestování běžné, vyberte nástroj s dobrou podporou mobilních zařízení.
S ohledem na tato kritéria se pojďme podívat na nejlepší alternativy k Microsoft Word.
10 nejlepších alternativ k Microsoft Word, které stojí za vyzkoušení
Sestavili jsme seznam deseti nejlepších alternativ k MS Word, z nichž každá nabízí výkonné funkce, které usnadňují spolupráci na obsahu, zlepšují týmovou práci a přinášejí výjimečné výsledky.
1. ClickUp (nejlepší bezplatná alternativa k Microsoft Word)
ClickUp je platforma pro správu projektů s robustními funkcemi pro tvorbu dokumentů integrovanými do správy úkolů.
Pokud jste jako já a dáváte přednost all-in-one platformě, kde můžete vytvářet obsah, spolupracovat v reálném čase a spravovat úkoly, vše na jednom místě, ClickUp stojí za vyzkoušení jako alternativa k Microsoft Word a mnohem více.
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech přímo v rámci vašich projektů. Docs Hub pomáhá organizovat a rychle vyhledávat informace, zatímco ovládací prvky ochrany soukromí a různé úrovně přístupu zajišťují bezpečnost citlivého obsahu.
V ClickUp nejsou dokumenty pouze textovými soubory – mohou být obohaceny o videa a obrázky a propojeny s konkrétními akčními položkami. Dokumenty můžete propojit s přidruženými úkoly ClickUp. Zobrazení seznamu ClickUp lze poté použít k filtrování a vyhledávání konkrétních úkolů nebo položek ve vašem pracovním prostoru. Vše je propojeno – dokumenty, úkoly a projekty.
Pomocí ClickUp Relationships propojte související dokumenty a vytvořte tak komplexní znalostní bázi nebo ucelený soubor projektové dokumentace.
Své dokumenty můžete také organizovat pomocí ClickUp Project Hierarchy. Vytvořte pracovní prostor pro svou firmu, rozdělte jej na jednotlivé prostory a poté jej dále organizujte do složek a seznamů.
Projektová hierarchie ClickUp vám také umožňuje připojovat soubory a propojovat chaty přímo s úkoly nebo seznamy, takže jsou snadno přístupné všem zúčastněným. Navíc závislosti mezi úkoly a dokumenty mohou zajistit, že dokumenty budou vytvořeny nebo zkontrolovány před nebo po dokončení určitých úkolů.
ClickUp Brain je další vynikající funkce. Tento nástroj pro dokumentaci založený na umělé inteligenci lze přizpůsobit různým rolím a úkolům, což usnadňuje společné vytváření, správu a vylepšování obsahu.
ClickUp Brain funguje jako software pro pomoc při psaní s Docs.
Umí generovat kvalitní obsah na základě vašich vstupů, což je obzvláště užitečné pro týmy pracující pod tlakem termínů nebo trpící tvůrčí blokádou. Urychluje tvorbu obsahu a zároveň snižuje manuální úsilí.
ClickUp Brain také umí:
- Automaticky klasifikujte a označujte dokumenty na základě jejich obsahu, aby se snáze vyhledávaly.
- Vytvářejte stručné souhrny dokumentů, které vám umožní rychle pochopit jejich klíčové body, aniž byste museli číst celý text.
- Přizpůsobte si je svému pracovnímu postupu a preferencím a zajistěte, aby vše bylo na svém místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte návrhy umělé inteligence ke zlepšení obsahu a zdokonalení psaní, aby byl konečný produkt poutavý a bez chyb.
- Využijte okamžitou a živou spolupráci pro aktualizace v reálném čase, například když ostatní lidé píší, přidávají komentáře nebo prohlížejí úkoly.
- Rychlé vyhledávání dokumentů podle názvu, obsahu nebo značek pomocí pokročilého vyhledávání
- Vytvořte vlastní pole pro ukládání dalších informací o dokumentech, jako je typ souboru, autor nebo stav schválení.
- Prohlížejte si soubory, sledujte a v případě potřeby rušte změny a spolupracujte s kolegy na úpravách dokumentů.
- Integrujte je s Google Drive, Dropboxem atd., abyste měli všechny soubory na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásili, že se kvůli rozsáhlým funkcím museli nejprve naučit, jak s nimi pracovat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto řekl Michael Holt, generální ředitel EdgeTech (americké agentury pro digitální marketing), o ClickUp:
Naposledy jsme ocenili vliv ClickUp na spolupráci při práci na plánu obsahu pro uvedení produktu na trh. Pomocí nástroje pro dokumenty jsme mohli vytvořit a spravovat úložiště obsahu, které zahrnovalo hierarchickou strukturu, společnou úpravu a výkonné funkce pro vkládání.
Přečtěte si také: Jak používat AI pro dokumentaci
2. Google Docs (nejlepší pro spolupráci v cloudu)
Google Docs je cloudový textový editor, který vám umožňuje vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech online. Obsahuje také několik předem připravených šablon pro běžné typy dokumentů.
Tato alternativa k Microsoft Word je součástí Google Workspace (dříve G Suite), sady produktivních nástrojů, která zahrnuje Google Sheets, Google Slides a Google Forms.
Určité úrovně účtů Workspace také zahrnují Google Gemini jako integrovaného asistenta AI v Google Docs.
Nejlepší funkce Google Docs
- Vytvářejte a společně upravujte dokumenty online i offline
- Hromadné odesílání e-mailů, dokumentů, dopisů a obálek v rámci Google Workspace
- Hladká integrace s Google Drive, Sheets a dalšími aplikacemi
- Přístup k souborům z jakéhokoli zařízení prostřednictvím cloudového úložiště.
Omezení Google Docs
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s Microsoft Word
- Offline úpravy mohou být problematické, pokud nepoužíváte prohlížeč Google Chrome.
Ceny Google Docs
- Zdarma s účtem Google
- Gemini je k dispozici pouze jako placený doplněk pro plány Business a Enterprise.
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Google Docs
3. Zoho Writer (nejlepší pro obchodní dokumenty)
Pokud jste profesionál v oblasti podnikání, který potřebuje robustní funkce, ale hledá cenově dostupnou alternativu k Microsoft Word, Zoho Writer je vynikající volbou. Jeho minimalistické rozhraní vás nezahltí zbytečnými možnostmi a zároveň nabízí výkonné funkce, jako je spolupráce v reálném čase, hromadná korespondence a elektronické podpisy.
Zoho Writer je součástí širší sady Zoho Office Suite. Je dokonale integrován s dalšími nástroji Zoho, jako jsou Zoho CRM a Zoho Projects, což z něj činí ideální volbu pro týmy, které již ekosystém Zoho používají.
Nejlepší funkce Zoho Writer
- Vytvářejte dokumenty a hromadně odesílejte e-maily najednou pomocí dat z vaší databáze.
- Vložte své podpisy nebo přidejte pole pro podepisující osoby a vytvořte si pracovní postup pro shromažďování podpisů, který je právně platný.
- Sledujte změny, chatujte živě a vyzkoušejte různé možnosti formátování pro spolupráci v reálném čase.
- Importujte své dokumenty MS Word a pokračujte v práci bez přerušení.
Omezení programu Zoho Writer
- Na méně výkonných počítačích běží trochu pomalu.
- Kopírování a vkládání z jiných aplikací může narušit formátování, včetně odstavců.
Ceny Zoho Writer
- Pro jednotlivce: Bezplatná verze s až 200 kredity
- Podniky: Placená verze s až 1000 kredity zdarma
*Pro uživatele ZohoOne je každý měsíc přidáno 50 kreditů zdarma (maximálně 1000 kreditů pro každou organizaci).
Hodnocení a recenze Zoho Writer
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
4. LibreOffice Writer (nejlepší pro offline použití)
Pokud hledáte offline přístup ke své práci, LibreOffice Writer je solidní alternativou k Microsoft Word. Jako součást balíku LibreOffice nabízí plně funkční bezplatný textový editor s otevřeným zdrojovým kódem, který zrcadlí mnoho funkcí Microsoft Word.
Když jsem potřeboval spolehlivý offline nástroj, použil jsem LibreOffice Writer a jeho kompatibilita s formátem Microsoft Word je opravdu působivá.
Nejlepší funkce LibreOffice Writer
- Opravujte překlepy a pravopisné chyby pomocí slovníku automatických oprav.
- Pište efektivněji díky funkci AutoComplete, která navrhuje často používaná slova a fráze, aby doplnila to, co jste začali psát.
- Použijte výchozí šablony k urychlení vytváření složitých dokumentů.
Omezení LibreOffice Writer
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s jinými moderními nástroji.
- Chybí také funkce pro spolupráci.
Ceny LibreOffice Writer
- Zdarma
Hodnocení a recenze LibreOffice Writer
- G2: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2000 recenzí)
5. Notion (nejlepší pro víceúčelový pracovní prostor)
Notion kombinuje pořizování poznámek a správu úkolů v přizpůsobitelném pracovním prostoru. Používá blokový systém, který vám umožňuje vytvářet různé typy obsahu v rámci jednoho dokumentu, jako jsou text, obrázky, tabulky, bloky kódu a databáze.
Můžete také sledovat úkoly projektu a pořizovat poznámky z jednání, a to vše v rámci jednoho jednotného rozhraní.
Navíc Notion AI vám může ušetřit práci s dokumentací tím, že generuje obsah nebo kontroluje vaše texty na chyby.
Nejlepší funkce Notion
- Uchovávejte historii všech změn provedených v dokumentu, abyste se v případě potřeby mohli vrátit k předchozím verzím.
- Usnadněte čtení dlouhých dokumentů pomocí skládacích sekcí a podsekcí.
- Využijte řadu předem připravených šablon pro různé typy dokumentů, jako jsou články, zprávy a prezentace.
- Vylepšete své psaní pomocí integrovaného asistenta AI.
Omezení Notion
- Může mít poněkud vysokou náročnost na osvojení, zejména pro uživatele, kteří jsou na této platformě nováčky.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/uživatel za měsíc
- Základní: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI: Přidejte do libovolného pracovního prostoru za 10 $/místo za měsíc
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2300 recenzí)
6. Apache OpenOffice Writer (nejlepší pro jednoduchost dokumentace)
Pokud hledáte jednoduchou a bezplatnou alternativu k Microsoft Word, Apache OpenOffice Writer je dobrá volba. Jedná se o bezplatný textový editor s otevřeným zdrojovým kódem, který je součástí sady kancelářských nástrojů Apache OpenOffice.
Apache OpenOffice Writer je podobný Microsoft Word a lze jej použít k vytváření a úpravám různých typů dokumentů, jako jsou dopisy, zprávy a prezentace. Je také lehký a snadno se instaluje, zejména na starších systémech.
Nejlepší funkce Apache OpenOffice Writer
- Rychle vytvářejte standardní dokumenty, jako jsou dopisy, faxy, programy a zápisy, a zároveň provádějte složité úkoly, jako je hromadná korespondence.
- Snižte námahu při psaní pomocí slovníku automatického doplňování a automatických oprav.
- Vytvořte obsah nebo index pojmů, bibliografické odkazy, ilustrace, tabulky a další objekty pomocí speciální funkce Obsah a odkazy.
Omezení programu Apache OpenOffice Writer
- Chybí mu funkce pro spolupráci
Ceny Apache OpenOffice Writer
- Zdarma
Hodnocení a recenze Apache OpenOffice Writer
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (490+ recenzí)
7. WPS Office (nejlepší volba, pokud dáváte přednost rozhraní podobnému MS Word)
WPS Office je dobrá volba, pokud hledáte bezplatnou alternativu, která je podobná Microsoft Word.
Jeho známé rozhraní ve stylu pásu karet napodobuje Word, což usnadňuje přechod uživatelům Microsoft Office. Zejména užitečné mi připadaly funkce cloudového úložiště a úpravy PDF v WPS Office.
Nejlepší funkce WPS Office
- Využijte plynulé zpracování dokumentů Word na PC Windows, Mac, Android a iOS s úplnou kompatibilitou s MS Office.
- Snadno vytvářejte, upravujte a formátujte dokumenty Microsoft Word a různé formáty souborů, včetně .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf a dalších.
- Přidejte zaškrtávací políčka, podpisy, vestavěné barevné ikony a obrázky a další funkce, které dodají vašim textům vizuální přitažlivost.
Omezení WPS Office
- Kontrola pravopisu pomocí umělé inteligence je složitá a není tak snadno použitelná jako Microsoft Edit.
- Úložiště v cloudu je omezeno na 1 GB a je určeno pouze pro malé soubory.
Ceny WPS Office
- WPS Standard: Bezplatná verze s reklamami
- WPS Premium: 29,99 $ (účtováno ročně)
- WPS Business: Ceny na míru
*Ceny převzaty z externího zdroje
Hodnocení a recenze WPS Office
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1400 recenzí)
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech, dokumentech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
8. Dropbox Paper (nejlepší pro týmovou spolupráci)
Dropbox Paper je nástroj pro společné vytváření poznámek a dokumentů s přehledným a intuitivním rozhraním. Může být dobrou alternativou k Microsoft Word pro týmy, které chtějí společně vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech.
Paper nabízí řadu možností formátování, včetně stylů textu, nadpisů, seznamů a obrázků. Je také plně integrován s platformou pro ukládání souborů Dropbox, což usnadňuje přístup k dokumentům a jejich sdílení.
Nejlepší funkce Dropbox Paper
- Exportujte své dokumenty v různých formátech, včetně PDF, Word a Markdown.
- Vytvářejte vizuálně bohaté dokumenty s vloženými videi, GIFy, nástěnkami Pinterest, mapami Google, klipy SoundCloud, Figma, Invision a dalšími.
- Přidávejte do svých dokumentů komentáře a diskuze, což usnadňuje poskytování zpětné vazby a spolupráci s ostatními.
Omezení Dropbox Paper
- Nabízí omezený úložný prostor, což může být problém, pokud pracujete s mnoha velkými soubory.
- V desktopové aplikaci nelze přidávat složky.
Ceny Dropbox Paper
- Zdarma s jakýmkoli účtem Dropbox
Hodnocení a recenze Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. Abiword (nejlepší pro nenáročné použití)
Abiword je bezplatný, lehký textový editor, který je ideální pro rychlé a jednoduché vytváření dokumentů. Je open-source a funguje dobře i na starších systémech.
Ačkoli Abiword nenabízí tolik funkcí jako ostatní možnosti v tomto seznamu, shledal jsem ho jako solidní alternativu k Wordu pro ty, kteří potřebují zvládnout základní úkony.
Nejlepší funkce Abiword
- Vytvářejte personalizované dokumenty pomocí funkce hromadné korespondence.
- Chraňte dokumenty pomocí hesel a digitálních podpisů.
- Vytvářejte makra a automatizujte opakující se úkoly
Omezení programu Abiword
- Pro běžného uživatele velmi omezující. Některá nastavení může měnit pouze superadministrátor.
- Rozhraní může působit nepřehledně a nepřátelsky.
Ceny Abiword
- Zdarma
Hodnocení a recenze Abiword
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Apple Pages (nejlepší pro uživatele Apple)
Pokud jste uživatelem Apple, Apple Pages je jasná volba. Je zdarma pro všechna zařízení Apple a nabízí krásně navrženou uživatelskou rozhraní. Je součástí sady produktivních aplikací iWork, jako jsou Keynote (prezentace) a Numbers (tabulky).
Vyniká čistým a intuitivním rozhraním, díky kterému je vytváření dokumentů hračkou. Na stejném dokumentu může pracovat více uživatelů současně, což usnadňuje spolupráci na projektech.
Nejlepší funkce Apple Pages
- Vytvářejte rychle zprávy, dopisy nebo návrhy pomocí široké škály stylových a funkčních šablon.
- Využijte širokou škálu možností formátování, včetně stylů písma, velikosti textu, zarovnání a odrážek.
- Buďte vždy v obraze, když se někdo připojí, upraví nebo okomentuje společné dokumenty v reálném čase prostřednictvím iCloudu, Zpráv a FaceTime.
- Pomocí funkce Screen View můžete snadno číst a upravovat dokumenty na svém iPhonu. Zapněte ji a text, obrázky a tabulky se optimalizují tak, aby se vešly na vaši obrazovku.
Omezení Apple Pages
- Kompatibilní pouze s iOS a macOS.
Ceny Apple Pages
- Zdarma pro uživatele Apple
Hodnocení a recenze Apple Pages
- G2: 4,3/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Přečtěte si také: 25 triků pro Microsoft Word, které vám pomohou optimalizovat práci
Vylepšete tvorbu dokumentů, sdílení a spolupráci
Microsoft Word je fantastický nástroj, ale není jediný na trhu. Pokud potřebujete něco s více funkcemi pro spolupráci, lepší integrací nebo prostě jen bezplatnou alternativu, máte k dispozici spoustu vynikajících možností.
Výběr správné alternativy k Microsoftu závisí na tom, co nejlépe vyhovuje vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu. Pokud vaše firma vyžaduje sofistikovanou správu dokumentů v kombinaci s řízením projektů, ClickUp by mohl být tou nejlepší volbou.
Jako někdo, kdo strávil čas testováním těchto alternativ k Microsoft Word, jsem zjistil, že ClickUp nabízí více než jen tvorbu dokumentů. Jedná se o komplexní platformu, která integruje správu úkolů, spolupráci a organizaci na jednom místě.
Nejde jen o psaní, ale také o začlenění dokumentů do vašeho pracovního postupu, aby týmy mohly pracovat efektivně.
Navíc díky schopnosti ClickUp spolupracovat v reálném čase, spravovat složité projekty a udržovat vše organizované na jednom místě nejde jen o alternativu k dokumentům, ale o všestranný nástroj pro zvýšení produktivity.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!