Nejlepší virtuální asistenti s umělou inteligencí pro zvýšení produktivity v roce 2025

S technologií virtuálních asistentů na dosah ruky je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem na dosah.
Od přehrávání ranní hudby až po připomenutí, že se máte připravit na schůzku (a mnoho dalšího), tito šikovní pomocníci mají za cíl zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem tím, že nám uvolní čas pro vyšší produktivitu a více osobního času.
Jste připraveni seznámit se s nejlepšími virtuálními asistenty s umělou inteligencí tohoto roku? Připravte se na bleskovou prohlídku nejlepších virtuálních asistentů s umělou inteligencí na trhu. Nechť digitální dobrodružství začne!
Co byste měli hledat u virtuálních asistentů s umělou inteligencí?
V zásadě potřebujete virtuálního asistenta s umělou inteligencí, který se postará o vaše potřeby.
V kanceláři to může být cokoli od automatizace opakujících se pracovních postupů až po pomoc s psaním lepších marketingových textů a obchodní komunikace. Hledejte programy a marketingové nástroje s umělou inteligencí, které se dobře integrují s vaším současným softwarem a jsou vhodné pro velikost nebo růst vašeho týmu.
Doma vám virtuální asistent pomůže se vším, od přípravy kávy přes ztlumení světel až po radu, zda vzít psa k veterináři poté, co snědl kousek čokolády. Hledejte osobní asistenty s umělou inteligencí, kteří se dobře integrují s vašimi osobními zařízeními a domácími spotřebiči.
Když už mluvíme o produktivitě, věděli jste, že s nástroji pro správu projektů a zvýšení produktivity využívajícími umělou inteligenci můžete posunout svou efektivitu na vyšší úroveň?
Od softwaru pro realizaci projektů po nástroje pro mapování procesů a tvorbu obsahu – s tím správným softwarem najdete ještě více způsobů, jak ušetřit čas a zvýšit svou produktivitu.
10 nejlepších virtuálních asistentů s umělou inteligencí, které můžete použít
Virtuální asistent s umělou inteligencí vám může pomoci s různými úkoly, od plánování schůzek a stanovení priorit vaší práce přes psaní e-mailů až po přípravu ranní kávy. Podíváme se na jejich funkce, výhody a ceny, abyste si mohli vybrat ten správný pro vaše potřeby.
1. ClickUp – nejlepší pro řízení projektů pomocí AI
Ahoj, milovníci efektivity! Představte si, že všechny vaše úkoly, projekty a dokumenty jsou konsolidovány v jednom intuitivním centru. A váš nejnovější asistent, ClickUp Brain, má přístup ke všem těmto informacím, takže se o vše postará.
ClickUp Brain je přizpůsoben vašim potřebám. Vyberte si svou roli, zadejte scénář a sledujte, jak vytváří řešení přímo pro vás.
Zde je jen několik příkladů toho, co pro vás ClickUp Brain může udělat:
- Zlepšete své psaní a kreativitu v ClickUp Docs
- Shrňte obsah a vlákna
- Rozdělte složité úkoly na dílčí úkoly
- Sdílejte souhrny projektů a standupů
- Překládejte texty mezi různými jazyky
- Pomoc s AI podněty pro copywriting
ClickUp Brain je jediný virtuální AI asistent přizpůsobený vaší roli. Dokáže zkrátit 30 minut práce na 30 sekund a ušetřit vám více času, než jste si kdy dokázali představit.
Pokud hledáte nejlepší AI asistenty pro psaní, kteří zvýší vaši kreativitu a produktivitu a zároveň vám ušetří spoustu času při každodenních úkolech, vyzkoušejte AI Writer for Work od ClickUp jako svého virtuálního asistenta v kanceláři i na cestách.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace se nastavují velmi snadno.
- Skvěle sbírá zpětnou vazbu od klientů.
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí vám může poskytovat návrhy při psaní.
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 566+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 775+ recenzí)
2. Google Assistant – nejlepší pro plánování pomocí umělé inteligence
Google Assistant, vyvinutý společností Google, funguje na více zařízeních, od smartphonů po chytré displeje.
Je to působivý domácí asistent; k jeho aktivaci stačí říct „Hey Google“ nebo „OK Google“.
Virtuální asistent s hlasovým ovládáním AI umí spoustu věcí. Naplánujte schůzky, přesuňte jednání a nastavte budíky, aniž byste museli otevírat aplikaci. Nebo překládejte cizí jazyky během svých služebních cest pouze pomocí fotoaparátu. Můžete si také odpočinout a požádat asistenta, aby vám přehrál vaše oblíbené skladby nebo vás informoval o nejnovějších podcastech.
Tento seznam je jen špičkou ledovce. S vývojem technologie bude AI asistent rozšiřovat své schopnosti a stane se ještě nepostradatelnějším AI společníkem.
Nejlepší funkce Google Assistant
- Získejte denní předpověď počasí nebo se informujte o novinkách pomocí příkazu „Hey Google, jaká je dnešní předpověď počasí?“
- Snadno nastavujte úkoly nebo budíky. Například: „Hej Google, nastav budík na 6 hodin ráno.“
- Volejte nebo posílejte textové zprávy pouhým vyslovením „Hej, Google, zavolej tátovi“.
Omezení Google Assistant
- Někteří recenzenti tvrdí, že tento nástroj může být chybový.
- Nástroj ne vždy dobře rozumí vašim pokynům.
Ceny Google Assistant
- Zdarma při zakoupení produktu
Hodnocení a recenze Google Assistant
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Socratic – Nejlepší pro studenty a učitele
Učební aplikace Socratic založená na umělé inteligenci pomáhá studentům středních a vysokých škol porozumět školní látce. Využívá rozpoznávání textu a řeči, aby studentům zprostředkovala online zdroje, které jim pomohou pochopit pojmy související s jakýmkoli problémem.
Socratic využívá různé přístupy, aby pomohl studentům s učením. Může poskytovat obrázky pro vizuální typy studentů nebo podrobné pokyny pro studenty, kteří se učí hmatem. Studenti mohou také využívat studijní průvodce vytvořené odborníky a cvičné otázky k procvičování a zapamatování informací.
Socratic používají miliony studentů po celém světě. Učitelé i studenti ho chválí za to, že pomáhá studentům efektivně se učit.
Nejlepší funkce Socratic
- Funguje pro všechny předměty
- Obrovské množství výzkumných materiálů
- Snadné použití
Omezení Socratica
- Celkově se v recenzích objevují stížnosti na novější verze a uživatelé uvádějí, že dávají přednost starší verzi.
- Tlačítko pro pořizování fotografií bylo nahlášeno jako „chybné“.
Sokratovské ceny
- Instalace zdarma, může obsahovat poplatky v aplikaci.
Hodnocení a recenze Socratic
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Amazon Alexa – nejlepší pro domácí úkoly
Amazon Alexa je inteligentní hlasový asistent, který umí ovládat chytrá domácí zařízení, získávat informace, nastavovat připomenutí a mnoho dalšího.
Hlasový asistent se aktivuje vyslovením „Alexa“ nebo „Amazon“. Od té chvíle reaguje na vaše hlasové příkazy.
Alexa je k dispozici na různých zařízeních, včetně smartphonů, chytrých reproduktorů a chytrých displejů.
Tento virtuální asistent dokáže ovládat kompatibilní zařízení, jako jsou světla, termostaty a zámky. Můžete dělat cokoli, od přidání sklenice arašídového másla do nákupního seznamu a nastavení připomínek úkolů až po získávání novinek a rychlé odpovídání na otázky založené na faktech, které vás napadnou.
Alexa je výkonný virtuální asistent s umělou inteligencí, který vám může usnadnit a zpříjemnit život. Pokud hledáte způsob, jak ovládat svou chytrou domácnost, získávat informace nebo se bavit, Alexa může být tím správným řešením.
Nejlepší funkce Amazon Alexa
- Spolehlivý, funguje hladce
- Oznamuje, kdy dorazí vaše balíčky od Amazonu
- Objednávejte na Amazonu jednoduše tím, že o to požádáte Alexu.
- Diktuje a odesílá textové zprávy
Omezení Amazon Alexa
- Funguje přes WiFi, takže pokud vypadne internet, vypadne i Alexa.
- Funguje nejlépe s členstvím Amazon Prime; členové, kteří nejsou členy Prime, nemusí mít tolik výhod.
Ceny Amazon Alexa
- Zdarma s kompatibilními zařízeními
Hodnocení a recenze Amazon Alexa
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Cortana – nejlepší pro zpracování přirozeného jazyka
Cortana je virtuální asistentka vyvinutá společností Microsoft pro operační systém Windows. Cortana pomáhá uživatelům provádět úkoly pomocí hlasových příkazů, nabízí připomenutí, odpovídá na otázky a poskytuje doporučení.
Jednou z hlavních předností Cortany je její schopnost porozumět a reagovat pomocí zpracování přirozeného jazyka, díky čemuž je uživatelský zážitek více konverzační. Cortana má „Notebook“, který ukládá uživatelské preference a další informace, aby mohla poskytovat personalizovanou pomoc. To jí pomáhá porozumět vzorcům a preferencím uživatelů a nabízet lepší, personalizovanější návrhy. Uživatelé mají s Cortanou kontrolu nad svými daty. Funkce Notebook umožnila uživatelům vidět a kontrolovat data, ke kterým měla Cortana přístup, čímž se personalizace stala transparentní.
Zatímco Cortana byla původně zaměřena na Windows, Microsoft rozšířil její dostupnost i na zařízení s Androidem a iOS. To umožňuje lepší synchronizaci připomínek, poznámek a dalších úkolů napříč více platformami.
Společnost Microsoft změnila zaměření Cortany z univerzálního virtuálního asistenta pro spotřebitele (jako je Alexa od Amazonu nebo Siri od Apple) na specializovanější pomoc s produktivitou v rámci sady Microsoft 365.
Nejlepší funkce Cortany
- Hlasové příkazy v přirozeném jazyce pro začátek
- Cortana se učí vaše preference a časem se zlepšuje.
- Ovládejte osvětlení, termostaty a další zařízení pomocí hlasu.
Omezení Cortany
- Již se aktivně nevyvíjí, brzy bude vyřazen a nahrazen Windows CoPilot.
- Není k dispozici ve všech zemích nebo jazycích.
- Někdy může špatně pochopit vaše požadavky nebo poskytnout nesprávné informace.
Ceny Cortany
- Součástí nástrojů Microsoft
Hodnocení a recenze Cortany
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Alli AI – nejlepší pro SEO
Platforma pro automatizaci SEO Alli AI pomáhá agenturám, konzultantům a interním SEO specialistům optimalizovat jejich webové stránky během několika minut.
Dokáže provést tisíce až miliony změn kódu a obsahu během několika minut a funguje s jakýmkoli CMS.
S Alli AI můžete spravovat veškeré SEO z jednoho panelu a převzít kontrolu nad plněním SEO automatickou optimalizací webových stránek.
Nejlepší funkce Alli AI
- Přehledné rozhraní, snadné použití
- Skvěle sleduje klíčová slova a nabízí návrhy.
- Analyzuje váš web a poskytuje snadného průvodce krok za krokem, jak zvýšit hodnocení vašeho webu.
Omezení Alli AI
- Poskytuje dlouhý seznam optimalizací, které nelze smazat, ani když je opravíte.
- Nahrání klíčových slov do programu trvá dlouho.
- Analytický proces může být pomalý a časově náročný.
- Na rozdíl od jiných virtuálních asistentů s umělou inteligencí není k dispozici bezplatná verze.
- Ve srovnání s jinými nástroji může být poměrně nákladná.
Ceny Alli AI
- Konzultant: 249 $/měsíc 10 webů
- Agentura: 499 $/měsíc 25 webů
- Enterprise: 999 $/měsíc Neomezený počet webů
Hodnocení a recenze Alli AI
- G2: 4,3/5 (6+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (12+ recenzí)
7. Wally – Nejlepší pro osobní úkoly
S cílem „zlepšit váš život“ se Wally AI snaží zefektivnit a zkvalitnit váš pracovní i soukromý život. Je to ranní robot, který vstává brzy, aby připravil odpovědi na vaše e-maily, takže vy je pak ráno jen zkontrolujete a upravíte.
Nástroje Wally AI jsou stále ve fázi beta a plánuje se jejich rozšíření o doporučení kalendáře, shrnutí YouTube a další funkce.
Nejlepší funkce Wally
- Vynikající a praktické nástroje pro vytváření souhrnů
- Intuitivní rozhraní a personalizovaná podpora
- Plány na brzké spuštění řady výjimečných funkcí AI asistentů
Napodobování Wallyho
- Téměř všechny funkce jsou stále ve fázi beta.
- Zatím žádné ověřené recenze na G2 nebo Capterra
Ceny Wally
- Kontaktujte Wallyho ohledně cen
Hodnocení a recenze Wally
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Tabnine – Nejlepší pro kódování pomocí umělé inteligence
Tabnine AI Assistant je nástroj umělé inteligence, který pomáhá vývojářům psát kód rychleji a efektivněji díky funkci doplňování kódu.
Je založena na strojovém učení a dokáže se učit z vašeho stylu kódování a preferencí, aby vám poskytovala nejrelevantnější doplnění.
Tabnine je k dispozici v různých programovacích jazycích, včetně Pythonu, Javy, JavaScriptu a C++.
Nejlepší funkce Tabnine
- Poskytuje návrhy kódu na základě vašeho programovacího jazyka.
- Velmi lehký a snadno použitelný
- Pohodlné automatické kódování funguje dobře pro základní kódování.
Omezení Tabnine
- Bez silného internetového připojení nefunguje dobře a nemá offline funkci.
- Dobré základní návrhy kódu, ale potíže s UI frameworky
- Dokončení pro Python nejsou konkurenceschopná
Ceny Tabnine
- Starter: zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4,1/5 (33+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)
9. Parrot AI – Nejlepší pro správu schůzek pomocí AI
Parrot AI je znalostní prostor AI pro týmy. Nahrává a přepisuje schůzky a transformuje je do znalostí, které lze aplikovat v celé vaší firmě.
Týmy používají platformu k zaznamenávání, organizování a sdílení znalostí z jednání, konverzací a dokumentů.
Parrot využívá umělou inteligenci k přepisu schůzek, identifikaci klíčových témat a extrakci poznatků. Tento nástroj usnadňuje vytváření souhrnů schůzek, sdílení poznámek a spolupráci na projektech. Jedná se o bezpečnou a škálovatelnou platformu pro týmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Parrot AI
- Převádí zvuk na text v reálném čase
- Najde nejdůležitější části vašich schůzek
- Generuje shrnutí a zdůrazňuje důležité body
Omezení Parrot AI
- Někdy se stává, že udělají chybu při přepisu nebo identifikaci klíčových témat.
- Může vám uniknout některá důležitá informace ze schůzky.
- Cenové plány mohou být pro malé podniky nebo jednotlivce drahé.
Ceny Parrot AI
- Zdarma
- Osobní: 24 $/měsíc
- Tým: 16 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Parrot AI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Braina Virtual Assistant – nejlepší pro uživatele PC
Braina není tak známá jako giganti jako Cortana, Google Assistant nebo Siri, ale nabízí sadu nástrojů přizpůsobených pro uživatele PC, kteří hledají personalizovanější a efektivnější hlasové ovládání. Zaměření Brainy na počítačové úkoly a její možnosti přizpůsobení ji činí atraktivní pro úzkou skupinu uživatelů, kteří hledají specifické funkce. Uživatelé Brainy vydávají hlasové příkazy k ovládání různých funkcí počítače, jako je otevírání souborů, správa oken, vyhledávání na webu a mnoho dalšího. Braina má funkci hlasového diktování, která uživatelům umožňuje diktovat text namísto psaní. Tato funkce je užitečná pro vytváření dokumentů, odesílání e-mailů nebo jakékoli úkoly, které vyžadují zadávání textu.
S aplikací Braina mohou uživatelé snadno vyhledávat na webu, najít definice nebo řešení matematických problémů pomocí hlasových příkazů. Aplikace Braina pro Android umožňuje uživatelům ovládat jejich počítač na dálku. Tato funkce je užitečná pro úkoly, jako je správa prezentací nebo ovládání přehrávání médií, aniž byste museli být v blízkosti počítače.
Braina je navržena tak, aby se učila z interakcí s uživateli, což znamená, že se může časem stát efektivnější díky pochopení vzorců a preferencí uživatelů.
Nejlepší funkce virtuálního asistenta Braina
- Inteligentní virtuální asistent pro lepší porozumění řeči uživatele
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s výkonem A+.
- Vysoce spolehlivá a univerzální pro hlasové příkazy i diktování.
Omezení virtuálního asistenta Braina
- Uživatelé hlásí potíže s kontaktováním zákaznického servisu
- Nástroj pouze pro Windows, nelze použít s Chromebookem.
Ceny virtuálního asistenta Braina
- Jednorázový nákup za 199 $.
Hodnocení a recenze virtuálního asistenta Braina
- G2: N/A
- Capterra: 3,8/5 (22+ recenzí)
Zvyšte produktivitu s virtuálními asistenty s umělou inteligencí
Rozvoj technologie AI se stal zásadním faktorem pro zvýšení produktivity v našem osobním i profesním životě.
Od správy rutinních úkolů doma po optimalizaci pracovních postupů v kanceláři – tyto zázraky umělé inteligence nabízejí řešení šitá na míru individuálním potřebám.
Mezi konkurenty patří ClickUp, který je jedním z nejlepších AI asistentů díky své jedinečné pomoci přizpůsobené na míru pro firmy všech velikostí. Google Assistant a Amazon Alexa nadále dominují domácímu trhu s praktickými AI nástroji, které usnadňují náš osobní život.
Navzdory našemu rušnému světu je v roce 2024 možné dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem díky pokročilým technologiím AI, které pohánějí asistenty AI.
Jste připraveni zvýšit svou produktivitu? Objevte ClickUp AI a zažijte budoucnost správy úkolů!