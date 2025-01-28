20 nejlepších marketingových nástrojů s umělou inteligencí pro udržení produktivity v roce 2025

Pokud nás filmy a televizní pořady přivedly k přesvědčení o jedné věci, pak je to to, že v dnešní době bychom již měli mít celou společnost robotů, kteří za nás vykonávají naši náročnou práci.
Roboti by nám měli uklízet domy, vařit snídaně a zvedat telefony. A někteří z nich by měli být drzí a mluvit s britským přízvukem. Ale bohužel, jsme v 21. století a dnes jsme ještě neviděli ani jednoho drzá britského robota. ??♀️
Ačkoli taková budoucnost může být ještě daleko, umělá inteligence je tu už dnes. Jistě, ráno nám neupeče vajíčka, ale technologie AI nám může usnadnit pracovní život automatizací některých našich každodenních marketingových úkolů. A pro marketingové týmy může správný marketingový nástroj AI zvýšit produktivitu, kreativitu a zábavnost práce.
Zde je 20 nejlepších AI marketingových nástrojů, které si zamiluje celý váš tým.
Co jsou marketingové nástroje AI?
Marketingový nástroj AI (umělá inteligence) označuje použití technologií umělé inteligence v marketingových strategiích a aktivitách. Tyto nástroje využívají strojové učení, marketingovou analytiku a prediktivní algoritmy k automatizaci, optimalizaci a rozšíření různých marketingových úkolů.
Co byste měli hledat v nástroji AI pro marketing?
Různé marketingové nástroje AI plní různé funkce, ale každý nástroj, který používáte, by vám měl usnadňovat život, nikoli ho ztěžovat.
Víme, co si myslíte: No jasně! Ale někdy, když vybíráte nástroje, může být tento požadavek snazší říct než splnit. Zde je několik tipů, jak si vybrat dobrý nástroj. ?
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Tento software je určen pro váš marketingový tým, nikoli pro IT tým, takže uživatelské rozhraní by mělo být snadno pochopitelné a použitelné. Vzhledem k tomu, že váš marketingový tým je orientován na design, trochu krásy v rozhraní zlepší zážitek všech uživatelů.
- Snadná automatizace: Smyslem umělé inteligence je ulehčit vám práci. Nástroj AI by proto měl nabízet marketingovou automatizaci, která vám umožní provádět opakující se procesy pouhým kliknutím na tlačítko. Členové vašeho týmu by k nastavení této automatizace neměli potřebovat znalosti programování.
- Množství integrací: Většina týmů potřebuje k vykonávání své práce více než jednu aplikaci, ale přepínání mezi aplikacemi může vašemu týmu přidat další práci a frustraci. Ujistěte se, že jakýkoli nástroj AI, který se rozhodnete integrovat, je kompatibilní se softwarem, na který již spoléháte.
- Žádné překrývání: Můžete zefektivnit své marketingové technologie tím, že si vyberete méně aplikací, které dokážou více. Dbejte však na to, abyste nevybrali aplikace s překrývajícími se funkcemi, jinak by se mohlo stát, že část vašeho týmu bude spoléhat na jednu aplikaci a ostatní na jinou, což váš pracovní postup spíše zkomplikuje, než zefektivní.
20 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro marketingové týmy
Zde je 20 nejlepších AI marketingových nástrojů. Žádný z nich sice nemá britský přízvuk ani vtipné hlášky, ale tyto aplikace vám pomohou oslovit cílovou skupinu, zefektivnit marketingové pracovní postupy, zlepšit správu marketingových kampaní, vytvářet obsah optimalizovaný pro SEO a sledovat výsledky.
A to je teprve začátek.
1. ClickUp
ClickUp je aplikace, která nahradí všechny vaše aplikace. Sdružuje veškerou vaši práci – od správy úkolů a sledování cílů až po chaty a dokumenty – na jednom místě. A je vybavena jediným AI asistentem na světě založeným na rolích.
Funkce umělé inteligence ClickUp si můžete přizpůsobit podle tónu a kreativity a díky integrovaným strukturám obsahu může váš marketingový tým ušetřit čas při vytváření osnov a formátování. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Kopírování a editace: V ClickUp Docs zvýrazněte libovolnou část textu a pomocí funkcí editace založených na umělé inteligenci optimalizujte obsah, prodlužte nebo zkraťte jej nebo zjednodušte psaní.
- Psaní pomocí umělé inteligence: Vytvořte návrh své další e-mailové kampaně nebo marketingové kampaně na sociálních médiích nebo načrtněte blog pro vyhledávače během několika sekund. A díky předformátovaným šablonám obsahu, které obsahují záhlaví, tabulky a další prvky, můžete ušetřit čas při marketingových aktivitách zaměřených na obsah.
- Shrnutí: Použijte nástroje založené na umělé inteligenci k získání praktických poznatků z jakéhokoli dokumentu nebo zpětné analýzy. Nástroj AI od ClickUp poskytuje okamžitý přehled a nastiňuje další kroky, které můžete přidat do svého marketingového kalendáře, takže všichni získají jasný přehled o projektu nebo vašich marketingových kampaních za kratší dobu.
- Brainstorming: Získejte inspiraci pro svůj další kreativní projekt díky názvům funkcí, marketingovým sloganům, otázkám pro průzkumy, strategiím pro marketingové kampaně a šablonám pro produktový marketing generovaným umělou inteligencí.
- Integrace: Propojte ClickUp s dalšími oblíbenými marketingovými kalendářovými nástroji, včetně dalších marketingových nástrojů s umělou inteligencí, díky tisícům integrací.
- Řízení projektů pomocí AI: Použijte ClickUp AI k automatizaci procesů řízení projektů a zvýšení produktivity.
Omezení ClickUp
- Náročnost osvojení: Množství funkcí ClickUp může být pro začínající uživatele ohromující, ale intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje osvojení a plné přizpůsobení.
- Cena: ClickUp sice nabízí cenový plán Free Forever, ale tento plán nezahrnuje přístup k funkcím umělé inteligence.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- Hodnocení G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Zapier
Zapier je automatizační program bez nutnosti programování, který se odlišuje od ostatních AI marketingových nástrojů v tomto seznamu. Umožňuje vám navrhnout jakoukoli automatizaci, kterou potřebujete, pomocí logiky strojového učení if-then.
Můžete například automatizovat své e-mailové marketingové strategie vytvořením podmínky „pokud-pak“, která automaticky odešle uvítací e-mail potenciálním zákazníkům, pokud se zaregistrují do vašeho e-mailového seznamu. Nebo můžete zvýšit zapojení zákazníků tím, že všechny zprávy, které obdržíte prostřednictvím Facebook Messengeru, budou odeslány do vašeho Slacku, abyste je viděli dříve a mohli rychleji oslovit svou cílovou skupinu.
S pomocí Zapieru můžete automatizovat celou zákaznickou cestu tak, aby zákazník pokaždé, když se posune dále ve vašem prodejním trychtýři, dostal přesně takovou komunikaci, jakou potřebuje.
Nejlepší funkce Zapier
- Flexibilní automatizace: Protože si vytváříte vlastní automatizace na základě jakékoli situace typu „pokud-pak“, kterou si dokážete představit, Zapier se okamžitě přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
- Integrace: K dispozici jsou integrace s více než 5 000 marketingovými softwarovými programy, které vám pomohou odesílat úkoly z jedné aplikace do druhé, takže pokud se něco stane ve vašem CRM, můžete to odeslat na vaši platformu pro správu projektů, vaše AI nástroje pro e-mailový marketing atd.
Omezení Zapieru
- Omezená automatizace v bezplatném tarifu: Zatímco některé cenové tarify Zapieru umožňují nastavit vícestupňovou automatizaci (představte si to jako „pokud toto, pak toto a pak tamto a pak ještě něco jiného“), bezplatný tarif umožňuje pouze jednostupňovou automatizaci (pouze jedno „pak“ na pracovní postup).
- Některé integrace jsou plynulejší než jiné: Někteří uživatelé uvádějí, že aplikace, které integrujete se Zapem, mohou omezovat jeho funkce. API některých aplikací funguje plynuleji a nabízí více možností.
Ceny Zapier
- Zdarma: Bez nákladů, ale umožňuje pouze jednostupňovou automatizaci.
- Starter: Ceny začínají na 29,99 $/měsíc.
- Profesionální: Od 73,50 $/měsíc
- Tým: Od 103,50 $/měsíc
- Společnost: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Zapier
- Recenze G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Zapieru!
3. Jasper. ai
Jasper je nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který zefektivňuje všechny vaše marketingové aktivity. Díky šablonám obsahu může snížit čas, který váš tým stráví přípravou prvních návrhů, až o 80 % a dokonce může vytvářet umělecká díla, která doprovodí vaše příspěvky.
Jeho použití jako nástroje digitálního marketingu je jednoduché a pomůže vám vylepšit vaše příspěvky na sociálních sítích, vstupní stránky, e-mailové marketingové kampaně nebo celkovou strategii marketingu obsahu blogu, abyste zlepšili své umístění ve vyhledávačích. Jasper se rychle stává nepostradatelným nástrojem AI marketingu pro nejproduktivnější společnosti.
Nejlepší funkce Jasperu
- Chatbot: Chatbot Jasper umí odpovídat na otázky, pomáhat s úkoly a provádět rešerše.
- Šablony pro psaní s využitím umělé inteligence: S více než 50 šablonami dokáže Jasper napsat první návrhy blogů optimalizovaných pro SEO, popisů produktů na Amazonu, nadpisů reklam na Facebooku, krátkých příspěvků na sociálních médiích a dalších textů.
- Tvorba umění: Navrhujte vysoce kvalitní ilustrace a obrázky pro reklamy, blogové příspěvky a vstupní stránky. Stačí zadat popis požadovaného obrázku a umělá inteligence Jasper ho vytvoří.
- Hlas značky: Jasper využívá strojové učení k tomu, aby pochopil váš hlas a zajistil, že všechny vaše marketingové materiály budou v souladu se značkou. Můžete ho naučit svůj stylový průvodce, produktový katalog a historii společnosti.
Omezení Jasperu
- Faktické chyby: Stejně jako u většiny nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci, vše, co Jasper napíše pro vaši značku, by mělo být považováno za první návrh. Budete potřebovat osobu, která text projde, odstraní všechny faktické chyby a doplní klíčové body, které aplikace opomněla.
- Cena: Jasper nenabízí bezplatný tarif a někteří uživatelé si stěžují, že cena je mnohem vyšší než u konkurenčních produktů.
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Týmy: 49 $/měsíc za 1 místo
- Podnikání: Individuální ceny pro marketingové skupiny o 10 a více členech
Hodnocení a recenze Jasper
- Hodnocení G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Jasper AI!
4. Grammarly
Grammarly, dlouho považovaný za nejlepší aplikaci pro korektury, nabízí také psaní pomocí umělé inteligence. Pokud se tedy při práci na návrhu zaseknete, můžete Grammarly považovat za svého asistenta s umělou inteligencí, který vám pomůže přijít s dalším nápadem nebo odstavcem díky schopnostem strojového učení.
Nejlepší funkce Grammarly
- Vylepšení psaní: Grammarly je velmi dobrý v opravování gramatických a pravopisných chyb a upozorňování na příliš dlouhé věty díky svému editoru založenému na umělé inteligenci.
- Psaní pomocí umělé inteligence: Může vám také pomoci vytvořit první návrhy obsahu nebo pokračovat v psaní obsahu, když vás nenapadá, co dál psát. Zadáte podnět a Grammarly vám poskytne první návrh.
- Výběr tónu: Můžete si vybrat, zda chcete, aby vaše texty měly formální nebo neformální tón, a můžete vybrat přídavná jména, která podrobněji popíší požadovaný tón.
- Rozšíření prohlížeče: Rozšíření prohlížeče vám umožňuje používat funkce Grammarly v Google Docs, e-mailech a na sociálních médiích, jako jsou LinkedIn a Twitter.
Omezení Grammarly
- Lepší na počítači než na mobilu: Někteří uživatelé hlásí, že funkce Grammarly se s mobilními aplikacemi pro digitální marketing neintegrují tak dobře jako s prohlížeči na počítači.
- Může být příliš formální: Navzdory funkcím pro výběr tónu mnoho uživatelů uvádí, že AI nástroj Grammarly může způsobit, že opravy vašeho obsahu zní příliš formálně.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: Od 12 $/měsíc
- Podnikání: Od 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Grammarly
- Recenze G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Grammarly!
5. Manychat
Podívali jsme se na několik marketingových nástrojů s umělou inteligencí, které vám mohou pomoci vytvářet blogové příspěvky a e-maily, ale tento nástroj s umělou inteligencí dokáže skutečně komunikovat s vašimi zákazníky. Manychat poskytuje interaktivní zákaznickou zkušenost a využívá zpracování přirozeného jazyka k odpovídání vašim zákazníkům v Instagram DM, Facebook Messenger, SMS zprávách a WhatsApp.
Nejlepší funkce Manychat
- Interaktivní chatbot: Manychat byl vytvořen za jediným účelem a ten plní velmi dobře. Tento chatbot odpovídá zákazníkům, kteří vám posílají zprávy na sociálních sítích nebo prostřednictvím textových zpráv.
Omezení Manychat
- Omezené analytické funkce: Ačkoli Manychat nabízí analytické funkce v rámci svého placeného cenového plánu, mnoho uživatelů uvádí, že tyto analytické funkce nejsou příliš užitečné a neposkytují dobrý přehled o zákaznických datech.
- Občasné potíže: Někteří uživatelé hlásí, že API s Facebook Messengerem má někdy zpoždění nebo se nenačte správně a je třeba jej znovu načíst.
Ceny Manychat
- Zdarma: Bez nákladů, ale nezahrnuje SMS zprávy.
- Pro: 15 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Manychat
- Hodnocení G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
6. Evolv. ai
Evolv AI využívá umělou inteligenci a algoritmy strojového učení k vylepšení zákaznické zkušenosti v reálném čase. Neustále se přizpůsobuje živému chování zákazníků na různých platformách – od vašeho e-shopu po sociální sítě.
Software AI provádí experimenty v reálném čase, aby každého zákazníka ve vaší demografické skupině nasměroval k zážitku, který s největší pravděpodobností povede k jeho dalšímu postupu v marketingovém trychtýři a k nákupu.
Nejlepší funkce Evolv
- Automatizované zákaznické cesty: Evolv dokáže nejen přizpůsobit zákaznickou cestu v reálném čase pro každého uživatele, ale také se neustále učí od uživatelů a vašich zákaznických dat, aby v průběhu času vytvořil ty nejúčinnější cesty.
- Ruční a automatické cílení: Pomocí nástroje Evolv můžete provádět vlastní segmentaci publika a provádět experimenty s CX, ale nástroj AI také automaticky segmentuje uživatele a dokáže identifikovat a vyvinout nové segmenty, o kterých jste možná ani nevěděli, že existují.
- Analytika: Evolv poskytuje jasné informace o prováděných experimentech v oblasti zákaznické zkušenosti, abyste mohli pochopit, které prvky zákaznické zkušenosti jsou nejúspěšnější, a činit informovanější rozhodnutí do budoucna. Může se stát vaším oblíbeným nástrojem pro webdesign při brainstormingu aktualizací webových stránek.
Omezení Evolv
- Náročnost osvojení: Evolv je složitá technologie umělé inteligence, takže může chvíli trvat, než přijdete na to, jak ji integrovat do všech svých marketingových kanálů a začít ji úspěšně používat.
Ceny Evolv
- Na míru: Než získáte cenovou nabídku, budete si muset domluvit schůzku a setkat se s členem týmu Evolv.
Hodnocení a recenze Evolv
- Recenze G2: 3,5/5 (1 recenze)
- Recenze Capterra: Zatím žádné recenze
Bonus: Nástroje AI pro sociální média
7. Writer
Dalším generativním AI marketingovým nástrojem pro tvorbu textů je Writer. Tento AI nástroj dokáže vytvářet obsah pro jakýkoli tým ve vaší organizaci – od e-mailů personálního oddělení až po provozní příručky.
Nejlepší funkce pro spisovatele
- CoWrite: Funkce CoWrite tohoto programu vám umožňuje naučit nástroj založený na umělé inteligenci váš hlas, abyste dosáhli jednotného tónu značky ve všech svých obsahech.
- Recaps: Pomocí funkce Recaps můžete obsah znovu použít pro více marketingových kanálů. Jediným kliknutím můžete podcast nebo událost převést na blogový příspěvek a e-mail.
- Stylový průvodce: Když vytvoříte stylový průvodce pro svou značku v programu Writer, bude vynucovat vaše stylové pravidla pokaždé, když někdo z vašeho týmu použije tento program k psaní.
Omezení pro autory
- Cena: Neexistuje žádný bezplatný tarif a nejzákladnější tarif je dražší než u mnoha konkurentů.
- Doba nastavení: Mnoho uživatelů si stěžuje, že naučit software rozpoznávat váš hlas a styl může zabrat hodně času.
Ceny pro autory
- Tým: 18 $/měsíc na uživatele pro až pět uživatelů
- Podniky: Individuální ceny pro větší organizace
Hodnocení a recenze autorů
- Recenze G2: 4,6/5 (více než 10 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (5+ recenzí)
8. SurferSEO
Pokud chcete spravovat svou obsahovou strategii a tvorbu obsahu z jedné aplikace, pak je toto všestranný SEO nástroj, který potřebujete. Surfer poskytuje funkce optimalizace pro vyhledávače s praktickými poznatky pro výzkum klíčových slov, takže můžete optimalizovat své psaní a nastavit svůj nový nebo stávající obsah tak, aby dosáhl vyšších pozic.
Nejlepší funkce SurferSEO
- Výzkum klíčových slov: Proveďte výzkum klíčových slov a získejte návrhy souvisejících klíčových slov, které vám pomohou při tvorbě obsahových klastrů.
- Editor obsahu: Prohlédněte si podrobný nástin článku a získejte návrhy klíčových slov, které můžete zahrnout do svého textu – ať už se jedná o text pro digitální marketing.
- SEO audity: Získejte návrhy na optimalizaci SEO, které můžete provést u aktuálních blogových příspěvků a webových stránek.
Omezení SurferSEO
- Nesouvisející klíčová slova: Uživatelé si stěžují, že některá z navrhovaných klíčových slov pro obsahové klastry nejsou tak úzce související s původním tématem, jak by si přáli.
- Cena: Mnoho uživatelů považuje cenu za příliš vysokou, což z něj činí marketingový nástroj, který si malé podniky mohou jen těžko dovolit.
- Není to kompletní nástroj AI: Pravděpodobně nebude tak užitečný, pokud hledáte pouze nástroj AI pro marketingový obsah pro generování psaného obsahu nebo úpravy, ale je to jeden z výkonnějších nástrojů SEO.
Ceny SurferSEO
- Essential: 89 $/měsíc za až 30 článků
- Cena: 129 $/měsíc za až 100 článků
- Scale AI: 219 $/měsíc za až 100 článků a 10 článků vytvořených pomocí umělé inteligence
- Enterprise: Od 399 $/měsíc. Kontaktujte obchodní oddělení pro informace o tarifech.
Hodnocení a recenze SurferSEO
- Recenze G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
9. Smartly. io
Možná si myslíte, že spolupráci nelze automatizovat, ale Smartly.io je tu, aby vám dokázalo, že to jde. Tento marketingový nástroj je skvělý pro tvorbu obsahu a kreativních textů pro vaši příští digitální marketingovou strategii.
Nejlepší funkce Smartly.io
- Automatizované plánování: Marketingový nástroj AI od Smartly.io dokáže naplánovat vaši marketingovou strategii a poté pomocí automatizace zefektivnit pracovní postupy, které jsou k realizaci této strategie potřebné.
- Vícekanálové škálování: Vylepšete správu sociálních médií. Projděte si celou kampaň, abyste sladili své týmy pro sociální média a rozhodli se, jak bude vaše strategie vypadat v různých marketingových kanálech s funkcemi založenými na umělé inteligenci.
- Snadnější spolupráce: Prohlížejte, komentujte, upravujte a schvalujte všechny své kreativní materiály z jednoho místa.
Omezení Smartly.io
- Náročnost osvojení: Mnoho uživatelů tvrdí, že aby se váš tým naučil efektivně používat Smartly.io, je nutné absolvovat speciální školení.
- Omezené integrace: Několik uživatelů uvádí, že ačkoli se Smartly. io dobře integruje s Facebookem, s jinými platformami sociálních médií není tak užitečný.
Ceny Smartly.io
- Na míru: Budete si muset domluvit ukázku a setkat se s členem týmu, abyste zjistili cenu.
Hodnocení a recenze Smartly.io
- Recenze G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
10. Sedmý smysl
Tento program pro e-mailový marketing se integruje s HubSpot a Marketo, aby vaše e-maily byly efektivnější, zlepšila se míra jejich otevření a zvýšila se konverze. Využívá AI k určení nejlepšího načasování a frekvence kontaktování každého zákazníka v závislosti na tom, kde se nachází v zákaznické cestě.
Nejlepší funkce Seventh Sense
- Optimalizace doručování e-mailů: Namísto používání pevných harmonogramů nebo plánování založeného na časových pásmech využívá Seventh Sense umělou inteligenci k určení ideálního času pro odeslání e-mailů každému uživateli, což pomáhá zvýšit míru otevření.
- A/B testování: Integrované funkce A/B testování vám umožňují otestovat předměty e-mailů a vybrat ten nejúčinnější, než odešlete většinu svých e-mailů s optimalizovaným rozvrhem doručení.
- Audit doručitelnosti: Získejte podrobnější informace o doručitelnosti díky auditům společnosti Seventh Sense, které se zaměřují nejen na míru odrazů, ale také na to, kolik e-mailů dorazí do aktivních schránek.
Omezení Seventh Sense
- K dispozici pouze s HubSpot a Marketo: Mnoho marketingových týmů nepoužívá Seventh Sense, protože tento marketingový nástroj s umělou inteligencí nefunguje s jejich preferovaným softwarem pro e-mailový marketing.
- Složité uživatelské rozhraní: Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní Seventh Sense není příliš intuitivní, a musí tak dlouho hledat funkce, které chtějí použít.
Ceny Seventh Sense
- Business pro uživatele HubSpot: Ceny začínají na 80 USD/měsíc za až 5 000 marketingových kontaktů.
- Enterprise pro uživatele HubSpot: Individuální ceny pro 150 000 marketingových kontaktů a více
- Business pro uživatele Marketo: Ceny začínají na 450 USD/měsíc za 50 000 potenciálních zákazníků.
- Enterprise pro uživatele Marketo: Individuální ceny pro 300 000 potenciálních zákazníků a více
Hodnocení a recenze Seventh Sense
- Hodnocení G2: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
- Recenze Capterra: 5/5 (3 recenze)
11. Copy. ai
Copy. ai si zpočátku vybudovalo pozici jako jeden z průkopníků v oblasti generování obsahu pomocí umělé inteligence a díky technologickému pokroku se neustále vyvíjí. Tento nástroj pro psaní s podporou umělé inteligence je neocenitelným zdrojem pro marketéry, blogery a tvůrce obsahu, protože jim umožňuje vytvářet vysoce kvalitní obsah pro jejich blogy, reklamy na Facebooku a Google, popisy produktů a vstupní stránky v zrychleném tempu, a to vše díky umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Copy.ai:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Neomezený počet slov bez kreditového systému
- Přístup k více než 25 jazykům s placeným předplatným
Omezení Copy.ai:
- Někteří uživatelé považují výstupy za nedostatečně kreativní.
- Někteří uživatelé by uvítali lepší způsob dokumentace projektů a souborů.
Ceny Copy.ai:
- Bezplatný tarif
- Pro: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Tým: 249 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copy.ai:
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Bonusové nástroje: Alternativy k Copy AI & Alternativy k Writesonic
12. 10Web
10Web AI Website Builder vyniká jako revoluční nástroj v oblasti AI marketingu a nastavuje nový standard pro snadnost a efektivitu při tvorbě webových stránek. Využívá pokročilou technologii AI k automatizaci procesu návrhu, což umožňuje firmám a marketérům spouštět profesionálně vypadající webové stránky s minimálním úsilím. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro tvorbu webových stránek 10Web AI zjednodušuje proces vývoje tím, že poskytuje inteligentní návrhy designu, přizpůsobitelné šablony a možnosti okamžitého generování webových stránek.
Díky tomu se uživatelé mohou více soustředit na své marketingové strategie a obsah, protože vědí, že jejich online přítomnost může být vytvořena a spuštěna bez problémů. Pro ty, kteří chtějí urychlit vývoj svých webových stránek pomocí umělé inteligence, nabízí 10Web AI Website Builder přesvědčivé řešení.
Nejlepší funkce 10Web:
- Automatizuje tvorbu webových stránek pomocí AI a umožňuje uživatelům rychle spustit plně funkční webové stránky.
- Nabízí širokou škálu designových šablon a možností přizpůsobení založených na umělé inteligenci, což z něj činí vynikající nástroj pro marketéry, kteří chtějí vybudovat online přítomnost bez rozsáhlých znalostí v oblasti vývoje webových stránek.
Omezení 10Web:
- Ačkoli tento nástroj zefektivňuje tvorbu webových stránek, uživatelé se specifickými a komplexními požadavky na přizpůsobení mohou potřebovat další ruční úpravy.
Ceny 10Web:
Business AnnualAI Starter: 10 $/měsícAI Premium: 15 $/měsícAI Ultimate: 23 $/měsíc
Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 $/měsícAI Ecommerce Premium: 23 $/měsícDedikovaný hosting: 175 $/měsíc
Agency AnnualAgency Starter: 24 $/měsícAI Premium: 60 $/měsícAgency Ultimate: cena na míru
Hodnocení a recenze 10Web:
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
13. Lexica. Umění
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vytvářet a přidávat úžasné obrázky do svých marketingových kampaní, e-mailových newsletterů nebo blogů, pak je Lexica. Art vaším ideálním marketingovým nástrojem s umělou inteligencí.
Můžete vyhledávat obrázky pomocí konkrétních klíčových slov nebo generovat zcela nové obrázky pomocí pokynů, které popisují, jak by obrázek měl vypadat. Tento nástroj pro generování obrázků založený na umělé inteligenci je skvělý pro obrázky na sociálních médiích, obrázky na obálky blogů a dokonce i pro generování nápadů na produkty.
Lexica. Nejlepší funkce umění
- Aperture: Vytváří fotorealistické obrázky, které vypadají jako skutečné vyobrazení objektů, jako by byly právě vyfotografovány fotoaparátem.
- Vyhledávací lišta: Zadejte klíčová slova související s požadovaným vizuálem a okamžitě získáte široký výběr obrázků na základě zadaného textu.
- Přizpůsobení obrázků: Zobrazuje výzvu, velikost a další podrobnosti každého vygenerovaného obrázku. Zkopírujte výzvu a upravte ji tak, abyste mohli vytvořit podobné obrázky s vlastním nádechem nebo fantazií. 3
Lexica. Umělecká omezení
- Omezení generování obrázků: Obrázky můžete vyhledávat zdarma, ale k „generování“ obrázků je nutné předplatit placený tarif Lexica AI.
- Opakovatelnost: Jelikož se jedná o nástroj ve vývoji, závisí na rozmanitosti trénovacích dat. Je vysoká pravděpodobnost, že nástroj po určité době začne generovat opakující se obrázky, pokud nezjemníte a nevyladíte své zadání.
Lexica. Stanovení ceny uměleckých děl
- Starter: 10 $ měsíčně
- Pro: 30 $ měsíčně
- Maximálně: 60 $ za měsíc
Lexica. Hodnocení a recenze umění
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
14. Notion AI
Pokud již používáte Notion pro řízení projektů, vestavěný AI asistent Notion je doplněk, který vám pomůže rychleji zvládnout více práce.
Integrovaný nástroj pro psaní s umělou inteligencí dokáže odpovídat na otázky týkající se vašeho pracovního prostoru, být vaším partnerem při brainstormingu, pomáhat vám vylepšovat obsah a převádět data na praktické poznatky.
Mezi příklady použití Notion AI pro marketing patří:
- Vysvětlete technické pojmy všem
- Překládejte obsah do jiných jazyků
- Upravte hlas a tón svých marketingových materiálů
- Vytvářejte další kroky na základě poznámek z jednání, shrnutí akčních bodů a poznatků z obchodních hovorů a výzkumných sezení.
Nejlepší funkce Notion AI
- Otázky a odpovědi: Položte otázky týkající se vašich projektů, wiki, dokumentů a úkolů ve vašem pracovním prostoru Notion a marketingový nástroj AI od Notion vygeneruje souhrny během několika sekund.
- Automatické vyplňování dat: Extrahujte klíčové metriky, poznatky, výsledky a další důležité podrobnosti ze svých projektů a úkolů a přeměňte je na jasné akční položky, které dávají smysl.
- Šablony AI: Získejte přístup k předdefinovaným rámcům pro prodejní prezentace, kalendáře sociálních médií, scénáře videí a další. Notion AI pomáhá předvyplnit obsah v těchto šablonách.
Omezení Notion AI
- Nepřesnost: Uživatelé hlásí, že AI asistent během psaní neúmyslně maže nebo duplikuje určité odstavce. To někdy vede k tomu, že autoři musí strávit další čas přepisováním nebo úpravami obsahu.
- Náročné osvojení: Notion AI má mnoho využití, ale pochopení toho, jak jej maximálně využít, je časově náročné, pokud nejste zkušeným uživatelem Notion.
Ceny Notion AI
- Zdarma: 8 $ za místo za měsíc
- Plus: 22 $ za místo za měsíc
- Podnikání: 28 $ za místo za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Notion AI lze přidat do pracovního prostoru za 8 USD na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze Notion AI
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
15. Userbot. ai
Chatboty mají nespočet výhod pro týmy prodeje, podpory, provozu a marketingu. Automatizují odpovědi na často kladené otázky, upravují text tak, aby byl personalizovaný a zachovával hlas a tón značky, a odpovídají na otázky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím chatu, hlasových hovorů a digitálních agentů podpory.
Generativní platforma AI od Userbot nabízí konverzační řešení AI pro správu přímé komunikace s vašimi zákazníky v reálném čase napříč všemi kanály.
Výjimečnou funkcí Userbotu je Digital Humans, fotorealistický avatar, který činí každou interakci se zákazníkem lidštější. Integruje se do vašich digitálních kanálů a umožňuje vám nabídnout zákazníkům omnichannelový zážitek.
Userbot. ai nejlepší funkce
- Přizpůsobené konverzační toky: Vytvářejte různé konverzační cesty na základě reakcí zákazníků pomocí jednoduchého nástroje pro tvorbu drag-and-drop.
- Správa konverzací: Spravujte všechny konverzace se zákazníky na jedné platformě, aby vám nic neuniklo.
- Bot+AI: Nástroj pro tvorbu AI bez nutnosti programování, s nímž rychle vytvoříte vlastního bota
Omezení Userbot. ai
- Omezené možnosti přizpůsobení: Uživatelé považují za obtížné vytvářet podrobné konverzační toky, protože chatové prostředí nelze přizpůsobit nad rámec jednoduchých otázek a odpovědí.
- Nedostatečná přesnost: Podle zpráv má omezené schopnosti učení, kvůli čemuž nemusí vždy přesně reagovat na dotazy zákazníků.
Ceny Userbot. ai
- Ceny na míru
Userbot. ai hodnocení a recenze
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
16. Hemingway App
Pokud jste marketér, určitě jste už použili aplikaci Hemmingway App k úpravě svých dokumentů, zjednodušení jazyka a odstranění gramatických chyb.
Hemingway Editor Plus využívá AI k analýze vět ve vašem textu a poskytuje vám okamžité návrhy na přepracování složitých vět, slabých frází a pasivních konstrukcí. Jde nad rámec jednoduché kontroly pravopisu a přizpůsobuje se vašemu stylu a volbě slov, takže přepracované věty zní jako vaše vlastní, nikoli jako robotické.
Nejlepší funkce aplikace Hemingway
- Barevně označené zvýraznění: Věty jsou zvýrazněny různými barvami, aby bylo zřejmé, co by se dalo vylepšit.
- Hemingway Editor Plus: Pokročilá aplikace s integrovanou umělou inteligencí, která přepíše obsah podle vašeho tónu a stylu.
- Nastavte cílovou úroveň čtení: Upravte hodnocení aplikace podle účelu vašeho textu – například vyšší hodnocení pro akademické nebo technické texty a nižší hodnocení pro mladší publikum.
Omezení aplikace Hemingway
- Nedostatečná integrace: Bezplatná verze Hemingway se neintegruje s jinými nástroji, jako je váš e-mail nebo Google Docs. Upravovaný obsah budete muset z Hemingway Editoru zkopírovat a vložit do své aplikace pro psaní, což je časově náročné.
Ceny aplikace Hemingway
- Zdarma
- Individuální 5K: 10 $ měsíčně
- Individuální 10K: 15 $ měsíčně
- Team 10K: 15 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Hemingway
- Recenze G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
17. Albert. ai
Albert využívá AI, aby pomohl marketérům a agenturám vytvářet reklamy, které optimalizují výkon kampaní. Zahrnuje výzkum klíčových slov, publikum platformy, výběr zařízení a nabídky v rámci vyhledávání, sociálních sítí, zobrazení a napříč kanály.
Pokud chcete rozebrat každý potenciální parametr, který ovlivňuje výkon, otestovat je jeden po druhém a optimalizovat je, Albert. ai vám s tím pomůže. Použijte jej k získání konkrétních poznatků a zefektivnění svých reklam.
Navíc, když aktualizujete nebo nahrazujete reklamní kreativitu, místo dohadů použijte AI nástroj Alberta pro marketing, abyste mohli učinit rozhodnutí založené na datech, které vám umožní překonat KPI a očekávání klientů.
Nejlepší funkce Albert. ai
- Cross-channelové provedení: Nasadit Albert. ai na jakoukoli placenou kampaň na 90 % aukčních platforem (např. Display and Video 360 a Bing Ads) na trhu. To vám umožní zjistit, který kanál funguje pro vaše reklamy nejlépe.
- A/B testování: Testujte různé varianty klíčových slov, rozpočtů, zájmů, regionů a dalších parametrů, abyste neustále vylepšovali své kampaně.
- Pokročilé reportování: Získejte podrobné a praktické informace o zákaznících, abyste pochopili, jak přizpůsobit své kreativní výstupy a sdělení.
Omezení Albert. ai
- Omezené vysvětlení určitých rozhodnutí: Albert. ai neposkytuje podrobné vysvětlení výkonnosti kampaní. Pokud například určitá sada reklam dosahuje lepších výsledků než ostatní, nedokáže nabídnout informace o tom, proč tomu tak je.
Ceny Albert. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Albert. ai
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
18. Browse. ai
Browse. ai označuje svého robota za „nejjednodušší“ způsob, jak extrahovat data z jakékoli webové stránky.
Můžete naučit robota, aby se přihlásil na webovou stránku pomocí vašich údajů. Bot prohledá webovou stránku a všechny shromážděné údaje vloží do tabulky. Umožní vám to automatizovat sběr údajů, včetně údajů o produktech, cenových podrobností, seznamů pracovních míst a dalších informací z jakékoli webové stránky, kterou si vyberete.
Vyberte potřebné informace, označte je a stiskněte tlačítko pro stažení. Potřebné informace budete mít k dispozici během několika minut.
Marketingový nástroj AI od Browse obsahuje předem připravené roboty pro nejčastější případy použití a můžete jej integrovat s více než 7 000 nástroji ve vašem marketingovém technologickém stacku, včetně Zapier, Airtable, Google Sheets atd.
Prohlédněte si nejlepší funkce ai.
- Extrakce dat: Získejte jakékoli informace z jakékoli webové stránky bez jediného řádku kódu. Připravte data do tabulky a sdílejte je se svým týmem.
- Sledování webových stránek: Nastavte robota Browse. ai tak, aby nepřetržitě sledoval konkrétní informace na webových stránkách a upozorňoval vás na jakékoli změny. Pokud jste například prodejce, můžete pomocí Browse. ai sledovat údaje o skladových zásobách svých maloobchodníků v reálném čase a proaktivně doplňovat své produkty.
- Proměňte jakýkoli web v API: Vytvořte vlastní API pro jakýkoli web, i když nemá existující API pro nepřetržitý výběr dat.
Prohlížet. Omezení AI
- Počáteční nastavení je složité: Browse. ai má několik užitečných funkcí, ale nástroj je poněkud složitý, což znamená, že jeho nastavení a naučení se jeho plnému využití může nějakou dobu trvat.
Prohlédněte si ceny ai.
- Zdarma: 0 $ měsíčně
- Začátečník: 48,75 $ měsíčně
- Profesionální: 123,75 $ měsíčně
- Tým: 311 $ měsíčně
- Společnost: Ceny na míru
Prohlédněte si hodnocení a recenze ai
- Recenze G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (50 recenzí)
19. Algolia
S Algolií můžete na svůj web přidat vyhledávání založené na umělé inteligenci. To vám umožní zefektivnit uživatelský zážitek tím, že zákazníci najdou přesně to, co hledají, během několika sekund.
Aplikace dokáže analyzovat velké datové soubory a poskytovat výsledky v reálném čase, což z ní činí cenný nástroj pro marketéry, kteří chtějí zlepšit interakci a zapojení zákazníků na svých webových stránkách.
Nejlepší funkce Algolia
- Kategorizace dotazů: Algoritmy umělé inteligence Algolia dokážou interpretovat kontext dotazu a zobrazit výsledky z nejbližší kategorie, čímž se zvyšuje relevance výsledků. Například klíčové slovo „burgundy“ může znamenat barvu, nápoj nebo rtěnku.
- Dynamické přeřazování: Algolia využívá AI k identifikaci trendů v konkrétní kategorii a upřednostňuje nejnovější informace, které se zákazníkovi zobrazí.
- Synonyma AI: Při analýze různých uživatelských vstupů dokáže AI Algolia detekovat synonyma pro konkrétní klíčové slovo a uložit je pro pozdější použití. Tím se rozšiřuje slovní zásoba aplikace, takže AI dokáže identifikovat více dotazů.
Omezení Algolia
- Obtížnost nastavení: Uživatelé mohou potřebovat pomoc s správnou implementací Algolia. To může vést k chybám ve vašem vyhledávači, což může mít za následek zobrazení nesprávných informací zákazníkům.
Ceny Algolia
- Vytvořit: 0 $
- Grow: 0 $ za až 10 000 vyhledávacích dotazů měsíčně, 0,50 $ za každých dalších 1000 dotazů
- Premium: Individuální ceny
- Elevate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Algolia
- Hodnocení G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
20. Reply. io
Zjednodušte své oslovování zákazníků napříč několika kanály a získejte nové zákazníky rychleji díky platformě pro prodejní aktivity založené na umělé inteligenci Reply.io. Tento nástroj můžete použít k vytvoření podrobných sekvencí pro oslovování uživatelů napříč kanály, jako jsou WhatsApp, LinkedIn a e-mail.
Reply. io dokáže automatizovat úkoly, jako je odesílání žádostí o spojení s někým na LinkedIn nebo filtrování vašich zpráv za účelem odstranění odpovědí typu „mimo kancelář“ nebo „nemám zájem“ v e-mailech, čímž vám ušetří čas.
Nejlepší funkce Reply.io
- Multikanálová sekvence: Vytvořte automatizovanou sekvenci e-mailů, zpráv na LinkedIn, zpráv na WhatsApp a SMS oznámení, abyste efektivně oslovili potenciální zákazníky na kanálu, který preferují.
- AI chat: Integrujte chat Reply.io do své znalostní báze, aby potenciální zákazníci mohli rychle získat informace, které hledají. Je to také skvělá funkce, která vede uživatele k provedení určitých akcí, jako je registrace k bezplatné zkušební verzi nebo demo, aby se posunuli dále v prodejním trychtýři.
- Správa kontaktů: Segmentujte své zákazníky a potenciální zákazníky na základě různých kritérií, abyste přesně věděli, koho oslovit.
Omezení Reply.io
- Nedostatek návodů: Uživatelé mohou mít potíže s pochopením toho, jak používat komplexní funkce Reply.io, a k dispozici nejsou žádné podrobné uživatelské příručky ani návody, které by jim pomohly.
- Omezená možnost importu důležitých informací: V současné době Reply.io neumí importovat data, jako jsou informace o společnosti. Uživatelé budou muset vytvořit vlastní pole pro zaznamenávání konkrétních údajů, protože integrace s prodejními nástroji, jako je Pipedrive, je omezená.
Ceny Reply.io
- Objem e-mailů: 59 $ za měsíc
- Multichannel: 99 $ za uživatele za měsíc
- Agentura: 166 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Reply.io
- Recenze G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
Jak mohou nástroje AI zlepšit vaši marketingovou strategii?
Nástroje AI mohou vylepšit marketing tím, že analyzují chování zákazníků, identifikují mezery na trhu a personalizují komunikaci.
Umí efektivně segmentovat zákazníky, automatizovat opakující se úkoly a zvýšit efektivitu. AI poskytuje v reálném čase informace z velkého množství spotřebitelských dat, což umožňuje rychlou reakci na tržní trendy. AI může zlepšit výkonnost kampaní tím, že pomáhá při různých marketingových aktivitách.
AI představuje pro firmy významnou příležitost k optimalizaci jejich marketingových strategií.
Pracujte chytřeji, ne tvrději, s nástroji AI pro marketingové týmy
Ať už se snažíte vylepšit svůj obsah, e-mailový marketing nebo marketing na sociálních sítích, správné marketingové nástroje založené na umělé inteligenci zajistí větší úspěch vašich kampaní. Můžete je použít k vytváření bezchybných textů, výběru nejlepších předmětů e-mailů nebo sledování konverzních poměrů v reálném čase.
Brzy budou vaše marketingové aktivity vyžadovat méně úsilí. Váš tým tak bude mít více energie na další kreativní brainstorming.
ClickUp AI je speciálně zaměřen na konkrétní týmy – ať už se jedná o marketing, vývoj produktů, vývoj softwaru nebo prodejní týmy. Jeho předem připravené šablony zvyšují produktivitu týmů díky specializovaným pokynům, které konkrétní tým ve vaší organizaci skutečně používá.
Například, o kolik rychlejší by byla vaše marketingová práce s AI podněty pro e-mailové kampaně nebo dokumenty pro správu značky, nebo při tvorbě obsahu?
Co kdyby stejný nástroj pomohl prodejním týmům vytvářet lepší e-maily s výstižnými podrobnostmi pomocí vestavěného editoru, aby všichni mohli zlepšit své komunikační dovednosti?
S ClickUp je to možné!
Prozkoumejte další funkce umělé inteligence ClickUp a vytvořte si svůj první pracovní prostor zdarma. Náš asistent s umělou inteligencí sice nemluví s britským přízvukem, ale pomáhá všem členům vašeho týmu plnit úkoly specifické pro jejich roli, což dokazuje, že přátelští roboti jsou blíž, než si myslíte. ?