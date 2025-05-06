12 nejlepších nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery v roce 2025

V dnešním rychle se měnícím světě produktového managementu může mít správný výběr nástrojů zásadní vliv na vaši schopnost vytvářet a dodávat výjimečné produkty.
Nástroje bez nutnosti programování se staly revoluční novinkou, která produktovým manažerům umožňuje zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a realizovat své nápady bez nutnosti rozsáhlých technických znalostí.
V tomto příspěvku prozkoumáme nejlepší nástroje bez nutnosti programování pro produktové manažery, seznámíme se s jejich klíčovými funkcemi, výhodami a omezeními a také si povíme, jak vybrat ideální řešení pro vaše konkrétní potřeby! 🚀
Co jsou nástroje bez nutnosti programování pro produktové manažery?
Snažíte se skloubit produktové plány, zpětnou vazbu od zákazníků, spolupráci týmu a stanovení priorit, a zároveň se snažíte poskytnout nejlepší uživatelský zážitek pro váš produkt?
Vedení úspěšného týmu produktového managementu není žádná maličkost.
Vzhledem k neustále se vyvíjející technologické oblasti musí produktoví manažeři držet krok s nejnovějšími trendy a nástroji a zároveň se soustředit na koncového uživatele.
Obrovský objem úkolů a povinností může být ohromující a bránit i těm nejzkušenějším produktovým manažerům s vynikajícími schopnostmi v produktovém managementu v efektivním dosahování jejich cílů.
A přiznejme si to: nemůžete dělat všechno ručně, bez ohledu na to, jak zkušený je váš tým. Proto potřebujete mít ve svém arzenálu ty nejlepší nástroje bez nutnosti programování.
ROZDÍL MEZI NÁSTROJI BEZ KÓDOVÁNÍ A NÁSTROJI S NÍZKOU ÚROVNÍ KÓDOVÁNÍMicrosoft Power Apps je příkladem vývojové platformy s nízkou úrovní kódování, která podporuje rychlý vývoj aplikací. Nástroje s nízkou úrovní kódování, jako je Power Apps, mohou používat i lidé bez znalostí kódování. Problémem však je, že v určitém okamžiku budete stále potřebovat vývojáře, který vše dotáhne do konce.
Výhody nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery
Využívání nástrojů bez nutnosti programování může být pro produktové manažery zásadní změnou, která transformuje jejich přístup k každodenním úkolům i dlouhodobým cílům. Zde je několik klíčových výhod, které nástroje bez nutnosti programování produktovým manažerům přinášejí:
1. Zrychlený vývoj
Nástroje bez nutnosti programování umožňují produktovým manažerům vydávat prototypy, rychle iterovat a uvádět produkty na trh ještě rychleji – a to díky šablonám pro uvedení produktu na trh, aniž by byli závislí na vývojových zdrojích. To výrazně zkracuje dobu uvedení produktu na trh a pomáhá držet krok s neustále se měnícími potřebami zákazníků.
2. Vylepšená spolupráce
Platformy bez nutnosti programování podporují lepší komunikaci a spolupráci mezi týmy z různých funkčních oblastí. Odstraňováním bariér mezi technickými a netechnickými zúčastněnými stranami zajišťují tyto nástroje, že všichni jsou na stejné vlně, což vede k soudržnějšímu procesu vývoje produktů.
3. Posílená kreativita
Díky nástrojům bez nutnosti programování mohou produktoví manažeři experimentovat s novými nápady a koncepty, aniž by se museli obávat technických omezení. Tato svoboda podněcuje inovace a pomáhá produktovým manažerům poskytovat výjimečné uživatelské zážitky.
4. Nákladová efektivita
Díky minimalizaci potřeby rozsáhlého kódování a vývoje mohou nástroje bez nutnosti programování výrazně snížit celkové náklady na vývoj produktů, což produktovým manažerům umožňuje efektivněji alokovat zdroje.
5. Škálovatelnost a flexibilita
Platformy bez nutnosti programování poskytují produktovým manažerům možnost snadno škálovat jejich aplikace a provádět změny za běhu. Tato flexibilita zajišťuje, že se produkty mohou přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu a uživatelům.
Začlenění nástrojů bez nutnosti programování do vaší sady nástrojů pro produktový management může výrazně zlepšit efektivitu, komunikaci a inovace, což v konečném důsledku povede k lepším produktům a spokojenějším zákazníkům.
Nenechte si ujít příležitost posunout svůj produktový management na vyšší úroveň díky těmto výkonným nástrojům!
Bonus: Nástroje pro kódování AI
Co dělá dobrý nástroj bez nutnosti programování pro produktové manažery?
Výběr správného nástroje bez nutnosti programování je zásadní pro maximalizaci výhod, které produktovým manažerům nabízí. Ale s tolika dostupnými možnostmi je důležité vědět, jaké faktory odlišují nástroj bez nutnosti programování od ostatních.
Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba zvážit při hodnocení nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery:
- ✅ Intuitivní rozhraní
- ✅ Komplexní funkčnost
- ✅ Hladká integrace
- ✅ Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost
- ✅ Robustní zabezpečení a soulad s předpisy
- ✅ Aktivní komunita a podpora
Pokud budete mít na paměti tyto faktory, můžete s jistotou vybrat nástroj bez nutnosti programování, který vám a vašemu týmu produktového managementu pomůže dosáhnout lepších výsledků rychleji a efektivněji. ⚡️
12 nejlepších nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery
Pojďme se podívat na nejlepší nástroje bez nutnosti programování pro produktové manažery, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, činit informovaná rozhodnutí a posunout váš produkt na novou úroveň. 📈
1. ClickUp
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro řízení projektů, týmovou spolupráci a produktivitu
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který byl vytvořen s cílem zlepšit spolupráci a produktivitu týmu tím, že nabízí pokročilé funkce, díky nimž můžete veškerou práci svého týmu soustředit na jednom centrálním místě.
To, co dělá ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro správu projektů, je jeho plně přizpůsobitelná, uživatelsky přívětivá platforma bez nutnosti programování. To znamená, že týmy všech velikostí, včetně živnostníků, malých podniků, velkých společností a všeho mezi tím, mohou ClickUp nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich jedinečnému pracovnímu postupu a preferencím, a přizpůsobovat jej podle toho, jak se vaše podnikání rozrůstá – bez nutnosti programování a technických dovedností. 👏
Produktovým manažerům a týmům může ClickUp pomoci v následujících oblastech:
- Strategické plánování: Vytvořte vizuální představu svého plánu, zmapujte nápady a propojte je s pracovními postupy a úkoly pomocí ClickUp Whiteboards.
- Plány a produktový management : Vytvořte pro svůj tým jasné plány pomocí myšlenkových map, časové osy, Ganttova diagramu, seznamu nebo tabulky.
- Cíle: Sladěte cíle a záměry a držte se správného kurzu s ClickUp Goals.
- Spolupráce týmu: Vyměňujte si zpětnou vazbu, získejte aktualizace v reálném čase a buďte v obraze díky zobrazení chatu, komentářům a dalším funkcím.
- Sledování chyb a problémů: Organizujte zpětnou vazbu a priority a zjednodušte sledování chyb a problémů.
- Pracovní postupy a automatizace: Vytvářejte jasné a agilní pracovní postupy a urychlete vývoj pomocí automatizace.
- Reporting v reálném čase a sledování pokroku: Sledujte výkonnost a pokrok v plnění cílů pomocí ClickUp Dashboards.
- Integrujte všechny své nástroje pro zpětnou vazbu a vývoj: Vytvořte smyčky zpětné vazby od zákazníků, které vám pomohou při rozhodování o produktech, pomocí integrací pro Zendesk, Intercom a Zapier. Poté sledujte průběh vývoje pomocí nativních integrací pro GitHub, GitLab a Bitbucket.
- Vytvořte si vlastní ClickApp pomocí API ClickUp: API ClickUp vám umožňuje vytvářet vlastní integrace a ClickApps pro integraci funkcí nástroje do aplikací třetích stran.
Kromě toho může každý produktový manažer a tým také rychle zahájit jakoukoli práci a ušetřit čas díky šablonám ClickUp pro uvedení produktů na trh, briefy a plánování strategie, spolu s dalšími šablonami pro produktový management a šablonami pro produktový marketing.
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp a nakonfigurujte ji podle svých potřeb pomocí vlastních polí, vlastních stavů, ClickApps a dalších funkcí.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně časové osy, tabule, Ganttova diagramu a dalších.
- Funkce drag and drop: Tato funkce usnadňuje a zrychluje provádění změn v pracovním prostoru ClickUp. Jednoduše přetahujte položky bez nutnosti technických znalostí.
- Funkce automatizace: Urychlete jakékoli procesy pomocí předem připravené automatizace a nastavte si vlastní recepty s automatizací ClickUp – bez nutnosti programování.
- Dokumentace: Ukládejte všechny soubory související s projekty, rozsahem práce a společností pomocí ClickUp Docs.
- Správa zdrojů: Sledujte své zdroje pomocí zobrazení Workload (Pracovní vytížení).
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, abyste konsolidovali své aplikace a zefektivnili svůj pracovní postup.
- K dispozici na všech zařízeních: K dispozici pro stolní počítače, mobilní zařízení (aplikace pro Android a iOS), hlasové platformy a prohlížeče.
- Průvodce produktového manažera: Naučte se, jak maximalizovat využití ClickUp pro produktový management s tímto ultimátním průvodcem.
- Knihovna šablon: Vyberte si z více než 1 000 šablon pro každou příležitost a tým, včetně produktů, softwarových vývojářů, marketingu,
Omezení
- Zvyknout si na širokou škálu funkcí může chvíli trvat.
- Některé karty dashboardu nelze v bezplatném tarifu exportovat.
- Některé zobrazení nejsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 5 680 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 540 recenzí)
2. Feathery
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro vytváření výkonných formulářů
Feathery je výkonný nástroj pro tvorbu formulářů pro produktové týmy. Tento nástroj umožňuje produktovým týmům vytvářet toky v aplikacích pro onboardování uživatelů, platby, aplikace a další – bez nutnosti vývojářských zdrojů.
Uživatelé mohou vytvářet plně přizpůsobitelné formuláře pomocí vizuálního editoru podobného Webflow, výkonného nástroje pro tvorbu logiky a více než 5 000 integrací, včetně nástrojů jako Segment, Stripe a Firebase.
Nejlepší funkce
- Formuláře přizpůsobené značce: Vytvářejte vlastní formuláře, které odpovídají vizuální identitě vaší značky.
- Editor typu drag-and-drop: Snadno navrhujte a upravujte rozvržení pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Pokročilá podpora logiky: Implementujte složitou podmíněnou logiku a vytvářejte dynamické formuláře a pracovní postupy.
- Integrace aplikací: Propojte se a komunikujte s více než 5 000 aplikacemi a rozšiřte tak funkčnost.
- React a Javascript SDK : Využijte softwarové vývojové sady přátelské k vývojářům pro pokročilou validaci a vlastní logiku.
Omezení
- Zahájení práce trvá déle než u jednoduchého nástroje pro tvorbu formulářů, jako je Google Forms.
- Pokročilé integrace, jako je Plaid, vyžadují placený tarif.
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Základní: 50 $ měsíčně
- Pro: 400 $ měsíčně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- Product Hunt: 4,7 z 5 (více než 20 recenzí)
3. Amplitude
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro analýzu produktů
Amplitude je výkonná platforma pro analýzu produktů, která pomáhá produktovým manažerům činit rozhodnutí na základě dat tím, že analyzuje chování uživatelů a rozumí dopadu funkcí na zapojení uživatelů.
Poskytnutí uceleného přehledu o interakcích se zákazníky umožňuje týmům odhalit úzká místa, identifikovat úspěšné funkce a efektivně vytvářet strategie.
Navíc jeho prediktivní analytické funkce nabízejí vhled do budoucího chování uživatelů, což produktovým manažerům umožňuje udržet si náskok před konkurencí. Tento nástroj je klíčový pro produktové manažery, kteří se snaží optimalizovat uživatelský zážitek a podpořit růst.
Nejlepší funkce
- Analýza chování uživatelů: Sledujte a analyzujte, jak uživatelé interagují s vaším produktem, abyste získali cenné informace.
- Kohortová analýza a segmentace: Seskupte uživatele na základě společných charakteristik nebo chování a analyzujte tyto segmenty, abyste získali cílenější informace.
- Reporting v reálném čase: Získejte přístup k aktuálním datům a informacím, jakmile se objeví, abyste mohli včas přijímat rozhodnutí.
- A/B testování a experimentování: Testujte různé verze svého produktu nebo funkcí a porovnávejte jejich výkonnost, abyste optimalizovali uživatelskou zkušenost a zapojení uživatelů.
Omezení
- Strmější křivka učení pro začátečníky
- Omezené možnosti exportu dat
- Ceny mohou být pro větší týmy vysoké.
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Růst: Požádejte o demo
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 964 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (52 recenzí)
4. Webflow
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro navrhování webových stránek
Webflow je responzivní nástroj pro webový design, který produktovým manažerům umožňuje navrhovat, vytvářet a spouštět vizuálně působivé webové stránky bez nutnosti psát jakýkoli kód.
Kombinuje vizuální prvky designu s technickými aspekty vývoje a poskytuje komplexní platformu pro vytváření profesionálních a funkčních webových stránek.
Díky svým funkcím CMS a e-commerce Webflow také zjednodušuje proces správy obsahu webových stránek a online transakcí. Tento nástroj je nezbytností pro produktové manažery, kteří chtějí vytvářet poutavé a interaktivní webové stránky.
Nejlepší funkce
- 2D vizuální editor: Využijte grafické rozhraní pro navrhování a úpravy svého projektu ve dvourozměrném prostoru.
- Nástroje pro responzivní design: Vytvářejte designy, které se automaticky přizpůsobují a vypadají skvěle na jakémkoli zařízení, od stolních počítačů po mobilní telefony.
- CMS: Snadno spravujte obsah webových stránek, jako jsou blogové příspěvky a další sbírky.
- Vlastní interakce a animace: Vytvářejte jedinečné uživatelské interakce a animace, které zvýší zapojení uživatelů a zlepší jejich zážitek.
Omezení
- Omezené nativní funkce elektronického obchodování
- Omezeno na hosting Webflow
Ceny
- Starter: Bezplatný tarif
- Základní: 18 $ měsíčně
- CMS: 29 $ měsíčně
- Podnikání: 49 $ měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (469 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (18 recenzí)
5. Framer
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro prototypování
Framer je nástroj bez nutnosti programování, který produktovým manažerům umožňuje vytvářet interaktivní prototypy s vysokou věrností bez jakéhokoli programování.
Překlenuje propast mezi designem a vývojem a umožňuje hladkou spolupráci mezi těmito dvěma oblastmi.
Díky bohaté knihovně komponent a rozsáhlým možnostem přizpůsobení poskytuje Framer univerzální prostředí pro prototypování a testování uživatelů. Tento nástroj je ideální pro produktové manažery, kteří chtějí zefektivnit proces návrhu a zlepšit použitelnost produktu.
Nejlepší funkce
- Interaktivní komponenty: Využijte předem připravené nebo vlastní komponenty, které reagují na akce uživatelů a zvyšují interaktivitu vašich návrhů.
- Spolupráce a sdílení: Pracujte hladce s členy týmu, sdílejte své návrhy a sbírejte zpětnou vazbu v rámci platformy.
- Integrace s nástroji pro návrh: Propojte se s oblíbeným softwarem pro návrh, abyste zajistili plynulejší pracovní postupy a mohli importovat nebo exportovat prostředky.
- Integrovaný designový systém: Využijte stávající rámec designových standardů a komponent k zajištění konzistence všech vašich návrhů.
Omezení
- Omezená podpora pokročilých animací
- Pro pokročilé funkce mohou být vyžadovány základní znalosti kódování.
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Mini: 10 $ měsíčně
- Základní: 20 $ měsíčně
- Pro: 30 $ měsíčně
- Podnikání: Individuální ceny
Recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (55 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (16 recenzí)
6. Bubble
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro tvorbu webových aplikací
Bubble je platforma bez nutnosti programování, která produktovým manažerům umožňuje snadno navrhovat, vyvíjet a spouštět plně funkční webové aplikace.
Jeho vizuální editor a přizpůsobitelné pracovní postupy umožňují rychlé prototypování a vývoj, což snižuje čas a úsilí, které jsou obvykle potřebné.
Kromě toho jsou díky silným integračním schopnostem Bubble komplexním řešením pro vytváření složitých aplikací bez nutnosti programování. Tento nástroj je ideální pro produktové manažery, kteří hledají robustní, všestrannou vývojovou platformu.
Nejlepší funkce
- Editor typu drag-and-drop: Pomocí intuitivního rozhraní můžete snadno navrhovat a uspořádávat prvky, není třeba žádné programování.
- Vizuální nástroj pro tvorbu databází: Vytvářejte a spravujte databáze vizuálně, čímž zjednodušíte proces organizace a manipulace s daty.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte své procesní toky tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním požadavkům, a zvyšte tak produktivitu a efektivitu.
- Bohaté ekosystémy pluginů: Využijte širokou škálu pluginů pro další funkce a hladkou integraci s jinými nástroji nebo platformami.
Omezení
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Mini: 10 $ měsíčně
- Základní: 20 $ měsíčně
- Pro: 30 $ měsíčně
- Obchodní informace: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (55 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (16 recenzí)
7. Retool
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro vytváření interních nástrojů
Retool je platforma bez nutnosti programování, která produktovým manažerům umožňuje rychle vytvářet vlastní interní nástroje tím, že je propojí s jejich stávajícími databázemi a API.
Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop a předem připraveným komponentám můžete snadno vytvářet nástroje přizpůsobené vašim jedinečným obchodním potřebám.
Robustní bezpečnostní funkce nástroje Retool navíc zajišťují ochranu vašich dat. Tento nástroj je výkonným řešením pro produktové manažery, kteří chtějí zefektivnit své interní procesy a zvýšit efektivitu.
Nejlepší funkce
- Nástroj pro tvorbu uživatelského rozhraní typu drag-and-drop: Tato funkce vám umožňuje snadno navrhovat a uspořádat prvky v uživatelském rozhraní, aniž byste museli programovat.
- Předem připravené komponenty: Použijte hotové prvky, abyste urychlili proces vývoje a zachovali konzistenci celého designu.
- Integrace s populárními databázemi a API: Plynule se připojte k celé řadě databází a API, což vám umožní načítat, manipulovat a zobrazovat data z různých zdrojů.
- Řízení přístupu na základě rolí: Implementujte různé úrovně přístupu na základě rolí uživatelů a zajistěte, aby uživatelé měli přístup pouze k informacím a funkcím relevantním pro jejich role.
Omezení
- Omezené možnosti přizpůsobení designu
- Ceny mohou být pro podniky a větší týmy vysoké.
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Tým: 10 $ měsíčně
- Podnikání: 20 $ měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (159 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (69 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Retool!
8. Airtable
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro ukládání dat
Airtable je flexibilní nástroj pro práci s databázemi bez nutnosti programování, který kombinuje snadné použití tabulkového procesoru s funkčností databáze.
Umožňuje produktovým manažerům organizovat a vizualizovat data různými způsoby, čímž zlepšuje spolupráci a rozhodování.
Díky integrovaným formulářům a automatizačním funkcím Airtable také zjednodušuje sběr a zpracování dat. Tento nástroj je skvělou volbou pro produktové manažery, kteří chtějí vylepšit správu dat a zefektivnit pracovní postupy.
Nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné zobrazení: Přizpůsobte zobrazení a organizaci svých dat tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, a usnadněte si tak jejich analýzu a interpretaci.
- Integrované formuláře a automatizace: Využijte hotové formuláře ke sběru dat a nastavte automatizace, které zefektivní opakující se úkoly a zvýší vaši produktivitu.
- Bohaté integrační prostředí: Propojte se hladce s celou řadou dalších nástrojů a platforem, vylepšete funkčnost a vytvořte jednotný pracovní postup.
- Spolupráce a sdílení: Spolupracujte se svým týmem na sdílených projektech, snadno sdílejte data a sbírejte zpětnou vazbu, to vše v rámci jedné platformy.
Omezení
- Omezené funkce pro reporting a analytiku
- Strmější křivka učení ve srovnání s tradičními tabulkami
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Pro: 24 $ za licenci/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (2 126 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (1 782 recenzí)
9. Zapier
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro automatizaci pracovních postupů
Zapier je automatizační platforma, která produktovým manažerům umožňuje propojit a automatizovat úkoly mezi různými aplikacemi, čímž zefektivňuje jejich pracovní postupy.
Díky snadno použitelnému rozhraní a rozsáhlé integraci aplikací umožňuje týmům automatizovat opakující se úkoly a ušetřit tak drahocenný čas.
Navíc jeho vícestupňové Zaps poskytují flexibilitu pro vytváření složitých pracovních postupů. Zapier je neocenitelným nástrojem pro produktové manažery, kteří se snaží zvýšit produktivitu a optimalizovat provoz.
Nejlepší funkce
- Snadno použitelné rozhraní: Tato funkce poskytuje uživatelsky přívětivé rozvržení a intuitivní ovládání, díky čemuž je navigace a používání platformy snadné pro každého.
- Vícestupňové Zaps: Nastavte sekvence automatizovaných akcí napříč různými aplikacemi, což vám umožní snadno vytvářet komplexní automatizované pracovní postupy.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Navrhujte a upravujte své procesní toky tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, a zvyšujte tak produktivitu a efektivitu.
Omezení
- Omezená podpora pro složité automatizace
- Při intenzivním používání může být drahý.
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Pro: 24 $ za licenci/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 085 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (2 577 recenzí)
10. Landbot
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro vytváření chatbotů
Landbot je nástroj pro tvorbu chatbotů bez nutnosti programování, který produktovým manažerům pomáhá vytvářet konverzační rozhraní pro jejich produkty a služby.
Díky nástroji pro tvorbu pomocí drag-and-drop a předem připraveným šablonám je snadné vytvářet poutavé chatboty založené na umělé inteligenci.
Kromě toho funkce Landbot pro analýzu a reporting poskytují přehled o interakcích se zákazníky, což pomáhá zlepšit jejich zapojení a spokojenost. Tento nástroj je ideální pro produktové manažery, kteří chtějí zlepšit komunikaci se zákazníky a jejich podporu.
Nejlepší funkce
- Nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop: Díky této funkci můžete snadno navrhovat a uspořádávat prvky ve svém rozhraní, aniž byste potřebovali jakékoli znalosti programování.
- Předem připravené šablony: Použijte hotové šablony, abyste urychlili proces tvorby a zároveň zajistili profesionální a jednotný vzhled.
- Integrace s oblíbenými platformami: Hladké propojení s řadou dalších oblíbených nástrojů a platforem, které rozšiřují funkčnost nástroje a umožňují jednotný pracovní postup.
- Analýzy a reporty: Získejte přístup k cenným informacím a vytvářejte podrobné reporty, abyste mohli sledovat výkonnost a činit informovaná rozhodnutí.
Omezení
- Omezené možnosti zpracování přirozeného jazyka
- Žádná hlasová podpora chatbotů
- Ceny mohou být u vyšších tarifů drahé.
Ceny
- Sandbox: Bezplatný tarif
- Cena: 39 $ měsíčně
- Pro: 99 $ měsíčně
- Podnikání: 300 $ měsíčně
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (259 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (66 recenzí)
11. Glide
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro vývoj mobilních aplikací
Glide je platforma bez nutnosti programování, která produktovým manažerům umožňuje vytvářet vizuálně atraktivní mobilní aplikace pomocí dat z Google Sheets.
Díky intuitivnímu nástroji pro tvorbu aplikací a synchronizaci dat v reálném čase s Google Sheets mohou produktoví manažeři snadno vytvářet a spravovat aplikace.
Kromě toho přizpůsobitelné šablony a bohatá knihovna komponent Glide umožňují vytvářet jedinečné a uživatelsky přívětivé mobilní zážitky. Tento nástroj je fantastickou volbou pro produktové manažery, kteří chtějí rychle vyvíjet a nasazovat mobilní aplikace bez nutnosti psát kód.
Nejlepší funkce
- Intuitivní nástroj pro tvorbu aplikací: Tato funkce nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje proces tvorby aplikací a nevyžaduje žádné znalosti programování.
- Synchronizace dat v reálném čase s Google Sheets: Synchronizujte svá data s Google Sheets v reálném čase a zajistěte, aby vaše aplikace vždy zobrazovala nejaktuálnější informace.
- Přizpůsobitelné šablony: Využijte hotové šablony, které můžete upravit podle svých potřeb, a urychlete tak proces tvorby při zachování profesionálního vzhledu.
- Bohatá knihovna komponent: Využijte komplexní knihovnu předem připravených komponent, díky které můžete do své aplikace snadno přidávat různé funkce a vlastnosti.
Omezení
- Omezeno na Google Sheets jako zdroj dat
- Nepodporuje nativní funkce aplikací
- Omezená škálovatelnost pro velké aplikace
Ceny
- Pro: 99 $ měsíčně
- Podnikání: 249 $ měsíčně
- Podnik: 799 $ měsíčně
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (359 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (92 recenzí)
12. Coda
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro dokumentaci
Coda je univerzální platforma bez nutnosti programování, která produktovým manažerům umožňuje vytvářet společné dokumenty, tabulky a aplikace, a to vše v rámci jediného rozhraní.
Coda odstraňuje bariéry mezi tradičními nástroji pro zvýšení produktivity a umožňuje tak flexibilnější a kolaborativnější pracovní prostředí.
Díky přizpůsobitelným komponentám a automatizačním funkcím usnadňuje zefektivnění pracovních postupů a efektivní správu úkolů. Tento nástroj je nezbytný pro produktové manažery, kteří chtějí zlepšit spolupráci a produktivitu svých týmů.
Nejlepší funkce
- Flexibilní plátno pro dokumenty a tabulky: Tato funkce vám umožňuje plynule kombinovat text, data a interaktivní komponenty na jednom plátně, čímž vytváříte dynamičtější a poutavější pracovní prostor.
- Přizpůsobitelné komponenty a šablony: Využijte řadu modifikovatelných prvků a šablon k navržení pracovního prostoru podle svých konkrétních potřeb.
- Automatizace a integrace: Automatizujte opakující se úkoly a propojte je hladce s celou řadou dalších nástrojů, čímž zvýšíte funkčnost a zefektivníte pracovní postupy.
- Funkce pro spolupráci a sdílení: Spolupracujte se svým týmem na sdílených projektech, snadno sdílejte data a sbírejte zpětnou vazbu, to vše v rámci jedné platformy.
Omezení
- Omezená funkčnost mobilní aplikace
- Strmější křivka učení pro začátečníky
- U větších dokumentů může být výkon pomalý.
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Pro: 12 $ měsíčně
- Tým: 36 $ měsíčně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (393 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (87 recenzí)
Rychlejší dodávky díky nástrojům bez nutnosti programování
Tyto nástroje bez nutnosti programování nabízejí řadu funkcí a možností, které produktovým manažerům pomáhají zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a vyvíjet inovativní produkty. Ať už se jedná o aplikace pro správu projektů bez nutnosti programování, nástroje pro tvorbu formulářů nebo automatizační nástroje bez nutnosti programování, tyto platformy bez nutnosti programování mohou změnit způsob, jakým pracujete.
Na základě vyhodnocení nejlepších funkcí a omezení každého nástroje můžete učinit informované rozhodnutí o tom, který z nich nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám a požadavkům.
Jste připraveni revolučně změnit způsob, jakým řídíte proces vývoje produktů? Objevte ClickUp, komplexní platformu pro produktivitu a řízení projektů, která je ideální pro produktové manažery, kteří chtějí urychlit vývoj produktů, zlepšit spolupráci a lépe spravovat své produkty.
Hostující autor:
Michael Kilcullen je vedoucí růstu s více než 5 lety zkušeností v oblasti B2B SaaS. Když není u svého stolu, můžete ho najít na surfování, golfu nebo při hře pickleballu pod floridským sluncem.