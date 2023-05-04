ClickUp uvádí na trh jediného asistenta s umělou inteligencí na světě, který je založen na rolích.

ClickUp AI eliminuje dohady při využívání umělé inteligence pro různé typy práce
SAN DIEGO, 4. května 2023 – ClickUp, platforma pro produktivitu, která sdružuje práci na jednom místě, dnes oznámila dostupnost ClickUp AI – transformativního řešení umělé inteligence, které navždy změní způsob, jakým lidé pracují. ClickUp AI, který je nativní součástí platformy ClickUp, přináší speciálně navržený zážitek, jehož cílem je odstranit dohady při využívání umělé inteligence pro práci v každé roli.
„Umělá inteligence je super nástroj pro produktivitu, který bude definovat naši generaci. Každý člověk v blízké budoucnosti pocítí obrovské výhody umělé inteligence,“ řekl Zeb Evans, zakladatel a generální ředitel společnosti ClickUp. „Integrace umělé inteligence do naší platformy představuje monumentální krok k naplnění naší mise revolucionalizovat globální produktivitu. Znalostní pracovníci nejen zrychlí své úkoly, ale také zvýší kvalitu svých výstupů. Včasné přijetí technologie umělé inteligence zajistí organizacím významnou konkurenční výhodu v produktivitě a efektivitě. “
ClickUp pomáhá zákazníkům překročit rámec základního využití umělé inteligence na pracovišti. ClickUp dává svým uživatelům k dispozici desítky příkazů umělé inteligence a specifických pokynů pro jednotlivé role. Díky tomu je ClickUp jedinou platformou pro zvýšení produktivity, která umožňuje snadno získat okamžitou obchodní hodnotu z technologie umělé inteligence a přináší svým zákazníkům hmatatelnou hodnotu.
Mezi nové funkce patří:
- Více než 100 nástrojů AI optimalizovaných pro každou roli a případ použití: Výzkumný tým ClickUp spolupracoval s desítkami funkčních odborníků na vytvoření plně šablonových výzev pro téměř všechny případy použití s vysokou hodnotou. Nástroje AI společnosti ClickUp jsou neustále optimalizovány a testovány a zachycují přesné informace potřebné k zajištění nejvyšší kvality výstupů. Kromě toho je lze přizpůsobit pomocí vstupů, jako je tón a kreativita, a výsledky jsou předformátovány a standardně obsahují struktury obsahu, jako jsou tučně zvýrazněné nadpisy nebo strukturované tabulky.
- Vylepšete své psaní: Zvýrazněte jakýkoli text v ClickUp – například dokument, komentář nebo popis úkolu – a použijte nový panel nástrojů ClickUp AI Toolbar k vylepšení obsahu. Mezi oblíbené příkazy patří prodloužení nebo zkrácení obsahu, jeho vylepšení nebo zjednodušení psaní.
- Nechte AI, aby vám ukázala cestu: ClickUp AI snadno generuje texty a kopie na jakékoli téma. Funkce „Write with AI” vám pomůže během několika sekund napsat návrh dalšího e-mailu nebo nástin blogového příspěvku!
- Eliminujte administrativní úkoly: Ušetřete čas a námahu sobě i svému týmu tím, že se vyhnete nutnosti číst dlouhé dokumenty. Využijte nástroje ClickUp AI pro shrnutí a generování akčních položek, abyste mohli snadno poskytovat okamžité rekapitulace nebo extrahovat další kroky z jakéhokoli textu.
💡 Hlavní funkce: ClickUp Brain Max a AI agenti ClickUp AI nejen reaguje, ale také uvažuje. S ClickUp Brain Max mohou uživatelé využít funkci převodu řeči na text k okamžitému zaznamenání nápadů, poznámek z jednání nebo podrobných aktualizací projektů a proměnit tak vyslovené myšlenky ve strukturované úkoly a dokumenty. V kombinaci s ClickUp AI Agents tyto pracovní postupy přesahují rámec základní automatizace – agenti mohou stanovovat priority úkolů, zobrazovat kontext a přizpůsobovat se měnícím se cílům, a to vše při zachování souladu práce napříč týmy. Brain Max a AI Agents společně předefinovávají produktivitu a poskytují organizacím inteligentní systémy, které myslí dopředu, a ne jen následují pokyny.
ClickUp je produktivní platforma, kterou využívá téměř dva miliony týmů po celém světě. V souladu s posláním společnosti, kterým je šetřit lidem čas a zvýšit produktivitu, uvádíme několik příkladů, jak mohou týmy využít sílu ClickUp AI ve svých pracovních postupech:
- Marketing: Napište případovou studii, vytvořte kreativní brief a mnoho dalšího.
- Prodej: Vytvořte plán území, napište e-mail s nabídkou a mnoho dalšího.
- Produkt: Vypracujte dokumentaci požadavků na produkt, navrhněte studii uživatelského testování a mnoho dalšího.
- Inženýrství: Vytvořte retrospektivní zprávu o sprintu, vygenerujte modelové schéma a mnoho dalšího.
- Řízení projektů: Vytvořte popis práce, sestavte časový plán projektu a mnoho dalšího.
„ClickUp AI je úžasný pro moji komunitu, klienty i pro mě samotnou. Podporuje náš tým tím, že píše e-maily, přeměňuje poznámky z jednání na konkrétní úkoly, generuje standardní operační postupy a dokonce nám pomáhá vymýšlet a psát obsah,“ řekla Yvi Heimann, konzultantka pro efektivitu podnikání, Ask Yvi. „Díky využití umělé inteligence přímo v ClickUp jsme dokázali zkrátit čas strávený určitými pracovními postupy na polovinu. Je to opravdu pozoruhodné!“
ClickUp AI je k dispozici pro všechny zákazníky s placeným tarifem za 5 USD na uživatele a měsíc. Více informací o ClickUp AI najdete na naší webové stránce.
O ClickUp
ClickUp je jediná all-in-one platforma pro produktivitu na světě, která se přizpůsobuje způsobu, jakým lidé chtějí pracovat. Nahrazuje všechny jednotlivé nástroje pro produktivitu na pracovišti jedinou sjednocenou platformou, která zahrnuje řízení projektů, spolupráci na dokumentech, tabule, tabulky a cíle. Společnost ClickUp byla založena v roce 2017 a sídlí v San Diegu. Jejím posláním je zvýšit produktivitu celého světa. Jako jedna z nejrychleji rostoucích SaaS společností na světě pomohl ClickUp více než 8 milionům uživatelů v 1,6 milionu týmů vést produktivnější život a ušetřit alespoň jeden den týdně. Více informací najdete na www.clickup.com.