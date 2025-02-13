10 nejlepších softwarů pro marketingové kalendáře v roce 2025 (bezplatné i placené)

Pokud je váš tým jako většina marketingových týmů, žonglujete s několika kalendáři, nepřehlednými tabulkami a četnými obsahy s překrývajícími se segmenty a nesourodými cíli. A tím ztrácíte produktivitu. Nebuďte jako většina marketingových týmů.
Můžete si vybrat z desítek placených i bezplatných softwarů pro marketingové kalendáře, které vám usnadní život. Ten správný vám pomůže zbavit se chaosu a jednou provždy zefektivnit vaše marketingové aktivity. 🙌
Věřte nám, tohle si nemůžete nechat ujít. Udělali jsme za vás tu těžkou práci a vybrali 10 nejlepších softwarů pro marketingové kalendáře. Stačí si jen vybrat ten, který vám nejlépe vyhovuje, a posunout své marketingové aktivity na vyšší úroveň. 🌻
Co byste měli hledat v softwaru pro marketingový kalendář?
Software pro marketingový kalendář je především o zjednodušení. Potřebujete něco, co vám usnadní marketingové aktivity ve všech směrech.
Nebudeme vás nudit každým detailem, ale pokud vás to zajímá, vybrali jsme několik základních funkcí marketingového kalendáře: 👀
- Viditelnost: Hledejte nástroj, který umožňuje viditelnost pro všechny, kteří se podílejí na marketingové kampani, nejlépe s různými úrovněmi oprávnění.
- Přizpůsobitelné: Nejlepší kalendáře nabízejí přizpůsobitelné stavy, úkoly, přehledy a další funkce.
- Zobrazení: Váš online marketingový kalendář by měl obsahovat zobrazení, která vám pomohou organizovat časový plán projektu, rozpočet a marketingové procesy napříč více projekty.
- Integrace: Marketingový kalendář, který se integruje se všemi pracovními nástroji ve vašem arzenálu – od Zoomu a Slacku po Microsoft PowerPoint a Google Sheets – je nutností.
- Cena: Potřebujete bezplatný software pro marketingový kalendář, nebo si můžete dovolit dražší nástroj? Ať už je tomu jakkoli, hledejte marketingový kalendář za správnou cenu.
- Automatizace: Kdo by chtěl trávit celý den rutinní prací? Vyberte si marketingový kalendář s automatizací pro jednoduché nebo opakující se každodenní úkoly.
Seznam by mohl pokračovat, ale pokud jste jako my, pravděpodobně máte co dělat. Navíc jsme zdůraznili nejlepší funkce každého softwarového nástroje v tomto seznamu, takže jste připraveni!
10 nejlepších softwarů pro marketingové kalendáře
Jste připraveni sjednotit celý tým a začít plnit marketingové cíle? Zasloužíte si řídit své kampaně bez 32 tabulek, 22 zbytečných týmových schůzek, 17 kol revizí a 10 změn na poslední chvíli. Jdeme na to.
1. ClickUp
Překvapuje vás, že ClickUp je na prvním místě našeho žebříčku? Asi ne. A ano, jsme zaujatí. Ale toto není jediný žebříček, ve kterém ClickUp získal první místo. Letos byl ClickUp například zvolen číslem 1 v kategorii softwaru pro řízení projektů v roce 2023 na G2! A slibujeme, že pro toto umístění existuje dobrý důvod. 🏅
ClickUp je nástroj pro správu projektů s jedním z nejlepších softwarů pro marketingové kalendáře na trhu. Pomůže vám konsolidovat vaše marketingové projekty, sledovat jejich časové osy, optimalizovat pracovní postupy a vytěžit maximum z vašich marketingových aktivit.
ClickUp vám ale pomůže nejen s vytvářením marketingových kalendářů – zde je několik z mnoha nástrojů, ke kterým budete mít přístup:
ClickUp má stovky nástrojů a tento seznam by mohl být OBROVSKÝ. Ale řekli jsme, že nechceme plýtvat vaším časem, a to jsme mysleli vážně. Kdo by měl rád dlouhé seznamy?
Jednou z nejcennějších funkcí, které ClickUp jako marketingový kalendář nabízí, je zobrazení kalendáře. Jedná se o flexibilní plánovací nástroj, který vám pomůže stanovit priority vaší práce, vytvořit časové osy, vizualizovat pracovní postupy a termíny vašeho týmu a zvládat řízení týmu jako profesionál.
Potřebujete vytvořit kalendář obsahu, abyste měli přehled o plánování obsahu, marketingu a strategii? Samozřejmě. A kalendář SEO a digitálních marketingových kampaní, abyste dosáhli konverzí, které jste slíbili svým akcionářům? Máme pro vás řešení. Chcete přidat nějaké emodži, které vás rozesmějí? Hotovo. 🙂
A zmínili jsme už, že máme plán Free Forever? Ano, ten také.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Využijte více než 15 přizpůsobitelných interaktivních zobrazení a formátů, včetně zobrazení Kanban, Ganttova diagramu a kalendáře ClickUp.
- Správa úkolů v reálném čase, komunikace a aktualizace kontrolních seznamů pro všechny členy týmu
- Bezplatné šablony pro kalendáře sociálních médií, e-mailové marketingové kampaně, finanční metriky, obsahové strategie a další, které vám usnadní všechny marketingové iniciativy.
- Automatizace pro zefektivnění rutinních úkolů a udržení marketingového plánu na správné cestě
- Více než 1 000 integrací s nástroji jako Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce a dalšími ✨
- Online a offline režimy, aplikace pro všechna zařízení a přehledné vizuální kalendáře vám pomohou kdykoli zkontrolovat stav vašeho projektu.
Omezení ClickUp:
- Některé recenze uvádějí, že je třeba se naučit všechny funkce (řeší se pomocí bezplatných tutoriálů).
- ClickUp AI není k dispozici v rámci plánu Free Forever (bezplatná zkušební verze bude brzy k dispozici).
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. CoSchedule
CoSchedule Marketing Calendar je software pro správu, který vám pomůže zvládnout více práce za méně času. Pomůže vám zorganizovat všechny úkoly vaší marketingové strategie na jednom místě a usnadní vám kontrolu celého procesu od začátku do konce.
CoSchedule nabízí několik bezplatných nástrojů v rámci svého bezplatného tarifu a integruje se s nejlepšími nástroji pro správu projektů a CRM softwarem, aby vám usnadnil život. Je oblíbený u marketingových týmů a agentur, které se chtějí zorganizovat a ukázat svým stakeholderům, že dokážou dodržovat termíny.
Nejlepší funkce CoSchedule:
- Zobrazení marketingového kalendáře poskytuje přehledný náhled všech vašich marketingových kampaní na jednom dashboardu.
- Spolupráce při plánování úkolů zajistí, že váš tým bude plnit termíny ve všech oblastech.
- Hodí se pro marketingové specialisty zabývající se obsahem, protože obsahuje nástroje jako šablony redakčního kalendáře a optimalizaci obsahu sociálních médií.
- Nástroje pro generování nápadů založené na umělé inteligenci vám pomohou vymýšlet témata pro příspěvky na sociálních médiích, která osloví vaši cílovou skupinu 🎯
Omezení CoSchedule:
- Někteří uživatelé uvádějí, že absence projektů a marketingových kampaní s více termíny může vyžadovat duplikování projektů.
- Bezplatné funkce nepokrývají vše, co většina uživatelů potřebuje, a placené plány jsou pro některé příliš drahé.
Ceny CoSchedule:
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Marketingová sada: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CoSchedule:
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Bonus: Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ CoSchedule
3. Optimizely
Optimizely se zaměřuje na uvolnění digitálního potenciálu marketingových a produktových týmů. Je navržen tak, aby optimalizoval správu projektů na sociálních médiích, marketing, obsahový marketing a elektronický obchod, a pomáhá tak firmám vylepšovat jejich digitální zážitky. Platforma pro obsahový marketing Optimizely poskytuje vašemu týmu jednotný pracovní prostor a marketingový kalendář, ze kterého můžete plánovat, spolupracovat a realizovat kampaně od začátku do konce.
Většina pokročilých funkcí Optimizely vyžaduje, abyste si vyžádali cenovou nabídku pro různé tarify, ale platforma pro obsahový marketing této značky nabízí bezplatnou možnost, díky které mohou malé týmy začít hned. A díky několika zobrazením a funkcím pro přizpůsobení usnadňuje spolupráci na projektech všech velikostí. 🤝
Nejlepší funkce Optimizely:
- Software pro marketingový kalendář usnadňuje udržet vaše kreativní projekty, tvorbu obsahu a marketing na správné cestě.
- Software založený na umělé inteligenci pomáhá optimalizovat obsah marketingových kampaní, aby váš tým ušetřil čas.
- Zefektivňuje pracovní požadavky a vstupní formuláře, aby pomohl automatizovat vytváření úkolů.
- Nástroj pro správu digitálních aktiv vám umožní ušetřit čas a eliminovat zbytečné úsilí při vytváření marketingového obsahu.
- Editor obsahu poskytuje nástroj pro spolupráci, který umožňuje vylepšit nový i stávající obsah před jeho zveřejněním.
- Software pro označování funkcí, který ulehčí tlak na inženýry
Omezení Optimizely:
- Některé recenze uvádějí potíže s filtrováním článků a obsahu.
- Některé firmy hlásí stížnosti na nefunkčnost funkce vyhledávače.
Ceny Optimizely:
- Start: Zdarma pro <5 uživatelů
- Správa: 79 $/měsíc na uživatele
- Vytvořit: Minimálně 20 uživatelů, kontaktujte nás ohledně ceny
- Orchestrate: Minimálně 30 uživatelů, kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Optimizely:
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
4. Sprout Social
Sprout Social je navržen tak, aby pomáhal firmám a agenturám všech velikostí vytěžit maximum ze svých aktivit na sociálních médiích. Usnadňuje zapojení publika, plánování publikování, kontrolu statistik a navrhování řešení pro vaše marketingové kampaně.
Sprout má aplikace pro většinu zařízení, zjednodušuje vaše marketingové kampaně díky efektivní spolupráci a maximálně využívá sociální obchod. Obsahuje také intuitivní kalendář obsahu sociálních médií pro plánování a rozvrhování sociálních médií. Je navržen tak, aby vám pomohl najít a naplánovat obsah, který chcete sdílet, při spolupráci s vaším týmem. ⚡
Nejlepší funkce Sprout Social:
- Uživatelé oceňují přehledné a přístupné rozhraní s nezbytnými funkcemi pro plánování, které jsou k dispozici všem spolupracovníkům.
- Šablony pro tvorbu obsahu a marketing poskytují vysoce kvalitní designy, které se snadno implementují.
- Plánovací systém vám umožní udržet příspěvky v chodu po celou dobu.
- Oznámení specifická pro každou sociální platformu zajistí, že vaše fotografie a příspěvky budou mít správnou velikost a formát.
Omezení Sprout Social:
- Některé recenze uvádějí problémy s přihlášením pomocí rozšíření pro Chrome.
- Uživatelské recenze zmiňují nutnost kompostovat příspěvky samostatně pro každou platformu.
Ceny Sprout Social:
- Standard: 249 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 399 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 499 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social:
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
5. Kapost
Kapost je cloudový marketingový operační systém pro B2B marketéry. Je navržen tak, aby zefektivnil funkce digitálního marketingu a sladil kanály, nástroje a týmy vaší organizace, aby byly marketingové kampaně efektivnější.
Díky přístupu k vizuálnímu dashboardu, přehledu analytických údajů a nástrojům pro strategii obsahu založeným na umělé inteligenci vám Kapost pomůže vyvíjet obsah po celou dobu nákupního procesu. Obsahuje užitečné funkce marketingového kalendáře, které vám pomohou spravovat kampaně, hodnocení a obsah na první pohled.
Nejlepší funkce Kapost:
- Systém obsahuje vestavěné role, oprávnění a pracovní postupy, díky kterým budou vaše projekty probíhat hladce.
- Vytvářejte redakční kalendáře s podrobnými informacemi a více spolupracovníky
- Nastavte konkrétní pracovní postupy pro každou fázi procesu tvorby obsahu.
- Hladce přiřazujte zúčastněné strany ke každému projektu nebo pracovnímu postupu k přezkoumání.
Omezení Kapost:
- Cenový plán je pro některé uživatele a malé podniky příliš drahý.
- Pro některé uživatele je problémem nedostatečná integrace s jinými nástroji.
Ceny Kapost:
- Kapost Marketing Operating System: 3 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze Kapost:
- G2: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
6. Semrush
Semrush je sada více než 50 produktů, nástrojů a doplňků pro optimalizaci online viditelnosti a řízení marketingu. Obsahuje nástroje pro SEO, vyhledávání, sociální média, výzkum cílové skupiny a data z celého světa.
Jedním z mnoha nástrojů je přehledný marketingový kalendář, který slouží ke shromažďování a sledování všech vašich kampaní v jednom společném pracovním prostoru.
Semrush je oblíbený u marketingových manažerů ve firmách všech velikostí a nabízí integraci s Googlem a dalšími platformami pro správu úkolů. Ať už chcete provést analýzu konkurence, zpeněžit svůj web nebo rozšířit své publikum na sociálních sítích, tato platforma vám může pomoci.
Nejlepší funkce Semrush:
- Nástroje pro zefektivnění výzkumu klíčových slov, správy zpětných odkazů a auditu webových stránek 🛠️
- Nápady na klíčová slova generovaná umělou inteligencí pro zlepšení hodnocení webových stránek a úspěchu marketingových kampaní
- Sledování pozic usnadňuje zobrazení úspěšnosti návrhů klíčových slov a jejich implementace.
- Poskytuje mnohostranný pohled na marketing ve vyhledávačích a zdůrazňuje příležitosti ke zlepšení.
Omezení Semrush:
- Cenové plány jsou pro některé uživatele a malé podniky příliš drahé.
- Recenze uvádějí funkce, které jsou uzamčeny za „doplňkovými balíčky“, jejichž přístup stojí další peníze.
Ceny Semrush:
- Zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Semrush:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. StoryChief
StoryChief je řešení pro obsahový marketing pro B2B obsahové agentury a marketingové týmy. Je navrženo tak, aby optimalizovalo obsahový marketing, centralizovalo vaše články, vylepšilo obsah sociálních médií a rozšířilo vaše publikum.
Jednou z našich oblíbených funkcí je šablona kalendáře obsahu StoryChief, která vám a vašemu týmu poskytuje jasný přehled o vašem webu, blogu a obsahu sociálních sítí od plánování až po zveřejnění.
StoryChief, oblíbený mezi marketingovými specialisty, B2B SaaS společnostmi, technologickými startupy a týmy zabývajícími se tvorbou obsahu, je navržen tak, aby zlepšil spolupráci a komunikaci v rámci marketingových agentur. Poskytuje také tvorbu obsahu založenou na umělé inteligenci, která vašim týmovým členům ušetří většinu práce s psaním. ✨
Nejlepší funkce StoryChief:
- Snadno vytvářejte obsahové kampaně a sdružujte projekty a úkoly do tématických center.
- Spolupracujte s více členy týmu, abyste udrželi své pracovní postupy v chodu a rychleji dokončili obsahové briefy.
- Získejte přehled o tom, co se děje s vašimi marketingovými kampaněmi, pomocí měsíčního zobrazení kalendáře obsahu.
- Automatizujte publikování obsahu na svých sociálních médiích a zajistěte tak pravidelné aktualizace, které udrží zájem vašich uživatelů.
- Získejte praktické informace a analýzy o úspěchu vašich obsahových kampaní.
Omezení StoryChief:
- Někteří uživatelé hlásí nedostatek flexibility na úvodní stránce svého firemního blogu.
- Chybí integrace s populárními nástroji, jako je Trello.
Ceny StoryChief:
- Jednotlivci: 40 $+/měsíc
- Tým: 140 $+/měsíc pro čtyři uživatele
- Agentura: 400 $+/měsíc pro 25 uživatelů
Hodnocení a recenze StoryChief:
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
8. Planable
Planable je nástroj pro spolupráci v oblasti marketingu na sociálních médiích, který pomáhá týmům rychleji dosahovat jejich cílů. Toto řešení nabízí náhledy obsahu, integraci Giphy a redakční kalendáře, které vám pomohou publikovat obsah na sociálních médiích bez problémů.
Planable je oblíbený u firem všech velikostí a nabízí rozumné ceny, které si mohou dovolit i startupy a malé týmy. Umožňuje členům týmu, klientům a zainteresovaným stranám hladce spolupracovat a komunikovat, takže všichni mají více času na happy hour. 🍻
Nejlepší funkce Planable:
- Vyberte si z několika zobrazení a najděte nejlepší způsob, jak zorganizovat svůj projekt.
- Spolupracujte s kolegy a klienty bez nutnosti učení se novým postupům pro všechny zúčastněné.
- Uživatelé hlásí rychlé nastavení, které zabraňuje zpožděním u stávajících projektů.
- Díky automatickému zveřejňování příspěvků na sociálních sítích můžete snadno udržovat své účty aktivní, i když zrovna nejste online.
Omezení Planable:
- Někteří uživatelé poukazují na nedostatek analytických nástrojů a nutnost používat sekundární software pro sledování výkonu příspěvků.
- Hromadné příspěvky postrádají možnosti přizpůsobení
Ceny Planable:
- Zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Planable:
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
9. Hootsuite
Hootsuite je software pro marketing a správu sociálních médií, který pomáhá značkám spravovat jejich přítomnost na sociálních sítích. Je navržen tak, aby vám pomohl optimalizovat sociální kampaně, zlepšit zážitky ze sociálního obchodování a udržet vaše konverzace se zákazníky v pořádku z jednoho snadno ovladatelného panelu. A kalendář obsahu vám a vašemu týmu pomůže plánovat a provádět operace a kampaně v oblasti marketingu obsahu napříč všemi kanály od začátku do konce.
Díky mnoha funkcím, tvorbě obsahu založené na umělé inteligenci a nástrojům pro spolupráci, které zajistí, že všichni členové vašeho týmu budou na stejné vlně, je Hootsuite pro mnoho firem jasnou volbou. Získáte také přístup k předním certifikacím v oboru pro celý váš tým. 🎓
Nejlepší funkce Hootsuite:
- Využijte AI pro tvorbu obsahu, která vám usnadní psaní příspěvků na sociálních sítích.
- Analyzujte výsledky svých marketingových kampaní na sociálních médiích z jediného dashboardu s přehlednými zobrazeními.
- Použijte jednoduchý nástroj pro marketingový kalendář, který všem pomůže vidět aktivity a nadcházející úkoly spojené s vaším projektem.
- Integrace s nejlepším sociálními platformami a softwarem CRM vám pomůže udržet vaši práci organizovanou.
Omezení Hootsuite:
- Cenové plány mohou být pro některé malé firmy a týmy, které hledají jednoduchý nástroj pro marketingový kalendář, příliš drahé.
- Recenze zmiňují, že naplánovaný obsah se někdy nezveřejní, což způsobuje problémy s marketingovými kampaněmi.
Ceny Hootsuite:
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 249 $/měsíc pro tři uživatele
- Podnikání: 739 $/měsíc pro pět uživatelů
- Vlastní řešení pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hootsuite:
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
10. Sendible
Sendible je platforma pro správu sociálních médií, která pomáhá agenturám spravovat více účtů na sociálních médiích pro jejich klienty. Je navržena tak, aby organizovala všechny vaše sociální účty v centralizovaném centru, což usnadňuje provádění úspěšných marketingových strategií.
Toto výkonné řešení pro správu sociálních médií také poskytuje funkce, které pomáhají marketingovým týmům firem analyzovat jejich značky a sledovat výsledky na všech nejlepších platformách. Je optimalizováno pro produktivitu a spolupráci na všech úrovních.
A vylepšený kalendář sociálních médií usnadňuje vizuální správu vaší sociální strategie z jednoho centra zaměřeného na spolupráci pro váš marketingový tým. 🤩
Nejlepší funkce Sendible:
- Plánujte a spravujte několik sociálních účtů z jednoho panelu a ušetřete čas.
- Prohlédněte si dynamické zprávy o výsledcích kampaní, které vašim týmům pomohou ohromit vaše klienty.
- Navrženo pro velké agentury a více týmů
- Přizpůsobitelné funkce publikování vám pomohou vytvářet příspěvky na sociálních médiích podle vašich představ.
Omezení Sendible:
- Některé recenze uvádějí potíže s úpravou naplánovaných příspěvků prostřednictvím aplikace.
- Oznámení o neúspěšném odeslání příspěvku nejsou zasílána e-mailem, což způsobuje problémy některým manažerům kampaní.
Ceny Sendible:
- Tvůrce: 29 $/měsíc na uživatele
- Traction: 89 $/měsíc pro čtyři uživatele
- White Label: 399 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Sendible:
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Už žádné zmeškané termíny!
Software pro marketingový kalendář z tohoto seznamu vám pomůže zapomenout na zmeškané termíny a dosáhnout organizační nirvány. Trik spočívá v tom, najít jeden software a používat ho dostatečně dlouho, aby se všichni členové vašeho týmu naučili pracovat s jeho funkcemi.
A nezapomeňte si vybrat takový, který má mnoho funkcí a integruje se se všemi vašimi ostatními nástroji!
Až budete připraveni dát věci do pořádku a pracovat chytřeji, ne tvrději, pořiďte si šablonu marketingového kalendáře ClickUp a pusťte se do toho. Budete rádi, že jste to udělali. 🙂