10 nejlepších softwarových nástrojů pro automatizaci marketingu v roce 2025

Hledáte nejlepší software pro automatizaci marketingu roku 2024?
Marketingová automatizace je výkonný nástroj, který pomáhá marketérům zefektivnit úkoly, zvýšit produktivitu, generovat více potenciálních zákazníků, pečovat o ně prostřednictvím prodejního trychtýře a zlepšit zákaznickou zkušenost.
V tomto průvodci vám představíme 10 nejlepších platforem pro automatizaci marketingu roku 2024, které vám pomohou zvýšit efektivitu, produktivitu a celkové tržby.
Co byste měli hledat v softwaru pro automatizaci marketingu?
Při výběru softwarového nástroje pro automatizaci marketingu se zaměřte na klíčové faktory, které ovlivní jeho účinnost a použitelnost pro vaši firmu. Zvažte jeho uživatelské rozhraní, integraci, škálovatelnost, funkce, možnosti přizpůsobení, cenovou strukturu a reputaci.
- Hledejte uživatelsky přívětivé rozhraní: Ujistěte se, že nástroj pro automatizaci marketingu je intuitivní, snadno ovladatelný a nevyžaduje dlouhé zaučování, abyste ho mohli začít používat.
- Podívejte se na jeho integrační možnosti: Nástroj pro automatizaci marketingu by měl být snadno integrovatelný s dalšími klíčovými nástroji a systémy, které vaše firma používá.
- Ujistěte se, že může růst s vámi: Vyberte si platformu pro automatizaci marketingu, která se může přizpůsobovat vašemu podnikání, a to jak z hlediska objemu, tak složitosti vašich kampaní.
- Hledejte funkce, na kterých vám nejvíce záleží: Určete, které funkce jsou pro vaši firmu klíčové, a najděte software, který je nabízí.
- Najděte cenový plán, který odpovídá vašemu rozpočtu: Seznamte se s cenovou strukturou, včetně všech skrytých nákladů. Ujistěte se, že nástroj pro automatizaci marketingu nabízí dobrou hodnotu za peníze a že odpovídá vašemu rozpočtu.
- Reputace je důležitá: Přečtěte si recenze a reference uživatelů na důvěryhodných recenzních webech, abyste získali přehled o spolehlivosti, výkonu a spokojenosti zákazníků s daným nástrojem pro automatizaci marketingu.
Mějte tento seznam po ruce, aby vám pomohl vybrat nejlepší marketingový software a nástroje pro automatizaci e-mailů pro vaši firmu! ?
10 nejlepších softwarů pro automatizaci marketingu, které můžete použít
Zde je deset nejlepších softwarových platforem pro automatizaci marketingu, které vám pomohou zvýšit efektivitu a produktivitu v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů vybavená výkonným softwarem pro automatizaci marketingu a automatizací správy projektů ClickUp Email. Je ideální pro zefektivnění procesů automatizace marketingu a zvýšení produktivity.
Jelikož ClickUp je komplexní software pro řízení projektů, obsahuje nástroje a funkce, které doplňují automatizaci marketingu.
Například můžete výrazně vylepšit správu svých marketingových kampaní pomocí předem připravených šablon e-mailových marketingových kampaní, včetně šablon pro drip kampaně. Díky ClickUp AI je psaní předmětů e-mailů a zpráv hračkou.
Navíc nástroje a šablony pro řízení projektů vám zajistí, že budete mít přehled o automatizovaných marketingových projektech, a to i v případě více kampaní a marketingových a prodejních týmů.
ClickUp je vysoce přizpůsobitelný a navržený tak, aby rostl spolu s vaší firmou. Uživatelé oceňují, že automatizace ClickUp se velmi snadno nastavují! Je to vynikající volba pro každou firmu, která hledá špičkové nástroje pro automatizaci marketingu a zvýšení produktivity e-mailové komunikace v rámci systému, který pomáhá marketingovým týmům udržet si přehled.
Seznam nejlepších funkcí ClickUp pro automatizaci marketingu
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení pro zefektivnění marketingových aktivit
- Snadno automatizujte úkoly, jako jsou e-mailové sekvence a hodnocení potenciálních zákazníků, pomocí předem navržených šablon, včetně šablon pro automatizaci e-mailů, a rozsáhlého výběru spouštěčů a akcí založených na chování zákazníků.
- Kompatibilní s více než 200 marketingovými nástroji, včetně Mailchimp, Salesforce a HubSpot.
- Automatizujte procesy správy marketingových úkolů pomocí komplexního systému
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mají pocit, že oznámení mohou být příliš častá.
- Příležitostný pomalý výkon
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign je řešení pro automatizaci marketingu, které nabízí prediktivní plánování e-mailů a generování obsahu e-mailů pomocí umělé inteligence. Nabízí také API a Webhooks a lze jej integrovat s WooCommerce, Shopify a BigCommerce.
Platforma nabízí několik typů členství, z nichž každý má vlastní cenovou strukturu.
Uživatelé uvádějí, že ActiveCampaign poskytuje vynikající podporu při zaškolování a spolehlivou automatizaci e-mailů. Pokud však hledáte levnou, jednoduchou cenovou strukturu nebo rychlou podporu prostřednictvím chatu, ActiveCampaign nemusí být pro marketingové týmy tou nejlepší volbou. Pokud hledáte něco podobného, ale nejste s ActiveCampaign zcela spokojeni, můžete si zde prohlédnout delší seznam alternativ k ActiveCampaign.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Dobrá podpora při zavádění marketingové automatizace
- Spolehlivá automatizace e-mailů
Omezení ActiveCampaign
- Složitá cenová struktura
- Dlouhé čekání na podporu prostřednictvím chatu v době vysoké poptávky
Ceny ActiveCampaign
- Marketing Lite: 29 $/měsíc na uživatele
- Marketing Plus: 49 $/měsíc (3 uživatelé)
- Marketing Professional: 149 $/měsíc (5 uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Marketo
Adobe Marketo Engage je rozsáhlá marketingová platforma, která podporuje automatizaci marketingu, marketing založený na účtech, správu potenciálních zákazníků a e-mailový marketing. Poskytuje téměř jakýkoli druh automatizace založené na marketingu nebo zapojení, jaký si dokážete představit.
Adobe Marketo Engage, založený na umělé inteligenci, vám pomůže využít data o zákaznících k segmentaci publika, personalizaci webových stránek, e-mailů, sociálních médií, reklamy, SMS a událostí a spouštět aktivity v reálném čase.
Marketo také poskytuje podrobné reporty, díky kterým mohou firmy sledovat analytické údaje svých kampaní a optimalizovat jejich výsledky.
Uživatelé Marketo oceňují jeho segmentaci marketingové automatizace a vysokou úroveň možností přizpůsobení. Ceny Marketo jsou však poměrně vysoké a pro některé mohou být finančně nedostupné.
Nejlepší funkce Marketo
- Skvělá segmentace a reportování pro hromadné e-mailové kampaně
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení pro automatizaci marketingu
- Bezproblémové hodnocení potenciálních zákazníků a životní cyklus
Omezení Marketo
- Složitý a drahý program, který ve srovnání s ostatními nástroji pro automatizaci marketingu v tomto seznamu vyžaduje speciální zdroje pro správu a školení.
- Může postrádat celkovou soudržnost, což ztěžuje vizualizaci celé cesty zákazníka.
- Může být pomalý
Ceny Marketo
- Kontaktujte společnost Marketo ohledně cen
Hodnocení a recenze Marketo
- G2: 4,1/5 (2 359+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (667+ recenzí)
4. Brevo
Platforma pro automatizaci marketingu a CRM Stack Brevo (dříve SendInBlue) je komplexní platforma navržená tak, aby pomáhala firmám růst rychleji.
Od svého rebrandingu v květnu 2024 chce Brevo, abyste věděli jednu věc: je určen pro firmy všech velikostí.
Kromě automatizace e-mailů, pro kterou je tak dobře známý, mohou jeho marketingové funkce také pomoci při vytváření a správě vstupních stránek a kampaní na sociálních médiích.
Jeho nástroje pro automatizaci marketingu zahrnují segmentaci pro budování publika, personalizaci napříč kanály, analytiku, spouštěče a další.
Díky bohatému katalogu API a široké škále přizpůsobení může být Brevo dobrou volbou, pokud hledáte uživatelsky přívětivé rozhraní pro svou platformu pro automatizaci marketingu. Vzhledem k omezeným možnostem integrace a podle mnohých náročnému procesu nastavení však platforma Brevo pro automatizaci marketingu nemusí být vhodná pro každého.
Nejlepší funkce Brevo
- Dobře zásobený katalog API
- Široká škála přizpůsobení a funkcí pro automatizaci marketingu
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel a uživatelské rozhraní
Omezení Brevo
- Omezené integrace ve srovnání s některými konkurenty
- Někteří uživatelé považovali nastavení softwaru za obtížné.
Ceny Brevo
- Zdarma
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (615+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1 732+ recenzí)
5. Intuit MailChimp
Intuit Mailchimp je platforma pro e-mailový marketing a automatizaci určená pro rostoucí firmy. Pomáhá firmám vytvářet a odesílat e-mailové zpravodaje, spravovat e-mailové seznamy, sledovat otevření a kliknutí na e-maily a měřit výsledky e-mailových kampaní.
Recenzenti oceňují snadnou automatizaci e-mailů a vynikající mobilní zážitek, které MailChimp nabízí. Jeho týmové ceny jsou však poněkud vysoké, zejména pro nové nebo menší firmy s omezeným rozpočtem.
Nejlepší funkce Intuit MailChimp
- Štědré bezplatné možnosti
- Tvorba vstupních stránek a optimalizace generování potenciálních zákazníků
- Skvělý mobilní zážitek
- Snadno vytvářené seznamy e-mailových adres a kampaně
- Nástroje pro správu sociálních médií
- Lze použít jako software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Omezení Intuit MailChimp
- Nejasné účtování (a náklady se mohou sčítat)
- Omezeno na konkrétní formáty designu
- Celkově poněkud obtížné použití
Ceny Intuit MailChimp
- Zdarma
- Essentials: 13 $+/měsíc
- Standard: 20 $+/měsíc
- Premium: 350 $+/měsíc
Hodnocení a recenze Intuit MailChimp
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 000 recenzí)
6. Hubspot
HubSpot Marketing Hub, který využívá data z CRM, lze použít k odesílání e-mailových kampaní, sledování návštěvníků webových stránek a vytváření vstupních stránek.
Software HubSpot Marketing Automation zahrnuje funkce pro hodnocení potenciálních zákazníků, jejich péči a reporting.
S HubSpotem můžete vytvářet e-mailové šablony, sledovat analytické údaje a provádět A/B testování kampaní. Snadno stanovte priority potenciálních zákazníků na základě jejich chování a poté vytvořte pracovní postupy, které těmto uživatelům zasílají personalizovaný obsah podle jejich zájmů. Nástroje pro tvorbu pracovních postupů a botů pomáhají automatizovat veškerou tuto práci, takže se můžete věnovat úkolům s vyšší přidanou hodnotou.
Hubspot je nejvhodnější pro firmy, které chtějí provádět komplexní inbound marketingové kampaně ve velkém měřítku. Může být drahý a obtížný na naučení, ale jeho velkorysé bezplatné tarify a rozsáhlá knihovna školení pomáhají kompenzovat cenu a výzvy spojené se zaškolením.
Nejlepší funkce HubSpot
Omezení HubSpot
- Může být nákladné
- Software s omezenou automatizací úkolů
- Může být matoucí pro nezkušené uživatele
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 45 $/měsíc
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Enterprise: 3 600 $+/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (9 947+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (5 641+ recenzí)
7. Campaigner
Campaigner vám umožňuje vytvářet výkonné automatizované pracovní postupy pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu drag-and-drop. Jeho posláním je pomáhat vám oslovovat a pečovat o zákazníky pomocí relevantních zpráv prostřednictvím e-mailového a SMS marketingu.
Zákazníci Campaigneru si pochvalují jeho krásný design a intuitivní uživatelské rozhraní.
Pokud vás frustruje složitost jiných softwarů pro automatizaci e-mailů, možná byste měli vyzkoušet Campaigner! Několik recenzentů však uvádí, že program je někdy nestabilní a možnosti přizpůsobení šablon a plánování jsou omezené.
Nejlepší funkce Campaigneru
- Díky opakovaně použitelným blokům obsahu a vizuálnímu editoru s funkcí drag-and-drop je nastavení e-mailových kampaní hračkou.
- Vytvářejte dynamický obsah a personalizujte své marketingové aktivity pomocí pokročilé segmentace publika a spouštěčů nákupního chování.
- Skvělý proces reportování doplněný o podrobné analýzy
Omezení programu Campaigner
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon
- Omezené funkce plánování
- Někdy se vyskytují technické potíže
Ceny Campaigner
- Starter: 59 $/měsíc
- Essential: 179 $/měsíc
- Pokročilý: 649 $/měsíc
- eCommerce: 79,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Campaigner
- G2: 4,2/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (427+ recenzí)
8. Drip
Ať už prodáváte produkty nebo služby a zážitky v oblasti e-commerce, Drip se zaměřuje na poskytování „superpersonalizovaného“ automatizovaného marketingu.
Drip, známý svými hyper-segmentovanými e-maily, přizpůsobitelnými šablonami a předem připravenými pracovními postupy, vám pomáhá personalizovat konverzace a rozvíjet trvalé vztahy.
Drip se zaměřuje na marketing v oblasti elektronického obchodování, ale nabízí také samostatný program služeb a zkušeností vhodný pro B2B společnosti.
Services and Experiences poskytuje segmentaci, pracovní postupy a strategie založené na datech s multikanálovou automatizací. Drip pro e-commerce produkty nabízí hloubkovou segmentaci a multikanálový automatizovaný marketing.
Recenzenti oceňují uživatelsky přívětivý design a snadnou automatizaci marketingu. Mnozí však uvádějí frustraci z občasných závad a chyb.
Nejlepší funkce Drip
- Vysoce intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Vynikající zkušenosti s návrhem e-mailů
- Snadná automatizace
Omezení Drip
- Příležitostné poruchy
- Někdy nespolehlivý
- Rostoucí náklady
Ceny Drip
- 2 500 kontaktů: 39 $/měsíc
- 5 000 kontaktů: 89 $/měsíc
- 50 000 kontaktů: 699 $/měsíc
- 150 000 kontaktů: 1 699 $/měsíc
- 190 000+ kontaktů: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Drip
- G2: 4,4/5 (453+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (178+ recenzí)
9. GetResponse
E-mailová marketingová platforma GetResponse nabízí cenově dostupný způsob odesílání e-mailů a automatizace komunikace.
GetResponse umožňuje uživatelům vytvářet marketingové seznamy potenciálních zákazníků, partnerů a klientů a budovat responzivní vztahy se zákazníky.
Software pro automatizaci e-mailů také nabízí automatizaci e-mailového marketingu, správy potenciálních zákazníků, reportingu a analytiky.
Mezi jeho nástroje patří vstupní stránky, formuláře, A/B testování, dynamický obsah, spouštěče událostí, bodování potenciálních zákazníků a mnoho dalšího! Nabízí také užitečné funkce, jako je neomezené značkování, sledování skóre zapojení a přiřazování akčních bodů.
Uživatelé oceňují, že GetResponse jim pomáhá využívat pokročilou automatizaci marketingu jednoduchým způsobem, který nevyžaduje rozsáhlé školení.
Program má však některá omezení, jako jsou omezené šablony e-mailů a nedostatek klíčových integrací (například Google Adsense), které mohou pro některé společnosti znamenat, že jej nemohou použít.
Nejlepší funkce GetResponse
- Rozsáhlá knihovna přizpůsobitelných šablon
- Snadno použitelné nástroje pro automatizaci marketingu, ideální pro začátečníky
- Četné automatizační funkce
Omezení GetResponse
- Může být nákladný pro malé firmy s omezeným rozpočtem.
- Poněkud omezené možnosti přizpůsobení
- Chybějící funkční plugin pro WordPress
Ceny GetResponse
- Zdarma
- E-mailový marketing: 19 $/měsíc a více
- Marketingová automatizace: 59 $/měsíc a více
- E-commerce marketing: 119 $/měsíc a více
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GetResponse
- G2: 4,2/5 (887+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (461+ recenzí)
10. EngageBay
Řešení pro automatizaci marketingu EngageBay vám pomohou automatizovat e-mailové kampaně, pracovní postupy a generování a péči o potenciální zákazníky. Nabízí také software CRM & Sales Bay a Service Bay, které můžete kombinovat do programu All-in-One.
EngageBay nabízí přátelské prostředí a je ideální pro malé a střední podniky, které chtějí expandovat, aniž by musely měnit nástroje.
Recenzenti tvrdí, že využití funkcí automatizace marketingu EngageBay je skvělý způsob, jak získat nástroje a funkce na úrovni HubSpot za cenu, kterou si mohou dovolit malé firmy a podnikatelé.
Nejlepší funkce EngageBay
- Neomezený počet kontaktů a až 50 000 e-mailů měsíčně
- Skvělá zákaznická podpora
- Dostupné ceny
Omezení EngageBay
- Občasné obtížné nastavení
- Omezené mobilní funkce
Ceny EngageBay
- Zdarma
- Základní: 11,04 $/měsíc na uživatele
- Růst: 43,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 67,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,6/5 (198+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (514+ recenzí)
Využijte automatizační funkce ClickUp pro marketingové kampaně
Marketing zahrnuje mnoho proměnných faktorů a může být náročné zvládat více lidí, značkových aktiv a kampaní, zejména pokud automatizujete a začínáte rychleji růst.
Proto je možná právě teď vhodná doba podívat se na software pro správu marketingových zdrojů, který vám pomůže mít vše pod kontrolou, abyste mohli rychleji růst.
Naučit se pracovat rychleji, aniž by došlo ke snížení kvality, také přispěje k urychlení růstu vaší společnosti. Začleňte do své marketingové strategie nejlepší automatizaci e-mailového marketingu, abyste podpořili své prodejní a marketingové aktivity.
Jednou z nejvýraznějších platforem je ClickUp, která nabízí komplexní automatizované nástroje, nástroje pro správu kampaní, robustní systém správy úkolů, předem navržené šablony, nativní funkce umělé inteligence, spolupráci v reálném čase a mnoho dalšího.
Čas nelze zastavit, ale můžete ho využít moudřeji díky dobré platformě pro automatizaci marketingu. Začněte automatizovat svůj marketing s ClickUp ještě dnes!