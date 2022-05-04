Jak implementovat úspěšné pracovní postupy automatizace e-mailů

Skirmantas Venckus je přes den spisovatel a v noci čtenář a CMO ve společnosti Sender.net — poskytovateli e-mailového marketingu, který se zaměřuje na uživatelské přívětivost, cenovou dostupnost a užitečnost.
Prostředí e-commerce marketingu se neustále mění a je obtížné držet krok s jeho tempem.
Jako marketingový pracovník v oblasti elektronického obchodování pravděpodobně čelíte výzvě, že vaše práce nikdy nekončí. Každý den přináší nové výzvy a překážky, které je třeba překonat, zejména při řešení opakujících se nekreativních úkolů, jako je plánování hromadných e-mailů nebo odesílání personalizovaných zpráv novým odběratelům.
Víte co? Nemusíte k marketingu v oblasti elektronického obchodování přistupovat z nekreativního hlediska. Můžete automatizovat několik procesů a ulehčit si tak práci. Zajímá vás, jak na to?
V tomto článku se dozvíte, co je automatizace e-mailového marketingu, jak funguje, najdete zde příklady, které vám pomohou, a tipy, jak ji úspěšně využívat.
Co je automatizace e-mailů?
Automatizace e-mailů je samoregulační pracovní postup, který pomáhá marketérům automaticky odesílat včasné, personalizované a relevantní e-maily odběratelům. Použití automatizovaného pracovního postupu vám umožňuje oslovit odběratele na správném místě, se správnými informacemi a ve správný čas.
Automatizovaný e-mailový workflow funguje na základě spouštěčů – proto se jim také říká spouštěné e-maily. Spouštěč je akce nebo chování, které spustí automatizaci. Spouštěčem může být odeslání formuláře, interakce s aplikací, překročení nákupního limitu atd.
Marketingoví specialisté v oblasti elektronického obchodování oceňují automatizované e-maily, protože jim umožňují zasílat odběratelům vysoce personalizované e-maily bez nutnosti vynakládat další čas.
Výhody automatizovaných e-mailů
- Pionýr v automatizaci e-mailových pracovních postupů představuje včasnou, personalizovanou a vysoce relevantní e-mailovou marketingovou kampaň.
- Automatizované behaviorální e-maily a drip kampaně, založené na interakci uživatelů s dříve odeslanými e-maily, mohou pomoci zákazníkům cítit se spokojeni s vašimi službami.
- Dobře připravené automatizované e-mailové marketingové kampaně, série e-mailů zaměřených na péči o potenciální zákazníky, zvyšují prodej u potenciálních i stávajících zákazníků.
- Automatické spouštěcí e-maily se odesílají po předem definované akci uživatele a mohou pomoci marketérům v oblasti e-commerce zbavit se opakujících se úkolů a rychle rozvíjet své podnikání.
- Automatizované informační e-maily nebo zpravodaje mohou pomoci vaší značce zaujmout pozici lídra v oboru a budovat důvěryhodnost u potenciálních zákazníků a spotřebitelů.
Celkově lze říci, že automatizace e-mailových pracovních postupů pomáhá lídrům v oblasti elektronického obchodování plánovat cílené zprávy s triggery, které vedou spotřebitele k provedení požadované akce.
Jak funguje automatizace e-mailů
Automatizované e-maily fungují na základě spouštěčů. Pokud například chcete přimět zákazníky, kteří opustili nákupní košík, aby se vrátili k nákupu, musíte zdůraznit přesný bod jejich nákupní cesty, ve kterém se s nimi chcete setkat.
Chcete, aby vaše automatizované e-maily motivovaly zákazníky, kteří přestali nakládat svůj košík v polovině, aby tak neučinili? Nebo byste chtěli použít pobídky, aby se zákazníci, kteří přestali při placení, vrátili a dokončili svůj nákup?
Vytvořte pracovní postup a nastavte spouštěče, když víte, kdy přesně chcete, aby se vaše e-maily dostaly k adresátům. Jelikož pracujeme s „e-maily o opuštěných košících“, můžete nastavit časově omezené spouštěče, například 6 až 24 hodin po opuštění košíku. Tímto způsobem se váš e-mail dostane k těm, kteří košík opustili, s pobídkou nebo jemným popostrčením, právě když to potřebují.
Bonus: Alternativy k e-mailům!
Vytvoření e-mailového workflow
Nezapomeňte používat přizpůsobitelné šablony a poutavý jazyk. Abyste ušetřili čas, doporučujeme vyzkoušet omnichannel Sender, který nabízí nejzajímavější a nejestetičtější e-mailové šablony. Pomocí tohoto cenově dostupného, ale vysoce kvalitního nástroje si budete moci vybrat z široké škály poutavých e-mailových šablon nebo si vytvořit vlastní!
Nastavení spouštěče
Pomocí softwaru pro automatizaci e-mailů nastavte podmínky, které automaticky spustí vaši kampaň. Vyberte sadu akcí nebo chování, které musí spotřebitelé provést, aby kampaň spustili. Například u automatických uvítacích e-mailů může být spouštěčem odeslání formuláře novými odběrateli.
Plánování série e-mailů
Automatizované e-maily vám umožňují automaticky odesílat jednorázové e-maily nebo speciální nabídky segmentu vaší seznamu bez stresu a potíží s ručním plánováním.
7 příkladů použití automatizace e-mailů
Pokud jste někdy při nakupování viděli vzorový telefon (elegantní design, intuitivní rozhraní a neustále se měnící displej), víte, že tento model je příkladem, vzorem, který ukazuje ideální stav.
Podívejme se na několik „vzorových telefonů“ ze světa automatizace e-mailů.
1. Uvítací e-maily
Každý má rád vřelé přivítání, zejména při návštěvě e-shopu, kde se dá očekávat neplánované výdaje.
Automatické uvítací e-maily, které vítají nové odběratele a provádějí je vaším obchodem, nastavují správný tón pro další interakci.
Uvítací e-mail by měl být krátký, jednoduchý a upřímný. Váš potenciální zákazník by se při prvním kontaktu neměl cítit zahlcený nebo nedoceněný.
Použijte jednoduchou větu jako „Vítejte v našem e-mailovém seznamu“ nebo „Děkujeme za registraci k odběru našich e-mailů“ a krátký popis vašeho obchodu v elegantním a propracovaném rámci.
Pro lepší pochopení si prohlédněte, jak Chipotle vítá své zákazníky lahodnými burritos – se slibem, že je nezklame.
2. Propagační e-maily
Průměrný spotřebitel musí každý den zpracovat více než 50 propagačních e-mailů. Ačkoli se propagační e-mailový workflow jeví jako zajímavý, bez dobře promyšlené automatizované série může být obtížné přesvědčit kupující.
Neexistuje žádná zaručená strategie pro propagační e-mailový marketing. Nejlepší volba: personalizujte své propagační e-maily, segmentujte svůj seznam a nastavte silné spouštěče.
Nevrhněte se do světa automatizovaných propagačních e-mailů jen proto, že vaši konkurenti tvrdí, že z nich mají zisk – proveďte vlastní průzkum a zjistěte, co funguje a co ne. Jedině tak zajistíte, že vaše zprávy budou relevantní.
Jako případovou studii použijte automatizovaný propagační e-mail společnosti Design Modo . Slevy, atraktivní grafika a naléhavost zvyšují pravděpodobnost, že uživatel provede konverzi.
Dalším skvělým příkladem vysoce konverzního propagačního e-mailu je e-mail od společnosti Aura, která nabízí komplexní řešení digitální bezpečnosti pro celou rodinu. Tento e-mail je součástí automatizované sekvence, kterou zasílají těm, kteří se dostali na stránku pokladny, ale nedošlo k konverzi. Jak vidíte, hlavní důraz v tomto e-mailu je kladen na ochranu dítěte před krádeží identity.
3. E-maily v případě opuštění košíku
Jak často opouštíte online nákupní košíky?
Realisticky vzato se můžeme všichni shodnout na tom, že jsme v tomto ohledu všichni vinni. Všichni však víme, že opuštění košíku nemusí nutně znamenat, že nemáme v úmyslu nakoupit později.
Někdy stačí správná motivace a jemné popostrčení.
Automatické e-maily v případě opuštění nákupního košíku vám mohou pomoci „jít na zákazníky jemně“, přivést odražené návštěvníky zpět k pokladně a přimět potenciální zákazníky, aby uvažovali o dalším obchodu s vámi.
Ale jako vždy, pouze poutavá e-mailová kampaň zaměřená na opuštěné nákupní košíky, podpořená pobídkami a silnou e-mailovou marketingovou strategií, může přinést kýžený efekt.
Podívejte se, jak Rudyho holičství využívá bezplatnou dopravu.
4. E-maily s žádostí o zpětnou vazbu po nákupu
Každý ví, že e-shopy prosperují lépe, když mají stálé zákazníky nebo věrné klienty.
Ale jak v prostředí tvrdé konkurence a neustále se vyvíjejícího odvětví přimět spotřebitele, aby s vámi chtěli opakovaně obchodovat?
E-maily s žádostí o zpětnou vazbu po nákupu sice nezajistí opakované nákupy, ale mohou vám pomoci zefektivnit celý proces.
Automatizované e-maily s žádostí o zpětnou vazbu po nákupu vám mohou pomoci zdůraznit chování zákazníků a jejich nákupní zkušenosti, určit, co způsobilo tření a co usnadnilo rozhodnutí o nákupu.
E-maily s zpětnou vazbou vám umožňují zaznamenat stížnosti a reklamace a zároveň ponechávají prostor pro recenze a reference klientů, které vám pomohou získat nové zákazníky.
Tentokrát je to Withings.
5. E-maily o doplnění zásob
Většina produktů elektronického obchodování má „dobu trvanlivosti“.
Jak dlouho podle vás budou zákazníci váš produkt používat, než budou potřebovat doplnit zásoby?
Odhad a znalost životnosti vašeho produktu vám pomůže nastavit přesné spouštěče pro automatizaci e-mailového workflow.
Série dobře automatizovaných e-mailů o doplnění zásob pomáhá spotřebitelům učinit rozhodná opatření a vytváří prostor pro opakované nákupy.
Využijte e-maily o doplnění skladových zásob k sdílení zajímavých nabídek a pobídek. Nastavte spouštěče, které stávajícím zákazníkům oznámí, že máte zboží opět skladem. A pokud je to možné, sdílejte doporučení produktů.
Potřebujete příklad? Tady je OFF HOURS s The Homecoat's back.
6. E-maily pro obnovení kontaktu
Je čas znovu oslovit zahlcené uživatele a přimět stávající zákazníky k akci.
Automatizace pracovních postupů pro opětovné zapojení vám umožňuje správně představit novou funkci nebo výhodu a dát neaktivním odběratelům důvod k prozkoumání.
Ačkoli většina marketérů tvrdí, že e-maily pro opětovné zapojení zákazníků fungují nejlépe s dávkou FOMO (strach z toho, že o něco přijdete), my doporučujeme navrhnout pracovní postup pro opětovné zapojení zákazníků podle toho, co je nejlepší pro vás a vaše zákazníky.
Zajímá vás, jak na to? Podívejte se na e-mail Moment pro obnovení kontaktu.
7. E-maily podle příležitosti
Co slavíte? Výročí, setkání nebo oslavu konce roku?
Nebo ještě lépe, co svět slaví? Vánoce, Velikonoce, Valentýna, Ramadán nebo... cokoliv jiného!
U e-mailů založených na událostech použijte konkrétní oslavu jako kontaktní bod a ukažte zákazníkům, že vám na nich záleží a že si vážíte vašeho vztahu.
Je to zaručený způsob, jak rozšířit své pozdravy v období lásky a dát spotřebitelům vědět, že existujete, abyste jim mohli lépe sloužit.
A i když je v pořádku vytvořit sérii příležitostných e-mailů o prodeji, nejlepší příležitostné e-mailové workflowy zdůrazňují krásu sezóny bez skrytých motivů.
Příklad automatizovaného e-mailu od společnosti Wildist zasílaného při zvláštních příležitostech.
7 tipů pro úspěšnou automatizaci e-mailů
Automatizace e-mailů podporuje automatický pracovní postup, při kterém jsou personalizované zprávy zasílány správným zákazníkům ve správný čas. Zní to složitě?
Níže najdete tipy, které vám pomohou maximalizovat účinnost e-mailových kampaní, automatizovat pracovní postupy, navrhnout strategii e-mailového marketingu budující důvěru a získat nové klienty.
1. Vytvořte si seznam
Váš seznam je vaším motorem.
Pomocí formuláře pro získávání potenciálních zákazníků můžete vytvořit udržitelný seznam. Formuláře pro získávání potenciálních zákazníků jsou dotazníky nebo formuláře na vašem webu, které můžete použít ke shromažďování informací o spotřebitelích a posílení svých marketingových aktivit.
Zvýrazněte bezplatnou nabídku, o které víte, že by se spotřebitelům líbila. Ať je užitečná a nenápadná a sdílejte ji výměnou za jejich e-mailové adresy.
Zajistěte, aby vaše nabídka silně rezonovala s vaší cílovou skupinou; nechcete, aby náhodný e-mail zabíral místo ve vašem seznamu.
2. Vaše zprávy by měly být stručné, jasné a jednoduché.
Jakmile úspěšně vytvoříte seznam, je čas napsat návrh zprávy.
Automatizace e-mailových pracovních postupů vám umožňuje odesílat personalizované zprávy nespočtu zákazníků. Můžete přidat jméno zákazníka, jeho polohu a několik dalších proměnných.
Při psaní zprávy se vyhýbejte stereotypním slovům. Snažte se svým zákazníkům ukázat, že si někdo dal práci s napsáním této zprávy a že nejde o žádný obecný text.
V nadpisu a předmětu e-mailu zdůrazněte základní problém, funkci nebo výhodu, kterou chcete prodat; ujistěte se, že každé slovo odráží cestu vašich zákazníků.
Rychlé, jednoduché a jasné zprávy intuitivně budují důvěru a vzbuzují u spotřebitelů nadšení pro obchodování s vámi.
3. Nastavte měřitelné časově ohraničené spouštěče
Automatizované e-maily se točí kolem časově omezených spouštěčů.
Aby automatizace e-mailového workflow fungovala, musíte nastavit měřitelné časové spouštěče, které přesně odrážejí tok vašich zpráv.
Řekněme například, že chcete odesílat e-maily v případě opuštění nákupního košíku. Nastavte spouštěč e-mailu na tři až pět dní od opuštění nákupního košíku, v závislosti na aktivitě zákazníka v daném časovém období.
Díky časově omezeným spouštěčům máte jistotu, že vaše automatizovaná série e-mailů odešle správnou zprávu správné osobě ve správný čas.
4. Pracujte s plánem obsahu
Pokud jste se pustili do automatizace e-mailových pracovních postupů, aniž byste si nejprve stanovili cíl nebo podrobně naplánovali své plány, není ještě pozdě začít.
Dobře vypracovaný plán obsahu připomíná pravděpodobné příležitosti a nevýhody automatizace e-mailů. Nečekejte.
Věnujte čas přípravě plánu obsahu. Zapište si, čeho chcete dosáhnout, stanovte měřitelné cíle a pracujte s e-mailovou marketingovou strategií.
Nezapomeňte také zvážit svůj rozpočet a při vytváření plánu obsahu provést odpovídající úpravy.
5. Nepřemýšlejte příliš o sofistikovaných funkcích
Při automatizaci e-mailových pracovních postupů se snadno necháte unést efektními šablonami a elegantními designy.
Necítíte se provinile; stává se to i těm nejlepším e-commerce marketérům, ale to neznamená, že byste to měli nechat tak.
Krásná šablona skutečně zkrášlí vaši automatizovanou e-mailovou kampaň a snad přiláká více zájemců.
Jelikož se však všichni shodneme, že v e-mailovém marketingu je čas rozhodující, nebuďte příliš vybíraví – při rozhodování o designu buďte rychlí.
6. Nezapomeňte přidat tlačítko pro odhlášení
Bez ohledu na to, jak detailně, pečlivě a precizně sestavujete seznam adresátů, ne všichni na vašem seznamu ocení vaše e-maily.
A to není vůbec nic špatného – vždyť vždy se najde pár lidí, kteří nemají zájem o vaši nabídku, produkt nebo služby, a to je v pořádku.
Zkuste těmto nepříjemným odběratelům udělat laskavost a do svých e-mailů přidejte tlačítko pro odhlášení.
Tlačítko pro odhlášení také zajišťuje, že vaše automatické e-maily neskončí ve složkách se spamem.
7. Automatizujte, analyzujte a testujte
Jak jste možná uhodli, neexistuje žádná zaručená strategie pro automatizaci e-mailového workflow.
Nejlepší cestou k úspěchu je pokračovat v automatizaci, analýze pracovních postupů a testování.
Můžete se řídit vzory značek s vynikajícími výsledky, nebo ještě lépe, najmout zkušeného e-mailového marketéra, který za vás e-mailové kampaně realizuje.
Spravujte svou práci a e-maily na jednom místě
V tuto chvíli je jasné, že máte všechny informace, které potřebujete k nastavení automatizovaného e-mailového workflow. Než to uzavřeme, máme pro vás něco... ClickUp. 🚀
ClickUp je nástroj pro správu projektů, který nabízí funkci e-mailu, která vám umožňuje vytvářet úkoly z e-mailů, nastavovat automatizaci, připojovat e-maily k libovolnému úkolu a spojit se se všemi, které nemůžete kontaktovat ve svém pracovním prostoru Slack.
S ClickUp můžete plynule sledovat, co se děje nebo co bylo řečeno v e-mailové konverzaci, a zároveň spravovat relevantní práci na stejné záložce.
Rozšiřte své podnikání a ušetřete peníze
Automatizace e-mailových pracovních postupů vám pomůže strategicky rozvíjet vaše podnikání, proměnit nové návštěvníky v opakované zákazníky, budovat důvěru a přilákat superfanoušky – a to vše bez ztráty osobního přístupu.
Získat důvěru prodejců však může někdy trvat věčnost. A protože „věčnost“ není reálná, musíte být ve svých marketingových aktivitách rychlí.
Proto vám doporučujeme zefektivnit svůj pracovní postup pomocí softwaru pro automatizaci e-mailů, který vám pomůže rozvíjet vaše podnikání a zároveň výrazně snížit náklady.