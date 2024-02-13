12 nejlepších šablon pro drip kampaně pro efektivní e-mailový marketing

Pokud jste fanouškem rapu, termín „drip“ vás možná vedl k domněnce, že v tomto článku budeme hovořit o luxusních módních značkách, drahých špercích a luxusním životním stylu. Ačkoli se nebudeme zabývat ničím, co je v materiálním smyslu módně cool, budeme hovořit o velmi cool komunikační strategii: e-mailových drip kampaních. 😎
Tyto kampaně mohou být při správném provedení pro firmy velmi přínosné, protože ve srovnání s jednorázovými e-maily mají vyšší míru prokliku a otevření.
Drip e-mailové kampaně jsou navíc navrženy tak, aby poskytovaly relevantní informace ve správný čas, což je užitečné pro oslovení zákazníků v dané fázi jejich zákaznické cesty a v každém bodě prodejního trychtýře.
Abychom vám pomohli nastartovat vaši práci a realizovat úspěšné e-mailové kampaně, přinášíme vám 12 užitečných šablon pro drip kampaně spolu s nástrojem pro správu projektů, který vám pomůže udržet váš e-mailový marketing na správné úrovni!
Co je to e-mailová kampaň typu „drip“?
E-mailové drip kampaně představují sérii automatických e-mailů zasílaných seznamu odběratelů v reakci na akce uživatele. Na základě předem stanovených parametrů jsou tyto e-maily zasílány v určitém pořadí a doručovány podle stanoveného harmonogramu.
V reálném scénáři by e-mailová drip kampaň vypadala například takto:
- Osoba se stane odběratelem vašeho e-mailového seznamu a po registraci jí zašlete úvodní e-mail (ve většině případů uvítací zprávu).
- O několik dní později, obvykle za dva až tři dny, jim zašlete druhý e-mail, ve kterém představíte nejoblíbenější funkce, pokud je vaším hlavním předmětem podnikání produkt nebo služba.
- Po asi pěti dnech pokračujete zasláním třetího e-mailu obsahujícího výzvu k akci (CTA), která příjemce vybízí k rezervaci ukázky, registraci k bezplatné zkušební verzi nebo jednoduše k nákupu.
Jaké jsou tedy výhody toho, že vynakládáte tolik úsilí jen na zasílání e-mailů? Je jich spousta! Se správnou drip e-mailovou kampaní a softwarem pro drip kampaně dosáhnete následujícího:
- Vytvářejte personalizovanou a cílenou komunikaci
- Péče o potenciální zákazníky a zákazníky v každé fázi zákaznické cesty
- Nastavte automatizaci a zvyšte produktivitu
- Zajistěte konzistentní a včasnou komunikaci
- Zvyšte míru zapojení, konverze a retence
- Získejte cenné a měřitelné informace o svých e-mailových marketingových aktivitách.
- A další
A aby bylo řízení e-mailového marketingu snazší, jsou k dispozici nástroje pro správu projektů a testování e-mailů, spolu s řadou šablon pro drip e-maily, které vám ušetří čas a zajistí kvalitní drip e-maily.
PRO TIP Naplánujte si plynulý a systematický pracovní postup e-mailové kampaně v ClickUp Whiteboards a použijte šablonu ClickUp Email Marketing Template ke zlepšení spolupráce týmu a zefektivnění pracovních postupů e-mailového marketingu.
12 šablon e-mailových kampaní Drip pro zvýšení míry otevření a zapojení
Zde je 12 příkladů e-mailových drip kampaní, které vám pomohou nastartovat vaši kampaň a poskytnou vám nápady, jak přistupovat k vašim zprávám a strategii!
1. Vítací e-mailová drip kampaň
Uvítací e-maily se již desítky let používají jako první zprávy v e-mailových marketingových kanálech, aby přivítaly nové odběratele a seznámily je s firmou, produktem nebo službou. Kromě toho jsou také známé tím, že udávají tón veškeré budoucí komunikace zasílané firmou.
Při použití ve formátu e-mailové drip sekvence mohou uvítací e-maily doručit část nejúspěšnějších blogových příspěvků nebo vysoce relevantního obsahu, jako jsou užitečné návody a případové studie. A pokud se cítíte velkoryse, můžete přidat také dárek, například slevový kód.
Spusťte svou e-mailovou kampaň správným způsobem pomocí šablony Drip Campaign Template od ClickUp. Začněte rychleji díky strukturovanému přehledu a snadno vytvořte svůj uvítací e-mail a další drip e-maily v ClickUp Docs. Tato šablona také obsahuje tři další stránky pro drip e-mailové kampaně, jako jsou propagační nabídky, oznámení o obnovení a předplatné.
Nejlepší na tom je, že tuto šablonu lze přizpůsobit; upravte celou stránku, přidejte vlastní text, vložte odkazy, obrázky a další.
PRO TIP Protože je tato šablona k dispozici v ClickUp Docs, můžete vy a váš tým použít ClickUp AI k vytváření, úpravám, shrnování a dokonce i vylepšování vašich textů. ClickUp Docs navíc umožňuje vám a vašim týmům spolupracovat v rámci stránek Doc – úpravy textu a změny se projeví v reálném čase a můžete zanechat přiřazené komentáře k vyřešení otázek. Funkce AI ClickUp vám pomůže doladit vaše zprávy, zatímco funkce pro spolupráci urychlí proces zpětné vazby, takže budete moci e-maily doručovat rychleji.
Další nápady na texty uvítacích e-mailů najdete v následujících příkladech drip kampaní:
EMAIL 1 Předmět: Vítejte v [název vaší společnosti]! Vážený [jméno], vítejte v [název vaší společnosti] – jsme rádi, že jste se k nám připojili!
Ve společnosti [název vaší společnosti] se věnujeme [činnosti nebo službám vaší společnosti]. Naším posláním je [poslání vaší společnosti].
V průběhu několika následujících týdnů vám zašleme sérii e-mailů, které vám pomohou seznámit se s naší společností, produkty/službami a týmem. Můžete očekávat: [Stručný popis prvního e-mailu v sérii] [Stručný popis druhého e-mailu v sérii] [Stručný popis třetího e-mailu v sérii]
Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo zpětnou vazbu, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým je tu, aby vám pomohl v každém kroku.
Děkujeme, že jste si vybrali [název vaší společnosti]!
S pozdravem, [Vaše jméno][Název vaší společnosti]
EMAIL 2 Předmět: Vítejte v [název vaší společnosti]
Ahoj [jméno]!
Jako nový člen naší komunity bychom vám rádi nabídli několik tipů, které vám pomohou začít s [název vaší společnosti].
Zde jsou tři věci, které můžete udělat, abyste co nejlépe využili své členství: 1. Nastavte si svůj účet: Nastavením účtu si zajistíte přístup ke všem našim nástrojům a zdrojům. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte náš tým podpory. 2. Prozkoumejte naše produkty/služby: Poskytujeme řadu [produktů/služeb], které vám pomohou [co vaše produkty/služby mohou pro ně udělat]. Prohlédněte si naši nabídku a vyberte si, co vám vyhovuje. 3. Spojte se s naší komunitou: Naše komunita se skládá z [z koho se skládá vaše komunita]. Spojte se s ostatními členy, sdílejte své zkušenosti a učte se od sebe navzájem.
Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu, abychom vám pomohli v každém kroku!
[Podpis]
EMAIL 3 Předmět: Tipy a triky pro [název vaší společnosti]
Ahoj [jméno],
Sestavili jsme několik tipů, které vám pomohou být produktivnější a efektivnější při používání našich produktů/služeb: [Tip 1]: [Stručný popis tipu 1] [Tip 2]: [Stručný popis tipu 2] [Tip 3]: [Stručný popis tipu 3]
Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým je tu, aby vám pomohl v každém kroku!
[Podpis]
EMAIL 4 Předmět: Děkujeme, že jste si vybrali [název vaší společnosti]
Ahoj [jméno],
Děkujeme, že jste si vybrali právě nás jako svého [co vaše společnost poskytuje]!
Naším cílem je poskytovat vám co nejlepší služby. Prosíme, věnujte nám chvilku a vyplňte tento krátký dotazník: [odkaz na dotazník].
Děkujeme za vaši podporu!
[Podpis]
2. Drip kampaň pro opuštěné košíky
E-mailové drip kampaně zaměřené na potenciální zákazníky, kteří nedokončili nákup položek v košíku, mohou pomoci získat zpět ztracené tržby a bojovat proti míře opuštění košíku v e-commerce, která podle Baymard Institute může dosahovat až 69 %.
Ve většině případů se tyto drip kampaně skládají ze tří e-mailů, přičemž první z nich je připomenutí položek v opuštěném košíku, druhý představuje nějakou nabídku a třetí je poslední připomenutí košíku i nabídky.
Při vytváření drip kampaně zaměřené na opuštěné nákupní košíky mějte na paměti, že byste se měli vyvarovat příliš propagačního a/nebo komplikovaného jazyka a místo toho se snažit o jemné připomenutí nebo následnou komunikaci.
Zde je příklad e-mailové kampaně typu „drip“, která připomene vašim zákazníkům, aby se vrátili ke svému nákupnímu košíku:
EMAIL 1 Předmět: Připomenutí: Váš nákupní košík čeká! Dobrý den, [jméno],
Všimli jsme si, že jste v košíku nechali některé položky, aniž byste dokončili nákup. Chápeme, že život může být někdy rušný, ale nechceme, abyste přišli o úžasné produkty, které vás zaujaly.
Zde je krátké připomenutí položek, které zůstaly ve vašem košíku: Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3
Nenechte si tyto fantastické produkty ujít – dokončete svůj nákup ještě dnes!
Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým je vám vždy k dispozici.
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Poslední upomínka: Nenechte si ujít svůj košík a nabídku!
Ahoj [jméno]! Ve svém košíku stále máte položky a jako poděkování za zájem o naše produkty vám nabízíme [slevový kód/dopravu zdarma/jinou nabídku], kterou můžete využít při placení.
Zde je krátké připomenutí položek, které zůstaly ve vašem košíku: Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3
Nenechte si tyto položky ujít. Využijte slevový kód a dokončete svůj nákup ještě dnes!
[Podpis]
Bonus: Šablony oznámení & Šablony newsletterů!
3. Drip kampaň pro opětovné zapojení zákazníků
Hlavním cílem marketingu je přimět lidi k akci, zejména pokud tito lidé v poslední době neprovedli žádný nákup nebo dokonce neotevřeli vaše e-mailové marketingové zprávy.
Chcete-li znovu oslovit neaktivní zákazníky/předplatitele, je nejlepší spustit drip kampaň zaměřenou na opětovné zapojení.
V rámci kampaně můžete zahrnout například návratovou slevu/nabídku, zmínit vylepšení, která jste provedli u svého produktu/služby, a uvést seznam výhod, které váš produkt/služba přináší. Dbejte však na to, aby vše bylo přátelské a uctivé.
Mějte také na paměti, že stačí odeslat jednu drip kampaň na opětovné zapojení na každého příjemce, a pokud o ni neprojeví zájem, je na čase je odstranit ze seznamu kontaktů.
Zde je příklad drip kampaně pro opětovné zapojení a reaktivaci zákazníků:
EMAIL 1 Předmět: Vraťte se a ušetřete [procento] na svém příštím nákupu
Dobrý den, [jméno zákazníka],
Chybíte nám!
Jako váženému zákazníkovi bychom vám rádi vyjádřili naše uznání speciální nabídkou pro stálé zákazníky.
Pouze po omezenou dobu ušetříte [procento] na svém příštím nákupu u nás. Pro uplatnění slevy použijte při placení kód [kód].
Nenechte si ujít tuto úžasnou příležitost. Těšíme se, až se k nám do [název společnosti] vrátíte!
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Skvělá zpráva! Náš produkt/služba se právě zlepšil/a. Dobrý den, [jméno zákazníka]!
Ve společnosti [název společnosti] neustále vylepšujeme naše produkty/služby, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek. S radostí vám představujeme některé z vylepšení, které jsme provedli od vaší poslední návštěvy.
[Vložte konkrétní vylepšení, jako je rychlejší doprava, vylepšené materiály, vylepšené funkce atd. ]
Jsme přesvědčeni, že tyto změny výrazně zlepší vaše zkušenosti s našimi službami. Budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor na naše nejnovější vylepšení.
[Podpis]
EMAIL 3 Předmět: Nezapomeňte na výhody našich vynikajících produktů/služeb
Dobrý den, [jméno zákazníka],
Doufáme, že se máte dobře a jste v dobré náladě!
Jako vážený zákazník společnosti [název společnosti] bychom vám rádi připomněli výjimečné výhody našeho produktu/služby.
Naše nabídky se pyšní bezkonkurenčními [vložte konkrétní výhody, jako je pohodlí, spolehlivost, kvalita, dostupnost atd.] a náš tým se neustále snaží vylepšovat a inovovat, aby poskytoval zákazníkům ten nejlepší zážitek.
Chápeme, že máte mnoho možností – děkujeme, že jste si vybrali právě nás jako svého dodavatele, a těšíme se, že vám brzy budeme moci znovu sloužit!
[Podpis]
4. Drip kampaň pro péči o potenciální zákazníky
Doprovázet své publikum během celého prodejního procesu je jedním ze způsobů, jak budovat důvěru a kredibilitu a přiblížit je k cíli: uskutečnění nákupu.
Toto obrazné „vedení za ruku“ lze provést prostřednictvím kampaní na podporu potenciálních zákazníků v rámci CRM workflow, které by měly účinně vysvětlit, jakou hodnotu váš produkt/služba přináší.
Jako první e-mail v rámci kampaně pro péči o potenciální zákazníky můžete zaslat nějaké vzdělávací materiály. Do následujícího e-mailu přidejte nějaké sociální důkazy, například příběhy o úspěchu vašich stávajících zákazníků. A jako třetí a potenciálně poslední e-mail zašlete nějakou speciální nabídku, která vše završí.
Zde je příklad e-mailové kampaně typu „drip“ pro péči o potenciální zákazníky:
EMAIL 1 Předmět: [Téma] 101: Vše, co potřebujete vědět
Dobrý den, [jméno potenciálního zákazníka]
Děkujeme za váš zájem o [název vaší společnosti] a [váš produkt/službu]. Víme, že porozumění [tématu] může být náročné, proto jsme pro vás připravili komplexního průvodce, který vám pomůže se v tomto složitém tématu zorientovat.
[Vložte stručné shrnutí vzdělávacího materiálu, jako je blogový příspěvek, e-kniha, bílá kniha nebo video. ]
Doufáme, že vám tento materiál pomůže ve vašem úsilí dozvědět se více o [tématu]. Pokud máte nějaké dotazy nebo se chcete dozvědět více o našich nabídkách, neváhejte nás kontaktovat.
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Ohlasy našich spokojených zákazníků Dobrý den, [jméno potenciálního zákazníka]!
Víme, že výběr poskytovatele [produktu/služby] může být obtížné rozhodnutí, a chceme vám tento proces usnadnit. Proto vám přinášíme několik referencí od našich spokojených zákazníků.
[Vložte reference zákazníků, které zdůrazňují konkrétní výhody a pozitivní zkušenosti s vaším produktem/službou. ]
Doufáme, že reference našich spokojených zákazníků vám pomohou cítit se jistěji při rozhodování o výběru [název společnosti]. Máte-li jakékoli dotazy nebo se chcete dozvědět více o našich nabídkách, neváhejte nás kontaktovat!
[Podpis]
EMAIL 3 Předmět: [Název vaší společnosti] Exkluzivní nabídka jen pro vás Dobrý den, [jméno potenciálního zákazníka]!
Vážíme si vašeho zájmu o [název vaší společnosti] a jako poděkování za to, že zvažujete naše nabídky, vám chceme nabídnout speciální nabídku.
Pouze po omezenou dobu nabízíme [konkrétní nabídku, jako je sleva, bezplatná zkušební verze nebo konzultace] novým zákazníkům, kteří se zaregistrují do [data]. Chcete-li nabídku využít, stačí při platbě zadat kód [kód].
Doufáme, že vám tato exkluzivní nabídka pomůže učinit další krok na vaší cestě s [název společnosti]!
[Podpis]
5. Dripová kampaň založená na událostech
Propagace události, zejména pokud se jedná o velkou událost, bude vyžadovat naplánování více než jednoho e-mailu ve vašem marketingovém kalendáři. Nejlepší volbou tedy bude zaslání e-mailové drip kampaně zaměřené na událost.
Prostřednictvím těchto typů kampaní můžete rozšířit seznam účastníků a zasílat jim informace před a po akci.
Jako první e-mail v rámci vaší drip kampaně založené na událostech můžete použít například zprávu „rezervujte si termín“ a následně zaslat samotnou pozvánku.
Krátce před událostí pošlete jeden e-mail s veškerými potřebnými informacemi a poté jeden s připomenutím.
Pokud jde o komunikaci po akci, může se jednat o zprávu „děkujeme za účast“ s rekapitulací akce a odkazem na formulář pro shromažďování zpětné vazby od účastníků.
Bonus: Software pro marketingový kalendář!
Zde je příklad drip kampaně pro e-maily související s událostmi:
EMAIL 1 Předmět: Rezervujte si termín – [název akce] Dobrý den, [jméno],
Zapište si do kalendáře – s radostí oznamujeme, že společnost [YCompany Name] pořádá [Event Name] dne [Event Date] a rádi bychom, abyste se zúčastnili!
[Uveďte stručné informace o akci, jako je místo konání, téma a případní významní řečníci nebo aktivity. ]
Brzy vám zašleme více informací o této události, ale prozatím si prosím zapište datum do kalendáře a v následujících týdnech očekávejte naši oficiální pozvánku!
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Důležité informace o [název události] Dobrý den, [jméno],
Vzhledem k tomu, že se [název události] rychle blíží, chtěli jsme se ujistit, že máte všechny potřebné informace, aby byl váš zážitek co nejpříjemnější.
[Uveďte všechny důležité podrobnosti, jako jsou pokyny k parkování, informace o přístupnosti, pokyny k cestě nebo zvláštní požadavky. ]
Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit. Těšíme se na vás!
[Podpis]
EMAIL 3 Předmět: Nezapomeňte – [název akce] je tento týden!* Ahoj [jméno],
Jen připomínáme, že tento týden se koná [název akce]! Těšíme se na vás.
[Přidejte krátké připomenutí podrobností akce a všech důležitých informací. ]
Pokud jste ještě nepotvrdili svou účast, učiňte tak prosím do [termín potvrzení účasti], abyste si zajistili místo.
[Podpis]
EMAIL 4 Předmět: Děkujeme za účast na [název akce] Dobrý den, [jméno],
Doufáme, že se vám [název akce] líbila!
[Uveďte všechny zajímavosti nebo významné momenty z akce. ]
Vážíme si vašeho názoru a byli bychom vám velmi vděční, kdybyste nám věnovali pár minut a podělili se s námi o svou zpětnou vazbu.
[Vložte odkaz na průzkum nebo formulář pro zpětnou vazbu. ] Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšovat se a nadále poskytovat vysoce kvalitní akce. Předem děkujeme za váš čas a názory.
Vážíme si vaší podpory a doufáme, že se uvidíme na našich budoucích akcích. Zůstaňte v kontaktu a sledujte nás na [sociální síti], kde najdete aktuality a novinky!
[Podpis]
6. Drip kampaň pro nové zákazníky
Po zakoupení produktu nebo registraci ke službě vyžaduje většina lidí zaškolení, pokud je produkt/služba alespoň trochu složitější.
Tento proces zapojení nových zákazníků lze také dokončit pomocí e-mailové drip kampaně, která obvykle obsahuje úvod, návod k použití, slevový kód nebo jinou formu dárku pro nové zákazníky/uživatele.
Drip kampaně v rámci onboardingu usnadňují zákazníkům/uživatelům orientaci, utvrzují je v tom, že se rozhodli správně, a motivují je k tomu, aby zůstali vašimi zákazníky.
Ačkoli mají některé podobnosti s uvítacími e-mailovými drip kampaněmi, onboardingové e-mailové drip kampaně se liší v tom, že se více zaměřují na poskytování praktických informací než pouze na vřelé přivítání.
Zde je příklad e-mailové kampaně typu „drip“ pro zapojení zákazníků:
EMAIL 1 Předmět: Vítejte v [název vašeho produktu/služby]
Ahoj [jméno],
Vítejte v [název vašeho produktu/služby]!
Naším posláním je poskytnout vám co nejlepší zážitek. S tímto cílem jsme vytvořili sérii e-mailů, které vás provedou celým procesem a obsahují tipy a speciální slevový kód jako projev naší vděčnosti.
Děkujeme, že jste si vybrali právě nás!
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Začínáme s [název vašeho produktu/služby]
Ahoj [jméno],
Nyní, když jste měli možnost seznámit se s [název vašeho produktu/služby], rádi bychom vám pomohli s prvními kroky.
Nejprve byste měli vědět, že [vložte klíčové funkce nebo výhody]. Tyto funkce vám pomohou dosáhnout hlavního cíle [název vašeho produktu/služby]. Připravili jsme podrobný návod, který vás provede používáním těchto funkcí.
[Vložte kroky návodu nebo odkaz na videonávod]
Doufáme, že vám tyto informace pomohou. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na náš tým podpory!
[Podpis]
EMAIL 3 Předmět: Exkluzivní sleva pro nové zákazníky [název vašeho produktu/služby]
Ahoj [jméno],
Jako poděkování za výběr [název produktu/služby] vám s radostí nabízíme exkluzivní slevový kód pro váš příští nákup!
Při placení použijte kód [Slevový kód], abyste získali [Vložte procentuální slevu nebo dárek]. Tento kód je platný pouze po dobu [Vložte časové období], takže jej nezapomeňte použít před uplynutím jeho platnosti!
[Podpis]
7. Drip kampaň pro křížový prodej/up-selling
Není žádnou novinkou, že udržení stávajícího zákazníka stojí méně než získání nového, což znamená, že drip kampaně zaměřené na křížový prodej nebo up-selling vám mohou pomoci ušetřit rozpočet.
V prvním e-mailu vaší drip kampaně zaměřené na křížový prodej/up-selling byste vy nebo váš prodejní tým měli představit produkty/služby nebo vylepšení, které doplňují to, co si příjemce zakoupil, a také výhody této nabídky.
Poté v následném e-mailu vyvolejte pocit naléhavosti pomocí frází jako „časově omezená sleva“, „rychle se vyprodává“ atd., aby byl příjemce více nakloněn přijetí nabídky.
Pro maximální účinnost se ujistěte, že se vaše kampaň spustí brzy po nákupu zákazníka.
Zde jsou e-mailové šablony, které vám pomohou vytvořit vlastní e-mailové kampaně pro křížový prodej a up-selling:
EMAIL 1 Předmět: Vylepšete ještě dnes své zkušenosti s [název produktu/služby]! Dobrý den, [jméno],
Jako váženému zákazníkovi [název produktu/služby] bychom vám rádi nabídli několik zajímavých nových možností, které vám zpříjemní spolupráci s námi. Pečlivě jsme vybrali několik produktů/služeb nebo vylepšení, o kterých se domníváme, že budou perfektním doplňkem k vašemu aktuálnímu nákupu.
Zde je několik našich doporučení:
[Vložte seznam doplňkových produktů/služeb nebo upgradů s popisy]
Tyto doplňky posunou vaše zkušenosti s námi na vyšší úroveň díky [vložte výhody]. Kteroukoli z těchto možností můžete snadno přidat ke svému stávajícímu nákupu kliknutím na odkaz níže.
[Vložte tlačítko nebo odkaz s výzvou k akci]
Děkujeme za vaši trvalou podporu a doufáme, že se vám budou líbit další výhody těchto produktů/služeb nebo upgradů!
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Nenechte si ujít! Časově omezená nabídka na [bezplatný produkt/službu nebo upgrade]
Ahoj [jméno]!
Dobrá zpráva! Po omezenou dobu nabízíme speciální slevu na bezplatný produkt/službu nebo upgrade, který jsme navrhli v našem posledním e-mailu. Je to skvělá příležitost, jak získat další výhody a funkce za ještě lepší cenu.
Nečekejte příliš dlouho! Tato nabídka je k dispozici pouze po dobu [vložte časové období]. Zde je odkaz, kde můžete přidat bezplatný produkt/službu nebo upgrade k vaší stávající objednávce:
[Vložte tlačítko nebo odkaz s výzvou k akci]
Věříme, že to ještě více zlepší vaše zkušenosti s námi, a nechceme, abyste o tuto speciální příležitost přišli. Děkujeme, že jste váženým zákazníkem [název produktu/služby]!
[Podpis]
8. Doporučovací e-mailová drip kampaň
Drip kampaně s doporučeními mají mnoho společného s drip kampaněmi pro křížový prodej/up-selling a lze je použít jak pro potenciální zákazníky, tak pro stávající zákazníky.
U stávajících zákazníků by tyto kampaně měly být spuštěny po provedení nákupu a měly by obsahovat e-maily s vysoce relevantními doporučeními produktů/služeb na základě provedeného nákupu.
Naopak u potenciálních zákazníků můžete tato doporučení založit na produktech, které si prohlíželi na vašem webu a/nebo si je přidali do seznamu přání.
Díky doporučujícím e-mailovým drip kampaním můžete potenciálně zvýšit konverze, ale také dát potenciálním zákazníkům a zákazníkům pocit výjimečnosti, protože jim posíláte personalizované e-maily a doporučení a předvídáte jejich potřeby, místo abyste jim jednoduše doporučovali nejdražší nebo nejziskovější produkt/službu.
Zde jsou e-mailové šablony, které můžete použít k vytvoření vlastních doporučujících e-mailů:
EMAIL 1 Předmět: Doporučené produkty právě pro vás!
Ahoj [jméno]!
Děkujeme za váš nedávný nákup u [název společnosti]. Doufáme, že jste s produktem spokojeni, a rádi bychom vám doporučili několik souvisejících produktů, které by se vám mohly líbit!
Podívejte se na naši kolekci [souvisejících produktů]. V současné době na tyto položky nabízíme [slevu/akci].
Nakupujte hned a při placení použijte kód [code], abyste získali slevu!
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Nejprodávanější produkty v kategorii [kategorie produktu]
Dobrý den, [jméno], doufáme, že jste s nedávným nákupem od [název společnosti] spokojeni. Jako váženému zákazníkovi bychom vám rádi doporučili některé z našich nejprodávanějších produktů v kategorii [kategorie produktů].
Mezi naše nejoblíbenější patří [produkt 1], [produkt 2] a [produkt 3]. Tyto produkty jsou našimi zákazníky velmi dobře hodnoceny a věříme, že se vám budou také líbit!
Nezapomeňte, že u všech objednávek nad [částka] nabízíme dopravu zdarma.
Děkujeme, že jste si vybrali [název společnosti]!
[Podpis]
9. Odhlášení z e-mailové drip kampaně
Když vidíte, že vztah se zákazníkem se chýlí ke konci, ať už proto, že se odhlásil, nebo prostě neprojevuje zájem, můžete se ho naposledy pokusit získat zpět pomocí drip kampaně prostřednictvím odhlašovacího e-mailu.
Kampaň může být jednoduchá, s hlavním zaměřením prvního e-mailu na zprávu „Je nám líto, že odcházíte“. Poté byste měli poslat maximálně jeden až dva následné e-maily – jeden s žádostí o zpětnou vazbu ohledně zkušeností zákazníka a toho, co můžete zlepšit, a druhý s připomenutím, že se mohou kdykoli znovu přihlásit k odběru.
MOŽNOST 1 Předmět: Je nám líto, že odcházíte Dobrý den, [jméno],
Ceníme si vašeho soukromí a chápeme, že příliš mnoho e-mailů může být obtěžující.
Sledujte nás na sociálních sítích nebo navštivte náš blog, kde najdete nejnovější informace. Děkujeme vám za dosavadní podporu a doufáme, že s námi zůstanete v kontaktu i jinými způsoby.
[Podpis]
MOŽNOST 2 Předmět: Rádi bychom znali váš názor
Ahoj [jméno],
Všimli jsme si, že jste se nedávno odhlásili z našeho e-mailového seznamu, a rádi bychom této příležitosti využili k získání zpětné vazby ohledně vašich zkušeností s námi.
Chápeme, že každý má jiné potřeby, a rádi bychom věděli, co jsme mohli udělat lépe, abychom vás udrželi v kontaktu. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá a pomůže nám zlepšit naše služby pro budoucí zákazníky.
Pokud jste ochotni se podělit o své názory, klikněte na odkaz níže a vyplňte krátký dotazník. Zabere vám to jen pár minut a vaše zpětná vazba bude zcela anonymní.
[Vložte odkaz na průzkum]
Děkujeme za váš čas a pozornost.
[Podpis]
10. Vzdělávací e-mailová drip kampaň
Pokud jde o nezbytné prvky e-mailového marketingu, vzdělávací e-mailové kampaně typu „drip“ jsou jedním z nich.
Díky těmto kampaním můžete svým odběratelům nabídnout cenné informace a prezentovat se jako důvěryhodná a odborná firma. Vzdělávací obsah navíc pomáhá lidem řešit problémy prostřednictvím rad, tipů, návodů, instrukcí atd. a buduje tak silný vztah mezi vaší firmou a odběrateli, čímž zvyšuje šanci, že u vás budou chtít nakupovat.
Vzdělávací e-mailové drip kampaně lze zasílat novým zákazníkům/uživatelům ihned po jejich přihlášení k odběru vašich e-mailů nebo stávajícím zákazníkům/uživatelům a potenciálním zákazníkům při uvedení nového produktu/služby na trh.
Standardní vzdělávací drip e-mailová kampaň by měla obsahovat následující prvky:
- Pozvánka na kurz, workshop atd. v podobě e-mailu, který poskytuje přehled e-mailů/obsahu, které budete v následujících dnech nebo týdnech zasílat.
- E-maily věnované jednotlivým fázím kurzu/workshopu
- Souhrnný e-mail s přehledem všeho, co bylo probíráno, a odkazem na formulář pro zpětnou vazbu, který účastníky vybízí k vyjádření jejich názorů.
EMAIL 1 Předmět: Připojte se k našemu [kurzu/workshopu] a prohlubte své znalosti
Ahoj [jméno],
S radostí vás zveme na náš nadcházející kurz/workshop! Tento program vám poskytne znalosti a dovednosti potřebné k dosažení vašich vzdělávacích cílů.
V průběhu několika následujících dnů/týdnů vám zašleme sérii informativních a poutavých e-mailů, které pokrývají jednotlivé fáze kurzu/workshopu. Zde je stručný přehled toho, co můžete od jednotlivých e-mailů očekávat:
[Vložte zde stručný přehled každého e-mailu]
Po dokončení kurzu/workshopu vám zašleme souhrnný e-mail s přehledem všech probraných témat a formulářem pro zpětnou vazbu. Rádi bychom znali vaše názory a postřehy, které nám pomohou vylepšit budoucí nabídky.
Chcete-li se přihlásit do kurzu/workshopu, klikněte na tento odkaz: [Vložte odkaz zde].
Děkujeme, že jste pro své vzdělávací potřeby zvážili [název instituce/organizace]. Jsme nadšeni, že se s vámi můžeme vydat na tuto vzdělávací cestu!
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: [Kurz/Workshop] Fáze 1: [Vložte zde název]
Ahoj [jméno],
S radostí zahajujeme první fázi našeho [kurzu/workshopu] a sdílíme s vámi cenné informace, tipy a zdroje, které vám pomohou dosáhnout vašich vzdělávacích cílů.
V tomto e-mailu se budeme zabývat [vložte zde stručný přehled]. Na konci této fáze získáte hlubší pochopení [vložte zde výsledky učení a další informace].
Těšíme se na vaši účast v kurzu/workshopu a pomůžeme vám dosáhnout vašich vzdělávacích cílů.
[Podpis]
EMAIL 3 Předmět: [Kurz/Workshop] Fáze 2: [Vložte název]
Ahoj [jméno],
Doufáme, že se vám kurz/workshop zatím líbí. Těšíme se, že s vámi můžeme sdílet druhou fázi našeho [kurzu/workshopu], která bude navazovat na znalosti a dovednosti získané v první fázi.
Tento e-mail obsahuje [vložte zde stručný přehled]. Na konci této fáze získáte hlubší porozumění [vložte zde výstupy učení a další informace].
Vážíme si vaší pokračující účasti na kurzu/workshopu a těšíme se, že vám pomůžeme dosáhnout vašich vzdělávacích cílů!
[Podpis]
EMAIL 4 Předmět: [Kurz/workshop] Shrnutí a zpětná vazba
Ahoj [jméno],
Gratulujeme k absolvování našeho kurzu/workshopu! Doufáme, že znalosti a dovednosti, které jste získali, vám pomohou dosáhnout vašich vzdělávacích cílů.
Na závěr přinášíme přehled všeho, co jsme probrali. Své názory a připomínky nám prosím sdělte prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu. Vaše zpětná vazba je pro nás cenná a pomáhá nám zlepšovat naše budoucí nabídky.
Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu, klikněte na tento odkaz: [Vložte odkaz zde]
Děkujeme, že jste si pro své vzdělání vybrali [název instituce/organizace]. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašich budoucích aktivitách!
[Podpis]
11. Drip kampaň s e-maily po nákupu
Posílání děkovného e-mailu po nákupu je standardem. To ale neznamená, že to stačí.
Místo toho byste po každém nákupu měli zasílat drip e-mailovou kampaň, jejímž cílem je potvrdit objednávku/předplatné, poděkovat zákazníkům, uvést podrobnosti o sledování a také shromáždit zpětnou vazbu od zákazníků a poskytnout doporučení.
A pokud chcete jít ještě o krok dál se svou e-mailovou drip kampaní po nákupu, můžete také zahrnout pozvánku do programu pro věrné zákazníky a tipy, jak co nejlépe využít produkt/předplatné.
Tímto způsobem můžete udržet své stávající zákazníky, projevit jim vděčnost, provádět křížový prodej/up-selling, shromažďovat zpětnou vazbu, vzdělávat a dělat mnohem více pomocí jedné jediné drip kampaně.
EMAIL 1 Předmět: Děkujeme za váš nákup! Dobrý den, [jméno],
Děkujeme, že jste si vybrali [název společnosti] a za váš nedávný nákup!
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás. Náš tým zákaznické podpory je vám kdykoli k dispozici.
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Vaše objednávka byla odeslána!
Ahoj [jméno],
Těšte se – vaše objednávka byla odeslána!
Zde jsou vaše podrobnosti pro sledování: [Vložte zde podrobnosti pro sledování]
[Podpis]
EMAIL 3 Předmět: Vaše objednávka byla doručena!
Ahoj [jméno],
Doufáme, že jste spokojeni s vaším nedávným nákupem [seznam položek od názvu firmy]!
Rádi bychom znali váš názor na vaše zkušenosti – vaše zpětná vazba je pro nás cenná a pomůže nám vylepšit naše produkty a služby pro budoucí zákazníky. Věnujte prosím několik minut vyplnění našeho formuláře pro zpětnou vazbu:
[Vložte sem odkaz na formulář pro zpětnou vazbu]
Děkujeme za váš čas a za to, že jste si vybrali [název firmy]!
[Podpis]
12. Drip kampaň pro obnovení e-mailů
Pokud jde o ruční obnovení předplatného, kampaně Drip mohou být užitečné k připomenutí předplatiteli a tím k jeho zapojení do procesu obnovení.
Jsou také skvělou příležitostí k up-sellingu zákazníků z bezplatných zkušebních verzí na placené plány nebo ze základních plánů na prémiové.
V případě automatického prodloužení můžete zákazníkům zaslat e-mailové upozornění na nadcházející platbu a uvést kontaktní údaje zákaznické podpory i odkazy na centrum nápovědy nebo stránky s užitečnými informacemi, aby byl zákaznický zážitek co nejplynulejší.
A odběratelům, kteří provedou obnovení, nezapomeňte poslat děkovný e-mail a případně i následný e-mail s nabídkou pobídky za pozvání přátel a rodiny k odběru.
EMAIL 1 Předmět: Vaše předplatné brzy vyprší – upgradujte nyní a získejte další výhody!
Ahoj [jméno],
Vaše předplatné produktu/služby vyprší dne [datum vypršení platnosti]. Nenechte si ujít přístup k [výhodám produktu/služby]!
Abychom vám i nadále mohli poskytovat ty nejlepší služby, nabízíme vám exkluzivní upgrade na vyšší předplatné. S [název předplatného] získáte ještě více [výhody produktu/služby], včetně [další funkce/výhody].
Nenechte si ujít tuto příležitost maximalizovat své zkušenosti s [název produktu/služby]. Klikněte na tlačítko níže, abyste se dozvěděli více a upgradovali své předplatné.
[Vložit odkaz na upgrade]
Děkujeme, že jste naším váženým odběratelem. Těšíme se na další spolupráci!
[Podpis]
EMAIL 2 Předmět: Děkujeme za obnovení předplatného [název produktu/služby]
Ahoj [jméno],
Děkujeme za obnovení předplatného [název produktu/služby]. Vážíme si vaší důvěry a trvalé podpory!
Jako věrný odběratel budete i nadále využívat [výhody produktu/služby]. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.
Vážíme si vašeho podnikání a těšíme se, že vám poskytneme co nejlepší zkušenosti s [název produktu/služby]!
[Podpis]
EMAIL 3 Sdílejte [název produktu/služby] se svými přáteli a rodinou a získejte odměnu!
Ahoj [jméno],
Doufáme, že jste spokojeni s předplatným [název produktu/služby]. Věděli jste, že jej můžete sdílet se svými přáteli a rodinou a získat za to odměnu?
Za každou osobu, kterou doporučíte a která se přihlásí k odběru [název produktu/služby], získáte [odměnu/výhodu]. Navíc vaši přátelé a rodina získají [slevu/bezplatnou zkušební verzi/jinou výhodu], když se zaregistrují.
Je to výhodné pro všechny! Klikněte na tlačítko níže, abyste se dozvěděli více a začali sdílet [název produktu/služby] se svou sítí.
[Vložte odkaz na doporučení]
Děkujeme, že jste naším váženým odběratelem. Vážíme si vaší podpory a těšíme se, až vás odměníme za sdílení [název produktu/služby] s ostatními!
[Podpis]
7 klíčových kroků pro realizaci e-mailové kampaně typu „drip“
Za každou e-mailovou dripovou sekvencí stojí řada kroků, které je třeba dokončit, aby její provedení proběhlo hladce. Mezi nejčastější z těchto kroků patří:
1. Určete cílovou skupinu 🎯
Vaše e-mailové zprávy v rámci drip kampaně budou účinné pouze tehdy, pokud dorazí do správných schránek. Z tohoto důvodu je klíčové určit vaši cílovou skupinu a segmentovat ji.
Jakmile to uděláte, můžete přizpůsobit zprávu konkrétně pro každý segment a použít také vhodné spouštěče.
A když už jsme u spouštěčů, ujistěte se, že znáte jak akční, tak demografické spouštěče. Akční spouštěče jsou například předplatné, nákup, stažení atd., zatímco demografické spouštěče jsou například narozeniny, výročí, poloha atd.
PRO TIP Hledáte způsoby, jak lépe komunikovat se svými zákazníky? Šablona ChatGPT Prompts for Audience Segmentation Template od ClickUp vám pomůže vytvořit cílené kampaně, které zvýší zapojení a konverze.
2. Stanovte si jasné cíle 🏁
Stanovení cílů je důležité nejen pro získání směru, ale také pro to, abyste mohli oslovit správný segment se správným sdělením a později sledovat výsledky.
Pokud jde o e-mailové kampaně typu „drip“, mohou tyto cíle zahrnovat cokoli od uvítání a vzdělávání až po propagaci, prodej atd.
PRO TIP Držte se svého plánu a dosáhněte svých cílů díky jasným časovým harmonogramům, měřitelným cílům a automatickému sledování pokroku s ClickUp Goals.
3. Vyberte si platformu, která usnadňuje automatizaci marketingu 🦾
Jelikož e-maily v rámci drip kampaní jsou v podstatě automatizované e-maily, budete potřebovat platformu, která usnadňuje jejich vytváření.
ClickUp je oblíbený komplexní software pro správu projektů s pokročilými funkcemi, který se postará o rutinní úkoly a tím zvýší vaši produktivitu.
V ClickUp můžete odesílat a přijímat e-maily z ClickUp na základě vlastních polí, odeslaných údajů nebo událostí úkolů. Tímto způsobem nebudete vy ani členové vašeho týmu muset nic zadávat ručně, takže se budete moci soustředit na úkoly, které nejsou rutinní.
PRO TIP Integrujte jakýkoli e-mailový účet z Gmailu, Outlooku, Office 365 nebo IMAP a zefektivněte tak e-mailovou komunikaci – přistupujte ke všem svým e-mailům a spravujte je na jednom místě.
4. Vytvořte obsah e-mailu 📝
Nyní se dostáváme k hlavní části: obsahu. Při vytváření e-mailů budete muset pečlivě vybírat text, předmět, obrázky, odkazy a všechny ostatní prvky, z nichž se váš e-mail skládá. Vše musí být relevantní, poutavé, atraktivní a musí příjemce přesvědčit, aby provedl požadovanou akci.
Navíc, protože každá z vašich cílových skupin je jiná, bude nutné vytvořit odlišný obsah e-mailů nebo alespoň variace stejného obsahu.
PRO TIP Hledáte způsoby, jak co nejlépe využít své e-mailové marketingové kampaně? ChatGPT Prompts for Email Marketing od ClickUp vám pomůže vymyslet nápady na efektivní předměty a obsah e-mailů a vytvořit poutavé a účinné e-maily.
5. Propojte ClickUp s aplikací pro automatizaci pracovních postupů 🧩
Odesílejte e-maily přímo z ClickUp nebo integrujte ClickUp s aplikacemi pro automatizaci pracovních postupů a zvládněte tak i složitější drip e-mailové kampaně.
Vytvořte automatizovaný a plynulý pracovní postup propojením ClickUp s platformou pro drip e-mailový marketing, jako je Drip, pomocí aplikace pro automatizaci pracovních postupů, jako je Make a Zapier.
6. Otestujte svou e-mailovou kampaň 🧑🏻🔬
Posledním krokem, který musíte před spuštěním dripové e-mailové kampaně provést, je její otestování, abyste se ujistili, že vše vypadá a funguje správně a že se e-maily dobře přizpůsobují různým velikostem obrazovky.
Skvělé řešení pro testování e-mailů nabízí Mailtrap, platforma pro doručování e-mailů, která pokrývá všechny potřeby související s e-maily na jednom místě.
Testování e-mailů Mailtrap je určeno k bezpečnému kontrolování a odstraňování chyb v e-mailech ve stagingových, vývojových a QA prostředích a nehrozí při něm žádné riziko zasílání testovacích e-mailů příjemcům.
Součástí testovacího řešení je řada funkcí, včetně náhledu e-mailů, analýzy šablon e-mailů HTML/CSS, kontroly skóre spamu, hlášení černé listiny a dalších, které vám pomohou zajistit, aby vaše e-maily vypadaly podle plánu a nebyly označeny jako spam.
Jaké jsou tedy kroky k zahájení kontroly a ladění pomocí Mailtrap Email Testing?
Nejprve si vytvořte účet Mailtrap a najděte speciální e-mailovou adresu virtuální schránky Email Testing, na kterou chcete odeslat testovací e-mail.
Poté odešlete testovací e-mail ze své platformy pro automatizaci e-mailového marketingu s výše uvedenou e-mailovou adresou jako příjemcem.
Nakonec najděte testovací e-mail ve virtuální doručené poště a proveďte všechny potřebné kontroly.
7. Sledujte a analyzujte výsledky 📈
Vaše e-mailová kampaň typu „drip“ byla spuštěna a teď je čas si odpočinout, že? No, ne tak docela!
Abyste zjistili, zda se veškeré úsilí, které jste do kampaně vložili, vyplatilo, musíte porovnat její výkonnost s cíli, které jste si stanovili.
Tento výkon se měří na základě metrik, jako jsou míra otevření, míra prokliku a míra konverze. Pokud jsou tyto hodnoty na neuspokojivé úrovni, je na čase zamyslet se nad tím, které prvky e-mailů je třeba vylepšit, a možná také zkontrolovat segmenty publika, zda není třeba je přepracovat.
Bonus: Software pro e-mailový marketing!
Personalizujte komunikaci, pečujte o potenciální zákazníky a šetřete zdroje pomocí šablon pro drip kampaně.
Nyní, když máte čerstvé znalosti o příkladech a šablonách e-mailových drip kampaní, je čas zapracovat na své e-mailové marketingové strategii a vytvořit vlastní kampaň.
Využijte výše uvedené šablony drip e-mailů, abyste mohli rychleji začít, a použijte ClickUp, který vám pomůže zbavit se stresu při správě marketingových kampaní. Obsahuje stovky pokročilých a přizpůsobitelných funkcí, které vám pomohou plánovat, sledovat, spravovat a monitorovat vaši práci, zlepšit spolupráci týmu, efektivně spravovat marketingové zdroje a zefektivnit všechny vaše e-mailové marketingové procesy.
A samozřejmě nezapomeňte provést testy pomocí Mailtrap, abyste se ujistili, že nezůstaly nevyřešeny žádné drobné ani závažné chyby v obsahu nebo odkazech a že vaše drip e-maily vypadají působivě od předmětu až po obsah, bez ohledu na zařízení nebo e-mailového klienta, na kterém jsou zobrazeny.
Hostující autor:
Dzenana Kajtaz je technická redaktorka obsahu ve společnosti Mailtrap s dlouholetými zkušenostmi jako autorka, redaktorka a marketingová specialistka. Specializuje se na témata související s technologií, ale ráda vytváří zábavný a poutavý obsah i pro jiné oblasti.