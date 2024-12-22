Jak vytvořit marketingový kalendář 2025: bezplatné šablony a příklady

Co mají společného komunikace, sociální média, copywriting, PPC, akce a SEO? 👀
Všechny spadají pod vaše marketingové oddělení a pravděpodobně pracují podle stejného kalendáře.
Váš marketingový tým je větší, než si myslíte, a když vezmete v úvahu mezifunkční projekty a členy týmu, kteří hrají roli v úspěchu vaší celkové strategie, tento okruh členů se ještě zvětší.
Proto je tak důležité vést aktualizovaný a podrobný marketingový kalendář, ke kterému má vaše organizace kdykoli přístup. 📅
Marketingové kalendáře poskytují jasný přehled všech kampaní, úkolů, termínů a projektů, aby bylo oddělení sladěné, organizované a hlavně nepřetížené. Kromě přímo zapojených členů jsou marketingové kalendáře také přínosem pro zainteresované strany, viceprezidenty a další vyšší vedoucí pracovníky, kteří tak mohou sledovat hlavní milníky a celkový úspěch marketingového týmu.
Ať už chcete vylepšit svůj stávající marketingový kalendář nebo vytvořit nový od základů, jste na správném místě. Sledujte nás, jak se podrobně zabýváme vším, co je potřeba k vytvoření marketingového kalendáře vašich snů.
Najděte rozpisy klíčových prvků marketingového kalendáře, výhody, šablony a podrobného průvodce, který pomůže vašemu oddělení dosáhnout marketingových cílů. 🎯
Co je marketingový kalendář?
Marketingový kalendář je podrobný plán všech marketingových aktivit – bez ohledu na jejich rozsah – a sahá do předvídatelné budoucnosti.
Vytvoření marketingového kalendáře není žádná maličkost ani úkol, který stačí splnit jednou za čtvrtletí. Vyžaduje častou pozornost, revize a vzájemné porovnávání, aby byl kalendář vždy aktuální pro ty, kteří s ním denně pracují. Váš kalendář se totiž může změnit, a pravděpodobně se také změní – a to hodně. 🫣
Termíny, logistika akcí, úkoly související s kampaní a správa zdrojů mají trvalý vliv na váš marketingový kalendář. Aby byl vždy spolehlivý, je dobré jej často kontrolovat a přidávat všechny aktualizace, jakmile se objeví, a to i s ročním předstihem.
Nejlepší marketingové kalendáře vám poskytnou přehled o všech událostech na první pohled. Nabízejí také flexibilitu pro přiblížení a oddálení, abyste získali podrobnější rozpis konkrétního dne nebo přehled o zbytku roku.
Navíc by měl být váš kalendář integrován s nejčastěji používanými nástroji nebo dokonce existovat na stejné platformě, kde máte uloženy své denní úkoly. To vám pomůže pohodlně a efektivně spravovat vaše úkoly a termíny spolu s dalšími důležitými daty.
Celá vaše organizace – nebo alespoň celé marketingové oddělení – by měla mít přístup k vašemu marketingovému kalendáři, protože všechny aktivity v kalendáři by měly vycházet z celkových marketingových cílů a dlouhodobé strategie vaší organizace.
Stále existuje mnoho způsobů, jak vytvořit marketingový kalendář, a my vám představíme některé z nejlepších možností, které podnítí vaši kreativitu!
Proč jsou marketingové kalendáře důležité?
Marketingové kalendáře pomáhají organizovat vaše aktivity a podporují efektivní postupy při řízení marketingových projektů. Ačkoli může být časově náročné každý čtvrtrok vyplňovat marketingový kalendář, je to neuvěřitelný přínos, který za tu práci rozhodně stojí.
Bez marketingového kalendáře vaše oddělení riskuje:
- Ztráta přehledu o událostech
- Nedodržené termíny
- Ohrožení partnerství s klienty, značkami nebo dodavateli
- Přetížení se
- Přetěžování vašeho týmu
Marketingové kalendáře vám také pomohou lépe řídit neočekávané aktivity v rámci vašeho týmu. Není neobvyklé, že se na poslední chvíli objeví změny nebo neplánované události, a aktualizovaný kalendář vám poskytne nejlepší přehled o kapacitách vašeho týmu a dostupných zdrojích, abyste mohli co nejrychleji změnit svou strategii.
Pokud se podíváme trochu hlouběji, určený kalendář také pomáhá týmům nést odpovědnost za dosažení hlavních milníků projektu a pomáhá jednotlivým členům pochopit, jak jejich role zapadají do celkového obrazu. Jelikož každá událost ve vašem kalendáři souvisí s širšími cíli vaší organizace, zajišťuje to, že váš tým může správně stanovit priority svých termínů a využít svůj čas co nejvýhodnějším způsobem pro organizaci jako celek.
Marketingové kalendáře jsou základem vaší marketingové strategie a její realizace. Níže uvádíme několik dalších důvodů, proč tomu tak je:
- Udržuje vaše aktivity organizované: Hlavním účelem marketingového kalendáře je udržet vás organizované. Pomáhá vám plánovat marketingové aktivity s dostatečným předstihem, abyste se nemuseli na poslední chvíli honit. Umožňuje vám vizualizovat vaše pracovní zatížení a efektivně přidělovat zdroje, takže vám nic neunikne.
- Podporuje efektivní řízení marketingových projektů: Marketingový kalendář poskytuje komplexní přehled všech vašich marketingových úkolů a zajišťuje, že všichni členové týmu rozumí svým povinnostem, termínům a závislostem. To zlepšuje spolupráci, snižuje nedorozumění a pomáhá vašemu týmu pracovat efektivněji.
- Zajišťuje konzistentnost sdělení: Díky předem naplánovaným marketingovým aktivitám můžete zajistit konzistentnost sdělení ve všech svých kampaních. To posiluje image vaší značky, zlepšuje rozpoznatelnost u publika a zvyšuje účinnost kampaní.
- Pomáhá při strategickém plánování: Marketingový kalendář vám poskytuje přehled o vašich marketingových aktivitách a pomáhá vám je sladit s vašimi obchodními cíli. To zase pomáhá při strategickém rozhodování o prioritách úkolů, rozdělení rozpočtu a alokaci zdrojů.
- Podporuje kreativitu a inovace: Vizuální přehled marketingových úkolů a časových harmonogramů může podnítit kreativitu vašeho týmu. Může je inspirovat k nekonvenčnímu myšlení a přinášení inovativních nápadů pro každou kampaň nebo projekt.
Bonus: marketingový software s umělou inteligencí
Co zahrnout do marketingového kalendáře?
Typ událostí ve vašem marketingovém kalendáři bude sahat daleko za rámec velkých marketingových kampaní, konferencí a uvedení produktů na trh. Příspěvky na sociálních médiích, plánování blogů, webináře a termíny pro návrhy mají také své místo ve vašem marketingovém kalendáři.
Kromě toho je součástí dobré marketingové práce být informován o aktuálních událostech, významných změnách a příležitostech souvisejících s vaší cílovou skupinou, proto je dobré zahrnout do svého obsahu kromě termínů a propagačních akcí také globální milníky, jako jsou svátky a kulturní události.
Jak vytvořit marketingový kalendář pro váš tým
Když začínáte od nuly s většími úkoly, může být snazší začít s obecnými cíli a postupně se propracovat k detailům.
Krok 1: Upevněte svou marketingovou strategii
Nejprve se podívejte na stávající marketingovou strategii vaší organizace a zvažte své širší cíle. Chcete snížit fluktuaci zákazníků? Oslovit nové zákazníky? Zvýšit povědomí o významné změně značky? Možná všechny tři! Vaše akce, blogy a tempo kampaní by měly být naplánovány tak, aby podporovaly tyto potřeby.
Krok 2: Určete důležité termíny
Jakmile určíte důležité události a milníky, na které se budete soustředit, můžete začít vytvářet realistický plán. Buďte realističtí ohledně termínů a zkuste zvážit, které úkoly nebo projekty mohou být závislé na dokončení jiných. A samozřejmě nezapomeňte na své spolupracovníky. 💜
Krok 3: Identifikujte klíčové hráče
Určete členy zapojené do každé činnosti a mějte na paměti, že marketingový tým je velký. Vaše oddělení může sestávat z autorů, producentů videí, správců sociálních médií, organizátorů akcí, designérů, editorů a dokonce i přispěvatelů z jiných oddělení!
Jakmile se váš tým shodne na marketingové strategii, hlavních událostech, projektech a klíčových hráčích, je čas přidat je do aplikace marketingového kalendáře.
Krok 4: Vyberte si nástroj pro tvorbu marketingového kalendáře
Používání dynamického softwaru pro správu marketingových projektů, který je navržen tak, aby synchronizoval vaši práci do méně kanálů, je bezpochyby nejproduktivnějším využitím vašeho času. To platí zejména v případě, že chcete vytvořit marketingový kalendář svých snů.
Pokud je vaše kalendářová aplikace zcela oddělena od platforem, kde skutečně pracujete, kontrola kalendáře vám zabere spoustu času. A pokud nemůžete pohodlně porovnávat svůj marketingový kalendář, je mnohem větší pravděpodobnost, že přestane být aktuální.
Naštěstí existuje spousta flexibilních a intuitivních kalendářových aplikací pro každý rozpočet! Výběr správného nástroje nakonec závisí na velikosti vašeho týmu a složitosti vaší marketingové strategie, ale mezi nejčastěji používané a nejcennější funkce marketingového kalendáře patří:
- Více přiřazených osob a sledujících, aby byli všichni zúčastnění informováni
- Vlastní stavy pro vizuální a důkladné sdělení pokroku u jakékoli úlohy, kampaně nebo projektu.
- Dashboardy a reporty pro správu pracovní zátěže vašeho týmu a sledování marketingových KPI.
- Více zobrazení (ano, více než jen kalendář!) pro organizaci a vizualizaci vašich pracovních postupů v seznamu, tabuli Kanban, Ganttově diagramu a dalších formátech.
- Filtrování a třídění pro rychlé vyhledání klíčových dat, přizpůsobení typu aktivit, které vidíte v daném okamžiku, a přehlednější uspořádání kalendáře.
- Automatizace, která eliminuje rutinní práci spojenou s každodenními úkoly a udržuje projekty v pohybu, i když tým pracuje asynchronně.
- Více integrací s běžnými pracovními nástroji, jako jsou Zoom, Google Calendar, Slack a Excel, pro synchronizaci kalendáře s vašimi technologiemi nebo pro vložení důležitých informací přímo do kalendáře pro lepší kontext.
Poté, co si vyberete nejlepší software pro správu svých aktivit, vždy začněte s šablonou marketingového kalendáře. Tím si zajistíte, že budete mít k dispozici správné funkce pro sestavení časového harmonogramu kampaně, stanovení termínů, přidělování úkolů, komunikaci s týmem a propojení všeho s vašimi sledovatelnými cíli.
Navíc, pokud tento nástroj používáte poprvé, žonglujete s několika složitými kampaněmi nebo se snažíte naučit svůj tým za pochodu, šablona marketingového kalendáře tento proces co nejvíce zefektivní. Tj. správným používáním jeho funkcí a co nejmenším stresem. 🙂
Už jsme vám poskytli spoustu šablon pro různé typy marketingových kalendářů, ale pokud hledáte šablonu, která vám poslouží jako základ pro vytvoření marketingové strategie a organizaci velkých projektů, vyberte si takovou, která je snadno pochopitelná a kterou lze přizpůsobovat vašim rostoucím cílům.
Doporučujeme šablonu marketingového kalendáře od ClickUp, která se vyznačuje snadným používáním, podrobnou nápovědou a důkladnými organizačními funkcemi.
Použijte tento seznam ve svém pracovním prostoru a využijte šest přizpůsobitelných zobrazení k vytvoření marketingového procesu, organizaci projektů, vizualizaci časových os a rozdělení rozpočtu. Navíc šest barevně odlišených přizpůsobitelných stavů jasně znázorní průběh každého úkolu na první pohled.
Typy marketingových kalendářů s 5 příklady
Zatímco celé oddělení těží z existence marketingového kalendáře, jednotlivé týmy si mohou vytvořit vlastní kalendáře nebo pracovat s variantou většího kalendáře pomocí filtrování a třídění, aby izolovaly úkoly a události, které se jich týkají.
Existuje také několik typů marketingových kalendářů, které vyhovují potřebám a rozdílům týmů v rámci marketingového oddělení a vaší organizace jako celku. Mezi nejběžnější marketingové kalendáře patří (ale nejsou omezeny pouze na):
Kalendář obsahu
Zejména pokud vaše firma pravidelně publikuje příspěvky na svém vlastním blogu nebo přispívá do blogů jiných, mohou vám kalendáře obsahu pomoci stanovit termíny, spravovat databázi obsahu a mít přehled o všem, co publikujete – od redakčních článků po e-mailové marketingové kampaně, v závislosti na rozsahu, v jakém je vytváříte!
Vedení blogu je samo o sobě velká zátěž (věřte nám) a když zvyšujete počet článků, které každý měsíc publikujete, kalendář obsahu se může rychle zaplnit. Zvláště když vezmete v úvahu další nezbytné úkoly kromě samotného psaní blogu, jako je vzájemná editace, aktualizace SEO, návrh obrázků a roční aktualizace.
Všechny tyto aktivity by měly být snadno dohledatelné a naplánované ve vašem kalendáři obsahového marketingu spolu s veškerými klíčovými informacemi, včetně názvu blogu, ke kterému se každá úloha vztahuje, autora, dalších nezbytných členů týmu a stavu akčního bodu – je toho hodně, co je třeba sledovat. Proto doporučujeme začít s předem připravenou šablonou kalendáře obsahu, která vám pomůže s plánováním.
Tato šablona kalendáře obsahu od ClickUp je podrobná a vhodná i pro začátečníky. Tento přizpůsobitelný seznam je vybaven pěti přizpůsobitelnými stavy, které sledují všechny fáze, kterými návrh prochází před zveřejněním, a navíc sedmi přizpůsobitelnými poli a pěti různými zobrazeními, díky nimž jsou všechny aktualizace přehledně uspořádané a snadno přístupné.
Propagační nebo kampaní kalendář
Ať už plánujete nadcházející akce, speciální nabídky, uvedení produktů na trh nebo iniciativy v oblasti public relations, všechny související aktualizace najdete ve svém propagačním kalendáři nebo kalendáři marketingových kampaní.
Stejně jako u kalendářů obsahu bude mít frekvence, s jakou tyto aktivity plánujete, určitý vliv na to, co se nakonec dostane do vašeho propagačního kalendáře. Pokud například pracujete v agentuře zabývající se plánováním akcí, bude struktura vašeho kalendáře pravděpodobně vypadat úplně jinak než u firmy, která se zaměřuje na produkt.
Pokud se však tým účastní nebo plánuje pouze jednu významnou konferenci ročně, je možné, že tyto úkoly budou spadat do akčních položek pro PR, propagaci nebo reklamu.
Šablona kalendáře kampaní od ClickUp je skvělým zdrojem pro vytvoření a spuštění vašeho propagačního kalendáře. Pět přizpůsobitelných zobrazení, včetně kalendáře, seznamu a časové osy, pomáhá manažerům provádět úspěšné marketingové kampaně, aniž by ztratili přehled o svém plánovaném harmonogramu.
Navíc funkce Vlastní pole přidává ke každému úkolu klíčové informace, včetně cílového trhu, rozpočtu, cílů a trvání, aby usnadnila hladké řízení marketingové kampaně.
Kalendář sociálních médií
Vaše akce, blogy a propagační nabídky budou pravděpodobně doprovázeny kampaněmi na sociálních médiích, které pomohou šířit povědomí o vaší organizaci a oslovit cílovou skupinu, ale za strategií vaší organizace v oblasti sociálních médií se skrývá mnohem více, než se na první pohled zdá.
Vaše organizace publikuje mnoho příspěvků.
Pravděpodobně mnohem více, než si myslíte! Tyto marketingové aktivity vyžadují specifický marketingový kalendář pro sociální média, který slouží nejen ke sledování příspěvků, které pomáhají propagovat jiné marketingové kampaně, ale také těch, které jednoduše šíří zájem a povědomí o vaší značce.
Nemluvě o tom, že samotný počet platforem sociálních médií může být ohromující. A i když váš tým pravděpodobně neupřednostňuje každou platformu stejným způsobem, je důležité správně naplánovat a zorganizovat různé příspěvky pro každý kanál, včetně fotografií, videí, vláken nebo dokonce článků.
Zdroje, jako je šablona pro publikování na sociálních médiích od ClickUp, pomáhají týmům vytvářet marketingový plán, šetřit čas a pracovat rychleji při budování přítomnosti na sociálních médiích. Tento přizpůsobitelný seznam se zabývá podrobnostmi s předem připraveným kalendářem pro všechny aktivity na sociálních médiích.
Jedná se o podrobný seznam úkolů, který vám pomůže sledovat přidělené úkoly, schválení a aktiva, a navíc interaktivní Kanban tabuli pro správu obsahu pro každou platformu.
E-mailový marketingový kalendář
E-mailové zpravodaje a kampaně jsou nákladově efektivní, měřitelné a cílené – což je velká výhoda pro společnosti, které chtějí rozšířit svou zákaznickou základnu, aniž by překročily svůj rozpočet! Zejména pokud provádíte více kampaní najednou, může vám určený kalendář e-mailového marketingu pomoci sledovat průběh a úspěch vašich kampaní od fáze plánování až po realizaci.
Zatímco mnoho kampaní je plánováno s dostatečným předstihem, zejména nové e-mailové kampaně se často objevují na poslední chvíli, a proto vám podrobný kalendář pomůže co nejefektivněji řídit váš tým a zdroje.
Stejně jako u kalendářů sociálních médií a obsahu se ujistěte, že do svého kalendáře e-mailového marketingu přidáváte správný čas a úkoly. To by mělo být provedeno u každého návrhu, aby bylo možné provést odpovídající množství vzájemných recenzí a korektur před odesláním.
Na rozdíl od jiných příspěvků, jakmile odešlete e-mail, ztratíte možnost jej znovu upravit. To znamená, že jedna drobná pravopisná chyba nebo chybějící část bude navždy zapsána – a to nikdo nechce.
Reklamní kalendář
Stejně jako blogové příspěvky vyžadují i reklamy další práci po spuštění marketingové kampaně. Reklamní kalendáře jsou skvělým způsobem, jak zajistit, že máte vše pod kontrolou před spuštěním kampaně, během ní i po jejím skončení.
I ty nejmenší kampaně musí být založeny na průzkumu a otestovány, než se dostanou na světlo světa, a správný kalendář pomůže vašemu týmu zůstat na správné cestě tím, že vytvoří realistický časový plán, nastaví analytiku s dostatečným předstihem, otestuje různé verze marketingových kampaní a mnoho dalšího.
S tolika proměnnými, které je třeba spravovat, použijte šablonu marketingového reklamního plánu od ClickUp k rozepsání a zefektivnění svých reklamních potřeb. Dohlížejte na nadcházející úkoly ve svém pracovním postupu pomocí předem připraveného seznamu, vizualizujte své kampaně pomocí kalendářového zobrazení ClickUp nebo sledujte průběh každé reklamy ve svém pipeline na přizpůsobitelné Kanban tabuli.
Navíc se můžete rozloučit s časově náročným nastavováním. Zadejte informace o své kampani a sledujte, jak se váš reklamní kalendář formuje v ClickUp!
3 šablony marketingového kalendáře , které musíte vyzkoušet
Stále hledáte perfektní šablonu?
Věřte tomu nebo ne, existuje ještě více stylů marketingových kalendářů, než těch, které jsme dosud zmínili. A protože marketingové týmy a oddělení mohou mít velmi odlišnou strukturu, může být nalezení správné šablony marketingového kalendáře pro váš preferovaný styl trochu náročné.
Ale máte štěstí! Máme pro vás další tři přizpůsobitelné šablony marketingového kalendáře, které si můžete stáhnout přímo z tohoto článku a vyzkoušet zdarma. 🤩
1. Šablona pro marketing událostí od ClickUp
Akce jakékoli velikosti jsou náročné na organizaci. Mezi dodavateli, prodejem vstupenek, účastníky, hostujícími řečníky a rozpočtem je důležité mít spolehlivý způsob, jak organizovat průběh akce na jednom místě. Šablona Event Marketing Template od ClickUp aplikuje předem připravenou složku do vašeho pracovního prostoru, aby splnila přesně tuto potřebu!
Vlastní stavy a pět zobrazení projektu vám pomohou spravovat dokumenty týmu, jednotlivé události, aktualizace schůzek a váš kalendář událostí, ale tato šablona opravdu vyniká díky 12 vlastním polím, mezi které patří:
- Typ účasti
- Účty a účtenky
- Rozpočet
- Umístění
- Primární marketingový cíl
- Cíl v oblasti potenciálních zákazníků
2. Šablona redakčního kalendáře blogu od ClickUp
Při publikování nového obsahu je klíčová konzistence, ale k dokončení blogu nestačí jen napsat návrh. Významnou roli ve vašem redakčním kalendáři hrají také výzkum klíčových slov, recenze kolegů, grafika a sledování výkonu.
Šablona redakčního kalendáře blogu od ClickUp organizuje všechny tyto úkoly v zobrazení tabule podobném Kanbanu, aby vám pomohla vyvinout a udržovat vaši strategii obsahu. Navíc tři další zobrazení, včetně kalendáře, dokumentů a seznamu, pomáhají manažerům a členům mít neustále přehled o svém pracovním vytížení.
3. Šablona kalendáře podcastů od ClickUp
Zaměřili jsme se především na obsah, e-maily a produktový marketing, ale pro ty, kteří chtějí šířit své znalosti o oboru prostřednictvím podcastů, videí na YouTube a webinářů, doporučujeme vyzkoušet šablonu Podcast Calendar Template od ClickUp, která vám pomůže organizovat výzkum, produkci, epizody a další.
Každý miluje myšlenku spustit podcast pro svou značku, ale aby to fungovalo, je třeba pečlivé plánování a spolupráce! Sedm pohledů na projekt v této šabloně je vynikajících pro rozdělení všeho od nadcházejících hostů po poznámky k pořadu, zatímco 18 vlastních polí přidává klíčový kontext ke každému úkolu.
Stále nemůžete najít ideální šablonu? Žádný problém.
Rozsáhlá a neustále se rozšiřující knihovna šablon ClickUp obsahuje přizpůsobitelné šablony pro jakékoli použití. I když jste na platformě nováčkem, najdete zde stovky šablon vhodných pro začátečníky, ale zároveň podrobných, s průvodcem v podobě nápovědy, díky kterým svůj marketingový kalendář rozjedete během chvilky.
Spravujte svůj tým pomocí marketingových kalendářů
Není žádným tajemstvím, že jsme velkými zastánci investic do správného softwaru, který zefektivní a rozšíří vaše marketingové procesy – ale ne všechny aplikace mají stejné funkce, snadné použití a flexibilitu, které pomohou vašemu týmu dosáhnout jeho cílů.
Z tohoto důvodu doporučujeme používat ClickUp ke správě marketingových kalendářů, kampaní, úkolů a sledování analytických údajů.
ClickUp je jediná platforma pro produktivitu, která je navržena tak, aby podporovala produktivitu v celé společnosti a centralizovala veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jednoho společného pracovního prostoru. A je stejně intuitivní jako výkonná! S více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními, které vám pomohou sledovat váš marketingový kalendář ze všech úhlů.
Začněte od nuly nebo s jednou z mnoha šablon ClickUp a získejte přístup k bohaté sadě funkcí, 1 000 integrací a dalšímu obsahu, když si ClickUp vyzkoušíte zdarma ještě dnes. 🏆