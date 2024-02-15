10 šablon obchodních oznámení: výzvy, interní e-maily a další

Ať už najímáte nového zaměstnance, spouštíte novou kampaň nebo procházíte akvizicí, časté změny jsou běžnou součástí podnikání. Komunikace těchto změn je zásadní pro to, aby všichni byli v obraze, a v některých případech také pro splnění zákonných požadavků.
Prezentace novinek (dobrých i špatných) je umění samo o sobě a vynechání nebo nesprávná interpretace klíčových detailů často způsobuje zmatek a vede k nesprávnému sdělení. To může nejen poškodit vaše ziskové marže, ale také vás dostat do právních potíží. ⚖️
Naštěstí vám pomohou šablony obchodních oznámení! Zajistí, že vaši zaměstnanci, klienti a další důležité zainteresované strany dostanou vaši zprávu jasně a zřetelně. ?
Probereme 10 nejlepších šablon obchodních oznámení z ClickUp a ukážeme vám, jak vytvořit špičkové poznámky a zprávy, které předávají správné informace různým cílovým skupinám.
Co je šablona obchodního oznámení?
Šablona obchodního oznámení vám ušetří námahu s psaním tiskové zprávy, interního memoranda nebo zpravodaje od nuly. Jedná se o návod, jak doručit zamýšlenou zprávu konkrétnímu publiku. Šablona vás provede efektivní prezentací vývoje společnosti a zajistí, že zahrnete všechny potřebné informace a zvolíte tón, který bude dobře rezonovat s příjemci.
Co dělá šablonu obchodního oznámení dobrou?
Výběr šablony obchodního oznámení bude záviset na tom, jaké informace chcete sdělit a komu. Obecně by však rámec, který vám pomůže sdělit zprávu, měl být následující:
- Jednoduché a stručné: Aby čtenáři neztratili pozornost
- Přizpůsobitelné: Flexibilní s editovatelnými sekcemi, takže je můžete přizpůsobit značce vaší společnosti, cíli oznámení a typu publika.
- Dobře organizované: Přehledná struktura s předdefinovanými sekcemi, která čtenářům umožňuje rychle si dokument prolistovat a získat potřebné informace.
- Vizuálně přitažlivé: Měly by vám umožnit vložit vizuální prvky, jako jsou obrázky, grafy a tabulky.
10 bezplatných šablon oznámení k použití
Náš výběr 10 nejlepších šablon oznámení vám pomůže sdílet jakékoli novinky se svými zaměstnanci, akcionáři nebo klienty pouhými několika kliknutími! ?️
1. Šablona oznámení pro tiskovou zprávu ClickUp
Chystáte se v blízké budoucnosti uvést na trh nový produkt, provést fúzi nebo uspořádat důležitou událost? Šablona oznámení pro tiskové zprávy ClickUp může být vaším megafonem pro zveřejnění vašeho vlastního oznámení! ?
Tisková zpráva je dokument, který předáváte médiím za účelem oznámení konkrétní záležitosti, ať už se jedná o událost, uvedení produktu na trh nebo změnu ve vedení. Tento dokument vám může pomoci zvýšit povědomí o dané záležitosti a budovat vaši značku. Ať už se zabýváte čímkoli, jedna věc je jistá – tisková zpráva může být viděna mnoha lidmi, takže je třeba věnovat jejímu obsahu zvláštní pozornost.
Tato šablona vás provede vytvořením přehledné a informativní tiskové zprávy. Obsahuje následující prvky:
- Nadpis: Tabulka s podrobnostmi o vaší společnosti, umístění a datu
- Nadpis a podnadpis: Dvě věty, ve kterých shrnete, proč vydáváte tiskovou zprávu.
- Shrnutí: Zde uvedete podrobnosti o tom, kdo, co, proč, kde, kdy a jak. Čtenáři by mělo poskytnout podstatu vašeho oznámení, aniž by musel číst celý dokument.
- Tělo: Nejdůležitější část vaší tiskové zprávy, kde uvedete základní informace a relevantní podrobnosti o vašem oznámení.
- Šablona: Jedná se o sekci „O nás“, kde uvedete podrobnosti o své společnosti.
Stejně jako všechny šablony ClickUp je i tato přizpůsobitelná, což znamená, že můžete některé části vynechat nebo přidat nové. Přidejte své vlastní obrázky zdarma nebo si vyberte z nabídky obrázků v galerii!
2. Šablona ClickUp ChatGPT pro interní oznámení
ChatGPT je jedním z nejžhavějších pojmů roku 2023. Někteří ho milují, jiní nenávidí a další se ho bojí. Bez ohledu na to, jaký máte k tomuto AI botu/nástroji pro psaní vztah, jeho vliv na obchodní svět je nepopiratelný.
Šablona ClickUp ChatGPT Prompts for Internal Announcements je v podstatě sbírkou efektivních pokynů pro maximální využití ChatGPT. Tuto šablonu pro interní oznámení může použít prakticky jakýkoli tým ve vaší společnosti, od personálního oddělení po prodej, marketing a management. Poskytuje jasné a konkrétní nápady, jak „komunikovat“ s ChatGPT a získat potřebné odpovědi.
Kromě samotných pokynů šablona nabízí také konkrétní scénáře použití.
Zní to příliš abstraktně? Řekněme, že vaše společnost otevírá novou pobočku v New Yorku a vy to chcete oznámit svým zaměstnancům. Takto by vypadala výzva: „Vytvořte poutavou zprávu, ve které oznámíte otevření nové pobočky v New Yorku a vysvětlíte výhody, jako je snížení stávajícího pracovního zatížení a zlepšení zákaznických služeb. “
3. Šablona ClickUp ChatGPT pro oznámení na sociálních médiích
Oznámení na sociálních médiích mohou být složitější, než se zdá. Vidí je miliony lidí, a proto musíte být obzvláště opatrní, abyste zvolili správný tón a oslovili svou cílovou skupinu. Navíc musíte své myšlenky zkomprimovat do krátkého příspěvku, aniž byste čtenáře zahlcovali.
Šablona ClickUp ChatGPT Prompts for Social Media Announcements vám tuto práci usnadní. Představte si ji jako sbírku taháků, které vám pomohou trefit se do černého u čtenářů a sdílet důležité novinky s komunitou. ?
Tato konkrétní kolekce se zaměřuje na Twitter a twitterové vlákna, ale můžete ji použít i pro jiné sociální sítě. Podívejme se na příklady v akci, abychom lépe pochopili, jak je používat s ChatGPT pro dosažení optimálních výsledků.
Představte si, že máte společnost a chcete zveřejnit oznámení o nadcházející události na sociálních médiích. Použijete tento pokyn: „Potřebuji krátký a poutavý tweet o naší nadcházející autosalonu v San Franciscu. Na konec přidejte krátkou výzvu k akci.“
Tato šablona je součástí ChatGPT Prompts for Marketing od ClickUp, kde můžete procházet desítky kategorií a stovky podnětů, které odpovídají poslání a hodnotám vaší společnosti.
4. Šablona bílé tabule pro newsletter ClickUp
Firemní newsletter může být interní i externí, v závislosti na vašem cíli. Ať už se jedná o neformální interní oznámení o nedávných teambuildingových aktivitách nebo o informování zainteresovaných stran o nejnovějších změnách ve společnosti, šablona ClickUp Newsletter Whiteboard Template je tou správnou volbou.
Šablona nabízí perfektní recept na vytvoření poutavého a vizuálně atraktivního zpravodaje, který upoutá pozornost vašeho publika. Pokud nemáte zkušenosti s designem, může vás nasměrovat správným směrem a pomoci vám vytvořit ideální místo pro oznamování velkých změn a událostí.
Jelikož se jedná o šablonu Whiteboard, máte úplnou kontrolu nad finálním vzhledem svého newsletteru. Je to skvělé hřiště pro vaši kreativní stránku. ?
Uvidíte vyhrazené prostory pro mediální soubory a bloky textu. Každý prvek lze přesouvat a měnit jeho velikost, aby byla zajištěna maximální funkčnost a čitelnost. Uspořádejte obsah pomocí oznamovacích karet nebo vytvořte bloky textu!
Je to také vynikající nástroj pro optimalizaci týmové spolupráce a komunikace. Zanechávejte komentáře a vytvářejte úkoly, abyste zajistili, že každý člen týmu splní svou část práce a přispěje k newsletteru.
Četné klávesové zkratky a možnosti sledování času šetří čas a zefektivňují vaši práci.
Bonus: Podívejte se na 10 bezplatných šablon poznámek v aplikaci Word a ClickUp
5. Šablona zprávy ClickUp News Report
Chcete oznámit velkou novinku s velkým ohlasem? ?
Měli byste myslet mimo zaběhnuté schémata a experimentovat s jedinečnými formáty.
Šablona ClickUp News Report vám umožní proměnit vaše obchodní oznámení v novinové články připravené k tisku. Mluvíme o těch klasických článcích s velkými nadpisy a sloupci, které rozdělují text na menší, stravitelnější části. ?
Šablona za vás udělá veškerou práci – stačí se jí řídit a během chvilky si přizpůsobíte perfektní obchodní oznámení. Můžete vytvářet interní „noviny“ pro své spolupracovníky, například oznámení o narozeninách, nebo je zpřístupnit veřejnosti.
Jednou z nejlepších vlastností této šablony je to, že podporuje týmovou práci. Řekněme, že chcete oznámit uvedení produktu na trh a otevření nového výrobního závodu. Nechte na šabloně pracovat více týmů a poskytněte podrobné a spolehlivé informace o každé události předem.
Přidávání úkolů, podúkolů a závislostí mezi úkoly je hračka, protože šablona je intuitivní a vhodná i pro začátečníky. Můžete přizpůsobit velikost, barvu a písmo každého prvku tak, aby odpovídal historii vaší společnosti. ?
6. Šablona realitního zpravodaje ClickUp
Co dělá šablona realitního zpravodaje mezi šablonami obchodních oznámení? Šablona realitního zpravodaje ClickUp může sloužit k více účelům a použít se v různých obchodních scénářích.
Ve výchozí verzi šablony uvidíte následující sekce:
- Nabídky produktů
- Seznamy
- Vynikající projekty
- Realitní agenti
Vzhledem k tomu, že tato šablona ClickUp je přizpůsobitelná, můžete upravit každou sekci tak, aby odpovídala hodnotám, stylu a směrnicím vaší společnosti.
Pokud například chcete oznámit uvedení nového produktu na trh, upravte sekci seznamů a přeměňte ji na recenzi produktu. Nebo pokud chcete oznámit nové zaměstnance, aktualizujte část týkající se realitních agentů a přidejte informace o nových zaměstnancích, jejich pozicích, zkušenostech a zázemí. Můžete také spojit dvě volné konce najednou a kombinovat více sekcí.
Šablona je vhodná pro začátečníky a umožňuje spolupráci, takže na ní můžete pracovat s kolegy z různých týmů a oddělení. Například designový tým může nahrát obrázky a tým HR může poskytnout informace o zaměstnancích.
7. Šablona pro interní komunikaci ClickUp
Pokud své zaměstnance neinformujete o relevantních změnách ve společnosti, riskujete jejich nespokojenost a neochotu podávat nejlepší výkony. Nemluvě o tom, že nedostatek transparentnosti může způsobit právní a jiné problémy, které by mohly poškodit pověst vaší společnosti.
Interní komunikace je klíčová, pokud chcete, aby vaše podnikání vzkvétalo, a šablona ClickUp pro interní komunikaci slouží jako perfektní hnojivo. ?
Ačkoli existují i typičtější formáty pro vytváření interních oznámení, tento může být velmi účinný. Díky šesti typům stavů, vlastním polím a zobrazením šablony můžete zajistit, že každý zaměstnanec bude informován o nejnovějších změnách, bez ohledu na to, jak malé jsou.
Zde je návod, jak zajistit plynulý tok informací a sjednotit postupy všech oddělení:
- Informace označené barevnými kódy
- Přizpůsobte si sloupce
- Vytvářejte úkoly a podúkoly
- Zanechte komentář
Tato šablona obchodního oznámení zajistí, že všichni budou mít aktuální informace, a ušetří vašim zaměstnancům drahocenný čas. Zveřejněním relevantních změn na nástěnce eliminujete (nebo alespoň minimalizujete) potřebu e-mailů a telefonátů. Vaši zaměstnanci se tak mohou soustředit na jiné úkoly, které posouvají vaši společnost vpřed.
8. Šablona strategie interní komunikace ClickUp
Bez řádné komunikace mezi zaměstnanci a týmy není možná kvalitní spolupráce. A bez spolupráce může vaše společnost působit neorganizovaně nebo nespolehlivě, což může poškodit vztahy s klienty a bránit růstu.
Šablona ClickUp Internal Communication Strategy Template vám pomůže zefektivnit procesy, udržet všechny v obraze, vytvořit komunikační plány a vydávat velká i malá oznámení.
Na první pohled může šablona vypadat složitě, ale ve skutečnosti je snadno použitelná. Skládá se z následujících částí:
- Mapování organizace
- Analýza stávající komunikace
- Posouzení potřeb zainteresovaných stran
- Výzvy v oblasti komunikace
- Plány interní komunikace
Poslední část může být vynikajícím místem pro zveřejňování oznámení a poskytování pokynů zaměstnancům, jak mají postupovat.
Tato komplexní šablona pomáhá s oznámeními, ale má i další využití. Můžete ji například použít k analýze stávajících komunikačních politik ve vaší společnosti. Vaši zaměstnanci mohou poskytnout zpětnou vazbu a vy můžete tyto informace využít k zjištění, které aspekty je třeba zlepšit.
9. Šablona výroční zprávy ClickUp
Měla vaše společnost úspěšný rok? Gratulujeme! ?
Nyní je čas informovat vaše akcionáře a další zainteresované strany o vašich úspěších.
S šablonou výroční zprávy ClickUp můžete diskutovat o milnících, jako jsou generované výnosy a výkonnost jednotlivých oddělení, a proměnit obvykle nudné výroční zprávy v oznámení, která upoutají pozornost.
Šablonu můžete použít k informování o plánech do budoucna a oznámení změn, které by mohly vaši společnost ještě vylepšit.
Každá část šablony je 100% přizpůsobitelná a můžete ji upravit tak, aby co nejlépe reprezentovala vaši společnost. Obsahuje následující prvky:
- Logo a název společnosti
- Nejdůležitější události roku
- Významné projekty
- Nejlepší postupy roku
- Finance
Nedařilo se vám? Žádný strach! Použijte tuto šablonu k prezentaci dat a zjistěte, které části vaší společnosti vyžadují zlepšení. Vytvořte předpovědi a oznamte, co uděláte, abyste vaši společnost dovedli k úspěchu.
Šablona podporuje spolupráci týmu, protože každé oddělení může do zprávy přispět svými nejdůležitějšími událostmi a milníky. Aby vše bylo přehledné, přiřaďte úkoly konkrétním zaměstnancům. Volitelně můžete přidat komentáře, abyste vyjasnili nejasnosti a zajistili, že každý přispěje svým dílem.
Do šablony můžete přidat obrázky, grafy a tabulky, aby byla poutavější a esteticky příjemnější. ?
10. Šablona e-mailu pro představení firmy v ClickUp
Hledáte potenciálního obchodního partnera, propagujete nový produkt nebo se snažíte rozšířit svou databázi zákazníků prostřednictvím e-mailu? Bez ohledu na to, komu e-mail posíláte, při prvním kontaktu s někým musíte svou společnost řádně představit. Šablona e-mailu pro představení firmy v ClickUp je k tomu ideálním nástrojem!
Šablona vytváří základ pro vytvoření perfektního úvodního e-mailu, který může sloužit také jako obchodní oznámení. Při představování vaší společnosti můžete oznámit dosavadní úspěchy a zveřejnit vaše plány do budoucna. Informujte o svém novém týmu, významných událostech, nových produktech a jakýchkoli změnách nebo novinkách, které by mohly příjemce zajímat.
Řekněme, že chcete oznámit významnou událost společnosti, kterou chcete získat jako klienta. Vyberte si ze sady šablon možnost „Významná událost nebo vývoj“ a objevte svět cenných informací o tom, jak vytvořit dokonalé oznámení. ?
Stejně jako u jiných šablon ClickUp si můžete volně vybrat písma a barvy a připojit obrázky, grafy nebo cokoli jiného, aby byl váš e-mail poutavější.
Zviditelněte svá oznámení pomocí šablon ClickUp
Šablony ClickUp mohou vaše oznámení učinit přímějšími, poutavějšími a esteticky přitažlivějšími.
Kromě fantastických šablon vám ClickUp pomůže zvýšit produktivitu e-mailové komunikace díky automatizaci, prioritizaci e-mailů, komunikačním nástrojům, integracím a dalším možnostem. Tato platforma je také robustním nástrojem pro správu projektů a dokumentů s celou řadou výjimečných funkcí.
ClickUp lze použít v různých odvětvích a pro mnoho účelů – prozkoumejte jeho možnosti a objevte nový způsob organizace podnikání! ?