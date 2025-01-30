10 nejlepších softwarových systémů pro správu zákaznických databází v roce 2025

Silná zákaznická základna je základem každého úspěšného podnikání. Věrní zákazníci generují přímé prodeje a organické doporučení, které se promítají do zisku vašeho podnikání, a usnadňují a zpříjemňují práci všem ve vaší společnosti.
Jak si tedy vytvoříme loajální zákazníky? Budováním vztahů s nimi. A k tomu potřebujeme údaje o zákaznících.
Jako surová data nemají informace o zákaznících velkou hodnotu. Ale když je dokážete spravovat... Ah, tehdy se děje zázrak. ?
Pro malé podniky i velké korporace – a vše mezi tím – je správa databáze zákazníků základem řízení vztahů se zákazníky.
A proto potřebujete software pro správu zákaznické databáze.
Co je software pro správu zákaznické databáze?
Software pro správu zákaznické databáze shromažďuje a ukládá všechny informace o vašich zákaznících. Může se jednat o jejich jména, kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, podrobnosti o jejich účtech a historii nákupů.
Shromážděné údaje se ukládají do systému pro správu vztahů se zákazníky ( CRM systém ), který vám umožňuje automatizovat komunikaci se zákazníky, marketing a zapojení zákazníků.
Umožňuje také všem zaměstnancům vaší společnosti, od prodejního týmu přes projektový tým až po zákaznickou podporu, vidět v reálném čase, kde se každý zákazník v prodejním procesu nachází.
Software pro správu vztahů se zákazníky zefektivňuje a zlevňuje obchodní procesy, jako je správa kontaktů, generování potenciálních zákazníků, prodej, e-mailový marketing a zákaznická podpora. Zlepšuje také zákaznickou zkušenost a pomáhá budovat silné a dlouhodobé vztahy se zákazníky, kteří se tak k vám budou rádi vracet.
Pojďme se na to podívat!
10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu zákaznických databází
Přiznejme si, že na trhu není nedostatek CRM softwaru. Trik spočívá v tom, vědět, který z nich bude pro vaši organizaci nejvhodnější. Každá platforma pro správu zákaznických dat má specifické funkce a omezení a je vhodná pro různé případy použití.
Ale nebojte se. Jsme tu, abychom vám pomohli vybrat to nejlepší pro vaši firmu s pomocí našeho žebříčku 10 nejlepších softwarových řešení pro správu zákaznické databáze.
1. ClickUp – nejlepší CRM pro správu databáze klientů
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity, která vám pomůže organizovat všechny podrobnosti o účtech, prodejních procesech, pracovních postupech a interakcích se zákazníky na jednom sdíleném místě. Je ideální jako software pro správu projektů a platforma CRM pro startupy, malé firmy i velké organizace. I bezplatná verze umožňuje neomezený počet uživatelů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa prodejního procesu: Ušetřete čas přidělováním a automatizací úkolů pro každou fázi prodejního procesu.
- Správa úkolů: Stanovte priority úkolů pro svůj tým a vytvořte mezi nimi závislosti.
- Přizpůsobitelný dashboard: Vytvořte si vlastní dashboard projektu ClickUp přesně podle svých požadavků, abyste měli přehled o svých analýzách na první pohled.
- Všestranná CRM databáze: Vytvořte si vlastní ClickUp CRM pomocí šablon ClickUp CRM.
- Další možnosti CRM: Pokud nechcete nastavovat tradiční prodejní systém CRM, vyzkoušejte alternativu CRM.
- Užitečné šablony databází: Existuje také šablona ClickUp pro všechny vaše ostatní obchodní procesy.
- Více úhlů pohledu: Prohlížejte si svá data v různých rozloženích, například v seznamu, tabulce nebo na kanbanové tabuli.
- Správa e-mailů: Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z úkolů v ClickUp.
- Funkce API: Integrace s nástroji jako Outlook, Google apps, Dropbox, Slack a Zoom
Omezení ClickUp
- Pokud pracujete z mobilního zařízení, možná zatím nebudete moci zobrazit všechny pohledy ClickUp.
- V ClickUp je k dispozici tolik nástrojů CRM, že může chvíli trvat, než se s nimi všemi seznámíte.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Airtable – nejvhodnější pro tabulkové databáze
Airtable je jako kombinace tabulkového procesoru a databáze zákaznických služeb na steroidech, s některými funkcemi pro správu projektů v dražších verzích. Mimo jiné vám umožňuje spravovat účty prostřednictvím prodejního kanálu, až po zapojení zákazníků, a provádět marketingové kampaně na základě poznatků z vašich dat.
Nejlepší funkce Airtable
- Snadná spolupráce: Sdílejte data s jinými Airtables a týmy.
- Více úhlů pohledu: prohlížejte si data v různých formátech, například ve formě formuláře, tabulky, kalendáře nebo galerie.
- Řízení projektů: Používejte kalendáře a Ganttovy diagramy k plánování a rozvrhování úkolů souvisejících s klienty.
- Užitečné šablony: Vyberte si z knihovny různých případů použití
- Vlastní zprávy: Vytvářejte vlastní zprávy o postupu projektu pomocí funkce drag-and-drop.
- API funkce: Integrace se sociálními médii a dalšími nástroji, jako jsou Twitter, Facebook, Slack a Google Workspace
- Funkce automatizace: Vytvořte si vlastní automatizaci pro projekty
Omezení Airtable
- Sledování času a úkolů Ganttovy diagramy jsou k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
- Mobilní aplikace nabízí omezenou verzi s méně funkcemi.
- Vzhledem k tomu, že Airtable je poměrně složitý, může vám chvíli trvat, než se v něm zorientujete.
Ceny Airtable
- Bezplatný tarif
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 20 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
3. Zendesk – nejvhodnější pro prodejní týmy
Zendesk Sell je CRM řešení, které je součástí širší sady nástrojů Zendesk. Zaměřuje se na správu prodejů prostřednictvím pipeline s automatizací pracovních postupů a spoluprací mezi týmy.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Robustní mobilní aplikace: Spravujte své prodeje, i když jste na cestách.
- Spolupráce: Poskytněte všem svým týmům stejný přehled o zákaznických datech a vytvořte tak plynulou zákaznickou cestu.
- Automatizace: Proces prodeje je automatizován pomocí spouštěčů pro každou fázi prodejního trychtýře, například pro zasílání následných e-mailů potenciálním zákazníkům.
- Pokročilé reportování: Prozkoumejte své reporty a analýzy a získejte přehled pro přesné prognózy.
- Hladká integrace: Integrujte je s ostatními aplikacemi Zendesk, stejně jako s aplikacemi Trello, Jira a Google Play reviews.
Omezení Zendesk Sell
- Zendesk Sell nebyl vyvinut společností Zendesk, ale byl jí zakoupen, a integrace se Zendesk Support zatím není tak stabilní a komplexní, jak by mohla být.
- Někteří uživatelé uvedli, že tým podpory jim nedokázal pomoci s jejich problémy.
Ceny Zendesk Sell
- 14denní zkušební verze zdarma
- Tým: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
4. HubSpot CRM – Nejlepší pro začínající firmy
HubSpot CRM je součástí větší platformy HubSpot Sales Hub. Je určen především pro začínající společnosti a má omezené funkce, ale je zdarma. Zaměřuje se také na správu vašich prodejních příležitostí a poskytuje prodejní nástroje, které vám s tím pomohou.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Centralizovaná data o klientech: Všechny vaše týmy vidí stejné informace o zákaznících.
- Správa prodejního procesu: Naplánujte si prodejní proces a sledujte hodnocení potenciálních zákazníků.
- Kontaktování a sledování zákazníků: Zaznamenávejte hovory a e-mailové kontakty přímo ze softwaru pro správu zákaznické databáze.
- Správa obsahu: Vytvářejte vstupní stránky a snadno odesílejte a sledujte prodejní obsah.
- Integrace: Integrace s aplikacemi jako Slack, Jira a Microsoft Dynamic
Omezení HubSpot CRM
- Bezplatná verze umožňuje pouze pět e-mailových šablon a pět dokumentů na uživatele za měsíc, spolu s 15 minutami hovorového času a 200 oznámeními.
- Pro přístup k analytickým údajům a prodejním strategiím potřebujete placený tarif.
Ceny HubSpot CRM
- 14denní zkušební verze zdarma
- HubSpot Sales CRM: zdarma s omezenými funkcemi
- Starter CRM Suite: Od 18 $/měsíc
- Profesionální CRM Suite: Ceny začínají na 450 USD/měsíc
- Enterprise CRM Suite: Cena od 1 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
5. Zoho CRM – Nejlepší software pro správu zákaznické databáze s kompletními službami
Zoho CRM je dobře zavedený a nabízí komplexní řešení pro malé i velké podniky.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Užitečné přehledy: Nastavte dlouhodobé klíčové ukazatele výkonnosti a sledujte výkonnost prodejního týmu, abyste podpořili trvalé vztahy se zákazníky.
- Přizpůsobení pracovního postupu: Vytvořte automatizované pracovní postupy, které budou vyhovovat vašemu podnikání.
- Správa potenciálních zákazníků a kontaktů: Automatizujte následné e-maily a odpovídejte z nástrojů jako Outlook, Gmail a Yahoo v rámci softwaru pro správu zákaznické databáze.
- Asistence AI: Zia, jejich asistentka AI, vám pomůže najít data, která hledáte.
- Integrace: Umožňuje nativní integraci i integraci přes API.
Omezení Zoho CRM
- Bezplatná verze umožňuje uložit do databáze pouze 100 000 záznamů.
- Někteří uživatelé měli potíže se získáním technické podpory, když narazili na problémy.
Ceny Zoho CRM
- 15denní zkušební verze zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
6. Pipedrive – Nejlepší samostatný CRM systém
Pipedrive je samostatný nástroj CRM. Integruje se s jinými aplikacemi, ale je primárně navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům spojit se s klienty a uzavírat obchody.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Stanovení cílů: Stanovte cíle pro jednotlivce i týmy.
- Vizuální dashboard: Snadno sledujte pokrok svého týmu pomocí reportů a vizuálního znázornění vaší pipeline.
- Segmentace potenciálních zákazníků: Třídit potenciální zákazníky, abyste mohli přizpůsobit komunikaci
- Správa úkolů: Zobrazte si své úkoly v seznamu nebo v kalendáři a nastavte si pro ně připomenutí.
- Integrace e-mailů: Používejte hotové e-mailové šablony nebo si vytvořte vlastní a odesílejte je přímo ze softwaru pro správu zákaznické databáze.
Omezení Pipedrive
- Doba odezvy podpory může být někdy pomalá.
- Někteří uživatelé považují tuto technologii za zastaralou a ne zcela stabilní.
Ceny Pipedrive
- 14denní zkušební verze zdarma
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Salesforce – nejvhodnější pro podnikové prodejní týmy
Software pro správu zákaznické databáze od společnosti Salesforce se jmenuje Salesforce Sales Cloud. Je navržen tak, aby pomáhal spravovat a sledovat každou fázi vašeho prodejního procesu, a je ideální pro podnikové prostředí.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Správa dat: Spravujte své potenciální zákazníky a kontakty v celé společnosti.
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení: Nastavte si vše od domovské obrazovky až po automatizované pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašemu podnikání.
- Podrobné reporty: Získejte přehled z prodejních reportů a svého dashboardu.
- Široká integrace: integrace e-mailů a integrace s mnoha různými back-office aplikacemi
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Vzhledem k velkému množství funkcí může chvíli trvat, než systém pochopíte a nastavíte tak, aby vám vyhovoval.
- Někteří uživatelé si stěžovali, že zákaznická podpora není na požadované úrovni.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- 30denní zkušební verze zdarma
- Essentials: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 16 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
8. Monday.com – Nejlepší CRM pro spolupráci
Sales CRM od Monday.com, známý svým transparentním a kolaborativním přístupem, pomáhá malým a středním podnikům spravovat jejich prodejní pipeline. Jeho funkce jsou poměrně jednoduché a ideální, pokud nehledáte komplexní marketingovou platformu.
Nejlepší funkce Monday Sales CRM
- Správa prodejního procesu: Použijte přizpůsobené formuláře k zaznamenání potenciálních zákazníků na vašem webu a vstupních stránkách a poté je přesuňte do svého prodejního procesu.
- Marketingové funkce: Plánujte, provádějte a sledujte marketingové úkoly.
- Spolupráce: Snadná komunikace a spolupráce mezi týmy
- Snadné použití: Design je intuitivní, i pro začínající uživatele.
Omezení CRM systému Monday Sales
- Informace z CRM nelze exportovat.
- Integrace skladových zásob není vždy jasná
Ceny softwaru Monday Sales CRM:
- 14denní zkušební verze zdarma
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday Sales CRM
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
9. Freshworks – nejvhodnější pro malé a střední podniky
CRM systém Freshworks se jmenuje Freshsales. Jedná se o přehledný, ihned použitelný systém, který je navržen tak, aby pomáhal malým a středním podnikům spravovat jejich prodejní pipeline.
Nejlepší funkce Freshsales
- Spolupráce mezi týmy: Prodejní, marketingové a zákaznické oddělení mají přístup ke stejným informacím.
- Hodnocení kontaktů: Identifikujte potenciální zákazníky s vysokým zájmem pro další sledování.
- Segmentace podle chování: Automaticky doplňujte své kontakty o informace z jejich sociálních sítí.
- Sledování interakcí: Komunikujte se zákazníky v rámci obchodních jednání a sledujte konverzace se zákazníky pro budoucí použití.
- Asistence AI: Freddy, asistent AI, analyzuje prodejní data a upozorňuje na rizikové kontakty.
Omezení Freshsales
- Freshsales není příliš přizpůsobitelný, takže jste omezeni v tom, co můžete dělat.
- Podpora může reagovat pomalu a ne vždy dokáže pomoci s řešením problémů.
Ceny Freshsales
- 21denní zkušební verze zdarma
- Growth: Zdarma pro až tři uživatele, poté 15 $/měsíc za uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
10. Keap – Nejlepší pro spolupráci v oblasti prodeje a marketingu
Keap pomáhá obchodním a marketingovým oddělením spolupracovat, aby zvýšily efektivitu a uzavřely více obchodů. V základní verzi je určen pro nové firmy a živnostníky, zatímco jeho podniková verze, dříve známá jako Infusionsoft, se nyní jmenuje Keap Max Classic.
Nejlepší funkce Keap
- Generování potenciálních zákazníků: Vložte na svou domovskou stránku a vstupní stránky vlastní formuláře pro shromažďování potenciálních zákazníků.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Pomocí jednoduchého systému drag-and-drop vytvořte své pracovní postupy a vizuální procesy.
- Automatizace: Automatizujte své marketingové aktivity, včetně e-mailů, a snižte tak počet opakujících se úkolů.
- Komunikace se zákazníky: Posílejte SMS a e-maily z šablon, volejte a domlouvejte schůzky přímo z kontaktních záznamů klientů.
- Reporting: Nastavte si měsíční, týdenní nebo dokonce denní reporty, abyste mohli sledovat svůj pokrok.
Omezení Keap
- Některé funkce, jako faktury a zprávy, nelze přizpůsobit vašim potřebám.
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než se naučí s ním pracovat.
Ceny Keap
- 14denní zkušební verze zdarma
- Classic: 149 $ měsíčně pro maximálně dva uživatele
- Max: 199 $ měsíčně pro až tři uživatele
- Max Classic: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
Co hledat v softwaru pro správu zákaznické databáze?
Pokud hledáte software pro správu zákaznické databáze pro svou firmu, je třeba zvážit několik věcí.
- Snadné použití: Uživatelské rozhraní by mělo být uživatelsky přívětivé, mělo by vám umožňovat snadno identifikovat potenciální zákazníky pro další kontakt a automatizovat oslovování zákazníků.
- Jednotný pohled na zákazníka: Všichni ve vaší firmě by měli mít přístup ke stejným zákaznickým údajům, aby mohli poskytovat plynulý zákaznický servis.
- Automatizace pracovních postupů: Správa úkolů v oblasti prodeje a marketingu by měla být jednoduchá, flexibilní a co nejvíce automatizovaná, s možností stanovení priorit a vytváření závislostí.
- Automatizace marketingu: Marketingové nástroje by vám měly umožnit nastavit marketingovou kampaň a poté ji hladce spustit bez dalšího zásahu z vaší strany.
- Podrobné reporty: Měli byste mít přístup k reportům a dashboardům, které sledují metriky, poskytují užitečné analýzy a umožňují vám předpovídat prodej.
Vyberte si nejlepší systém zákaznické databáze pro svůj tým
Správa kontaktů a prodejního procesu pomáhá zvyšovat prodej, ale je důležité najít ten správný software pro správu. Hledáte systém, který je uživatelsky přívětivý, přizpůsobitelný a umožňuje automatizovat prodej a marketing. Musí také poskytovat podrobné zprávy a analýzy, které vám pomohou činit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše podnikání.
Doufáme, že vám náš seznam nejlepších placených i bezplatných softwarů pro správu zákaznických databází pomohl při rozhodování – nebo vám alespoň dal několik podnětů k zamyšlení.
S ClickUp získáte všechny funkce CRM, které hledáte, a mnohem více. Ušetřete čas, zvyšte produktivitu a podpořte prodej s perfektním ClickUp CRM. Začněte s ClickUp ještě dnes zdarma. A pak sledujte, jak se prodeje zvyšují.