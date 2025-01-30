ClickUp blog
10 nejlepších softwarových systémů pro správu zákaznických databází v roce 2025
CRM

10 nejlepších softwarových systémů pro správu zákaznických databází v roce 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
30. ledna 2025

Silná zákaznická základna je základem každého úspěšného podnikání. Věrní zákazníci generují přímé prodeje a organické doporučení, které se promítají do zisku vašeho podnikání, a usnadňují a zpříjemňují práci všem ve vaší společnosti.

Jak si tedy vytvoříme loajální zákazníky? Budováním vztahů s nimi. A k tomu potřebujeme údaje o zákaznících.

Jako surová data nemají informace o zákaznících velkou hodnotu. Ale když je dokážete spravovat... Ah, tehdy se děje zázrak. ?

Pro malé podniky i velké korporace – a vše mezi tím – je správa databáze zákazníků základem řízení vztahů se zákazníky.

A proto potřebujete software pro správu zákaznické databáze.

Co je software pro správu zákaznické databáze?

Software pro správu zákaznické databáze shromažďuje a ukládá všechny informace o vašich zákaznících. Může se jednat o jejich jména, kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, podrobnosti o jejich účtech a historii nákupů.

Shromážděné údaje se ukládají do systému pro správu vztahů se zákazníky ( CRM systém ), který vám umožňuje automatizovat komunikaci se zákazníky, marketing a zapojení zákazníků.

Umožňuje také všem zaměstnancům vaší společnosti, od prodejního týmu přes projektový tým až po zákaznickou podporu, vidět v reálném čase, kde se každý zákazník v prodejním procesu nachází.

Software pro správu vztahů se zákazníky zefektivňuje a zlevňuje obchodní procesy, jako je správa kontaktů, generování potenciálních zákazníků, prodej, e-mailový marketing a zákaznická podpora. Zlepšuje také zákaznickou zkušenost a pomáhá budovat silné a dlouhodobé vztahy se zákazníky, kteří se tak k vám budou rádi vracet.

Pojďme se na to podívat!

10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu zákaznických databází

Přiznejme si, že na trhu není nedostatek CRM softwaru. Trik spočívá v tom, vědět, který z nich bude pro vaši organizaci nejvhodnější. Každá platforma pro správu zákaznických dat má specifické funkce a omezení a je vhodná pro různé případy použití.

Ale nebojte se. Jsme tu, abychom vám pomohli vybrat to nejlepší pro vaši firmu s pomocí našeho žebříčku 10 nejlepších softwarových řešení pro správu zákaznické databáze.

1. ClickUp – nejlepší CRM pro správu databáze klientů

ClickUp Obousměrné propojení s funkcí vztahů
Vytvořte si ideální systém pro správu kontaktů, zákazníků a obchodů a snadno přidávejte propojení mezi úkoly a dokumenty, abyste zefektivnili svou práci.

ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity, která vám pomůže organizovat všechny podrobnosti o účtech, prodejních procesech, pracovních postupech a interakcích se zákazníky na jednom sdíleném místě. Je ideální jako software pro správu projektů a platforma CRM pro startupy, malé firmy i velké organizace. I bezplatná verze umožňuje neomezený počet uživatelů.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Správa prodejního procesu: Ušetřete čas přidělováním a automatizací úkolů pro každou fázi prodejního procesu.
  • Správa úkolů: Stanovte priority úkolů pro svůj tým a vytvořte mezi nimi závislosti.
  • Přizpůsobitelný dashboard: Vytvořte si vlastní dashboard projektu ClickUp přesně podle svých požadavků, abyste měli přehled o svých analýzách na první pohled.
  • Všestranná CRM databáze: Vytvořte si vlastní ClickUp CRM pomocí šablon ClickUp CRM.
  • Další možnosti CRM: Pokud nechcete nastavovat tradiční prodejní systém CRM, vyzkoušejte alternativu CRM.
  • Užitečné šablony databází: Existuje také šablona ClickUp pro všechny vaše ostatní obchodní procesy.
  • Více úhlů pohledu: Prohlížejte si svá data v různých rozloženích, například v seznamu, tabulce nebo na kanbanové tabuli.
  • Správa e-mailů: Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z úkolů v ClickUp.
  • Funkce API: Integrace s nástroji jako Outlook, Google apps, Dropbox, Slack a Zoom
Stáhnout tuto šablonu
Stáhnout tuto šablonu
Získejte náskok v oblasti řízení vztahů s pomocí hotové šablony CRM.

Omezení ClickUp

  • Pokud pracujete z mobilního zařízení, možná zatím nebudete moci zobrazit všechny pohledy ClickUp.
  • V ClickUp je k dispozici tolik nástrojů CRM, že může chvíli trvat, než se s nimi všemi seznámíte.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

2. Airtable – nejvhodnější pro tabulkové databáze

Screenshot softwaru pro správu zákaznické databáze Airtable
prostřednictvím Airtable

Airtable je jako kombinace tabulkového procesoru a databáze zákaznických služeb na steroidech, s některými funkcemi pro správu projektů v dražších verzích. Mimo jiné vám umožňuje spravovat účty prostřednictvím prodejního kanálu, až po zapojení zákazníků, a provádět marketingové kampaně na základě poznatků z vašich dat.

Nejlepší funkce Airtable

  • Snadná spolupráce: Sdílejte data s jinými Airtables a týmy.
  • Více úhlů pohledu: prohlížejte si data v různých formátech, například ve formě formuláře, tabulky, kalendáře nebo galerie.
  • Řízení projektů: Používejte kalendáře a Ganttovy diagramy k plánování a rozvrhování úkolů souvisejících s klienty.
  • Užitečné šablony: Vyberte si z knihovny různých případů použití
  • Vlastní zprávy: Vytvářejte vlastní zprávy o postupu projektu pomocí funkce drag-and-drop.
  • API funkce: Integrace se sociálními médii a dalšími nástroji, jako jsou Twitter, Facebook, Slack a Google Workspace
  • Funkce automatizace: Vytvořte si vlastní automatizaci pro projekty

Omezení Airtable

  • Sledování času a úkolů Ganttovy diagramy jsou k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
  • Mobilní aplikace nabízí omezenou verzi s méně funkcemi.
  • Vzhledem k tomu, že Airtable je poměrně složitý, může vám chvíli trvat, než se v něm zorientujete.

Ceny Airtable

  • Bezplatný tarif
  • Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
  • Pro: 20 $/měsíc za jedno místo
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Airtable

  • G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)

3. Zendesk – nejvhodnější pro prodejní týmy

Screenshot platformy CRM Zendesk Sells
prostřednictvím Zendesk Sell

Zendesk Sell je CRM řešení, které je součástí širší sady nástrojů Zendesk. Zaměřuje se na správu prodejů prostřednictvím pipeline s automatizací pracovních postupů a spoluprací mezi týmy.

Nejlepší funkce Zendesk Sell

  • Robustní mobilní aplikace: Spravujte své prodeje, i když jste na cestách.
  • Spolupráce: Poskytněte všem svým týmům stejný přehled o zákaznických datech a vytvořte tak plynulou zákaznickou cestu.
  • Automatizace: Proces prodeje je automatizován pomocí spouštěčů pro každou fázi prodejního trychtýře, například pro zasílání následných e-mailů potenciálním zákazníkům.
  • Pokročilé reportování: Prozkoumejte své reporty a analýzy a získejte přehled pro přesné prognózy.
  • Hladká integrace: Integrujte je s ostatními aplikacemi Zendesk, stejně jako s aplikacemi Trello, Jira a Google Play reviews.

Omezení Zendesk Sell

  • Zendesk Sell nebyl vyvinut společností Zendesk, ale byl jí zakoupen, a integrace se Zendesk Support zatím není tak stabilní a komplexní, jak by mohla být.
  • Někteří uživatelé uvedli, že tým podpory jim nedokázal pomoci s jejich problémy.

Ceny Zendesk Sell

  • 14denní zkušební verze zdarma
  • Tým: 19 $/měsíc na uživatele
  • Růst: 49 $/měsíc na uživatele
  • Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Od 150 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Zendesk Sell

  • G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)

4. HubSpot CRM – Nejlepší pro začínající firmy

Screenshot konverzací CRM od HubSpot
prostřednictvím HubSpot

HubSpot CRM je součástí větší platformy HubSpot Sales Hub. Je určen především pro začínající společnosti a má omezené funkce, ale je zdarma. Zaměřuje se také na správu vašich prodejních příležitostí a poskytuje prodejní nástroje, které vám s tím pomohou.

Nejlepší funkce HubSpot CRM

  • Centralizovaná data o klientech: Všechny vaše týmy vidí stejné informace o zákaznících.
  • Správa prodejního procesu: Naplánujte si prodejní proces a sledujte hodnocení potenciálních zákazníků.
  • Kontaktování a sledování zákazníků: Zaznamenávejte hovory a e-mailové kontakty přímo ze softwaru pro správu zákaznické databáze.
  • Správa obsahu: Vytvářejte vstupní stránky a snadno odesílejte a sledujte prodejní obsah.
  • Integrace: Integrace s aplikacemi jako Slack, Jira a Microsoft Dynamic

Omezení HubSpot CRM

  • Bezplatná verze umožňuje pouze pět e-mailových šablon a pět dokumentů na uživatele za měsíc, spolu s 15 minutami hovorového času a 200 oznámeními.
  • Pro přístup k analytickým údajům a prodejním strategiím potřebujete placený tarif.

Ceny HubSpot CRM

  • 14denní zkušební verze zdarma
  • HubSpot Sales CRM: zdarma s omezenými funkcemi
  • Starter CRM Suite: Od 18 $/měsíc
  • Profesionální CRM Suite: Ceny začínají na 450 USD/měsíc
  • Enterprise CRM Suite: Cena od 1 200 $/měsíc

Hodnocení a recenze HubSpot CRM

  • G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)

5. Zoho CRM – Nejlepší software pro správu zákaznické databáze s kompletními službami

Screenshot softwaru pro správu zákaznické databáze Zoho CRM
prostřednictvím Zoho

Zoho CRM je dobře zavedený a nabízí komplexní řešení pro malé i velké podniky.

Nejlepší funkce Zoho CRM

  • Užitečné přehledy: Nastavte dlouhodobé klíčové ukazatele výkonnosti a sledujte výkonnost prodejního týmu, abyste podpořili trvalé vztahy se zákazníky.
  • Přizpůsobení pracovního postupu: Vytvořte automatizované pracovní postupy, které budou vyhovovat vašemu podnikání.
  • Správa potenciálních zákazníků a kontaktů: Automatizujte následné e-maily a odpovídejte z nástrojů jako Outlook, Gmail a Yahoo v rámci softwaru pro správu zákaznické databáze.
  • Asistence AI: Zia, jejich asistentka AI, vám pomůže najít data, která hledáte.
  • Integrace: Umožňuje nativní integraci i integraci přes API.

Omezení Zoho CRM

  • Bezplatná verze umožňuje uložit do databáze pouze 100 000 záznamů.
  • Někteří uživatelé měli potíže se získáním technické podpory, když narazili na problémy.

Ceny Zoho CRM

  • 15denní zkušební verze zdarma
  • Standard: 14 $/měsíc na uživatele
  • Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
  • Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Zoho CRM

  • G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)

6. Pipedrive – Nejlepší samostatný CRM systém

Screenshot platformy pro prodejní pipeline Pipedrive
prostřednictvím Pipedrive

Pipedrive je samostatný nástroj CRM. Integruje se s jinými aplikacemi, ale je primárně navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům spojit se s klienty a uzavírat obchody.

Nejlepší funkce Pipedrive

  • Stanovení cílů: Stanovte cíle pro jednotlivce i týmy.
  • Vizuální dashboard: Snadno sledujte pokrok svého týmu pomocí reportů a vizuálního znázornění vaší pipeline.
  • Segmentace potenciálních zákazníků: Třídit potenciální zákazníky, abyste mohli přizpůsobit komunikaci
  • Správa úkolů: Zobrazte si své úkoly v seznamu nebo v kalendáři a nastavte si pro ně připomenutí.
  • Integrace e-mailů: Používejte hotové e-mailové šablony nebo si vytvořte vlastní a odesílejte je přímo ze softwaru pro správu zákaznické databáze.

Omezení Pipedrive

  • Doba odezvy podpory může být někdy pomalá.
  • Někteří uživatelé považují tuto technologii za zastaralou a ne zcela stabilní.

Ceny Pipedrive

  • 14denní zkušební verze zdarma
  • Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
  • Pokročilá verze: 24,90 $/měsíc na uživatele
  • Profesionální: 49,90 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Pipedrive

  • G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)

7. Salesforce – nejvhodnější pro podnikové prodejní týmy

Screenshot softwaru pro správu zákaznické databáze Salesforce
prostřednictvím Salesforce

Software pro správu zákaznické databáze od společnosti Salesforce se jmenuje Salesforce Sales Cloud. Je navržen tak, aby pomáhal spravovat a sledovat každou fázi vašeho prodejního procesu, a je ideální pro podnikové prostředí.

Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud

  • Správa dat: Spravujte své potenciální zákazníky a kontakty v celé společnosti.
  • Rozsáhlé možnosti přizpůsobení: Nastavte si vše od domovské obrazovky až po automatizované pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašemu podnikání.
  • Podrobné reporty: Získejte přehled z prodejních reportů a svého dashboardu.
  • Široká integrace: integrace e-mailů a integrace s mnoha různými back-office aplikacemi

Omezení Salesforce Sales Cloud

  • Vzhledem k velkému množství funkcí může chvíli trvat, než systém pochopíte a nastavíte tak, aby vám vyhovoval.
  • Někteří uživatelé si stěžovali, že zákaznická podpora není na požadované úrovni.

Ceny Salesforce Sales Cloud

  • 30denní zkušební verze zdarma
  • Essentials: 25 $/měsíc na uživatele
  • Profesionální: 75 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
  • Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud

  • G2: 4,3/5 (více než 16 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)

8. Monday.com – Nejlepší CRM pro spolupráci

Snímek obrazovky Sales CRM od Monday.com
via Monday.com

Sales CRM od Monday.com, známý svým transparentním a kolaborativním přístupem, pomáhá malým a středním podnikům spravovat jejich prodejní pipeline. Jeho funkce jsou poměrně jednoduché a ideální, pokud nehledáte komplexní marketingovou platformu.

Nejlepší funkce Monday Sales CRM

  • Správa prodejního procesu: Použijte přizpůsobené formuláře k zaznamenání potenciálních zákazníků na vašem webu a vstupních stránkách a poté je přesuňte do svého prodejního procesu.
  • Marketingové funkce: Plánujte, provádějte a sledujte marketingové úkoly.
  • Spolupráce: Snadná komunikace a spolupráce mezi týmy
  • Snadné použití: Design je intuitivní, i pro začínající uživatele.

Omezení CRM systému Monday Sales

  • Informace z CRM nelze exportovat.
  • Integrace skladových zásob není vždy jasná

Ceny softwaru Monday Sales CRM:

  • 14denní zkušební verze zdarma
  • Základní: 10 $/měsíc na uživatele
  • Standard: 14 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 24 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Monday Sales CRM

  • G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)

9. Freshworks – nejvhodnější pro malé a střední podniky

Screenshot softwaru pro správu zákaznické databáze Freshworks, Freshsales
prostřednictvím Freshworks

CRM systém Freshworks se jmenuje Freshsales. Jedná se o přehledný, ihned použitelný systém, který je navržen tak, aby pomáhal malým a středním podnikům spravovat jejich prodejní pipeline.

Nejlepší funkce Freshsales

  • Spolupráce mezi týmy: Prodejní, marketingové a zákaznické oddělení mají přístup ke stejným informacím.
  • Hodnocení kontaktů: Identifikujte potenciální zákazníky s vysokým zájmem pro další sledování.
  • Segmentace podle chování: Automaticky doplňujte své kontakty o informace z jejich sociálních sítí.
  • Sledování interakcí: Komunikujte se zákazníky v rámci obchodních jednání a sledujte konverzace se zákazníky pro budoucí použití.
  • Asistence AI: Freddy, asistent AI, analyzuje prodejní data a upozorňuje na rizikové kontakty.

Omezení Freshsales

  • Freshsales není příliš přizpůsobitelný, takže jste omezeni v tom, co můžete dělat.
  • Podpora může reagovat pomalu a ne vždy dokáže pomoci s řešením problémů.

Ceny Freshsales

  • 21denní zkušební verze zdarma
  • Growth: Zdarma pro až tři uživatele, poté 15 $/měsíc za uživatele
  • Pro: 39 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Freshsales

  • G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)

10. Keap – Nejlepší pro spolupráci v oblasti prodeje a marketingu

Screenshot platformy CRM společnosti Keap
prostřednictvím Keap

Keap pomáhá obchodním a marketingovým oddělením spolupracovat, aby zvýšily efektivitu a uzavřely více obchodů. V základní verzi je určen pro nové firmy a živnostníky, zatímco jeho podniková verze, dříve známá jako Infusionsoft, se nyní jmenuje Keap Max Classic.

Nejlepší funkce Keap

  • Generování potenciálních zákazníků: Vložte na svou domovskou stránku a vstupní stránky vlastní formuláře pro shromažďování potenciálních zákazníků.
  • Přizpůsobitelné pracovní postupy: Pomocí jednoduchého systému drag-and-drop vytvořte své pracovní postupy a vizuální procesy.
  • Automatizace: Automatizujte své marketingové aktivity, včetně e-mailů, a snižte tak počet opakujících se úkolů.
  • Komunikace se zákazníky: Posílejte SMS a e-maily z šablon, volejte a domlouvejte schůzky přímo z kontaktních záznamů klientů.
  • Reporting: Nastavte si měsíční, týdenní nebo dokonce denní reporty, abyste mohli sledovat svůj pokrok.

Omezení Keap

  • Některé funkce, jako faktury a zprávy, nelze přizpůsobit vašim potřebám.
  • Novým uživatelům může chvíli trvat, než se naučí s ním pracovat.

Ceny Keap

  • 14denní zkušební verze zdarma
  • Classic: 149 $ měsíčně pro maximálně dva uživatele
  • Max: 199 $ měsíčně pro až tři uživatele
  • Max Classic: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Keap

  • G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)

Co hledat v softwaru pro správu zákaznické databáze?

Pokud hledáte software pro správu zákaznické databáze pro svou firmu, je třeba zvážit několik věcí.

  • Snadné použití: Uživatelské rozhraní by mělo být uživatelsky přívětivé, mělo by vám umožňovat snadno identifikovat potenciální zákazníky pro další kontakt a automatizovat oslovování zákazníků.
  • Jednotný pohled na zákazníka: Všichni ve vaší firmě by měli mít přístup ke stejným zákaznickým údajům, aby mohli poskytovat plynulý zákaznický servis.
  • Automatizace pracovních postupů: Správa úkolů v oblasti prodeje a marketingu by měla být jednoduchá, flexibilní a co nejvíce automatizovaná, s možností stanovení priorit a vytváření závislostí.
  • Automatizace marketingu: Marketingové nástroje by vám měly umožnit nastavit marketingovou kampaň a poté ji hladce spustit bez dalšího zásahu z vaší strany.
  • Podrobné reporty: Měli byste mít přístup k reportům a dashboardům, které sledují metriky, poskytují užitečné analýzy a umožňují vám předpovídat prodej.

Vyberte si nejlepší systém zákaznické databáze pro svůj tým

Správa kontaktů a prodejního procesu pomáhá zvyšovat prodej, ale je důležité najít ten správný software pro správu. Hledáte systém, který je uživatelsky přívětivý, přizpůsobitelný a umožňuje automatizovat prodej a marketing. Musí také poskytovat podrobné zprávy a analýzy, které vám pomohou činit ta nejlepší rozhodnutí pro vaše podnikání.

Doufáme, že vám náš seznam nejlepších placených i bezplatných softwarů pro správu zákaznických databází pomohl při rozhodování – nebo vám alespoň dal několik podnětů k zamyšlení.

S ClickUp získáte všechny funkce CRM, které hledáte, a mnohem více. Ušetřete čas, zvyšte produktivitu a podpořte prodej s perfektním ClickUp CRM. Začněte s ClickUp ještě dnes zdarma. A pak sledujte, jak se prodeje zvyšují.

