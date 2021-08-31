Jak integrovat ClickUp a Salesforce

Zatímco dříve obchodní týmy obcházely domy a telefonovaly podle telefonního seznamu, dnes jsou věci o něco sofistikovanější. Obchodní proces se nyní odehrává převážně v rámci nástroje pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
Jakmile přijdou potenciální zákazníci, nové prodejní příležitosti se zadají do CRM. Odtud se rozdělí do různých fází a úkolů, které představují klíčové části prodejního procesu.
V takovém případě to může být trochu náročné.
Prodej se neodehrává v izolaci. Část práce nevyhnutelně zahrnuje i jiné oddělení a týmy v rámci společnosti.
Například:
- Kontrola nebo podepsání formuláře nebo smlouvy o mlčenlivosti za účasti právního týmu
- Poskytování bezpečnostních revizí s pomocí IT nebo specializovaného bezpečnostního týmu
- Nabízíme řešení na míru, která musí být posouzena a zkontrolována vaším vývojovým týmem.
- Řešení problémů nebo chyb během zkušební fáze s pomocí týmu podpory
To je jen několik příkladů mezifunkční spolupráce v oblasti prodeje.
Proč je to výzva?
Kromě běžných problémů se spoluprací však žádný z těchto týmů nepracuje v CRM. To znamená, že potřebujete systém pro přidělování, sledování a spolupráci na těchto sdílených úkolech.
K tomu máte několik možností.
Nejprve to můžete dělat ad hoc pomocí schůzek, chatu a e-mailů. To také zahrnuje kopírování a vkládání úkolů mezi různými nástroji. Každý, kdo pracuje v prodeji, ví, že se jedná o podprůměrné řešení.
Můžete strávit hodiny na schůzkách jen tím, že se snažíte získat informace, nebo promarnit polovinu dne tím, že se snažíte držet krok s úkoly na různých místech. To je pro prodejní týmy obrovská překážka, protože rychlost je klíčová pro uzavírání obchodů a vy chcete, aby byl proces pro potenciální zákazníky rychlý a plynulý. A to ani nemluvíme o úskalích nekonečných e-mailových konverzací.
Pak je tu možnost číslo dvě: udělejte vše v rámci jednoho nástroje.
ClickUp nabízí většinu funkcí, které najdete v CRM.
Můžete vytvořit prostor pro uložení svého CRM a přidat šablonu složky s názvem „CRM“, která nabízí dobrý základ, na kterém můžete stavět. Díky mnoha zobrazením ClickUp máte úplnou kontrolu nad tím, jak zobrazujete data zákazníků.
Můžete například použít zobrazení tabulky, abyste rychle viděli všechny informace o účtu, nebo zobrazení tabule, abyste sledovali klienty ve vašem prodejním procesu.
Vlastní pole ClickUp vám umožňují sledovat základní pole CRM, jako je stav potenciálního zákazníka, velikost společnosti, telefonní číslo, e-mail, LTV a další. A s ClickUp máte vše, co potřebujete pro komunikaci s klienty, vykazování prodejů a vytváření výkonných integrovaných databází.
Ačkoli je ClickUp skvělým řešením, stále existují situace, zejména ve větších podnicích, kdy může být vhodnější externí CRM. A mohou nastat situace, kdy budete muset spolupracovat s partnery, agenturami nebo klienty, kteří také používají CRM, jako je Salesforce.
V takových situacích existuje možnost 3: výkonné integrace ClickUp.
Existují dva způsoby integrace ClickUp se Salesforce: Unito a Zapier.
Zde je přehled obou integrací.
Integrujte Salesforce + ClickUp s Unito
Unito poskytuje hlubokou obousměrnou integraci mezi vašimi nejdůležitějšími pracovními nástroji, včetně ClickUp, Salesforce, HubSpot a rostoucího seznamu více než 25 dalších aplikací. Tyto integrace jsou bez kódu, což znamená, že kdokoli může nastavit nový pracovní postup během několika minut.
Díky integraci Unito ClickUp-Salesforce můžete vytvořit obousměrné toky mezi úkoly Salesforce a ClickUp, které pokrývají všechna pole potřebná pro hladkou mezifunkční spolupráci.
Tyto toky lze přizpůsobit tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám, a to filtrováním konkrétních informací, přizpůsobením mapování mezi poli v různých nástrojích a dalšími funkcemi.
Integrace Unito funguje v reálném čase, takže informace v obou nástrojích jsou vždy aktuální.
Jak to vypadá v praxi
Představte si, že pracujete v Salesforce, ale hledáte lepší řešení pro správu svých prodejních úkolů. Možná máte více úkolů spojených s více účty a chcete je všechny sloučit do přehledného seznamu úkolů.
Místo ručního kopírování a vkládání do ClickUp můžete vytvořit jednoduchý pracovní postup Unito.
Nejprve se musíte zaregistrovat do Unito. Můžete si jej vyzkoušet na dva týdny zcela zdarma. Jakmile se přihlásíte, začněte vytvářet svůj pracovní postup.
Vyberte projekt Salesforce, který představuje jeden z účtů, které spravujete, a poté vyberte projekt „seznam úkolů“ v ClickUp. Budete muset ověřit oba tyto nástroje a poskytnout Unito přístup, aby je mohl aktualizovat.
Poté můžete zvolit směr toku. Pokud chcete, aby se informace přenášely mezi nástroji tam a zpět, ponechte obousměrný tok.
Dále vytvořte pravidlo, aby se do ClickUp ze Salesforce stahovaly pouze úkoly, které vám byly přiděleny. Zde máte možnost omezit nebo otevřít tok informací tak, aby odpovídal vašemu použití.
Nyní, když jste se rozhodli, které úkoly se budou synchronizovat, můžete určit, které informace v rámci těchto úkolů budete sdílet.
Chcete přenést všechna pole nebo jen jejich část?
Možná chcete například ponechat důvěrné informace o klientech v Salesforce. Můžete se také rozhodnout synchronizovat pouze určitá pole v jednom směru, i když celý pracovní postup funguje obousměrně.
Jakmile namapujete pole, spusťte svůj pracovní postup. Když vám bude v Salesforce přidělen nový úkol související s tímto účtem, bude odpovídající úkol vytvořen ve vašem seznamu úkolů v ClickUp.
Všechny informace o úkolech, včetně termínu, budou přeneseny a zůstanou synchronizovány, pokud dojde ke změně v jednom z nástrojů. Tento proces můžete opakovat s více klientskými účty, abyste automaticky konsolidovali veškerou svou práci v Salesforce na jednom místě.
Toto je sice osobní případ použití, ale Unito opravdu vyniká při spolupráci mezi týmy. Můžete například:
- Potenciální problém týkající se smlouvy nebo bezpečnosti eskalujte přímo ze Salesforce příslušnému týmu v ClickUp.
- Automaticky vytvářejte úkoly pro svůj produktový tým v ClickUp, když je v Salesforce zaznamenána žádost klienta.
- Synchronizujte důležité úkoly související s obnovením smluv s klienty mezi vámi a vaším fakturačním týmem, abyste udrželi neustálou komunikaci a vyhnuli se překážkám, které by mohly vést k odchodu zákazníků.
- Požádejte svůj marketingový tým o materiály v ClickUp, aniž byste museli opustit Salesforce.
To je jen několik příkladů toho, jak Unito může urychlit mezifunkční spolupráci a eliminovat potřebu časově náročných schůzek a kopírování a vkládání informací. Klíčové informace o úkolech se automaticky přenášejí mezi týmy a nástroji, takže můžete urychlit svůj prodejní cyklus.
Integrujte Salesforce + ClickUp pomocí Zapier
Zatímco Unito funguje skvěle, pokud potřebujete obousměrný tok informací pro spolupráci mezi nástroji, Zapier je snadný způsob, jak automatizovat některé z náročných úkolů, které vám mohou zabírat čas.
Zapier je automatizační platforma s tisíci konektory, což znamená, že ClickUp a Salesforce jsou jen špičkou ledovce. Zaps fungují na základě jednoduchého systému spouštěčů a reakcí, což znamená „pokud se stane x, proveď y“.
Pokud se chcete soustředit na hovory s klienty a oslovování nových zákazníků, a ne na vytváření nových úkolů, Zapier je pro vás ideální volbou.
Jak to vypadá v praxi
Zapier se snadno nastavuje, protože využívá předem připravené „Zaps“ – v podstatě recepty, které již vytvořili jiní.
V případě ClickUp a Salesforce existuje oblíbený Zap, který vytvoří nový úkol ClickUp pro každou příležitost vytvořenou v Salesforce.
Chcete-li to spustit, stačí se zaregistrovat na Zapier a poté ověřit ClickUp a Salesforce.
Poté vyberte spouštěč Salesforce pro vaši automatizaci.
Dále vyberte výsledek, který chcete dosáhnout v ClickUp.
Nakonec vyberte data, která chcete mezi aplikacemi vyměňovat, pokud nějaká jsou.
Jakmile to uděláte, můžete zapnout Zap a sledovat, jak se úkoly automaticky načítávají. Je také možné vytvořit podobné Zaps na základě jiných spouštěčů.
- Když je do Salesforce přidán nový záznam, zveřejněte komentář k úkolu v ClickUp.
- Když je v Salesforce přijata nová odchozí zpráva, vytvořte kontrolní seznam v úkolu ClickUp.
- Když dojde k aktualizaci konkrétního pole záznamu v Salesforce, vytvořte podúkol v ClickUp.
Nechte Zapier postarat se o malé, opakující se úkoly, zatímco vy se soustředíte na dokončení práce.
Kdy používat Unito a Zapier
Unito použijte, pokud:
- Chcete, aby se informace přenášely mezi ClickUp a Salesforce
- Chcete umožnit mezifunkční spolupráci mezi týmy
- Chcete synchronizovat více polí současně a mapovat pole konkrétními způsoby.
Zapier použijte, pokud:
- Chcete, aby nové potenciální zakázky nebo příležitosti automaticky spouštěly vytváření úkolů v ClickUp?
- Chcete se zbavit zbytečné práce, která vám zpomaluje den
- Chcete předem připravené řešení, ne řešení na míru
Síla (prodejní) síly je silná s ClickUp
Pokud vaše CRM potřebuje více než jen výkonné funkce ClickUp, integrace Unito a Zapier Salesforce nabízejí výkonná řešení, která vám pomohou spolupracovat nebo automatizovat práci napříč týmy a nástroji.
V nedávném webináři jsme podrobně popsali výkonné CRM funkce ClickUp a hladkou integraci Unito do Salesforce.
