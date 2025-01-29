12 nejlepších alternativ a konkurentů CRM Salesforce v roce 2025

Software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) se od uvedení prvních nástrojů na trh výrazně zlepšil. Tyto nástroje usnadňují ukládání údajů o zákaznících a jejich využití k vytváření profilů kupujících. Jedním z nejznámějších jmen v oblasti CRM softwaru je Salesforce. Salesforce však není vhodným řešením pro každého.
V tomto článku se zaměříme na některé z dostupných alternativ CRM. Probereme, co hledat v alternativě Salesforce, a poskytneme vám podrobné informace, které potřebujete k rozhodnutí, který nástroj vám nejlépe pomůže zlepšit vztahy se zákazníky.
Co byste měli hledat v alternativě k Salesforce?
Salesforce je výkonný CRM software, ale nejlepší CRM nástroj pro vás je ten, který vaší firmě přináší největší hodnotu. Při hledání alternativ k Salesforce mějte na paměti tyto koncepty:
- Funkce: Podívejte se na funkce, které nabízejí všechny hlavní možnosti, a rozhodněte se, které z nich jsou pro vaši organizaci nezbytné.
- Snadné použití: Chcete, aby vaši zaměstnanci mohli CRM využívat na maximum, proto by mělo být snadné ho používat.
- Přizpůsobení: Jedna velikost málokdy vyhovuje všem. Dobrá alternativa Salesforce je taková, kterou si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
- Integrace: Vaše organizace potřebuje ve svém technologickém portfoliu více než jen CRM a CRM software, který si vyberete, by měl být dobře integrovatelný s ostatními nástroji.
- Škálovatelnost: Cílem každé organizace je růst. Vyberte si CRM, které může růst s vámi, abyste nemuseli měnit, pokud se stanete příliš velcí pro svou volbu.
- Ceny: Podívejte se na ceny pro úroveň, na které se nyní nacházíte, a pro úroveň, na které budete v budoucnu. Některé produkty mají s růstem společnosti výrazné zvýšení cen. Využijte jejich bezplatnou zkušební verzi, pokud je nabízena, abyste získali praktické zkušenosti bez závazku.
12 nejlepších alternativ k Salesforce, které můžete použít
Následuje seznam 12 alternativ CRM Salesforce. Každý z těchto oblíbených programů pomohl mnoha organizacím spravovat jejich vztahy se zákazníky.
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro správu projektů, která nabízí také funkce CRM, jako je správa kontaktů, správa potenciálních zákazníků a sledování prodejního procesu. Jedná se o vysoce přizpůsobitelnou cloudovou platformu s rozsáhlou sadou šablon CRM a integrací třetích stran.
ClickUp je vysoce přizpůsobitelné řešení, které vám umožňuje vytvářet reportovací dashboardy podle vašich potřeb a vyvíjet vlastní pracovní postupy pro zlepšení obchodních operací. Díky robustním funkcím CRM reportingu můžete tyto dashboardy snadno převést do tištěných reportů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte, přidělovávejte a sledujte úkoly pro jednotlivce nebo týmy
- Sledujte čas strávený na úkolech a projektech
- Usnadněte týmovou práci a komunikaci v rámci platformy
- Stanovte úkoly a sledujte pokrok při dosahování konkrétních cílů
- Sdílejte dokumenty a spolupracujte na nich v rámci CRM
Omezení ClickUp
- U některých funkcí může být křivka učení strmá.
- Program někdy při provádění složitých úkolů zaostává.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever: zdarma
- Neomezený tarif: 7 $/měsíc na uživatele
- Business Plan: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell je CRM systém, který se zaměřuje na uspokojování potřeb prodejních týmů. Kromě správy kontaktů nabízí mnoho funkcí, které pomáhají prodejcům sledovat potenciální zákazníky, spravovat prodejní kanály a uzavírat obchody. Jedná se o cloudovou platformu, kterou lze snadno integrovat s dalšími produkty Zendesk.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Vizualizujte a spravujte prodejní příležitosti v různých fázích
- Organizujte a sledujte cesty zákazníků
- Získejte přehled o prodejních výsledcích a trendech
- Propojuje se s vaším e-mailem a sleduje komunikaci
- Přístup k funkcím CRM na cestách pomocí mobilní aplikace
Omezení Zendesk Sell
- Omezené možnosti přizpůsobení pro některá pole
- Občasné chyby a závady v mobilní aplikaci
Ceny Zendesk Sell
- Tým: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 55 $/měsíc na uživatele
- Professional: 115 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 169 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (150 recenzí)
3. Pipedrive
Další na seznamu alternativ Salesforce CRM je Pipedrive. Má jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám umožní rychle se zorientovat. Obsahuje funkce pro prodejní týmy, včetně správy potenciálních zákazníků, které vám pomohou uzavřít více prodejů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Snadné sledování obchodů v různých fázích
- Synchronizujte a sledujte e-maily v rámci CRM
- Vytvářejte zprávy a získejte přehled o prodejních výsledcích
- Dostávejte oznámení o důležitých úkolech a následných krocích
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
Omezení Pipedrive
- Funkce analýzy a reportingu nejsou tak robustní, jak by si někteří uživatelé přáli.
- Ve srovnání s alternativami chybí některé funkce automatizace.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 27,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 64,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign cílí na potřeby CRM malých i velkých organizací. Pomáhá automatizovat marketingové a obchodní procesy a nabízí různé nástroje pro správu potenciálních zákazníků a vytváření cílených e-mailových kampaní. ActiveCampaign se také integruje s několika nástroji třetích stran.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Vytvořte automatizovanou správu kampaní na základě chování zákazníků
- Navrhujte a odesílejte personalizované e-mailové kampaně
- Spravujte kontakty a automatizujte prodejní procesy
- Identifikujte a upřednostněte potenciální potenciální zákazníky na základě jejich zapojení
- Sledujte aktivitu uživatelů na vašem webu a událostech
Omezení ActiveCampaign
- Nenabízí takovou flexibilitu při správě kontaktů, jakou by si někteří uživatelé přáli.
- Software má strmou křivku učení pro automatizaci a pokročilé funkce.
Ceny ActiveCampaign
- Plus: 19 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
5. HubSpot CRM
HubSpot je jedním z nejstarších a nejúspěšnějších CRM systémů a inovátorem v oblasti automatizace marketingu a prodeje. Jeho platforma nabízí centra pro marketing, prodej a zákaznický servis, která se všechny hladce integrují s CRM.
Nejlepší funkce HubSpot
- Kombinuje nástroje pro správu kontaktů, marketing, prodej a zákaznický servis.
- Umožňuje automatizovat opakující se úkoly a zefektivnit tak prodejní proces.
- Umožňuje vám spravovat dotazy zákazníků a žádosti o podporu.
- Nabízí stovky integrací HubSpot
Omezení HubSpot
- Ceny jsou vysoké, zejména pro startupy, které hledají CRM.
- Bezplatný tarif nenabízí dostatek funkcí pro přizpůsobení.
Ceny HubSpot
- Navždy zdarma: Zdarma
- Začátečník: 50 $/měsíc
- Profesionální: 500 $/měsíc
- Enterprise: 1 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
6. Airtable
Airtable je program založený na tabulkách, který můžete použít pro různé účely CRM. Díky funkcím pro sledování potenciálních zákazníků, správu prodejních kanálů a ukládání údajů o zákaznících je Airtable snadno použitelnou základní platformou CRM.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvářejte vlastní databáze zákazníků pro různé účely
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase
- Integrujte nástroje a služby třetích stran pro rozšíření funkčnosti.
- Organizujte a sledujte projekty pomocí správy úkolů a termínů
- Přizpůsobte si zobrazení dat pomocí různých možností zobrazení.
Omezení Airtable
- Ve srovnání s některými konkurenty má omezené funkce.
- Integrace s jinými produkty může být obtížná.
Ceny Airtable
- Navždy zdarma: Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
7. Smartsheet
Stejně jako Airtable je i Smartsheet platforma založená na tabulkách. Umožňuje vám vytvářet chytré tabulky pro různé účely, včetně základních úkolů CRM. Ačkoli nejde o nejkomplexnější CRM řešení, umožňuje ukládat prodejní data a zvyšovat produktivitu v rámci snadno použitelného CRM.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Plánujte, sledujte a spravujte projekty pomocí Ganttových diagramů a seznamů úkolů.
- Spolupracujte v reálném čase a sdílejte soubory s členy týmu
- Získejte přehledný vizuální přehled o vašem prodejním procesu.
- Zefektivněte opakující se procesy pomocí automatizovaných pracovních postupů
- Vytvářejte vizuální přehledy a dashboardy
Omezení Smartsheet
- Pokud chcete využívat všechny funkce, které nabízí, je třeba se nejprve naučit, jak s ním pracovat.
- Někteří uživatelé si stěžují na nedostatek automatizačních funkcí.
Ceny Smartsheet
- Navždy zdarma: Zdarma
- Pro: 7 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
- Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
8. Keap
Keap, dříve nazývaný Infusionsoft, je cloudová platforma CRM, která automatizuje marketingové a prodejní procesy. Tento software se integruje s dalšími oblíbenými marketingovými a prodejními nástroji a rozšiřuje tak své funkce.
Jeho funkce automatizace marketingu mohou zvýšit produktivitu vašeho prodejního týmu. Z této robustní platformy mohou těžit jak malé organizace, tak i větší podniky.
Nejlepší funkce Keap
- Automatizujte prodejní procesy a spravujte kontakty
- Navrhujte a realizujte cílené e-mailové marketingové kampaně
- Identifikujte a upřednostňujte potenciální zákazníky na základě jejich zapojení a chování.
- Integrujte s e-commerce platformami pro sledování online prodejů
- Umožněte klientům rezervovat si schůzky online
Omezení Keap
- Cena je pro některé uživatele příliš vysoká.
- Někteří zákazníci považují rozhraní a proces nastavení za matoucí.
Ceny Keap
- Pro: 199 $/měsíc
- Max: 289 $/měsíc
- Max Classic: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
9. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics je CRM platforma v ekosystému Microsoftu, která je vhodná pro organizace všech velikostí. Obsahuje komplexní sadu CRM funkcí a integruje se s dalšími produkty Microsoftu, čímž rozšiřuje své možnosti.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics
- Komplexní sada zahrnující CRM, plánování podnikových zdrojů a další obchodní nástroje
- Informace založené na umělé inteligenci pro zvýšení prodejní výkonnosti
- Možnosti vyřizování dotazů zákazníků a případů podpory
- Vytváření a správa cílených marketingových kampaní
- Hladké propojení s Office 365, Teams a dalšími produkty Microsoftu
Omezení Microsoft Dynamics
- Nastavení je pro některé uživatele složité a časově náročné.
- Integrace s produkty mimo ekosystém Microsoftu může být obtížná.
Ceny Microsoft Dynamics
- Essentials: 70 $/měsíc na uživatele
- Premium: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics
- G2: 3,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
10. Zoho CRM
Zoho nabízí známou sadu cloudových nástrojů pro podnikání. Zoho CRM je jeho CRM řešení. Toto řešení pomáhá společnostem všech velikostí spravovat prodej, marketing a zákaznickou podporu. Umožňuje ukládat kontaktní údaje, zvyšovat spokojenost zákazníků a automatizovat úkoly.
Zoho CRM se kombinuje s dalšími nástroji společností, aby bylo možné sdílet data CRM a zlepšit business intelligence.
Nejlepší funkce Zoho
- Automatizujte opakující se úkoly a zefektivněte prodejní proces
- Komunikujte se zákazníky prostřednictvím více kanálů
- Získejte přehled o prodejních výsledcích a trendech pomocí analytických a reportovacích nástrojů.
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy pro zvýšení efektivity
- Přístup k funkcím CRM prostřednictvím mobilních aplikací
Omezení Zoho
- Výkon je občas pomalý.
- Bezplatný tarif nemá dostatek možností přizpůsobení.
Ceny Zoho
- Navždy zdarma: Zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Professional: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
11. Bitrix24 CRM
Bitrix24 CRM je část Bitrix24 věnovaná vztahům se zákazníky. Bitrix vyvinul tuto komplexní platformu pro řízení podniku a spolupráci. Obsahuje nástroje pro CRM a řízení projektů.
Nejlepší funkce CRM Bitrix24
- Komunikujte a spolupracujte s členy týmu
- Automatizujte prodejní a marketingové procesy
- Využijte nástroje pro správu projektů a úkolů v rámci CRM
- Spojte se se zákazníky prostřednictvím více kanálů
- Ukládejte a sdílejte dokumenty
Omezení CRM Bitrix24
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za příliš složité, zejména pokud jde o pokročilé funkce.
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpomalení výkonu.
Ceny Bitrix24 CRM
- Základní: 49 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 199 $/měsíc
- Enterprise: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bitrix24 CRM
- G2: 4,1/5 (500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
12. Salesflare
Salesflare je CRM software, který nabízí snadno použitelné řešení pro malé a střední organizace. Jeho primárním účelem je pomáhat společnostem se základními CRM potřebami, jako je automatizace zadávání dat a zjednodušení prodejního procesu.
Nejlepší funkce Salesflare
- Sledujte otevření e-mailů, kliknutí na odkazy a interakce s kontakty.
- Organizujte a spravujte kontaktní informace o zákaznících
- Dostávejte připomenutí, když je třeba provést následné kroky
- Hladké plánování schůzek díky integračním možnostem
- Vizualizujte a spravujte prodejní příležitosti
Omezení Salesflare
- Tento software má ve srovnání s některými konkurenty omezené funkce pro vytváření reportů.
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce a výkonná, jak by mohla být.
Ceny Salesflare
- Růst: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesflare
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Začněte s řízením vztahů se zákazníky pomocí ClickUp
Integrace CRM s vaší stávající platformou pro správu projektů může být obtížná. Proč nevyužít komplexní řešení, ve kterém můžete snadno spravovat své projekty i vztahy se zákazníky?
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů. Díky výkonným nástrojům CRM integrovaným přímo do vašeho systému správy projektů můžete mít přehled o svých projektech a zároveň sledovat kontakty se zákazníky, potenciální zákazníky a celý prodejní a marketingový proces.
A co je nejlepší, nabízíme připravené šablony pro řízení projektů a šablony CRM na všech úrovních, včetně našeho plánu Free Forever. Vytvořte si bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte, jak je ClickUp výkonnou alternativou k Salesforce CRM.