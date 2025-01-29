10 nejlepších CRM softwarových systémů pro Mac (bezplatných i placených)

Výkonný CRM (software pro správu vztahů se zákazníky) je nezbytností pro každou firmu, která klade důraz na spokojenost zákazníků.
Dříve byly možnosti pro zařízení Apple na trhu s CRM softwarem omezené, ale naštěstí tomu tak již není! Představíme vám komplexní seznam 10 nejlepších CRM softwarů pro uživatele Mac. Ať už hledáte bezplatné nebo placené řešení, máme pro vás to pravé!
Co byste měli hledat v CRM systému pro Mac?
Jakýkoli CRM software, bez ohledu na operační systém, na kterém běží, vám pomůže využít technologie a analytiku k udržení stávajících zákazníků a získání nových. CRM nástroje, které dnes najdete, umí mnohem více než jen zpracovávat zákaznická data a často se prodávají jako komplexní řešení pro správu.
Nejlepší CRM software pro Mac by měl nabízet:
- Spolupráce mezi odděleními: Software by měl umožňovat relevantním oddělením, jako je prodej, marketing a zákaznická podpora, spolupracovat na CRM v reálném čase.
- Automatizace úkolů: CRM nástroj musí poskytovat automatizaci marketingu pro rutinní a opakující se úkoly, jako je zadávání dat, drip e-mailový marketing a sledování potenciálních zákazníků.
- Rozhraní kompatibilní s Mac: Vybraný CRM software by měl fungovat na Macu bez nutnosti instalace dalších produktů, jako je emulační software pro Windows. Rozhraní by mělo být přehledné a snadno použitelné.
- Integrace: Nástroj by měl být dobře integrovatelný s ostatním softwarem a aplikacemi, které používáte, aby vaše každodenní práce na Macu byla hračkou.
- Nástroje pro reporting: Váš software by měl mít funkce pro sledování výkonu, identifikaci trendů a přijímání rozhodnutí na základě dat, která podporují růst podnikání.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: CRM řešení by se mělo přizpůsobovat vašemu podnikání a růst spolu s ním.
10 nejlepších CRM softwarů a systémů pro Mac
Pravděpodobně nenajdete mnoho nástrojů pro správu vztahů se zákazníky určených speciálně pro Mac, protože většina dodavatelů chce, aby jejich produkty byly univerzální pro všechny operační systémy. Potřebujete dodavatele CRM softwaru, který nabízí specializovaného klienta pro Mac nebo cloudovou platformu SaaS, ke které lze přistupovat z libovolného prohlížeče.
Vybrali jsme 10 nejlepších CRM softwarů, které nabízejí vynikající podporu pro uživatele Mac. Projděte si jejich hlavní funkce, omezení a ceny a rozhodněte se, který z nich je pro vaši firmu nejvhodnější.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu práce, které pokrývá všechny aspekty vztahů se zákazníky. Od sledování prodejních kanálů a účtů klientů až po zlepšení koordinace mezi odděleními – CRM v ClickUp vám pomůže vše uspořádat!
Ať už teprve začínáte nebo máte komplexní databázi klientů, objednávek a potenciálních zákazníků, použijte šablonu ClickUp Simple CRM a přidejte do svého systému nové potenciální zákazníky, nabídky a kontakty klientů!
ClickUp vám nabízí více než 15 flexibilních zobrazení pro sledování a analýzu zákaznických dat. Můžete například použít zobrazení Seznam nebo Tabulka pro sledování interakcí s potenciálními zákazníky nebo zákaznické cesty. Pokud dáváte přednost komplexní vizualizaci dat, vyzkoušejte zobrazení Gantt, Časová osa a Tabule, abyste získali informace o zákaznících, které povedou k realizovatelným plánům.
Pokud chcete zlepšit správu kontaktů, propojte svůj e-mail s ClickUp a organizujte nové obchody, komunikaci se zákazníky a onboardování klientů na jedné platformě. Proces přijímání nových zákazníků můžete dále zefektivnit pomocí formulářů s vaším logem!
ClickUp je skvělým řešením pro organizace s izolovanými týmy, které se snaží dosáhnout formální spolupráce. Tato platforma je oázou klidu uprostřed chaosu a umožňuje vašim prodejním, marketingovým a vývojovým týmům spojit se a vytvořit CRM workflow bez překrývání a redundancí.
S ClickUp můžete sladit CRM a řízení projektů prostřednictvím transparentní komunikace. Přiřazujte úkoly více členům týmu, sledujte pokrok a snadno provádějte následné kroky. Nastavte automatizaci opakujících se úkolů, abyste ušetřili čas a zvýšili kognitivní vstupy svých zaměstnanců. Zapojte svůj tým do ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps a brainstormujte nové způsoby, jak zlepšit zákaznickou zkušenost!
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 15 pohledů pro vizualizaci dat o klientech, objednávkách a týmové práci
- Centralizovaný kontakt se zákazníky
- Nástroje pro automatizaci marketingu pro rutinní úkoly, jako jsou změny stavu a následné kroky
- Informace o zákaznících založené na datech s více než 50 widgety na ovládacím panelu
- Integrace s více než 1 000 nástroji
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase a sledování času
- Více než 1 000 přizpůsobitelných šablon, včetně správy zásob
- Webové formuláře pro sběr údajů o zákaznících
- Správa rozpočtu pro optimalizované přidělování zdrojů
- Mobilní CRM pro správu klientů na cestách
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí vyžaduje počáteční zaučení.
- Mobilní aplikace nemají všechny funkce
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma Plán
- Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Kontaktujte zákaznickou podporu a vyžádejte si individuální cenovou nabídku.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 hvězdiček (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (více než 3 600 recenzí)
2. Pipedrive
Pipedrive je platforma CRM, která umožňuje obchodním manažerům sledovat potenciální zákazníky, vyhledávat příležitosti, měřit klíčové aktivity a zefektivňovat marketingové pracovní postupy.
Začít s Pipedrive je snadné – nastavte si prodejní pipeline, importujte své obchody a můžete začít! Budete dostávat automatická upozornění, připomenutí a prognózy prodeje, díky kterým budete mít vše pod kontrolou.
Technologie umělé inteligence Pipedrive je vždy připravena vám pomoci. Využijte ji k identifikaci příležitostí pro automatizaci rutinních úkolů a umožněte prodejcům soustředit se na uzavírání obchodů. Můžete také získat doplňky, jako je Leadbooster, který integruje chatbot Pipedrive do vašeho webu. Tato funkce vám umožní pečovat o kvalifikované návštěvníky a získávat je jako potenciální zákazníky.
Pipedrive poskytuje pohled na vaše potenciální zákazníky z ptačí perspektivy a pomáhá vám je filtrovat, kategorizovat a segmentovat, abyste mohli vytvořit cílené seznamy pro personalizovanou komunikaci. Platforma nabízí několik možností přizpůsobení pro nastavení e-mailových kampaní, správu dokumentů a získání podrobných zpráv o prodeji a dalších důležitých činnostech.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizuální a přizpůsobitelný prodejní proces
- Funkce pro spolupráci v systému CRM
- Připomenutí aktivit
- Segmentace potenciálních zákazníků
- Webové formuláře a chatboty pro generování potenciálních zákazníků
- Prognózy prodeje
Omezení Pipedrive
- Nabízí omezené integrace ve srovnání s konkurenčními CRM řešeními.
- Někteří uživatelé považují zákaznický servis za nedostatečný.
Ceny Pipedrive
- Essential: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 hvězdiček (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se na tyto konkurenty Pipedrive!
3. GoCRM
GoCRM je cloudová platforma nabízející kompletní podporu CRM. Využijte ji k přilákání a sledování potenciálních zákazníků a poté spolupracujte se svými marketingovými a prodejními týmy, abyste dosáhli konverzí.
Tento software vám poskytuje komplexní sadu nástrojů, včetně funkcí pro sledování hovorů, sledování webových stránek a import CSV, abyste mohli sledovat svůj pokrok s potenciálními zákazníky. Pokud jde o distribuci potenciálních zákazníků, můžete si je vybrat ručně nebo náhodně, než je přiřadíte svému týmu.
Po přiřazení získají členové týmu úplný přehled o cestách potenciálních zákazníků a mohou plánovat nebo sledovat úkoly a schůzky. Pomocí barevně označeného prodejního kanálu mohou odhalit další příležitosti k rozšíření zákaznické základny.
GoCRM podporuje funkce jako integrované volání a GPS check-iny pro váš tým, což usnadňuje spolupráci. Využijte jeho SMS funkci k udržení přímých vztahů se svými klienty, ale mějte na paměti měsíční limit využití.
Nejlepší funkce GoCRM
- Inteligentní funkce pro sledování potenciálních zákazníků
- Nástroj pro tvorbu e-mailů pomocí drag-and-drop
- Ruční a náhodné rozdělování potenciálních zákazníků
- Barevně označená prodejní pipeline
- Automatizace marketingu (pouze v rámci úrovně Professional)
- Integrovaná funkce volání pro týmy
Omezení GoCRM
- Chybí flexibilita v cenách
- Někteří uživatelé měli potíže s importem kontaktů z Google.
Ceny GoCRM
- Standard: 99 $/měsíc pro tři uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze GoCRM
- G2: 4,8/5 hvězdiček (2 recenze)
- Capterra: 5/5 hvězdiček (2 recenze)
Podívejte se na tyto prodejní aplikace!
4. Zoho CRM
Zoho CRM podporuje týmy pracující s klienty díky komplexním analytickým a robustním automatizačním funkcím.
Využijte pokročilé analytické nástroje softwaru a získejte praktické informace přímo na dosah ruky! Vytvářejte personalizované zákaznické cesty a poskytujte zákazníkům bohatý zážitek z interakce napříč kanály!
Komunikujte s AI asistentkou Zia od Zoho a získejte prediktivní informace o prodeji, například údaje o tom, kdy zákazník pravděpodobně znovu nakoupí. Tento nástroj dokáže dokonce identifikovat interní pracovní postupy, kampaně a makra, které lze automatizovat, aby se ušetřil čas, a vy se tak mohli soustředit na budování stabilních vztahů se zákazníky.
Zoho CRM nabízí více než 800 integrací – propojte se s dalšími aplikacemi Zoho nebo synchronizujte zdroje ze svého pracovního prostoru Microsoft nebo Google! Pokud se zajímáte o programování, můžete pomocí Zoho Developer vytvořit a nasadit vlastní vertikální CRM.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Silné analytické nástroje
- AI asistent nabízející inteligentní funkce
- Více než 800 integrací
- Automatizace podporující spolupráci
- Přizpůsobitelné rozhraní
Omezení Zoho CRM
- Funkce AI jsou k dispozici pouze ve vyšších úrovních.
- Žádná funkce drag-and-drop pro vytváření reportů
Ceny Zoho CRM
- Bezplatný tarif
- Standard: 15 $ za uživatele měsíčně
- Profesionální: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 43,10 $ měsíčně za uživatele
- Ultimate: 56 $ za uživatele měsíčně
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 hvězdiček (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (více než 6 200 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Zoho!
5. Bitrix24
S více než 12 miliony uživatelů po celém světě je Bitrix24 jedním z nejpopulárnějších CRM softwarů na našem seznamu. Platforma byla založena na konci roku 2000 jako nástroj určený výhradně pro CRM, dnes však nabízí řešení pro správu ve čtyřech dalších oblastech:
- Spolupráce
- Úkoly a projekty
- Webové stránky a obchody
- HR a automatizace
Software Bitrix24 CRM vám umožňuje vytvářet přizpůsobené e-mailové kampaně a shromažďovat potenciální zákazníky. Jakmile zadáte kontakty nebo importujete stávající, platforma ukládá data pokaždé, když je kontaktujete prostřednictvím telefonních hovorů, schůzek nebo e-mailů. Tímto způsobem získáte komplexní přehled o tom, jak na tom jste s každým klientem.
Řešení CRM je vybaveno skvělým ovládacím panelem, který vám pomůže sledovat váš prodejní trychtýř a identifikovat oblasti, které by mohly vyžadovat zvláštní pozornost.
Pokud máte obavy o spolupráci týmu, funkce HR a automatizace Bitrix24 vám pomohou. Máte možnost automatizovat opakující se úkoly a sledovat individuální pracovní dobu.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Software pro správu kontaktů pro snadné získávání potenciálních zákazníků
- Podpora omni-kanálového marketingu
- Živé chaty a webové formuláře pro interakci s klienty
- Centralizované pracovní prostředí
- Funkce pro spolupráci na dálku
Omezení Bitrix24
- Pomalé načítání serveru může mít vliv na produktivitu.
- Přechod mezi předplatnými plány může být matoucí.
Ceny Bitrix24
- Bezplatný tarif
- Základní: 49 $/měsíc pro pět uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Profesionální: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: 399 $/měsíc pro 250 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 hvězdiček (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 hvězdiček (více než 700 recenzí)
6. Insightly
Insightly je intuitivní platforma pro správu vztahů se zákazníky, která je nabitá funkcemi pro automatizaci prodeje a marketingu. Stejně jako několik dalších CRM nástrojů na našem seznamu je Insightly centrálním zdrojem informací o zákaznících a prodejních procesech. Ale když neustále sledujete a směrujete potenciální zákazníky, práce se často stává mechanickou.
Naštěstí vám Insightly pomůže rozhodnout, co dělat s potenciálními zákazníky a jak udržet stávající zákazníky spokojené díky bohatým analytickým údajům a reportům. Budete těžit z působivého vizuálního přehledu o jednotlivých metrikách i o vašem podnikání jako celku. Platforma nabízí A/B a multivariantní testování, abyste zjistili, jak konkrétní šablona nebo design e-mailu rezonuje u vašich zákazníků nebo potenciálních zákazníků.
Insightly vyniká zejména v oblasti zákaznického servisu! Díky portálu zákaznické podpory, správě znalostí, ticketingu a přehledům může váš tým rychleji řešit problémy zákazníků a budovat hlubší vztahy.
Nejlepší funkce Insightly CRM
- Automatizace opakujících se manuálních úkolů pro marketingové a prodejní týmy
- Přizpůsobitelná validace dat pro zachycení užitečných informací
- Možnost nastavit podrobné ceníky a nabídky
- Hladká správa poválečných přechodů
- A/B testování
- Výkonnostní panely
Omezení Insightly CRM
- Automatizace pracovních postupů pouze na vyšších úrovních
- Některé funkce nebyly již delší dobu aktualizovány.
Ceny Insightly CRM
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly CRM
- G2: 4,2/5 hvězdiček (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4/5 hvězdiček (více než 600 recenzí)
7. Freshsales
Freshsales – přejmenovaný na Freshworks – je CRM systém založený na umělé inteligenci, který vám pomůže rychle identifikovat potenciální zákazníky s vysokým zájmem a urychlit následné kroky. Získáte tak pomocníka v podobě Freddyho, asistenta platformy s umělou inteligencí, který vám pomůže získat nové potenciální zákazníky, analyzovat jejich chování a zaujmout je poutavými personalizovanými e-maily.
Freshworks nabízí prediktivní informace o obchodech pro generování příjmů! Využijte chytrá doporučení a předpovědi platformy k nalezení nejlepších obchodů, na které se můžete zaměřit, a vylepšete svou prodejní strategii. Snižte závislost na manuální práci automatizací úkolů, jako je přiřazování potenciálních zákazníků, odesílání e-mailů a aktualizace polí.
Platforma také nabízí Freshsales Suite – jednotnou platformu CRM pro vaše prodejní, marketingové a podpůrné týmy. Suite slouží jako sdílená znalostní báze pro celou vaši zákaznickou cestu.
Nejlepší funkce Freshsales
- Hodnocení potenciálních zákazníků na základě umělé inteligence
- Prediktivní informace o obchodech
- Inteligentní pracovní postupy s automatizovanými ovládacími prvky
- Unifikované CRM pro vaše prodejní, marketingové a podpůrné týmy
Omezení Freshsales
- Uživatelské rozhraní může být pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, obtížně ovladatelné.
- Někteří uživatelé považují systém reportování za nespolehlivý.
Ceny Freshsales
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele (zdarma pro tři uživatele)
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (500 recenzí)
8. Daylite
Daylite CRM je jediný nástroj na našem seznamu, který je určen výhradně pro uživatele Mac a dalších zařízení Apple. Jedná se o komplexní řešení pro ukládání a správu vašich klíčových obchodních dat, včetně potenciálních zákazníků, projektů, pipeline a událostí v kalendáři, které máte vždy po ruce.
Daylite dokáže sledovat vaše obchody od začátku do konce a pomáhá vám využít správné příležitosti, jakmile se naskytnou. Využijte dostupné filtry k segmentaci potenciálních zákazníků a přizpůsobení strategií konverze.
Pomocí tohoto softwaru můžete realizovat projekty se svým týmem – delegovat úkoly a automatizovat kroky, abyste zvýšili efektivitu úkolů zaměřených na zákazníky i interních úkolů.
Škálovatelná platforma funguje velmi dobře pro týmy s až 100 členy. Integrujte Daylite se svými oblíbenými aplikacemi Apple, jako jsou:
- Apple Mail
- Siri
- Připomenutí
- Kontakty Apple
- Kalendář Apple
Můžete také přidat doplňky třetích stran, jako jsou HubSpot a Zapier, které vám usnadní práci. Uživatelé desktopových klientů Mac mohou platformu dokonce používat offline!
Nejlepší funkce Daylite
- Navrženo tak, aby zapadalo do ekosystému Apple
- Hladká komunikace a sledování prodejů
- Funguje offline na Macu
- Několik užitečných integrací třetích stran
- Podporuje interní spolupráci
Omezení Daylite
- Pouze jeden cenový model
- Spolupráce s uživateli, kteří nepoužívají Apple, může být obtížná.
Ceny Daylite
- 42 $/měsíc nebo 420 $ fakturovaných ročně na uživatele
Hodnocení a recenze Daylite
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 350 recenzí)
9. Copper
Seznamte se s Copper, špičkovým CRM nástrojem navrženým pro hladkou spolupráci s Google Workspace! ?
Copper, dříve známý jako ProsperWorks, se nativně integruje s Gmailem, Kalendářem a dalšími cloudovými aplikacemi nabízenými společností Google. Nové potenciální zákazníky můžete vytvářet přímo z informací ve vašem e-mailu nebo kalendáři. ?
A to není vše – Copper využívá historii vašich aktivit s kontaktem k vytvoření kontextové komunikace pro budoucí interakce! ?
Vizualizace celého prodejního procesu vašeho týmu je hračka! Jediným pohledem můžete přidat aktivní příležitosti do pipeline a sledovat další kroky. ⏭️
S Copperem budete pracovat s CRM snadno díky funkcím, jako jsou snadno vytvářené přehledy pipeline, automatizované pracovní postupy, praktické připomínky a možnost propojení s vašimi oblíbenými aplikacemi a nástroji.
Nejlepší funkce Copper
- CRM pro Google Workspace
- Automatický import potenciálních zákazníků z Gmailu a Kalendáře
- Přizpůsobitelné zobrazení pipeline
- Mobilní aplikace
- Jednoduché rozhraní
Omezení Copper
Ceny Copper
- Základní: 23 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (více než 500 recenzí)
10. Hubspot CRM
S HubSpot CRM můžete snadno sledovat každý detail svých obchodních vztahů. Mluvíme o automatickém zadávání dat, správě potenciálních zákazníků, sledování dokumentů, správě pipeline a ticketingu – vše v jednom přehledném balíčku!
HubSpot je výkonný software s kapacitou až pro milion kontaktů. Můžete rychle vytvářet personalizované hromadné e-maily a přidávat na svůj web vstupní stránky a formuláře bez jediného řádku kódu. Navíc můžete sledovat:
- Webové zapojení k identifikaci nových potenciálních zákazníků
- E-mailová komunikace s potenciálními zákazníky
- Cílové plnění stávajících cílů
- Aktivity v oblasti vztahů se zákazníky s integrovanými funkcemi pro vytváření reportů
HubSpot CRM je velmi škálovatelný a hodí se jak pro samostatné podnikatele, tak pro velké týmy! Jedním ze způsobů, jak platformu využít na maximum, je přidání integrací. HubSpot App Marketplace nabízí více než 1 000 integrací – včetně jedné pro ClickUp!
Nejlepší funkce Hubspot CRM
- Personalizované hromadné e-maily pro oslovení zákazníků
- Snadné získávání potenciálních zákazníků
- Sledovatelné interakce na webu a v e-mailech
- Škálovatelná platforma
- Více než 1 000 integrací
Omezení Hubspot CRM
Ceny Hubspot CRM
- Bezplatný tarif
- Starter: 30 $/měsíc pro dva uživatele
- Profesionální: 1 600 $/měsíc pro pět uživatelů
- Enterprise: 5 000 $/měsíc pro 10 uživatelů
*Ceny se liší v závislosti na tom, zda platíte měsíčně nebo ročně a zda se rozhodnete platit předem nebo ne.
Hodnocení a recenze Hubspot CRM
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (více než 3 700 recenzí)
Spravujte zákazníky pomocí nejlepšího CRM systému pro Mac
Výběr správného CRM softwaru pro Mac může zázračně zlepšit vztahy se zákazníky, zefektivnit vaše pracovní postupy a posílit spolupráci mezi týmy. Tyto digitální nástroje využívají sílu technologie a analytiky, aby vám pomohly zvýšit spokojenost zákazníků a posunout vaše podnikání na zcela novou úroveň.
Vyberte si z našeho seznamu CRM software, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a potřebám vašich zákazníků. Přejeme vám příjemné používání CRM na vašem Macu!