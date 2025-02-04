10 nejlepších softwarů pro sledování času pro uživatele Mac v roce 2025

Ptáte se sami sebe, kam se poděl den, když se večer konečně odhlásíte? Ať už se snažíte zkrotit čas nebo se stát produktivním pracovníkem, software pro sledování času vám pomůže převzít kontrolu nad vaším dnem a přiřadit každou fakturovatelnou minutu.
Sledování času nemusí být invazivní nebo zdlouhavý proces. Dnešní software pro sledování času pro Mac usnadňuje zjištění, kam váš čas mizí, a soustředění vašich sil tam, kde je to nejvíce potřeba.
Prozkoumejte to nejlepší z aplikací pro sledování času a najděte tu, která vám nejlépe pomůže sledovat váš čas, aniž by narušovala váš den. Některé z těchto možností dokonce dělají sledování času zábavným!
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování času pro Mac?
Při hledání nejlepší aplikace pro sledování času je třeba mít na paměti několik základních věcí. Díky těmto faktorům bude používání softwaru pro sledování času méně namáhavé a stane se plynulou součástí pracovního dne.
- Jednoduchost: Hledejte intuitivní a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní, které usnadňuje sledování fakturovatelných hodin. Je větší pravděpodobnost, že to budete dělat (a dělat to důsledně), pokud se jedná o jednoduchý doplněk vaší každodenní rutiny.
- Flexibilita: Vyberte si software, který umožňuje přepínání mezi více zařízeními. Například můžete chtít začít sledovat projekt na svém MacBooku, ale potřebujete zastavit časovač na svém iPadu nebo iPhonu. Nezbytná funkce pro vzdálené pracovníky, kteří chtějí sledovat odpracované hodiny odkudkoli!
- Integrace: Najděte software, který se integruje s ostatními technologiemi, které používáte. Zvažte aplikace, které denně používáte, jako jsou nástroje pro správu týmu nebo monitorování zaměstnanců, a najděte aplikaci pro sledování času, která se k nim připojí.
- Přehledy: Přehledné reporty zvyšují užitečnost vašich údajů o sledování času. Hledejte software, který analyzuje vaše údaje o čase a nabízí přehledy, jak zvýšit produktivitu.
- Přizpůsobení: Váš software pro sledování času musí fungovat pro vás a přizpůsobit se vašemu způsobu práce. Hledejte možnosti přizpůsobení časovačů, připomenutí a nastavení, aby se software lépe integroval do vašeho pracovního postupu.
10 nejlepších aplikací pro sledování času pro Mac
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která se hladce integruje do ekosystému Mac. A díky vestavěnému bezplatnému nástroji pro sledování času můžete snadno přepínat mezi počítačem a zařízeními a spouštět a zastavovat globální časovač!
Díky intuitivnímu rozhraní, které zjednodušuje sledování vašich projektů, vám ClickUp Project Time Tracking pomůže identifikovat a předcházet potenciálním překážkám ve vašem dni nebo zjistit, kde je potřeba více pomoci k dokončení úkolu. Je také neuvěřitelně přizpůsobivý a funguje jak pro samostatné podnikatele, tak pro velké podniky.
Využijte výhody zobrazení pracovní zátěže platformy a získejte přehled o tom, co má každý člen týmu naplánováno na příští týden nebo měsíc. Můžete podle potřeby přerozdělit zdroje a pomoci všem zůstat na správné cestě, aniž by došlo k obávanému vyhoření.
Zvláště užitečné jsou funkce ClickUp pro vytváření reportů. Můžete si přizpůsobit pracovní výkazy, získat zpětnou vazbu o tom, jak dlouho trvají konkrétní úkoly, nebo analyzovat neúčtovatelné položky.
Použijte šablonu ClickUp Time Allocation Template, abyste mohli hned začít se sledováním času. Šablona pro sledování času usnadňuje přehled o tom, kde trávíte pracovní dobu, přiděluje čas prioritním úkolům a zefektivňuje administrativní čas.
Nejlepší funkce ClickUp
- Funguje na všech vašich zařízeních, od stolních počítačů po mobilní zařízení.
- Integrace s ostatními technologiemi, které používáte
- Pomáhá vám zjistit, kdo je k dispozici a kdo potřebuje další pomoc.
- Šablony pro správu času, které vám pomohou pracovat rychleji
- Obsahuje mnoho funkcí pro vytváření reportů, které pomáhají optimalizovat čas týmu pomocí analytických nástrojů.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení zatím nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
- Pokud se chcete podrobně seznámit s funkcemi platformy, může to vyžadovat značné úsilí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. RescueTime
RescueTime je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, protože vás upozornění vyzve, abyste se znovu soustředili na úkol, pokud vás něco začne rozptylovat.
RescueTime blokuje rušivé weby (například sociální sítě), aby vám pomohl zvýšit produktivitu během vašich pracovních hodin. Aplikace běží diskrétně na pozadí vašeho zařízení, zaznamenává čas strávený v různých aplikacích a na různých webech a poté vám poskytne přehled o vašem dni.
Díky těmto informacím můžete lépe plánovat svůj den, eliminovat rušivé vlivy a výrazně zlepšit své schopnosti v oblasti time managementu.
Nejlepší funkce RescueTime
- Funkce Focus Sessions vám pomůže zůstat soustředěný tím, že blokuje oznámení a rušivé webové stránky.
- Upozornění vás informují, když se odchýlíte od úkolu, a pomohou vám znovu se soustředit.
- Přehledný panel vám ukáže, kde trávíte svůj čas, a poskytne tipy, jak se lépe soustředit.
- Detektor nečinnosti
Omezení RescueTime
- Neumožňuje sledování času stráveného na projektech, takže pokud to potřebujete, budete muset tento software doplnit o další aplikaci.
Ceny RescueTime
- Klasická verze měsíčně: 12 $
- Klasická verze ročně: 78 $
- Aktualizovaná verze Rescue Time: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Bonus: Aplikace pro správu úkolů pro Mac
3. Tyme
Pokud hledáte software pro sledování času vyvinutý speciálně pro ekosystém Mac, Tyme je fantastickou volbou. Funguje dokonce i s vašimi Apple Watch, takže můžete sledovat čas i na cestách.
Aplikace je velmi uživatelsky přívětivá a má elegantní uživatelské rozhraní, které vám pomůže sledovat více projektů.
Navíc se platforma přizpůsobí vašim potřebám, takže můžete sledovat své podnikatelské nebo konzultační hodiny nebo získat přehled o tom, co dělá váš tým.
Díky vynikající vizualizaci dat získáte přehled o pracovní zátěži, odpracovaných hodinách a výnosech, takže snadno uvidíte, kam váš čas směřuje a jak jej optimalizovat.
Nejlepší funkce Tyme
- Vyvinuto speciálně pro ekosystém Mac, včetně Apple Watch.
- Možnost spustit a zastavit sledování času bez otevření aplikace
- Pěkné vizualizace dat, které poskytují přehled o produktivitě a pracovní zátěži.
Omezení Tyme
- Budete muset vytvořit úkoly pro vše, co chcete sledovat, což může být pro některé uživatele časově náročné.
Ceny Tyme
- 14denní bezplatná zkušební verze
- 2,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- 3,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Tyme
- App Store: 4,8/5 (37 recenzí)
4. Clockify
Clockify je oblíbený software pro sledování času pro Mac, který používají velké značky, jako jsou Amazon, Hewlett Packard a Google. Platforma nabízí vynikající přizpůsobivost, propojení mezi zařízeními a synchronizaci dat v webovém dashboardu.
Využijte výhody mnoha funkcí pro sledování času v Clockify, jako je kalendář, časový rozvrh a automatický tracker, který zaznamenává čas strávený na různých webových stránkách a v aplikacích. Manažeři ocení funkce pro vytváření reportů, které vám umožní zjistit, kdo na čem pracuje, a dokonce odhadnout rozpočet projektu. Jedná se o komplexní platformu s robustními funkcemi pro každého, kdo sleduje čas.
Nejlepší funkce Clockify
- Software pro sledování času vám umožňuje spustit a zastavit časovač nebo ručně zaznamenávat odpracované hodiny.
- Šablony vám umožňují načíst opakované činnosti, abyste snížili administrativní zátěž.
- Režim kiosku umožňuje více osobám přihlásit se na stejném zařízení pomocí PIN kódu.
- Bezplatná aplikace pro sledování času
Omezení Clockify
- Pokročilé funkce nejsou v bezplatném tarifu k dispozici, což může některé uživatele donutit k upgradu nebo hledání jiného řešení.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma
- Základní: 3,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 5,49 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 7,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 11,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 600 recenzí)
5. Timemator
Platforma Timemator pracuje na pozadí a automaticky zaznamenává čas strávený na vašem Macu.
Na konci dne zkontrolujete protokol a několika kliknutími přiřadíte čas k projektům. Platforma vám také umožňuje vytvořit pravidla pro spuštění časovačů, například otevření konkrétních souborů nebo spuštění určitých aplikací, takže nemusíte pamatovat na spuštění časovače.
Nejlepší funkce Timematoru
- Tradiční možnosti sledování času spolu s automatickým sledováním
- Seskupujte sledování času podle úkolů, projektů, klientů nebo jejich kombinace.
- Nastavte hodinové sazby pro určité úkoly a automaticky vypočítejte předpokládané výnosy.
Omezení programu Timemator
- Tato nativní aplikace pro Mac nefunguje na Windows, takže pokud máte tým, který používá různé platformy, budete potřebovat jinou možnost.
Ceny Timematoru
- Jednorázová platba 7,99 $ pro iOS
- Jednorázová platba 39 $ za Mac (platí pro maximálně dvě zařízení)
Hodnocení a recenze Timemator
- App Store: 4,6/5 (15+ recenzí)
6. Hubstaff
Naší další aplikací pro sledování času pro Mac je Hubstaff. Automaticky přidává čas zaměstnanců do faktury, takže zaměstnanci nemusí myslet na to, aby to udělali později. Sledujte čas podle úkolů, projektů, pracovních zakázek, klientů nebo dokonce podle místa a poté generujte časové zprávy, abyste mohli zkontrolovat strávený čas.
Data z Hubstaffu pomáhají při rozhodování o budoucích projektech a zefektivňují pracovní postupy. Nejlepší na tom je, že platforma funguje na všech vašich zařízeních a několika kliknutími se integruje s vašimi dalšími oblíbenými aplikacemi.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Spouštění a zastavování časovačů jedním kliknutím pro snadné sledování času
- Automatizované časové rozpisy poskytují podrobný přehled o tom, jak jste strávili svůj čas.
- GPS časomíra, kterou můžete nastavit jako geofence pro automatické zaznamenávání příchodu a odchodu.
Omezení Hubstaffu
- Ve srovnání s jinými aplikacemi pro sledování času v tomto seznamu není k dispozici mnoho možností přizpůsobení.
Ceny Hubstaff
- Desk Free: Zdarma pro jednoho uživatele
- Desk Starter: 5,83 $ za uživatele za měsíc, minimálně 2 uživatelé
- Desk Pro: 8,83 $ za uživatele za měsíc, minimálně 2 uživatelé
- Enterprise: Požádejte o individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
7. Time Doctor
Time Doctor nabízí automatické sledování času, které běží na pozadí vašeho systému Mac, čímž eliminuje nutnost ručního sledování. Aplikace pravidelně pořizuje snímky obrazovky a zároveň sleduje produktivitu a hledá činnosti, které zabírají zbytečně mnoho času.
Prohlížení dat v aplikaci odhalí překážky a rozptýlení, které vám nebo vašemu týmu mohou bránit v dosažení cílů produktivity. Získáte také robustní funkce pro vytváření reportů, monitorování chatu a možnosti sledování času offline, abyste nikdy neztratili ani minutu.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Automatické sledování času monitoruje produktivitu a přestávky a generuje denní zprávy pro kontrolu managementem.
- Integrace s mzdovým účetnictvím usnadňuje vykazování času a platby.
- Umožňuje zaměstnancům kontrolovat statistiky využití času a řešit jakékoli rušivé vlivy, které je odvádějí od práce.
Omezení programu Time Doctor
- Aplikace pracuje na obrazovce namísto na pozadí, což může některé uživatele rušit.
Ceny Time Doctor
- Základní: 5,90 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 8,40 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 16,70 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
8. Time Sink
Další aplikace pro Mac, Time Sink, běží na pozadí během vašeho pracovního dne. Na konci dne můžete zkontrolovat data Time Sink a zjistit, kde jste strávili svůj čas a na čem jste pracovali.
Aplikace zaznamenává informace o tom, jaké aplikace jste použili, kdy a jak dlouho jste je používali, takže nemusíte pokaždé, když začnete nebo ukončíte úkol, spouštět a zastavovat časovač. Ruční časovače sledují čas strávený offline aktivitami, jako je přijímání telefonních hovorů nebo účast na osobních schůzkách. Time Sink pokrývá všechny základní funkce.
Nejlepší funkce Time Sink
- Automatické sledování času, takže nemusíte pamatovat na spouštění a zastavování časovačů u každé úlohy.
- Vytvořte si skupinu, abyste mohli rychle kategorizovat své aktivity a zjistit, jak jste strávili každou minutu svého dne.
- Exportujte zprávy a určete vzorce ve vaší pracovní době za několik týdnů nebo měsíců.
Omezení Time Sink
- Poměrně omezené funkce pro správu projektů
Ceny Time Sink
- 5 $ za licenci s neomezenou platností a minimálně jeden rok bezplatných aktualizací
Hodnocení a recenze Time Sink
- App Store: 4,3/5 (10+ hodnocení)
9. Screen Time
Pokud potřebujete základní nástroj pro sledování času, existuje aplikace pro Mac s názvem Screen Time. Screen Time můžete použít tak, že se přihlásíte ke svému uživatelskému účtu Mac, přejdete do nastavení systému a kliknete na Screen Time v postranním panelu.
Aplikace sleduje různá zařízení a poskytuje statistiky o různých aplikacích a kategoriích. Nastavte limity, abyste omezili rozptýlení a udrželi sebe (nebo své děti) na správné cestě.
Nejlepší funkce aplikace Screen Time
- Užitečné pro sledování času stráveného v aplikacích
- Hodí se k eliminaci rušivých vlivů, jako jsou zbytečná oznámení.
- Skvělé pro sledování času stráveného před obrazovkou na všech vašich zařízeních Mac.
Omezení času na obrazovce
- Velmi omezené funkce, takže žádné sledování projektů nebo úkolů a žádná integrace s jinými aplikacemi pro zvýšení produktivity.
- Údaje mohou být nepřesné, protože existuje určitá nejistota ohledně způsobu sledování času.
Ceny Screen Time
- Zdarma s iOS
Hodnocení a recenze Screen Time
- N/A
10. Timely
Timely je další automatizovaný nástroj pro sledování úkolů, který pracuje na pozadí vašeho zařízení. Sleduje, kolik času trávíte v aplikacích nebo na webových stránkách, a poté poskytuje přesný denní záznam vaší aktivity. Poté můžete svůj čas přiřadit k různým projektům a zjistit, kde a jak jste strávili svůj den.
Má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní typu drag-and-drop, takže jeho používání vám zabere jen pár vteřin denně. Na oplátku získáte cennou zpětnou vazbu o produktivitě a využití pro sebe nebo celý svůj tým.
Nejlepší funkce Timely
- Snadná integrace s dalšími aplikacemi ve vašem technologickém prostředí
- Automatické vytváření časových rozvrhů a plánů
- Poskytuje přesné údaje o rozpočtu a sazbách projektů.
Časová omezení
- Omezené možnosti zákaznického servisu
Včasné stanovení ceny
- Build: Od 20 $ měsíčně
- Elevate: Cena začíná na 30 USD za měsíc
- Innovate: Cena od 35 $ za měsíc
Včasná hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
Buďte vždy v obraze s ClickUp
Ať už jste malý tým nebo velká společnost, správa sledování času pro každý projekt může být zdlouhavá. Ale nemusí to tak být. S ClickUp máte k dispozici výkonné nástroje pro sledování času. Vyzkoušejte je ještě dnes zdarma!