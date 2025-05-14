10 nejlepších softwarů pro sledování času pro konzultanty v roce 2025

Právě jste dokončili hovor s klientem, finalizovali návrh a zkontrolovali výstupy projektu. Nyní přichází ta nejtěžší část – výpočet, kolik času vám to všechno zabralo.
Pokud se stále spoléháte na hrubé odhady nebo se prohrabujete kalendářem, abyste si to dal dohromady, pravděpodobně přicházíte o fakturovatelné hodiny, aniž byste si to uvědomovali.
Pomůže vám spolehlivý nástroj pro sledování času. Přesně zaznamenává každou minutu a generuje přehledné zprávy, které vám pomohou s jistotou fakturovat klientům.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 10 nejlepších softwarů pro sledování času pro konzultanty. Pojďme na to! 💪
Přehled nejlepšího softwaru pro sledování času pro konzultanty
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Integrované sledování času napříč zařízeními – Sledování fakturovatelných/nefakturovatelných hodin – Automatizace a přehledové panely – Více než 1 000 integrací
|Ideální pro jednotlivce, malé týmy a podniky, které potřebují sledování času + správu projektů na jedné platformě
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 USD/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Clockify
|– Sledování GPS a fakturace – Hodinové sazby a plánování kalendáře – Neomezený počet uživatelů/projektů
|Nejlepší pro jednotlivce a malé podniky, které potřebují bezplatné a škálovatelné sledování času
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,99 $/uživatel/měsíc.
|TimeCamp
|– Automatické sledování a fakturace – Geofencing a digitální kiosky – Reporty produktivity
|Nejlepší pro freelancery a malé týmy, které potřebují automatizované sledování fakturovatelných hodin
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1,99 $/uživatel/měsíc.
|Harvest
|– Sledování času s rozpočtováním – Integrace QuickBooks/Xero – Sledování výdajů
|Nejlepší pro malé podniky, které potřebují jednoduché sledování a rychlé fakturování klientům
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,75 $/uživatel/měsíc.
|Paymo
|– Stopky + hromadné sledování – Analýza ziskovosti projektů – Online platby a správa úkolů
|Nejlepší pro malé týmy (do 20 osob), které kombinují úkoly + čas + fakturaci na jednom místě
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5,90 $/uživatel/měsíc.
|Replicon
|– Sledování pomocí technologie ZeroTime™ založené na umělé inteligenci – Nástroje pro dodržování pracovněprávních předpisů – Předvyplněné pracovní výkazy
|Nejlepší pro střední a velké týmy, které potřebují sledování času v souladu s mzdovým účetnictvím
|K dispozici je bezplatná zkušební verze (14 dní); placené tarify začínají na 6 USD/uživatel/měsíc; podniková sada za 29 USD/uživatel/měsíc
|Hubstaff
|– Geofencing a sledování GPS – Integrace mezd a fakturace – Přehledy produktivity
|Nejlepší pro vzdálené nebo hybridní týmy, které potřebují sledování na základě polohy a podporu mzdové agendy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze (14 dní); placené tarify začínají na 7 USD/uživatel/měsíc; tarif pro podniky je k dispozici za 25 USD/uživatel/měsíc.
|RescueTime
|– Zaměření na práci a blokování rušivých vlivů – Přehledy a zprávy o produktivitě – Týdenní souhrny
|Nejlepší pro jednotlivce nebo malé týmy, které potřebují sledovat produktivitu bez rušivých vlivů
|K dispozici je bezplatná zkušební verze (14 dní); placené tarify začínají na 9 USD/uživatel/měsíc.
|Time Doctor
|– Sledování v reálném čase pomocí webových stránek/aplikací – Zprávy o produktivitě a ziskovosti – Integrace CRM a projektů
|Nejlepší pro distribuované týmy, které potřebují sledovat aktivity zaměstnanců a vytvářet zprávy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze (14 dní); placené tarify začínají na 8 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Timely
|– Automatické sledování pomocí umělé inteligence – Předvyplněné časové rozvrhy – Více než 100 integrací
|Nejlepší pro konzultanty a týmy, které chtějí sledovat čas na pozadí bez časovačů
|K dispozici je bezplatná zkušební verze (14 dní); placené tarify začínají na 11 USD/uživatel/měsíc.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování času pro konzultanty?
Výběr správné bezplatné aplikace pro sledování času pro konzultanty je nezbytný pro zaznamenávání fakturovatelných hodin, správu pracovního vytížení a zajištění přesného fakturování. Nejlepší nástroj by měl být užitečnou pomůckou, nikoli zdrojem dalšího stresu.
Co byste tedy měli hledat? Pojďme si to rozebrat. ⚒️
- Automatické sledování času: Eliminuje ruční zadávání díky sledování pomocí umělé inteligence, které pracuje na pozadí, zatímco vy se věnujete svým každodenním činnostem.
- Přesné vytváření výkazů práce: Používá předvyplněné výkazy práce, které před odesláním vyžadují minimální kontrolu.
- Možnost sledovat fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny: Rozlišuje mezi prací pro klienta a interními úkoly, aby optimalizoval ziskovost.
- Přehled o projektech v reálném čase: Pomáhá sledovat rozpočty, využití zdrojů a čas strávený na úkolech, aby se zvýšila efektivita.
- Integrace s klíčovými nástroji: Synchronizace s aplikacemi pro řízení projektů, účetnictví a fakturaci pro plynulý pracovní postup
- Podpora plánování kapacity: Vyrovnává pracovní zátěž identifikováním dostupného času a zabraňuje přeplněným rozvrhům
10 nejlepších softwarů pro sledování času pro konzultanty
Na základě výše uvedeného kontrolního seznamu přinášíme seznam nejlepších softwarů pro sledování času pro konzultanty s jejich silnými a slabými stránkami. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění sledování času a řízení projektů)
Jako konzultant je čas vaším nejcennějším aktivem. Jeho přesné sledování zajišťuje spravedlivé fakturace klientům, lepší odhady projektů a vyšší produktivitu.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, aby vám pomohla pracovat rychleji a chytřeji. 🤩
ClickUp Project Time Tracking
Sledování času by nemělo být další povinností na vašem dlouhém seznamu úkolů. Ať už používáte stolní počítač, mobilní zařízení nebo bezplatné rozšíření pro Chrome, ClickUp Project Time Tracking sleduje váš čas jedním kliknutím. Zapomněli jste spustit sledování včas? Stačí zadat čas zpětně a ručně nastavit odhadovaný čas pro úkoly, abyste měli přehled o svém pracovním vytížení.
Záznamy o čase můžete vylepšit poznámkami, štítky a značkami fakturovatelných hodin, abyste měli vždy jasný a přesný přehled o své práci. Tato úroveň detailů je ideální pro konzultanty, kteří chtějí zajistit, aby byla každá minuta zohledněna a přesně vyfakturována.
Timesheets od ClickUp vám pomůže sledovat, kontrolovat a spravovat zaznamenaný čas vašeho týmu na jednom místě. Můžete si zobrazit celkový počet hodin strávených na jakémkoli projektu podle dne, týdne nebo vlastního rozsahu a snadno filtrovat podle přidělené osoby, úkolu nebo místa. Je to ideální nástroj pro zajištění přesného sledování času a optimalizaci produktivity.
Předpokládejme, že máte více klientů. Při filtrování záznamů na konci měsíce si možná uvědomíte, že jeden projekt trvá dvakrát déle, než jste očekávali. Díky této informaci můžete upravit ceny, upřesnit rozsah projektu nebo optimalizovat svůj harmonogram, abyste zůstali efektivní a ziskoví.
Podívejte se na toto krátké vysvětlení a zjistěte, jak může váš tým odesílat, kontrolovat a schvalovat pracovní výkazy, aniž by musel opustit ClickUp.
ClickUp Tasks
Samotné sledování času však nestačí – potřebujete také způsob, jak efektivně spravovat své pracovní zatížení.
Rozdělte dlouhé projekty na krátké, zvládnutelné úkoly pomocí ClickUp Tasks. Integrované sledování času vám umožní zjistit, jak dlouho trvá každý úkol nebo podúkol, a poskytne vám podrobný přehled o vašem pokroku.
Aby bylo vše ještě jednodušší, ClickUp Automations eliminuje opakující se administrativní práci. Můžete nastavit spouštěče, které automaticky spouštějí nebo zastavují časovače, aktualizují stav projektů na základě zaznamenaných hodin nebo odesílají oznámení, když dosáhnete nastaveného časového limitu.
To znamená méně času stráveného ručním sledováním a více času věnovaného poskytování hodnotných služeb vašim klientům.
Základní sledování času je však pouze částí rovnice – potřebujete také správné nástroje pro efektivní analýzu a využití těchto dat. Právě zde přicházejí na řadu šablony ClickUp.
Šablona pro analýzu času ClickUp
Nejste si jisti, jak co nejlépe využít své zdroje? Šablona ClickUp Time Analysis Template pomáhá sledovat pokrok u různých úkolů a projektů, hodnotit celkový výkon pomocí vizuálních prvků a optimalizovat procesy pro maximální efektivitu.
Usnadňuje přehledný náhled na čas, který každý člen týmu stráví na úkolech a projektech. Pro každý úkol nebo jednotku práce můžete zaznamenat datum zahájení, termín dokončení a dobu nečinnosti do speciálních vlastních polí, což usnadňuje sledování produktivity, identifikaci neefektivnosti a zjišťování oblastí, které je třeba zlepšit.
Šablona časového rozvrhu služeb ClickUp
Na druhou stranu je šablona ClickUp Services Timesheet Template ideální pro správu fakturace klientům a interního reportingu. Pomáhá sledovat odpracované hodiny, monitorovat fakturovatelný čas a optimalizovat alokaci zdrojů napříč více projekty.
Díky integrovaným tabulkám a grafům můžete na první pohled vizualizovat pokrok, zatímco integrace se Stripe a PayPal zjednodušuje fakturaci. Zajišťuje odpovědné řízení času, pomáhá vám hodnotit efektivitu školení a předcházet vyhoření zaměstnanců.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte globální nástroj pro sledování času: Spouštějte, zastavujte a přepínejte mezi úkoly v reálném čase a přidávejte ruční záznamy času pro předchozí projekty na počítači, mobilním zařízení i webu.
- Synchronizace s více než 1 000 nástroji: Integrujte s Toggl, Harvest, Everhour a dalšími externími aplikacemi pro sledování času, které již používáte, pomocí ClickUp Integrations.
- Vytvářejte klientské portály: Sdílejte aktualizace v reálném čase, spolupracujte na výstupech a zvyšujte transparentnost bez nekonečných e-mailových konverzací.
- Předpovídejte tržby a ziskovost: Pomocí panelů ClickUp sledujte metriky související s udržením zákazníků a hodnotou projektů, identifikujte a řešte potenciální rizika.
- Sledujte časové osy projektů: Vizualizujte harmonogramy projektů, závislosti a milníky pomocí Ganttových diagramů ClickUp, abyste zajistili včasné dodání.
Omezení ClickUp
- Strmá křivka učení
- Jeho rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení mohou být pro začátečníky příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi... Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli pracovnímu postupu, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, panely, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že zpracovávají opakující se úkoly.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusím přepínat mezi několika aplikacemi... Je také vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval jakémukoli pracovnímu postupu, a to díky funkcím, jako jsou více zobrazení, která mi umožňují nastavit projekty přesně podle mých potřeb, dashboardy, které mi poskytují přehledný pohled na zprávy a statistiky, a automatizace, které mi šetří hodiny práce tím, že zpracovávají opakující se úkoly.
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum work-life balance zjistil, že 46 % pracovníků pracuje 40–60 hodin týdně, zatímco neuvěřitelných 17 % pracuje více než 80 hodin! A tím to nekončí – 31 % má potíže s pravidelným vyhrazením času pro sebe. To je ideální recept na vyhoření. 😰
Ale víte co? Rovnováha v práci začíná přehledností! Integrované funkce ClickUp, jako je zobrazení pracovní zátěže a sledování času, usnadňují vizualizaci pracovní zátěže, spravedlivé rozdělení úkolů a sledování skutečně odpracovaných hodin, takže vždy víte, jak a kdy optimalizovat práci.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
2. Clockify (nejlepší pro neomezené sledování času zdarma)
Clockify je bezplatný cloudový software pro sledování času, který pomáhá jednotlivcům i firmám spravovat pracovní dobu, sledovat fakturovatelný čas a zjednodušit fakturaci klientům. Jeho skutečnou silnou stránkou je však hladká integrace do projektového řízení. Rozdělte práci na projekty, přiřazujte úkoly a sledujte průběh v reálném čase na jednom místě.
Jeho pracovní výkazy poskytují strukturovaný přehled o odpracovaných hodinách v rámci jednotlivých projektů. Můžete schvalovat pracovní výkazy, analyzovat pracovní vzorce a dokonce nastavovat připomenutí pro přesné zaznamenávání času.
Nejlepší funkce Clockify
- Nastavte hodinové sazby pro projekty a upřesněte tak individuální fakturované sazby pro různé klienty, úkoly nebo členy týmu, abyste mohli sledovat výnosy.
- Pomocí GPS sledování můžete monitorovat polohu týmu a zaznamenávat práci pro přesné fakturace klientům.
- Připojte fakturovatelné hodiny k fakturám a sledujte výdaje pomocí integrované fakturace pro transparentní účtování klientům.
- Plánujte pracovní vytížení a blokujte aktivity pomocí kalendáře, abyste měli jasný přehled o svých závazcích.
Omezení Clockify
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé analýzy a vizuální rozpisy
- Rozhraní je bez filtrů nepřehledné.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní verze: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Cake Bundle: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 100 recenzí)
3. TimeCamp (nejlepší pro automatické sledování fakturovatelných hodin)
TimeCamp je webový software pro fakturaci času určený pro freelancery a týmy. Automatizuje sledování času, zjednodušuje fakturaci a zefektivňuje řízení projektů.
Díky automatickému převodu času na fakturu můžete zajistit přesné fakturace bez jakýchkoli potíží. Funkce reportování navíc nabízejí přehled o produktivitě, postupu projektu a časově náročných úkolech, což usnadňuje sestavování rozpočtu a přidělování zdrojů.
Nejlepší funkce TimeCampu
- Využijte geofencing pro přesné sledování času v terénu i na dálku
- Zjednodušte sledování docházky pomocí digitálního kiosku, který zaměstnancům umožňuje plynule se přihlašovat a odhlašovat pomocí sdílených zařízení.
- Analyzujte trendy produktivity pomocí reportů, které zdůrazňují pracovní vzorce, náklady na projekty a oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení TimeCampu
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Recenze TimeCampu uvádějí omezené možnosti přizpůsobení rozhraní
Ceny TimeCamp
- Zdarma
- Starter: 1,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 590 recenzí)
Co říkají o TimeCampu skuteční uživatelé?
Počáteční nastavení může zabrat trochu času a některá nastavení nejsou zrovna intuitivní, ale jakmile je nastavení hotové, sledování času už je prakticky bez práce.
Počáteční nastavení může zabrat trochu času a některá nastavení nejsou zrovna intuitivní, ale jakmile je nastavení hotové, sledování času už prakticky nevyžaduje žádnou pozornost.
🔍 Věděli jste, že... První časomíru vynalezl Willard Bundy v roce 1888, čímž nastolil systématické sledování odpracovaných hodin. Zaměstnanci si zaznamenávali odpracované hodiny pomocí děrných štítků, což byl předchůdce moderních systémů pro sledování času.
4. Harvest (nejlepší pro jednoduché sledování a fakturaci)
Potřebujete jednoduchý a bezúdržbový způsob, jak sledovat čas strávený na úkolech a projektech a spravovat rozpočty? Harvest je tu pro vás.
Hladce sleduje fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a převádí je na faktury připravené pro klienta pouhými několika kliknutími. Klienti mohou platit přímo přes Harvest a automatické upomínky zabraňují opomenutí plateb.
Je také snadné nastavit pevné nebo hodinové rozpočty projektů a dostávat upozornění před překročením limitů. Díky integraci s QuickBooks a Xero budou vaše finance vždy aktuální.
Nejlepší funkce Harvest
- Snadno sledujte čas v aplikacích pro stolní počítače, mobilní zařízení nebo prohlížeče a zaznamenávejte fakturovatelné i nefakturovatelné hodiny.
- Měřte rozpočty projektů v reálném čase s pevnými nebo hodinovými limity a dostávejte upozornění, než překročíte rozpočet
- Analyzujte kapacitu týmu a informace o projektech pomocí vizuálních reportů. Snadno sledujte rozložení pracovní zátěže a čas strávený na jednotlivých úkolech.
- Zaznamenávejte výdaje a přikládejte účtenky, abyste zaznamenali fakturovatelné náklady, jako jsou cestovní výdaje a materiál, a zároveň organizovali finanční záznamy.
Omezení Harvest
- Při práci s klienty v různých měnách je obtížné spravovat mezinárodní fakturaci.
- Chybí mu automatická korekce, takže pokud časovač běží přes noc, musíte hodiny zaznamenávat ručně.
Ceny Harvest
- Zdarma
- Pro: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
🧠 Zajímavost: Sluneční hodiny a vodní hodiny patřily mezi nejstarší nástroje pro měření času. Sluneční hodiny se datují již do starověkého Egypta, zatímco vodní hodiny používaly egyptské, babylónské, řecké i čínské civilizace.
5. Paymo (nejlepší pro jednoduché sledování a fakturaci)
Paymo je online platforma pro správu práce určená pro malé podniky a týmy s maximálně 20 členy. Umožňuje uživatelům spravovat úkoly, vytvářet plány týmů, sledovat pracovní dobu a fakturovat klientům.
Automatické sledování času v reálném čase zajišťuje, že žádná fakturovatelná hodina nezůstane nezúčtována. Preferujete ruční zadávání? Využijte hromadné nebo intervalové sledování pro větší flexibilitu. Hledáte alternativu k Timely? Paymo kombinuje správu úkolů, funkce pro správu projektů, plánování a fakturaci na jednom místě, což vám pomáhá udržet pořádek a přehled o fakturaci klientům.
Nejlepší funkce Paymo
- Sledujte čas pomocí stopek, automatického sledování, hromadných záznamů nebo intervalového zaznamenávání pro úplnou flexibilitu
- Usnadněte komunikaci pomocí diskusních modulů, sdílení souborů a aktualizací v reálném čase, aby všichni byli informováni.
- Analyzujte ziskovost projektů porovnáním nákladů a výnosů projektů a identifikujte tak nejvýznamnější klienty.
- Převádějte údaje z časových rozpisů na profesionální faktury a podporujte online platby v více než 85 měnách prostřednictvím platforem jako PayPal, Stripe nebo Authorize.net.
Omezení Paymo
- Uživatelé nemohou automatizovat fakturaci pro klienty s paušálními platbami nebo předplatným.
- Čísla faktur se nemusí správně synchronizovat s účetním softwarem, jako je Xero, což vyžaduje ruční úpravy.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: Cena začíná na 5,9 $ za měsíc na uživatele.
- Malá kancelář: Cena začíná na 10,9 USD za měsíc na uživatele.
- Podnikání: Cena začíná na 16,9 $ za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají o Paymo skuteční uživatelé?
Šetří mi to čas, zejména při fakturaci, používám to denně pro svou práci. Někdy mi připadá trochu nepřátelské, když se dostanu na webovou stránku. Mnoho záložek, některé možnosti chybí, pokud neupgraduji na nejdražší verzi. Ale celkově je to nepostradatelné.
Šetří mi to čas, zejména při fakturaci, používám to denně pro svou práci. Někdy mi připadá trochu nepřátelské, když se dostanu na webovou stránku. Mnoho záložek, některé chybějící možnosti, pokud neupgraduji na nejdražší verzi. Ale celkově je to nepostradatelné.
💡 Tip pro profesionály: Požádejte své zaměstnance, aby si zvykli důsledně zaznamenávat svůj čas. To lze provádět v reálném čase nebo v pravidelných intervalech během dne. Přesné záznamy poskytují cenné informace o tom, jak je čas rozdělován.
6. Replicon (nejlepší pro sledování mzdových údajů v souladu s předpisy)
Replicon je společnost se sídlem v Calgary, která se specializuje na software jako službu (SaaS) v oblasti sledování času, řízení projektů a automatizace profesionálních služeb. Díky sledování pomocí umělé inteligence dokáže aplikace pro evidenci pracovní doby snadno zaznamenat vše, co potřebujete.
Navíc jsou pracovní výkazy předvyplněny na základě zaznamenaných údajů, což snižuje počet chyb a šetří drahocenný čas. Stačí je zkontrolovat a odeslat, čímž se zjednoduší dodržování předpisů a administrativní práce.
Nejlepší funkce Repliconu
- Použijte AI-powered ZeroTime™ k zaznamenávání pracovních hodin a činností, čímž snížíte manuální zadávání dat
- Zajistěte dodržování pracovněprávních předpisů díky integrovaným pravidlům pro výplatu mezd, výpočtu přesčasů a regionálním předpisům.
- Sledujte náklady na projekty a klienty ve srovnání s odhady a dostávejte upozornění před překročením rozpočtu.
Omezení Repliconu
- Mnoho uživatelů má potíže s vytvářením vlastních reportů
- Schvalování časových záznamů a výdajů vyžaduje mnoho kliknutí, což zpomaluje pracovní postupy.
Ceny Replicon
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Project Time Tracking: Cena od 12 $/měsíc na uživatele
- Čas a docházka: Cena začíná na 6 USD/měsíc na uživatele
- Sada Professional Services Automation Suite: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Replicon
- G2: 4,3/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 530 recenzí)
🔍 Věděli jste? Velikost trhu se softwarem pro sledování času byla v roce 2023 odhadnuta na 5,23 miliardy dolarů a do roku 2030 by měla vzrůst na 12,3 miliardy dolarů. To znamená, že během prognózovaného období od roku 2024 do roku 2030 poroste s ročním složeným tempem růstu 14,49 %.
7. Hubstaff (nejlepší pro sledování vzdálených týmů pomocí GPS)
Software pro sledování času Hubstaff je navržen s ohledem na přesnost a efektivitu. Geofencing zajišťuje, že zaznamenáváte čas pouze na určených pracovištích, čímž se předchází chybám a neoprávněnému zaznamenávání docházky. Vestavěná aplikace hodin usnadňuje sledování pracovní doby, docházky a přestávek z jakéhokoli zařízení.
Pro konzultanty, kteří spravují více klientů, Hubstaff automatizuje fakturaci a přeměňuje sledované hodiny na podrobné faktury připravené pro klienty s přizpůsobitelnými sazbami, takže fakturace zůstává přehledná.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Integrujte jej s oblíbenými platebními platformami pro zefektivnění zpracování mezd a přesné výplaty konzultantů.
- Analyzujte trendy produktivity sledováním času stráveného různými klienty, úkoly a projekty, abyste optimalizovali efektivitu.
- Převádějte zaznamenané hodiny na profesionální faktury na základě podrobných časových výkazů
Omezení Hubstaffu
- Tento software může zpomalovat počítače, zejména pokud běží na pozadí po delší dobu.
- Nabízí omezenou flexibilitu, což ztěžuje přizpůsobení dat konkrétním obchodním potřebám.
Ceny Hubstaff
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají o Hubstaffu skuteční uživatelé?
Nejsem si jistý, jestli je něco, co se mi líbí nejvíc. Myslím, že samotný produkt by mohl být skvělý, kdyby byl více vyvinutý. Funguje, když chce. Geolokace je... podprůměrná a když se na ně obrátíme, řeknou nám, že je to problém USA. Odpovědnost je velmi malá.
Nejsem si jistý, jestli je něco, co se mi líbí nejvíc. Myslím, že samotný produkt by mohl být skvělý, kdyby byl více vyvinutý. Funguje, když chce. Geolokace je... podprůměrná a když se na ně obrátíme, řeknou nám, že je to problém USA. Odpovědnost je velmi malá.
8. RescueTime (nejlepší pro sledování produktivity bez rušivých vlivů)
RescueTime pomáhá konzultantům a týmům získat kontrolu nad svým časem díky automatickému sledování, přehledům o produktivitě a řízení rušivých vlivů. Podrobné zprávy rozdělují práci pro klienty a nefakturovatelný čas, což vám pomáhá odhalit neefektivitu a optimalizovat svůj rozvrh.
Potřebujete se soustředit? Stanovte si cíle, zablokujte rušivé vlivy a dostávejte upozornění v reálném čase, abyste zlepšili své pracovní návyky. Integrace kalendáře zajišťuje, že každá schůzka je zaznamenána, což usnadňuje správu pracovní zátěže a zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce RescueTime
- Zůstaňte soustředění díky Focus Sessions a omezte rušivé aplikace a webové stránky
- Vytvářejte podrobné výkazy práce tím, že zaznamenané hodiny uspořádáte do přehledných reportů pro klienty pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Získejte týdenní přehledy o produktivitě prostřednictvím e-mailových souhrnů s trendy, skóre soustředění a analýzou fakturovatelného času.
Omezení RescueTime
- Automatická klasifikace aktivit není vždy přesná a vyžaduje ruční úpravy.
- Mobilní sledování je pomalejší a méně spolehlivé ve srovnání se sledováním na stolním počítači.
Ceny RescueTime
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Solo: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
🔍 Věděli jste? Každodenní zpoždění pouhých 10 minut se nemusí zdát jako velká věc, ale za rok se tato doba rychle nasčítá! Při průměrné mzdě v USA ve výši 35,87 USD za hodinu mohou tato malá zpoždění stát podnik přibližně 1 542 USD na zaměstnance ročně. To je vysoká cena za pár ztracených minut.
9. Time Doctor (nejlepší pro sledování činnosti zaměstnanců v reálném čase)
Time Doctor usnadňuje sledování fakturovatelných hodin díky monitorování v reálném čase a podrobným informacím o produktivitě.
Díky manuálnímu a tichému sledování na stolních počítačích a mobilních zařízeních je každá minuta přesně zaznamenána pro hladké fakturace. Zprávy o produktivitě rozdělují čas strávený v různých aplikacích a na různých webových stránkách, což vám pomáhá identifikovat neefektivnosti a zlepšit soustředění.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Analyzujte produktivitu pomocí zpráv o používání webových stránek a aplikací, abyste identifikovali neefektivnosti a optimalizovali čas strávený prací pro klienty.
- Sledujte průběh projektů, přidělujte úkoly a generujte zprávy o ziskovosti, abyste zjistili, jak čas ovlivňuje výnosy.
- Integrujte více než 60 obchodních nástrojů a synchronizujte údaje o čase s softwarem pro správu projektů a nástroji pro platby, účetnictví a CRM.
Omezení programu Time Doctor
- Omezené možnosti přizpůsobení a formátování zpráv a oznámení
- Někteří uživatelé uvádějí, že odpovědi zákaznické podpory trvají několik dní, což způsobuje neefektivitu pro firmy, které potřebují rychlá řešení.
Ceny Time Doctor
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 530 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Time Doctor?
Líbí se mi, jak snadno můžete přistupovat k časové ose svého týmu prostřednictvím různých reportů (Excel a PDF). Stejně tak se mi líbí, jak můžete kategorizovat produktivní a neproduktivní aplikace a webové stránky, aby váš tým trávil čas tím, co souvisí s jeho rolí. Nečinný čas není příliš přesný, pokud je to proto, že jsou neproduktivní, nebo proto, že jsou na telefonu.
Líbí se mi, jak snadno můžete přistupovat k časové ose svého týmu prostřednictvím různých reportů (Excel a PDF). Stejně tak se mi líbí, jak můžete kategorizovat produktivní a neproduktivní aplikace a webové stránky, aby váš tým trávil čas tím, co souvisí s jeho rolí. Nečinný čas není příliš přesný, pokud je to proto, že jsou neproduktivní, nebo proto, že jsou na telefonu.
🤝 Přátelské připomenutí: Pravidelně vyhodnocujte údaje o sledování času, abyste identifikovali vzorce, neefektivnosti a příležitosti k optimalizaci. Tato analýza poskytuje informace pro úpravy pracovního postupu vašeho týmu a zvyšuje produktivitu.
10. Timely (nejlepší pro automatické sledování času pomocí umělé inteligence)
Timely eliminuje ruční sledování času díky automatizaci založené na umělé inteligenci, která tiše běží na pozadí a zaznamenává každou fakturovatelnou minutu, aniž byste museli ručně spouštět časomíru.
Díky automatizovaným časovým rozpisům je kontrola a odesílání času snadné. Systém se učí pracovní vzorce, předvyplňuje záznamy a snižuje administrativní náklady při zachování přesnosti. Stačí zkontrolovat, schválit a odeslat časový rozpis k fakturaci nebo zpracování mezd!
Pomocí integrovaných šablon pro sledování času můžete také generovat podrobné zprávy pro fakturaci, přehledy produktivity a rozpočtování.
Nejlepší funkce Timely
- Zabraňte přepracování sledováním dostupného času u jednotlivých klientů pro lepší plánování kapacity.
- Získejte přehledný rozpis stráveného času, abyste mohli stanovit priority úkolů a spravovat rozpočty pomocí projektového panelu.
- Synchronizujte sledování času s nástroji pro řízení projektů, účetnictví a spolupráci pomocí více než 100 integrací.
Časová omezení
- Omezení týkající se úpravy zpráv, oznámení a možností rezervace klientů
- Klienti z různých zemí čelí omezením při rezervaci kvůli ověřování telefonních čísel
Včasné stanovení cen
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Starter: 11 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 28 $/měsíc na uživatele
Včasná hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Krádež času není jen problémem zaměstnanců – týká se i konzultantů! Ztráta přehledu o fakturovatelných hodinách nebo zaokrouhlování času může mít dopad na výnosy. Správný software pro sledování času vám pomůže zachovat přesnost, optimalizovat pracovní postupy a hladce se integrovat do vašich stávajících nástrojů.
Načasujte svůj úspěch k dokonalosti s ClickUp
Čas jsou peníze, zejména pro konzultanty. Správná aplikace pro sledování času vám zajistí, že zaznamenáte každou fakturovatelnou hodinu, budete mít vše zorganizované a budete moci činit rozhodnutí na základě dat, která zlepší váš pracovní postup.
Ačkoli každý nástroj na tomto seznamu nabízí něco jedinečného, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vyniká jako komplexní řešení s uživatelsky přívětivým rozhraním.
Díky integrovanému sledování času v ClickUp můžete snadno zaznamenávat odpracované hodiny, nastavovat odhady, sledovat výdaje a generovat podrobné zprávy pro analýzu produktivity. Navíc jeho automatizace a hladká integrace s dalšími nástroji pro řízení projektů zajišťují přesné měření času bez narušení pracovního toku.
