10 nejlepších softwarů pro fakturaci času v roce 2025 (recenze a ceny)

Čas je vzácná komodita a při fakturaci klientům se počítá každá vteřina. Právě proto je tu software pro fakturaci času!
Nalezení nástroje pro fakturaci času, který vám vyhovuje, usnadňuje sledování fakturovatelných hodin, takže můžete zefektivnit svůj pracovní postup a zvýšit ziskovost. Ať už jste projektový manažer, account manager nebo kdokoli jiný, kdo má na starosti fakturaci klientům za odpracovaný čas, věnujte pozornost těmto superhrdinům v oblasti evidence času. ?⏲️
Prohledali jsme trh, abychom našli 10 nejlepších softwarů pro fakturaci času, které vám pomohou zvýšit efektivitu a zisk.
Jste připraveni zbavit se starostí s fakturací klientům?
Co byste měli hledat v softwaru pro fakturaci času?
Výběr správného softwaru pro fakturaci času může výrazně zlepšit váš pracovní postup. Začněte tím, že zúžíte výběr podle funkcí, které odpovídají vašim potřebám.
Zde je několik klíčových funkcí, na které se zaměřte, abyste našli nejlepší software pro sledování času pro vás a vaši firmu:
- Šablony: Nejde jen o sledování odpracovaných hodin – potřebujete nástroj, který vám poskytne více volného času. Hledejte šablony pro správu času, které zjednoduší proces vytváření záznamů o odpracovaném čase a faktur.
- Flexibilita: Ať už dáváte přednost manuálnímu nebo automatickému sledování času (nebo obojímu), flexibilita při výběru způsobu sledování odpracovaných hodin zajišťuje přesnost bez narušení vaší rutiny.
- Analytika: Hledejte možnost s podrobnými zprávami a analytikou, abyste získali přehled o využití času, plánování projektů a správě výdajů.
- Integrace: Hledejte intuitivní nástroj, který se integruje s ostatními nástroji, které používáte, abyste mohli mít vše na jednom místě.
- Fakturace: Fakturace času a fakturace jdou ruku v ruce. Najděte nástroj, který usnadňuje přijímání online plateb a umožňuje vytvářet a odesílat faktury.
- Plánování: Efektivní plánování práce zaměstnanců je nezbytné pro dodržování časového harmonogramu projektů, proto hledejte software s funkcemi, které vám pomohou spravovat čas vašeho týmu.
10 nejlepších softwarů pro fakturaci času, které můžete použít v roce 2024
Trh je plný inovativních softwarů pro sledování času určených pro malé firmy. Tyto nástroje mohou revolučním způsobem změnit způsob, jakým sledujete a spravujete svůj čas.
Ať už chcete kombinovat aplikaci pro sledování času s maticí pro správu času, abyste dosáhli dynamičtějšího přístupu, nebo chcete získat podrobné informace o tom, jak váš tým tráví svůj čas, máme pro vás řešení.
Od poznatků založených na umělé inteligenci až po jednoduché funkce pro zaznamenávání příchodů a odchodů – tyto nástroje mají funkce, které potřebujete k úspěchu.
1. ClickUp
ClickUp je cloudový nástroj pro správu projektů, který umí všechno.
Pomocí nástroje ClickUp Project Time Tracking můžete sledovat fakturovatelné pracovní hodiny, zefektivnit fakturaci klientům a zlepšit sledování výdajů. Spouštějte a zastavujte časomíry z jakéhokoli zařízení, přidávejte poznámky k vašim časovým záznamům, ručně vkládejte časové záznamy, vytvářejte vlastní časové rozvrhy a synchronizujte další nástroje pro sledování času s ClickUp – možnosti jsou nekonečné. ??
Pro přesné rozpočtování projektů a vedení účetnictví si naplánujte fakturovatelné úkoly pomocí ClickUp pro týmy zabývající se časovým managementem. Díky přizpůsobitelným časovým reportům, jednoduchým časovým rozpisům, milníkům, přemapování termínů a dalším funkcím usnadňujeme zaznamenávání hodin, přidělování zdrojů a získávání cenných informací o časových harmonogramech projektů.
Zobrazení pracovní zátěže vám umožňuje zobrazit úkoly a pracovní zátěž členů týmu a nabízí rychlý přehled o alokaci zdrojů a potenciálních úzkých místech, což vám pomůže zefektivnit řízení projektů.
Naše funkce pro řízení projektů zahrnují tisíce předem připravených automatizací a šablon pro odhad časových požadavků, zvýšení produktivity zaměstnanců, nastavení spravedlivých sazeb za fakturaci a další.
Chcete přesné řízení času v prostředí pro spolupráci? Šablona ClickUp Services Timesheet je pro vás to pravé. Pomůže vám sledovat pracovní dobu a fakturovatelný čas v rámci více projektů.
Dashboardy ClickUp jsou intuitivní, přizpůsobitelné a navržené pro efektivní řízení projektů a optimalizaci procesů. Nabízíme také účetní software, reportování v reálném čase, pokročilé analytické nástroje a vše ostatní, co vaše firma potřebuje k prosperitě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Knihovna s více než 1 000 šablonami pro sledování pracovní doby zaměstnanců, řízení projektů a účetnictví vám ušetří čas.
- Přesné funkce pro sledování času a fakturaci zajistí, že dostanete zaplaceno, co si za své profesionální služby zasloužíte.
- Time Tracker od ClickUp vám umožňuje sledovat každou minutu strávenou prací, takže můžete vidět, jak každý člen týmu strávil svůj den, a rychleji schvalovat pracovní výkazy.
- Díky integraci s více než 1 000 nástroji – včetně HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest a Zapier – můžete ClickUp propojit s ostatními technologiemi, které používáte.
- Díky kompatibilitě s mobilními aplikacemi pro Android a iOS, desktopovými aplikacemi pro Mac, Windows a Linux a rozšířeními pro prohlížeče Chrome, Firefox a Edge můžete sledovat čas z jakéhokoli zařízení.
Omezení ClickUp
- Podle recenzí se někteří uživatelé mohou potýkat s obtížným osvojením mnoha funkcí ClickUp (to však řeší bezplatné výukové programy a často kladené otázky).
- Neobsahuje funkce geofencingu v reálném čase pro terénní týmy.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Toggl Track
Toggl Track je aplikace pro sledování času určená pro týmy všech velikostí s funkcemi synchronizace více zařízení. Vytvářejte zprávy připravené pro klienty, exportujte časové karty a získejte zprávy, které můžete sdílet prostřednictvím e-mailu nebo uživatelsky přívětivých webových odkazů pro větší transparentnost.
Využijte stupňovitou datovou strukturu Toggl k organizaci sledování času vašeho týmu, aby vaše zprávy byly vždy připravené pro klienty.
Toggl Sledujte nejlepší funkce
- Šablony denních záznamů, šablony pro řízení projektů a další předem připravené dokumenty pomáhají vašemu týmu šetřit čas.
- Grafy sledování času a funkce prognózování usnadňují odhadování termínů dokončení projektů na základě aktuálních údajů.
- Přizpůsobitelné projekty a úkoly usnadňují organizaci práce a sledování postupu projektu.
- Analytické nástroje a přehledy produktivity vám umožní na první pohled identifikovat oblasti, které je možné zlepšit.
Toggl Omezení sledování
- Neobsahuje funkce pro fakturaci ani účetnictví.
- Bezplatný tarif umožňuje pouze základní funkce sledování času a omezuje počet klientů a projektů, které můžete spravovat.
Toggl Track ceny
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Toggl Sledujte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
3. Clockify
Clockify je software pro fakturaci času navržený s ohledem na více týmů a projektů. Použijte jej ke zlepšení správy zdrojů, sledování fakturovatelného času a zavedení efektivních technik správy času pro členy vašeho týmu.
Nejlepší funkce Clockify
- Funkce účetnictví a automatického fakturování snižují čas, který trávíte drobnými úkoly, a zlepšují vaše finanční výsledky.
- Zahrnuje integraci s více než 80 nástroji a aplikacemi, jako jsou Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail a Wrike.
- Funkce sledování zaměstnanců umožňují manažerům prohlížet snímky obrazovky, navštívené webové stránky a používání aplikací, aby pochopili, jak členové týmu tráví svůj čas.
- Podrobné funkce pro vytváření reportů a analýz pomáhají členům týmu a projektovým manažerům kontrolovat týdenní aktivity a zvyšovat produktivitu.
Omezení Clockify
- Recenze některých uživatelů uvádějí, že je náročné měnit pracovní výkazy, pokud zaměstnanec udělá chybu při ručním zaznamenávání odpracovaných hodin.
- Bezplatný tarif neposkytuje pokročilé funkce pro sledování volna, fakturaci klientům, sledování GPS a plánování zaměstnanců.
Ceny Clockify
- Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 5,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 700 recenzí)
4. HoneyBook
HoneyBook je komplexní software pro správu klientů s funkcemi, jako je fakturace, správa projektů a sledování času. Můžete jej také použít ke správě výdajů, automatizaci zadávání času, zlepšení správy úkolů a generování podrobných zpráv, které vám pomohou zlepšit vaše finanční výsledky. ?
Nejlepší funkce HoneyBook
- Funkce automatizace vám umožňují nastavit plánování schůzek, fakturaci a následné e-maily na autopilota.
- Šablony a předem připravené formuláře usnadňují vytváření přesných výkazů práce, komunikaci s klienty a zvyšování produktivity zaměstnanců.
- Funkce reportingu nabízejí přehledy, které vám pomohou analyzovat hodinové sazby, porozumět spokojenosti klientů a zlepšit výkonnost firmy.
- Aplikace je integrována s oblíbenými nástroji, jako jsou Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly a Zoom.
Omezení HoneyBook
- Uživatelé nemohou zpracovávat platby prostřednictvím osobních účtů u PayPal, Venmo, Stripe atd.
- Některé recenze uvádějí potřebu přizpůsobení faktur, aby bylo možné přidat poplatky za platby kreditní kartou a zajistit tak přesné fakturace klientům.
HoneyBook ceny
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 39 $/měsíc na uživatele
- Premium: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
5. Wave Accounting
Wave Accounting je cloudový nástroj určený pro finanční řízení malých podniků. Jeho funkce pro sledování času vám pomohou určit odhadované pracovní hodiny a zajistit přesné časové výkazy. Tento nástroj také snižuje množství dat, která je třeba zadávat pro zpracování plateb, výplaty mezd, fakturaci a vedení účetnictví, takže se můžete soustředit na to, co je důležité.
Nejlepší funkce Wave Accounting
- Umožňuje pracovat s více měnami a přijímat platby v různých měnách, což zajišťuje hladký průběh mezinárodních obchodních operací.
- Po ručním zadání odpracovaných hodin zaměstnanců do výkazů můžete využít funkci automatického generování měsíčních výplat.
- Robustní fakturační funkce zahrnují přizpůsobitelné šablony a přesné sledování plateb.
- Wave je integrován s platebními procesory, jako jsou PayPal a Stripe, aby usnadnil přijímání online plateb od klientů.
Omezení Wave Accounting
- Přístup ke všem funkcím vyžaduje zaplacení několika poplatků a registraci do několika různých tarifů.
- Některé uživatelské recenze uvádějí pomalé reakční časy zákaznické podpory.
Wave Accounting ceny
- Fakturace: Zdarma
- Účetnictví: Zdarma
- Platby: Poplatek 1 %–3,4 % za transakci
- Mobilní účtenky: 8 $/měsíc
- Mzdy: 40 $/měsíc
- Poradci: 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wave Accounting
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
6. TimeCamp
TimeCamp je cloudový software pro fakturaci času, který pomáhá sledovat a optimalizovat vaše pracovní dny za účelem zvýšení produktivity a odpovědnosti. Robustní funkce, jako je správa docházky, flexibilní sazby fakturace, rozpočtování a komplexní vykazování času, z něj činí užitečný nástroj jak pro týmy pracující na místě, tak pro týmy pracující z domova.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Aplikace sleduje fakturovatelné hodiny napříč týmy a automatizuje fakturaci, aby byla zajištěna přesnost a soulad s předpisy.
- Funkce kiosku umožňuje jednoduché zaznamenávání příchodů a odchodů pro zaměstnance pracující na místě i v terénu.
- Bezplatný tarif zahrnuje neomezený počet uživatelů, projektů a úkolů – ideální pro malé firmy a podnikatele.
- Je kompatibilní s oblíbenými obchodními nástroji, jako jsou Gmail, Asana a ClickUp (to jsme my!).
Omezení TimeCamp
- Bezplatný tarif neumožňuje přístup k pokročilým funkcím a nemusí být vhodný pro všechny projektové manažery.
- Podle recenzí by rozhraní aplikace mohlo těžit z aktualizace, která by opravila neohrabané funkce a zkrátila dobu potřebnou k osvojení.
TimeCamp ceny
- Zdarma
- Starter: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze ClockShark
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
7. ClockShark
ClockShark je software pro fakturaci času, který je určen pro mobilní pracovníky a zaměstnance pracující na dálku. Má pokročilé funkce, jako je sledování času pomocí GPS, žádosti o volno a funkce přihlášení/odhlášení pomocí mobilního zařízení.
Nejlepší funkce ClockShark
- Sledování času pro konkrétní projekty pomáhá udržovat přesné fakturace klientům a plánování směn pro velké týmy.
- Integrace s oblíbenými platformami pro zpracování mezd, jako jsou QuickBooks a Xero, zjednodušuje účetnictví a vedení účetnictví.
- Připomínky o příchodu a odchodu a funkce geofencingu pomáhají zaměstnancům vést přesné docházkové listy.
- Členové týmu mohou používat časomíru na svých mobilních zařízeních nebo sdílet tabletový kiosek.
Omezení ClockShark
- Uživatelé hlásí potíže s přizpůsobením hodinových sazeb pro různé úkoly a projekty, což vede ke zpožděním při fakturaci.
- Zaměstnanci mohou vypnout sledování GPS, což podle některých uživatelů vede k nepřesnému sledování času.
ClockShark ceny
- Standard: základní poplatek 20 $/měsíc plus 8 $/měsíc za každého uživatele
- Pro: základní poplatek 40 $/měsíc plus 10 $/měsíc za každého uživatele
Hodnocení a recenze ClockShark
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
8. TrackingTime
TrackingTime je software pro fakturaci času, který pomáhá s řízením projektů, produktivitou a rozpočtováním. Je určen pro freelancery a projektové manažery, kteří potřebují plánovat a sledovat práci, identifikovat konflikty a poskytovat přesné údaje o docházce zaměstnanců a fakturovatelných/nefakturovatelných hodinách.
Nejlepší funkce TrackingTime
- Aplikace vám umožňuje vytvářet více úkolů, sledovat čas strávený na každém úkolu, nastavovat odhady času a generovat podrobné zprávy pro analýzu výkonu.
- Časomíra vám umožňuje sledovat a zaznamenávat pracovní dobu pro přesné fakturace klientům a větší transparentnost.
- Přizpůsobitelná nastavení, fakturovatelné sazby a upomínky pomáhají šetřit čas a udržet všechny v obraze.
- Díky integraci s nástroji jako Trello, Asana a Slack můžete snadno sledovat svůj rozvrh a spravovat své pracovní úkoly.
Omezení aplikace TrackingTime
- Některé recenze uvádějí, že se jedná o složitý software, který může novým uživatelům znesnadňovat začátky s platformou.
- Podle některých recenzí může mobilní aplikace mít problémy s pomalým načítáním, pády a chybami.
TrackingTime ceny
- Zdarma
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TrackingTime
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
9. RescueTime
RescueTime je nástroj pro sledování produktivity a času přizpůsobený pro freelancery a jednotlivé profesionály. Sleduje délku úkolů a čas strávený na konkrétních webových stránkách a v aplikacích a generuje komplexní přehledy, které vám poskytnou rychlý přehled o tom, jak trávíte svůj čas.
Nejlepší funkce RescueTime
- Aplikace vám umožňuje omezit přístup k rušivým webovým stránkám a aplikacím, abyste se mohli lépe soustředit, když pracujete ? ✨
- Pomocí funkcí pro stanovení cílů a vykazování času můžete zjistit, jak efektivněji využívat svůj čas.
- Podrobné časové záznamy usnadňují transparentní fakturaci klientům a přesné vystavování faktur.
- Integrace s nástroji jako Slack a Google Calendar pomáhá udržovat váš pracovní postup organizovaný a zlepšuje spolupráci.
Omezení RescueTime
- Chybí mu některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici u jiných softwarů pro fakturaci času určených pro firmy a agentury.
- Podle recenzí má aplikace zastaralé rozhraní, které je někdy obtížné ovládat.
RescueTime ceny
- RescueTime Lite: Zdarma
- RescueTime: 6,50 $+/měsíc
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. ClickTime
ClickTime je cloudový software pro fakturaci času s funkcemi správy výdajů a rozpočtování pro lepší řízení projektů. Použijte jej k efektivnímu sledování času vašeho týmu, monitorování výdajů na projekty, vytváření přesných faktur a fakturaci klientům.
Nejlepší funkce ClickTime
- Hodiny vám umožňují sledovat, kolik času strávíte konkrétními úkoly a projekty, abyste mohli zlepšit správu zdrojů a zajistit, že projekty budou vždy dokončeny včas.
- Funkce prognózování ziskovosti a podrobné reporty vám pomohou činit informovaná rozhodnutí a zlepšit hospodaření vaší firmy.
- Funkce správy výdajů umožňuje zaměstnancům předkládat výdaje a účtenky ke schválení a proplacení.
- Integrace s platformami jako Salesforce, Sage, Slack a Dropbox vám ušetří čas a sjednotí vaše zaměstnance.
Omezení ClickTime
- Mobilní aplikace postrádá některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici v desktopové aplikaci.
- Některé uživatelské recenze uvádějí potřebu aktualizovaného rozhraní aplikace s uživatelsky přívětivějšími funkcemi.
ClickTime ceny
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Tým: 13 $/měsíc na uživatele
- Premier: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickTime
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Maximalizujte své fakturovatelné hodiny
Díky těmto výkonným nástrojům budete moci zefektivnit procesy sledování času a připravit půdu pro informované rozhodování, strategické plánování a ziskovější podnikání. ??
Přivítejte nový úspěch a více volného času. Zaregistrujte se do ClickUp – je to zdarma!