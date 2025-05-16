15 nejlepších softwarů pro zadávání dat pro zefektivnění pracovních postupů v roce 2025

Je pátek, 16:00. Jste vyčerpaní a zíráte na další nekonečnou tabulku plnou ručně zadávaných dat. Váš tým je přetížený, termíny se blíží a vy víte, že musí existovat lepší způsob.
Jako manažer víte, že efektivní správa dat zajišťuje hladký chod provozu. Ale hodiny strávené opakovanými úkoly zadávání dat? To je ztráta času. Správný software může automatizovat úkoly zadávání dat, snížit počet chyb a uvolnit váš tým pro práci s větším dopadem.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme 15 systémů pro zadávání dat, které vylepšují pracovní postupy, zvyšují přesnost a hladce se integrují s vašimi nástroji.
Pojďme na to! 🎯
Na první pohled: 15 nejlepších programů pro zadávání dat pro vás
Než se pustíme do podrobností, zde je přehled nejlepších softwarových nástrojů pro zadávání dat, které jsou dnes na trhu k dispozici:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Nejlepší pro efektivní správu dat založenou na spolupráci Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, středně velké týmy a velké podniky, které chtějí do svých pracovních postupů přidat rychlá řešení v oblasti designu.
|Automatizujte vytváření úkolů, spravujte data v tabulkovém zobrazení a využívejte umělou inteligenci pro získávání informací v reálném čase.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Infinity
|Nejlepší pro přehledný, plně přizpůsobitelný systém správy práce Velikost týmu: Ideální pro malé a střední podniky, které hledají přizpůsobitelné řešení
|Přizpůsobte pracovní postupy a organizujte data pomocí flexibilních zobrazení a hlubokých struktur složek.
|Cena začíná na 8 USD/měsíc na uživatele.
|nTask
|Nejlepší pro snadné sledování úkolů a automatizaci pracovních postupů Velikost týmu: Ideální pro malé a střední týmy
|Sledujte podrobnosti projektu pomocí časových protokolů, Ganttových diagramů a strukturovaných pracovních postupů.
|Cena začíná na 4 $/měsíc na uživatele
|Airtable
|Nejlepší pro flexibilní organizaci dat pomocí vizuálního přístupu založeného na spolupráci Velikost týmu: Ideální pro střední firmy a větší týmy
|Vytvářejte přizpůsobitelné databáze v reálném čase s dashboardy a automatizací.
|Zdarma; od 24 $/měsíc na uživatele
|Nintex RPA
|Nejlepší pro zefektivnění obchodních procesů pomocí automatizace založené na umělé inteligenci Velikost týmu: Ideální pro střední a velké podniky
|Automatizujte schvalování, dokumenty a pracovní postupy bez nutnosti programování.
|Ceny na míru (k dispozici bezplatná zkušební verze)
|UiPath
|Nejlepší pro automatizaci na podnikové úrovni a hladkou integraci systémů Velikost týmu: Ideální pro velké podniky, které hledají automatizaci a integraci systémů
|Využijte inteligentní zpracování dokumentů a procesní těžbu pro automatizaci.
|Zdarma; od 25 $/měsíc za základní verzi
|TrueContext
|Nejlepší pro zaznamenávání dat v reálném čase pomocí mobilních formulářů vhodných pro offline použití Velikost týmu: Ideální pro týmy pracující v terénu
|Sbírejte data z terénu pomocí GPS, hlasových poznámek a synchronizace s backendovými systémy.
|Cena začíná na 25 USD/měsíc za licenci.
|GoCanvas
|Nejlepší pro zjednodušení sběru dat v terénu pomocí mobilních formulářů bez nutnosti programování Velikost týmu: Ideální pro malé a střední týmy, které potřebují sbírat data v terénu
|Vytvářejte formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení, skenujte čárové kódy a synchronizujte offline data.
|Cena začíná na 49 USD/měsíc na uživatele.
|Zoho Forms
|Nejlepší pro vytváření vlastních formulářů s automatizovanými pracovními postupy a integracemi Velikost týmu: Ideální pro malé a střední podniky, které hledají řešení pro formuláře
|Vytvářejte formuláře bez nutnosti programování s oznámeními, schváleními a elektronickými podpisy.
|Zdarma; od 12 $/měsíc na uživatele
|Cognito Forms
|Nejlepší pro pokročilé vytváření formulářů s výkonnými funkcemi automatizace dat Velikost týmu: Ideální pro firmy jakékoli velikosti, které potřebují automatizaci dat
|Využijte inteligentní logiku, automatizaci a bezpečné zadávání dat do formulářů.
|Zdarma; od 19 $/měsíc pro 2 uživatele
|Microsoft Excel
|Nejlepší pro podrobnou analýzu dat, složité výpočty a automatizaci Velikost týmu: Ideální pro malé až velké podniky, které potřebují komplexní správu dat
|Využijte pokročilé vzorce a Power Query pro podrobnou manipulaci s daty.
|179,99 $ (licence)
|Google Sheets
|Nejlepší pro spolupráci v reálném čase a hladkou integraci s Google Workspace Velikost týmu: Ideální pro týmy všech velikostí používající Google Workspace
|Spolupracujte na tabulkách s automatizací a integrací aplikací
|Zdarma
|Forms On Fire
|Nejlepší pro mobilní formuláře s integrovanou automatizací pracovních postupů Velikost týmu: Ideální pro malé a střední týmy s mobilními operacemi v terénu
|Zaznamenávejte data v terénu a synchronizujte je s více než 1500 nástroji prostřednictvím integrací.
|Cena začíná na 25 USD/měsíc na uživatele.
|Intellimas
|Nejlepší pro nahrazení tabulek přizpůsobenými, vysoce výkonnými datovými pracovními postupy Velikost týmu: Ideální pro podniky, které potřebují přizpůsobené pracovní postupy
|Vytvářejte pracovní postupy pro velké objemy dat s uživatelským rozhraním podobným tabulkovému procesoru.
|Cena začíná na 30 USD/měsíc na uživatele (k dispozici je bezplatná zkušební verze)
|Process Runner
|Nejlepší pro zjednodušení úkolů souvisejících s daty SAP pomocí robustních automatizačních nástrojů Velikost týmu: Ideální pro podniky používající SAP
|Automatizujte zadávání dat SAP z Excelu pomocí automatizace s nízkým kódováním.
|Ceny na míru (k dispozici bezplatná zkušební verze)
Co byste měli hledat v softwaru pro zadávání dat?
Výběr správného softwaru pro zadávání dat závisí na funkcích, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu. Zde je několik tipů, na co se zaměřit. 👇
- Vytváření vlastních formulářů: Vytváří přizpůsobené formuláře pomocí editorů typu drag-and-drop a podmíněné logiky, které zjednodušují sběr dat.
- Automatizace a pracovní postupy: Automatizuje schvalování, přidělování úkolů a směrování dat, aby se urychlily procesy a snížila manuální práce.
- Ověřování a přesnost dat: Využívá vypočítaná pole, logiku „if/then“ a detekci v reálném čase, aby se předešlo chybám.
- Offline přístupnost: Zaznamenává a ukládá data i bez připojení k internetu a synchronizuje je, jakmile se znovu připojíte online.
- Hladká integrace: Propojení s CRM, cloudovým úložištěm a aplikacemi pro správu podnikových dokumentů za účelem centralizace dat.
- Nástroje pro spolupráci: Přiřazují role, sledují pokrok a zajišťují aktualizace v reálném čase pro lepší týmovou práci.
- Funkce čárových kódů a GPS: Zlepšuje správu zásob a provoz v terénu pomocí skenování čárových kódů a sledování polohy.
- Elektronické podpisy a generování dokumentů: Vytváří a zpracovává právně závazné dokumenty bez manuální administrativy.
- Zabezpečení dat a dodržování předpisů: Zajišťuje ochranu osobních údajů pomocí šifrování, přístupu na základě rolí a dodržování předpisů specifických pro dané odvětví.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací. S integrovaným řešením, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatovací vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
15 nejlepších programů pro zadávání dat
Ruční zadávání dat je časově náročné a náchylné k chybám. Nejlepší software pro zadávání dat automatizuje pracovní postupy, zajišťuje přesnost a integruje se do stávajících systémů.
Zde je 15 nejlepších řešení navržených pro optimalizaci efektivity napříč odvětvími. 🗂️
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní správu dat založenou na spolupráci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde nad rámec tradičního řízení projektů. Je navržena tak, aby vám pomohla centralizovat všechny aspekty vašeho pracovního postupu, od sledování úkolů po správu zdrojů, a to vše na jednom místě.
Zobrazení tabulky ClickUp
S nástroji, jako je ClickUp Table View, můžete spravovat data s flexibilitou tabulkového procesoru, ale s výkonem databáze. Od informací o klientech a rozpočtech až po stavy projektů – všechna data, která zadáte do ClickUp (nebo migrujete z více než 1000 integrovaných aplikací ), zůstávají organizovaná, prohledávatelná a přístupná, aniž byste museli přecházet mezi platformami.
Pokud například dohlížíte na marketingovou kampaň pro klienta, můžete nastavit tabulkový pohled, který sleduje jednotlivé fáze kampaně. Vlastní pole ClickUp mohou zahrnovat konkrétní výstupy (například reklamní texty nebo designové prvky), rozdělení rozpočtu a metriky výkonu kampaně.
Můžete také propojit důležité dokumenty, jako jsou zadání klienta nebo e-maily se schválením.
Formuláře ClickUp
ClickUp Connected Search
A pokud někdy budete potřebovat vyhledat nějaký údaj, ClickUp Connected Search vám to usnadní. Díky integrovaným funkcím umělé inteligence můžete jednoduše zadat své vyhledávací dotazy pomocí přirozeného jazyka a ať už se odpověď nachází v chatu, úkolu, dokumentu nebo v některé z integrovaných aplikací v ekosystému ClickUp, ClickUp ji pro vás najde a načte!
Formuláře ClickUp
Potřebujete shromažďovat informace bez zbytečných kroků? ClickUp Forms vám to usnadní. Vytvořte si vlastní zobrazení formuláře a každá odpověď se automaticky promění v úkol – bez ručního zadávání, bez ztráty času.
Pokud například sbíráte zpětnou vazbu k událostem, odpovědi se okamžitě stanou akčními položkami, které jsou připraveny k dalšímu zpracování. Totéž platí pro IT požadavky, prodejní kontakty nebo jakékoli jiné údaje, které potřebujete organizovat. Vše plynule zapadá do vašeho pracovního postupu.
A díky podmíněné logice můžete formulář přizpůsobit na základě odpovědí, takže pokaždé zachytíte pouze relevantní data.
ClickUp Brain
Pak je tu ClickUp Brain, vestavěný asistent AI a neuronová síť, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti společnosti v jediném pracovním prostoru. Namísto používání nesourodých nástrojů pro zadávání, ukládání a vyhledávání dat ClickUp Brain centralizuje informace tak, aby bylo možné přistupovat ke všem datům a spravovat je z jednoho místa.
Když máte otázku typu „Jaké byly naše nejvýkonnější obchody za minulý měsíc?“, AI asistent prohledá váš CRM v ClickUp a poskytne vám jasný a okamžitý přehled. Zpracuje všechna vaše propojená data a poskytne vám přehled během několika sekund.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte a organizujte práci: Pomocí Table View vytvářejte dynamické, responzivní tabulky a vizuální databáze pro správu úkolů, jako jsou rozpočty, zásoby, informace o klientech a další.
- Vytvořte databázi bez kódu: Propojte úkoly, dokumenty a závislosti, abyste vytvořili vztahy a uspořádali data, například propojení zákazníků s jejich objednávkami.
- Shrňte komplexní data: Získejte AI generované souhrny úkolů, projektů a dokumentů v reálném čase, abyste získali rychlé a praktické informace.
- Zaznamenávejte a spravujte zpětnou vazbu k produktům: Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů a přeměňujte ji na praktické úkoly pro vylepšení produktů tím, že automaticky směrujete odpovědi správným členům týmu.
- Sdílejte svůj tabulkový pohled: Sdílejte projekty s klienty prostřednictvím veřejně přístupných odkazů a exportujte informace jako tabulky.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení mohou nové uživatele zaskočit.
- Omezená hloubka a flexibilita mobilní aplikace ztěžují správu složitých úkolů na cestách.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který na jednom místě nabízí všechny funkce potřebné pro celý proces vývoje produktu. Špičková zákaznická podpora pomáhá včas řešit všechny problémy. Integrace s jinými platformami usnadňuje migraci z jiných platforem a funkce AI, která dokáže shrnout a vygenerovat popis úkolu, pomáhá vývojářům lépe porozumět danému úkolu.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který na jednom místě nabízí všechny funkce potřebné pro celý proces vývoje produktu. Špičková zákaznická podpora pomáhá včas řešit všechny problémy. Integrace s jinými platformami usnadňuje migraci z jiných platforem a funkce AI, která dokáže shrnout a vygenerovat popis úkolu, pomáhá vývojářům lépe porozumět danému úkolu.
🧠 Zajímavost: Nejrychlejší zaznamenaný čas pro napsání abecedy na klávesnici QWERTY je 3,25 sekundy. Rychlost a přesnost z toho dělají zábavnou výzvu pro začínající písaře.
2. Infinity (nejlepší pro přehledný, plně přizpůsobitelný systém správy práce)
Infinity vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy podle svých představ. Tento nástroj nabízí flexibilní zobrazení – tabulky, kalendáře a časové osy –, takže s daty můžete pracovat podle svých představ. Díky inteligentním organizačním funkcím můžete vytvářet komplexní struktury složek, aby vše bylo přehledné a snadno dostupné.
Své pracovní postupy můžete snadno přizpůsobit filtrováním, tříděním a seskupováním dat pomocí nastavitelných atributů. Navíc využívá poznatky založené na umělé inteligenci k generování nápadů a úkolů pro zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce Infinity
- Filtrujte, třídějte a seskupujte informace a vyberte, které atributy chcete zobrazit nebo skrýt.
- Nastavte opakující se úkoly, připomenutí a automatizace ve stylu IFTTT, abyste eliminovali zbytečnou práci a zajistili hladký chod.
- Vytvářejte a vkládejte vlastní formuláře pro sběr zpětné vazby, generování potenciálních zákazníků nebo shromažďování klíčových obchodních informací bez nutnosti použití dalších nástrojů.
- Využijte více než 50 přizpůsobitelných šablon k rychlému zahájení projektů a správě všeho od interních úkolů po celofiremní iniciativy.
Neomezené možnosti
- Omezení importu řádků ztěžují migraci historických dat.
- Neohrabané mobilní rozhraní je obtížné ovládat na různých zařízeních.
Ceny Infinity
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Infinity
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Infinity skuteční uživatelé?
A Poznámka uživatele Capterra :
Protože je tento software zcela nový a stále se rozšiřuje okruh uživatelů, je třeba se naučit některé věci, protože není stoprocentně intuitivní. Podpora však byla schopna rychle reagovat na naše dotazy a jejich rychlost reakce na mě udělala velký dojem. Uživatelské rozhraní by bylo třeba výrazně vylepšit, protože vypadá levně, ale je neuvěřitelně funkční a skvěle funguje.
Protože je tento software zcela nový a stále se rozšiřuje okruh uživatelů, je třeba se naučit některé věci, protože není stoprocentně intuitivní. Podpora však byla schopna rychle reagovat na naše dotazy a jejich rychlost reakce na mě udělala velký dojem. Uživatelské rozhraní by bylo třeba výrazně vylepšit, protože vypadá levně, ale je neuvěřitelně funkční a skvěle funguje.
🧠 Zajímavost: Použitím pouze horního řádku písmen (QWERTYUIOP) můžete napsat slovo typewriter (psací stroj)! To bylo pravděpodobně záměrné, aby prodejci mohli snadněji předvádět rané modely psacích strojů.
3. nTask (nejlepší pro snadné sledování úkolů a automatizaci pracovních postupů)
nTask zjednodušuje správu projektů tím, že vám poskytuje strukturovaný způsob plánování, sledování a spolupráce. Každý údaj, včetně milníků projektu, závislostí, podrobností o rozpočtu a časových záznamů, je uložen strukturovaným způsobem. Můžete rychle sledovat pokrok, analyzovat výkonnost a činit informovaná rozhodnutí.
Umožňuje vám navrhovat vlastní pracovní postupy, které zachycují každý detail vašich projektů. Můžete nastavit vizuální tabule nebo časové osy, abyste viděli, jak jsou data propojena, a pomocí reportů sledovat klíčové metriky.
Nejlepší funkce nTask
- Pomocí integrovaného zaznamenávání času a automatických časovačů můžete sledovat, kolik času strávíte každou úlohou.
- Využijte Ganttovy diagramy a vlastní pracovní postupy, abyste na první pohled viděli vztahy mezi daty a průběh projektu.
- Přiřazujte úkoly s plánovanými a skutečnými termíny, přidávejte více příjemců a připojujte relevantní dokumenty.
- Využijte vlastní stavy, opakující se úkoly a předdefinované šablony k zefektivnění opakujících se procesů.
Omezení nTask
- Chybí robustní funkce, jako jsou protokoly rizik a podrobné zprávy o úkolech pro fakturaci na základě úkolů.
- Nahrávání dokumentů a fotografií není intuitivní ani uživatelsky přívětivé.
Ceny nTask
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nTask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o nTask?
Podle recenze na Trustpilot:
Po třech měsících jsme nakonec přestali používat NTask. Nebyl tak přizpůsobitelný, jak nám byl prodán. Kdykoli došlo k poruše, řekli nám, že platformu stále vyvíjejí. Po několika velmi neúspěšných pokusech jejich „týmu podpory“ přizpůsobit tuto platformu našim potřebám se nic nezměnilo a naši dobrovolníci ji přestali používat.
Po třech měsících jsme nakonec přestali používat NTask. Nebyl tak přizpůsobitelný, jak nám byl prodán. Kdykoli došlo k poruše, řekli nám, že platformu stále vyvíjejí. Po několika velmi neúspěšných pokusech jejich „týmu podpory“ přizpůsobit tuto platformu našim potřebám se nic nezměnilo a naši dobrovolníci ji přestali používat.
🔍 Věděli jste? Některé jazyky, jako například čínština, používají tisíce znaků, což představuje výzvu pro psaní. Řešení jako metoda zadávání Pinyin umožňují uživatelům psát foneticky a software pak přiřadí správný znak.
4. Airtable (nejlepší pro flexibilní organizaci dat s vizuálním přístupem založeným na spolupráci)
Airtable transformuje surová data do organizovaných, dynamických pracovních postupů, které zajišťují soulad týmů a hladký průběh procesů.
Umožňuje vám vytvářet přizpůsobitelné databáze, které se přizpůsobí vašim obchodním potřebám. Místo zápasení s neohrabanými tabulkami můžete strukturovat informace do flexibilních tabulek, které snadno sledují projekty, kampaně, rozpočty a další.
S Airtable můžete stahovat velké datové soubory z více platforem, ověřovat důležité firemní údaje a automatizovat ruční zadávání dat pomocí umělé inteligence.
Nejlepší funkce Airtable
- Udržujte informace napříč odděleními aktuální díky synchronizaci v reálném čase, která eliminuje konflikty verzí a nedorozumění.
- Snadno spravujte a analyzujte rozsáhlé datové soubory pomocí pokročilých databázových funkcí, jako je HyperDB.
- Pomocí dashboardů můžete v reálném čase sledovat průběh projektu, OKR a další ukazatele výkonnosti.
- Vytvářejte okamžitě vlastní obchodní aplikace pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
Omezení Airtable
- Možnosti vzorců nejsou tak pokročilé jako u tradičních tabulek.
- Některé synchronizační funkce vyžadují předplatné vyšší úrovně, které nemusí být pro jednotlivé uživatele cenově dostupné.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Jak to vyjádřil jeden recenzent Capterra:
V průběhu let se díky aktualizacím vyvíjel. Ale myslím, že ovládací panel by mohl být lepší. Určitě by mohli převzít některé funkce z ClickUp, zejména co se týče sledování a poznámek.
V průběhu let se díky aktualizacím vyvíjel. Ale myslím, že ovládací panel by mohl být lepší. Určitě by mohli převzít některé funkce z ClickUp, zejména co se týče sledování a poznámek.
🔍 Věděli jste? Klíčový stroj byl prvním mechanickým zařízením pro zadávání dat, které vynalezl Herman Hollerith ve 20. letech 20. století. Do papírových karet vyrazil otvory, které představovaly data, a stal se tak předchůdcem moderních počítačů.
5. Nintex RPA (nejlepší pro zefektivnění obchodních procesů pomocí automatizace založené na umělé inteligenci)
Nintex eliminuje neefektivitu ruční správy dat automatizací zadávání dat, pracovních postupů a správy dokumentů. Pomáhá zefektivnit procesy a udržet úplnou kontrolu nad provozem.
Od schvalování po sledování dodržování předpisů – Nintex pomáhá týmům omezit opakující se práci, zvýšit přesnost a zefektivnit provoz, aniž by bylo nutné napsat jediný řádek kódu. Navíc vám umožňuje vytvářet smlouvy, faktury a zprávy pomocí předem připravených šablon a automatického slučování dat.
Nejlepší funkce Nintex
- Využijte Nintex DocGen ke sloučení dat do šablon a vytváření konzistentních dokumentů bez rizika.
- Zajistěte splnění regulačních požadavků automatizací kontrol zákazníků, hodnocení rizik a schvalování.
- Využijte integrované funkce ověřování, šifrování a řízení přístupu k ochraně citlivých informací.
- Spolehněte se na průvodce Nintex Desktop Guide, který vám poskytne podrobnou pomoc v reálném čase.
Omezení Nintex
- Není ideální pro úkoly související s transformací dat, jako je parsování CSV souborů nebo hromadná manipulace.
- Problémy s výkonem při zpracování velkých datových sad s tisíci řádky
Ceny Nintex
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nintex
- G2: 4,2/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Nintexu?
Recenzent G2 uvádí:
Jeho nekonečné možnosti a potenciál mohou být někdy nevýhodou. Některé funkce mohou být obtížné pochopit, zejména pokud jste je nikdy předtím nepoužívali nebo jste je dlouho nepoužívali. K dispozici je však spousta pomoci a školení, které vám mohou pomoci.
Jeho nekonečné možnosti a potenciál mohou být někdy nevýhodou. Některé funkce mohou být obtížné pochopit, zejména pokud jste je nikdy předtím nepoužívali nebo jste je dlouho nepoužívali. K dispozici je však spousta pomoci a školení, které vám mohou pomoci.
6. UiPath (nejlepší pro automatizaci na podnikové úrovni a hladkou integraci systémů)
UiPath vám usnadní zadávání dat díky výkonné automatizaci, která pracuje za vás. Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje nastavení i uživatelům, kteří nejsou technicky zdatní, a hladce se integruje s nástroji, které již používáte.
Inteligentní zpracování dokumentů zajišťuje plynulý výběr dat z formulářů, faktur a zpráv. Současně analytika v reálném čase sleduje výkonnost a poskytuje vám úplný přehled o dopadu. Díky automatizaci můžete svému týmu poskytnout nástroje pro vývoj s nízkými nároky na kódování, které vám umožní vytvářet automatizace na míru.
Nejlepší funkce UiPath
- Využijte automatizaci uživatelského rozhraní a API k eliminaci ručního zadávání dat a zvýšení přesnosti.
- Využijte procesní a úkolové dolování k odhalení neefektivit a zlepšení procesů.
- Využijte inteligentní zpracování dokumentů k rychlému extrahování a zpracování informací z dokumentů.
- Propojte UiPath se stávajícími obchodními aplikacemi a sjednoťte správu dat.
Omezení UiPath
- Stavební bloky mohou být v komplexních scénářích náročné na použití a často vyžadují vlastní kód.
- Struktura orchestrátoru může být pro pochopení matoucí.
Ceny UiPath
- Zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Standard: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UiPath?
Podle uživatele Reddit na r/RPA:
UI Path je drahý, technická podpora je velmi nejistá a zaměřená na prodej a jejich platforma aplikací výrazně zaostává za ostatními možnostmi. Pokud však máte řadu starších systémů, které lze automatizovat pouze pomocí manipulace s uživatelským rozhraním (klasické RPA), je UI Path nejvýkonnější volbou. Vyžaduje však zkušenosti s vývojem na plný úvazek.
UI Path je drahý, technická podpora je velmi nejistá a zaměřená na prodej a jejich platforma aplikací výrazně zaostává za ostatními možnostmi. Pokud však máte řadu starších systémů, které lze automatizovat pouze pomocí manipulace s uživatelským rozhraním (klasické RPA), je UI Path nejvýkonnější volbou. Vyžaduje však zkušenosti s vývojem na plný úvazek.
🧠 Zajímavost: Titul nejrychlejšího písaře na světě patří MythicalRocket, studentovi střední školy, který v roce 2023 dosáhl neuvěřitelné rychlosti psaní 305 slov za minutu (wpm). Pro představu, je to více než sedmkrát rychlejší než průměrná rychlost psaní 40 wpm!
7. TrueContext (nejlepší pro sběr dat v reálném čase pomocí mobilních formulářů vhodných pro offline použití)
TrueContext je mobilní platforma pro pracovní postupy, která zjednodušuje a zefektivňuje správu terénních dat pro profesionály a techniky. Umožňuje vašemu týmu zaznamenávat a zpracovávat informace na cestách pomocí přepínačů, posuvníků, fotografií, hlasových poznámek nebo skenování čárových kódů.
Aplikace automaticky přenáší tato data do vašich hlavních systémů, čímž zajišťuje, že vaše záznamy zůstávají aktuální bez nutnosti další ruční práce. Integrované kontroly kvality a auditní stopy zaznamenávají metadata, jako jsou časová razítka a geolokace, takže vždy víte, odkud vaše data pocházejí a jak jsou přesná.
Nejlepší funkce TrueContext
- Minimalizujte lidské chyby pomocí ověřování pomocí aplikací, předvyplněných polí a automatizovaných výpočtů.
- Zaznamenávejte základní metadata, jako jsou data, geolokace a ID techniků, abyste zajistili sledovatelnost a odpovědnost.
- Navrhujte a vylepšujte pracovní postupy s nízkými nároky na kódování, které překlenují propast mezi provozem v terénu a back-office systémy.
- Využijte vyhledávání v reálném čase a automatické směrování dat, abyste udrželi všechny obchodní systémy aktuální.
Omezení TrueContext
- Nelze spustit dvě zprávy za den bez přenosu dat z první zprávy, což vyžaduje ruční smazání.
- Časté přerušení během integrace s interními a externími platformami
Ceny TrueContext
- Essentials: 25 $/měsíc za licenci (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: 45 $/měsíc za licenci (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TrueContext
- G2: 4,5/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TrueContext?
Podle recenze Capterra:
Obnovení nefunguje vždy tak, jak by mělo, dokumenty se „zaseknou“ v odeslaných a nejsou odeslány včas, aniž by je uživatel musel sladit.
Obnovení nefunguje vždy tak, jak by mělo, dokumenty se „zaseknou“ v odeslaných a nejsou odeslány včas, aniž by je uživatel musel sladit.
8. GoCanvas (nejlepší pro zjednodušení sběru dat v terénu pomocí mobilních formulářů bez nutnosti programování)
GoCanvas umožňuje rychlý a bezproblémový sběr dat v terénu – už žádné chaotické papírování, pouze formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení.
Přidejte fotografie, podpisy a GPS polohy, aby byla data přesnější a snadněji sledovatelná. Zprávy se generují automaticky a pracovní postupy se přizpůsobují vašim potřebám.
Jelikož funguje offline, může váš tým zaznamenávat data kdykoli a kdekoli a synchronizovat je, jakmile se znovu připojí k internetu. Toto řešení, určené pro terénní pracovníky a kancelářské zaměstnance, přímo propojuje data z terénu s vašimi podnikovými systémy. Navíc skenování čárových kódů a automatické výpočty zajišťují přesné a aktuální informace.
Nejlepší funkce GoCanvas
- Zaznamenávejte a ukládejte data i bez připojení k internetu, automatická synchronizace po připojení k internetu.
- Využijte nástroje pro sledování GPS v reálném čase a plánování, abyste zajistili koordinaci a soustředění terénních týmů na jejich úkoly.
- Omezte manuální práci díky automatickému vyplňování, integrovaným výpočtům a podmíněné logice, která zobrazuje pouze relevantní pole.
- Zjednodušte sledování zařízení pomocí skenování čárových kódů, díky čemuž bude přihlašování a odhlašování efektivnější.
Omezení GoCanvas
- Omezená flexibilita při úpravách rozbalovacích nabídek a revizi obsahu za střední cenu.
- Hlavní ovládací panel je obtížně ovladatelný, zejména při vysoké aktivitě uživatelů.
- Proces zrušení předplatného je údajně frustrující a příliš komplikovaný.
Ceny GoCanvas
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Max: 79 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze GoCanvas
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GoCanvas?
Od uživatele Trustpilot :
Byla to dobrá aplikace za rozumnou cenu, ale jakmile se zaregistrujete, není cesty zpět. Potřebovali jsme zefektivnit naše aplikace, abychom snížili náklady a zefektivnili naše procesy, ale oni nám nedovolili se vrátit zpět, jakmile se zaregistrujete pro určitý počet formulářů, který nelze snížit, pouze zvýšit.
Byla to dobrá aplikace za rozumnou cenu, ale jakmile se zaregistrujete, není cesty zpět. Potřebovali jsme zefektivnit naše aplikace, abychom snížili náklady a zefektivnili naše procesy, ale oni nám nedovolili se vrátit zpět, jakmile se zaregistrujete pro určitý počet formulářů, který nelze snížit, pouze zvýšit.
🔍 Věděli jste, že... Dnešní tabulkové procesory byly inspirovány raným nástrojem pro zadávání dat s názvem VisiCalc, který byl vytvořen v roce 1979. Byl to první program, který umožňoval uživatelům manipulovat s daty v tabulkovém formátu.
9. Zoho Forms (nejlepší pro vytváření vlastních formulářů s automatizovanými pracovními postupy a integracemi)
Zoho Forms je univerzální online nástroj pro tvorbu formulářů, který vyniká vytvářením přizpůsobených formulářů s výkonnými funkcemi automatizace pracovních postupů a integrace. Je součástí širšího ekosystému Zoho a je navržen tak, aby organizoval data a hladce se integroval s jinými aplikacemi.
Zoho Forms vám v zásadě umožňuje vytvářet profesionální webové formuláře bez nutnosti programování. Nabízí intuitivní rozhraní typu drag-and-drop a bohatou knihovnu přizpůsobitelných šablon.
Odlišuje se robustním enginem pro automatizaci zadávání dat. Můžete nastavit sofistikované pracovní postupy, které spouštějí akce, jako jsou e-mailová oznámení, aktualizace dat nebo schvalovací procesy na základě odeslaných formulářů.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Sdílejte formuláře prostřednictvím vložení, přímých odkazů nebo e-mailových kampaní, abyste oslovili jakékoli publikum.
- Nastavte si e-mailová nebo SMS oznámení, abyste byli informováni o odeslání dat v reálném čase.
- Přidejte pole pro elektronický podpis a vylepšete procesy podepisování nebo schvalování smluv.
Omezení Zoho Forms
- Nastavení podmíněné logiky může být pro netechnické uživatele složité.
- Interní přístup k formulářovým zprávám a správě oprávnění není jednoduchý.
Ceny Zoho Forms
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 110 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms?
Jeden recenzent TrustRadius vysvětluje:
Zoho Forms je relativně jednoduché řešení, protože neklade příliš mnoho technických překážek, což znamená, že je ideální pro správu našimi administrativními týmy. Návrh formulářů se provádí převážně pomocí drag and drop, takže je to docela jednoduché. Naše hlavní výhrady se týkají vytváření a správy šablon s logem a integrace se Zoho Sign, která není příliš uživatelsky přívětivá, zejména když je vytvořena stejnou společností...
Zoho Forms je relativně jednoduché řešení, protože neklade příliš mnoho technických překážek, což znamená, že je ideální pro správu našimi administrativními týmy. Návrh formulářů se provádí převážně pomocí drag and drop, takže je to docela jednoduché. Naše hlavní výhrady se týkají vytváření a správy šablon s logem a integrace se Zoho Sign, která není příliš uživatelsky přívětivá, zejména když je vytvořena stejnou společností...
🧠 Zajímavost: V některých případech vyžaduje zadávání dat vysokou přesnost. Není neobvyklé, že firmy najímají profesionální specialisty na zadávání dat, kteří se snaží zadávat data s přesností 99,9 %.
10. Cognito Forms (nejlepší pro pokročilé vytváření formulářů s výkonnými funkcemi automatizace dat)
Cognito Forms je uživatelsky přívětivý online nástroj pro tvorbu formulářů, který usnadňuje sběr a správu dat. Můžete vytvářet formuláře, které myslí samy za sebe, s chytrými výpočty, dynamickými poli a inteligentními pracovními postupy, které se přizpůsobují za běhu.
Za jeho přehledným rozhraním se skrývá silný výkon: bezpečnost v souladu s HIPAA, elektronické podpisy a automatizační nástroje, které mění zdlouhavé úkoly na plynulé pracovní postupy. Funkce jako elektronické podpisy, integrace plateb a automatické generování dokumentů zjednodušují zpracování objednávek a správu smluv.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Přidejte vypočítaná pole, podmíněnou logiku a opakující se sekce, abyste získali úplná a konzistentní data.
- Snadno třídějte, filtrujte a exportujte odeslané údaje, abyste získali jasný přehled a mohli činit chytřejší rozhodnutí.
- Umožněte uživatelům ukládat a obnovovat formuláře, čímž snížíte počet opuštěných formulářů a zlepšíte kvalitu dat.
- Chraňte citlivé informace pomocí jednotného přihlášení, dvoufaktorového ověřování a šifrování dat.
Omezení Cognito Forms
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost by mohly být lepší.
- Žádná okamžitá zákaznická podpora pro urgentní problémy
- Možnosti exportu jsou omezené.
Ceny Cognito Forms
- Jednotlivec: Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc pro dva uživatele
- Tým: 39 $/měsíc pro pět uživatelů
- Enterprise: 129 $/měsíc pro 20 uživatelů
Hodnocení a recenze Cognito Form
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cognito Forms?
Recenzent Capterra navrhuje:
Bylo by skvělé, kdyby existovala sekce pouze s tabulkou všech možných skriptů, které lze použít a uspořádat podle kategorií. Vím, že je lze vyhledat v sekci nápovědy, ale knihovna by byla skvělá. Bylo by také hezké mít knihovnu tutoriálů pro různé položky, včetně použití určitých skriptů.
Bylo by skvělé, kdyby existovala sekce pouze s tabulkou všech možných skriptů, které lze použít a uspořádat podle kategorií. Vím, že je lze vyhledat v sekci nápovědy, ale knihovna by byla skvělá. Bylo by také hezké mít knihovnu tutoriálů pro různé položky, včetně použití určitých skriptů.
11. Microsoft Excel (nejlepší pro podrobnou analýzu dat, složité výpočty a automatizaci)
Microsoft Excel je univerzální nástroj pro zadávání dat, který se používá v různých odvětvích, od financí a zdravotnictví po vzdělávání a marketing, pro efektivní správu a analýzu dat. Nabízí známé rozhraní tabulkového procesoru, které umožňuje rychlé zadávání a organizaci dat pomocí řádků a sloupců.
Šablony formulářů a rozsáhlá knihovna vzorců v aplikaci Excel usnadňují přesné výpočty a manipulaci s daty. Integrace s dalšími aplikacemi Microsoft Office a externími zdroji dat navíc zlepšuje spolupráci a sdílení dat.
Nejlepší funkce programu Microsoft Excel
- Využijte Power Query a Power Pivot pro robustní modelování dat a business intelligence.
- Sdílejte sešity prostřednictvím Office 365 a zajistěte hladkou spolupráci týmu v reálném čase.
- Pomocí řezaček a časových os můžete filtrovat kontingenční tabulky a grafy, což umožňuje interaktivní prozkoumávání databáze Excel.
Omezení programu Microsoft Excel
- Rozhraní působí zastarale a prospělo by mu modernější design.
- Silná závislost na ručním zadávání zvyšuje riziko chyb a nesrovnalostí.
- Sledování historie verzí může být u lokálních souborů Excel složité.
Ceny Microsoft Excel
- Licence: 179,99 $
Hodnocení a recenze Microsoft Excel
- G2: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 19 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Excel?
Uživatel Capterra uvádí:
Excel může být při zpracování extrémně velkých datových sad pomalý nebo může dojít k jeho selhání. Zlepšení výkonu a stability pro scénáře s velkými daty by zlepšilo uživatelský komfort. Správa a ladění složitých vzorců může být také náročné. Vylepšené nástroje pro kontrolu vzorců a lepší chybové zprávy by uživatelům pomohly snadněji identifikovat a opravit problémy.
Excel může být při zpracování extrémně velkých datových sad pomalý nebo může dojít k jeho selhání. Zlepšení výkonu a stability pro scénáře s velkými daty by zlepšilo uživatelský komfort. Správa a ladění složitých vzorců může být také náročné. Vylepšené nástroje pro kontrolu vzorců a lepší chybové zprávy by uživatelům pomohly snadněji identifikovat a opravit problémy.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit vyplnitelný formulář v aplikaci Word (+ šablony)
12. Google Sheets (nejlepší pro spolupráci v reálném čase a hladkou integraci s Google Workspace)
Google Sheets je řešení pro práci s tabulkami a datové sklady, které široce využívají profesionálové a projektoví manažeři. Týmy mohou pracovat na tabulkách současně a změny se automaticky synchronizují mezi zařízeními.
Ať už zpracováváte čísla, sledujete projekty nebo analyzujete data, Google Sheets se hladce propojuje s dalšími obchodními nástroji a zároveň vše organizuje v cloudu. Navíc díky historii verzí můžete vždy sledovat změny a v případě potřeby se vrátit zpět. Google Sheets má také výkonné skriptovací funkce, jako je Google Apps Script, které automatizují opakující se úkoly.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Přístup k tabulkám z jakéhokoli zařízení, díky čemuž máte data k dispozici vždy, když je potřebujete.
- Kontrolujte přístup k souborům a oprávnění a rozhodujte, kdo může prohlížet, upravovat nebo komentovat konkrétní tabulky, a zajistěte tak lepší zabezpečení.
- Importujte a konsolidujte data z externích zdrojů, jako jsou databáze SQL a API, a obohaťte tak analýzu.
- Rozšiřte funkčnost pomocí široké škály doplňků dostupných na Google Workspace Marketplace.
Omezení Google Sheets
- Chybějící vestavěná kontrola pravopisu způsobuje potíže rychlým pisatelům, kteří pracují s velkými datovými soubory.
- Implementace založená na cloudu vede ke zpožděním při zpracování velkých objemů dat.
Ceny Google Sheets
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: 4,6/5 (více než 42 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Sheets?
Pokud máte s kolegy mnoho projektů a potřebujete pracovat na stejném souboru, Google Sheet nabízí perfektní příležitost ušetřit zdroje a čas. Díky tomu je pracovní proces mnohem příjemnější, protože můžete oba pracovat na stejném souboru současně. Pokud však potřebujete pracovat s velkými tabulkami, nedoporučoval bych vám tento software používat.
Pokud máte s kolegy mnoho projektů a potřebujete pracovat na stejném souboru, Google Sheet nabízí perfektní příležitost ušetřit zdroje a čas. Díky tomu je pracovní proces mnohem příjemnější, protože můžete oba pracovat na stejném souboru současně. Pokud však potřebujete pracovat s velkými tabulkami, nedoporučoval bych vám tento software používat.
💡 Tip pro profesionály: Optimalizujte registrační formuláře pomocí krátkých polí, automatického vyplňování a designu přizpůsobeného pro mobilní zařízení, abyste zvýšili konverze.
13. Forms On Fire (nejlepší pro formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení s integrovanou automatizací pracovních postupů)
Form On Fire je mobilní platforma, která usnadňuje sběr a správu dat pro zaneprázdněné profesionály. Umožňuje vám vytvářet vlastní digitální formuláře bez jakéhokoli kódování – stačí přetáhnout myší a vytvořit přesně ty formuláře, které potřebujete pro inspekce, kontrolní seznamy, hlášení incidentů, sledování zásob, pracovní výkazy a dispečerské operace.
Můžete pořizovat snímky, podpisy, GPS polohy a další údaje a odesílat je přímo do svých back-office systémů. Díky snadné integraci s více než 1 500 systémy a vestavěné analytice jsou data efektivně přenášena z terénu k osobám s rozhodovací pravomocí.
Nejlepší funkce Form On Fire
- Chraňte citlivá data pomocí ověření SOC 2 typu II, souladu s GDPR a šifrování na podnikové úrovni.
- Nastavte vlastní pravidla pro směrování formulářů, přiřazování úkolů a spouštění oznámení v reálném čase pro rychlejší zpracování.
- Skenujte čárové kódy a NFC tagy a okamžitě zaznamenávejte stav zásob, vybavení nebo zakázek.
- Připojte se přímo k platformám jako Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive a dalším pro automatizované zachycování dat.
Omezení programu Form On Fire
- Načítání a odesílání dokumentů je pomalé a někdy vyžaduje vynucenou synchronizaci nebo přeinstalaci aplikace.
- Zprávy postrádají flexibilní možnosti exportu, což vyžaduje ruční úpravy a přidání dalších kroků do pracovních postupů.
Ceny Form On Fire
- Standardní verze: 25 $/měsíc na uživatele
- Prémiová edice: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Form On Fire
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Form On Fire?
Jak zdůrazňuje jeden uživatel G2:
Někdy musím vynutit synchronizaci, abych získal to, co chci zobrazit. Vzhled nabídek atd. by mohl být trochu modernější, ale to není velký problém. Navíc by bylo možné přidat více možností třídění dat.
Někdy musím vynutit synchronizaci, abych získal to, co chci zobrazit. Vzhled nabídek atd. by mohl být trochu modernější, ale to není velký problém. Navíc by bylo možné přidat více možností třídění dat.
🧠 Zajímavost: Ultimate Typing Championship, často nazývaný „olympiádou“ pro písaře, je skutečná událost, při které účastníci z celého světa soutěží o titul nejrychlejšího a nejpřesnějšího písaře.
14. Intellimas (nejlepší pro nahrazení tabulek přizpůsobenými, vysoce výkonnými datovými pracovními postupy)
Intellimas, vyvinutý společností Singletree Technologies, je špičkový nástroj pro tvorbu softwaru. Pomáhá sledovat zásoby, spravovat projekty a zajišťovat dodržování předpisů dodavateli.
Tento nástroj vám umožňuje připojit uživatelsky definovaná pole k existujícím datům, což vám poskytuje větší kontrolu nad obchodními funkcemi. Jeho známé rozhraní podobné tabulkovému procesoru usnadňuje uživatelům přechod ze starých systémů bez potíží.
Vaše data jsou bezpečně uložena v databázích SQL, Oracle nebo PostgreSQL, což umožňuje snadné sdílení, vytváření reportů a zálohování.
Nejlepší funkce Intellimas
- Optimalizujte operace v různých funkcích, jako jsou kalkulace nákladů, poptávky, kontrola kvality a sledování pracovních zakázek.
- Využijte funkce podobné tabulkovým procesorům, jako je změna velikosti sloupců, hromadné kopírování/vkládání a třídění, k uspořádání dat podle potřeby.
- Přidejte neomezený počet uživatelsky definovaných polí, která budou vyhovovat vašim konkrétním obchodním funkcím nebo kmenovým datům.
- Data lze snadno exportovat do aplikace Excel pro další analýzu nebo sdílení se zainteresovanými stranami.
Omezení Intellimas
- Špatné oddělení a filtrování ztěžuje identifikaci položek, které patří k dané aplikaci.
- Rozbalovací nabídky nejsou intuitivní a konfigurace výběru polí SQL by mohla být efektivnější.
Ceny Intellimas
- Základní: 30 $/měsíc na uživatele (zdroj: Capterra, není k dispozici na oficiálních webových stránkách)
Hodnocení a recenze Intellimas
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Intellimas?
Recenzent Capterra dodává:
Někdy existují omezení jejich schopnosti vytvářet pro nás nové zprávy. Jelikož však produkt, o jehož vytvoření jsme je požádali, byl jedinečný, je obtížné začlenit univerzální zprávy/změny.
Někdy existují omezení jejich schopnosti vytvářet pro nás nové zprávy. Jelikož však produkt, o jehož vytvoření jsme je požádali, byl jedinečný, je obtížné začlenit univerzální zprávy/změny.
🧠 Zajímavost: Rozložení klávesnice QWERTY bylo patentováno v roce 1878 Christopherem Lathamem Sholesem. Bylo navrženo tak, aby se snížilo ucpávání psacího stroje, nikoli pro rychlost. Existují alternativní rozložení, jako jsou Dvorak a Colemak, o kterých někteří lidé tvrdí, že jsou rychlejší a ergonomičtější.
15. Process Runner (nejlepší pro zjednodušení úkolů souvisejících s daty SAP pomocí robustních automatizačních nástrojů)
Process Runner je automatizační nástroj s nízkými požadavky na kódování, který byl navržen pro zefektivnění úkolů správy dat SAP přímo z aplikace Microsoft Excel. Umožňuje uživatelům automatizovat nahrávání a stahování dat mezi aplikacemi Excel a SAP bez nutnosti složitého programování nebo skriptování.
Tento nástroj vám umožňuje převádět, čistit a migrovat data bez nutnosti vlastního programování. Process Runner navíc přidává další vrstvu správy dat tím, že nabízí snadno použitelné validační nástroje.
V ovládacím panelu můžete nastavit pravidla pro zachycení chyb před načtením dat do systému SAP.
Nejlepší funkce Process Runner
- Provádějte transakce SAP, skripty a extrakce dat přímo z Excelu pomocí automatického paralelního zpracování jedním kliknutím.
- Zjednodušte migraci a čištění dat bez nutnosti spoléhat se na vlastní programování ABAP.
- Využijte cloudovou knihovnu s více než 1 900 připravenými šablonami pro automatizaci a zrychlete své pracovní postupy.
- Pomocí integrovaného plánovače úloh můžete rutinné operace spouštět automaticky a včas.
- Sledujte a ověřujte data před nahráním do SAP, abyste zajistili čisté a přesné záznamy.
Omezení Process Runner
- Vývoj skriptů je složitý, zejména pro uživatele bez předchozích zkušeností.
- Základní funkce, jako je přidávání log nebo diagramů do formulářů, jsou často spojeny s dodatečnými náklady.
Ceny Process Runner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Process Runner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Process Runner?
Podle recenze Capterra:
Programování skriptu je poměrně složité. Šablona Excelu se nyní ukládá mimo PR, které bylo dříve součástí, takže spuštění skriptu je náročnější a je třeba dávat pozor na to, kam jej ukládáte.
Programování skriptu je poměrně složité. Šablona Excelu se nyní ukládá mimo PR, které bylo dříve součástí, takže spuštění skriptu je náročnější a je třeba dávat pozor na to, kam jej ukládáte.
🔍 Věděli jste? Slovo „typo“ (zkratka pro typografickou chybu) vzniklo v 19. století v době rozmachu knihtisku. Je synonymem pro běžné chyby při zadávání dat, které všichni děláme při psaní!
ClickUp – vaše cesta k chytřejšímu zadávání dat
Sledování dat by vás nemělo zpomalovat. Správný nástroj zajistí plynulý záznam dat, udrží vše organizované a uvolní váš tým pro práci, která posouvá věci kupředu.
ClickUp spojuje vše na jednom místě – Table View pomáhá strukturovat data jako profesionál, Forms přeměňuje odeslané údaje na proveditelné úkoly a ClickUp Brain poskytuje okamžité informace díky funkcím založeným na umělé inteligenci.
Už žádné ruční aktualizace, roztříštěné tabulky nebo nekonečné přetahování. Jen plynulý, automatizovaný pracovní postup, díky kterému bude váš tým mít vše pod kontrolou.
Ať data pracují pro vás, ne naopak. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅