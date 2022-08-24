ClickUp blog
Jak vytvořit vyplnitelný formulář v aplikaci Microsoft Word (pomocí šablon)

Jak vytvořit vyplnitelný formulář v aplikaci Microsoft Word (pomocí šablon)

Erica Golightly
24. srpna 2022

Na počítači Macintosh kolem roku 1997 vytvořil Kevan J. Atteberry prvního asistenta pro kancelářské aplikace značky Microsoft: Clippyho.

Ať jsem se snažil sebevíc, Clippy mi pořád říkal, že to ještě není dost dobré. Objevoval se z ničeho nic, aby mi nabídl „pomoc“, protože moje práce nebyla dost dobrá. 😵‍💫

Dnes máme k dispozici obrovskou knihovnu znalostí prostřednictvím technologie a internetu. A naštěstí pro mě Clippy odešel do důchodu.

Podle některých zdrojů používá Office 365 více než milion společností po celém světě, takže lze s jistotou říci, že znalost Microsoft Office je nezbytnou součástí životopisu.

Vyplnitelné formuláře jsou zdrojem, který téměř každý ve své kariéře vytvořil nebo vyplnil – a nezmizí! Formuláře shromažďují data, poskytují komunikační cesty a šetří čas v pracovních postupech. ✨

Na konci tohoto článku budete umět:

  • Používejte ovládací prvky karty Vývojář v aplikaci Microsoft Word jako profesionálové.
  • Vytvoření vyplnitelného dokumentu Word
  • Přizpůsobení vyplnitelného dokumentu Word
  • Ochrana, ukládání a sdílení vyplnitelného formuláře v aplikaci Word

Jsme připraveni, až budete připraveni vy!

Co je to vyplnitelný formulář?

Vyplnitelný formulář je digitální formulář, který uživatelé vyplní a odešlou zpět. Samozřejmě můžete formulář také vytisknout, ale už není rok 1997 – pojďme se zbavit papíru! 👩‍💻

Organizace vytvářejí formuláře, aby shromažďovaly důležité údaje od zaměstnanců a zákazníků. Kromě udržitelnosti a přínosů pro životní prostředí zlepšují také přesnost a produktivitu. (Nemluvě o uživatelsky přívětivém prostředí pro uživatele!)

Úroveň přizpůsobení závisí na tom, jak jednoduchý nebo složitý chcete, aby váš vyplnitelný formulář byl.

Možná jste již použili několik základních ovládacích prvků k napsání průvodních dopisů k zprávám. Při vytváření vyplnitelných formulářů v aplikaci Microsoft Word se však musíte naučit používat mnohem více ovládacích prvků, takže se připravte na trochu práce.

Ovládací prvky karty Vývojář v aplikaci Microsoft Word

Než se pustíme do podrobného návodu, pojďme si nejprve vysvětlit tento zastrašující pojem – karta Vývojář.

Jakmile se s tím seznámíte, není to vůbec tak složité. Abyste dosáhli požadovaného typu formuláře, seznámte se s ovládacími prvky, které vám ušetří čas při vytváření formuláře.

Tyto ovládací prvky formuláře (při správném použití) poskytují interaktivní formulář, díky kterému uživatelé rychle pochopí, co se od nich očekává.

🔶Karta Vývojář

Nastavení karty Vývojář v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

  1. Visual Basic: zaznamenávejte, vytvářejte a upravujte makra, která mohou automatizovat úkoly v aplikacích Office.
  2. Makra: série akcí seskupených do jednoho příkazu, které automaticky provedou určitý úkol.
  3. Záznam makra: malé programy, které zaznamenávají vaše stisky kláves při provádění úkolu.
  4. Pozastavit nahrávání: pozastaví nahrávání makra
  5. Doplňky: vlastní příkazy nebo funkce pro rozšíření funkčnosti
  6. Doplňky aplikace Word: program, který lze připojit k aplikaci Word a rozšířit tak její funkčnost.
  7. Textové pole: objekt, do kterého lze vložit a napsat text kdekoli v dokumentu
  8. Zaškrtávací políčko: objekt, který lze umístit a kliknutím zaškrtnout kdekoli v dokumentu
  9. Rozbalovací seznam: textové pole s připojeným seznamem
  10. Možnosti: úprava textového pole, zaškrtávacího políčka a kombinovaného pole Box
  11. Rámeček: kontejner pro text a objekty
  12. Stínování: barva pozadí, která se aktualizuje při přepnutí na jiný motiv dokumentu.
  13. Ochrana formuláře: zabraňuje ostatním uživatelům v úpravách formuláře

Bonus: Jak vytvořit vyplnitelný formulář v Google Docs!

🔷Možnosti polí formuláře

🖋 Ovládací prvek prostého textu

Textová pole jsou nejužitečnější pro širokou škálu možných odpovědí. Tato pole lze použít k zadávání jmen, e-mailových adres – prostě čehokoli! Pokud potřebujete pole pro datum, použijte ovládací prvek pro výběr data a přizpůsobte jej.

Ovládací prvek pro výběr data a textové pole na kartě Vývojář v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

  1. Typ: běžný text, číslo, datum, aktuální datum, aktuální čas, možnosti výpočtu
  2. Výchozí text: pokyny pro uživatele
  3. Maximální délka: celkový počet znaků
  4. Formát textu: Velká písmena, malá písmena, první písmeno velká, možnosti velkých písmen v názvech

✔️ Ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka

Zaškrtávací políčka jsou vhodná pro otázky typu ano/ne nebo pro výběr jedné nebo více možností z nabídky.

Zaškrtávací políčko Vývojář v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

  1. Výchozí hodnota: políčka lze podle potřeby předem zaškrtnout
  2. Velikost zaškrtávacího políčka: zvětšení nebo zmenšení možností

📦 Ovládací prvek obsahu rozbalovacího seznamu

Pomocí kombinovaného pole mohou uživatelé vybrat pouze jednu možnost ze sady nabízených možností.

rozevírací seznamy z pole pro ovládání obsahu v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

  1. Rozbalovací položka: zadejte seznam a klikněte na + pro přidání nebo pro odstranění.
  2. Položky v rozevíracím seznamu: přidávání, mazání a změna pořadí položek seznamu

Hledáte další informace o nástrojích pro tvorbu formulářů? Podívejte se na našeho průvodce alternativami Jotform ! ⭐️

Jak vytvořit vyplnitelný formulář v aplikaci Word

V tomto návodu používám Microsoft Word pro Mac verze 16. 54. Kroky a funkce se mohou lišit, pokud používáte jinou platformu nebo verzi. Výsledek je však stejný, takže tyto tipy můžete použít i s tím, co máte!

Krok 1: Vytvoření vyplnitelného formuláře

1️⃣ Vytvořte nový dokument

  1. Spusťte aplikaci Microsoft Word.
  2. Vyberte Prázdný dokument > Vytvořit
Začněte s prázdným dokumentem a vytvořte vyplnitelný formulář v aplikaci Word.
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

2️⃣ Přidejte kartu Vývojář do pásu karet

V nabídce Word vyberte Předvolby > Pás karet a panel nástrojů > zaškrtněte Vývojář > klikněte na Uložit.

Přidejte kartu Vývojář jako jednu z hlavních karet na pásu karet.
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

3️⃣ Rozdělte obsah do sekcí

Pokud si z tohoto návodu odnesete jen jednu věc, měla by to být tato: před formátováním si nejprve uspořádejte obsah.

Ušetříte čas a nervy, pokud budete mít veškerý obsah napsaný a uspořádaný. Dnes se cítím velmi pokorně, protože jsem zbytečně ztrácel čas tím, že jsem musel začínat znovu, protože jsem nevěděl, co potřebuji.

Pojďme to vyzkoušet v praxi. Chci vytvořit formulář pro dobrovolníky v muzeu. Tady je můj plánovaný obsah:

  • Název: Formulář pro dobrovolníky muzea
  • Část 1: Kontaktní informace
  • Část 2: Dostupnost (dny a časy)
  • Část 3: Průzkum (Jak jste se o nás dozvěděli?)

Není to špatný začátek, ale můžeme to vylepšit:

Verze 2:

SekceObsahTyp vyplňování
Kontaktní informaceCelé jméno E-mailová adresa Telefonní číslo DatumTextové pole
DostupnostSobota ráno Sobota odpoledne Sobota večer Neděle ráno Neděle odpoledne Neděle večerZaškrtávací políčko
PrůzkumJak jste se o nás dozvěděli? Ústním podáním Sociálními médii Webovými stránkami společnosti VyhledávačemRozbalovací seznam

Dokážete najít rozdíl?

Ve verzi 2 vím přesně:

  • Počet polí, která potřebuji pro každou sekci (celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum, celkem čtyři)
  • Typ vyplňování, který pomáhá vizualizovat formulář při jeho vytváření

Těžká část je za námi. Nyní se pustíme do formátování!

4️⃣ Přidání tabulek

Část 1: Kontaktní informace

  1. Umístěte kurzor na požadované místo.
  2. Na kartě Vložit vyberte Tabulka.
  3. Umístěte kurzor na tabulku 2×2 a kliknutím ji vyplňte.
  4. Zadejte text
vytváření textových polí pomocí tabulek v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Část 2: Dostupnost

  1. Umístěte kurzor na požadované místo.
  2. Na kartě Vložit vyberte Tabulka.
  3. Umístěte kurzor na tabulku 2×6 a kliknutím ji vyplňte.
  4. Zadejte text
vytváření textových polí pomocí tabulek v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Část 3: Průzkum

  1. Umístěte kurzor na požadované místo.
  2. Na kartě Vložit vyberte Tabulka.
  3. Umístěte kurzor na tabulku 2×1 a kliknutím ji vyplňte.
  4. Zadejte text (možnosti přidáme později, až přidáme ovládací prvky obsahu!).
vytvoření rozevíracího seznamu v programu Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

5️⃣ Nastavení ovládacích prvků obsahu: Textové pole

Textové pole s běžným textem

  1. Umístěte kurzor na požadované místo.
  2. Na kartě Vývojář vyberte Textové pole.
  3. Dvakrát klikněte na Textové pole, abyste zkontrolovali formát > klikněte na OK.

Tip: zkopírujte textové pole a vložte jej do jiných textových polí, abyste urychlili tvorbu.

vložit textové pole pro zadání textu v programu Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Textové pole s aktuálním datem

  1. Umístěte kurzor na požadované místo.
  2. Na kartě Vývojář vyberte Textové pole.
  3. Dvakrát klikněte na Textové pole.
  4. Změňte Typ na Aktuální datum.
  5. Změňte formát data na M/d/yy > klikněte na OK
vyberte si ze seznamu výběru datumu v programu Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

6️⃣ Nastavení ovládacích prvků obsahu: Zaškrtávací políčko

  1. Umístěte kurzor na požadované místo.
  2. Na kartě Vývojář vyberte možnost Zaškrtávací políčko.
  3. Dvakrát klikněte na zaškrtávací políčko, abyste zkontrolovali formát > klikněte na OK.

Tip: zkopírujte zaškrtávací políčko a vložte jej do dalších políček pro rychlejší vytvoření.

Přidejte zaškrtávací políčko z pole pro ovládání obsahu v aplikaci Word.
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

7️⃣ Nastavení ovládacích prvků obsahu: Rozbalovací seznam

  1. Umístěte kurzor na požadované místo.
  2. Na kartě Vývojář vyberte Rozbalovací seznam.
  3. Dvakrát klikněte na Combo Box.
  4. Přidejte text do rozbalovací položky > klikněte na OK
Zadejte text, který chcete přidat do rozevíracích seznamů v aplikaci Word.
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Zde je náhled kombinovaných polí po ochraně formuláře. ⬇️

Přidejte ochranu do svého vyplnitelného formuláře v aplikaci Word.
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Krok 2: Přizpůsobení vyplnitelného formuláře

Bavte se s touto částí! Změňte písmo, přidejte okraje stránek, použijte motivy MS Word – cokoliv si jen přejete!

Zde jsou doporučení, jak vytvořit uživatelsky přívětivý formulář:

1️⃣ Změňte výšku řádku

  1. Zvýrazněte celou tabulku.
  2. Na kartě Rozvržení klikněte na šipku nahoru a zvětšete výšku řádku.
Přizpůsobte výšku řádků tabulky v aplikaci Word.
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

2️⃣ Zarovnání textu v tabulce

  1. Zvýrazněte celou tabulku.
  2. Na kartě Rozvržení vyberte možnost vlevo uprostřed.
Přizpůsobte zarovnání textu tabulky v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

3️⃣ Formátování tabulek

  1. Kliknutím a tažením levé hrany sloupce přesuňte zaškrtávací políčka.
  2. Zvýrazněte celou tabulku.
  3. Na kartě Návrh tabulky vyberte možnost Bez ohraničení.
přizpůsobte ohraničení tabulky v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Krok 3: Ochrana vyplnitelného formuláře

  1. Na kartě Vývojář vyberte možnost Chránit formulář.
  2. Na kartě Revize vyberte možnost Chránit > Chránit dokument.
  3. Vyberte Chránit dokument pro > Formuláře > klikněte na OK
Přidejte ochranu do svého vyplnitelného formuláře v aplikaci Word.
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Krok 4: Uložení vyplnitelného formuláře jako šablony formuláře

  1. V nabídce Soubor vyberte možnost Uložit jako šablonu.
  2. Pojmenujte šablonu formuláře > klikněte na Uložit
vytváření vyplnitelných šablon formulářů v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Krok 5: Sdílení vyplnitelného formuláře

Nyní, když máte uloženou šablonu, bude při odeslání formuláře uživatelům zobrazena výzva k uložení vyplněného formuláře pod novým názvem a jako soubor .docx.

Ukládání vyplnitelných formulářů v aplikaci Word
Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Vytvořeno v aplikaci Microsoft Word

Úspěch! Nyní víte, jak vytvořit vyplnitelný formulář v aplikaci Word! Skvělá práce! 🥳

Omezení vyplnitelných formulářů v MS Word

I když nyní můžete do svého životopisu přidat vyplnitelné formuláře Microsoft Word, nejedná se o nejlepší software pro vytváření a odesílání formulářů a možná budete potřebovat alternativu k MS Word. Zde je několik důvodů:

  • Pokud nejste obeznámeni s programem Microsoft Word, je nutné se nejprve naučit jeho ovládání.
  • Ruční vytváření a formátování všech sekcí zabere spoustu času.
  • Pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s programem Word, není tento postup příliš uživatelsky přívětivý (navíc je časově náročný, pokud je dokument špatně formátovaný).
  • Mnoho funkcí formulářů aplikace Word nelze přenést do jiných aplikací, což vede k narušení formátování.
  • K extrakci dat musíte použít nástroje MS Office nebo alternativní řešení.
  • Formuláře příjemců se zasílají zpět e-mailem, což je nespolehlivé a také časově náročné, protože je nutné je všechny procházet.

Začínají přicházet odpovědi z formuláře. Co uděláte? 🤔

Jedná se o složitý proces, který zahrnuje použití aplikace Microsoft Excel k extrakci dat z odpovědí ve formuláři MS Word. Tento formulář jste vytvořili, abyste ušetřili čas, takže se nevracejme zpět!

Související zdroje:

Nejlepší alternativa k vyplnitelnému formuláři v aplikaci Word

Formuláře ClickUp jsou budoucností. Dobrá zpráva? Můžete je začít používat ještě dnes!

A protože ClickUp funguje na všech zařízeních, mohou uživatelé snadno vyplnit a odeslat formulář pomocí odkazu – a to i na cestách! 📲🌐

formuláře clickup
Rychlé přepínání mezi úpravami a prohlížením formuláře ClickUp

Rychlé přepínání mezi úpravami a prohlížením formuláře ClickUp

Ačkoli existuje řada softwarů pro tvorbu online formulářů, pouze ClickUp Forms vám umožňuje převést shromážděné odpovědi na úkoly, které lze realizovat.

Zobrazení formuláře ClickUp
Prohlížejte odeslané příspěvky a rychle se rozhodujte v zobrazení seznamu ClickUp.

Prohlížejte odeslané příspěvky a rychle se rozhodujte v zobrazení seznamu ClickUp.

Formuláře ClickUp se v ClickUp snadno vytvářejí, přizpůsobují, chrání a sdílejí. Kromě toho existuje více než jeden způsob, jak můžete sdílet odkaz:

  • Vypršení platnosti odkazů: nastavte čas, po kterém se odkaz deaktivuje (k dispozici v plánu Enterprise ).
  • Sdílet odkazy: povolit indexování tohoto odkazu vyhledávači
  • Vložený kód: vložte do libovolné webové stránky vložením kódu (do nástroje pro tvorbu webových stránek nebo CMS)
