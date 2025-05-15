10 nejlepších softwarů pro tvorbu formulářů pro snadné a přizpůsobitelné formuláře

Znáte ten pocit, když otevřete formulář a okamžitě toho litujete? Možná vás odradí nekonečný seznam polí, možná jsou pokyny matoucí, nebo v nejhorším případě musíte zadat příliš mnoho telefonních čísel.
Pokud jste tím, kdo formulář vytváří, určitě nechcete, aby lidé povzdechli a zavřeli kartu.
Dobrý software pro tvorbu online formulářů vám pomůže tomu zabránit.
Se správným nástrojem můžete vytvářet formuláře, které se rychle vyplňují, snadno se v nich orientuje a jsou přizpůsobené vašim potřebám. Zde je několik nejlepších možností, jak usnadnit vytváření (a vyplňování) formulářů. 💪🏼
Přehled nejlepších softwarů pro tvorbu formulářů
Toto jsou naše nejlepší tipy na nejlepší software pro tvorbu formulářů:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Automatické vytváření úkolů z odpovědí ve formulářích – Podmíněná logika – AI insights s ClickUp Brain – Branding formulářů a dashboardy
|Ideální pro týmy všech velikostí, které potřebují automatizaci pracovních postupů, integraci úkolů a přehledy v reálném čase z odeslaných formulářů.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Typeform
|– Rozhraní s jednou otázkou najednou – Rozvětvená logika a personalizace – Heatmapy a analytika – Více než 120 integrací
|Nejlepší pro malé podniky a marketéry, kteří vytvářejí konverzační, interaktivní průzkumy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Jotform
|– Více než 10 000 šablon – Automatizace PDF a elektronické podpisy – Integrace plateb – Soulad s normou HIPAA
|Ideální pro malé a střední podniky a zdravotnické organizace, které potřebují flexibilní formuláře, bezpečné zpracování dat a výběr plateb.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 USD/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Microsoft Forms
|– Spolupráce v reálném čase v aplikacích Office – Integrace Outlook/Teams – Synchronizace Excel – Sdílení QR kódů
|Nejlepší pro týmy v ekosystému Microsoft 365, které potřebují plynulou interní spolupráci.
|Placené tarify začínají na 7,20 $ za uživatele a měsíc (prostřednictvím Microsoft 365).
|Formstack
|– Automatizace pracovních postupů a generování dokumentů – Šifrování polí a soulad s normami HIPAA/PCI/GDPR – Podmíněná logika a portály s firemním brandingem
|Nejvhodnější pro podnikové týmy v regulovaných odvětvích, které potřebují bezpečné a automatizované pracovní postupy pro práci s daty.
|Placené tarify začínají na 99 $/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Zoho Forms
|– Integrace CRM – Offline přístup k formulářům – Podpora více jazyků – Automatizované pracovní postupy
|Nejlepší pro firmy s omezeným rozpočtem, které potřebují synchronizaci CRM a flexibilní sběr dat.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc.
|Google Forms
|– Výsledky v reálném čase v Tabulkách – Vložení do webových stránek – Integrace obrázků/videí – Logika sekcí
|Ideální pro jednotlivce a týmy, které potřebují bezplatný, jednoduchý nástroj pro tvorbu formulářů se základními analytickými funkcemi.
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Paperform
|– Vlastní CSS a ovládací prvky designu – Kalkulačky nabídek a prodej produktů – Pole pro schůzky a elektronické podpisy
|Ideální pro designově orientované malé a střední podniky a kreativce, kteří potřebují estetické, interaktivní formuláře.
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Wufoo
|– Spolehlivá dostupnost – Podmíněná logika a ověřování polí – Plánování reportů – Integrace plateb
|Nejlepší pro týmy, které potřebují dlouhodobý, stabilní nástroj pro tvorbu formulářů se základními možnostmi přizpůsobení a analýzy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 22 USD/měsíc.
|Forms. app
|– Tvůrce formulářů založený na umělé inteligenci – Vícejazyčný (více než 100 jazyků) – Přizpůsobitelné bodování a certifikáty – Přizpůsobení CSS
|Ideální pro globální týmy, pedagogy a tvůrce kvízů, kteří potřebují vícejazyčné formuláře a nástroje pro automatické hodnocení.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
Co je to nástroj pro tvorbu formulářů?
Formulářový editor je digitální nástroj, který pomáhá jednotlivcům i firmám vytvářet strukturované formuláře pro efektivní sběr, organizaci a správu informací.
Eliminuje potřebu ručního zadávání dat a papírových procesů tím, že umožňuje uživatelům navrhovat přizpůsobitelné formuláře s různými vstupními poli, jako jsou textová pole, rozevírací nabídky, přepínače, zaškrtávací políčka a možnosti nahrávání souborů.
Tyto online formuláře slouží k mnoha účelům, včetně shromažďování zpětné vazby od zákazníků, zpracování registrací, provádění průzkumů, správy žádostí o zaměstnání a vyřizování interních požadavků.
Většina softwaru pro tvorbu formulářů obsahuje editory typu drag-and-drop, přizpůsobitelná pole a automatizační funkce, které usnadňují tvorbu formulářů. Mnoho nástrojů je také integrováno s aplikacemi pro správu vztahů se zákazníky (CRM), e-mailovými platformami a systémy pracovních postupů, aby byly odpovědi přehledně uspořádány.
🧠 Zajímavost: Staří Egypťané používali rané formuláře k zaznamenávání daní, údajů ze sčítání lidu a obchodních transakcí na papyrusových svitcích. Jednalo se o jedny z nejranějších příkladů strukturovaného sběru informací.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu formulářů?
Výběr správného softwaru pro tvorbu formulářů závisí na vašich potřebách, ale určité funkce zajišťují plynulejší práci a lepší sběr dat. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- Přizpůsobitelné šablony: Využijte předem připravené formuláře pro softwarové týmy, žádosti o zaměstnání, registrace na akce, průzkumy zpětné vazby a schvalování, abyste ušetřili čas při nastavování.
- Podmíněná logika: Vytvářejte dynamické formuláře, které zobrazují nebo skrývají konkrétní pole na základě odpovědí uživatele. Díky tomu jsou formuláře relevantní, minimalizují se nepořádek a zlepšuje se uživatelský komfort.
- Vícestupňové formuláře: Rozdělte dlouhé formuláře na menší části s ukazateli postupu, abyste udrželi pozornost uživatelů a snížili počet opuštěných formulářů.
- Nahrávání souborů: Umožněte uživatelům přímo připojovat videa, obrázky nebo dokumenty, čímž eliminujete nutnost samostatného odesílání e-mailů.
- Design přizpůsobený pro mobilní zařízení: Zajistěte, aby se formuláře přizpůsobily různým velikostem obrazovky, aby je uživatelé mohli vyplnit na jakémkoli zařízení.
- Oznámení v reálném čase: Získejte okamžitá upozornění prostřednictvím e-mailu, Slacku nebo mobilních aplikací, když jsou odeslány nové odpovědi, což zajišťuje rychlé následné kroky.
- Vlastní branding: Přizpůsobte formuláře svým logem, barvami a písmem, abyste zachovali jednotnou identitu značky ve všech interakcích s uživateli.
- Nástroje pro spolupráci: Sdílejte přístup k úpravám s členy týmu, přidávejte komentáře a sledujte změny v reálném čase, abyste zajistili plynulejší proces kontroly a lepší spolupráci týmu.
- Možnosti exportu dat: Stáhněte si odpovědi ve formátech CSV, Excel nebo PDF pro snadné vytváření reportů a analýz.
- Bezpečnostní funkce: Chraňte citlivá data pomocí šifrování, ověřování CAPTCHA a řízení přístupu na základě rolí. Zajistěte soulad s předpisy, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění (HIPAA), abyste splnili právní a soukromé požadavky.
📮 ClickUp Insight: Týmy bez centralizovaného přístupu k podrobnostem o práci často řeší roztříštěné informace, ztracené požadavky a neustálé následné kontroly. Týmy s nízkým výkonem čelí těmto výzvám pětkrát častěji, což zpomaluje pokrok a vytváří zbytečné překážky. Navíc 80 % těchto týmů stále uvízlo v rutinní práci kvůli nedostatečné automatizaci.
ClickUp zjednodušuje celý proces díky svému softwaru pro správu úkolů. Formuláře automaticky převádějí odpovědi na úkoly, přiřazují je správné osobě a označují urgentní položky. Informace založené na umělé inteligenci pomáhají týmům rozpoznat trendy a jednat rychleji. Dashboardy poskytují přehled o odpovědích v reálném čase, takže nic nezůstane přehlédnuto.
Nejlepší nástroje pro tvorbu formulářů
Některé nástroje pro tvorbu formulářů jsou jednoduché, zatímco jiné vás nutí překonávat překážky. Abychom vám pomohli najít ten správný, představujeme vám nejlepší možnosti, které nabízejí přizpůsobení, snadné použití a chytré funkce. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a integraci úkolů)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Ale to, co ji odlišuje jako software pro tvorbu online formulářů, je to, jak hladce propojuje odeslané formuláře s vašimi pracovními postupy.
Formuláře ClickUp
Když týmy obdrží odpovědi na formuláře, často musí okamžitě jednat.
ClickUp Forms to usnadňuje automatickým převodem každého odeslaného formuláře na úkol. Předpokládejme, že IT tým zpracovává hlášení o chybách. Když uživatel vyplní formulář popisující problém, vytvoří se úkol ClickUp, který se zařadí do kategorie hlášení o chybách a přiřadí se vývojáři na základě jeho pracovní zátěže.
Díky Forms Hub navíc týmy získávají centralizované místo pro přístup a správu všech formulářů, což zjednodušuje proces vytváření, sdílení a prohlížení formulářů v různých případech použití, jako jsou průzkumy nebo hlášení chyb.
Automatizace ClickUp
Automatizace jde ještě o krok dál a zvládá opakující se práce. Například náborový tým, který používá formuláře jako systém pro sledování uchazečů, může nastavit pravidla pro automatické třídění a přiřazování příchozích žádostí.
Předpokládejme, že uchazeč o práci se přihlásí na pozici softwarového inženýra. Můžete vytvořit vlastní automatizaci ClickUp, která úkol okamžitě přiřadí technickému náboráři, přesune jej do fáze „Počáteční screening“ a informuje o tom manažera náboru.
Pokud uchazeč splňuje klíčová kritéria, systém může automaticky odeslat e-mail s pozvánkou na pohovor, čímž týmu ušetří hodiny ručního zpracování.
Přizpůsobení také hraje velkou roli při zvyšování efektivity formulářů. Podmíněná logika ve formulářích zobrazuje nebo skrývá otázky na základě odpovědí, čímž zvyšuje relevanci formulářů.
Řekněme, že váš personální tým provádí průzkum zpětné vazby od zaměstnanců. Pokud někdo odpoví, že je „zaměstnanec na dálku“, zobrazí se další otázky týkající se podpory domácí kanceláře, zatímco zaměstnanci v kanceláři dostanou otázky týkající se kancelářských zařízení. Díky tomu jsou formuláře přehledné a stručné, bez zbytečných polí.
ClickUp Brain
Co kdyby váš nástroj pro tvorbu formulářů byl vybaven umělou inteligencí, která by usnadňovala analýzu odpovědí ve formulářích?
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, prohledává odeslané formuláře a extrahuje klíčové informace, takže týmy nemusí ručně procházet každou odpověď, aby identifikovaly trendy.
Předpokládejme, že tým zákaznické podpory shromažďuje zpětnou vazbu k nedávné aktualizaci softwaru. ClickUp Brain může shrnout opakující se problémy, jako jsou potíže uživatelů s novým rozhraním nebo hlášení častějších selhání, a pomoci týmu rychleji stanovit priority oprav.
ClickUp dokonce poskytuje připravené šablony formulářů pro zpětnou vazbu, které vám práci urychlí.
Například šablona formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp pomáhá firmám shromažďovat strukturovanou zpětnou vazbu a zároveň automatizovat další kroky. Různé zobrazení, jako je celkový seznam doporučení, tabulka zpětné vazby a tabulka hodnocení poskytovatelů, usnadňují analýzu odpovědí a zjišťování trendů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte jasný přehled o odpovědích: Sledujte přicházející zpětnou vazbu v reálném čase prostřednictvím panelů ClickUp, což usnadňuje identifikaci trendů a přijímání opatření.
- Přidejte do formulářů své logo: Přizpůsobte si vše od obrázků na obálce a pozadí až po barvy tlačítek a vytvořte tak pro respondenty plynulý zážitek.
- Usnadněte vyplňování formulářů: Přidejte informační bloky a popisy otázek, abyste respondentům poskytli jasné pokyny, návody nebo další kontext přesně tam, kde je potřebují.
- Zlepšete přehlednost formulářů pomocí vizuálních prvků: Vložte vedle otázek obrázky, ikony nebo oddělovače, abyste rozčlenili dlouhé formuláře a zlepšili uživatelský komfort.
Omezení ClickUp
- ClickUp Forms neumí zpracovávat online platby, takže není ideální pro objednávkové formuláře nebo placené registrace na akce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tento příspěvek z Redditu nás zaujal:
Funkce Formuláře se mi opravdu líbí. Vypadá intuitivně a funkce AI je docela cool. Nedostávám moc odpovědí na formuláře, ale chápu, jak by to mohlo ušetřit čas, pokud neustále třídíte zpětnou vazbu nebo požadavky. Navíc vám umožňují více přizpůsobit formuláře. Hrála jsem si s obrázky na obálce a barvami tlačítek a je příjemné, že nemusím zůstávat u výchozího nastavení.
Funkce Formuláře se mi opravdu líbí. Vypadá intuitivně a funkce AI je docela cool. Nedostávám moc odpovědí na formuláře, ale chápu, jak by to mohlo ušetřit čas, pokud neustále třídíte zpětnou vazbu nebo požadavky. Také vám umožňují více přizpůsobit formuláře. Hrála jsem si s obrázky na obálce a barvami tlačítek a je příjemné, že nemusím zůstávat u výchozího nastavení.
2. Typeform (nejlepší pro interaktivní a uživatelsky přívětivé průzkumy)
Mnohé průzkumy působí roboticky a neosobně, ale Typeform tuto zkušenost zcela převrací.
Tato platforma transformuje tradiční formuláře na plynulé konverzace díky svému charakteristickému přístupu „jedna otázka po druhé“. Tento chytrý design udržuje zájem respondentů a zároveň výrazně zvyšuje míru dokončení dotazníků napříč celou platformou.
Jeho elegantní rozhraní nevyžaduje žádné designérské dovednosti pro tvorbu formulářů, zejména díky vysoce přizpůsobitelným šablonám vstupních formulářů, které se hladce přizpůsobí identitě vaší značky. V pozadí intuitivní analytický panel odhaluje, kde uživatelé tráví čas nebo opouštějí formuláře, což vám pomáhá neustále vylepšovat váš přístup pro maximální dopad.
Nejlepší funkce Typeform
- Vytvářejte scénáře s větvením na základě odpovědí uživatelů, které automaticky vedou respondenty personalizovanými cestami v závislosti na jejich předchozích odpovědích.
- Navrhujte formuláře s přizpůsobitelnými motivy a prvky značky, které zachovávají identitu vaší společnosti a zároveň zajišťují jednotný vizuální dojem.
- Analyzujte body, kde uživatelé opouštějí formuláře, pomocí podrobných heatmap a metrik dokončení, abyste přesně zjistili, kde uživatelé vaše formuláře opouštějí, a mohli provést cílená vylepšení.
- Připojte se přímo k více než 120 aplikacím třetích stran a zajistěte tak, aby shromážděná data plynule proudila do vašich stávajících systémů pracovních postupů bez nutnosti ručního přenosu.
Omezení Typeform
- Bezplatná verze umožňuje neomezené vytváření formulářů, ale omezuje sběr dat na 10 odpovědí za měsíc.
- Typeform neukládá neúplně vyplněné formuláře, což může vést ke ztrátě cenných dat, pokud respondenti formulář před dokončením opustí.
- Byly zaznamenány případy, kdy respondenti měli potíže při pokusu o odeslání vyplněných formulářů.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform?
Z recenze G2 vyplynulo následující:
Na Typeform se mi líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní. Jeho design a možnosti přizpůsobení nám umožňují vytvářet formuláře, které se liší od těch stávajících. Líbí se mi, jak hladce funguje při vyplňování, což přináší osvěžující zážitek. Jediná věc, která se mi na Typeform nelíbí, je cena. V bezplatných a základních tarifech jsou funkce velmi omezené a počet odpovědí by mohl být vyšší. V bezplatném tarifu také nejsou k dispozici funkce pro nahrávání souborů.
Na Typeform se mi líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní. Jeho design a možnosti přizpůsobení nám umožňují vytvářet formuláře, které se liší od těch stávajících. Líbí se mi, jak hladce funguje při vyplňování, což přináší osvěžující zážitek. Jediná věc, která se mi na Typeform nelíbí, je cena. V bezplatných a základních tarifech jsou funkce velmi omezené a počet odpovědí by mohl být vyšší. V bezplatném tarifu také nejsou k dispozici funkce pro nahrávání souborů.
🔍 Věděli jste, že... Ty otravné CAPTCHA formuláře, které vás žádají, abyste klikli na semafory nebo zadali zkreslená písmena, byly původně navrženy k blokování spamových robotů. Pomáhají také trénovat umělou inteligenci a učí ji rozpoznávat obrázky, text a dokonce i dopravní značky pro samořídící auta.
3. Jotform (nejlepší pro rozsáhlý výběr šablon a univerzálnost)
Nekonečné hledání správné šablony formuláře rychle omrzí. Naštěstí Jotform tento problém řeší svou rozsáhlou knihovnou s více než 10 000 šablonami, které pokrývají prakticky všechny myslitelné obchodní scénáře.
Tento osvědčený nástroj pro tvorbu formulářů nabízí dokonalou rovnováhu mezi intuitivní funkcí drag-and-drop a překvapivě výkonnými možnostmi přizpůsobení. Majitelé malých podniků ocení zejména integrovanou funkci pro platební formuláře, která eliminuje potřebu samostatných systémů pro zpracování plateb.
Platforma navíc vyniká dodržováním bezpečnostních předpisů a nabízí formuláře v souladu s HIPAA, které poskytovatelům zdravotní péče a dalším regulovaným odvětvím poskytují tolik potřebnou jistotu.
Nejlepší funkce Jotform
- Převádějte odeslané formuláře na profesionální dokumenty PDF, které se automaticky vyplňují shromážděnými údaji, čímž eliminujete hodiny ručního přenosu dat a snižujete počet chyb.
- Přijímejte platby prostřednictvím několika platebních bran, včetně PayPal, Square a Stripe, a zároveň udržujte zákazníky na svém formuláři bez přesměrování na externí stránky.
- Vytvářejte formuláře pro plánování schůzek s integrací kalendáře, který automaticky blokuje termíny a odesílá potvrzovací e-maily oběma stranám.
- Uložte nahrané soubory bezpečně do cloudu pomocí strukturovaných složek a přizpůsobitelných oprávnění, aby byly dokumenty přehledně uspořádané a přístupné.
Omezení Jotform
- Nabízí omezenou flexibilitu designu, což omezuje možnost vytvářet vysoce přizpůsobená rozvržení.
- Někteří uživatelé hlásí, že formuláře se na mobilních zařízeních nemusí zobrazovat optimálně, což může vést k potenciálním problémům s použitelností.
- Bezplatný tarif nabízí pouze 100 MB úložného prostoru pro ukládání souborů nahraných prostřednictvím formulářů.
Ceny Jotform
- Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 490 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 410 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotformu?
Zde je názor jednoho recenzenta G2:
Ačkoli je Jotform velmi robustní, co se týče funkcí, vlastností, widgetů atd., většina z nich je zastaralá a překonaná, zatímco my se posouváme do éry vlastního vývoje softwaru bez kódu nebo s minimem kódu, který dokáže mnoho z těchto cílů splnit efektivněji a někdy i s větší možností přizpůsobení.
Ačkoli je Jotform velmi robustní, co se týče funkcí, vlastností, widgetů atd., většina z nich je zastaralá a překonaná, zatímco my se přesouváme do éry vlastního vývoje softwaru bez nutnosti programování nebo s minimálními požadavky na programování, který dokáže mnoho z těchto cílů splnit efektivněji a někdy i s větší možností přizpůsobení.
💡 Tip pro profesionály: Každé další pole snižuje pravděpodobnost vyplnění formuláře. Určete pole, která jsou nezbytná, a odstraňte vše, co není podstatné. Pokud budete později potřebovat další podrobnosti, zvažte jejich shromáždění prostřednictvím následných e-mailů nebo postupného profilování.
4. Microsoft Forms (nejlepší pro uživatele ekosystému Microsoft 365)
Microsoft Forms se snadno integruje do stávajících pracovních postupů Office, což týmům usnadňuje vytváření průzkumů během schůzek, společné vylepšování otázek v reálném čase a sledování odpovědí přímo v tabulkách Excel pro okamžitou analýzu. Pedagogové oceňují zejména to, jak rychle mohou vytvářet samohodnotící kvízy, které jim ušetří hodiny ručního vyhodnocování.
Platforma je součástí většiny předplatných Office, takže není nutné vyčleňovat další rozpočet.
Pro organizace dbající na bezpečnost nabízí Microsoft Forms ochranu dat na podnikové úrovni, která zajišťuje bezpečnost citlivých informací v rámci důvěryhodného ekosystému Microsoft.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Forms
- Spolupracujte na vytváření formulářů s členy týmu v reálném čase, což umožňuje více lidem současně upravovat otázky, možnosti a nastavení bez problémů s kontrolou verzí.
- Sdílejte formuláře prostřednictvím kanálů Teams pro okamžitou zpětnou vazbu a distribuci a udržujte veškerou komunikaci týkající se formuláře na jednom centrálním místě.
- Formuláře můžete vkládat přímo do e-mailů v Outlooku, což příjemcům usnadňuje odpovídat, aniž by museli opustit svou doručenou poštu.
- Generujte QR kódy pro snadný přístup k formulářům na akcích nebo fyzických místech, aniž by uživatelé museli zadávat dlouhé URL adresy na mobilních zařízeních.
- Navrhujte formuláře v několika jazycích, abyste oslovili rozmanité publikum a zajistili přístupnost pro všechny uživatele.
Omezení aplikace Microsoft Forms
- Nepodporuje pokročilé možnosti přizpůsobení, jako jsou vlastní CSS nebo HTML, což může omezovat flexibilitu značky a designu.
- Minimální možnosti integrace třetích stran mimo produkty Microsoft
Ceny Microsoft Forms
- Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Recenzent na Capterra to vyjádřil takto:
Automaticky generované zprávy jsou skvělé, ale bylo by úžasné, kdybychom mohli vybrat, jaký typ grafu se zobrazí. Pro některé věci se mi líbí výsečové grafy, pro jiné sloupcové grafy. V současné době je jediným způsobem, jak toho dosáhnout, export dat do Excelu a vytvoření grafů tam.
Automaticky generované zprávy jsou skvělé, ale bylo by úžasné, kdybychom mohli vybrat, jaký typ grafu se zobrazí. Pro některé věci se mi líbí výsečové grafy, pro jiné sloupcové grafy. V současné době je jediným způsobem, jak toho dosáhnout, export dat do Excelu a vytvoření grafů tam.
🧠 Zajímavost: První online objednávkou byla pizza z Pizza Hut v roce 1994, která byla zadána pomocí rané webové formuláře. To pomohlo připravit půdu pro moderní platební formuláře v e-commerce.
5. Formstack (nejlepší pro automatizaci dokumentů a vytváření pracovních postupů)
Formstack jde nad rámec jednoduchého vytváření formulářů a poskytuje komplexní platformu pro sběr dat a automatizaci formulářů. Vyniká v přeměně shromážděných dat na propracované dokumenty, smlouvy a zprávy bez nutnosti ručního přeformátování.
Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů transformuje složité schvalovací procesy na efektivní digitální zážitky. Mnoho podnikových uživatelů oceňuje podrobná nastavení oprávnění, která týmům umožňují spolupracovat při zachování odpovídající kontroly přístupu.
Nejlepší funkce Formstack
- Zajistěte soulad s průmyslovými předpisy a normami, včetně HIPAA, GDPR a PCI DSS, díky integrovaným bezpečnostním funkcím a procesům zpracování dat.
- Směřujte odeslané formuláře prostřednictvím přizpůsobených schvalovacích pracovních postupů, které automaticky informují správné osoby ve správný čas na základě obsahu formuláře nebo kritérií pro odeslání.
- Šifrujte citlivá datová pole pro zvýšení bezpečnosti. Šifrování na úrovni polí chrání konkrétní informace, aniž by ohrozilo celý databázový software.
- Automaticky generujte dokumenty ze shromážděných informací a vytvářejte perfektně formátované smlouvy, zprávy a korespondenci bez ručního zadávání dat.
- Vytvářejte značkové portály pro různé oddělení nebo klienty, které zachovávají konzistentní uživatelské prostředí a zároveň segmentují data tak, aby byla zajištěna ochrana soukromí a bezpečnost.
Omezení Formstacku
- Uživatelské rozhraní může být obtížné ovládat a vyžaduje další kroky pro přístup k modulu Formuláře.
- Možnosti písma a formátování jsou omezené, což omezuje přizpůsobení.
- Klonování formulářů často mění pole, což místo zefektivnění procesu vytváří více práce.
- Nedávné aktualizace odstranily podporu CSS pro úpravu šířky formuláře, což omezuje flexibilitu designu.
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc
- Balíček: 299 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,4/5 (450 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Formstacku?
Jedna recenze na TrustRadius jej popsala takto:
Pro většinu účelů je Formstack Forms opravdu dobrý. Můžete klást všechny druhy otázek, rozdělit formulář na více stránek a uložit svůj pokrok, abyste se k němu mohli později vrátit. Na druhou stranu není esteticky příliš příjemný a neposkytuje vám přílišnou kontrolu nad stylovými prvky (včetně písma, velikosti a mezer). Tyto věci by Formstack Forms dodaly finální dotek, který by jej opravdu odlišil od ostatních.
Pro většinu účelů je Formstack Forms opravdu dobrý. Můžete klást všechny druhy otázek, rozdělit formulář na více stránek a uložit svůj pokrok, abyste se k němu mohli později vrátit. Na druhou stranu není esteticky příliš příjemný a neposkytuje vám přílišnou kontrolu nad stylovými prvky (včetně písma, velikosti a mezer). Tyto věci by Formstack Forms dodaly finální dotek, který by jej opravdu odlišil od ostatních.
🔍 Věděli jste? Studie ukazují, že online formuláře výrazně snižují počet chyb ve srovnání s papírovými formuláři, protože mohou obsahovat ověřování, rozevírací seznamy a povinná pole, která zajišťují přesné odpovědi.
6. Zoho Forms (nejlepší pro firmy s omezeným rozpočtem, které potřebují integraci CRM)
Zoho Forms nabízí působivé funkce, aniž by vás to stálo majlant, a je tak ideální pro rostoucí firmy, které sledují svůj rozpočet. Hladce se propojuje s širším ekosystémem Zoho, zejména se Zoho CRM, což umožňuje automatický přenos zákaznických dat do vašeho prodejního kanálu.
Tento software zahrnuje funkce pro offline sběr dat, což je vynikající funkce, která u mnoha dražších alternativ chybí. Tvůrci formulářů ocení intuitivní nástroj pro tvorbu pravidel, který umožňuje komplexní podmíněnou logiku bez nutnosti technických znalostí.
Platforma také obsahuje praktické funkce, jako jsou pole pro digitální podpisy a podpora více jazyků, které jsou k dispozici ihned po instalaci.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Přiřaďte pole formuláře přímo k záznamům CRM, aby se nové záznamy automaticky vyplňovaly do správných profilů zákazníků bez duplicitního zadávání dat.
- Naplánujte opakující se formuláře pro pravidelné shromažďování dat, které lze automaticky odesílat příjemcům denně, týdně, měsíčně nebo v přizpůsobených časových intervalech.
- Převádějte dokumenty, jako jsou soubory PDF a obrázky, na online formuláře pouhým nahráním, čímž zefektivníte proces vytváření formulářů.
- Nastavte automatizované akce na základě kritérií pro odeslání, které spouštějí e-maily, oznámení nebo přenosy dat, když jsou splněny určité podmínky.
- Automaticky zaznamenávejte místo, kde byl formulář vyplněn, a získejte tak cenný kontext ke shromážděným údajům.
Omezení Zoho Forms
- Uživatelé hlásili potíže s návrhem formulářů a omezeními rozvržení.
- Formuláře obsahující platební pole neumožňují respondentům stahovat dokumenty přímo po odeslání.
- Analýza formulářů postrádá hloubku ve srovnání se specializovanými nástroji.
Ceny Zoho Forms
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Profesionální: 60 $/měsíc
- Premium: 110 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent Capterra:
Tento software se snadno používá a ušetřil mi spoustu času. Jelikož často musíme formuláře upravovat, Zoho Forms mi umožňuje změnit pouze danou část, a to rychle a bez potíží. Po odeslání je formulář zaslán e-mailem přímo požadovanému příjemci nebo příjemcům, což lze snadno nastavit v nastavení jednotlivých formulářů. Nejvíce mě frustruje skutečnost, že nemohu mazat uživatele a musím psát na podporu, aby je smazali.
Tento software se snadno používá a ušetřil mi spoustu času. Jelikož často musíme formuláře upravovat, Zoho Forms mi umožňuje změnit pouze danou část, a to rychle a bez potíží. Po odeslání je formulář zaslán e-mailem přímo požadovanému příjemci nebo příjemcům, což lze snadno nastavit v nastavení jednotlivých formulářů. Nejvíce mě frustruje skutečnost, že nemohu mazat uživatele a musím napsat na podporu, aby je smazali.
💡 Tip pro profesionály: Uživatelé by nikdy neměli hádat, co se stane, když kliknou na tlačítko. Vytvořte tlačítka s výzvou k akci (CTA) konkrétní a zaměřené na akci.
❌ Odeslat
✅ Vytvořit můj účet
✅ Získejte mou bezplatnou elektronickou knihu
✅ Zahájit 7denní zkušební verzi
7. Google Forms (nejlepší pro rychlou a bezplatnou spolupráci v týmu)
Google Forms odstraňuje složitost a soustředí se na rychlost a přístupnost. Tato platforma umožňuje týmům spouštět průzkumy, shromažďovat zpětnou vazbu a registrace, aniž by musely utrácet jediný dolar nebo minutu za školení.
Odpovědi se automaticky organizují do tabulek a vytvářejí okamžité vizuální souhrny pomocí grafů a diagramů. Spolupráce probíhá přirozeně prostřednictvím známých mechanismů Google Drive – sdílejte přístup k úpravám s kolegy nebo odkazy pouze pro prohlížení s veřejností.
Mnoho organizací začíná sběrem dat pomocí Google Forms a teprve poté, co se jejich potřeby stanou složitějšími, přechází na specializované nástroje.
Nejlepší funkce Google Forms
- Nastavte si e-mailová upozornění, abyste byli okamžitě informováni o nových odpovědích a mohli rychle zahájit následné kroky.
- Sledujte aktualizace odpovědí v reálném čase; odeslané odpovědi jsou doplněny automatickými tabulkami a grafy, které vizualizují trendy v průběhu jejich vývoje.
- Použijte automaticky generované kódy pro vložení a integrujte formuláře do své webové stránky, čímž zvýšíte interakci s uživateli.
- Vložte obrázky a videa z Disku Google přímo do otázek, abyste respondentům poskytli vizuální kontext nebo vysvětlení.
- Pomocí funkce „Přejít na část podle odpovědi“ můžete respondenty nasměrovat různými cestami ve formuláři na základě jejich odpovědí.
Omezení Google Forms
- Respondenti musí mít účet Google, aby mohli nahrávat soubory, což může odradit uživatele bez účtu od účasti.
- Žádné nativní integrace pro zpracování plateb
- Chybí vestavěné pokročilé analytické nástroje, což vyžaduje ruční analýzu dat nebo integraci s jinými platformami pro získání podrobných informací.
- Možnosti šablon jsou poměrně omezené.
Ceny Google Forms
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 030 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Takto popsal svou zkušenost jeden recenzent Capterra:
Je velmi snadný na používání a podobný jiným placeným alternativám. Tuto webovou aplikaci využívám k získávání zpětné vazby od zákazníků k projektům, protože je snadné spravovat odpovědi a snadno se nastavuje. Nejvíce se mi líbí nastavení, protože můžete nastavit výchozí hodnoty pro otázky a upravit styl formuláře.
Je velmi snadný na používání a podobný jiným placeným alternativám. Tuto webovou aplikaci využívám k získávání zpětné vazby od zákazníků k projektům, protože je snadné spravovat odpovědi a snadno se nastavuje. Nejvíce se mi líbí nastavení, protože můžete nastavit výchozí hodnoty pro otázky a upravit styl formuláře.
🧠 Zajímavost: Některé záludné formuláře, jako například stránky pro zrušení předplatného s temným vzorem, jsou záměrně navrženy tak, aby uživatele odradily a udržely je v předplatném déle.
8. Paperform (nejlepší pro firmy zaměřené na design, které potřebují jedinečnou estetiku)
Paperform vyniká jako nástroj pro tvorbu formulářů určený pro designéry. Zaměřuje se na estetiku, aniž by obětoval funkčnost, a umožňuje vytvářet jedinečné formuláře, které působí spíše jako pečlivě sestavené vstupní stránky.
Tvůrci formulářů mají volnost v návrhu rozvržení, včetně možnosti přidávat více sloupců, vkládat multimediální obsah a implementovat vlastní CSS pro pixelově dokonalé brandingové prvky. E-commerce podniky ocení zejména sofistikované funkce pro prodej produktů, včetně správy klientů a přizpůsobitelných účtenek.
Platforma navíc nabízí působivé výpočetní funkce pro generátory nabídek, kalkulačky cen a další dynamické aplikace.
Nejlepší funkce Paperform
- Sledujte automaticky stav zásob produktů nebo prostor pro akce a zabraňte tak přeplnění nebo vyprodání zboží díky aktualizacím dostupnosti v reálném čase.
- Začleňte pole pro schůzky, aby uživatelé mohli rezervovat schůzky přímo prostřednictvím vašich formulářů, a synchronizujte je hladce s Google Kalendářem, abyste zefektivnili plánování.
- Vytvářejte jedinečné motivy a styly s plným přístupem k HTML/CSS pro kompletní vizuální kontrolu při zachování uživatelsky přívětivých rozhraní pro úpravy.
- Vložte formuláře jako vyskakovací okna nebo celostránkové zážitky s pokročilými pravidly zobrazení založenými na chování uživatelů, načasování nebo zdrojích odkazů.
- Umožněte respondentům poskytovat elektronické podpisy v rámci formulářů, čímž zefektivníte procesy, jako jsou smluvní dohody a formuláře souhlasu.
Omezení Paperform
- Někteří uživatelé hlásili potíže s přístupem k podpoře v reálném čase, protože platforma neposkytuje pomoc prostřednictvím telefonních nebo videohovorů.
- Designové prvky mohou občas ovlivnit rychlost načítání formulářů.
- Na počet odeslaných formulářů je stanoven měsíční limit.
- Uživatelé zaznamenali potíže při sestavování složitých dotazníků, což naznačuje potenciální omezení škálovatelnosti platformy pro komplexní potřeby sběru dat.
Ceny Paperform
- Základní funkce: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Podnikání: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Paperform?
Přímo z recenze G2:
Líbí se nám, jak snadné je vytváření formulářů – od použití předem připravených šablon až po jejich vytváření zcela od začátku. Šablony lze snadno přizpůsobit, i když s určitými omezeními (například pouze dva sloupce pro otázky vedle sebe), ale vše ostatní funguje tak dobře, že tato omezení nejsou žádným problémem.
Líbí se nám, jak snadné je vytváření formulářů – od použití předem připravených šablon až po jejich vytváření zcela od začátku. Šablony lze snadno přizpůsobit, i když s určitými omezeními (například pouze dva sloupce pro otázky vedle sebe), ale vše ostatní funguje tak dobře, že tato omezení nejsou žádným problémem.
🔍 Věděli jste? Studie zjistila, že lidé stráví více než 6,55 hodin ročně vyplňováním vládních formulářů. Daňové zákony USA patří k nejzamotanějším, což vede k miliardovému průmyslu přípravy daňových přiznání.
9. Wufoo (nejlepší pro dlouhodobý a spolehlivý výkon)
Wufoo je jedním z původních tvůrců formulářů, který rok co rok poskytuje konzistentní výkon. Platforma upřednostňuje stabilitu před efektními funkcemi, ale pod povrchem se skrývají spolehlivé schopnosti.
Jeho návrhář motivů vytváří profesionálně vypadající formuláře, které odpovídají firemní identitě, aniž by vyžadovaly znalosti CSS. Ověření polí zajišťuje kvalitu dat před odesláním, čímž se snižuje počet chyb a potřeba neustálého sledování. Správci záznamů zefektivňují zpracování odpovědí a přidělují členům týmu konkrétní záznamy, aby byla zajištěna odpovědnost.
Organizace s kritickými potřebami v oblasti sběru dat oceňují především osvědčenou dostupnost a spolehlivost služby Wufoo.
Nejlepší funkce Wufoo
- Použijte podmíněnou logiku k zobrazení nebo skrytí relevantních polí na základě předchozích odpovědí a vytvořte tak efektivní prostředí, které se přizpůsobí situaci každého respondenta.
- Generujte zprávy s přizpůsobitelnými grafy a tabulkami, které transformují surová data z formulářů na praktické informace, aniž byste je museli exportovat do samostatných analytických nástrojů.
- Naplánujte automatické zprávy pro zainteresované strany, které doručují aktuální souhrny dat přímo do schránek rozhodujících osob podle denního, týdenního nebo měsíčního harmonogramu.
- Integrujte jej s platebními procesory pro bezpečné transakce, které se hladce propojují s oblíbenými službami a zároveň zachovávají standardy PCI compliance.
Omezení Wufoo
- Jeho funkce podmíněné logiky jsou základní a postrádají pokročilé funkce, jako jsou příkazy AND/OR nebo NOT.
- Možnosti přizpůsobení jsou bez znalosti CSS omezené.
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s oznamovacími systémy, které vedly k zmeškání nebo zpoždění upozornění na odeslání formulářů.
- Funkce nahrávání souborů není v bezplatném tarifu k dispozici, což omezuje použitelnost.
Ceny Wufoo
- Zdarma
- Starter: 22 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
- Pokročilý: 99 $/měsíc
- Ultimate: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wufoo?
Recenzent G2 to shrnul takto:
Líbí se mi, že je velmi jednoduchý na používání a vytváření průzkumů – provede vás jednotlivými kroky. Myslím si, že platforma sama o sobě vypadá trochu zastarale, mohla by mít modernější rozhraní, aby vypadala moderněji.
Líbí se mi, že je velmi jednoduchý na používání a vytváření průzkumů – provede vás jednotlivými kroky. Myslím si, že platforma sama o sobě vypadá trochu zastarale, mohla by mít modernější rozhraní, aby vypadala moderněji.
🧠 Zajímavost: Všimli jste si někdy, že některé online formuláře si pamatují, co jste zadali, i když omylem zavřete stránku? Je to díky lokálnímu úložišti, které zabraňuje frustraci uživatelů, kteří by jinak museli informace zadávat znovu.
10. Aplikace Forms. (Nejlepší pro vícejazyčný globální trh)
Aplikace Forms. app řeší výzvu globálního sběru dat přímo. Podporuje více než 100 jazyků, což organizacím umožňuje nasazovat formuláře na mezinárodní úrovni, aniž by je musely pro každý trh přepracovávat.
Asistent AI navrhuje efektivní otázky a vylepšení struktury formulářů na základě vzorců odesílání a osvědčených postupů v oboru. Malé týmy těží z jeho přehledného cenového modelu, který se rozumně škálovat bez náhlých skoků, jak rostou potřeby sběru dat.
Generátor certifikátů navíc přináší nečekanou přidanou hodnotu pro vzdělávací hodnocení a školicí programy.
Nejlepší funkce aplikace Forms.
- Hodnoťte a řadte odpovědi na základě přizpůsobitelných kritérií, která automaticky vyhodnocují odpovědi podle bodových hodnot, které přiřadíte různým odpovědím.
- Vytvářejte vlastní certifikáty za absolvování kvízů s personalizovanými poli, designovými prvky a podmíněnými pravidly založenými na výkonnostních prahových hodnotách.
- Sledujte geografické vzorce odpovědí pomocí integrovaných analytických nástrojů, které mapují původ odeslaných odpovědí a identifikují regionální trendy nebo účinnost marketingu.
- Použijte vlastní CSS, aby formuláře přesně odpovídaly požadavkům na branding, a zároveň zachovaly responzivní funkčnost na všech zařízeních.
Omezení aplikace Forms.
- Uživatelé vyjádřili přání mít k dispozici širší výběr fontů, aby mohli formuláře lépe přizpůsobovat.
- Postrádá interní webhooky a přímou integraci s poskytovateli CRM, jako je MailerLite, a spoléhá se hlavně na MailChimp.
- Bezplatná verze má omezené funkce a nižší limity odpovědí a náklady na upgrade jsou vysoké.
- Uživatelská dokumentace a možnosti podpory jsou méně komplexní než u větších platforem.
Ceny aplikace Forms.
- Zdarma
- Základní: 5 $/měsíc
- Pro: 10 $/měsíc
- Premium: 25 $/měsíc
Formuláře. Hodnocení a recenze aplikace
- G2: 4,5/5 (475+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Forms. app?
Recenze G2 to dobře vysvětluje:
Líbila se mi funkce AI, která umožňuje zadat téma/tvrzení, na základě kterého algoritmus AI průzkumu vytvoří relevantní otázky. Také se mi velmi líbí, že je zdarma! Počet otázek, které můžete položit, není nijak omezen. Má také velmi přehledné rozvržení. […] Při používání aplikace forms.app v prohlížeči Safari se vyskytly některé problémy s kompatibilitou, o kterých jsem nevěděl, dokud mi kolegové neřekli, že nemohou průzkum otevřít.
Líbila se mi funkce umělé inteligence, která vám umožňuje zadat téma/tvrzení, na základě kterého algoritmus AI průzkumu vytvoří relevantní otázky. Také se mi velmi líbí, že je zdarma! Počet otázek, které můžete položit, není nijak omezen. Má také velmi přehledné rozvržení. […] Při používání aplikace forms.app v prohlížeči Safari se vyskytly některé problémy s kompatibilitou, o kterých jsem nevěděl, dokud mi kolegové neřekli, že nemohou průzkum otevřít.
🔍 Věděli jste? Rozhraní CGI (Common Gateway Interface) bylo jedním z prvních způsobů, jak vytvářet interaktivní formuláře na webu. Předtím byly webové stránky čistě statické.
ClickUp: Nejlepší recept na úspěch
Formuláře mají usnadňovat život, ne přidávat chaos. Pokud však trávíte čas žonglováním s roztříštěnými odpověďmi, ručním sledováním dat nebo se snažíte získat skutečné informace, je čas na upgrade. Správný nástroj pro tvorbu formulářů vám pomůže okamžitě shromažďovat informace a reagovat na ně.
ClickUp jde ještě o krok dál.
Odeslané formuláře nezůstávají v doručené poště, ale okamžitě se promění v úkoly, jsou přiřazeny správným osobám a dokonce spouštějí automatizované pracovní postupy. Potřebujete rychlý přehled? Dashboardy ClickUp poskytují informace v reálném čase, zatímco analýza založená na umělé inteligenci vám pomůže odhalit trendy, aniž byste museli procházet nekonečné množství odpovědí.
Přizpůsobení přesahuje základní branding a umožňuje vám přizpůsobit každou otázku pomocí podrobných popisů, dynamických polí a inteligentní logiky, která se přizpůsobuje na základě odpovědí. Vše se hladce propojuje, takže formuláře se stávají aktivní součástí vašeho pracovního postupu, nikoli izolovaným nástrojem.
Proč nechat odpovědi ležet ladem, když mohou přinést výsledky? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅