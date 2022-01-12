ClickUp blog
Jak vytvořit Ganttův diagram v aplikaci Microsoft Word (s šablonami!)
Gantt Charts

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
12. ledna 2022

Ganttův diagram poskytuje vizuální znázornění úkolů a zdrojů jednoho projektu naplánovaných v čase. Ganttovy diagramy jsou vhodné pro jakýkoli tým nebo odvětví a jsou cenným nástrojem pro projektové manažery, kteří tak mohou informovat týmy a zúčastněné strany o pokroku v každé fázi.

V rámci snadno srozumitelných návodů si ukážeme hned dva způsoby, jak vytvořit Ganttův diagram v aplikaci Microsoft Word! ⚙️

Jak vytvořit Ganttův diagram v aplikaci Word

Pokud chcete vytvořit jednoduchou tabulku Ganttova diagramu v aplikaci Microsoft Word, přejděte k výukovému programu pro verzi 2.

Poznámka: V tomto tutoriálu používáme Microsoft Word pro Mac verze 16. 54. Kroky a funkce se mohou lišit, pokud používáte jinou platformu nebo verzi, například Google Docs nebo Google Sheets .

👉 Verze 1: Vytvoření Ganttova diagramu pomocí tabulky Excel

1️⃣ Přidejte data harmonogramu projektu do aplikace Microsoft Excel.

  1. Nejprve otevřete nový dokument aplikace Word.
  2. Vyberte Prázdný dokument > Vytvořit
  3. Na kartě Rozvržení vyberte Orientace > Na šířku.
změňte orientaci stránky na šířku v aplikaci Word
4. Přejděte na kartu Vložit > Graf > Sloupcový > Skládaný sloupcový graf a v části 2D sloupcový klikněte na prostřední graf.

Poznámka: Automaticky se otevře okno aplikace Excel.

Skládaný sloupcový graf v aplikaci Word
5. V aplikaci Excel přejmenujte první řádek sloupců B, C a D na Datum zahájení, Datum ukončení a Doba trvání.

upravit první řádek sloupce s textem v Excelu
6. Zvýrazněte buňky B a C a klikněte pravým tlačítkem myši. Přejděte dolů na Formátovat buňky a vyberte požadovaný formát data.

Poznámka: Počet zvýrazněných buněk závisí na počtu úkolů, které přidáváte do Ganttova diagramu.

Kliknutím na datum změníte formát data v aplikaci Excel.
7. Začněte prvním úkolem a upravte zástupná data přidáním informací o projektu:

  • Sloupec A: název úkolu
  • Sloupec B: datum zahájení
  • Sloupec C: datum ukončení
upravit data pro všechna data zahájení a ukončení v Excelu
8. Vyberte buňku D2 a do řádku vzorců zadejte =C2-$B2.

Použijte vzorec k vyplnění počtu dnů trvání v aplikaci Excel.
9. Znovu vyberte buňku D2 a kliknutím přetáhněte čtverec v pravém dolním rohu až k poslednímu úkolu ve sloupci.

Klikněte a přetáhněte ve sloupci trvání, abyste zkopírovali vzorec v aplikaci Excel.
2️⃣ Upravte Ganttův diagram v aplikaci Word

  1. Návrat do aplikace Word
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na Datum ukončení v legendě grafu > Odstranit řadu.
Stiskněte klávesu Delete, abyste odstranili řadu v aplikaci Word.
3. Klikněte na modrý sloupec, abyste je všechny vybrali > Vyplnit > Bez výplně

změnit výplň každého sloupce v aplikaci Word
3️⃣ Přizpůsobte Ganttův diagram v aplikaci Microsoft Word

Volitelně: Přidejte do diagramu barevné schéma výběrem tabulky a na kartě Formát > vyberte požadovanou barvu tabulky.

použijte kartu Formát změňte barevné téma v aplikaci Word
Volitelně: Přidejte barevné schéma do pruhů úkolů výběrem pruhu úkolu > karta Formát > vyberte požadovanou barvu tabulky.

vyberte barvu tabulky grafu v aplikaci Word
4️⃣ Uložit jako šablonu Ganttova diagramu

  1. Přejděte do nabídky Soubor > Uložit jako šablonu… a zobrazí se dialogové okno.
  2. Zadejte název šablony kalendáře do pole Uložit jako.
  3. Přidejte relevantní značky pod Značky (pro uživatele Mac).
  4. Vyberte, kam chcete uložit šablonu kalendáře
  5. Zkontrolujte, zda je formát souboru nastaven na šablonu Microsoft Word (. dotx).
uložit jako šablonu Ganttova diagramu
👉 Verze 2: Vytvoření Ganttova diagramu pomocí tabulky v aplikaci Word

1️⃣ Vložte tabulku a přidejte data harmonogramu projektu.

  1. Spusťte aplikaci Microsoft Word.
  2. Vyberte Prázdný dokument > Vytvořit
  3. Na kartě Rozvržení vyberte Orientace > Na šířku.
  4. Přidejte název svého Ganttova diagramu
  5. Umístěte kurzor na požadované místo a vložte tabulku.
  6. Na kartě Vložit vyberte Tabulka > najeďte kurzorem na tabulku 2×8 a kliknutím ji vyplňte.
přidat tabulku do nového dokumentu v aplikaci Word
7. Klikněte a přetáhněte středovou čáru směrem doleva tak, aby byl dostatek místa pro názvy úkolů.

Kliknutím a tažením středové čáry přidáte více místa pro názvy úkolů v aplikaci Word.
8. Zvýrazněte všechny pravé sloupce a na kartě Rozložení klikněte na Rozdělit buňky. Poté zadejte 8 do pole Počet sloupců a klikněte na OK.

rozdělte buňky a vytvořte první řádek v aplikaci Word
9. Do tabulky zadejte do prvního řádku týdny 1 až 8 a do prvního sloupce přidejte názvy všech úkolů.

přidání textu do grafu v aplikaci Word
10. Zvýrazněte všechny řádky kromě prvního a na kartě Rozložení klikněte na šipku nahoru pod ovládacím prvkem Výška, abyste upravili výšku řádku.

upravit výšku řádků tabulky v aplikaci Word
11. Znovu zvýrazněte všechny řádky kromě prvního a na kartě Rozložení vyberte ikonu Vycentrovat, aby se text zarovnal na střed.

vycentrujte text tabulky v aplikaci Word
2️⃣ Přidejte barevné schéma do pruhů úkolů

1. Označte buňky a přejděte na kartu Tabulka Návrh > Stínování > vyberte požadovanou barvu (barvy).

přidání barev do lišty úkolů v aplikaci Word
Volitelně: Zvýrazněte pruhy úkolů v jednom řádku a poté přejděte na kartu Rozložení > Sloučit buňky.

přidání textu do pruhů úkolů v aplikaci Word
3️⃣ Přizpůsobte tloušťku ohraničení tabulky

  1. Kliknutím na čtvercovou ikonu v levém horním rohu grafu vyberete vše v tabulce.
  2. Přejděte na kartu Návrh tabulky > pod 1/2 pt > klikněte na 3pt
  3. Klikněte na Ohraničení > Vnější ohraničení.
upravit tloušťku ohraničení tabulky v aplikaci Word
4️⃣ Uložit jako šablonu Ganttova diagramu

  1. Přejděte do nabídky Soubor > Uložit jako šablonu… a zobrazí se dialogové okno.
  2. Zadejte název šablony kalendáře do pole Uložit jako.
  3. Přidejte relevantní značky pod Značky (pro uživatele Mac).
  4. Vyberte, kam chcete uložit šablonu kalendáře Microsoft Word.
  5. Zkontrolujte, zda je formát souboru nastaven na šablonu Microsoft Word (. dotx).
uložit jako šablonu Ganttova diagramu v aplikaci Word
Bonusové výukové programy:

Vytvářejte profesionální Ganttovy diagramy v ClickUp

I když je užitečné vědět, jak vytvořit Ganttův diagram v populárním nástroji, jako je Microsoft Word nebo jakýkoli software pro správu projektů, bylo to spousta práce na diagram, který bude zítra nepoužitelný... možná už za hodinu nebo dvě.

Jak všichni víme (a zažíváme), projekty se mění každý den. Takže zatímco budete ručně vytvářet dynamický Ganttův diagram v MS Word, data, lidé a okolnosti se mohou změnit a vy budete muset začít znovu.

Právě kvůli této nevyhnutelné situaci je nezbytné používat intuitivní softwarový nástroj, který eliminuje manuální práci a umožňuje aktualizace v reálném čase. S ClickUp, výkonnou alternativou k Microsoft Project, nebudete muset vytvářet více verzí šablon Ganttových diagramů!

ClickUp je špičková platforma pro produktivitu, která týmům umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci pod jedním nástrojem. Ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro produktivitu nebo zkušeným projektovým manažerem, přizpůsobení ClickUp se může rozšířit na týmy jakékoli velikosti a zajistit tak konzistentní spolupráci.

clickup ganttův diagram
Ganttův graf v ClickUp se snadno vytváří a spravuje.

  1. Klikněte na + Zobrazit v požadovaném prostoru, složce nebo seznamu.
  2. Vyberte Gantt
  3. Zadejte název tohoto zobrazení
  4. Zaškrtněte políčko Osobní zobrazení, pokud nechcete, aby k němu měl přístup někdo jiný.
  5. Chcete-li, aby se vždy zobrazoval, zaškrtněte políčko Zobrazit připnutý pohled.
  6. Klikněte na Přidat zobrazení.
clickup gantt view
Funkce Ganttova diagramu v ClickUp dokáže něco, co Microsoft Word nezvládá, a to nastavení a správu závislých úkolů:

  1. Rychle zjistěte, kolik času je potřeba k dokončení úkolu, když najedete kurzorem na pruh postupu.
  2. Zobrazte kritickou cestu (řetězec úkolů, které jsou klíčové pro dokončení projektu).
  3. Spravujte úkoly projektu jednotlivě nebo ve skupinách
kritická cesta clickup
Díky editoru s funkcí drag-and-drop můžete provádět změny v Ganttově diagramu během několika sekund, aniž byste museli začínat od začátku:

  • Upravujte data zahájení a termíny dokončení bez vytváření druhé tabulky.
  • Přidávejte úkoly kdykoli, aby odpovídaly rozsahu projektového plánu.
  • Otevřete úkol pro popis, přiřazené osoby, údaje o projektu a další informace.

Co bude dál?

Vytvořte si profesionální Ganttův diagram v ClickUp, nástroji pro správu projektů s bohatými funkcemi, a sdílejte jej s kýmkoli zdarma ještě dnes!

