Jak vytvořit Ganttův diagram v Google Docs (s šablonami!)

Vytvořte základní Ganttův diagram v Google Docs pomocí tohoto snadno srozumitelného návodu. Projdeme si všechny kroky tvorby Ganttova diagramu a rozšíříme vaše znalosti o projektovém řízení v Google. 👩💻
Na konci tohoto článku se naučíte:
- Jak vložit Ganttův diagram z existující tabulky Google
- Jak vytvořit Ganttův diagram se sloupcovým grafem
- Lepší způsob, jak vytvořit Ganttův diagram (nápověda: není to v Google Docs!)
Jak vytvořit základní Ganttův diagram v Google Docs
Pokud potřebujete vytvořit Ganttův diagram od začátku v Google Docs, přejděte k návodu pro verzi 2.
📄 Metoda 1: Vložení z existujícího Ganttova diagramu v Google Sheets
- Otevřete nový dokument z vašeho Google Disku.
- Klikněte na Vložit > Diagram > Ze Sheetů.
Vytvořeno v Google Docs
- Vyberte tabulku > klikněte na Vybrat pro použití
- Znovu vyberte obrázek a v levém dolním rohu klikněte na ikonu tří teček > Všechny možnosti obrázku z rozevíracího menu.
Vytvořeno v Google Docs
- K přizpůsobení diagramu použijte tyto nástroje: Velikost a otočení Zalamování textu Poloha Změna barvy Průhlednost, Jas a Kontrast v části Úpravy
- Velikost a otočení
- Zalamování textu
- Pozice
- Změna barvy
- Průhlednost, jas a kontrast v části Úpravy
Vytvořeno v Google Docs
🛠 Metoda 2: Použití skládaného sloupcového grafu v Google Docs
- Otevřete nový dokument z vašeho Google Disku.
- Z typů grafů vyberte Vložit > Graf > Sloupcový.
- V dolním rohu vyberte z rozbalovacího menu možnost Upravit v Sheets nebo v pravém horním rohu obrázku možnost Otevřít zdroj.
Vytvořeno v Google Docs
- V Google Sheets klikněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu grafu > Upravit graf
- Na kartě Nastavení změňte Žádný na Standardní v části Skládání (tím se automaticky změní Typ grafu na Skládaný sloupcový graf).
Vytvořeno v Google Sheets
- V části Skládaný sloupcový graf vyberte tento typ grafu ⬇️
Vytvořeno v Google Sheets
- Zadejte všechna data do sloupců Google Sheets Sloupec A: seznam názvů jednotlivých úkolů Sloupce B a C: přidejte datum zahájení a ukončení každého úkolu
- Sloupec A: seznam názvů jednotlivých úkolů
- Sloupce B a C: přidejte datum zahájení a datum ukončení každého úkolu.
Vytvořeno v Google Sheets
- Odstraňte datum zahájení zvýrazněním světle modrých pruhů a v části Série změňte průhlednost výplně z 100 % na 0 %.
Vytvořeno v Google Sheets
- Na kartě Přizpůsobit vyberte Styl grafu > upravte Barvu pozadí, Písmo a Barvu ohraničení grafu na tmavší barvu Vyberte Názvy grafů a os a upravte název grafu Vyberte Vodorovnou osu a zaškrtněte políčko Zobrazit osu
- Vyberte Styl grafu > upravte Barvu pozadí, Písmo a Barvu okraje grafu na tmavší barvu.
- Vyberte Názvy grafů a os a upravte název grafu.
- Vyberte Vodorovnou osu a zaškrtněte políčko Zobrazit osu.
Vytvořeno v Google Sheets
- Po dokončení se vraťte do dokumentu Google Docs a klikněte na AKTUALIZOVAT na obrázku, aby se všechny úpravy provedené v Google Sheets přenesly.
- Znovu vyberte obrázek a v levém dolním rohu klikněte na ikonu tří teček > Všechny možnosti obrázku. Pomocí těchto nástrojů můžete graf přizpůsobit: Velikost a otočení Zalamování textu Poloha Přebarvení Průhlednost, Jas a Kontrast v části Úpravy
- Velikost a otočení
- Zalamování textu
- Pozice
- Změna barvy
- Průhlednost, jas a kontrast v části Úpravy
Tip: Pokud potřebujete umístit text nad sloupcový graf, umístěte kurzor napravo od obrázku, stiskněte šipku vlevo na klávesnici, abyste jej přesunuli nalevo od obrázku, a třikrát stiskněte klávesu Enter. ⬇️
Vytvořeno v Google Docs
Jak uložit základní Ganttův diagram jako šablonu v Docs
Vynaložili jste veškeré úsilí na vytvoření Ganttova diagramu v Google Docs. Uložte jej jako šablonu, abyste při příštím projektu ušetřili polovinu času na přípravu! Zde je návod, jak uložit šablonu Ganttova diagramu v Docs:
1. Do názvu dokumentu přidejte slovo Šablona.
Vytvořeno v Google Docs
2. Klikněte na ikonu složky vedle názvu dokumentu > ikona Nová složka.
Vytvořeno v Google Docs
3. Pojmenujte složku a kliknutím na zaškrtávací značku ji uložte.
Vytvořeno v Google Docs
4. Vyberte možnost Přesunout sem , abyste šablonu uložili do složky, kterou jste vytvořili.
Vytvořeno v Google Docs
Nyní můžete přistupovat ke svým vlastním šablonám a přidávat je ze svého Google Disku! 🎉
Existuje lepší (a rychlejší) způsob, jak vytvořit bezplatný Ganttův diagram.
I když je užitečné vědět, jak vytvořit Ganttův diagram v oblíbeném nástroji, jako je Google Docs nebo jakýkoli software pro správu projektů, bylo to spousta práce na diagram, který bude druhý den nepoužitelný... možná dokonce už za hodinu nebo dvě.
Jak všichni víme (a zažíváme), projekty se mění každý den. Takže zatímco budete ručně vytvářet Ganttův diagram v Google Docs, data, lidé a okolnosti se mohou změnit a vy budete muset začít znovu.
Právě kvůli této nevyhnutelné situaci je nezbytné používat intuitivní softwarový nástroj, jako je ClickUp, který eliminuje manuální práci a umožňuje aktualizace v reálném čase.
ClickUp je špičková platforma pro produktivitu, která týmům umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci v jednom nástroji. Ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro produktivitu nebo zkušeným projektovým manažerem, přizpůsobení ClickUp se může rozšířit na týmy jakékoli velikosti a zajistit tak konzistentní spolupráci.
Vizualizujte své projektové plány pomocí Ganttových diagramů ClickUp.
Vytváření a sledování Ganttova diagramu v ClickUp nemůže být jednodušší.
- Klikněte na + Zobrazit v požadovaném prostoru, složce nebo seznamu.
- Vyberte Gantt
- Zadejte název tohoto zobrazení
- Klikněte na Přidat zobrazení.
Přidejte zobrazení ClickUp Gantt a zaškrtněte políčka Osobní zobrazení a Připnout zobrazení pro další nastavení.
To, co Google Docs nedokáže a co funkce Ganttova diagramu v ClickUp dokáže, je nastavení a správa závislých úkolů v časové ose vašeho projektu:
Zjistěte více o závislostech v ClickUp!
- Rychle zjistěte, kolik času je potřeba k dokončení úkolu, když najedete kurzorem na pruhy postupu.
- Zobrazit kritickou cestu (řetězec úkolů, které jsou klíčové pro dokončení projektu)
- Spravujte úkoly projektu jednotlivě nebo ve skupinách
Zapněte nebo vypněte funkce Kritická cesta a Volný čas pro další přizpůsobení.
Díky editoru s funkcí drag-and-drop můžete provádět změny v Ganttově diagramu během několika sekund, aniž byste museli začínat od začátku:
- Upravujte data zahájení a termíny dokončení bez nutnosti vytvářet druhou tabulku.
- Přidávejte úkoly kdykoli podle potřeby, aby odpovídaly rozsahu projektu.
- Otevřete úkol pro popis, přiřazené osoby, údaje o projektu a další informace.
Upravte sloupce na požadovanou velikost přetažením šířky v postranním panelu zobrazení Gantt.
Co dál?
Pokud vám základní Ganttovy diagramy v Docs nestačí, vytvořte si profesionální Ganttův diagram v ClickUp a sdílejte ho s kýmkoli zdarma ještě dnes! 🤩