Co jsou závislosti v Ganttově diagramu? (Kompletní průvodce)

Závislosti jsou všude.
Je lidské spoléhat se na jiné věci nebo lidi.
Jako když potřebujete ranní kávu ☕, abyste mohli začít fungovat.
Podobně i projekty a úkoly mají své vlastní závislosti. Pomáhají vám definovat vztahy mezi aktivitami, abyste je mohli provádět ve správném pořadí.
Co jsou ale závislosti v Ganttově diagramu a jak je můžete využít?
V tomto článku se dozvíte o závislostech v Ganttově diagramu a jejich různých typech. Ukážeme vám také, jak spravovat závislosti v Ganttově diagramu pomocí skvělého nástroje pro zvýšení produktivity.
Pojďme na to.
Co jsou závislosti v Ganttově diagramu?
Závislosti jsou vztahy mezi dvěma úkoly nebo činnostmi, kdy dokončení (nebo zahájení) jednoho úkolu závisí na dokončení (nebo zahájení) druhého.
Závislosti úkolů se obvykle zobrazují v Ganttově diagramu, což je druh sloupcového grafu používaného v projektovém řízení.
Kromě závislostí vám Ganttovy diagramy pomohou také vizualizovat:
- Důležité úkoly v projektu
- Harmonogram projektu nebo časová osa
- Milníky projektu
- Průběh projektu
Albert Ho, projektový manažer William Osler Health System a zakladatel Healthcare Heroes, říká: „Ganttovy diagramy jsou klíčovým nástrojem při komunikaci se sponzory projektu a členy projektového týmu.“
Další informace najdete v našem jednoduchém průvodci Ganttovým diagramem.
4 typy závislostí používaných v Ganttově diagramu
Obecně existují čtyři typy závislostí, které můžete použít k identifikaci vztahu mezi úkoly:
1. Dokončit, aby bylo možné začít (FS)
Závislost FS je nejčastěji se vyskytující závislost.
V tomto případě nemůže následující úkol začít, dokud není dokončen předchozí úkol.
Řekněme například, že renovujete svůj dům. Nejprve musíte vytvořit návrhový plán (úkol A), jinak nemůžete začít s renovací (úkol B).
2. Od začátku do konce (FF)
V tomto typu závislosti nebo propojení úkolů nemůže následující úkol být dokončen , dokud není dokončen předchozí úkol.
Například nemůžete zaplatit instalatérům a tesařům (úkol B), dokud nedokončí práci uvedenou ve smlouvě (úkol A).
3. Od začátku do konce (SF)
Tento typ závislosti je vzácný.
Zde nelze dokončit následující úkol, dokud nebyl zahájen předchozí úkol. Následující úkol však lze dokončit kdykoli po zahájení předchozího úkolu.
Například nemůžete dokončit stěhování nového nábytku (úkol B), dokud nezačne renovace (úkol A). Jakmile dokončíte renovaci, můžete si v klidu nastěhovat nový nábytek.
4. Start to start (SS)
V této závislosti může následující úkol začít až po zahájení předchozího úkolu.
Například tapetu (úkol B) můžete začít lepit až poté, co začnete nanášet lepidlo na zeď (úkol A).
Předstih a zpoždění
Doba realizace a zpoždění jsou důležité pojmy, pokud jde o závislosti.
Doba realizace je doba, po kterou můžete zahájit následující úkol před dokončením předchozího úkolu.
Zpoždění je čas, který potřebujete po dokončení předchozího úkolu před zahájením následujícího úkolu. V ClickUp se tomu říká Slack Time.
Jon M. Quigley, projektový manažer s certifikací PMP a CTFL ve společnosti TE Connectivity a ředitel společnosti Value Transform, LLC, ukazuje, jak lze pomocí předstihu a zpoždění zkrátit celkovou dobu trvání harmonogramu.
Pokud například můžete zahájit nový úkol před dokončením předchozího úkolu, můžete na nový úkol aplikovat předstih, aby byla celková doba trvání projektu kratší.
Stejně tak někdy bude následující úkol vyžadovat několik dní mezi nimi, v takovém případě budete muset přidat časovou rezervu ( Slack Time v ClickUp ).
Jak nastavit a sledovat závislosti?
Nyní již rozumíte různým závislostem, ale jak je nastavit a sledovat?
Máme pro vás ten správný nástroj.
Seznamte se s ClickUp, jednou z nejlépe hodnocených platforem pro správu projektů na světě!
ClickUp nabízí tři různé typy závislostí úkolů:
- Čekání na
- Blokování
- Odkazy na
A nebojte se.
Je to mnohem jednodušší než zjišťovat, které závislosti jsou FF, SF, SS atd.
Podívejme se, jak na to.
Pokud úkol vyžaduje, aby byl před ním dokončen jiný úkol, stačí jej nastavit jako závislost čekající na.
Například potřebujete přidat milník do časové osy projektu. Nastavte jej tedy jako čeká na. Přidejte úkoly, jako je schválení marketingovým týmem nebo zainteresovanými stranami, jako úkoly, na které čeká.
Pokud je nutné dokončit určitý úkol, aby mohly být zahájeny další úkoly, nastavte jej jako blokující závislost. Například pokud není dokončen časový plán projektu, projekt nemůže být zahájen. Můžete tedy přidat více úkolů, které blokuje úkol časového plánu projektu.
Navíc odkaz na závislost funguje nejlépe, když různé úkoly nejsou na sobě přímo závislé, ale rozhodně spolu souvisejí.
A jako bonus, díky varování o neúplnosti nemůžete pokazit svou spolupráci. Toto varování se spustí, když se někdo pokusí uzavřít úkol se závislostí.
Nyní se podívejme, jak snadné může být spravování závislostí v Ganttově diagramu v ClickUp.
Bonus: Vytvořte vztahy mezi úkoly pomocí obousměrného propojení!
Jak spravovat závislosti v Ganttově diagramu?
Na internetu možná najdete rady, abyste použili šablonu Ganttova diagramu nebo si ji sami vytvořili v aplikaci Microsoft Excel nebo Word.
Takto byste měli postupovat v dané situaci:
Zde je důvod:
Pokud se těmito doporučeními nebudete řídit, můžete nakonec strávit spoustu času a úsilí tím, co ClickUp zvládne několika kliknutími.
Podívejme se, jak můžete tento výkonný software pro řízení projektů využít ke správě závislostí v Ganttově diagramu.
Krok 1: Vytvořte Ganttův diagram
Vytvoření Ganttova diagramu se závislostmi nikdy nebylo snazší.
V ClickUp to zvládnete pouhými třemi kliknutími.
- Klikněte na + v libovolné složce, seznamu nebo prostoru.
- Vyberte zobrazení Ganttův diagram
- Pojmenujte to
A to je vše. Úspěšně jste vytvořili Ganttův diagram.
Po vytvoření Ganttova diagramu můžete na postranní liště diagramu vybrat, která data chcete zobrazit.
Vyberte si úkoly ze seznamů, prostorů nebo složek a přidejte je do Ganttova diagramu.
Můžete také začít s předem připravenými šablonami Ganttových diagramů:
Krok 2: Naplánujte všechny své úkoly
V ClickUp se všechny vaše naplánované úkoly standardně zobrazují v Ganttově diagramu.
Pokud vám tedy chybí úkol nebo podúkol, je to proto, že jste jej nenaplánovali.
Není to nic složitého.
Pojďme to hned změnit.
Všechny vaše neplánované úkoly najdete v postranním panelu Ganttova diagramu. Z postranního panelu můžete dokonce přidat nový úkol a naplánovat ho.
Stačí umístit kurzor na stejné řádky jako neplánovaná úloha v Ganttově diagramu a kliknout na datum, na které ji chcete naplánovat.
ClickUp vám také umožňuje upravit datum zahájení úkolu a termín splnění v postranním panelu.
Poznámka: Protože všichni potřebujeme trochu volna, můžete si zvolit skrytí víkendů. Pokud tak učiníte, všechny úkoly naplánované na víkend se automaticky přesunou na následující pracovní den, tedy na pondělí.
Podívejte se na tyto nástroje pro vytváření grafů závislostí!
Krok 3: Nastavení, přeplánování nebo odstranění závislostí
Nastavení závislostí může znít jako velmi náročná úloha.
A my vám to nemáme za zlé.
Úkol A je závislý na úkolu B. Úkol C je závislý na úkolu A. Úkol D je závislý na úkolech B a C...
Přesně tak.
Ve skutečnosti to však není tak složité, když si to dokážete představit.
A co je nejdůležitější, s pomocí ClickUp je to mnohem jednodušší.
Ganttův diagram ClickUp je díky své výkonné funkci drag and drop velmi snadno použitelný.
Jak moc jsou účinné?
Dostatečně výkonný nástroj, který umožňuje nastavit a přeplánovat závislosti úkolů během několika sekund.
Podívejme se, jak na to.
Stačí jen nakreslit čáry mezi úkoly v Ganttově diagramu a ClickUp je automaticky nastaví jako závislosti!
Nyní se podíváme na přeplánování.
Ho tvrdí, že možnost automatického přizpůsobení harmonogramů úkolů ušetří čas.
„Místo ručního vyplňování je to užitečné, když je úkolů velké množství a u složitých víceletých projektů.“
Naštěstí vám ClickUp může pomoci to snadno zvládnout!
K tomu je třeba zajistit, aby byla v Nastavení zobrazení povolena funkce „Přeplánovat závislosti“, jinak nebude fungovat přeplánování pomocí drag and drop.
Takže nejprve to udělejte.
Hotovo?
Skvělé. ✓
Nyní můžete snadno přetáhnout jakýkoli úkol se závislostmi na nové datum, aniž byste se museli obávat, že narušíte data ostatních úkolů, závislosti nebo časovou osu.
Když totiž přetáhnete takovou úlohu, ClickUp automaticky přeplánuje všechny následující úlohy v řetězci závislostí.
Ulevilo se vám?
Co když potřebujete přeplánovat celou skupinu úkolů?
Není to vůbec složité!
V ClickUp se skupina úkolů zobrazuje v seznamu, prostoru nebo složce.
Stačí přetáhnout celou skupinu do Ganttova diagramu, aniž byste narušili časovou osu. Datum zahájení, datum ukončení nebo termín splnění všech vašich úkolů bude odpovídajícím způsobem upraveno.
Poznámka: Pokud vaše závislost úkolů sestává z podúkolů, nezapomeňte povolit funkci „Přemapovat termíny podúkolů“. Tímto způsobem, když změníte termín nebo datum ukončení úkolu nadřazeného úkolu, ClickUp automaticky přemapuje vaše podúkoly o stejnou dobu.
Závislosti úkolů se v průběhu projektu často mění.
Někdy je třeba je přeplánovat, což už víte, jak udělat.
Jindy však ztrácejí svůj význam, a proto je nutné je smazat.
Chcete-li to provést v ClickUp, stačí najet kurzorem myši na řádek závislosti a kliknout na něj. Poté vyberte možnost Odstranit.
Víme, co si myslíte.
Co se stane, když omylem smažete závislost při najetí kurzorem?
Nebojte se. Před odstraněním závislosti vždy obdržíte varování.
Pokud nestisknete tlačítko „smazat“, nic nezmizí. 💨
Krok 4: Najděte kritickou cestu
Některé projekty budou dokončeny včas, zatímco jiné mohou mít potíže.
To může být problém, protože…
Než začnete panikařit, právě v tomto případě se hodí výpočet kritické cesty.
Quigley zdůrazňuje význam kritické cesty.
„Jakékoli zpoždění těchto úkolů způsobí zpoždění projektu. [Kritická cesta] je vhodná pro včasné předpovědi a řízení očekávání.“
Zobrazí se vám pouze základní úkoly, které musíte splnit, abyste projekt dokončili.
Už jsme si ověřili, že v ClickUp nejsou věci nikdy složité.
Je tedy samozřejmé, že výpočet kritické cesty v našem Ganttově diagramu bude hračka. 🎂
Stačí najít ikonu „Výpočty cesty”, jak je znázorněno na obrázku níže.
A poté přepněte na „Kritická cesta“.
Pravděpodobně jste si všimli „Slack Time“ pod „Critical Path“ na obrázku. To ukazuje oblasti, kde můžete upravit své úkoly, aniž by to mělo vliv na datum dokončení projektu.
Krok 5: Sdílejte Ganttův diagram se zainteresovanými stranami
Váš projekt může zahrnovat osoby, jako jsou klienti, externí zainteresované strany atd., které nejsou součástí vašeho pracovního prostoru.
Pokud se mohou připojit k ClickUp, je to perfektní.
Vždy rádi přivítáme nové členy.
Ale pokud se nemohou spojit, nezoufejte.
Místo toho přivítejte veřejné sdílení!
Umožňuje sdílet zobrazení Ganttova diagramu jako verzi pouze pro čtení, ke které lze přistupovat pomocí tajného odkazu.
Krok 6: Sledujte závislosti
Jediné, co zbývá, je sledovat vaše závislosti.
Zobrazení Ganttova diagramu již poskytuje mnoho vizuálních údajů týkajících se:
- Časová osa projektu
- Každý závislý úkol
- Kritická cesta
Závislosti však můžete sledovat i v jiných zobrazeních, včetně zobrazení Seznam, Kalendář a Tabule.
Ne, nemusíte závislosti přidávat znovu.
Zobrazení jsou flexibilní, takže při přepnutí se zobrazí všechny nastavené závislosti.
V zobrazení Seznam můžete dokonce vytvořit sloupec závislostí, ve kterém se budou závislosti zobrazovat!
Sledování položek v našem Ganttově diagramu je navíc jako zábavná hra na hledání věcí. Zde je krátká hra na hledání. 🔍
- Žlutý kosočtverec, to je milník
- Modrá úloha, je aktivní
- Zelený úkol, je dokončen
- Červený úkol, je urgentní
A pokud chcete vědět, kolik vám ještě zbývá, stačí najet kurzorem na pruh a uvidíte procentuální pokrok!
Poznámka: Další příklady Ganttových diagramů a vše o správě projektů pomocí Ganttových diagramů najdete v našem průvodci správou projektů pomocí Ganttových diagramů.
Plánujte projekty pomocí drag and drop
Závislosti v Ganttově diagramu jsou geniální.
Můžete je nastavovat, sledovat, přeskupovat a vizualizovat přímo z diagramu.
Ale pouze pokud máte k dispozici správný nástroj pro řízení projektů.
Šablona Excelu vám neumožní snadno přesouvat položky pomocí vzorců.
A bezplatné online šablony Ganttových diagramů nejsou příliš flexibilní.
Jediným nástrojem, který vám nabízí flexibilitu, sdílení, bezpečnost a přizpůsobení, je ClickUp.
Tento výkonný software pro zvýšení produktivity a tvorbu Ganttových diagramů vám umožní vytvářet úkoly, nastavovat jejich trvání a přiřazovat je konkrétním osobám, plánovat projekty a mnoho dalšího. Nezapomeňte, že v ClickUp můžete vytvořit Ganttův diagram pro více projektů pouhými třemi kliknutími.
Zbývá už jen dodat:
Spoléhejte se na ClickUp , který spolehlivě a zdarma spravuje vaše závislosti, abyste se mohli vrátit k ranní kávě, na které jste závislí!