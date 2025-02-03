11 nejlepších alternativ Jotform, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Uvažujete o přechodu z Jotform?
Nyní je ideální čas prozkoumat alternativy Jotform, které odpovídají vašim potřebám.
Ačkoli Jotform je oblíbeným nástrojem pro vytváření online formulářů, existuje mnoho nových možností – některé s lepšími funkcemi, jednodušším rozhraním a flexibilnějšími cenami. Vytváření poutavých formulářů založených na datech je díky rostoucí nabídce výkonných nástrojů pro tvorbu formulářů, které uspokojí různé potřeby, snadnější než kdykoli předtím.
Ať už jste marketér, který potřebuje pokročilé přizpůsobení, malá firma sledující náklady nebo jen hledáte jednodušší nástroj, správná alternativa může zlepšit vaše zkušenosti s vytvářením formulářů.
Zde jsem shromáždil nejlepší možnosti, které se mohou rovnat Jotformu v oblasti funkcí, snadnosti použití a hodnoty, a pomohou vám najít to nejlepší řešení pro vaše projekty.
Co byste měli hledat v alternativě k Jotform?
Při výběru alternativy k Jotform je důležité identifikovat funkce, které odpovídají vašim cílům. Zde je stručný průvodce tím, co je třeba upřednostnit, abyste našli perfektní nástroj pro tvorbu formulářů, který vyhovuje vašim potřebám.
- Funkce přizpůsobení: Vyberte si nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožní vytvářet přizpůsobené formuláře pro všechny potřeby. Měl by také mít dostatek funkcí pro podporu více formátů formulářů, jako jsou kontaktní formuláře, formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků a registrační formuláře.
- Bezpečnost: Vyberte si nástroj pro tvorbu formulářů s přísnými zásadami ukládání dat, který vám pomůže vytvářet bezpečné online formuláře. Tím zajistíte ochranu všech citlivých údajů, které respondenti sdílejí při odesílání formulářů a online průzkumů.
- Snadné použití: Vyberte si intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožní vytvářet formuláře s pokročilými funkcemi bez složitých požadavků na kódování nebo dlouhého učení. Editor typu drag-and-drop je bonusem.
- Nákladová efektivita: Vyberte si nástroje pro tvorbu formulářů, které vám umožní vytvářet hromadné formuláře, aniž by vám to udělalo díru do kapsy.
11 nejlepších alternativ Jotform
Zde je 11 nejlepších alternativ Jotform pro vytváření formulářů, které jsou ideální pro osobní i profesionální použití:
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné vytváření formulářů a sběr dat)
ClickUp je výkonný software pro správu práce s pokročilými funkcemi – snadno se řadí mezi nejlepší alternativy Jotform.
Zde jsou některé z jeho funkcí, které používám k vytváření formulářů a sběru dat:
ClickUp Form View mi umožňuje vytvářet skvělé formuláře pro jakékoli účely – shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců, získávání informací o zákaznících, provádění průzkumů trhu a další.
Umožňuje mi také přizpůsobit průzkumy a formuláře podle mých potřeb. Od barev po motivy, mohu změnit i ty nejmenší detaily a vytvořit dokumenty, které odpovídají potřebám mé společnosti a mého publika.
ClickUp Form View také disponuje podmíněnou logikou, která mi umožňuje navrhovat formuláře a průzkumy, které se inteligentně přizpůsobují odpovědím uživatelů. Díky tomu se jedná o pokročilý nástroj pro tvorbu formulářů, který je vhodný pro vytváření složitých formulářů.
Po snadném vytvoření formuláře přichází na řadu odpovědi na průzkumy a správa dat. V tomto ohledu důvěřuji ClickUp Automations.
Díky sadě více než 100 automatizací využívám tuto funkci k odstranění zdlouhavé ruční práce při sběru a analýze odpovědí z průzkumů. Přiřazuji úkoly a přidávám komentáře k formulářům, abych zajistil, že správný člen týmu podnikne příslušné kroky.
Kromě toho ClickUp disponuje analytickými nástroji založenými na umělé inteligenci, které poskytují přesnou analýzu každé odpovědi a usnadňují informované rozhodování.
Když nestíhám ruční přizpůsobení nebo analýzu výkonu formulářů, používám ClickUp Brain.
Tento chytrý nástroj s umělou inteligencí zvládne vše – vytvoří personalizované a dynamické formuláře, přidělí úkoly členům týmu, analyzuje data z formulářů a vše mezi tím – a to vše během několika minut! Skutečný zachránce!
Nejlepší funkce ClickUp
- Implementujte vlastní pole ClickUp a přizpůsobte pole formulářů tak, aby odpovídala vašim potřebám při sběru dat.
- Sbírejte odpovědi z formulářů automaticky v ClickUp Tasks, abyste mohli snadno sledovat, spravovat a přiřazovat odeslané formuláře ve svém pracovním prostoru.
- Využijte šablony formulářů ClickUp k rychlému vytvoření standardních formátů formulářů, jako jsou formuláře pro zpětnou vazbu, žádosti a průzkumy.
- Prohlížejte a analyzujte odeslaná data přímo z panelů ClickUp, abyste získali přehled v reálném čase a mohli se lépe rozhodovat.
- Pomocí integrace ClickUp můžete formuláře hladce propojit s aplikacemi třetích stran, jako jsou Google Sheets, Slack a Zapier.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou zaznamenat mírnou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Google Forms (nejlepší pro vytváření jednoduchých formulářů v rámci ekosystému Google)
Google Forms je cloudový nástroj pro tvorbu formulářů. Je intuitivní, uživatelsky přívětivý a skvělý pro začátečníky.
Díky bohatým funkcím pro spolupráci můžete vytvářet průzkumy a formuláře, které vyžadují vstupy od různých členů týmu.
Za velmi solidní považuji také funkce nástroje pro přizpůsobení. Umožňují vám personalizovat základní prvky značky, jako jsou barvy, obrázky, písma atd. Google Forms také podporuje podmíněnou logiku.
Nejlepší funkce Google Forms
- Poskytuje neomezené vytváření formulářů a odpovědí.
- Nabízí řadu předem navržených šablon pro formuláře zpětné vazby, přihlášky atd., abyste mohli začít od nuly.
- Generuje automatické tabulky a grafy pro analýzu dat v reálném čase.
- Google Forms se hladce integruje s nástroji Google Workspace, jako jsou Google Analytics, Sheets atd.
Omezení Google Forms
- Nabízí pouze základní funkce
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Google Forms
- Navždy zdarma
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Forms
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 800 recenzí)
3. Typeform (nejlepší pro vytváření interaktivních konverzačních formulářů a průzkumů)
Pokud chcete vytvářet efektivní formuláře, které budou ladit s vaší značkou, doporučuji Typeform.
Tento průzkumný nástroj umožňuje uživatelům vytvářet formuláře, které jsou vysoce přizpůsobené a interaktivní. Přidejte prvky značky, videoobsah, následné akce – cokoli chcete.
Další věc, která se mi na Typeform líbí, je jeho technika zpracování a analýzy dat. Integrovaná umělá inteligence automaticky analyzuje všechny odpovědi, takže vám ušetří těžkou práci.
Nejlepší funkce Typeform
- Pomáhá vytvářet poutavé konverzační formuláře s uživatelsky přívětivým rozhraním.
- Podporuje multimediální prvky, jako jsou obrázky a videa.
- Nabízí integrované analytické funkce pro sledování odpovědí a míry dokončení.
- Integruje se s více než 300 nezbytnými aplikacemi a nástroji, jako jsou Zapier, Google Sheets a Mailchimp.
Omezení Typeform
- Zahrnuje určitou míru učení.
- Bezplatný tarif má omezené funkce.
Ceny Typeform
- Navždy zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Growth Essentials: 199 $/měsíc
- Growth Pro: 349 $/měsíc
- Growth Custom: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
4. Wufoo (nejlepší pro vytváření snadno použitelných formulářů a zpráv)
Další na mém seznamu nejlepších alternativ Jotform je Wufoo, vytvořený společností SurveyMonkey. Tento nástroj pro tvorbu formulářů je velmi univerzální.
Můžete jej použít k vytváření jednoduchých registračních formulářů, kontaktních formulářů, dotazníků pro zaměstnance a vlastních zpráv – to vše bez nutnosti programování. Umožňuje také vytvářet platební formuláře pro přijímání virtuálních plateb prostřednictvím Stripe, PayPal atd.
Jelikož je tento nástroj čistě cloudový, všechna data z formulářů a odpovědi z průzkumů jsou bezpečně uloženy na centrálním místě.
Nejlepší funkce Wufoo
- Nabízí více než 400 předem připravených šablon pro různé typy formulářů.
- Nabízí možnosti přizpůsobení pomocí CSS pro branding.
- Obsahuje intuitivní podmíněnou logiku pro přizpůsobení uživatelského prostředí.
- Integruje se s nástroji jako Asana, Mailchimp a WordPress.
Omezení Wufoo
- Bezplatný tarif má velmi základní funkce.
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat znalost CSS.
Ceny Wufoo
- Navždy zdarma
- Starter: 19 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc
- Ultimate: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
5. SurveyMonkey (nejlepší pro vytváření formulářů a průzkumů s výkonnými analytickými funkcemi)
SurveyMonkey je jedním z nejkomplexnějších nástrojů na tomto seznamu.
Tato alternativa k Jotform je užitečná pro týmy, které denně zpracovávají velké objemy údajů z průzkumů. Její funkce umělé inteligence nabízí podrobnou analýzu odpovědí, což usnadňuje zpracování dat a tím i rozhodování.
A to není vše – tento nástroj vám také umožňuje vkládat formuláře přímo do webových stránek, e-mailů atd., takže je vaše publikum může rychle vyplnit, aniž by bylo přesměrováno na jinou stránku.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Nabízí širokou škálu vysoce kvalitních přizpůsobitelných šablon pro vytváření formulářů a průzkumů.
- Podporuje funkce jako pokročilá a větvící se logika pro sběr správných dat.
- Umožňuje různé typy otázek, jako jsou hodnotící stupnice a maticové otázky.
- Integruje se s více než 200 platformami, včetně Salesforce a HubSpot.
Omezení SurveyMonkey
- Složité rozhraní může být pro nové uživatele příliš náročné.
- Stejné funkce jsou k dispozici za rozumnější ceny v jiných nástrojích.
Ceny SurveyMonkey
- Navždy zdarma
- Premier Annual: 1 428 $/rok
- Výhoda roční: 468 $/rok
- Standardní měsíční poplatek: 99 $/měsíc
- Výhoda pro tým: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Team Premier: 75 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
6. Cognito Forms (nejlepší pro vytváření formulářů se složitými výpočty)
Cognito Forms je alternativní nástroj pro tvorbu formulářů, který zjednodušuje složitost vytváření formulářů a zpracování jejich dat.
Je speciálně navržen pro zpracování složitých výpočtů a je vhodný pro vytváření účtenek, přijímání plateb a další podobné úkoly.
Vzhledem k tomu, že Cognito Forms také disponuje podmíněnou logikou, je užitečné při vývoji dynamických průzkumů , které osloví širokou veřejnost. Líbí se mi také celková použitelnost a výkon Cognita.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Obsahuje různé předem připravené šablony speciálně navržené pro různá odvětví, jako je IT, HR atd.
- Nabízí snadno použitelný editor typu drag-and-drop pro vytváření formulářů a průzkumů.
- Sloučí se s vaším pracovním postupem, aby zajistil maximální efektivitu.
- Integruje platební možnosti přímo se Stripe a PayPal.
Omezení Cognito Forms
- Chybí komplexní nástroje pro vytváření reportů pro analýzu odpovědí v průzkumech.
- Vyžaduje to mírnou nauku.
Ceny Cognito Forms
- Jednotlivec: Navždy zdarma
- Pro: 15 $/měsíc
- Tým: 35 $/měsíc
- Enterprise: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
7. Formstack (nejlepší alternativa k Jotform pro vytváření automatizovaných formulářů v souladu s HIPAA)
Hledáte nástroj pro vytváření bezpečných online formulářů? Vřele doporučuji Formstack.
Tento generátor formulářů s umělou inteligencí klade důraz na bezpečnost. Je v souladu s nařízeními GDPR, HIPAA, WCAG a PCI, což ho činí ideálním pro citlivé úkoly, jako je výběr plateb.
Kromě toho vám také umožňuje vytvářet profesionální a vizuálně přitažlivé dokumenty a zprávy na míru. Dalším aspektem, který se mi na Formstacks líbí, je jeho přehledné uživatelské rozhraní, které je významnou výhodou.
Nejlepší funkce Formstack
- Poskytuje předem připravené šablony pro různé kategorie, jako je odvětví, typ formuláře atd.
- Nabízí silnou podmíněnou logiku pro přizpůsobené zážitky.
- Nabízí praktické informace z dat formuláře tím, že je směruje do centrálních obchodních systémů.
- Poskytuje integraci s více než 260 nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot a Mailchimp.
Omezení Formstack
- Může být drahé, zejména pro malé podniky.
- Základní tarif neposkytuje plný přístup ke všem funkcím.
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Balíček: 299 $/měsíc (fakturováno měsíčně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
8. Zoho Forms (nejlepší pro týmy, které používají aplikace Zoho k automatizaci vytváření formulářů)
Zoho Forms je jednou z nejznámějších alternativ Jotformu, a to z mnoha dobrých důvodů.
Ať už potřebujete vytvořit registrační formuláře pro své zákazníky, přihlášky pro přijímání nových zaměstnanců nebo formuláře pro zpětnou vazbu za účelem zlepšení dovedností, tento nástroj je dostatečně univerzální , aby splnil všechny požadavky.
Kromě toho jsou předem navržené šablony již tak komplexní – s více než 30 typy polí – že byste formulář nemuseli příliš přizpůsobovat.
Zoho vám navíc umožňuje vkládat formuláře pro snadný přístup a sběr dat.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Zahrnuje snadný nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop.
- Splňuje hlavní bezpečnostní standardy, jako je HIPAA, pro bezpečné shromažďování dat.
- Generuje automatická oznámení v reálném čase pro odeslání formulářů.
- Hladce se integruje s aplikacemi Zoho, jako jsou CRM a Mail.
Omezení Zoho Forms
- Možnosti přizpůsobení nemusí být tak rozsáhlé jako u jiných nástrojů.
- Integrace mimo ekosystém Zoho může být omezená.
- Bezplatný tarif není dobrou bezplatnou alternativou k Jotform.
Ceny Zoho Forms
- Navždy zdarma
- Základní: 10 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Standard: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Profesionální: 50 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 90 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Microsoft Forms (nejlepší pro vývoj formulářů integrovaných s Office 365)
Vyberte si Microsoft Forms, pokud chcete snadno použitelný nástroj pro tvorbu formulářů bez zbytečné složitosti.
Tento nástroj podporuje základní funkce, jako je tvorba formulářů, přizpůsobení, šablony, integrace atd. Pomáhá také analyzovat odpovědi a umožňuje spravovat data prostřednictvím intuitivního panelu pro správu formulářů.
Na MS Forms se mi nejvíce líbí, že podporuje více jazyků, což usnadňuje dosah – tato funkce není u mnoha nových nástrojů pro tvorbu formulářů běžná.
Nejlepší funkce Microsoft Forms
- Podporuje spolupráci mezi členy týmu v reálném čase.
- Nabízí různé typy otázek, včetně kvízů a průzkumů.
- Umožňuje vizualizaci dat pomocí automatických tabulek a grafů.
- Plně integrovatelný s nástroji Microsoft 365, jako jsou Excel a OneNote.
Omezení Microsoft Forms
- Nabízí méně pokročilých funkcí
- Nepodporuje přímý výběr plateb.
Ceny Microsoft Forms
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (361 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (181 recenzí)
10. Paperform (nejlepší pro vytváření formulářů pro sběr online plateb)
Paperform je ideální pro uživatele, kteří hledají nástroj pro tvorbu formulářů, který umožňuje hladké přijímání online plateb.
Od digitálních podpisů a výpočtů až po vysoce bezpečné platby pomocí přizpůsobitelných platebních formulářů – tento nástroj zajišťuje efektivitu v každém kroku procesu.
Paperform navíc pomáhá vytvářet základní formuláře a průzkumy, spravovat plánování a rezervace a podepisovat dokumenty.
Líbí se mi také celkové uživatelské rozhraní tohoto nástroje – je intuitivní a dobře navržené.
Nejlepší funkce Paperform
- Umožňuje vytvářet vizuálně působivé formuláře s více než 700 přizpůsobitelnými rozvrženími.
- Umožňuje vytvářet webové formuláře, plánovací formuláře, formuláře pro vstupní stránky, kvízy atd.
- Umožňuje vkládání formulářů na webové stránky s vlastním CSS.
- Integrace s více než 2 000 aplikacemi a nástroji, jako jsou Slack, Asana a Dropbox.
Omezení Paperform
- Přizpůsobení šablon je obtížné
- Ceny za pokročilé funkce jsou vysoké.
Ceny Paperform
- Essentials: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Podnikání: 129 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
11. ProProfs Survey Maker (nejlepší pro vytváření formulářů a průzkumů s kvízy a zpětnou vazbou)
Pokud hledáte nástroj výhradně pro tvorbu průzkumů, měl by vás zaujmout ProProfs Survey Maker.
Díky editoru typu drag-and-drop lze snadno vytvářet formuláře, průzkumy, kvízy, testy a hodnocení, které shromažďují cennou zpětnou vazbu od uživatelů.
Nástroj nabízí různé možnosti přizpůsobení, které umožňují personalizovat prvky formuláře, jako jsou barvy a loga. Další výhodou je flexibilita nástroje – formulář můžete sdílet jako odkaz na sociálních sítích nebo jej vložit na svůj web.
Nejlepší funkce nástroje ProProfs Survey Maker
- Nabízí přizpůsobitelné šablony pro vytváření registračních formulářů přizpůsobených pro různá odvětví.
- Podporuje různé typy otázek, včetně výběru z více možností a hodnotících škál.
- Nabízí funkce pro spolupráci, které umožňují přístup a vstup pro celý tým.
- Integruje se s nástroji jako Mailchimp a Google Analytics.
Omezení nástroje ProProfs Survey Maker
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale.
- Bezplatný tarif má omezení týkající se odpovědí a funkcí.
Ceny nástroje ProProfs Survey Maker
- Navždy zdarma
- Podnikání: 19,99 $/měsíc za 100 odpovědí
Hodnocení a recenze nástroje ProProfs Survey Maker
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Vytvářejte online formuláře s nejlepší alternativou Jotform – ClickUp!
Online průzkumy shromažďují důležité interní a externí údaje, které společnosti umožňují nasměrovat své úsilí správným směrem a efektivněji sloužit svému publiku.
Abyste toho však dosáhli, potřebujete přístup k nástrojům pro tvorbu formulářů, které odpovídají vašim cílům v oblasti efektivity.
Ačkoli je Jotform bohatý na funkce, v některých oblastech zaostává, což může bránit vašemu úspěchu.
S ClickUp maximalizujete efektivitu při vytváření formulářů a sběru informací. ClickUp, postavený na síle umělé inteligence, je vaším komplexním řešením pro automatizaci všech úkolů souvisejících s formuláři a průzkumy.
Zaregistrujte se na ClickUp a navrhujte přizpůsobené formuláře, které vždy splní svůj účel!