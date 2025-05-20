Plánujete komunitní akci a chcete, aby byla dokonalá. Rozhodnete se proto shromáždit informace o preferencích potenciálních účastníků. Jak ale efektivně shromáždit tyto informace od desítek, možná stovek lidí? Odpověď zní: vytvořením průzkumu v Google Forms.
Stejně jako zkušený organizátor akcí, který naslouchá každému detailu, i vy můžete pomocí Google Forms pro své průzkumy navázat kontakt se svým publikem. Můžete přizpůsobit otázky, snadno shromažďovat data a analyzovat odpovědi, abyste splnili očekávání všech.
Ať už jste pedagog hledající zpětnou vazbu, obchodní profesionál provádějící průzkum trhu nebo organizátor akcí plánující další velkou událost, Google Forms vám usnadní vytváření, distribuci a analýzu průzkumů.
Je to více než jen nástroj – je to most k porozumění a zapojení vašeho publika.
Jak vytvořit průzkum v Google Forms
Vytváření průzkumů v Google Forms vám pomůže získat cenné informace od vašeho publika. Jakmile analyzujete a aplikujete sdílenou zpětnou vazbu, můžete začít vytvářet lepší produkty a služby, pořádat akce přizpůsobené preferencím vašeho cílového publika a v tomto procesu dosahovat vynikajících výsledků pro vaši značku nebo podnikání.
⭐ Doporučená šablona
Vytváření průzkumů v Google Forms může být omezené, postrádat možnosti přizpůsobení a být obtížně spravovatelné. Použijte bezplatnou šablonu průzkumu zapojení zaměstnanců od ClickUp k vytváření, sledování a organizování zpětné vazby.
Provedeme vás jednotlivými kroky tohoto procesu.
Krok 1: Otevřete Google Forms
Nejprve otevřete prohlížeč a přejděte na webovou stránku Google Forms. Ujistěte se, že jste přihlášeni pomocí účtu Google, který chcete propojit s průzkumem.
Příklad: Předpokládejme, že jste učitel a chcete zjistit preference svých studentů ohledně připravovaného projektu. Služba Google Forms vám tuto úlohu usnadní a zrychlí.
Můžete vytvořit formulář, ve kterém studenti mohou uvést svůj preferovaný typ projektu (např. skupinový projekt, individuální projekt). Mohou také sdílet témata, která je zajímají (např. věda, historie). Tyto informace vám pomohou přizpůsobit projekt tak, aby vyhovoval zájmům a potřebám vašich studentů.
Krok 2: Spusťte nový prázdný formulář
Klikněte na Prázdný formulář, abyste mohli začít od nuly, nebo vyberte šablonu , která vyhovuje vašim potřebám. Šablony poskytují přednastavenou strukturu a předvyplněné otázky pro vaše průzkumy v Google Formulářích, což vám ušetří čas. Samozřejmě můžete informace upravit a přizpůsobit formulář podle svých představ, i když používáte šablonu.
Příklad: Pokud organizujete komunitní akci, vyberte šablonu „Registrace na akci“. Ta již obsahuje přednastavená pole, jako je jméno, e-mail a preference. Otázky můžete přizpůsobit podle potřeb vaší akce.
Můžete se například zeptat: „O které lekce máte zájem?“ s možnostmi jako „Ranní jóga“, „Kuchařský workshop“ a „Výtvarný kurz“.
Krok 3: Přidejte název a popis
Pojmenujte svůj formulář relevantním názvem, například „Preference komunitních akcí“. Přidejte stručný popis, který poskytne kontext, například „Vyplňte prosím tento průzkum, abyste nám pomohli naplánovat co nejlepší akci.“
Příklad: Průzkum mezi studenty můžete nazvat „Preference třídních projektů“ s popisem „Sdělte nám, jaká témata a formáty projektů preferujete“. Studentům můžete nabídnout možnosti jako „čas ve třídě“, „domácí úkoly“ nebo „online spolupráce“.
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby některé otázky bylo nutné vyplnit? Přepněte přepínač Povinné.
Krok 4: Vytvořte otázky
Google Forms podporuje různé typy otázek:
- Více možností: Tento typ je ideální pro výběr jedné možnosti ze seznamu. Například: „Kterou aktivitu byste na akci upřednostnili?“
- Zaškrtávací políčka: Zaškrtávací políčka umožňují respondentům vybrat více odpovědí. Například: „Vyberte všechny pokrmy, které byste si na akci přáli.“
- Krátké odpovědi: Tyto jsou ideální pro stručné textové odpovědi, jako například „Máte nějaké další připomínky nebo návrhy?“
- Lineární stupnice: Tato stupnice je užitečná pro hodnocení otázek na numerické stupnici, například „Ohodnoťte svůj zájem o outdoorové aktivity (1–5)“.
- Mřížka s výběrem z více možností: Mřížka umožňuje respondentům vybrat možnosti z matice otázek, jako například „Ohodnoťte následující aktivity z hlediska budování týmu, zábavy a složitosti na stupnici od 1 do 5“.
Chcete-li přidat otázku, klikněte na ikonu „+“ v plovoucí liště nástrojů, vyberte typ otázky a vyplňte potřebné údaje.
Příklad: V případě průzkumu ve třídě můžete položit otázku „Které téma výstavy vás zajímá nejvíce?“ a nabídnout několik možností výběru, například „Věda“, „Historie“, „Literatura“ atd.
Krok 5: Přizpůsobte formulář
Pomocí ikony palety můžete přizpůsobit barvu a styl svého formuláře. Přidejte obrázky nebo videa, pokud je to nutné, aby byl váš průzkum zajímavější.
Příklad: Přizpůsobte formulář průzkumu pro svou třídu barvami své školy nebo tématem akce, aby byl vizuálně atraktivní. Můžete vybrat různé obrázky záhlaví, barvy pozadí a styly písma. Řekněme, že barvy vaší školy jsou modrá a zlatá. Můžete tedy nastavit barvu pozadí na modrou a použít zlaté akcenty v textu a obrázku záhlaví.
Krok 6: Konfigurace nastavení
Kliknutím na tlačítko Nastavení přejděte do nastavení průzkumu. Zde můžete shromažďovat e-mailové adresy, omezit počet odpovědí na jednu osobu a spravovat další předvolby podle svých potřeb.
Příklad: V případě průzkumu zpětné vazby zaměstnanců týkajícího se experimentu s hybridní prací můžete chtít shromáždit e-mailové adresy, abyste zajistili, že každý zaměstnanec odpoví pouze jednou. Tímto způsobem můžete zabránit zaměstnancům v odesílání více odpovědí a zajistit tak integritu dat. Navíc, pokud vznikne potřeba následného šetření, můžete respondentům zaslat e-mail s žádostí o další vysvětlení nebo doplňující informace.
Shromažďování e-mailových adres je také užitečné pro sledování, kdo na váš průzkum odpověděl a kdo ne, což vám umožní zasílat připomenutí zaměstnancům, kteří průzkum ještě nevyplnili.
Krok 7: Odeslání průzkumu
Jakmile je formulář připraven, klikněte na tlačítko Odeslat. Průzkum můžete sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu nebo jej vložit na webovou stránku. Pomocí ikony odkazu zkraťte adresu URL, aby se dala snadno sdílet.
Příklad: Pošlete odkaz na průzkum třídy svým studentům e-mailem nebo jej zveřejněte na online portálu vaší školy. Je dobré si uvědomit, že odkazy na průzkumy Google Formuláře nemají ve výchozím nastavení omezenou platnost. Jakmile formulář vytvoříte a sdílíte, odkaz zůstane aktivní po neomezenou dobu, dokud jej ručně nezrušíte.
Krok 8: Analyzujte odpovědi
Google Forms se snadno integruje s Google Sheets, což vám umožňuje analyzovat odpovědi v tabulce. Díky tomu je snadné třídit, filtrovat a vizualizovat data.
Příklad: Poté, co vaši zaměstnanci odešlou svou zpětnou vazbu k novému experimentu s hybridní prací, můžete pomocí Google Sheets zjistit, kolik lidí nový systém podporuje a kolik ne, a podle toho naplánovat jeho zavedení.
Google Forms však neslouží pouze pro akce, učebny a stížnosti zaměstnanců. Můžete vytvořit podrobné šablony dotazníků, abyste získali zpětnou vazbu k různým dalším aspektům vašeho podnikání – od marketingových kampaní po specifikace produktů, od vnímání značky po celkovou spokojenost zaměstnanců.
Průzkumy Google mohou být také účinným nástrojem pro získávání interních informací a porozumění názorům zaměstnanců ve vaší organizaci.
Díky pochopení toho, jak váš tým vnímá svou práci, můžete zavést změny, které zlepší celkovou spokojenost a produktivitu. Tyto průzkumy můžete také využít k hlubšímu prozkoumání analytických údajů o pracovní síle a k přijímání rozhodnutí založených na datech.
Postupováním podle těchto kroků můžete prostřednictvím svého osobního účtu Google vytvořit efektivní dotazníky v Google Forms, shromáždit cenná data a na základě odpovědí činit informovaná rozhodnutí.
Omezení používání Google Forms pro průzkumy
Ačkoli Google Forms je výkonný nástroj pro vytváření průzkumů, má několik omezení. Jejich pochopení vám pomůže rozhodnout, zda je to ten správný nástroj pro vaše potřeby, nebo zda by byla lepší alternativa.
1. Omezené typy otázek
Google Forms nabízí řadu typů otázek, ale postrádá některé pokročilé možnosti, které poskytují jiné nástroje pro průzkumy. Například nepodporuje určité interaktivní formáty otázek, jako je drag-and-drop nebo pokročilá podmíněná logika.
Pokud provádíte podrobný průzkum zákazníků pro účely průzkumu trhu, který vyžaduje, aby respondenti hodnotili položky nebo poskytovali zpětnou vazbu dynamičtěji, Google Forms nemusí být dostatečný.
2. Základní analýza dat
Ačkoli je Google Forms pro základní analýzu dat integrován s Google Sheets, nenabízí podrobné analytické funkce ani pokročilé funkce pro vytváření přehledů. Pro komplexnější analýzu budete muset data exportovat do jiných nástrojů.
Pro obchodní profesionály, kteří potřebují provádět podrobnou analýzu sentimentu nebo vytvářet sofistikované vizualizace dat, může být toto omezení významnou překážkou. Může být nutné použít software pro tvorbu formulářů s pokročilejšími analytickými funkcemi.
3. Nedostatek vlastního brandingu
Google Forms nabízí omezené možnosti přizpůsobení vzhledu vašeho průzkumu. Nelze plně přizpůsobit formulář logem, barvami nebo písmem vaší společnosti, což může být důležité pro zachování profesionálního vzhledu a/nebo zapamatovatelnosti značky.
Pokud jste organizátorem akcí a chcete účastníkům nabídnout zážitek spojený s vaší značkou, nedostatek možností přizpůsobení může způsobit, že váš průzkum bude působit méně propracovaně, familiárně, oficiálně nebo důvěryhodně. Nástroje, které nabízejí šablony formulářů pro zpětnou vazbu s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení značce, mohou být vhodnější a průzkumy tak budou pro vaše publikum lépe rozpoznatelné.
4. Omezené možnosti integrace
Google Forms se dobře integruje s ostatními nástroji Google Workspace, ale ve srovnání s jinými nástroji pro průzkumy má omezenou integraci s aplikacemi třetích stran. To může omezit vaše možnosti automatizace pracovních postupů a zefektivnění procesů.
Pro výzkumníky, kteří potřebují integrovat data z průzkumů přímo do CRM systémů nebo nástrojů pro automatizaci marketingu, mohou být tato omezení problémem. Pro hladkou integraci mohou být vhodnější nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků, které podporují více platforem.
5. Žádné offline funkce
Google Forms vyžaduje připojení k internetu pro vytváření a vyplňování průzkumů. Není k dispozici žádný offline režim, což může být problém, pokud potřebujete shromažďovat data v oblastech se špatným připojením k internetu.
Pokud provádíte průzkumy uživatelů na vzdálených místech nebo akcích, kde je přístup k internetu nespolehlivý, může toto omezení bránit vašim snahám o sběr dat a budete muset přejít na flexibilnější nástroje.
Ačkoli je Google Forms vynikající pro základní průzkumy, tato omezení mohou ovlivnit jeho vhodnost pro složitější úkoly. Pokud se setkáte s těmito výzvami, může být výhodné zvážit alternativu, jako je ClickUp, nástroj pro správu projektů a spolupráci.
Vytvářejte průzkumy pomocí formulářů ClickUp
Jak vaše firma roste, potřebujete výkonnější nástroj než Google Forms, abyste mohli využívat pokročilé funkce, podrobnější analýzy a hladkou integraci do vašeho pracovního postupu. ClickUp Forms bude vaším největším spojencem!
Zobrazení formuláře v ClickUp vám umožňuje vytvářet přehledné formuláře pro sběr jakýchkoli informací. Z odpovědí ve formuláři můžete vytvářet úkoly a provádět na jejich základě akce, kdykoli budete připraveni.
Tento pohled zahrnuje podmíněnou logiku, která vám umožňuje vytvořit dynamický formulář podporující více případů použití, což šetří čas jak vám, tak respondentům.
Pomocí zobrazení formuláře ClickUp můžete snadno spravovat a analyzovat odpovědi v průzkumech, což z ClickUp dělá vynikající alternativu k Google Forms.
- Vlastní pole: Použijte různé typy polí, jako jsou textová pole, rozevírací seznamy, data a hodnocení, abyste získali podrobné odpovědi. Skrytá pole automaticky vyplňují známé informace o respondentech, což šetří čas.
- Vytváření úkolů: Automaticky převádějte odpovědi z formulářů na úkoly. Přiřazujte úkoly jednomu nebo více uživatelům a spravujte je prostřednictvím různých zobrazení.
- Šablony úkolů: Vytvořte opakovaně použitelné šablony úkolů pro opakující se procesy, abyste ušetřili čas a zajistili konzistentnost.
- Snadné sdílení: Formuláře můžete snadno sdílet pomocí přímých odkazů nebo je vložit na webové stránky.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp vytvářet a spravovat průzkumy a zároveň řešit omezení, se kterými se můžete setkat v Google Forms.
Krok 1: Otevřete ClickUp a vytvořte nový formulář
Zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu ClickUp. Přejděte do prostoru, kde chcete vytvořit formulář, klikněte na tlačítko „+ Vytvořit nový“ a vyberte „Formulář“.
💡Tip pro profesionály: ClickUp integruje vaše formuláře do vašeho systému pro správu projektů, čímž zefektivňuje sběr dat a správu úkolů na jednom místě.
Krok 2: Přizpůsobte si formulář
ClickUp nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení. Přidejte logo své společnosti, upravte barvy tak, aby odpovídaly vaší značce, a vyberte si z různých typů otázek, včetně těch, které nejsou k dispozici v Google Forms, jako jsou hodnocení a nahrávání souborů.
Jednou z výhod používání ClickUp Forms oproti Google Forms je možnost vytvořit pro vaše publikum profesionální a značkový zážitek, který je zásadní pro udržení konzistentního image firmy.
Krok 3: Přidání a uspořádání otázek
Zahrňte otázky s výběrem z více možností, zaškrtávací políčka, krátké a dlouhé textové odpovědi, hodnocení a další. Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje přeskupování otázek.
Příklad: V průzkumu zapojení zaměstnanců můžete položit otázku „Jak jste spokojeni se svou současnou pozicí?“ s použitím hodnotící stupnice nebo „Jaké změny byste si přáli na pracovišti?“ s dlouhou textovou odpovědí.
Krok 4: Nakonfigurujte nastavení formuláře
Nastavte oprávnění, aby k formuláři měli přístup a mohli jej odesílat pouze oprávnění uživatelé. Můžete také nastavit oznámení, která vás upozorní na přijetí nové odpovědi.
Tato nastavení zefektivňují sběr dat a zajišťují bezpečné nakládání s citlivými informacemi.
Krok 5: Sdílejte svůj formulář
Jakmile je váš formulář připraven, ClickUp nabízí několik možností sdílení. Můžete vygenerovat sdílený odkaz, vložit formulář na svůj web nebo jej odeslat přímo e-mailem.
Tím zajistíte, že se váš průzkum snadno dostane k zamýšlenému publiku, ať už se zaměřujete na zaměstnance, klienty nebo jiné zainteresované strany.
Krok 6: Analyzujte odpovědi
Podrobné analytické údaje ClickUp vám pomohou identifikovat trendy a činit informovaná rozhodnutí na základě shromážděných dat. Odpovědi jsou automaticky organizovány, což vám umožňuje vytvářet úkoly, nastavovat priority a sledovat pokrok přímo z odpovědí ve formuláři. Kromě toho můžete vizualizovat data pomocí ClickUp Dashboards a nástrojů pro vytváření reportů.
ClickUp vs. Google Forms: překonávání omezení
Formuláře ClickUp řeší několik omezení Google Forms:
- Pokročilé přizpůsobení: Na rozdíl od Google Forms nabízí ClickUp rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které lze sladit s vaší značkou.
- Podrobné analýzy: Integrace ClickUp s dashboardy a nástroji pro vytváření reportů poskytuje hlubší vhled.
- Vylepšená integrace: ClickUp se hladce integruje s dalšími nástroji a pracovními postupy.
- Offline funkce: ClickUp podporuje offline sběr dat prostřednictvím své mobilní aplikace.
- Pokročilé typy otázek: ClickUp obsahuje interaktivnější formáty otázek pro komplexní potřeby průzkumů.
Použijte šablony ClickUp
ClickUp také nabízí řadu šablon, díky kterým můžete svůj průzkum rychle spustit.
Jednou z vynikajících šablon je šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp, která je ideální pro shromažďování informací od vašeho týmu o jejich spokojenosti a úrovni zapojení. Obsahuje předdefinované otázky a možnosti přizpůsobení, které vyhovují vašim konkrétním potřebám.
Tato šablona vám pomůže:
- Shromažďujte komplexní zpětnou vazbu od zaměstnanců efektivně
- Analyzujte odpovědi a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Přizpůsobte šablonu tak, aby odpovídala značce vaší společnosti a konkrétním cílům průzkumu.
Co se týče funkcí, můžete:
- Označte stav úkolu, například „Dokončeno“, „V kontrole“ a „K kontrole“, abyste mohli sledovat průběh průzkumu.
- Použijte 32 vlastních atributů, jako například „Jsem za svou práci spravedlivě odměňován“, „Dostávám odpovídající placené volno“, „Další zpětná vazba“, „Mohu sdílet své nápady na zlepšení s firmou“ a „Naše firma si cení mého kariérního postupu“.
- Otevřete sedm zobrazení v různých konfiguracích ClickUp, jako jsou „Všechny příspěvky“, „Oddělení“, „Zpětná vazba týmu“, „Zpětná vazba společnosti“ a „Průvodce pro začátečníky“, abyste mohli snadno přistupovat ke zpětné vazbě a organizovat ji.
- Budujte angažovanost zaměstnanců pomocí značkování, závislostí úkolů, automatizace, umělé inteligence a dalších funkcí.
💡Tip pro profesionály: ClickUp nabízí šablony pro různé potřeby průzkumů, od spokojenosti zaměstnanců po zpětnou vazbu od zákazníků, což usnadňuje okamžité zahájení sběru cenných dat.
Kromě toho je na platformě k dispozici šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp, která vám zajistí všechny nástroje potřebné pro efektivní sběr dat.
Šablona vám pomůže následujícím způsobem:
- Vlastní stavy a pole: Vytvořte vlastní stavy (např. „V procesu kontroly“, „Zkontrolováno“, „K kontrole“) a sledujte tak průběh každého průzkumu. Navíc můžete přidat vlastní pole a kategorizovat odpovědi podle různých atributů, jako je „Celková spokojenost s produktem“ a „Zkušenosti s používáním“, což usnadní lepší organizaci a analýzu zpětné vazby.
- Více přizpůsobených zobrazení: V šabloně máte k dispozici pět zobrazení, včetně „Celková spokojenost“, „Odeslané odpovědi“ a „Hodnocení produktů“. Tato rozmanitost umožňuje týmům vizualizovat a analyzovat data z různých perspektiv, což usnadňuje identifikaci trendů a oblastí, které je třeba v rámci vývoje produktů vylepšit.
- Funkce pro správu projektů: Integrujte funkce pro správu projektů, jako je sledování času, varování o závislostech a přidávání značek. Tyto funkce pomáhají týmům efektivněji spravovat proces průzkumu a zajišťují, že zpětná vazba je shromažďována a zpracovávána včas.
- Nástroje pro analýzu dat: Pomocí integrovaných nástrojů můžete data shrnout do tabulek a grafů. Toto vizuální znázornění zpětné vazby pomáhá rychle pochopit názory zákazníků a činit informovaná rozhodnutí na základě výsledků průzkumu.
Ať už potřebujete software pro průzkumy mezi zaměstnanci nebo komplexní systém zpětné vazby, ClickUp vám to zajistí.
Vytvářejte, spouštějte a analyzujte průzkumy rychleji s ClickUp
Vytváření a správa průzkumů pomocí ClickUp Forms zjednodušuje proces a nabízí pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení, které Google Forms postrádá. Ať už provádíte průzkum trhu, sbíráte zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo hledáte informace o klientech, první z nich poskytuje integrované řešení, které splní vaše potřeby.
S ClickUp můžete využívat vylepšené přizpůsobení, podrobné analýzy, snadnou integraci s jinými nástroji, offline funkce a interaktivní formáty otázek. Kromě toho vám řada dostupných šablon, jako je šablona průzkumu zapojení zaměstnanců, pomůže rychle a efektivně začít.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a vytvářejte průzkumy světové úrovně!