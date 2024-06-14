Jak provádět uživatelský průzkum

Představte si, že vytvoříte softwarový produkt, strávíte hodiny prací na strategii, designu a funkčnosti, jen abyste zjistili, že ho nikdo nechce používat. Frustrující, že?
Právě proto je uživatelský výzkum základem úspěšného vývoje softwaru. V průměru vám každý dolar investovaný do UX přinese 100 dolarů – návratnost investic ve výši 9 900 %!
Uživatelský průzkum shromažďuje informace o vaší cílové skupině, které slouží jako podklad pro rozhodnutí týkající se designu a vývoje. Jde o to aktivně naslouchat uživatelům a porozumět jejich problémům, cílům a mentálním modelům, místo aby se dělaly domněnky.
Pokud to uděláte správně, pomůže vám to:
- Včas identifikujte potřeby uživatelů a vyvarujte se investování času a zdrojů do funkcí, které uživatelé nechtějí nebo nepovažují za užitečné.
- Vytvořte produkt, který je intuitivní, efektivní a příjemný na používání, což povede k vyšší spokojenosti a retenci uživatelů.
- Přizpůsobte svůj produkt jejich konkrétním problémům, čímž v konečném důsledku zvýšíte zájem uživatelů a přijetí produktu.
Tato příručka vám pomůže rozluštit očekávání vašich uživatelů a proměnit zamyšlené „proč“ v momenty úžasu. Ponořte se do ní a naučte se, jak efektivně provádět výzkum uživatelů, abyste mohli vytvářet software, který si zamilují.
Základy uživatelského průzkumu
Účinný uživatelský průzkum závisí na dobře definovaném přístupu. Dobrý uživatelský průzkum se zaměřuje spíše na cíle uživatelů než na předem vytvořené představy. Využívá různé výzkumné metody k získání uceleného přehledu a objektivně analyzuje data, aby identifikoval vzorce a trendy.
Naopak špatný uživatelský průzkum se opírá o domněnky nebo omezené množství dat. Používá jedinou výzkumnou metodu, která nemusí zachytit celý obraz, a ignoruje zpětnou vazbu uživatelů, která je v rozporu s původními předpoklady.
Zde jsou další vlastnosti, které odlišují tyto dva pojmy:
|Charakteristiky
|Dobrý uživatelský průzkum
|Špatný uživatelský průzkum
|Zaměření
|Cíle a problémy uživatelů
|Předem vytvořené představy nebo předpoklady
|Metody výzkumu
|Rozmanitost (např. rozhovory, průzkumy, testování použitelnosti)
|Jedna metoda (např. průzkum)
|Analýza dat
|Cíl, identifikuje vzorce a trendy
|Zaujatý, ignoruje protichůdná data
|Výběr vzorku
|Cílové skupiny reprezentativních uživatelů
|Používá praktické vzorky (např. kolegy).
|Výzkumné otázky
|Otevřené, průzkumné
|Navádějící otázky s požadovaným výsledkem
|Role výzkumníka
|Facilitátor, nestranný pozorovatel
|Prosazujte konkrétní řešení
|Výsledky
|Hluboké porozumění potřebám uživatelů ovlivňuje rozhodnutí o designu.
|Produkty nesplňují očekávání, což vede k vyšším nákladům na vývoj kvůli přepracování.
|Výhody
|Vytvářejte produkty, které uživatelé milují, a snižte náklady na vývoj.
|Produkty nesplňují očekávání; vede to k vyšším nákladům na vývoj kvůli přepracování.
Zajistěte, že provádíte kvalitní uživatelský průzkum, a to zohledněním následujících osvědčených postupů:
- Upřesněte výzkumné otázky a metody na základě průběžných zjištění.
- Zajistěte, aby váš vzorek odrážel vaši cílovou skupinu.
- Otestujte svůj přístup na malé skupině před zahájením výzkumu v plném rozsahu.
- Zajistěte přesnou analýzu dat pomocí podrobných poznámek a záznamů.
- Kombinujte různé výzkumné metody, abyste ověřili své poznatky.
- Shromažďujte zpětnou vazbu během celého procesu návrhu a vývoje.
Role uživatelského průzkumu v procesu návrhu UX
Uživatelský výzkum tvoří základ přístupu zaměřeného na uživatele (UCD). UCD upřednostňuje potřeby uživatelů v průběhu celého procesu návrhu, což vede k funkčním a uživatelsky přívětivým produktům.
Díky pochopení potřeb a problémů uživatelů mohou designéři vytvářet intuitivní rozhraní a uživatelské toky, které tyto potřeby efektivně řeší.
Výzkum uživatelů můžete využít k definování uživatelských person, vytvoření map uživatelských cest a informování o testování použitelnosti, což jsou všechny nezbytné kroky v procesu UCD.
Hodnota uživatelského průzkumu ve vývoji produktů
Výzkum uživatelů přináší vývoji produktů několik výhod:
- Identifikace příležitostí: Průzkum uživatelů vám pomůže odhalit neuspokojené potřeby uživatelů a identifikovat příležitosti pro inovace.
- Prioritizace funkcí: Díky pochopení priorit uživatelů můžete vývojové úsilí nejprve zaměřit na nejdůležitější funkce.
- Ověřování návrhů: Umožňuje vám testovat vaše návrhové koncepty a sbírat zpětnou vazbu od uživatelů v rané fázi a často, čímž zajistíte, že váš produkt je na správné cestě k řešení problémů zákazníků.
Jak provádět uživatelský průzkum v 5 krocích
Možná máte k dispozici demografické a psychografické údaje o svých uživatelích z cookies webových stránek, registrací a interakcí s produkty, klikání, stížností a dalších datových bodů. To ale nutně neznamená, že je znáte do detailu. Průzkum uživatelů vám pomůže propojit tyto údaje s jejich motivacemi a nákupním chováním, což vám poskytne hluboký vhled do „proč“ reakcí vašich uživatelů – nejen do „co“ a „jak“.
Zde je přehled základních kroků, jak správně provádět uživatelský průzkum:
Krok 1: Stanovte cíle
Definujte konkrétní cíle, kterých chcete svým výzkumem dosáhnout. Identifikujte konkrétní problémy nebo otázky, na které chcete prostřednictvím svého výzkumu najít odpověď. Tento krok určuje směr celého procesu.
Pomocí ClickUp Docs můžete s týmem brainstormovat cíle výzkumu. Vytvářejte, upravujte a spolupracujte na sdílených dokumentech v reálném čase, zaznamenávejte nápady a zajistěte, aby všichni byli sladěni s cíli výzkumu.
Postupujte takto:
- Vytvořte dokument a použijte jej jako společné plátno pro brainstorming cílů výzkumu. Seznamte potenciální potřeby a problémy uživatelů. K zaznamenávání nápadů a jejich kategorizaci můžete využít funkce ClickUp, jako jsou myšlenkové mapy a odrážky.
- Pomocí Dokumentů shromážděte informace o produktech konkurence. Zahrňte alespoň funkce, cílovou skupinu a recenze uživatelů. To vám pomůže identifikovat potenciální mezery na trhu a zdůraznit oblasti, ve kterých může váš produkt vyniknout.
- Shromážděte uživatelská data z různých zdrojů, jako jsou marketingové profily nebo předchozí uživatelské průzkumy. Konsolidujte tyto informace v dokumentu a vytvořte ucelený uživatelský profil, který odráží cíle a potřeby vaší cílové skupiny.
- Pomocí Dokumentů můžete společně vylepšovat své kvantitativní a kvalitativní výzkumné otázky. Díky centrálnímu místu, kde můžete diskutovat a opakovaně projednávat otázky, zajistíte, že budou v souladu s vašimi celkovými cíli a poskytnou vám praktické poznatky.
Krok 2: Vytvořte hypotézy
Na základě svých počátečních poznatků formulujte fundované odhady o chování uživatelů. Hypotézy vám zabrání v tom, abyste se pustili do výzkumu naslepo. Pomohou vám zaměřit se na konkrétní aspekty chování uživatelů, které chcete pochopit.
Dobrá hypotéza je:
- Konkrétní: Zaměřuje se na konkrétní aspekt chování uživatelů nebo funkčnost softwaru.
- Praktické: Mělo by to být ověřitelné pomocí vámi zvolených výzkumných metod.
- Měřitelné: Měli byste být schopni definovat metriky úspěchu, abyste mohli ověřit nebo vyvrátit hypotézu.
Pomocí ClickUp Mind Maps můžete v reálném čase brainstormovat běžné frustrace nebo výzvy uživatelů související s vaším softwarem. Vizualizace hypotéz dále přináší jasnost do vašeho přístupu.
Začněte s hlavním cílem výzkumu uprostřed myšlenkové mapy. Vytvořte podvětve pro každou hypotézu související s tímto cílem.
Ke každé hypotéze můžete přidat podrobnosti v podobě stručného prohlášení, skupiny uživatelů (např. noví uživatelé, mobilní uživatelé atd.) a jednotlivých hypotéz souvisejících s vašimi cíli (např. Pokud nabídneme přihlášení přes sociální sítě, doba registrace se zkrátí o 20 %).
Zvažte cíle uživatelů: Co se uživatelé snaží pomocí vašeho softwaru dosáhnout? S jakými překážkami se mohou setkat? Máte nějaké základní předpoklady o chování uživatelů? Formulujte je jako testovatelné hypotézy.
Použijte různé barvy nebo ikony k vizuálnímu vymezení cílů výzkumu nebo skupin uživatelů.
Krok 3: Vypracujte plán uživatelského průzkumu
Dobře definovaný plán vám zajistí, že zůstanete soustředění a shromáždíte data nezbytná k zodpovězení vašich výzkumných otázek. Tento plán nastiňuje:
Metodika výzkumu
V závislosti na cílech vašeho výzkumu vyberte nejvhodnější výzkumné metodiky (průzkumy, rozhovory atd.).
Tip: Průzkumy jsou skvělé pro shromažďování velkého množství dat od širokého publika. Jsou ideální pro měření nálady, preferencí a názorů uživatelů na konkrétní téma. Jsou efektivní a nákladově efektivní, ale postrádají hluboké poznatky.
Na druhou stranu, rozhovory a fokusní skupiny nabízejí příležitosti k hloubkovým rozhovorům, které poskytují bohaté poznatky o motivacích, chování a myšlenkových procesech uživatelů. Mohou být užitečnější pro generování nápadů, zkoumání vnímání uživatelů a identifikaci společných témat.
Nábor účastníků
Najměte účastníky, kteří reprezentují vaši cílovou uživatelskou základnu. K nalezení vhodných účastníků využijte online náborové platformy nebo svou stávající síť uživatelů.
Pomocí tabule ClickUp Whiteboards a šablony ClickUp Research Whiteboard Template můžete s týmem brainstormovat a definovat kritéria pro nábor účastníků. Vizuálně zmapujte ideální profil uživatele a prodiskutujte strategie náboru.
Pomocí barevného kódování rozlišujte mezi různými náborovými kanály nebo stavy účastníků (např. kontaktován, prověřen, potvrzen). Pro zefektivnění procesu integrujte ClickUp s náborovými nástroji, které používáte.
Využijte funkci Chat v ClickUp k diskusi o náborových strategiích s členy svého týmu přímo na tabuli.
Zatímco funkce tabule pomáhá soustředit se na brainstorming a flexibilitu, šablona výzkumné tabule vám díky předem připraveným sekcím nabízí strukturovaný přístup.
Sběr dat
Nastíňte metody, které budete používat ke sběru dat (dotazníky, poznámky z pozorování, testování použitelnosti, třídění karet a A/B testování).
Pomocí formulářů ClickUp vytvořte uživatelsky přívětivé průzkumy a formuláře pro zpětnou vazbu, abyste mohli shromažďovat kvantitativní data. Přizpůsobte otázky, použijte podmíněnou logiku ke strukturování průzkumu, shromažďujte data anonymně a analyzujte odpovědi v rámci ClickUp.
Zefektivněte celý tento proces pomocí šablony plánu uživatelského průzkumu ClickUp.
Tato šablona obsahuje části pro definování cílů a metod, nábor účastníků a plánování výzkumných sezení. Vyplňte tyto části podrobnostmi o svém konkrétním výzkumném plánu.
Jasně nastíňte své výzkumné cíle v určené sekci. Rozdělte své výzkumné aktivity na proveditelné úkoly ClickUp. Může se jednat o nábor účastníků, vytváření scénářů rozhovorů, provádění průzkumů nebo analýzu dat.
Přiřaďte každému úkolu termín a vytvořte realistický časový plán pro svůj výzkumný projekt. Pozvěte relevantní zúčastněné strany ke spolupráci v reálném čase.
Můžete také vyzkoušet různé způsoby vizualizace svého výzkumného plánu. Použijte zobrazení seznamu pro lineární rozdělení úkolů nebo zobrazení Kanban v ClickUp pro sledování pokroku v systému Kanban.
Krok 4: Provádění a syntéza
Zde svůj plán uvedete do praxe. Implementujte zvolené výzkumné metody a analyzujte shromážděná data, abyste identifikovali vzorce a poznatky.
- Provádění průzkumu: Zajistěte během průzkumných sezení příjemné a nestranné prostředí. Zaměřte se na aktivní naslouchání a kladení otevřených otázek, abyste získali podrobné informace o zákaznících.
Všechny získané poznatky centralizujte pomocí šablony ClickUp User Studies Template.
Šablona poskytuje strukturovaný rámec pro shromažďování poznatků, analýzu jejich platnosti a doporučení vhodných opatření, která pomohou zvýšit uživatelský komfort vašeho softwaru.
- Analýza dat: Jakmile data shromáždíte, analyzujte je, abyste identifikovali vzorce a trendy. Hledejte opakující se témata a použijte je k vyvození závěrů o svých uživatelích.
- Použijte šablonu ClickUp User Studies Template jako centrální místo pro dokumentaci výsledků průzkumu, citátů uživatelů a klíčových poznatků.
- Analyzujte kvalitativní data (komentáře uživatelů) a kvantitativní data (odpovědi v průzkumech), abyste lépe porozuměli uživatelské zkušenosti.
- Hledejte vzorce a trendy v datech. Existují nějaké běžné frustrace, se kterými se uživatelé setkávají při používání konkrétní funkce? Existují nějaké problémy s použitelností, které brání uživatelům v dosažení jejich cílů?
Krok 5: Sdílejte zjištění
Své výzkumné závěry sdělte svému týmu jasně a stručně. Podpořte své závěry vizuálními prvky, jako jsou tabulky a grafy. Velmi užitečné mohou být v tomto případě vlastní zobrazení ClickUp.
Tím zajistíte, že všichni členové týmu budou na stejné vlně a budou moci tyto poznatky využít během celého vývojového procesu.
Vytvářejte poutavé prezentace, abyste mohli své výzkumy sdělit zainteresovaným stranám a členům týmu. Dokumentujte výsledky svých výzkumů na centrálním místě, například v ClickUp Doc, aby byly snadno přístupné a bylo možné se k nim v budoucnu vrátit.
Různé typy metodik uživatelského průzkumu
V oblasti vývoje softwaru pomáhají metody uživatelského výzkumu pochopit, jak lidé se softwarem pracují a jaké mají s ním zkušenosti. Tyto metody lze obecně rozdělit do dvou hlavních typů:
Kvalitativní výzkum
Zaměřuje se na hluboké porozumění myšlenkám, pocitům a chování uživatelů pomocí technik, jako jsou:
- Rozhovory s uživateli: Provádění individuálních diskusí za účelem porozumění potřebám a motivacím uživatelů.
- Focus groups: Organizování skupinových diskusí za účelem shromáždění různých pohledů
- Třídění karet: Uživatelé kategorizují informace, aby porozuměli svým mentálním modelům.
- Deníkové studie: Uživatelé sledují své zkušenosti se softwarem v průběhu času.
Kvantitativní výzkum
Tento typ výzkumu se zaměřuje na sběr měřitelných dat za účelem identifikace trendů a vzorců pomocí technik, jako jsou:
- Průzkumy: Shromažďování názorů a preferencí uživatelů prostřednictvím dotazníků
- Testování použitelnosti: Pozorování uživatelů při plnění úkolů za účelem identifikace problémů s použitelností
- A/B testování: Porovnání různých verzí softwarové funkce, aby se zjistilo, která z nich funguje lépe.
- Analytika: Analýza údajů o chování uživatelů za účelem porozumění vzorcům používání
Volba metody závisí na cílech výzkumu a fázi vývoje softwaru. Často můžete tyto metody kombinovat, abyste lépe porozuměli svým uživatelům.
Role UX person v uživatelském průzkumu
UX persony jsou fiktivní postavy, které představují segmenty vaší cílové uživatelské základny. Na základě údajů z uživatelského průzkumu vám pomáhají humanizovat vaše uživatele a analyzovat jejich požadavky, motivace a chování na hlubší úrovni.
Dobře vyvinutá UX persona zahrnuje následující:
- Demografické údaje: věk, pohlaví, povolání, místo bydliště atd.
- Cíle: Co chce uživatel s vaším produktem dosáhnout
- Potřeby: Co uživatel od vašeho produktu vyžaduje, aby byl úspěšný.
- Chování: Jak uživatel obvykle interaguje s produkty a technologiemi
- Problémové body: Výzvy a frustrace, které uživatel zažívá s podobnými produkty
- Citáty: Přímé citáty z uživatelského průzkumu, které dodají vaší personě hlas.
Uživatelské persony hrají v procesu uživatelského výzkumu klíčovou roli:
- Plánování výzkumu: Persony pomáhají definovat vaše výzkumné cíle a vedou výběr vhodných výzkumných metod.
- Nábor: Persony vám pomohou zacílit vaše náborové aktivity tak, abyste do svého výzkumu zapojili správné skupiny uživatelů.
- Analýza dat: Perseny můžete použít jako optiku k analýze dat z uživatelského průzkumu a k identifikaci toho, jak souvisí s konkrétními segmenty uživatelů.
- Rozhodnutí o designu: Persony ovlivňují rozhodnutí o designu tím, že udržují potřeby a chování uživatelů v popředí vývojového procesu.
Nejúčinnějšími metodami pro vývoj uživatelských person jsou sběr dat z uživatelského průzkumu, identifikace uživatelských segmentů (se společnými charakteristikami, potřebami a chováním) a vývoj jasných uživatelských profilů.
Pomocí šablony ClickUp User Persona Whiteboard Template vytvořte podrobné uživatelské profily.
Vytvořte si přesný obraz o svých zákaznících pomocí:
- Shromažďování informací z výzkumu, rozhovorů a průzkumů
- Organizace uživatelských dat do smysluplných osobností
- Vizualizace uživatelských scénářů na tabuli
UX výzkum v různých fázích životního cyklu produktu
Provádění uživatelského výzkumu není jednorázová činnost; mělo by být integrováno do celého životního cyklu produktu. Zde je vysvětleno, jakou roli hraje uživatelský výzkum v jednotlivých fázích:
- Fáze objevování produktu: Průzkum uživatelů vám pomůže porozumět potřebám a problémům uživatelů a identifikovat potenciální příležitosti pro produkt.
- Fáze vývoje produktu: Vývoj produktu na základě poznatků z uživatelského průzkumu je pro uživatelsky orientovaný design zásadní. Využijte výsledky průzkumu jako nástroje, které vám pomohou při rozhodování o designu a zajistí, že produkt bude vyhovovat potřebám uživatelů. Během vývoje provádějte testování použitelnosti, abyste včas identifikovali a vyřešili případné problémy s použitelností. Použijte software ClickUp Software Team Project Management Software a ClickUp Design Project Management Software, abyste sladili poznatky z uživatelského průzkumu s procesem návrhu a vývoje softwaru.
- Údržba a aktualizace produktů s pokračujícím výzkumem uživatelů: Průběžně shromažďujte zpětnou vazbu k produktům prostřednictvím průzkumů UX, rozhovorů s uživateli a žádostí o podporu, abyste pochopili, jak uživatelé s produktem pracují, a identifikovali oblasti, které je třeba vylepšit. Využijte zpětnou vazbu uživatelů k vylepšování svého produktu a postupnému zlepšování uživatelské zkušenosti.
Výhody a výzvy uživatelského průzkumu
Uživatelský průzkum poskytuje data, která podporují rozhodnutí v oblasti designu a vývoje, což vede k úspěšnějšímu produktu, který rezonuje s vaší cílovou skupinou a vede k vyšší míře přijetí.
Včasné identifikování a řešení potřeb uživatelů zabrání zbytečnému vývoji funkcí, které uživatelé nechtějí.
Uživatelský průzkum je nezbytný pro úspěch produktu v různých odvětvích.
Řekněme, že chcete vyvinout fitness aplikaci zaměřenou na zábavné cvičení, ale výzkum uživatelské zkušenosti odhalí, že lidé touží po jasných pokynech. Přidáte tedy aktualizace, které upřednostňují videoukázky, což povede k větší spokojenosti uživatelů.
Aplikace pro úpravu fotografií se může na základě představ designérů jevit jako dokonalá, ale uživatelské testování ukazuje, že lidé mají potíže s určitými nástroji. Zjednodušením těchto funkcí můžete aplikaci učinit uživatelsky přívětivější a úspěšnější.
Uživatelský průzkum pomáhá udržet vývoj softwaru na správné cestě a vytvářet produkty, které lidé skutečně chtějí a mohou snadno používat.
Je však důležité si uvědomit následující výzvy:
- Zaujatost uživatelů: Buďte si vědomi potenciální zaujatosti v datech z uživatelského průzkumu. Uživatelé nemusí být vždy upřímní nebo si nemusí být vědomi svých potřeb. Použijte více metod průzkumu, abyste mohli své zjištění ověřit a snížit dopad zaujatosti.
- Řízení nákladů: Uživatelský průzkum může být časově náročný a vyžadovat značné zdroje. Naplánujte si průzkum efektivně, abyste maximalizovali návratnost investic. Prozkoumejte nákladově efektivní metody uživatelského průzkumu, jako jsou online průzkumy nebo testování použitelnosti na dálku.
- Nábor účastníků: Najít vhodné účastníky pro váš výzkum může být náročné, zejména u specializovaných cílových skupin. Nabídněte účastníkům pobídky, abyste je motivovali k účasti na uživatelských výzkumných aktivitách.
Vytváření lepších produktů prostřednictvím výzkumu zaměřeného na uživatele
Uživatelský průzkum je neocenitelným nástrojem pro vytváření úspěšných softwarových produktů.
Pokud budete postupovat podle výše uvedených kroků a integrujete výzkum uživatelů do celého životního cyklu produktu, můžete své uživatele hluboce porozumět, vyvíjet produkty, které skutečně odpovídají jejich potřebám, a nakonec dosáhnout dlouhodobého úspěchu produktu.
Pomocí šablon výzkumných plánů a nástrojů pro spolupráci od ClickUp můžete tento proces zefektivnit a učinit jej efektivnějším a přínosnějším. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!