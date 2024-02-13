10 bezplatných šablon výzkumných plánů pro týmy a profesionály

Zahájení nového výzkumného projektu od nuly může být zdrcující. Bez správných nástrojů a šablon vám nezbývá než prázdná stránka a žádný směr. S nimi je zahájení nového projektu nebo organizace stávajícího hračkou.
Proto je třeba si vytvořit knihovnu nejlepších šablon výzkumných plánů. A my vám s tím rádi pomůžeme.
Zůstaňte s námi, protože vám představíme výhody používání šablony výzkumného plánu a podělíme se o některé z našich oblíbených – všechny jsou navrženy tak, aby vám pomohly zajistit hladký průběh vašich výzkumných projektů.
Co je šablona výzkumného plánu?
Šablona výzkumného plánu je dokument, který vám pomůže vytvořit co nejlepší plán řízení výzkumu. Namísto toho, abyste začínali od nuly s prázdnou obrazovkou, vám dokument výzkumného plánu poskytne stavební kameny, které stačí vyplnit, takže vám neunikne nic důležitého.
Existuje mnoho kvalitních dokumentů s výzkumnými plány, které pokrývají vše od výzkumu UX (uživatelské zkušenosti) až po šablony případových studií. Tyto šablony mohou být užitečné pro jakýkoli tým, ať už pracujete na prototypech vývoje produktů nebo na výzkumných cílech pro marketingový projekt. Jsou obzvláště užitečné pro týmy zabývající se produktovým designem, výzkumem UX a projektovým managementem.
Mezi nejoblíbenější šablony výzkumných plánů patří:
- Šablony výzkumných plánů UX
- Šablony pro testování použitelnosti
- Šablony pro výsledky analýzy dat
- Šablony návrhů projektů
- Šablony případových studií
- Šablony výzkumného procesu
- Šablony pro průzkum trhu
- Šablony pro konkurenční analýzu
- Šablony žádostí o nabídku
Každá z nich vám pomůže shromažďovat, kontrolovat a vykazovat výsledky vašeho výzkumu strategičtějším a organizovanějším způsobem. Představte si výzkumný plán jako svého užitečného pomocníka, který vám usnadní práci, poskytne vám vodítko a pomůže vám úspěšně realizovat váš projekt.
Co dělá šablonu výzkumného plánu dobrou?
Pokud jde o šablony projektů, každý z nás hledá něco jiného. Vy možná upřednostňujete jednoduchost a pořádek, zatímco jiný tým dá přednost kreativnějšímu přístupu s mnoha barvami a podněty.
I když jsou vaše potřeby jedinečné, existují některé prvky, díky nimž se šablona výzkumného plánu téměř vždy vyčnívá nad ostatními.
Nejlepší šablony výzkumných plánů:
- Udržujte pořádek ve svém produktovém týmu
- Pomozte si standardizovat výzkumný proces a výzkumnou metodu, kterou používáte.
- Soustřeďte se na klíčové cíle projektu a výsledky.
- Poskytněte vám návrhy metrik, které je třeba zaznamenávat a analyzovat.
- Pomozte si udržet své výzkumné otázky na jednom místě.
- Pomůžeme vám dodržet časový harmonogram vašeho projektu.
- Získejte definované místo pro ukládání svých myšlenek a výsledků výzkumu.
Neexistuje žádná šablona, která by byla ideální pro všechny jednotlivce nebo týmy. Zvažte, jaký je váš účel nebo cíl, jak vypadají vaše pracovní postupy v rámci projektového řízení a v jakých oblastech potřebujete nejvíce podpory nebo vedení. To vám pomůže vybrat, které šablony použít a jak můžete pomocí wiki softwaru vytvořit sbírku svých oblíbených šablon.
10 šablon výzkumných plánů k použití
Existují stovky šablon výzkumných plánů, ale ne všechny jsou stejné. Některé z nich podpoří vaše schopnosti v oblasti projektového řízení, zatímco jiné je naopak omezují.
Sestavili jsme pro vás výběr těch nejlepších šablon výzkumných plánů, které můžete letos přidat do svého pracovního postupu. A víte, co je ještě lepší? Nemusíte si pořizovat drahý cenový plán – všechny tyto šablony jsou zdarma!
1. Šablona výzkumného plánu ClickUp User Research Plan Template
Jednou z prvních věcí, která vám přijde na mysl, když se řekne „šablona výzkumného plánu“, je uživatelský výzkum. Pro vývojové a projektové týmy je to jeden z kroků procesu, kde je nezbytná strategie a organizace.
Šablona plánu uživatelského výzkumu od ClickUp vám to usnadní a ještě mnohem víc. Najdete v ní prostor pro sdílení přehledu projektu a cílů výzkumu, hypotéz a dalších informací – a navíc bonusový dokument s přehledem výsledků rozhovorů.
Tato šablona slouží jako centrální zdroj informací pro všechny zúčastněné strany. Využijte ji k sjednocení svého týmu, potvrzení cílů a záměrů a udržení správného směru při realizaci svého kvalitativního výzkumného projektu.
2. Šablona pro průzkum trhu ClickUp
Plánování průzkumu trhu je nezbytné, pokud chcete získat co nejlepší data. Poskytněte svému týmu vše, co potřebuje, na jednom místě, a zajistěte tak hladký průběh celého procesu.
Aby byl váš tým vždy informován a připraven k akci, vyvinuli jsme šablonu pro průzkum trhu od ClickUp. Jedná se o šablonu úkolů, která vám poskytne všechny klíčové informace na jednom místě.
Naše šablona pro průzkum trhu obsahuje pět přizpůsobitelných polí – odkaz na prezentaci výzkumu, typ průzkumu trhu, odkaz na dokument se zprávou, techniku sběru dat a fázi výzkumu. Přidejte klikatelné odkazy a pomocí rozevíracích nabídek přiřaďte správnou fázi nebo typ podle toho, jak postupujete.
3. Šablona výzkumné tabule ClickUp
Uživatelský výzkum můžete sbírat mnoha způsoby. Dotazníky, rozhovory s uživateli, fokusní skupiny, uživatelské výzkumné sezení nebo sociální média. Dalším velmi poutavým způsobem, jak toho dosáhnout, je použití tabule.
Spolupráce a uživatelský výzkum jsou díky šabloně Research Whiteboard Template od ClickUp interaktivní a zábavné. Povzbuďte svůj tým, aby sdílel poznatky, které shromáždil, v této vysoce vizuální šabloně s digitálními lepícími poznámkami namísto prázdných bílých políček.
Použijte tuto šablonu tabule ClickUp jako poutavější způsob zobrazení vašeho uživatelského výzkumu. Můžete ji také použít jako nástroj pro interní výzkumné projekty – pozvěte své zainteresované strany pomocí odkazu a požádejte je, aby přímo přidávaly komentáře.
4. Šablona zprávy o výzkumu akcií ClickUp
Pokud se zabýváte poradenstvím investorům ohledně nakládání s jejich penězi, je pro vás zpráva o kapitálu nezbytností. Místo ručního psaní nové zprávy pokaždé vám šablona výzkumného plánu pomůže zkrátit proces a přejít rovnou k detailům.
Využijte šablonu zprávy o výzkumu akcií od ClickUp. Je navržena tak, aby vám pomohla sdílet vaše znalosti strategičtějším způsobem. Sdílejte informace o přehledu společnosti, manažerském týmu, výkonnosti, tržní hodnotě a doporučeních.
Tato šablona výzkumného plánu obsahuje vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli investorům prezentovat své výsledky přehledným a efektivním způsobem. Působte na své investory a partnery jako profesionálové a ukládejte všechna data smysluplným způsobem, abyste se k nim mohli později vrátit.
5. Šablona ClickUp pro výzkum a správu SEO
Udržet přehled o SEO výkonu vaší společnosti není snadný úkol. Existuje tolik proměnných faktorů, nástrojů, projektů, cílů a členů týmu, že potřebujete způsob, jak zůstat organizovaní a produktivní.
Naštěstí pro vás je tu šablona SEO Research & Management Template od ClickUp, která vám pomůže zjednodušit proces a udělat dobrý dojem na vašeho šéfa. Tato šablona složky vám poskytuje vyhrazené místo pro práci na vašich SEO cílech, s vlastními poli souvisejícími s SEO a spoustou vlastních typů úkolů, které vašemu týmu pomohou komunikovat pokrok a vidět překážky ve vašem výzkumném plánu.
Pomocí této šablony můžete na první pohled zjistit, v jaké fázi se nacházejí vaše SEO projekty, a tak můžete být proaktivnější v přístupu k práci svého týmu. Můžete se také ponořit do detailů a porozumět odhadům času, datům publikování a aktuálnímu stavu vašich hodnocení.
6. Šablona výzkumné zprávy ClickUp
Není třeba pokaždé začínat od nuly, když máte sestavit výzkumnou zprávu – místo toho použijte šablonu, aby všechny vaše výzkumné otázky a studijní zprávy byly stejně působivé jako ty předchozí.
Zkraťte si cestu k úspěchu pomocí šablony výzkumné zprávy od ClickUp. Obsahuje sekce pro shrnutí, úvod, výzkumné metody a techniky, výsledky a diskusi, odkazy a přílohy. Přidejte autora zprávy a přispěvatele, abyste mohli ocenit všechny, kteří se na zprávě podíleli.
Sdílejte své výzkumné metody, přístup a zjištění se zainteresovanými stranami a klienty pomocí této působivé šablony. Je to užitečný základ, který pomůže vašemu týmu zorganizovat se a najít lepší způsob, jak informovat zainteresované strany o pokroku.
7. Šablona zjištění analýzy dat ClickUp
Šablona výsledků analýzy dat od ClickUp vám pomůže prezentovat vaše data všem smysluplnějším způsobem. Namísto prezentace čísel a grafů vám tato šablona pomůže hlouběji se zabývat problémem, rozsahem, analýzou a výzkumnou metodou, zjištěními a závěry.
Tuto šablonu můžete použít k uspořádání svých myšlenek a ke srozumitelnému a přehlednému sdělení výsledků svého výzkumu. Vysvětlete kontext a souvislosti spolu se svým přístupem, aby zainteresované strany plně pochopily, co data ukazují.
8. Šablona pro osobní SWOT analýzu ClickUp
Osobní SWOT analýza vám pomůže pochopit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vašeho týmu. Tyto informace vám nejen pomohou lépe pracovat, ale také vám umožní cíleněji ovlivňovat chod celé společnosti.
Šablona osobní SWOT analýzy od ClickUp vám pomůže nezapomenout pracovat na vaší SWOT analýze. Najděte své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tato šablona úkolu obsahuje několik přizpůsobitelných polí, která vám pomohou sledovat váš pokrok, včetně cíle, časového harmonogramu a míry dokončení.
Tato šablona může být užitečnou připomínkou, abyste se soustředili na svou osobní SWOT analýzu, díky čemuž budete moci lépe a vědomě přispívat k cílům a záměrům svého týmu a společnosti. Využijte svou osobní SWOT analýzu k nastavení profesních cílů v práci a dosažení většího vlivu.
9. Šablona případové studie ClickUp
Případové studie vám poskytnou podrobný vhled do toho, co dělají vaše značky, klienti nebo konkurenti. Jedná se o podrobný pohled na konkrétní oblast podnikání, založený na vašem osobním výzkumu a zjištěních.
Zjednodušte proces vytváření případových studií pomocí šablony případové studie od ClickUp. Tato šablona vám poskytne pevný základ pro prezentaci jasných a přehledných případových studií vašemu týmu, zainteresovaným stranám nebo klientům. Představte společnost, cíl vaší případové studie, řešení a statistiky a vaše postřehy.
Tuto šablonu můžete použít k vytváření případových studií v požadovaném rozsahu. Prezentujte svá data jasným a stručným způsobem a uveďte veškerý kontext, který váš tým nebo zainteresované strany potřebují, aby z případové studie získali co nejvíce informací.
10. Šablona vyšetřovací zprávy ClickUp
Naše výzkumy nám často pomáhají porozumět trhu, našim konkurentům nebo tomu, co dělá naše vlastní společnost. Někdy nám naopak pomáhají porozumět incidentům a výzvám.
K tomu slouží šablona vyšetřovací zprávy od ClickUp. Tato šablona je navržena tak, aby vám pomohla podávat zprávy o nehodách, stížnostech, incidentech a porušeních. Vysvětlete podrobnosti případu včetně shrnutí a důkazů, poté přejděte k křížovému výslechu s prostorem pro otázky a odpovědi z pohovoru a vaše závěry.
Tato šablona je nezbytná pro týmy a společnosti, které chtějí ukázat, jak překonávají výzvy nebo řeší incidenty. Je skvělá pro zajištění transparentnosti a budování důvěry a slouží jako užitečný způsob, jak zdokumentovat stopy důkazů pro případ, že je budete potřebovat.
Jak napsat výzkumný plán
Nyní, když máte šablonu pro svůj výzkumný plán, pojďme se podívat na podrobnosti, jak jej napsat. Postupujte podle těchto kroků a vytvořte efektivní výzkumný plán, který vás provede výzkumem a pomůže vám dosáhnout vašich cílů.
Krok 1: Identifikujte svůj výzkumný dotaz
Prvním krokem při psaní výzkumného plánu je jasně definovat výzkumnou otázku nebo téma. To bude sloužit jako základ pro celý váš výzkum a pomůže vám při volbě metod a analýzy. Ujistěte se, že vaše otázka je konkrétní, relevantní a dosažitelná v rámci vašeho projektu.
Krok 2: Nastíňte své cíle
Dále byste měli nastínit konkrétní cíle svého výzkumu. Tyto cíle by měly být v souladu s vaší výzkumnou otázkou a poskytovat jasný plán pro váš projekt. Ujistěte se, že jsou měřitelné a dosažitelné.
Krok 3: Vyberte si výzkumné metody
Na základě vaší výzkumné otázky a cílů můžete nyní určit vhodné metody pro sběr dat a provádění analýzy. Může se jednat o průzkumy, experimenty, rozhovory nebo rešerše literatury. Je důležité zvolit metody, které jsou vhodné pro vaše výzkumné téma a poskytnou spolehlivé a přesné výsledky.
Krok 4: Vytvořte časový plán
Výzkumný plán by měl obsahovat podrobný harmonogram pro každou fázi projektu. To vám pomůže udržet se na správné cestě a zajistí, že budete mít dostatek času na dokončení každého úkolu. Buďte realističtí při sestavování harmonogramu a započítejte do něj určitou rezervu pro případ neočekávaných zpoždění nebo problémů.
Krok 5: Zvažte etické důsledky
Při provádění výzkumu je důležité zvážit všechny potenciální etické důsledky. To může zahrnovat získání souhlasu účastníků, zajištění soukromí a důvěrnosti nebo dodržování etických pokynů stanovených vaší institucí nebo řídícím orgánem.
Krok 6: Předvídejte potenciální výsledky
Stejně jako u každého výzkumného projektu existují vždy potenciální výsledky, které mohou nastat. Ty mohou být jak pozitivní, tak negativní, a je důležité je předvídat a plánovat. To vám pomůže být připraveni na případné výzvy nebo změny, které mohou během vašeho výzkumu nastat.
Krok 7: Revidujte a vylepšete svůj plán
Jakmile dokončíte předchozí kroky, je nezbytné zkontrolovat a podle potřeby revidovat svůj výzkumný plán. Je běžné, že se plány v průběhu projektu mění, proto buďte otevřeni úpravám a vylepšením svých metod nebo časového harmonogramu podle potřeby.
Zůstaňte organizovaní díky nejlepším šablonám výzkumných plánů
Nikdo nemá rád neorganizované projekty, zejména výzkumné projekty. Umožněte svému týmu vydechnout a vykouzlete úsměv na tvářích svých stakeholderů, když si uvědomí, že máte vše pod kontrolou.
Tyto bezplatné šablony výzkumných plánů vám pomohou zorganizovat se, zefektivnit pracovní postupy a informovat všechny zúčastněné. Vytvořte si sbírku šablon, které se hodí pro vaše projekty, a začleňte je do práce vašeho týmu. Standardizujte, zjednodušte a zvyšte produktivitu.
Tyto bezplatné šablony výzkumných plánů vám pomohou zorganizovat se, zefektivnit pracovní postupy a informovat všechny zúčastněné. Vytvořte si sbírku šablon, které se hodí pro vaše projekty, a začleňte je do práce vašeho týmu. Standardizujte, zjednodušte a zvyšte produktivitu.