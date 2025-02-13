10 nejlepších nástrojů pro získávání informací o zákaznících, které vám pomohou porozumět klientům v roce 2025

Vědci se při studiu mikroorganismů nespoléhají na své brýle na čtení, ale používají mikroskop. 🔬
Nástroje pro získávání informací o zákaznících jsou pro firmy mikroskopy, pomocí kterých mohou analyzovat a porozumět komplexnímu chování zákazníků online.
Příklad: Kdy jste naposledy koupili produkt online bez předchozího průzkumu? Nevzpomínáte si, že?
Před nákupem byste strávili čas prohlížením webových stránek společnosti, čtením online recenzí, procházením sociálních médií a příspěvků dané značky a dotazováním se svých přátel.
Tato vícekanálová cesta spotřebitele ztěžuje společnostem rozluštění toho, co jejich zákazníci chtějí.
Nástroje pro získávání informací o zákaznících shromažďují data z různých zdrojů a umožňují společnostem analyzovat psychologii zákazníků, sociální konverzace, chování uživatelů a chování při online nákupech, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníků.
Kromě toho jsou údaje o zákaznících jak kvalitativní, tak kvantitativní. Jedná se o kombinaci interních a externích údajů shromážděných z:
- Recenze
- Online průzkumy
- Údaje o návštěvnících webových stránek
- Spotřebitelské trendy a tržní trendy
- Nákupní aktivita
- Rozhovory
- Sociální média
Seznam je nekonečný, stejně jako seznam nejlepších softwarů pro získávání informací o spotřebitelích.
Abychom vám pomohli rozluštit chování vašich zákazníků a shromáždit z těchto dat praktické informace, sestavili jsme seznam klíčových funkcí, které byste měli hledat v softwaru pro analýzu zákazníků, a 10 nejlepších softwarů pro analýzu spotřebitelů s jejich funkcemi, nevýhodami a vlastnostmi.
Bonusový tip: Je tu jasný vítěz.
Co byste měli hledat v nástroji pro získávání informací o zákaznících?
- Přizpůsobitelné průzkumy: Platforma pro zrychlení získávání informací o spotřebitelích by vám měla umožnit přidat podmíněnou logiku a přizpůsobit průzkum na základě konkrétních otázek, abyste získali odpovědi v průběhu celé zákaznické cesty.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Věnujte pozornost uživatelskému rozhraní softwarových řešení pro zákaznické informace. Vyberte si nástroj, který má intuitivní ovládací panely s jednoduchými možnostmi navigace.
- Vizuální zpětná vazba: Nejlepší nástroje pro získávání informací o zákaznících poskytují mechanismus vizuální zpětné vazby, který umožňuje zobrazit odpovědi v přehledném formátu.
- Přizpůsobení a flexibilita: Pokud nemůžete nástroj pro získávání informací o zákaznících přizpůsobit podle svého odvětví, produktu, segmentů zákazníků a KPI, budete mít potíže s komplexním porozuměním preferencím zákazníků.
- Škálovatelnost: S růstem vaší firmy poroste i množství zákaznických dat. Pokud se software při zpracování dat zpomalí nebo dosáhne svého limitu, zpomalí to i vaše podnikání. Zaměřte se na škálovatelnost softwaru, aby vaše podnikání nebylo v budoucnu omezeno.
- Bezpečnost: Vyberte si platformu pro analýzu spotřebitelského chování, která dodržuje bezpečnostní standardy, využívá šifrování dat a kontrolu přístupu a je v souladu s odvětvovými a geografickými předpisy na ochranu dat.
- Integrace třetích stran: Platforma pro získávání informací o spotřebitelích by měla být integrována do vaší stávající technologické infrastruktury, včetně CRM, softwaru pro zákaznický úspěch, nástrojů zákaznického servisu a platformy pro řízení projektů.
10 nejlepších nástrojů pro získávání informací o zákaznících
1. ClickUp
ClickUp je software pro správu projektů vhodný pro začátečníky, který slouží k vytváření wiki stránek, sledování úkolů, vytváření dashboardů, správě zákazníků a navrhování formulářů pro sběr odpovědí.
Pokud chcete získat přehled o potřebách svých zákazníků a máte málo času, ClickUp Forms vám umožní shromažďovat zpětnou vazbu a převádět ji na sledovatelné úkoly.
Použijte podmíněnou logiku na odpovědi, abyste data roztřídili nebo segmentovali publikum podle konkrétního kritéria. To zjednodušuje proces sběru dat a poskytuje vašemu týmu pouze relevantní informace.
ClickUp nabízí předem připravené šablony formulářů, jako jsou šablony pro zpětnou vazbu k produktům, šablony průzkumů a šablony kreativních požadavků, takže tyto formuláře nemusíte vytvářet od nuly.
Pokud nejste připraveni investovat do pokročilé platformy pro analýzu spotřebitelů, ClickUp je tím nejlepším řešením.
Pokud s strategií zákaznických insightů teprve začínáte, ClickUp vám poskytne skvělý náskok. Zde je návod, jak na to.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí formulářů ClickUp můžete shromažďovat odpovědi a zpětnou vazbu od zákazníků ve standardizovaném formátu.
- Převádějte odpovědi na sledovatelné úkoly, které se přímo zapojí do vašich pracovních postupů.
- Jako nejlepší nástroj pro získávání informací o zákaznících vám ClickUp umožňuje přidávat podmíněnou logiku do online průzkumů a formuláře ClickUp dynamicky aktualizují informace na základě odpovědí, což usnadňuje zaznamenávání zpětné vazby od zákazníků.
- Po shromáždění odpovědí označte problémy a závislosti, abyste na ně upozornili svůj tým.
- Označte nejdůležitější úkoly jako urgentní, vysoké, normální a nízké, aby vaše oddělení zákaznických služeb vědělo, co má dělat a kdy.
- Pomocí šablony profilu zákazníka můžete zefektivnit interakce se zákazníky a zpětnou vazbu a uspořádat tyto informace pro budoucí použití.
- ClickUp CRM výrazně zrychluje proces sběru dat díky více než 50 výkonným widgetům na ovládacím panelu.
- Plánujete oslovit zákazníky, kteří sdílejí svou zpětnou vazbu? Propojte svůj e-mailový nástroj s ClickUp CRM. Shromažďujte odpovědi, sledujte je a spravujte vztahy se zákazníky pomocí efektivní strategie CRM.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení pro začínající uživatele
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
2. Meltwater
Meltwater je nástroj pro získávání informací o zákaznících využívající umělou inteligenci a platforma pro monitorování sociálních médií, která slouží k monitorování a analýze online mediálního pokrytí, tržních trendů, konverzací na sociálních médiích a dalšího obsahu digitálních médií.
Kromě sledování sociálních médií používá Meltwater prediktivní analytiku, aby pomohl společnostem zlepšit jejich zákaznickou zkušenost a vytvořit strategii založenou na datech o spotřebitelích. Sleduje klíčová slova, sociální data a online konverzace a prezentuje všechna data v přehledném formátu.
Produktové týmy tyto údaje využívají ke zlepšování svých nabídek, marketingových plánů a pozice na trhu, k analýze konkurence a k měření spotřebitelského sentimentu.
Nejlepší funkce Meltwater
- Sleduje širokou škálu mediálních zdrojů, včetně novinových článků, sociálních dat v reálném čase, blogů a fór, aby sledoval zmínky o značkách, konkurentech a odvětví.
- Odhalte praktické informace o celém životním cyklu značky pomocí informací o publiku, sledování hodnoty značky, analýzy zákaznické zkušenosti, segmentace publika a předpovídání trendů.
- Sentimentální analýza kategorizuje zmínky jako pozitivní, negativní nebo neutrální a poskytuje rychlý přehled o tom, jak je značka vnímána online.
Omezení Meltwater
- Drahé pro menší podniky
- Naučit se je používat je poměrně náročné, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro monitorování sociálních médií.
Ceny Meltwater
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Meltwater
- G2: 4/5 (1 544 recenzí)
- Capterra: 4/5 (88 recenzí)
3. Google Analytics
Google Analytics vám poskytne hlubší pochopení zákaznické cesty, názoru publika na vyhledávačích a Google Trends a toho, jak se chovají na různých platformách a zařízeních.
Ať už používáte bezplatnou platformu pro analýzu spotřebitelů nebo její placenou verzi, uživatelsky přívětivý ovládací panel je snadno ovladatelný i pro začínající uživatele.
GA nabízí možnosti podrobného rozboru, takže získáte údaje na úrovni stránek, jako je míra okamžitého opuštění stránky nebo doba strávená na stránce.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Sleduje počet návštěvníků vaší webové stránky, včetně nových a vracejících se návštěvníků.
- Umožňuje navrhovat vlastní dashboardy pro sledování nejrelevantnějších metrik.
- Sleduje provoz, chování uživatelů a výkon pomocí reportů v reálném čase.
Omezení služby Google Analytics
- Je náročné kontaktovat tým zákaznické podpory v případě, že narazíte na problém.
- Filtrování provozu botů je náročné, protože Google Analytics je někdy identifikuje jako skutečný provoz uživatelů.
Ceny služby Google Analytics
- Zdarma
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (6 235 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (7 703 recenzí)
4. Euromonitor
Euromonitor využívá terénní výzkum a strojové učení k poskytování strategických informací o společnostech, ekonomikách a spotřebitelích po celém světě. Tato platforma pro spotřebitelské informace poskytuje data na úrovni SKU (jednotlivých produktů), aby bylo možné informace proměnit v příjmy.
Euromonitor sleduje 1 500 online prodejců ve 40 zemích a poskytuje denní aktualizace cen a slev, sortimentu produktů a velikostí a klíčových atributů, které vám zajistí konkurenční výhodu.
Nejlepší funkce Euromonitoru
- Podrobné zprávy o odvětvích odhalují potenciální příležitosti a hrozby v různých odvětvích.
- Denní informace o spotřebitelích a analýza trendů v elektronickém obchodování
- Statistické panely pomáhají porozumět shromážděným datovým bodům.
Omezení Euromonitoru
- Omezený rozsah odvětví, která pokrývá, a nedostatek informací o malých společnostech.
- Zprávy mohou být nejasné
Ceny Euromonitor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Euromonitor
- G2: 4/5 (14 recenzí)
5. Brandwatch
Brandwatch je podniková platforma pro zákaznické informace, která vaší společnosti poskytuje historická data i data v reálném čase o spotřebitelích.
Díky prediktivní analytice platformy pro spotřebitelské informace získávají společnosti poznatky z nestrukturovaných dat, které jim pomáhají porozumět potřebám spotřebitelů a předvídat je.
Zatímco tradiční průzkum trhu má svá omezení, analýza publika společnosti Brandwatch odhaluje kvalitativní poznatky v širokém měřítku a objevuje trendy spotřebitelů a trhu, takže se můžete rychle přizpůsobit změnám.
Nejlepší funkce Brandwatch
- Vyberte si z více než 50 vizualizací pro analýzu rozsáhlých datových sad.
- Strojové učení automaticky segmentuje data podle vašich potřeb.
- Sdílejte cenné informace prostřednictvím Brandwatch API, Excelu nebo PDF a nastavte e-mailová upozornění pro klíčové zainteresované strany.
Omezení Brandwatch
- Analýzy a reporty jsou velmi jednoduché; lepší je extrahovat data ve formátu CSV.
- Cena je pro malé podniky vysoká.
Ceny Brandwatch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brandwatch
- G2: 4,4/5 (572 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (223 recenzí)
6. GlobalData
Platforma pro analýzu spotřebitelů Globaldata využívá kolektivní sílu důvěryhodných dat, odborných znalostí a technologií k získání podrobných informací o odvětvích, jako jsou platby, bankovnictví, těžba, pojišťovnictví a zdravotnictví.
Tyto informace pokrývají celý hodnotový řetězec zákazníků, od dodavatelů, výrobců a distribučních kanálů až po informace o spotřebitelích a globální trendy.
Globální zpráva o rizicích navíc poskytuje informace o klíčových globálních, regionálních a národních rizicích pomocí vlastního indexu rizik.
Tyto údaje se poté používají k definování strategie pro získávání informací o spotřebitelích a k rozhodování na základě údajů v oblasti rozvoje podnikání, fúzí a akvizic, trhu a konkurenčních informací.
Nejlepší funkce Globaldata
- Rozsáhlá databáze více než 60 000 značek z odvětví CPG a sledování více než 24 000 společností po celém světě.
- Čtvrtletní průzkumy zachycují názory více než 5 000 vysokých úředníků na trendy v odvětví.
- Makroekonomické údaje ze 200 zemí s podrobnou analýzou 60 zemí
Omezení Globaldata
- Uživatelé zaznamenávají určité zpoždění v ovládacím panelu, zejména při práci s velkými datovými soubory.
- Poplatky za služby jsou pro malé podniky drahé.
Ceny Globaldata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Globaldata
- G2: 4,6/5 (13 recenzí)
7. Talkwalker
Talkwalker je komplexní nástroj pro získávání informací o zákaznících, který podnikovým organizacím umožňuje využívat informace v reálném čase o zapojení publika, náladách a trendech k vylepšení svých nabídek a marketingových kampaní.
Ať už pracujete v oblasti PR a komunikace, digitálního marketingu nebo marketingu na sociálních médiích, sledování sentimentu, dosahu a zapojení je klíčové pro optimalizaci vašich budoucích aktivit.
Funkce platformy pro sledování sociálních médií zahrnují komplexní přehled online a sociálních konverzací o vaší značce, konkurentech a odvětví na 30 platformách sociálních médií a 150 milionech webových stránek.
Nejlepší funkce Talkwalker
- Integrované knihovny publika pro objevování segmentů relevantních pro vaše cíle a odvětví.
- Porovnání publika za účelem identifikace rozdílů a podobností pro vytváření přizpůsobených komunikačních kampaní pro každou cílovou skupinu.
- Integrace s pokročilými platformami pro segmentaci publika, jako jsou Audiense a Affinio, pro komplexní pochopení nákupních vzorců, chování a zájmů publika.
Omezení Talkwalker
- Žádná analýza profilů, které zmiňují vaše produkty
- Někdy vytahuje i irelevantní zmínky, což může znamenat další práci pro váš tým, protože musí trávit čas filtrováním těch relevantních.
Ceny Talkwalker
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Talkwater
- G2: 4,3/5 (130 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (23 recenzí)
8. Uxcam
UXCam je jednou z mála platforem pro získávání informací o zákaznících, která monitoruje chování uživatelů mobilních aplikací. Analýza mobilních aplikací vám pomůže pochopit, proč uživatelé neprovedou konverzi, jak vnímají vaši aplikaci a její používání, a odhalit důvody nízké míry využívání funkcí.
Produktové týmy je využívají k pochopení důvodů frustrace uživatelů aplikací, identifikaci a zlepšení cest ke konverzím a zkrácení zpětné vazby tím, že pomáhají vašemu týmu rychleji řešit problémy.
Nejlepší funkce UXCam
- Sledujte a analyzujte KPI na jednom místě a uspořádejte je v týmovém dashboardu bez ručního zadávání kódu.
- Analyzujte hotové segmenty a odhalte skryté vzorce pro konverzi, faktory odchodu zákazníků a zapojení.
- Procházení obrazovek identifikuje neobvyklé cesty v aplikaci a najde úzká místa pomocí filtrování běžných obrazovek pro ukončení.
Omezení UXCam
- Vzhledem k tomu, že zákazníci platí roční poplatky, může to být pro začínající startupy nákladné.
- Omezený počet přihlášení do portálu
- Vytváření vlastních událostí vyžaduje zapojení vašeho technického týmu.
Ceny UXCam
- Zdarma
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UXCam
- G2: 4,7/5 (149 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (22 recenzí)
9. Mixpanel
Mixpanel je platforma pro analýzu produktů pro mobilní a webové uživatele. Týmy zabývající se produkty, marketingem, vývojem a daty mohou rozdělit metriky podle chování, demografických údajů nebo typu účtu a rozčlenit data tak, aby získaly multidimenzionální informace o zákaznících.
U uživatelů vaší aplikace mohou produktové týmy včas zachytit regrese, dostat se jim na kloub, ověřit potenciál nové funkce a v reálném čase sledovat dopad změn produktu. Testování jednotlivých variant s cílem zjistit, co funguje, vám umožní nasazovat vysoce kvalitní verze.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Analyzujte, kde uživatelé opustili váš web, pomocí přehledů toku.
- Sledujte a analyzujte růst, zapojení, retenci a počet zákazníků, kteří konvertují v každém kroku uživatelské cesty.
- Segmentujte své zákazníky a vytvářejte kohorty, abyste identifikovali chování konkrétních skupin.
Omezení Mixpanelu
- Omezený rozsah dat na 2 týdny pro toky uživatelů
- Formátování dashboardů není uživatelsky přívětivé.
- Integrace aplikací není dobře propracovaná
Ceny Mixpanel
- Zdarma
- Růst: 20 $/měsíc
- Enterprise: Od 833 USD/měsíc
Hodnocení a recenze Mixpanel
10. Hotjar
Hotjar, nástroj pro vytváření heatmap webových stránek a analýzu chování, poskytuje ucelený přehled o návštěvnících vašich webových stránek, aby odhalil příležitosti k optimalizaci, odhalil problémy se zákaznickou zkušeností a vytvořil pádné argumenty pro váš další velký nápad.
Společnosti získávají cenné informace o zájmech a výzvách svých zákazníků pomocí heatmap, nahrávek relací, A/B testování a multivariantní analýzy.
Získejte zpětnou vazbu od uživatelů pomocí formulářů a průzkumů týkajících se zlepšení uživatelské zkušenosti s webovými stránkami nebo změn, které je třeba provést u produktu.
Hotjar eliminuje dohady o tom, co lidé chtějí; místo toho shromažďuje informace o zákaznících z vaší webové stránky, aby bylo možné upřednostnit změny, na kterých záleží.
Nejlepší funkce Hotjar
- Heatmapy ukazují, kam se uživatelé pohybují a kde klikají, takže můžete odstranit body tření a zlepšit konverze.
- Automatizujte proces výzkumu produktů od hostingu po zaznamenávání zpětné vazby.
- Vytvářejte průzkumy během několika sekund pomocí generátoru průzkumů AI od Hotjar a automaticky generujte souhrnné zprávy.
Omezení Hotjar
- Samostatné předplatné pro různé funkce
- Hotjar uchovává data po omezenou dobu v závislosti na vašem tarifu.
Ceny Hotjar
- Observe Basic: zdarma
- Observe Plus: 32 $
- Engage Basic: zdarma
- Engage Plus: 280 $
- Engage Business: 440 $
Hotjar hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (298 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (500 recenzí)
Jste připraveni se ponořit hlouběji do zákaznických insightů?
Je nemožné předvídat chování zákazníků.
Různí zákazníci mají různé očekávání, zájmy a motivace. Bez nástroje pro získávání informací o zákaznících je shromažďování a analýza velkého množství dat generovaných ze všech datových zdrojů napříč platformami velmi náročná.
V závislosti na tom, jak základní nebo pokročilé jsou vaše potřeby, vyberte si software, který vám vyhovuje a dobře spolupracuje s vašimi stávajícími zdroji dat, abyste mohli z dat o zákaznících vytěžit maximum.
Ať už jsou vaše zdroje dat jakékoli, ClickUp je uživatelsky přívětivý software pro zákaznické informace, který shromažďuje všechna vaše data, umožňuje spolupráci a přesouvá je jako akční položky, abyste měli jistotu, že vaše nejdůležitější poznatky budou realizovány.
Alternativně můžete sbírat zpětnou vazbu pomocí formulářů ClickUp, označovat časté problémy, sledovat společné cíle týmů, analyzovat odpovědi a podle nich jednat.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte.