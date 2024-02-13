11 bezplatných šablon formulářů pro zpětnou vazbu

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona formuláře pro zpětnou vazbu?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona formuláře pro zpětnou vazbu je předem navržený formulář, který obsahuje všechna nezbytná pole a otázky pro shromažďování zpětné vazby od zákazníků nebo zaměstnanců. " } }, { "@type": "Question", "name": "Co dělá šablonu formuláře pro zpětnou vazbu dobrou?", „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Dobrá šablona formuláře pro zpětnou vazbu by měla obsahovat jasné a stručné otázky, které jsou pro respondenty snadno srozumitelné. Měla by také mít profesionální a vizuálně přitažlivý design, který respondenty motivuje k vyplnění formuláře.“ } } ] }
Jako manažer je pro vás shromažďování zpětné vazby od zákazníků nebo zaměstnanců nezbytnou součástí zlepšování vašich produktů, služeb a celkového chodu firmy.
Vytvoření formuláře pro zpětnou vazbu od nuly však může být náročný úkol, zejména pokud si nejste jisti, jaké otázky položit nebo jaký formát použít. Proto jsme sestavili seznam 11 snadno použitelných šablon formulářů pro zpětnou vazbu a příkladů, které vám pomohou začít.
V tomto blogovém příspěvku definujeme, co je šablona formuláře pro zpětnou vazbu, co dělá šablonu formuláře pro zpětnou vazbu dobrou, a poskytneme různé šablony, ze kterých si můžete vybrat. Každá šablona bude obsahovat popis, výhody, příklady použití a výzvu k akci ke stažení šablony.
Pojďme na to!
Co je šablona formuláře pro zpětnou vazbu?
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu je předem navržený formulář, který obsahuje všechna potřebná pole a otázky pro shromažďování zpětné vazby od zákazníků nebo zaměstnanců.
Lze je použít ke shromažďování zpětné vazby o produktech, službách, pracovním prostředí nebo jakémkoli jiném aspektu vašeho podnikání. Šablony formulářů pro zpětnou vazbu lze vytvářet v různých formátech, včetně online formulářů, průzkumů nebo dotazníků.
Co dělá šablonu formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků dobrou?
- Zachovejte jednoduchost: Formuláře pro zpětnou vazbu by měly být co nejkratší a nejstručnější. Ptejte se pouze na otázky, které jsou nezbytně nutné k získání informací, které od svých zákazníků nebo klientů potřebujete.
- Vytvořte prostor pro komentáře: Pokud chcete mít jistotu, že získáte cennou zpětnou vazbu, je důležité poskytnout účastníkům otevřené pole pro vyjádření jejich názorů. To vám pomůže získat cenné poznatky a umožní vám vylepšit váš produkt nebo službu.
- Zajistěte srozumitelnost: Používejte jasný jazyk a vyhněte se žargonu, který by mohl účastníky zmást nebo odradit.
- Nabídněte možnosti: Nezapomeňte účastníkům poskytnout různé možnosti odpovědí, například hodnotící stupnice nebo otázky s výběrem z více možností. Pomůže vám to získat od účastníků přesnější a přesnější odpovědi.
- Zajistěte přístupnost: Je důležité zajistit, aby všichni účastníci měli přístup k šabloně formuláře pro zpětnou vazbu, bez ohledu na jejich zařízení nebo rychlost internetového připojení. Zvažte vytvoření verze formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení, abyste oslovili širší publikum.
- Požádejte o kontaktní údaje: Můžete usnadnit následnou komunikaci s účastníky tím, že je požádáte o kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo. To vám také pomůže ověřit odpovědi a identifikovat případné problémy při sběru dat.
- Zajistěte bezpečnost: Je důležité chránit data vašich zákazníků pomocí bezpečné šablony formuláře pro zpětnou vazbu. Ujistěte se, že je váš formulář šifrovaný a že dodržujete všechny nezbytné zákony na ochranu osobních údajů.
11 šablon formulářů pro zpětnou vazbu
Sestavili jsme seznam 11 formulářů pro zpětnou vazbu, které vám pomohou shromáždit zpětnou vazbu od vašich zákazníků nebo zaměstnanců. Každá šablona má jiné zaměření, takže si vyberte tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
1. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp je přizpůsobitelný digitální formulář, který pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků. Formulář umožňuje firmám zobrazit veškerou zpětnou vazbu na jednom místě, čímž jim poskytuje příležitost zlepšit své produkty a služby.
Mezi výhody použití této šablony patří rychlejší sběr dat, centrální umístění zpětné vazby a organizovaný systém pro analýzu. Tuto šablonu lze použít ke sběru zpětné vazby k různým aspektům, jako jsou vlastnosti produktu, zákaznická podpora, ceny a další.
Předpokládejme, že jste softwarová společnost, která právě vydala novou verzi svého produktu. Můžete použít šablonu formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp, abyste shromáždili zpětnou vazbu od svých zákazníků ohledně nových funkcí, rozhraní a výkonu. Pomocí této šablony můžete rychle shromáždit data od svých zákazníků a analyzovat zpětnou vazbu, abyste svůj produkt dále vylepšili.
Společnosti, které chtějí zefektivnit proces sběru zpětné vazby a mít centrální místo pro analýzu, by měly použít tuto šablonu.
2. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp: Zobrazení doporučení
Šablona doporučení formuláře zpětné vazby ClickUp je podobná šabloně formuláře zpětné vazby ClickUp, ale tato verze obsahuje zobrazení tabule ClickUp, které pomáhá spravovat doporučení zpětné vazby. Tato šablona zahrnuje snadnější organizaci a sledování doporučení zpětné vazby, aby bylo možné stanovit priority a reagovat na zpětnou vazbu.
Shromažďujte zpětnou vazbu k různým aspektům, jako jsou vlastnosti produktu, zákaznická podpora, ceny a další. Předpokládejme, že jste produktový manažer a shromáždili jste zpětnou vazbu od zákazníků pomocí šablony formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp.
Šablonu doporučení pro formulář zpětné vazby ClickUp můžete použít k vytvoření tabule, která obsahuje doporučení zpětné vazby spolu s jejich prioritou a stavem. Tato tabule vám pomůže stanovit priority zpětné vazby na základě její důležitosti a přijmout odpovídající opatření.
3. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp: Formulář pro hodnocení poskytovatele
Tato šablona ClickUp je stejná jako původní základní šablona formuláře pro zpětnou vazbu, ale namísto služeb zobrazuje jednotlivé poskytovatele. Tato šablona umožňuje firmám shromažďovat zpětnou vazbu o konkrétních poskytovatelích, aby mohly zlepšit jejich výkonnost a zajistit spokojenost zákazníků. Získejte lepší přehled o výkonnosti jednotlivých poskytovatelů, identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a řešte problémy zákazníků efektivněji.
Předpokládejme, že provozujete úklidovou službu a máte několik poskytovatelů. Můžete použít šablonu formuláře pro hodnocení poskytovatelů ClickUp, abyste shromáždili zpětnou vazbu o výkonu každého poskytovatele, identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit, a zajistili spokojenost zákazníků.
Tato šablona je ideální pro podniky poskytující služby, které mají více dodavatelů a chtějí zlepšit svůj výkon shromažďováním zpětné vazby.
4. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu zaměstnanců ClickUp
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu zaměstnanců ClickUp umožňuje firmám shromažďovat zpětnou vazbu od svých zaměstnanců ohledně managementu, firemní kultury, platů, benefitů a pracovního prostředí. Mezi výhody používání této šablony patří lepší pochopení spokojenosti zaměstnanců, identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, a zvýšení retence zaměstnanců.
Předpokládejme, že jste majitelem malé firmy a chcete zjistit, jak jsou vaši zaměstnanci spokojeni se svou prací. Můžete použít šablonu formuláře pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp, abyste shromáždili zpětnou vazbu k různým aspektům pracoviště a podnikli kroky ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců.
Tato šablona je ideální pro firmy všech velikostí, které chtějí sbírat zpětnou vazbu od svých zaměstnanců a zlepšit jejich spokojenost.
5. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp: Zobrazení tabule
Podobně jako výše uvedená šablona ClickUp obsahuje i tato verze zobrazení ClickUp Board pro správu procesu zpětné vazby. Mezi výhody použití této šablony patří snazší organizace a sledování zpětné vazby, což usnadňuje stanovení priorit a přijímání opatření na základě zpětné vazby.
Předpokládejme, že jste shromáždili zpětnou vazbu od svých zaměstnanců pomocí šablony formuláře pro zpětnou vazbu zaměstnanců ClickUp. Tuto šablonu můžete použít k vytvoření tabule, která obsahuje zpětnou vazbu spolu s její prioritou a stavem. Tato tabule vám pomůže stanovit priority zpětné vazby na základě její důležitosti a přijmout odpovídající opatření.
Tato šablona je ideální pro firmy všech velikostí, které chtějí zefektivnit proces správy zpětné vazby od zaměstnanců prostřednictvím jejího organizování a sledování.
6. Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp
Šablona průzkumu zpětné vazby k produktům ClickUp pomáhá firmám získávat zpětnou vazbu od zákazníků k jejich produktům. Mezi výhody používání této šablony patří lepší porozumění potřebám zákazníků, identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, a v konečném důsledku zvýšení tržeb.
Předpokládejme, že jste majitelem malé firmy a chcete lépe porozumět potřebám svých zákazníků. Můžete použít tuto šablonu pro zpětnou vazbu k produktům, abyste shromáždili informace o svých produktech, a tyto údaje pak využít ke zlepšení svých produktů a v konečném důsledku ke zvýšení tržeb.
Tato šablona je ideální pro firmy všech velikostí, které chtějí sbírat zpětnou vazbu ke svým produktům a vylepšovat je na základě připomínek zákazníků.
Bonus: Alternativy k SurveyMonkey
7. Šablona pro komunikaci se zaměstnanci ClickUp
Šablona ClickUp pro komunikaci se zaměstnanci pomáhá firmám vytvořit efektivní systém interní komunikace. Šablona obsahuje strukturu, která podporuje komunikaci v rámci projektu v konzistentním a přehledném prostředí. Mezi výhody používání této šablony patří lepší komunikace, vyšší produktivita a lepší spolupráce.
Předpokládejme, že jste projektový manažer a chcete zlepšit komunikaci ve svém týmu. Můžete použít šablonu ClickUp Employee Communication Template (Šablona pro komunikaci se zaměstnanci ClickUp) a vytvořit jasný a konzistentní komunikační proces pro svůj tým. Tato šablona vám pomůže zlepšit komunikaci, zvýšit produktivitu a posílit spolupráci.
Tato šablona je ideální pro firmy všech velikostí, které chtějí zlepšit své interní komunikační procesy a posílit spolupráci.
8. Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp pomáhá firmám pochopit, jak jejich zákazníci vnímají jejich podporu a služby. Šablona obsahuje otázky, které pomáhají shromažďovat data o spokojenosti zákazníků a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Mezi výhody používání této šablony patří lepší pochopení potřeb zákazníků, identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, a v konečném důsledku zvýšení loajality zákazníků.
Předpokládejme, že jste majitelem malé firmy a chcete zjistit, jak jsou vaši zákazníci spokojeni s vaší zákaznickou podporou a službami. Můžete použít šablonu průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp, abyste shromáždili zpětnou vazbu ohledně vaší zákaznické podpory a služeb, a tyto údaje pak využít ke zlepšení retence zákazníků.
Tato šablona je ideální pro firmy všech velikostí, které chtějí shromažďovat zpětnou vazbu ohledně své zákaznické podpory a služeb a zlepšit retenci zákazníků.
9. ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot
Formuláře pro zpětnou vazbu a průzkumy mezi zákazníky jsou pro firmy důležitými nástroji ke shromažďování cenných informací o svých klientech. Správa těchto dat však může být náročná. Právě zde přichází na řadu ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot Template. Tato přizpůsobitelná šablona umožňuje agenturám sledovat stav vztahů se zákazníky na jednom místě, což usnadňuje správu informací o klientech získaných z formulářů pro zpětnou vazbu a průzkumů.
Díky nástroji ClickUp Agency Client Health Tracker mohou agentury snadno sledovat řadu důležitých údajů, včetně úrovně spokojenosti klientů, odpovědí v průzkumech a zpětné vazby. Zaznamenáním těchto informací na jednom centrálním místě mohou podniky lépe porozumět potřebám a preferencím svých klientů. To jim umožňuje optimalizovat své služby a zlepšit celkovou spokojenost klientů.
Začleněním nástroje ClickUp Agency Client Health Tracker do vašeho formuláře pro zpětnou vazbu a procesu průzkumu spokojenosti zákazníků budete schopni předvídat potřeby klientů a zvyšovat jejich spokojenost.
10. Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp pomáhá firmám pochopit úroveň zapojení a angažovanosti jejich zaměstnanců. Obsahuje otázky, které pomáhají shromažďovat údaje o spokojenosti, motivaci a odhodlání zaměstnanců.
Mezi výhody patří lepší pochopení potřeb zaměstnanců, identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, a v konečném důsledku zvýšení spokojenosti a retence zaměstnanců. Předpokládejme, že jste majitelem malé firmy a chcete pochopit úroveň zapojení a spokojenosti svých zaměstnanců.
Šablonu můžete použít ke shromažďování zpětné vazby o spokojenosti, motivaci a angažovanosti zaměstnanců a tyto údaje využít ke zlepšení spokojenosti a retence zaměstnanců. Je ideální pro firmy všech velikostí, které chtějí shromažďovat zpětnou vazbu o angažovanosti svých zaměstnanců a zlepšit jejich spokojenost a retenci.
11. Šablona ClickUp Start Stop Continue
Šablona ClickUp Start Stop Continue je tabulka, která pomáhá jednotlivcům i týmům zamyslet se nad tím, které činnosti by měli zahájit, ukončit nebo pokračovat v nich, aby dosáhli požadovaných výsledků. Šablona obsahuje tři řádky: Start, Stop a Continue, přičemž každý sloupec představuje konkrétní akci. Mezi výhody použití této šablony patří lepší sladění úsilí, identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, a vizuální znázornění pokroku.
Předpokládejme, že jste projektový manažer a chcete zhodnotit činnosti svého týmu, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit. Můžete použít ClickUp Start, abyste zhodnotili, které činnosti by váš tým měl zahájit, ukončit nebo pokračovat, aby zlepšil svůj výkon. Tato šablona vám pomůže sladit vaše úsilí a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
Tato šablona je ideální pro jednotlivce i týmy všech velikostí, které chtějí reflektovat své aktivity a zlepšit své výsledky.
Často kladené otázky k šablonám formulářů pro zpětnou vazbu
Co dělat s údaji ze zpětnovazebních formulářů?
Jakmile shromáždíte zpětnou vazbu od svých zákazníků nebo zaměstnanců pomocí šablon formulářů pro zpětnou vazbu, je důležité s těmito údaji něco udělat. Zde je několik nápadů:
- Analyzujte svá data, abyste identifikovali trendy a vzorce – získejte lepší přehled o tom, co funguje a kde můžete zlepšit.
- Využijte zpětnou vazbu k vytvoření akčních bodů, které můžete implementovat v různých oblastech svého podnikání.
- Sdílejte zpětnou vazbu s ostatními odděleními nebo týmy ve vaší organizaci, aby všichni byli informováni o zkušenostech zákazníků.
Jaké typy formulářů pro zpětnou vazbu existují?
Pokud jde o vytváření efektivních formulářů pro zpětnou vazbu, lze použít několik typů. Zde je několik příkladů formulářů pro zpětnou vazbu:
- Průzkumy: Průzkumy jsou skvělým způsobem, jak shromažďovat strukturovaná data od zákazníků, protože poskytují příležitost klást relevantní otázky a získat cenné informace o názorech a chování zákazníků.
- Formuláře pro komentáře: Tyto formuláře umožňují zákazníkům poskytovat komentáře a zpětnou vazbu k vašemu produktu nebo službě. Obvykle se používají ke shromažďování nestrukturovaných dat, jako jsou myšlenky a dojmy.
- Net Promoter Score (NPS): NPS je metrika zákaznické zkušenosti, která měří, jaká je pravděpodobnost, že zákazníci doporučí produkt nebo službu ostatním. Používá číselnou stupnici od 0 do 10 k měření loajality a spokojenosti zákazníků.
- Kontaktní formuláře: Tyto formuláře jsou ideální pro shromažďování kontaktních informací, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje o potenciálních zákaznících nebo zájemcích.
- Formuláře pro generování potenciálních zákazníků: Tyto formuláře jsou nezbytné pro získávání potenciálních zákazníků z návštěvníků webových stránek, kteří projevili zájem o váš produkt nebo službu. Obvykle obsahují pole jako pracovní pozice, název společnosti a odvětví.
Jak mohu povzbudit více lidí k vyplnění formulářů zpětné vazby od zákazníků?
Motivace zákazníků je skvělý způsob, jak zvýšit míru odezvy a shromáždit zpětnou vazbu od zákazníků. Nabídněte jim například slevy nebo šanci vyhrát cenu. Kromě toho se ujistěte, že váš formulář je snadno použitelný a přizpůsobený pro mobilní zařízení, aby jej zákazníci mohli bez potíží vyplnit. Snažte se, aby otázky byly krátké a přímé, aby zákazníci nestrávili příliš mnoho času nad každou otázkou.
Rozdíl mezi vytvářením formulářů pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a zákazníků
Formuláře pro zpětnou vazbu od zaměstnanců obvykle obsahují otázky zaměřené na pracovní výkon a spokojenost, jako jsou očekávání v práci, možnosti rozvoje dovedností a morálka týmu. Zaměstnanci obvykle odpovídají na otázky na stupnici od 1 do 10 nebo pomocí odpovědí s výběrem z více možností, jako jsou „Souhlasím“, „Nesouhlasím“ nebo „Nemám názor“.
Formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků jsou naopak otevřenější a zaměřují se na to, co si zákazníci myslí o produktech nebo službách společnosti. Obvykle obsahují otázky jako „Co se vám na našem produktu líbilo?“ nebo „Jak můžeme zlepšit náš zákaznický servis?“ Odpovědi zákazníků se pak používají k identifikaci oblastí, které je možné zlepšit.
Začněte vytvářet své vlastní formuláře pro zpětnou vazbu v ClickUp
Ať už chcete formuláře pro zpětnou vazbu použít ke sběru zpětné vazby o svých produktech, službách, zaměstnancích nebo zákaznické podpoře, naše šablony obsahují jasné a stručné otázky, které jsou pro respondenty snadno srozumitelné.
Naše šablony mají navíc vizuálně atraktivní design, který respondenty motivuje k vyplnění formuláře, a umožňují jak otevřené, tak i výběrové odpovědi, čímž poskytují řadu možností zpětné vazby. Doufáme, že vám náš seznam šablon formulářů pro zpětnou vazbu a příklady pomohou zlepšit vaše obchodní činnosti díky efektivnímu shromažďování a analýze zpětné vazby.
Nezapomeňte si stáhnout šablonu formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp a podívejte se na další šablony v centru šablon ClickUp, kde najdete další šablony a řešení pro řízení projektů – a hodně štěstí při shromažďování zpětné vazby!