11 nejlepších softwarů pro zapojení zaměstnanců pro průzkumy a další účely v roce 2025

Vítejte v budoucnosti zapojení zaměstnanců na pracovišti. Pryč jsou dny nezainteresovaných zaměstnanců uzavřených ve svých kójích, kteří toužebně očekávali příchod pátku. V dnešním podnikatelském prostředí organizace chápou význam zapojení zaměstnanců jako katalyzátoru úspěchu.
Studie společnosti Gallup zjistila, že „angažovanost zaměstnanců v USA zaznamenala první roční pokles za deset let – z 36 % angažovaných zaměstnanců v roce 2020 na 34 % v roce 2021“.
Co tedy můžete udělat, abyste udrželi zapojení svého týmu?
Naštěstí technologie otevřela neuvěřitelné možnosti pro posílení zapojení zaměstnanců. Od průzkumů, které zachycují cenné poznatky, až po interaktivní platformy, které podněcují týmového ducha, se oblast zapojení zaměstnanců rozrostla do digitální zahrady plné příležitostí.
V tomto článku se podíváme na 11 nejvýznamnějších softwarových řešení pro zapojení zaměstnanců. Pojďme se do toho pustit!
Jaké funkce byste měli hledat v softwaru pro zapojení zaměstnanců?
Při výběru správného softwaru pro zapojení zaměstnanců je třeba zvážit mnoho faktorů. Ale nebojte se!
Máme pro vás připravený přehledný seznam toho, na co se zaměřit. Žádné složité odborné výrazy, jen jasné pokyny, které vám pomohou najít software ideálně odpovídající potřebám vaší organizace.
Měli byste mít na paměti následující:
- Hladká integrace: Ujistěte se, že software pro zapojení zaměstnanců, pro který se rozhodnete, bude dobře fungovat s vašimi stávajícími systémy a nástroji. Potřebujete software, který bude hladce spolupracovat s vaším současným HR softwarem a komunikačními kanály.
- Využitelné údaje: Údaje o zaměstnancích jsou vaším nejlepším pomocníkem při zlepšování zapojení. Hledejte nástroje pro zapojení zaměstnanců, které poskytují robustní analytické a reportovací funkce. Údaje vám pomohou vizualizovat výsledky průzkumů, odhalit trendy a činit rozhodnutí na základě údajů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Kdo by neměl rád snadnou navigaci? Ideální software pro zapojení zaměstnanců by měl mít responzivní a snadno použitelné ovládací panely. Hledejte platformy, které upřednostňují jednoduchost, aniž by obětovaly funkčnost.
11 nejlepších softwarů pro zapojení zaměstnanců
Ať už jste vedoucí týmu nebo personalista s touhou revolučně změnit své pracovní prostředí, tento seznam je určen právě vám! Pomůže vám vybrat nejlepší software pro zapojení zaměstnanců, který promění vaši organizaci v centrum produktivity, spolupráce a především spokojenosti zaměstnanců.
1. ClickUp
ClickUp, který je bezpochyby naší první volbou, je jedním z nejlepších softwarových řešení pro zapojení zaměstnanců a nabízí důležité funkce pro nábor, zaškolování a rozvoj zaměstnanců. Poskytuje mnoho šablon pro oblast lidských zdrojů, včetně průzkumů zapojení zaměstnanců, standardních operačních postupů (SOP), hodnocení výkonu, akčních plánů a dalších.
ClickUp není jen vynikající software pro řízení lidských zdrojů a zapojení zaměstnanců, ale také kompletní nástroj pro řízení projektů, díky kterému můžete kdykoli a kdekoli komunikovat a spolupracovat s ostatními členy svého týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- All-in-one platforma: ClickUp je centralizované centrum pro všechny potřeby řízení vašeho týmu. Ať už se jedná o řízení projektů, sledování úkolů, sdílení dokumentů nebo vzdálenou spolupráci, ClickUp vše spojuje dohromady v hladkém a intuitivním rozhraní – už nemusíte přeskakovat mezi různými nástroji.
- Šablona akčního plánu: ClickUp nabízí šablonu akčního plánu pro zapojení zaměstnanců, která vám pomůže identifikovat a řešit problémy zaměstnanců nebo zdvojnásobit úsilí v oblasti strategií pro zlepšení zapojení na pracovišti.
- Šablona průzkumu: S ClickUpem můžete vytvářet průzkumy zapojení zaměstnanců a získávat praktickou zpětnou vazbu od zaměstnanců, která vám pomůže zlepšit celkovou zkušenost zaměstnanců.
- Pracovní prostory: ClickUp vám umožňuje vytvářet, připojovat se a přepínat mezi více pracovními prostory s jedinečnými případy použití pro týmy. Pracovní prostory představují nejvyšší úroveň hierarchie úložiště ClickUp. Pracovní prostory se skládají z prostorů obsahujících složky naplněné seznamy úkolů.
- Zobrazení: ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a další, a umožňuje vám vizualizovat úkoly, projekty a pracovní postupy ve vašem preferovaném formátu.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
- Ne všechny funkce pro zapojení zaměstnanců jsou součástí bezplatného tarifu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru – pokud potřebujete software pro zapojení zaměstnanců, kontaktujte prodejní tým ClickUp, který vám pomůže s nastavením, až budete připraveni.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. WorkTango
WorkTango, dříve známé pod názvem Kazoo, je komplexní platforma pro zapojení, inspiraci a udržení zaměstnanců. Platforma je snadno ovladatelná a přizpůsobitelná potřebám vašeho týmu.
S WorkTango získáte přístup k nástrojům, které vám pomohou ocenit úspěchy zaměstnanců, naslouchat jejich obavám a řešit je a stanovit jasné priority týmu.
Nejlepší funkce WorkTango
- Průzkumy a poznatky ze zpětné vazby zaměstnanců
- Nástroj pro uznání, motivaci a odměňování zaměstnanců
- Cíle a průběžná zpětná vazba pro rozvoj a úspěch zaměstnanců
- Integrace s vašimi oblíbenými platformami pro řízení lidských zdrojů a nástroji pro spolupráci
Omezení WorkTango
- Uživatelé po vyplnění dotazníků opravdu chtěli souhrnný dokument, aby získali více praktických poznatků.
- Poněkud omezené pro HR týmy, které potřebují robustnější nástroj pro řízení výkonu s funkcemi znalostního centra.
Ceny WorkTango
Ceny vám sdělí společnost WorkTango.
Hodnocení zákazníků WorkTango
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 120 recenzí)
3. Nectar
Nectar je platforma pro uznání zaměstnanců, která využívá finanční a společenské pobídky ke zlepšení retence zaměstnanců. Aplikace pomáhá týmům uznat chvályhodnou práci, podporovat komunitu, propagovat základní hodnoty a uplatňovat odměny.
Nectar se zaměřuje na posílení morálky zaměstnanců a budování propojeného týmu na dálku, což vede ke snížení fluktuace zaměstnanců. Využívá také gamifikaci k zapojení zaměstnanců tím, že je povzbuzuje k ocenění svých kolegů a usnadňuje přizpůsobené výzvy, jako jsou wellness aktivity, průzkumy zpětné vazby a další.
Nejlepší funkce Nectar
- Snadná integrace s vaším systémem pro správu lidských zdrojů (HRIS)
- Analýzy ukazují, jak často je zaměstnancům udělováno nebo přijímáno uznání.
- Automatizované výročí zaměstnání pro posílení firemní kultury a zkušeností zaměstnanců
- Plánované blahopřání k narozeninám pro lepší komunikaci se zaměstnanci
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
Omezení Nectar
- V některých zemích je dostupnost omezená nebo zcela nedostupná.
- Příležitostné zpomalení generování reportů
- Omezené nativní integrace
Ceny Nectar
- Standard: 2,75 $/měsíc na uživatele
- Plus: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků Nectar
- G2: 4,7/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 280 recenzí)
4. Awardco
Podobně jako Nectar věří i Awardco, že odměňování na pracovišti přispívá k vytvoření příjemnějšího prostředí pro zaměstnance a motivuje je k podávání co nejlepších výkonů. Platforma nabízí motivační program, v rámci kterého mohou zaměstnanci vyměnit získané odměny za jakýkoli dárek z nabídky Amazonu, který se jim líbí.
Nejlepší funkce Awardco
- Funkce pro ocenění kolegů
- Automatizované oslavy milníků zaměstnanců pro zvýšení jejich zapojení
- Účty pro výdaje na životní styl, které motivují zaměstnance pomocí hodnotnějších dárků
- Integrace systémů pro zapojení zaměstnanců s klíčovými nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams, Workday a další.
- Offline uznání prostřednictvím kódů pro výměnu odměn
Omezení Awardco
- Někteří uživatelé považovali uživatelské rozhraní za komplikované.
- Neexistuje žádná archivační funkce pro shromažďování praktických poznatků.
- HR týmy, které jsou často na cestách, budou postrádat mobilní verzi.
Ceny Awardco
Ceny vám sdělí společnost Awardco.
Hodnocení zákazníků Awardco
- G2: 4,8/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3800 recenzí)
5. 15five
15five se označuje jako software pro průběžné řízení výkonu. Díky relevantním funkcím, jako jsou 360stupňová hodnocení výkonu, sledování OKR, individuální schůzky a pulzní hodnocení, tato platforma pomáhá vytvářet efektivní manažery, angažované zaměstnance a vysoce výkonné podniky.
Pomocí této aplikace můžete také budovat pozitivní firemní kulturu, protože ji můžete využít k poskytování upřímné zpětné vazby ohledně výkonu zaměstnanců, provádění průzkumů životního cyklu, přístupu k analýzám zapojení a dalším účelům.
15 nejlepších funkcí
- Šablony pro hodnocení výkonu
- Informace o zapojení zaměstnanců z pohledu jejich zkušeností
- Průzkumy mezi zaměstnanci
- 360stupňová zpětná vazba od zaměstnanců
- Integrace se Slackem, Teams a Googlem
- High fives pro vzájemné uznání a ocenění za neustálou zpětnou vazbu
- Školení v oblasti řízení výkonu OKR (cíle a klíčové výsledky)
Omezení 15five
- Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně zákaznického servisu ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro zapojení zaměstnanců.
- Recenzenti by uvítali funkci milníků.
- Neexistuje žádná historie ani seznam dokončených úkolů.
Ceny 15five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele
- Perform: 8 $/měsíc na uživatele
- Focus: 8 $/měsíc na uživatele
- Celková platforma: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků 15five
- G2: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 870 recenzí)
6. Bonusly
Bonusly je aplikace pro zapojení zaměstnanců, která poskytuje uznání a odměny zaměstnancům, ať už veřejně nebo soukromě.
Tato platforma snižuje napětí v týmu a přispívá k zdravé kultuře na pracovišti tím, že sjednocuje všechny pochvaly manažerů a kolegů do jednoho přehledného systému pro uznání zaměstnanců. Bonusly také pomáhá týmům HR nastavit standardy vysoké výkonnosti pro ostatní zaměstnance.
Nejlepší funkce Bonusly
- Měsíční příspěvky
- Bonusový feed pro lepší zkušenosti zaměstnanců
- Smysluplné odměny pro zaměstnance – dárkové karty, hotovost, charitativní dary a další
- Rozhraní pomáhá udržovat zapojení zaměstnanců
- Integrace se Slackem, Okta, BambooHR a dalšími
Omezení Bonusly
- Omezené možnosti uplatnění bodů
- Žádná bezplatná možnost softwaru pro zapojení zaměstnanců
- Složitá funkce bodů, která vyžaduje dlouhé zaučení a může negativně ovlivnit zkušenosti vašich zaměstnanců.
Ceny Bonusly
- Základní tarif: 2,70 $/měsíc na uživatele
- Pro plán: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Lze přizpůsobit vašim potřebám
Hodnocení zákazníků Bonusly
- G2: 4,8/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1500 recenzí)
7. Fond
Společnost Fond, kterou nedávno koupila firma Reward Gateway, nabízí skvělý nástroj pro oceňování zaměstnanců a odměňování jejich tvrdé práce. Řešení pro zapojení zaměstnanců umožňuje kolegům sdílet pozitivní zpětnou vazbu, získat přístup k exkluzivním firemním slevám a sledovat trendy mezi zaměstnanci.
S Fondem můžete také využívat ocenění za služby k sledování pracovních výročí a zvyšování zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce
- Firemní slevy
- Analýza výkonu
- Sociální uznání
- Ocenění za služby
- Odměňovací body
- Vysoce přizpůsobitelné
- Sdílení s rodinou
- Integrace a rozšíření
Omezení fondu
- Možnosti uplatnění bodů jsou omezené.
- Převod bodů na peníze nebyl pro některé uživatele intuitivní.
- Správci uvedli, že proces nastavení zabral poměrně dost času.
- Neexistuje bezplatná verze, což ztěžuje vyzkoušení před zakoupením.
Výhodné ceny
Ceny vám sdělí společnost Fond.
Vysoké hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 2500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
8. Culture Amp
Culture Amp, špičková platforma pro zapojení zaměstnanců, nabízí jedinečné funkce, jako jsou individuální schůzky a sledování OKR, které vám pomohou lépe porozumět náladám zaměstnanců, sledovat pokrok a podpořit optimální změny ve společnosti.
S Culture Amp můžete vytvořit program pro zapojení zaměstnanců, který klade důraz na pohodu týmu a personalizované učení.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Predikce fluktuace zaměstnanců
- Šablony průzkumů připravené k použití
- Sledování cílů/OKR
- Trenér dovedností
- Individuální rozhovory mezi manažery a vedoucími týmů
- Výkonné analytické nástroje
- Zpětná vazba z více zdrojů – zpětná vazba od kolegů, zpětná vazba od manažera a sebereflexe
- Integrace
Omezení Culture Amp
- Uživatelé považovali orientaci v cenové struktuře za složitou.
- Culture Amp vyžaduje, aby se uživatelé při každém otevření aplikace znovu přihlásili.
- Někteří uživatelé nebyli spokojeni s uživatelským rozhraním sekce recenzí a školicích modulů.
- Funkce Shoutouts ve Slacku byla pro některé trochu komplikovaná.
- Někteří recenzenti zjistili, že aplikace zpomalila výkon webových stránek.
Ceny Culture Amp
Ceny vám sdělí tým Culture Amp.
Hodnocení zákazníků Culture Amp
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
9. Outback Team Building
Outback Team Building je společnost zabývající se budováním týmů a školením pro virtuální a osobní pracovní skupiny. Tato organizace není skutečnou aplikací pro zapojení zaměstnanců, ale nabízí více než 60 školicích řešení pro týmy a je doporučována více než 14 000 skupinami po celé Severní Americe.
Pokud si nejste jisti, kde s motivací zaměstnanců začít, Outback Team Building nabízí bezplatnou konzultaci, která vám pomůže se rozhodnout.
Nejlepší funkce Outback Team Building
- Virtuální a osobní aktivity pro budování týmu
- Skupinové školicí a rozvojové programy
- Bezplatné průvodce pro zapojení zaměstnanců
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
- Žebříček v reálném čase pro hry/výzvy zaměřené na budování týmu
Omezení Outback Team Building
- Nedostatečná transparentnost cen ztěžuje posouzení poměru nákladů a přínosů.
Ceny Outback Team Building
Ceny vám sdělí společnost Outback Team Building.
Hodnocení zákazníků Outback Team Building
- G2: Nedostupné
- Capterra: Nedostupné
10. SalesScreen
SalesScreen je jedno z předních řešení pro zapojení zaměstnanců a je určeno speciálně pro prodejní týmy. Tento software využívá gamifikaci a průběžnou zpětnou vazbu k ocenění tvrdé práce, posílení odpovědnosti a zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce SalesScreen
- Nástroje pro vizualizaci dat pro sledování individuálních a týmových metrik KPI
- Mince a odznaky jako odměna pro zaměstnance
- Automatizované plánování, průvodce individuálními schůzkami a hodnotící karty
- Oslavujte úspěchy a zvyšujte zapojení zaměstnanců
- Gamifikační funkce, jako jsou žebříčky a turnaje tým proti týmu
Omezení SalesScreen
- Žádná bezplatná verze
- Někteří uživatelé považovali uživatelské rozhraní za složité.
- Vytvořeno speciálně pro prodejní týmy, takže tato aplikace nemusí být vhodná pro všechny.
- Malá knihovna šablon a obrázků pro soutěže
- Žádný soukromý týmový chat
Ceny SalesScreen
Ceny vám sdělí společnost SalesScreen.
Hodnocení SalesScreen
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
11. Karma bot
Karma je oblíbený a snadno použitelný nástroj pro zapojení zaměstnanců, který funguje nativně v rámci aplikace Slack. Karma se zaměřuje na vzájemné uznání a odměny a pomáhá podporovat pozitivní chování a budovat týmovou kulturu na pracovišti.
Nejlepší funkce Karma
- S Karma je uznání tvrdé práce kolegy snadné, přímé a interaktivní. Uživatelé mohou svým kolegům udělovat „karma body“ za dobré skutky na Slacku, které lze použít k získání malých odměn.
- Manažeři mají přístup k analytickým údajům a zprávám, díky kterým mohou sledovat výkonnost týmu.
- Karma pomáhá vytvářet transparentní pracovní kulturu s otevřenou komunikací pro zpětnou vazbu a návrhy.
- Umožňuje přizpůsobení systému odměn a výkonnostních zpráv.
- Integrace s dalšími nástroji, jako jsou Trello, Jira a Github, pro plynulý provoz.
Omezení karmy
- Recenze uživatelů naznačují, že tento nástroj je silně závislý na Slacku, což může omezit použití Karma pouze na uživatele Slacku.
- Nepodporuje zapojení v reálném čase ani průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
Ceny Karma
Karma nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 30 USD za pracovní prostor a měsíc.
Hodnocení Karma
- G2: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (3 recenze)
ClickUp – váš nejlepší nástroj pro zapojení zaměstnanců
ClickUp je komplexní řešení pro zapojení zaměstnanců. Díky svým klíčovým funkcím a uživatelsky přívětivému rozhraní pokrývá aplikace celý životní cyklus zaměstnanců a mění způsob, jakým týmy spolupracují, komunikují a dosahují svých cílů.
Navíc hladce kombinuje řízení projektů, sledování úkolů, komunikaci se zaměstnanci, řízení talentů, spolupráci a sdílení dokumentů – takže už nemusíte používat několik různých nástrojů.
Jste připraveni změnit svou strategii zapojení zaměstnanců a plně využít potenciál svého týmu? Začněte ještě dnes používat ClickUp jako systém pro zapojení zaměstnanců!