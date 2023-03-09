105 inspirativních citátů o týmové práci, které motivují váš tým

Zeptejte se kohokoli, co má na své práci rád, a pravděpodobně odpoví, že jsou to lidé.
Lidé, díky kterým jsou pozdní noci a vlny vyčerpání méně mučivé. Lidé, díky kterým se po krátkém rozhovoru okamžitě cítí lépe. Lidé, kteří se nebojí je upozornit, když cítí, že něco není v pořádku.
Sestavili jsme seznam našich oblíbených citátů o týmové práci a několik rad pro efektivní týmovou práci.
Citáty o týmové práci a spolupráci
Proč je důležité pracovat jako tým? Za prvé, spolupráce na pracovišti se za posledních 20 let zvýšila nejméně o 50 % a v dnešním světě je velmi rozšířená.
Hádám, že úspěch vašeho týmu nezávisel na několika nejlepších pracovnících, ale na tom, že každý člen týmu měl na starosti část procesu a plnil své úkoly! Ať už někdo dává přednost práci v zákulisí nebo rozhodování, každý má jedinečné schopnosti a zkušenosti, které se hodí v různých situacích.
Tyto motivační citáty shrnují, co to znamená pro tým nezištně přispívat k jedné společné vizi. 🧑💼✨
1. „Říct, že můj osud není spojený s tvým osudem, je jako říct: „Tvoje část lodi se potápí.“
–Hugh Downsamerický rozhlasový a televizní moderátor
2. „Individuální odhodlání přispět k společnému úsilí – to je to, co dělá týmovou práci, společnost, civilizaci a fungování firmy. “
–Vince Lombardi americký fotbalový trenér a manažer v National Football League (NFL)
3. „Týmová práce je tajemstvím, díky kterému obyčejní lidé dosahují neobyčejných výsledků.“
–Ifeanyi Enoch Onuoha nigerijský autor a pedagog
4. „Žádný z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.“
–Ken BlanchardAmerický autor, řečník a obchodní konzultant
5. „Talent vyhrává zápasy, ale týmová práce a inteligence vyhrávají šampionáty.“
–Michael JordanAmerický předseda basketbalového týmu Charlotte Hornets a bývalý basketbalista
6. „Skupina se stává týmem, když je každý člen dostatečně přesvědčen o sobě a svém přínosu, aby mohl chválit schopnosti ostatních.“
–Norman Shidleamerický autor
7. „V týmové práci není mlčení zlaté. Je smrtící.“
–Mark Sanborn americký autor, řečník a podnikatel
8. „Líbí se mi výzva dostat hráče na určitou úroveň, ale to je ta snadná část. Největší výzvou je přimět je, aby věřili v to, co děláme. Musí pochopit, že je v pořádku mít dobré i špatné dny.“
Dawn StaleyAmerická basketbalistka, členka Síně slávy, trenérka a olympijská zlatá medailistka
„Pokaždé, když komunikujeme s jinou osobou v práci, musíme se rozhodnout: budeme se snažit získat co nejvíce, nebo přispějeme hodnotou, aniž bychom se starali o to, co za to dostaneme?“
Adam Grant Organizační psycholog a autor
10. „K rozdělání ohně jsou potřeba dva křesadla.“
–Louisa May Alcottamerická spisovatelka a básnířka
11. „Síla týmu spočívá v každém jednotlivém členovi. Síla každého člena spočívá v týmu.“
–Phil Jacksonamerický basketbalista, trenér a manažer
12. „Jednotlivě jsme kapkou. Společně jsme oceánem.“
–Ryunosuke Satoro japonský spisovatel
13. „Vzájemně závislí lidé spojují své vlastní úsilí s úsilím ostatních, aby dosáhli co největšího úspěchu.“
–Stephen Coveyamerický autor a pedagog
14. „Bez ohledu na to, jak brilantní je vaše mysl nebo strategie, pokud hrajete sólo, vždy prohrajete s týmem. “
–Reid Hoffman americký podnikatel a autor
15. „Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých a odhodlaných občanů může změnit svět; ve skutečnosti je to jediná věc, která kdy změnila svět.“
–Margaret Mead Americká kulturní antropoložka
16. „Týmová práce rozděluje úkoly a znásobuje úspěch.“
–Neznámý autor
17. „Pamatujte, že týmová práce začíná budováním důvěry. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je překonat naši potřebu nezranitelnosti.“
–Patrick Lencioni americký autor
18. „Bez ohledu na to, jak vysokou pozici v organizaci zastáváte, bez ohledu na to, jak dobře si vedete, vaše práce nikdy nekončí.“
–Abigail Johnsonamerická předsedkyně a generální ředitelka společnosti Fidelity Investments
19. „Učení bez možnosti sdílet to, co jsme se naučili, je trochu jako vaření pro sebe; děláme to, ale pravděpodobně to neděláme tak dobře.“
–Mike Schmoker Autor, pedagog a bývalý trenér amerického fotbalu
Citáty o vedení a týmové práci
Co není takovým tajemstvím úspěchu a růstu společnosti? Silné vedení a produktivní zaměstnanci.
Když vedoucí pracovníci ztělesňují firemní kulturu a hodnoty, pozitivně ovlivňují své týmy, což se promítá do jejich práce a přináší výsledky. Generální ředitel ClickUp Zeb Evans říká: „Konečným cílem je vytvořit kulturu, ve které jsou zaměstnanci sjednoceni v misi společnosti, přičemž produktivita a spolupráce hrají ústřední roli. “
Zde jsou citáty o týmové práci, které inspirují k otevření dalších příležitostí pro úspěch vašich týmů! ☀️🌱
20. „Jsem stejně hrdý na mnoho věcí, které jsme neudělali, jako na věci, které jsme udělali. Inovace znamená říci ne tisíci věcem.“
–Steve JobsAmerický spoluzakladatel společnosti Apple Inc.
21. „Nejdůležitější slova, která mi v životě pomohla, ať už se věci vyvíjely dobře, nebo špatně, jsou ‚přijmi odpovědnost‘.“
–Billie Jean KingBývalá americká tenistka, bývalá světová jednička
22. „Když máte místo u toho stolu, zasloužili jste si ho, protože rozumíte lidskému chování. Rozumíte tomu, co vaši zaměstnanci potřebují, jaké jsou jejich nedostatky, a zastupujete je. Ale to se nestane jen proto, že to tak řeknete.“
–Celia Swansonbývalá americká výkonná viceprezidentka společnosti Walmart Inc
23. „Nechápu, proč se lidé bojí nových nápadů. Já se bojím těch starých.“
–John Cageamerický skladatel a hudební teoretik
„Ve start-upech je obvykle určitá flexibilita v tom, jak se věci dělají. Lidé přebírají různé odpovědnosti, zastávají různé role, což je jeden z důvodů, proč start-upy uspějí. A vy nemůžete vzít všechnu tu magii a zavést všude přísná pravidla, aby věci fungovaly efektivně.“
Vrushali Patilvedoucí platformy ve společnosti Front
25. „Uvědomil jsem si, že pokud budu ochoten vystoupit a být v centru pozornosti, budu schopen posílit i všechny ostatní kolem sebe.“
–Alaina Percivalamerická generální ředitelka Women Who Code
26. „Ať už si myslíte, že chcete dělat cokoli, a ať už si myslíte, že vám v tom brání cokoli, přestaňte si vymýšlet výmluvy. Můžete dokázat cokoli.“
–Katia BeauchampAmerická spoluzakladatelka a generální ředitelka společnosti Birchbox
27. „Dobří lídři organizují a sjednocují lidi kolem toho, co tým potřebuje udělat. Skvělí lídři motivují a inspirují lidi tím, proč to dělají. To je smysl. A to je klíč k dosažení něčeho skutečně transformativního.“
–Marillyn Hewsonbývalá předsedkyně, prezidentka a generální ředitelka společnosti Lockheed Martin
28. „Nakonec je skvělý vůdce známý pouze podle toho, jaký vliv má na ostatní. “
–Jim Stovall americký spisovatel
29. „Řídíte věci, vedete lidi.“
–Grace Murray Hopperamerická informatička a kontradmirálka námořnictva Spojených států
30. „Walt Disney řekl svým zaměstnancům, aby při stavbě Disney Worldu „nejprve postavili hrad“, protože věděl, že tato vize bude po celou dobu projektu sloužit jako motivace. Často, když lidé nedosáhnou toho, co v životě chtějí, je to proto, že jejich vize není dostatečně silná. “
–Gail Blankeamerická prezidentka a generální ředitelka společnosti Lifedesigns
31. „Jediná věc horší než začít něco dělat a selhat... je nezačít nic dělat.“
–Seth Godinamerický podnikatel, autor a řečník
32. „Skutečné vedení má čtyři složky: mozek, duši, srdce a pevné nervy.“
–Klaus Schwabněmecký zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra
33. „Ať už pracujete pro sebe nebo pro jiné, budou chvíle, kdy se budete cítit nešťastní nebo zaseknutí. Nemůžete ovládat vše kolem sebe, ale v takových chvílích si připomeňte, že jste silní a že i malé strategické kroky mohou přinést velké změny k lepšímu.“
–Trae BodgeAmerický novinář zabývající se životním stylem a televizní komentátor
34. „Vždycky říkám: ‚Každou práci, kterou děláte, dělejte tak, jako byste ji dělali po zbytek života, a prokažte, že si ji berete za svou. ‘“
–Mary BarraAmerická generální ředitelka společnosti General Motors
35. „Když lidé investují finance, chtějí návratnost. Když lidé investují emoce, chtějí přispět.“
–Simon Sinekbritsko-americký autor a inspirativní řečník
36. „Lidé byli mou denní prací – podnikání bylo mou noční prací. Musíme být tím, kým jsme. Musíme žít podle svých hodnot. Je mi jedno, kde jsme, v Dubaji, Tokiu atd. – na tom nezáleží.“
–Howard Beharbývalý americký prezident společnosti Starbucks
„Naučil jsem se jít až na doraz, když jde o kladení otázek nebo předkládání požadavků. A pokud uslyšíte „To není možné“, zeptejte se „Co je možné“, místo toho, abyste jen poděkovali a odešli. Ale také přemýšlejte kreativně o řešení problémů.“
Emily WeissZakladatelka společnosti Glossier
38. „Vytváření kultury vyhoření je opakem vytváření kultury udržitelné kreativity.“
–Arianna Huffingtonřecko-americká zakladatelka Huffington Post a zakladatelka a generální ředitelka Thrive Global
39. „Inkluzivita neznamená jen to, že „smíme být součástí“, ale že jsme ceněni. Vždy jsem říkal: chytré týmy dokážou úžasné věci, ale skutečně rozmanité týmy dokážou nemožné věci.
–Claudia Brind-Woodyamerická manažerka IBM
40. „Pokud vaše činy vytvářejí odkaz, který inspiruje ostatní k tomu, aby více snili, více se učili, více dělali a více se rozvíjeli, pak jste vynikající vůdce.“
–Dolly Partonamerická zpěvačka, skladatelka, herečka, filantropka a podnikatelka
41. „Ať už někdo řekne nebo udělá cokoli, předpokládejte pozitivní úmysl. Budete překvapeni, jak se váš přístup k dané osobě nebo problému zcela změní.“
–Indra Nooyiindicko-americká bývalá generální ředitelka společnosti PepsiCo
42. „Podnikání musí být poutavé, musí být zábavné a musí rozvíjet vaše kreativní instinkty.“
–Richard Branson britský zakladatel Virgin Group
43. „Proč nějaký produkt neexistuje? Proč se úkol nevykonává efektivněji? Proč děláte to, co děláte? Ať už právě vstupujete na pracovní trh nebo začínáte s novým podnikáním, může to být ohromující – plné neefektivnosti a lidí s nesčetnými různými názory (o rady nikdy nebudete mít nedostatek), takže je důležité najít si od samého začátku svou cestu – svou pravou severní hvězdu – a zůstat s ní ve spojení, zatímco se vyvíjíte a řídíte svou kariéru. “
–Sara Cullenamerická generální ředitelka a zakladatelka Daily Gem
44. „Strategie není individuální sport, i když jste generální ředitel.“
–Max McKeownanglický spisovatel a konzultant
45. „Kdybychom se snažili vymyslet dobrý nápad, žádný dobrý nápad by nás nenapadl. Musíte prostě najít řešení problému ve svém vlastním životě.“
–Brian CheskyAmerický spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Airbnb
46. „Určete, jaké chování a přesvědčení si jako společnost ceníte, a zajistěte, aby se jimi všichni řídili. Toto chování a přesvědčení by měly být pro vaši společnost tak zásadní, že je ani nebudete vnímat jako kulturu.“
–Brittany Forsythamerická viceprezidentka pro lidské zdroje ve společnosti Shopify
47. Pokud nedokážete popsat to, co děláte, jako proces, nevíte, co děláte. ”
–W. Edwards Demingamerický inženýr, statistik a profesor
48. „Schopnost organizace učit se a rychle převádět tyto poznatky do praxe je nejvyšší konkurenční výhodou.“
–Jack Welchbývalý americký generální ředitel společnosti General Electric
Citáty o týmové práci týkající se vytrvalosti
Všichni máme dny, kdy bychom nejraději utekli na řecký ostrov a zpívali s nejlepšími přáteli letní hymnu „Dancing Queen“. Ale pokud to není realistický plán útěku, co jiného můžete udělat, abyste zůstali motivovaní?
Může se zdát jako samozřejmost uzavřít se před světem a být sám, ale to nezastaví kritický hlas ve vaší hlavě. Místo toho si promluvte s členem týmu nebo se vydejte na veřejné místo, kde zažijete nával štěstí. Až budete ovládat svou energii a soustředit se na pozitivní myšlenky, zjistíte, že máte neúprosnou touhu jít za svými cíli!
Zde je několik citátů o vytrvalosti od skutečně oddaných vítězů:
49. „Cvičení není něco, co děláte, až když jste dobří. Je to něco, co děláte, abyste se stali dobrými.“
–Malcolm Gladwellkanadský novinář, autor a řečník
50. „Nic není nemožné, samotné slovo říká ‚jsem možný‘!“
–Audrey Hepburnbritská humanitární pracovnice a herečka
51. „Vždy jsem dělal něco, na co jsem nebyl úplně připravený. Myslím, že takhle člověk roste. Když přijde ten moment, kdy si řeknete: „Páni, nejsem si jistý, jestli to zvládnu“, a vy se přes něj přenesete, pak dojde k průlomu.“
–Marissa Mayerbývalá americká generální ředitelka společnosti Yahoo
52. „Můžete a měli byste si stanovit vlastní hranice a jasně je formulovat. To vyžaduje odvahu, ale také osvobozuje, posiluje a často vám vynese nový respekt.“
–Rosalind BrewerAmerická generální ředitelka společnosti Walgreens Boots Alliance
„Štěstí znamená, že jsem nic neudělal. Štěstí znamená, že mi něco bylo dáno. Štěstí znamená, že jsem dostal něco, co jsem si nezasloužil, za co jsem tvrdě nepracoval. Milý čtenáři, ať nikdy nemáš štěstí. Já nemám štěstí. Víš, co jsem? Jsem chytrý, jsem talentovaný, využívám příležitosti, které se mi naskytnou, a pracuji opravdu, opravdu tvrdě. Neříkej mi, že mám štěstí. Říkej mi drsňák.“
Shonda Rhimes Autorka knihy Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person
54. „Člověk nemůže objevit nové oceány, pokud nemá odvahu ztratit z dohledu pobřeží.“
–Andre Gidefrancouzský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu
55. „Těžké věci se nám staví do cesty ne proto, aby nás zastavily, ale aby probudily naši odvahu a sílu.“
–Neznámý autor
56. „Možná, že když odložíte svou nedůvěru, vyhrnete si rukávy, podstoupíte určitá rizika a půjdete do toho naplno, jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že žijete život, který jste dříve záviděli.“
–Jen SinceroAmerická autorka a koučka úspěchu
57. „Ten, kdo každý den nepřekonává nějaký strach, nepoznal tajemství života.“
–Ralph Waldo Emerson americký filozof a básník
58. „Pokud vás to, co děláte, nepřibližuje k vašim osobním cílům, pak vás to od nich vzdaluje.“
–Brian Tracy kanadský motivační řečník
59. „Netancujte kolem osoby, kterou chcete být. Ponořte se do ní hluboko a naplno.“
–Gabrielle BernsteinAmerická autorka a motivační řečnice
60. „Své úspěchy posuzujte podle toho, čeho jste se museli vzdát, abyste jich dosáhli.“
–DalajlámaNejvyšší duchovní vůdce Tibetu
61. „Nenechte se zastrašit tím, co nevíte. To může být vaše největší síla a zajistit, že budete dělat věci jinak než všichni ostatní.“
–Sara Blakelyamerická zakladatelka a generální ředitelka společnosti Spanx
„Příležitosti se vám málokdy naskytnou v dokonalé podobě. V hezké krabičce s žlutou mašlí nahoře. ‚Tady, otevři to, je to perfektní. Bude se ti to líbit. ‘ Příležitosti – ty dobré – jsou chaotické, matoucí a těžko rozpoznatelné. Jsou riskantní. Představují pro vás výzvu.“
Susan Wojcickigenerální ředitelka Youtube
63. „Prostě se nevzdávejte toho, co opravdu chcete dělat. Tam, kde je láska a inspirace, nemůžete podle mě udělat chybu.“
–Ella Fitzgeraldamerická jazzová zpěvačka
64. „Úspěchu často dosahují ti, kteří nevědí, že neúspěch je nevyhnutelný. “
–Coco ChanelFrancouzská módní návrhářka a podnikatelka
65. „Pokud opravdu chcete něco udělat, najdete způsob. Pokud ne, najdete výmluvu.“
–Jim Rohn americký podnikatel a autor
66. „Skutečná změna, trvalá změna, nastává krok za krokem.“
–Ruth Bader Ginsburgbývalá soudkyně Nejvyššího soudu Spojených států amerických
„Celý život jsem byl naprosto vyděšený – ale nikdy jsem se tím nenechal odradit od toho, co jsem chtěl dělat.“
Georgia O’Keeffe Umělecká průkopnice amerického modernismu
68. „Lidé mluví o sebevědomí, aniž by se zmínili o tvrdé práci. To je chyba.“
–Mindy Kalingamerická scenáristka, producentka a autorka
69. „Lidé, kteří překonávají překážky, jsou ve skutečnosti velmi důležitou součástí lidstva, a myslím si, že to neoslavujeme tak, jak bychom měli.“
–Taika Waititinovozélandský filmař a herec
70. „Můžete se setkat s mnoha porážkami, ale nesmíte se nechat porazit. Ve skutečnosti může být nutné se s porážkami setkat, abyste poznali, kdo jste, z čeho se můžete vzchopit a jak se z toho můžete dostat.“
–Maya Angelouamerická básnířka, spisovatelka a aktivistka za občanská práva
71. „Úspěch je součtem malých úsilí – opakovaných den za dnem.“
–Robert Collier Americký autor knih o seberealizaci
72. „Nikdy se nevzdávejte. Plňte úkoly podle svých nejlepších schopností a ještě více.“
–Debbie Reynoldsamerická herečka, zpěvačka a podnikatelka
73. „Vytrvalost znamená 19krát selhat a napatnácté uspět.“
Dame Julie Andrews DBEanglická herečka, zpěvačka a autorka
74. „Definujte úspěch podle svých vlastních měřítek, dosáhněte ho podle svých vlastních pravidel a vybudujte si život, na který budete hrdí. “
–Anne Sweeneybývalá americká spolupředsedkyně Disney Media Networks
„Nenechte nikoho, aby vás okradl o vaši představivost, kreativitu nebo zvědavost. Je to vaše místo na světě, je to váš život. Pokračujte a udělejte s ním vše, co můžete, a vytvořte si život, jaký chcete žít.“
Mae Jemisonamerická inženýrka, lékařka a bývalá astronautka NASA
76. „Abyste v životě uspěli, potřebujete tři věci: přání, odvahu a smysl pro humor.“
–Reba McEntireamerická zpěvačka, herečka a podnikatelka
77. „Možná jste jediný člověk, který v vás věří, ale to stačí. Stačí jedna hvězda, aby prozářila vesmír temnoty. Nikdy se nevzdávejte.“
–Richelle E. Goodrich americká autorka
Citáty o týmové práci na téma „začít znovu“
Osobní růst není jen pro jednotlivce, ale také pro týmy!
V situacích, které přinášejí zklamání nebo trapné výsledky, musíme vědomě usilovat o změnu nálady a vymyslet, co dál. Naopak, když se manažeři soustředí na řešení s pozitivním tónem, tým může začít provádět změny pro lepší výkon v budoucnu.
Co tedy můžeme říci, abychom si navzájem pomohli překonat neúspěch a začít znovu?
78. „Je lepší selhat v originalitě než uspět v napodobování. “
–Herman Melville americký romanopisec
79. „Pokud žijete v minulosti, je to deprese, a pokud žijete v budoucnosti, je to úzkost. Nemáte tedy jinou možnost, než žít v přítomnosti.“
–Sarah Silvermanamerická komička, herečka a spisovatelka
„Chci být v aréně. Chci být ve svém životě odvážný. A když se rozhodneme být odvážní, podepisujeme se pod to, že dostaneme nakládačku. Můžeme si vybrat odvahu nebo pohodlí, ale nemůžeme mít obojí. Ne současně.“
Brené BrownVýzkumník a autor
81. „Člověk, který nedokáže zvládnout neúspěchy, nikdy nezvládne ani vítězství.“
–Orrin Woodward americký autor
82. „Každá chyba vás naučí něco nového o sobě samém. Pamatujte, že neexistuje selhání, kromě toho, že to přestanete zkoušet.
–Chris Bradford britský autor a bojový umělec
83. „Vždy jsem k věcem přistupoval s hladovostí a tak akorát strachem. S velkou sebedůvěrou, ale s tak akorát strachem, abych pracoval ještě tvrději. Paralyzující strach nic neřeší, ale ten druh strachu, který vás znervózní natolik, že jste opravdu ostražití a soustředění? Ten druh strachu mám rád.“
–Queen Latifahamerická rapperka, herečka a zpěvačka
„Co děláte tak rádi, že slova neúspěch a úspěch pro vás v podstatě ztrácejí význam?“
Elizabeth GilbertAutorka knihy Big Magic: Creative Living Beyond Fear
85. „Naše podobnosti nás sbližují; naše rozdíly nám umožňují být jeden druhým fascinováni.“
–Tom Robbins americký romanopisec
86. „Ve skutečném světě jsou nejchytřejší lidé ti, kteří dělají chyby a poučují se z nich. Ve škole nejchytřejší lidé chyby nedělají.“
–Robert Kiyosaki americký podnikatel a autor
87. „Neúspěch je důležitou součástí úspěchu. Pokaždé, když selžete a znovu se zvednete, procvičujete vytrvalost, která je klíčem k životu. Vaše síla spočívá ve vaší schopnosti se zotavit.“
–Michelle Obamaamerická právnička, autorka a bývalá první dáma Spojených států
88. „Naše životy jsou příběhy, které píšeme, režírujeme a v nichž hrajeme hlavní roli. Některé kapitoly jsou šťastné, jiné nám přinášejí poučení, ale vždy máme moc být hrdiny svých vlastních dobrodružství.“
–Joelle Speranzaamerická autorka
Citáty o týmové práci týkající se sebevědomí
„Jste si jistí, že víte, o čem mluvíte?“ To je kritický vnitřní hlas v našich hlavách, který se snaží otřást naší sebedůvěrou v nejnevhodnější okamžiky – při důležité diskusi o projektu nebo při individuální schůzce s naším manažerem. Pokud necháme náš kritický vnitřní hlas, aby nám namluvil, že nejsme dost chytří nebo schopní, nebudeme věřit svému úsudku a nebudeme schopni činit správná rozhodnutí.
Denní dávku sebedůvěry můžete získat poslechem podcastu (například podcastu When it Clicked ), absolvováním několika školení nebo rozhovorem s pozitivním členem týmu. Mezitím si můžete vychutnat inspirativní citáty o sebedůvěře týmu:
89. „Zůstaňte ve strachu, ale udělejte to stejně. Důležité je jednat. Nemusíte čekat, až budete mít sebevědomí. Prostě to udělejte a sebevědomí nakonec přijde.“
–Carrie Fisheramerická herečka a spisovatelka
„Mít příležitost učit se od ostatních je privilegium, za které jsem opravdu vděčný. Rád nasávám vše, co mi říkají moji trenéři/mentoři. Pokud bych vám dnes měl dát jednu radu, bylo by to: buďte ochotni se učit.“
Bethany HamiltonProfesionální surfařka a autorka
91. „Srdce lidské dokonalosti často začne bít, když objevíte činnost, která vás pohltí, osvobodí, vyzvou nebo vám dá pocit smyslu, radosti nebo vášně.“
–Terry Orlick, Ph. D. Americký autor a motivační řečník
92. „Nečekejte, až bude všechno perfektní. Nikdy to nebude perfektní. Vždy budou existovat výzvy, překážky a méně než ideální podmínky. A co na tom? Začněte hned. S každým krokem, který uděláte, budete silnější a silnější, stále zručnější, sebevědomější a úspěšnější.“
–Mark Victor HansenAmerický motivační řečník, trenér a autor
93. „To, co děláte, má význam, a vy se musíte rozhodnout, jaký význam chcete mít.“
–Dame Jane Goodall DBEanglická primatoložka a antropoložka
94. „Formální vzdělání vám zajistí obživu; sebevzdělávání vám zajistí bohatství. “
–Jim Rohn Americký podnikatel, autor a motivační řečník
„Vítězství je samozřejmě skvělé, ale pokud chcete v životě opravdu něco dokázat, tajemstvím úspěchu je naučit se prohrávat. Nikdo nemůže být vždy neporažený. Pokud se dokážete vzchopit po drtivé porážce a znovu zvítězit, jednoho dne se stanete šampiónem.“
Wilma RudolphSvětová rekordmanka v atletice a olympijská vítězka
96. „Příliš málo sebevědomí a nejste schopni jednat. Příliš mnoho sebevědomí a nejste schopni naslouchat.“
–John Maedaamerický manažer, designér a technolog
Citáty o týmové práci pro slavnostní okamžiky
Znáte ten pocit triumfu, když váš tým dokončí poslední úkol projektu? Všichni se sejdou v zasedací místnosti, aby oslavili úspěch, a vy s úžasem sledujete talent, humor a týmovou práci, které byly potřeba k dosažení cíle? S hrdostí si pomyslíte: „Zase jsme to dokázali.“ 🤩
Realita většiny týmů je taková, že nemají dostatek času na to, aby se zastavili, sešli se a oslavili úspěch jako skupina. Vždycky je tu nějaký další projekt, který je třeba zahájit. Pokud si však neuděláme čas na to, abychom ocenili úsilí našeho týmu a vymanili se z každodenní rutiny, přicházíme o příležitost povzbudit morálku a nechat tým načerpat nové síly. Zde je několik motivačních citátů od brilantních myslitelů o momentech, které stojí za oslavu:
97. „Zjistil jsem, že malé výhry, malé projekty a malé rozdíly často znamenají obrovské změny.“
Rosabeth Moss Kanter, Ph. D. Profesorka obchodu na Harvard Business School
98. „Oslavujte své úspěchy. Najděte humor ve svých neúspěších.“
–Sam Waltonamerický zakladatel Walmartu a Sam's Clubu
99. „Nesnažte se urychlovat pokrok. Pamatujte, že každý krok vpřed, ať už je sebemenší, je krokem správným směrem. Nevzdávejte se víry.“
–Kara Goucher Americká vytrvalostní běžkyně
100. „Velké vítězství, které se dnes jeví jako tak jednoduché, bylo výsledkem řady malých vítězství, která zůstala bez povšimnutí.“
–Paulo Coelho brazilský textař a romanopisec
101. „Potřebuji oslavovat život, protože jsem na tom dobře, tvrdě pracuji a jsem spokojený s tím, kým jsem a co dělám, a někdy se tak soustředím a zahlcuji se bojem a zlepšováním, že prostě potřebuji zpomalit a užít si život a trénink.“
–Dustin PoirierAmerický profesionální bojovník smíšených bojových umění a filantrop
„Malé věci, které se při provádění zdají bezvýznamné, ale když se časem nahromadí, přinesou velmi velké výsledky. Můžete je nazvat „malými ctnostmi“ nebo „návyky úspěchu“. Já je nazývám jednoduchými každodenními disciplínami. Jednoduché produktivní činnosti, které se časem opakují. To je, stručně řečeno, malá výhoda.“
Jeff OlsonAutor knihy The Slight Edge
Citáty o týmové práci týkající se produktivity
103. „Sami dokážeme tak málo, společně dokážeme tak mnoho.“
–Helen KellerAutorka a aktivistka
104. „Týmová práce pomáhá splnit sny.“
–Bang GaeHudebník
105. „Nikdy se nestanete tím, kým můžete být, pokud ze svého života odstraníte tlak, napětí a disciplínu.“
–James G. Bilkey Autor
Bonus: Filmy o týmové práci
5 nejlepších rad pro budování efektivní týmové práce
Nabídněte systém vzájemného uznání mezi kolegy
Když se hlasy spojí, aby kreativně řešily problémy, je to poučná zkušenost pro všechny zúčastněné. Vycházíte ze silných a slabých stránek ostatních, abyste si navzájem pomohli růst a učit se rychleji. Ať už jde o pomoc s obchodním hovorem nebo o partnerství při nové iniciativě, jakákoli situace, kdy někdo vyjde vstříc, je příkladem týmové práce a měla by být oceněna!
🌱 Jak začít
Pokud hledáte vynikající systém vzájemného uznání mezi kolegy, používáme software s názvem Karma, který je integrován do našich účtů Slack. Když člen týmu prokáže jednu z našich základních hodnot, pošleme mu body Karma, které lze proměnit na odměny v podobě dárkových předmětů nebo předplatného, které pomáhají zvýšit produktivitu na pracovišti i v osobním životě!
Karma se mi líbí, protože neexistuje žádný 10krokový proces hodnocení, který by umožňoval rychle a smysluplně pochválit člena týmu. Místo toho mohu poslat body Karma ihned poté, co mi někdo pomohl s úkolem nebo mě naučil něco nového, jako je cache. (Je to jako když webový prohlížeč ukládá stažené položky na pevný disk, což zpomaluje prohlížení stránek a zvyšuje množství horkého heřmánkového čaje, který potřebuji, abych zůstal v klidu. )
Bonus – když čtu o jiných členech týmu ClickUp, kteří byli za svou tvrdou práci odměněni karmou, dodává mi to také pozitivní energii. ⭐️
Sdílejte kolektivní znalosti
Váháte sdílet své znalosti s členy svého týmu? Neochota sdílet fakta a názory, které jste získali během své kariéry, může vyvolávat pocit, že se vystavujete riziku podvodu nebo nahrazení. Věděli jste ale, že zadržování informací v práci ve skutečnosti snižuje produktivitu týmu a stojí podniky peníze? Členové našeho týmu by museli procházet přes nás, aby mohli využít naše odborné znalosti, což je neefektivní a časově náročné. Nemluvě o tom, že když někdo odejde na dovolenou nebo opustí společnost, tyto znalosti odejdou s ním. 📭
🌱 Jak začít
Zaměstnanci nejsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale ClickUp Docs ano! Díky formalizaci informací na jednom místě je méně pravděpodobné, že váš tým ztratí užitečné odborné znalosti a zkušenosti.
Každý, kdo zastává vedoucí pozici, by se měl podílet na aktivním sdílení znalostí a povzbuzovat ostatní členy organizace ke společné tvorbě. Ať už někdo pracuje kdekoli (v kanceláři nebo na dálku), potřebuje mít přístup k informacím bez omezení daných místem nebo oprávněním. Nechceme se ptát Jamieho, když je na lanové dráze v Kostarice s nádhernou instruktorkou, kde najdeme PDF s firemními zásadami.
ClickUp usnadňuje ukládání a přístup ke všem znalostem společnosti. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak na to.
👉 Začněte s dokumenty pomocí šablony příručky pro zaměstnance a přizpůsobte si ji podle svých potřeb!
Zlepšete náladu pomocí Zoom pets, playlistů s hudbou 90. let a dobrých zpráv.
Je běžné, že se cítíme odtrženi od pracoviště, zejména pokud pracujeme na dálku nebo v hybridním týmu. Potřebujeme sociální podporu v podobě domácích mazlíčků na Zoomu, doporučených skladeb, které nastaví atmosféru našeho pracovního prostředí, a pozitivních zpráv, které zlepší naše duševní zdraví. Efektivní týmy nejen spolupracují, ale také se zajímají o životy ostatních mimo kancelář. Věřte mi, vždycky se chceme podělit o drama, které se odehrálo v psím parku.
🌱 Jak začít
Otevřete komunikační kanály pro zábavnou komunikaci pomocí nástroje jako Slack a vytvořte kanály založené na zájmech, do kterých se každý může neformálně zapojit. Zde je několik nápadů, jak začít:
- #whats-on-netflix
- #furry-friends
- #parents-lounge
- #wfh-life
- #comedy-club
Investujte do výkonného softwaru pro řízení projektů a školení
Bez ohledu na umístění, velikost nebo odvětví všechny podniky realizují projekty. Nelze dost zdůraznit, proč výkonný software pro řízení projektů umožňuje týmům soustředit se více na své výstupy a méně na administrativní práci. Efektivní týmová práce závisí do značné míry na komunikaci a spolupráci ve správný čas a na správném místě.
📮ClickUp Insight: Pouze 8 % zaměstnanců používá nástroje pro řízení projektů ke sledování úkolů.
Podle výzkumu společnosti ClickUp hrozí přibližně 92 % zaměstnanců riziko, že přijdou o důležité informace kvůli roztříštěnosti informací na několika nesouvislých platformách. Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
🌱 Jak začít
Další věcí, kterou je třeba zvážit při výběru softwaru pro řízení projektů, je školení a zavedení nového systému. Pokud chcete úspěšně zavést nástroj pro řízení projektů, budete potřebovat následující:
- Vytvořte kontrolní seznam „Zavedení softwaru“ s upřímnými názory a zpětnou vazbou týmu ohledně hlavních problémů, které by nový software měl vyřešit.
- Najděte ambasadory týmu, kteří se zapojí již v rané fázi výběru dodavatele, aby po zavedení softwaru otestovali, proškolili a motivovali zbytek týmu.
- Spojte se s dodavatelem softwaru a prodiskutujte všechny zdroje, které by mohly pomoci hladkému a jednoduchému přechodu.
Všem oficiálním i neoficiálním koordinátorům a manažerům, kteří se nadstandardně věnují novým zaměstnancům, patří Oscar za „Nejlepší humor a podporu schválenou personálním oddělením“. 🏆
Bavte se, najděte radost, buďte sami sebou.
„Bavte se, najděte radost, buďte sami sebou“ je jedna z hlavních hodnot ClickUp, která dokonale shrnuje základ týmové práce.
Když je náš mozek přetížen úkoly a termíny, může být snadné zapomenout na zábavu na pracovišti. Zábava a radost z toho, co děláme a s kým pracujeme, však velmi přispívají k efektivní týmové práci! Je to vědomé úsilí o budování kultury důvěry a nadšení. 🤗
No, přátelé, bylo mi ctí sdílet s vámi nejlepší citáty o týmové práci a rady pro efektivní týmovou práci! Chcete-li získat další tipy a trendy týkající se pracovního života a řízení projektů, přihlaste se k odběru newsletteru WriteClick od ClickUp! Na nejlepší sezónu vašeho týmu. 🥂