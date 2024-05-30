17 nejlepších integrací aplikací Slack pro rok 2025 (funkce, ceny)

Je úžasné, jak se slovo „slack“ změnilo ze synonyma nízké produktivity na nepostradatelnou součást našeho dnešního pracovního života.
Od skupinových chatů po DM (přímé zprávy) je Slack efektivním komunikačním nástrojem, který si získal srdce téměř ve všech společnostech.
Jeho chatová funkce však nestačí k tomu, aby váš tým dovedla k úspěchu.
Naštěstí můžete pomocí integrací Slacku propojit se s aplikacemi třetích stran pro účetnictví, správu úkolů, sledování času atd. Díky tomu bude spolupráce mnohem plynulejší, protože nebudete muset otevírat nespočet záložek nebo oken, abyste mohli spravovat své úkoly.
V tomto článku se budeme zabývat tím, co jsou integrace Slacku, a představíme 17 nejlepších z nich, včetně jejich klíčových funkcí a cen.
Co jsou integrace Slacku?
Integrace Slack jsou nástroje, které můžete začlenit do rozhraní Slack a rozšířit tak své možnosti práce na dálku. Umožní vám přístup k více funkcím z jedné platformy.
Představte si to jako supermarket ve vašem sousedství, kde najdete všechny základní potraviny, oblíbené cukrovinky, čisticí prostředky, kosmetické výrobky atd. – vše na jednom místě.
Díky supermarketu nemusíte chodit daleko (doslova!), abyste získali to, co potřebujete (funkce), z různých obchodů (aplikací).
Zde je několik výhod používání integrací Slack:
- Centralizovaná platforma pro správu úkolů, rozpočtování, sledování problémů atd.
- Zlepšuje komunikaci vzdálených týmů, protože informace nejsou rozptýleny napříč několika aplikacemi. To zase pomáhá při budování týmu.
- Usnadňuje používání, protože vaši kolegové nebudou muset absolvovat žádné samostatné školení o softwaru (což jim rozhodně ušetří čas).
Pojďme se podívat na nejlepší integrace Slacku, které mohou zlepšit produktivitu vašeho týmu a zabránit mu v „flákání se“!
17 nejlepších integrací aplikací Slack
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a řízení projektů, který používají produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
Integrace ClickUp se Slackem nabízí více než jakýkoli běžný chatovací nástroj.
Můžete převést své zprávy ze Slacku na úkoly v ClickUp a odesílat oznámení o stavu práce, nových komentářích, kontrolních seznamech atd. na svůj kanál Slack.
Ve Slacku můžete dokonce rozbalit úkoly ClickUp, projít si příslušné podrobnosti a okamžitě na ně reagovat.
Funkce integrace ClickUp + Slack
Zde je stručný přehled některých užitečných funkcí této integrace Slacku.
- Vytvářejte nové úkoly ClickUp v libovolném kanálu Slack jednoduše zadáním /clickup new.
- Zveřejňujte úkoly ClickUp ve Slacku s podrobnými informacemi, kontextem a možností provádět akce související s daným úkolem.
- Proměňte zprávy na úkoly v ClickUp
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí bohatý bezplatný tarif s neomezeným počtem členů a úkolů. Placená tarifa začínají již od 5 $ měsíčně na uživatele.
Recenze ClickUp
„Řešení komunikačních problémů, časové řízení, delegování úkolů a porozumění rolím a tomu, na čem každý pracuje a co je třeba dokončit. Tento software je pro nás jako tým skvělý a dochází díky němu k mnohem méně nedorozuměním.“ – G2Crowd
„ClickUp rád používám pro všechny své potřeby v oblasti řízení práce. Osobní i profesionální, a zejména s mým týmem! Dashboardy a šablony jsou vysoce přizpůsobitelné. Pluginy (Google) jsou také skvělé pro produktivitu a komunikaci.“ – G2Crowd
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign je CRM software pro automatizaci prodeje, který vám pomůže výrazně zvýšit produktivitu vašeho prodejního týmu.
Pomáhá týmům s e-mailovým marketingem, automatizací marketingu a nástroji CRM zlepšit retenci a spokojenost zákazníků.
Podívejme se, jak tato integrace Slacku může rozšířit vaši aktivní zákaznickou základnu.
Funkce integrace ActiveCampaign + Slack
- Vytvářejte přizpůsobené zprávy Slack s označením členů týmu pro správu zákaznických ticketů.
- Dostávejte oznámení Slack ohledně aktualizací stavu potenciálních zákazníků.
- Upozorní uživatele Slacku, kdykoli se kontakt přihlásí nebo odhlásí.
Ceny ActiveCampaign
ActiveCampaign nabízí placené tarify od 15 $ za měsíc.
Recenze ActiveCampaign
„AC sice odvádí při zaškolování opravdu dobrou práci, ale stále je to trochu náročné na naučení. Uvítal bych více kontextových tipů, návodů a/nebo interních zdrojů pro vytvoření některých klíčových funkcí.“ – Ověřená recenze Capterra
„Moje celková zkušenost je velmi dobrá. Když máte problémy, poskytuje vynikající zákaznický servis. V digitálním marketingu jej používáme každý den a je nutné mít jednodušší způsob, jak vytvářet zprávy/analýzy, a ActiveCampaign je obtížné číst zprávy, také na začátku je obtížné používat platformu v prvních týdnech.“ – Ověřená recenze Capterra
3. Calendly
Calendly je nepostradatelný nástroj pro plánování schůzek podle vašich potřeb.
Díky tomu se při plánování schůzky nebudete muset potýkat s přívalem e-mailů. Také vám to zabrání, aby vám náhlá schůzka, na kterou jste nebyli připraveni, zkazila váš energický šlofík!
Funkce integrace Calendly + Slack
- Přístupujte ke svým odkazům na schůzky Calendly a sdílejte je přímo ze svého kanálu Slack.
- Přidejte do odkazů na schůzky personalizovanou zprávu Slack
- Vyberte typ a délku schůzky (15minutový přehled nebo 30minutová diskuze) z rozhraní Slack.
Ceny Calendly
Calendly nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 10 USD za uživatele a měsíc.
Recenze Calendly
„Je tak těžké najít něco, co bych vylepšil. Calendly používám už roky a neuvědomil jsem si, jak robustní některé integrace byly a jsou, takže možná by další informace o nich byly velmi prospěšné pro uživatele, jako jsem já, kteří ani nevěděli, o kolik více přicházejí.“ – Ověřená recenze Capterra
„I když Calendly miluji, jsou určité funkce, které se mi nelíbí. No, žádný software není dokonalý a každý máme jiné názory a postoje. Funkce dostupnosti v kalendáři je pro mě matoucí, protože musíte nejprve označit den, kdy chcete být k dispozici, až do data vaší dostupnosti. Přál bych si, aby Calendly mělo funkci, kde byste mohli jednoduše zadat určité datum až do konce vaší dostupnosti, něco jako rozbalovací menu. Ale to je jen můj názor, stále se mi líbí, jak snadno se tento software používá.“ – Ověřená recenze Capterra
Podívejte se na našeho průvodce dalšími integracemi Calendly!
4. Donut
Donut je aplikace pro Slack, která náhodně spojuje kolegy do zábavného týmového chatu. Můžete také vytvořit jednoduchý průzkum a odeslat otázku s výběrem z až pěti možných odpovědí.
Obsahuje dokonce i připomenutí, která vám a vašemu pracovnímu partnerovi pomohou rozhodnout se o vhodném termínu pro elektronickou schůzku.
Funkce integrace Donut + Slack
- Nabízí zkratky pro spuštění nebo připojení se k kanálu, které vám pomohou jednat rychle, aniž byste museli opustit Slack.
- Vytvořte kanály Slack, abyste mohli spojit různé členy týmu.
- Posílejte přizpůsobené zprávy na uvítanou novým členům vzdáleného týmu.
Ceny Donut
Donut nabízí bezplatný tarif, placené tarify začínají na 59 USD/měsíc.
Recenze Donut
„Viděli jsme, jak se lidé propojují! V prostředí vzdálené práce je to obtížné, ale tento nástroj jim to umožňuje.“ – G2Crowd
„Bylo trochu matoucí nastavit loterii pro mého generálního ředitele, ale když jsem požádal o pomoc, dostal jsem, co jsem potřeboval.“ – G2Crowd
Bonus: Recenze Slack vs. Google Chat
5. Dropbox
Dropbox je inteligentní platforma pro sdílení souborů a ukládání dokumentů.
Díky tomu vaši kolegové nebudou tak snadno přehlédnout žádné informace ani nepodkopat společný úspěch!
Nyní jsou ve Slacku k dispozici dvě verze aplikace Dropbox, a to Dropbox a Dropbox Paper.
Zatímco Dropbox vám umožňuje sdílet média, soubory a dokumenty, Dropbox Paper je online pracovní prostor pro dokumenty, kde můžete organizovat a upravovat všechny své texty, nápady a soubory.
Funkce integrace Dropbox + Slack
- Získejte bohatý náhled svých souborů Dropbox ve svém kanálu Slack.
- Získejte informace o práci sdílené v konverzacích Slacku z kanálů aktivity souborů Dropboxu.
- Integrace s Microsoft Teams pro úpravy dokumentů v reálném čase
Bonus: Microsoft Teams vs Slack??
Ceny Dropboxu
Dropbox nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 11,99 $/měsíc.
Recenze Dropboxu
„Zatím se mi na Dropbox Business nelíbí vůbec nic. Chtěl bych ale zmínit několik bodů, které by vývojáři mohli vylepšit. Funkce komentářů a poznámek by měla být intuitivnější a uživatelsky přívětivější.“ – Ověřená recenze Capterra
„V závislosti na vašem tarifu může být úložiště trochu omezené, s několika možnostmi rozšíření, pokud nechcete platit mnohem více. Dostal jsem však e-mail, že nyní můžete úložiště rozšířit snadněji a za spravedlivou cenu.“ – Ověřená recenze Capterra
6. Evergreen
Evergreen je aplikace pro Slack, která podporuje lepší týmovou kulturu a vytváří lepší svět pro zítřek.
Podporuje vzájemné uznání mezi kolegy a umožňuje vám odměňovat své kolegy semeny stromů. Poté Evergreen zasadí tyto stromy jménem vašich kolegů. Jinými slovy, maximalizuje produktivitu vašeho týmu a zároveň minimalizuje jeho uhlíkovou stopu.
Podívejme se, jak vám tato aplikace Slack pomůže vytvořit trvalé obchodní vztahy.
Funkce integrace Evergreen + Slack
- Zvyšte produktivitu práce tím, že oceníte přínos svých kolegů.
- Vysílejte uznání na firemní kanály Slack
- Sledujte zapojení zaměstnanců exportováním seznamu ocenění do formátu CSV.
Evergreenové ceny
Evergreen nabízí placené tarify od 2,99 $ za uživatele a měsíc.
Evergreen Reviews
„Líbí se mi, že je to přínosné hned ve dvou ohledech. Získávám uznání za svou tvrdou práci a zároveň mohu sázet stromy.“ – G2Crowd
„Je skvělé, že můžeme jako společnost přispět ke snížení naší uhlíkové stopy pomocí služby, která je tak plynulá a uživatelsky přívětivá jako Evergreen!“ – G2Crowd
7. Favro
Favro je software pro společné plánování, který vám pomůže naplánovat práci podle vašich představ.
Umožňuje vám také vytvářet výkonné dashboardy, které zahrnují plán celého týmu. Tímto způsobem má každý jasno v tom, za co je zodpovědný, ať už se jedná o vytváření denních zpráv, přípravu prezentací nebo pořádání další pizza party!
Funkce integrace Favro + Slack
- Umožňuje plánovat úkoly a sledovat čas přímo z rozhraní Slacku.
- Vytvořte kanály Slack věnované konkrétním projektům Favro.
- Převádějte zprávy ze Slacku na úkoly ve Favru během několika sekund.
Ceny Favro
Favro nabízí placené tarify od 12 $/měsíc (pro dva uživatele).
Recenze Favro:
„S Favro mám dobré zkušenosti, ale moje práce vyžaduje velkou flexibilitu při zadávání dílčích úkolů, což je oblast, ve které Favro zaostává. Ostatní organizační aspekty fungují dobře.“ – Ověřená recenze Capterra
„Tento nástroj usnadnil automatizaci procesů a správu projektů, což je přesně to, co v současné době potřebujeme, kdy více než polovina zaměstnanců pracuje z domova.“ – Ověřená recenze Capterra
8. Giphy
Giphy je sklad animovaných GIFů, které lidé upřednostňují před slovy.
Umožňuje vám generovat nespočet GIFů pro jakoukoli frázi, což vám pomůže vést zábavné konverzace s členy vašeho týmu. Koneckonců, obrázek (nebo GIF) vydá za tisíc slov!
Funkce integrace Giphy + Slack
- Vytvořte GIFy podle svého výběru jednoduše zadáním příkazu /giphy <vaše slovo/fráze> ve Slacku.
- Vyberte si z kolekce GIFů nebo si vyberte náhodný obrázek.
- Správci mohou přizpůsobit nastavení vyhledávání tak, aby všechny GIFy byly vhodné pro pracovní prostředí.
Ceny Giphy
Giphy je zdarma pro všechny.
Recenze Giphy
„Není pochyb o tom – tato aplikace je opravdu zábavná a můžete se na ni spolehnout, že vám poskytne téměř vše, co potřebujete, bez ohledu na to, jak neobvyklé to je!“ – Recenze Apple Store
„Tuto aplikaci používám už mnoho let. Nikdy mě nezklamala.“ – Recenze v Apple Store
9. GitHub
GitHub je vývojová platforma, která vašemu softwarovému týmu umožňuje snadnou správu projektů.
Tato integrace aplikací může urychlit práci vašeho vývojového týmu tím, že mu umožní přístup k nejlepším projektům a repozitářům kódu schváleným komunitou.
Podívejme se, jak se díky integraci Slacku stává ultimátním centrem pro komunitu vývojářů.
Funkce integrace GitHub + Slack
- Získejte kompletní přehled o projektech GitHub prostřednictvím kanálů Slack.
- Otevírejte nebo uzavírejte problémy a stahujte požadavky ve svém úložišti GitHub ze Slacku.
- Získejte aktualizace o nových commitech, pull requestech, nových problémech, revizích kódu atd. pomocí komentáře /github subscribe [název repozitáře] ve Slacku.
Ceny GitHub
GitHub nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 4 USD za uživatele a měsíc.
Recenze GitHub
„Z hlediska funkcí souvisejících s vývojem softwaru je Github téměř dokonalý. Bylo by však skvělé, kdyby přidali některé doplňkové funkce. Také uživatelské rozhraní Githubu by mohlo být vylepšeno, aby ho profesionální uživatelé mohli využívat na maximum.“ – Ověřená recenze Capterra
„Počáteční fáze učení může být pro nové uživatele obtížná. Začátek vyžaduje trochu detailů a praxe, pokud jde o klonování repozitářů, vytváření vidlic/větví, zasílání změn do kódu a zadávání žádostí o stažení při zahájení práce, ale jakmile tento proces dobře pochopíte, je produkt snadno použitelný.“ – Ověřená recenze Capterra
10. Karma
Karma je bot pro Slack, který může zvýšit morálku vašeho týmu tím, že ocení nejvýkonnější zaměstnance a oslaví významné pracovní milníky.
Od sdílení mikro-zpětné vazby přes nastavení automatických odměn až po hodnocení individuálních příspěvků – tato integrace Slacku zajistí, že vaše karma nezůstane bez povšimnutí! ?
Funkce integrace Karma + Slack
- Nastavte si pomocí této integrace týdenní, měsíční nebo čtvrtletní bonusový systém.
- Vedoucí týmů mají přístup k praktickým informacím pro hodnocení výkonu.
- Stanovte měsíční cíle, které povedou váš tým k úspěchu
Ceny Karma
Karma nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 30 USD za pracovní prostor a měsíc.
Recenze Karma
„Větší spokojenost, větší uznání a další upevnění našich základních hodnot.“ – G2Crowd
„Dávání a přijímání karmy je čím dál intuitivnější. Je to elegantní způsob, jak sledovat a podporovat pozitivní náladu v naší online komunitě.“ – G2Crowd
11. MailChimp
Mailchimp nabízí firmám komplexní marketingovou platformu, díky které mohou správným způsobem oslovit svou cílovou skupinu.
Tato integrace aplikace Slack vám pomůže snadno se stát marketingovým odborníkem, od provádění kampaní na sociálních médiích až po vytváření vstupních stránek.
Funkce integrace MailChimp + Slack
- Dostávejte oznámení ve Slacku, kdykoli se někdo přihlásí k odběru nebo odhlásí z odběru MailChimp.
- Získejte aktualizace stavu svých e-mailových kampaní v rámci Slacku.
- Informujte svůj tým o aktivitách MailChimp prostřednictvím kanálů Slack.
Ceny MailChimp
MailChimp nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
Recenze MailChimp
„Noví uživatelé e-mailového marketingu mohou být znepokojeni tím, že telefonická podpora není k dispozici na všech úrovních členství v plánu, ale jejich online podpora je opravdu skvělá.“ – Ověřená recenze Capterra
„Díky MailChimpu jsem ušetřil spoustu času a rozhodně vidím pozitivní výsledky. Jejich zákaznický servis je velmi ochotný a vstřícný.“ – Ověřená recenze Capterra
12. Nectar
Nectar je vynikající nástroj pro rozpoznávání a odměňování příspěvků zaměstnanců.
Odměny se mohou pohybovat od dárkových balíčků na míru za „dobře odvedenou práci“ až po exkluzivní slevy v luxusních restauracích a ubytováních Airbnb.
Je to jako Santa Claus pro dospělé, který plní jejich přání. ?
Funkce integrace Nectar + Slack
- Získejte oznámení o uznání zaměstnanců přímo ze svého kanálu Slack.
- Snadno integrujte Nectar do Slacku a zvyšte účast
- Naplánujte si automatické zprávy k narozeninám a pracovním výročím na Slacku.
Ceny Nectar
Nectar nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 2,75 USD za uživatele a měsíc.
Recenze Nectar:
„Pravidelně kontroluji Nectar a vždy mě potěší, když vidím, že někdo dostane uznání za svou tvrdou práci a odhodlání. Samotné uznání je pro mě velmi uspokojující. Myslím si, že zejména v době, kdy se stále více pracuje na dálku, je to skvělý nástroj, který můžete využít, když chcete poděkovat ostatním za jejich úsilí.“ – Ověřená recenze Capterra
„Ačkoli jsem tento software používám teprve několik měsíců, nenašel jsem na něm ani v jeho používání nic negativního. Jediná věc, která se mi na něm nelíbí, je omezený počet bodů, které můžeme já a moji kolegové rozdávat. Vím, že je to pravděpodobně jen rozdíl v nákladech na zvýšení počtu bodů, které zaměstnanci dostávají každý měsíc, ale moji kolegové vždy říkají, že by si přáli mít více bodů nebo že všechny své body rozdali ještě před koncem měsíce.“ – Ověřená recenze Capterra
13. Salesforce
Salesforce je nástroj CRM, který pomáhá malým i velkým podnikům dosahovat úspěchů. Pomáhá vám zvyšovat tržby, rozšiřovat marketingové možnosti a úspěšně poskytovat všechny vaše služby.
Podívejme se, jak tato integrace Slacku promění váš tým v sílu, se kterou je třeba počítat! ?
Funkce integrace Salesforce + Slack
- Získejte relevantní upozornění Salesforce na svém kanálu Slack.
- Procházejte položky a informace Salesforce ve Slacku zadáním /salesforce
.
- Odesílejte a přijímejte zprávy mezi Salesforce Chatter a vašimi kanály Slack.
Ceny Salesforce
Požádejte o individuální nabídku od společnosti Salesforce.
Recenze Salesforce
„Nevýhody, které jsem našel, jsou jen velmi málo. Kdybych měl vybrat jednu, byla by to funkce kalendáře a jeho fungování. Rád bych viděl nějaké vylepšení, ale kromě toho mám více výhod než nevýhod.“ – Ověřená recenze Capterra
„Dosáhl jsem obrovského úspěchu v generování potenciálních zákazníků a dokumentování mé interakce s nimi. Výhody daleko převyšují nevýhody a zjistil jsem, že SalesForce Cloud je úspěšnější než jakýkoli jiný software pro prodej/CRM, který je k dispozici.“ – Ověřená recenze Capterra
14. Teamline
Teamline je jednoduchý nástroj pro správu projektů ve Slacku. Poskytuje vašemu týmu přehled o postupu projektu a zlepšuje spolupráci v týmu.
Ztratili jste někdy důležité podrobnosti o projektu v dlouhé diskuzi o kriminálních dokumentech?
No, už tomu tak není.
S Teamline můžete okamžitě vytvářet úkoly ze zpráv Slack.
Funkce integrace Teamline + Slack
- Spravujte úkoly a přiřazujte termíny z rozhraní Slacku.
- Organizujte své úkoly a seskupujte je do kanálů Slacku.
- Tato integrace poskytuje vašemu týmu Slack kompletní přehled o úkolech, které mu byly přiděleny.
Ceny Teamline
Teamline nabízí placené tarify od 49 $ měsíčně.
Recenze Teamline
„Velmi se mi líbila jednoduchost, s jakou lze produkt zprovoznit online. Má také slušnou učební křivku.“ – G2Crowd
„Líbí se mi, že v konverzacích ve Slacku můžete nastavovat připomenutí a úkoly za běhu.“ – G2Crowd
15. Time Doctor
Time Doctor vám umožňuje sledovat pracovní dobu strávenou na každém projektu a pomáhá firmám zaznamenávat fakturovatelné hodiny. Tato integrace Slacku nabízí efektivní webové řešení pro sledování času přímo ve vašich kanálech Slacku.
Díky tomu budete vědět, kolik času strávíte každým úkolem nebo projektem (a možná i omezíte čas strávený sledováním videí s kočkami)!
Funkce integrace Time Doctor + Slack
- Sledujte čas, který váš tým strávil prací na projektu, a dostávejte přehledy v kanálech Slacku.
- Přidejte nebo odeberte osoby v Time Doctor a rozhodněte, kdo může vidět oznámení Slacku.
- Sledujte všechny webové stránky nebo aplikace otevřené kolegy během práce
Ceny Time Doctor
Time Doctor nabízí placené tarify od 7 $ za uživatele a měsíc.
Hledáte další nástroje pro správu času? Podívejte se na náš seznam nejlepších nástrojů zde.
Recenze Time Doctor
„Na tomto softwaru nebylo nic, co by se mi nelíbilo. Jen bych si přál, aby byl pro malý tým cenově dostupnější.“ – Ověřená recenze Capterra
„Díky Time Doctoru, který mi pomáhá sledovat, jak trávím svůj den a na jakých projektech pracuji, jsem ušetřil spoustu času. Také nemusím nic zapisovat a pak se bát, že to ztratím, než klientovi pošlu fakturu. Takže to opravdu pomohlo i mé organizaci.“ – Ověřená recenze Capterra
16. Zapier
Zapier vám umožňuje propojit různé aplikace, které denně používáte, a tím zefektivnit pracovní postupy a dosáhnout lepších výsledků. Integrujte Zapier do Slacku a automatizujte své opakující se úkoly.
S aplikací Zapier může akce v jedné aplikaci (spouštěč) ovlivnit jinou aplikaci. Její interaktivní možnost sdílení obrazovky lze také použít pro skupinové řešení problémů.
Ale stačí to k tomu, aby zmizely všechny vaše pracovní starosti? Podívejme se na to.
Funkce integrace Zapier + Slack
- Sdílejte informace ze svého pracovního prostoru Slack s jakoukoli jinou aplikací během několika minut.
- Automatizujte rutinní pracovní postupy a ušetřete čas
- Sdílejte nadcházející události z Kalendáře Google na kanálu Slack
Ceny Zapier
Zapier nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
Recenze Zapier
„Moje zkušenosti jsou obecně pozitivní. S platformou jsem se okamžitě seznámil a vždy jsem našel, co jsem hledal.“ – Ověřená recenze Capterra
„Na tomto softwaru není moc věcí, které by se mi nelíbily. Musíte si dát pozor, aby byly propojené platformy správně nastaveny, jinak se vaše informace nedoručí, ale to vše lze otestovat před spuštěním kampaně.“ – Ověřená recenze Capterra
17. ZipBooks
ZipBooks je účetní nástroj, který vám ulehčí od nudné a únavné práce s účetnictvím. Umožňuje vám například vytvářet faktury, účtovat výdaje a získávat praktické informace.
Nainstalujte si tuto integraci z adresáře aplikací Slack a ještě více si zjednodušte úkoly související s účetnictvím.
Funkce integrace ZipBooks + Slack
- Zaznamenávejte výdaje ze svého pracovního prostoru Slack do ZipBooks.
- Vytvářejte online faktury přímo ze svého účtu Slack.
- Zobrazte základní výkaz zisku a ztráty včetně tržeb, poplatků a čistého zisku pomocí příkazu slash ve Slacku.
Ceny ZipBooks
ZipBooks nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 15 USD/měsíc.
Recenze ZipBooks
„Vysoce funkční a snadno použitelná platforma pro fakturaci a účetnictví klientů.“ – Ověřená recenze Capterra
„Protože nerozumím účetnictví, měl jsem potíže s vyrovnáním některých poplatků/kreditů a nemohl jsem snadno „vrátit zpět“ to, co jsem udělal. Není to nejshovívavější, ale jejich zákaznický servis mi bez dalších poplatků pomohl vyřešit tento problém. Myslel jsem, že budu muset najmout někoho, kdo to opraví, ale oni mi zdarma poradili, jak to opravit sám. “ – Ověřená recenze Capterra
Porovnejte Slack a Asanu!
Vytvořte si svůj pracovní prostor s nejlepšími aplikacemi a integracemi Slacku
Integrace Slacku vám usnadní pracovní den tím, že přidá další vrstvy funkcí a zefektivní vaše operace na jedné platformě.
Uvedli jsme některé z nejlepších integrací Slacku, které mohou zvýšit výkonnost vašeho týmu.
Různé týmy však mohou těžit z různých integrací, a to na základě funkcí nástrojů, které nejlépe splňují jejich cíle.
Například ClickUp je integrace nástroje pro správu projektů, která vám umožňuje rozdělit velké úkoly na lépe zvládnutelné dílčí úkoly, nastavit připomenutí, přiřadit úkoly, spravovat pracovní postupy a kapacity atd. To vše a zároveň slouží jako aplikace pro spolupráci a chatování.
Na co ještě čekáte?
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a posuňte své používání Slacku na vyšší úroveň.