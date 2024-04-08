Slack vs. Asana: Který nástroj je pro váš tým v roce 2025 nejlepší?

Asana a Slack jsou dvě nejoblíbenější aplikace pro správu projektů, které pomáhají týmům pracujícím na dálku i osobně lépe spolupracovat. Na první pohled nabízí každý z těchto nástrojů podobné funkce – od týmové spolupráce po integraci třetích stran.
Ale když se podíváte trochu hlouběji, začnou se projevovat rozdíly mezi Asanou a Slackem. Pokud se snažíte rozhodnout mezi těmito nástroji pro řízení projektů pro svůj vlastní tým, je tento průvodce Asana vs. Slack určen právě vám.
Co je Slack?
Slack je komunikační nástroj pro pracoviště, který je určen pro týmy k výměně informací a spolupráci v reálném čase. Nabízí dokonce hlasové a videohovory, stejně jako individuální a skupinový chat.
Na Slacku bude mít vaše organizace svůj pracovní prostor. V tomto pracovním prostoru můžete vytvářet kanály pro jednotlivé týmy, projekty nebo témata nebo používat přímé zprávy pro individuální a ad hoc skupinové chaty.
V kanálech a chatu můžete sdílet soubory a zahájit hovory (nebo huddles). Pro vše, co přesahuje rámec chatu, máte k dispozici tisíce integrací s jinými aplikacemi, ačkoli nová funkce Canvas této platformy přidává některé interní funkce pro správu úkolů.
Funkce Slacku
U platformy zaměřené na komunikaci není překvapením, že najdeme funkce, které podporují spolupráci. Při srovnání Slacku a Asany vynikají zejména čtyři funkce:
Komunikace v reálném čase
Všichni víme, jak důležitá je efektivní komunikace v týmu, zejména pokud jde o týmy pracující na dálku. Slack upřednostňuje komunikaci díky svým funkcím pro okamžitou komunikaci:
- Všechny chaty probíhají v reálném čase a okamžitá oznámení informují uživatele, když se objeví nová zpráva, která by pro ně mohla být relevantní.
- Jasná hierarchie, včetně kanálů, přímých zpráv a vláknových zpráv, vám poskytne přehled o více konverzacích probíhajících současně.
- Huddles, které se mohou konat kdykoli v kanálech i přímých zprávách, integrují funkce videohovorů a hlasových hovorů, aniž by zabíraly celé rozhraní.
- Uživatelé mohou naplánovat zprávy předem nebo si je uložit do záložek, aby se k nim mohli později vrátit.
- Díky pokročilé funkci vyhledávání ve Slacku snadno najdete staré a archivované konverzace s relevantními informacemi.
- Díky přehlednému uživatelskému rozhraní mobilní aplikace je udržování kontaktu na smartphonech a tabletech hračkou.
Díky těmto komunikačním funkcím je Slack již dlouho standardem pro digitální komunikaci v kanceláři.
Sdílení souborů
Slack vám umožňuje sdílet soubory o velikosti až jeden gigabajt (GB) v kanálech a přímých zprávách. Každá zpráva může obsahovat maximálně 10 souborů najednou. Platforma ukládá soubory na svém serveru, přičemž omezení závisí na tarifu:
- Bezplatný tarif: 5 GB pro celou organizaci
- Pro plán: 10 GB na uživatele
- Obchodní plán: 20 GB na uživatele
- Plán Enterprise Grid: 1 terabajt na uživatele
Nativní integrace s cloudovými úložnými systémy, jako jsou Google Drive, DropBox a Microsoft OneDrive, tyto omezení obchází a umožňuje sdílet soubory prostřednictvím přímého odkazu na jejich úložné místo.
Jakmile soubor sdílíte, Slack automaticky zobrazí náhled souborů .doc, PDF, obrázků a videí. To přispívá k real-time spolupráci v rámci softwaru, protože uživatelé mohou okamžitě vidět, co sdílíte, aniž by museli soubory stahovat.
Základní správa úkolů prostřednictvím Canvas
Na rozdíl od Asany není Slack softwarem pro správu projektů a postrádá většinu základních funkcí, které byste pro správu projektů potřebovali. Nedávné přidání funkce Canvas však platformě přidává některé základní funkce pro správu projektů.
Spusťte Slack Canvas a můžete shromažďovat různé informace v jediném dokumentu, včetně všeho od vizuálních souborů po úkolově orientované pracovní postupy, popisy projektů a další.
Slack plánuje postupně prohlubovat Canvases, aby vytvořil skutečně kolaborativní pracovní prostory. V současné době však neexistuje snadný způsob, jak přiřazovat a sledovat úkoly. Jedná se však o první pokus systému o komunikaci, která se neodehrává pouze v daném okamžiku, což by mohlo být relevantní pro řízení širších projektů v budoucnosti.
Rozsáhlé integrace
U platformy, která se nesnaží předstírat, že je víc, než ve skutečnosti je, musí být integrace třetích stran na špičkové úrovni. Naštěstí je to právě oblast, ve které Slack vyniká.
Celkem mají uživatelé k dispozici více než 2 000 integrací, díky kterým mohou Slack propojit s jakoukoli jinou platformou na pracovišti. Mezi naše oblíbené integrace Slacku patří ActiveCampaign, SalesForce, ClickUp a ZipBooks.
Pro uživatele platformy se tyto integrace zobrazují jako aplikace pod přímými zprávami. Funkce integrovaného nástroje však můžete aktivovat také jednoduchým příkazem s lomítkem v jakémkoli chatu, například „/zoom join“ pro připojení k vaší příští schůzce Zoom.
A samozřejmě získáte reverzní integraci třetích stran s partnerskými platformami. Chcete například přidat e-mail do konverzace ve Slacku? Stačí nainstalovat aplikaci Outlook Slack a je to tak jednoduché jako stisknutí tlačítka.
Ceny Slacku:
- Bezplatná verze
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Asana?
Asana je aplikace pro správu projektů, která týmům pomáhá sledovat všechny úkoly související s projekty, na kterých pracují. Umožňuje vaší organizaci organizovat projekty do větších portfolií a cílů a zároveň vytvářet jednotlivé úkoly a pracovní postupy nezbytné k dosažení těchto cílů.
Stejně jako Slack je i Asana webový nástroj pro správu práce, který je k dispozici jako mobilní a desktopová aplikace. Na rozdíl od Slacku se však více zaměřuje na komplexní správu práce a nabízí funkce pro spolupráci, které se soustředí na širší cíle projektu namísto komunikace v reálném čase.
Funkce Asany
Není žádným překvapením, že pokročilé funkce Asany se zaměřují na plnění úkolů podle specifikací a včas. I funkce podobné Slacku, jako jsou komunikační a sdílené nástroje, jsou zaměřeny na tento cíl.
Komunikace založená na projektech
Asana zahrnuje tři základní komunikační funkce: komentáře k úkolům, aktualizace projektů a přímé zprávy.
- Komentáře k úkolům umožňují všem sledujícím daný úkol sdílet své nápady nebo klást otázky. Když někdo zanechá komentář, všichni sledující daný úkol obdrží oznámení.
- Aktualizace projektu umožňují vlastníkovi projektu zaslat všem ostatním členům projektového týmu barevně označenou poznámku s informacemi o projektu.
- Přímé zprávy odesílají poznámku ostatním členům týmu, kteří obdrží oznámení a mohou na zprávu reagovat stejně jako na úkol.
Díky kombinaci těchto funkcí je Asana dobře vybavená pro vytvoření a realizaci vašeho komunikačního plánu projektu. Na rozdíl od Slacku však na Asaně nelze chatovat. Komunikace je z hlediska tempa blíže e-mailu než komunikaci v reálném čase.
Sdílení souborů
Co by byl systém pro správu projektů bez sdílení znalostí? Asana v tomto ohledu samozřejmě vyniká svou schopností připojovat soubory k jednotlivým úkolům a celkovým projektům. Jako bonus se soubory přidané k úkolům v rámci projektu automaticky zobrazí na kartě Soubory nadřazeného projektu.
Asana má limit pro nahrávání souborů 100 megabajtů (MB) na soubor. Celková kapacita úložiště souborů je však neomezená, což znamená, že k pracovnímu prostoru vaší organizace můžete připojit tolik souborů o velikosti 100 MB nebo méně, kolik potřebujete.
Pro větší soubory se Asana integruje s oblíbenými aplikacemi pro ukládání dat v cloudu, jako jsou OneDrive, Dropbox a Google Drive. A podobně jako Slack se vizuální soubory, jako jsou obrázky a PDF, zobrazují přímo v komentářích k úkolům, takže je každý, kdo úkol sleduje, může snadno vidět, aniž by musel cokoli stahovat.
Pokročilá správa úkolů
Právě v tomto ohledu vyniká uživatelské rozhraní Asany. Jeho pokročilé funkce pro správu projektů vám umožňují vytvářet pracovní postupy a realizovat i ty nejsložitější projekty díky možnostem, jako jsou:
- Závislosti úkolů, díky kterým můžete vytvářet rozsáhlejší pracovní postupy, na kterých spolupracuje více členů týmu.
- Schvalovací úkoly, které vytvářejí kontrolní body v rámci projektu, než se dostane příliš daleko.
- Ganttův diagram, Kanban tabule a seznamové zobrazení, které vám pomohou vizualizovat projekt v uživatelském rozhraní Asany tak, jak vám to nejvíce vyhovuje.
- Široká škála šablon projektů Kanban board a Gantt chart, takže nemusíte pokaždé začínat od nuly.
- Funkce cílů, která vám umožňuje seskupovat projekty podle širších organizačních priorit.
- Přizpůsobitelné formuláře, které se po vyplnění automaticky promění v úkoly
Je snadné rozpoznat silné stránky Asany. Jedná se v podstatě o nástroj pro správu úkolů a jeho pokročilé funkce poskytují projektovým manažerům téměř všechny funkce, které by mohli potřebovat k dokončení svých projektů.
Cílené integrace
Stejně jako většina nástrojů pro správu práce, i Asana si uvědomuje, že nemůže vyhovovat všem. Stejně jako Slack řeší tento problém pomocí široké škály integrací, které propojují další nástroje, které váš tým možná již používá.
Tyto integrace, i když jich je spousta, se obvykle zaměřují na to, aby vám a vašemu týmu pomohly lépe spravovat vaši práci. Například propojení Slack a Teams vám umožňuje přeměnit zprávy na těchto platformách na úkoly. Konektor Adobe Creative Cloud poskytuje vašim vizuálním týmům snadný způsob sdílení jejich práce v relevantních úkolech.
Stejně jako Slack se i uživatelské rozhraní Asany může pochlubit několika reverzními integracemi. Přidejte Asanu do Outlooku a jediným kliknutím můžete jakýkoli e-mail proměnit v úkol.
Ceny Asany:
- Bezplatná verze
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Slack vs. Asana: Porovnání funkcí
Asana i Slack jsou nástroje pro správu práce, ale při bližším pohledu na jejich srovnatelné funkce se ukazuje, že se velmi liší ve svém zaměření. Pojďme je přímo porovnat:
Komunikace
Pokud chcete zefektivnit komunikaci s ostatními členy týmu, je Slack jasným vítězem. A to není žádné překvapení. Koneckonců, k tomu slouží.
Klíčem je zde komunikace v reálném čase. Můžete se okamžitě spojit se svým týmem, včetně hlasových a videohovorů, abyste neztráceli čas.
A protože Slack je integrován s Asanou, můžete jej použít k diskusi o úkolech ve svém pracovním prostoru Slack.
Vítěz: Slack
Řízení úkolů a projektů
Navzdory nedávnému úsilí Slacku o zahrnutí některých projektových nástrojů vyhrává Asana v porovnání správy úkolů . Asana se výrazně zaměřuje na správu projektů, což komunikační nástroj v reálném čase jednoduše nedokáže.
Jistě, v aplikaci Slack můžete prostřednictvím Canvas vytvářet základní úkoly a zasílat připomenutí, když má váš tým úkol, který musí splnit. To však nestačí na schopnost aplikace Asana vytvářet komplexní projektové toky s více členy týmu a propojenými částmi.
Vítěz: Asana
Sdílení souborů
Slack umožňuje sdílet větší soubory, ale omezuje celkovou kapacitu úložiště pro organizaci. Asana má mnohem menší limit velikosti souborů, ale její celková kapacita úložiště je neomezená. Obě aplikace se přirozeně integrují s cloudovými úložnými službami a jsou vybaveny užitečnou funkcí náhledu.
Pro nás vyhrává Slack, protože jeho celkové úložné limity jsou pro většinu organizací dostačující, což činí větší velikost souborů významnější výhodou. Ale je tu jedno ale.
Pokud vaše organizace nesdílí velké soubory (například video soubory nebo soubory Adobe Design), nebo pokud používáte externí cloudové úložiště, velikostní limit nebude mít velký význam. V takovém případě vyhrává Asana s neomezeným úložištěm.
Vítěz: Slack, ale s výhradami
Integrace
Jak Asana, tak Slack nabízejí téměř všechny integrace, které vaše organizace pravděpodobně bude potřebovat. Máme však jeden návrh. Než se rozhodnete pro jednu z nich, podívejte se na stránku integrace každé platformy, abyste se ujistili, že nechybí žádné konkrétní integrace, které budete potřebovat.
Vítěz: Remíza
Co je lepší: Slack nebo Asana?
Je nemožné určit vítěze souboje Asana vs. Slack, protože se jedná o odlišné nástroje s odlišným účelem. Slack vítězí v oblasti komunikace, zatímco Asana vítězí v oblasti projektového řízení. U služeb nad rámec těchto oblastí jsou oba nástroje v zásadě vyrovnané, co se týče jejich výhod a nevýhod.
To také znamená, že Asana nemůže nahradit Slack a Slack nemůže nahradit Asanu. Namísto výběru jednoho nástroje pro spolupráci před druhým může být pro vaši organizaci nejlepší použít oba – nebo alternativní nástroj, který dokáže spravovat jak komunikaci v reálném čase, tak i projektové řízení.
Slack vs. Asana na Redditu
Při určování vítěze mezi těmito dvěma nástroji pro zvýšení produktivity se nespoléhejte pouze na naše slovo. Podívali jsme se také na Reddit, abychom zjistili, co si o srovnání Slacku a Asany myslí ostatní uživatelé.
Podle jednoho uživatele:
„Slack a Asana jsou dva různé nástroje, ale jak již bylo řečeno, lze je integrovat, aby spolu velmi dobře fungovaly. Integrace Asany do Slacku mi umožňuje vidět oznámení z Asany a odpovídat na komentáře nebo je „lajkovat“. To mi šetří čas.“
Další účastník debaty zdůraznil uživatelské rozhraní komunikačních aplikací:
„Líbí se nám možnost vyhnout se přepínání kontextu ve Slacku tím, že převádíme zprávy ze Slacku na úkoly v Asaně, nebo odpovídáme na nové komentáře či úkoly v Asaně přímo ze Slacku. Pro pečlivější plánování, dohled nad projekty a brainstormingovou komunikaci, která se týká konkrétních úkolů a nevyžaduje urgentní odpověď ještě týž den, je však lepší zůstat v Asaně.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Asaně a Slacku
Asana a Slack plní ve většině organizací různé role, což znamená, že byste stále museli spravovat dvě samostatné platformy pro komunikaci a správu úkolů. Ale co kdybychom vám řekli, že jediný nástroj pro správu týmů dokáže splnit obě tyto funkce?
Přesně tak – je čas promluvit si o ClickUp.
ClickUp není jen jednou z nejlepších alternativ Asany pro správu úkolů. Má také další funkce, jako je whiteboarding, které ani Asana ani Slack nenabízejí, a zároveň obsahuje komunikační nástroje a klíčové funkce, které jsou nezbytné pro zkušené projektové manažery.
Zobrazení chatu v ClickUp pro komunikaci týmu v reálném čase
Když vytváříte projekty v ClickUp, každý projekt má integrované zobrazení ClickUp Chat, které umožňuje členům týmu komunikovat v reálném čase. Ale nejde jen o slova. V tomto zobrazení Chatu můžete spravovat projekty pomocí funkcí, které umožňují:
- Přiřazujte úkoly a označujte je po dokončení
- Sdílejte odkazy na projekty
- Vkládání souborů
- Přidat formátovaný text
- @zmíňte jednotlivé členy týmu nebo skupiny a mnoho dalšího!
Porovnejte Asanu a ClickUp!
Ještě lepší je, že můžete nechat chat otevřený vedle jiných zobrazení projektu, abyste mohli pokračovat v konverzacích. A díky integraci s aplikacemi jako Zoom můžete z platformy spouštět videohovory.
Nativní integrace Slacku pro komunikaci v ClickUp
Známe přitažlivost Slacku. Mnoho organizací jej používá již dlouhou dobu a těžko se ho vzdává. Proto jsme hrdí na to, že můžeme představit naši integraci ClickUp Slack.
Ano, každou konverzaci ve Slacku můžete proměnit v úkol ve Slacku. Ale to není zdaleka vše.
Jakmile zveřejníte úkol ClickUp na kanálu nebo ve zprávě Slack, můžete spravovat termíny, úkoly, stavy a další informace pro všechny členy týmu, aniž byste museli opustit Slack. Můžete dokonce nastavit zasílání oznámení do Slack, když dojde k aktualizaci některého z vašich úkolů ClickUp. Je to perfektní integrace pro organizace, které se prostě nemohou vzdát svého oblíbeného komunikačního nástroje.
Komplexní řízení projektů na všech úrovních
A samozřejmě, funkce pro správu projektů ClickUp mohou snadno konkurovat (a dokonce překonat) Asanu a Slack:
- Vytvářejte úkoly a struktury pracovních postupů
- Vizualizujte svůj pracovní postup pomocí více než 10 zobrazení, včetně Ganttova diagramu, tabule a dalších.
- Vyberte si z rozsáhlé knihovny šablon pro řízení projektů, abyste nemuseli začínat od nuly, když řídíte projekty.
- Integrujte dokumenty ClickUp pro přehledy projektů a spolupráci týmu v reálném čase.
- Využijte dashboardy a reporty pro lepší přehled o projektech a organizaci
- Použijte ClickUp AI k urychlení projektových plánů pomocí automaticky generovaných osnov, návrhů dokumentů a dalších funkcí.
Začněte s ClickUp ještě dnes
S ClickUp již nepotřebujete různá řešení pro různé potřeby, jako je komunikace a řízení projektů. Místo toho můžete mít vše v jediném nástroji pro řízení práce, který zahrnuje a vylepšuje všechny nejlepší funkce Asany a Slacku.
Nevěřte nám jen na slovo. S naším plánem Free Forever můžete platformu vyzkoušet sami bez jakéhokoli finančního závazku. Založte si ještě dnes bezplatný pracovní prostor! 🤩