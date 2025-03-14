11 nejlepších softwarů pro bílé tabule pro spolupráci v roce 2025

Od učeben po zasedací místnosti – kreativita nejlépe proudí, když mají nápady prostor k rozvoji. Ale přiznejme si to – fyzické tabule jsou trochu… omezené. Příliš brzy se vymažou, jsou přeplněné čmáranicemi a zapomeňte na to, že by se k zábavě mohly připojit i týmy pracující na dálku.
Vyzkoušejte software pro digitální tabule, superhrdinu brainstormingu, plánování a výuky – bez nepořádku!
Díky nekonečnému prostoru, spolupráci v reálném čase a všem nástrojům, které potřebujete k realizaci svých nápadů, není divu, že stále více pedagogů, týmů a kreativců přechází na digitální technologie.
Výběr správného online nástroje pro bílé tabule je však kvůli mnoha možnostem náročný. Tento průvodce obsahuje nejlepší online nástroje pro bílé tabule, které vám pomohou snadno spolupracovat.
🧠 Klíčová informace: Globální trh s interaktivními tabulemi dosáhne do roku 2032 hodnoty 7,6 miliardy dolarů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled nejlepších online softwarů pro bílé tabule, které mají velký dopad:
- ClickUp: Nejlepší pro vizuální spolupráci a brainstorming založený na umělé inteligenci
- Miro: Nejlepší pro vytváření interaktivních myšlenkových map
- Microsoft Whiteboard: Nejlepší pro týmy používající nástroje Microsoft
- Zoom Whiteboard: Nejlepší pro spolupráci zaměřenou na video s integrovanou bílou tabulí
- FigJam: Nejlepší pro designérské týmy a studenty
- Stormboard: Nejlepší pro agilní týmy
- Conceptboard: Nejlepší pro hybridní a vzdálenou spolupráci týmů
- Lucidspark: Nejlepší pro vývoj pracovních postupů
- Collaboard: Nejlepší pro bezpečné používání tabule
- Ayoa: Nejlepší pro správu úkolů
- Bluescape: Nejlepší pro prezentace a videokonference
Co byste měli hledat v softwaru pro bílé tabule?
Ne všechny online tabule jsou stejné! Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při výběru nejlepší digitální tabule pro spolupráci:
- Snadné použití a přístupnost: Hledejte uživatelsky přívětivý design, snadnou navigaci a přístupnost na stolních počítačích, tabletech a mobilních zařízeních ve vaší aplikaci pro bílé tabule.
- Nekonečné plátno a chytrá organizace: Flexibilní, neomezené virtuální plátno bílé tabule vám umožní zaznamenat velké nápady, aniž by vám došel prostor. Funkce jako online poznámkové lístky, tvary a myšlenkové mapy pomáhají strukturovat myšlenky a udržovat pořádek.
- Spolupráce v reálném čase: Skvělý software pro spolupráci na bílé tabuli by měl umožňovat více uživatelům současně upravovat, kreslit a přidávat poznámky; je ideální pro spolupráci na pracovišti, online výuku a skupinové brainstormingy.
- Integrace: Nejlepší online tabule nabízí hladkou integraci s nástroji jako Google Drive, Slack, Zoom nebo Microsoft Teams, aby byl zajištěn plynulý pracovní postup. Navíc je nezbytná možnost exportovat tabule v různých formátech (PDF, PNG atd.).
- Podpora multimédií: Nejlepší bezplatná online aplikace pro bílé tabule podporuje obrázky, videa, GIFy a audio. Díky tomu jsou lekce pro studenty zajímavější a bílé tabule dynamičtější pro kreativní agentury.
- Zabezpečení a oprávnění: Pro firemní nebo vzdělávací účely hledejte bezpečné cloudové úložiště, uživatelská oprávnění a online tabule chráněné heslem, aby byly citlivé informace v bezpečí.
🧠 Zajímavost: Bílá tabule byla vynalezena náhodou!
Na konci 50. let minulého století pracoval fotograf Martin Heit ve své temné komoře, když omylem označil filmový negativ permanentním fixem. Při pokusu o jeho smazání zjistil, že se fix snadno smývá – a tak vznikla tabule pro psaní suchým stíratelným fixem. To je ale šťastná náhoda!
11 nejlepších softwarů pro bílé tabule
Jste připraveni se podívat na nejlepší software pro digitální tabule? Jdeme na to!
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální spolupráci a brainstorming s využitím umělé inteligence)
Nápady nevznikají samy od sebe, ale postupně se vyvíjejí. Správné nástroje promění roztříštěné myšlenky v praktické strategie, od chaotických náčrtků až po strukturované plány. Ale přeskakování mezi aplikacemi za účelem brainstormingu, organizování úkolů a realizace nápadů? To je noční můra pro produktivitu.
Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp – aplikace pro práci, která umí všechno. Shromažďuje všechny vaše úkoly, dokumenty a projekty na jednom místě. A pokud jde o vizuální spolupráci, její bezplatná online funkce Whiteboard je revoluční.
Představte si ClickUp Whiteboards jako nekonečné plátno, na kterém můžete v reálném čase mapovat nápady pomocí lepících poznámek, diagramů a vývojových diagramů. Umožňuje vám převést vaše plány na proveditelné úkoly a propojit je s ostatními částmi vaší práce.
Můžete plánovat projekty a pořádat schůzky pomocí integrované umělé inteligence ClickUp Brain, která posune vaši kreativitu na vyšší úroveň.
Potřebujete vytvořit rozvržení bílé tabule? ClickUp Brain vám pomůže vytvořit dynamické bílé tabule a proměnit vaše nápady ve vizuálně poutavé prezentace.
Navíc s ClickUp Automations můžete snadno optimalizovat své procesy. Nastavte automatizované úkoly a připomenutí, aby váš tým zůstal na správné cestě bez manuálních potíží. Je to jako mít osobního asistenta, který nikdy nespí!
Nejlepší funkce ClickUp
- Vkládání a propojování úkolů přímo z tabule
- Využijte umělou inteligenci k vytváření pracovních postupů a obrázků na tabulkách.
- Využijte stovky šablon pro bílé tabule k brainstormingu a plánování projektů.
- Sdílejte své whiteboardy pomocí veřejných nebo soukromých odkazů.
- Přidávejte přímo na tabule prvky, jako jsou tvary, spojovací prvky, obrázky atd., a také úkoly a dokumenty, abyste zvýšili produktivitu.
- Exportujte své whiteboardy ve formátech PNG, SVG a JSON.
- Zbavte se opakujících se úkolů vytvořením automatizovaných pracovních postupů pro vše.
Omezení ClickUp
- Má rozsáhlou sadu funkcí, která vyžaduje určité zaučení pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Briettny Curtner, programová manažerka na Utah Valley University, o ClickUp:
ClickUp centralizoval naše každodenní operace, standardní operační postupy a podpořil spolupráci napříč oddělením. Možnost ovládat nastavení soukromí každého pracovního prostoru také usnadnila týmu sdílení relevantních informací. Funkce bílé tabule? Jsme jí posedlí. Tento nástroj byl často používán během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozpracování určitých iniciativ.
ClickUp centralizoval naše každodenní operace, standardní operační postupy a podpořil spolupráci napříč oddělením. Možnost ovládat nastavení soukromí každého pracovního prostoru také usnadnila týmu sdílení relevantních informací. Funkce bílé tabule? Jsme jí posedlí. Tento nástroj byl často používán během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozpracování určitých iniciativ.
2. Miro (nejlepší pro vytváření interaktivních myšlenkových map)
Miro je interaktivní online software pro bílé tabule s vynikajícími funkcemi pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming. Přizpůsobitelné šablony, více než 160 integrací a inteligentní plátno dodají vaší fyzické učebně šmrnc a vašim schůzkám dynamiku.
Inteligentní plátno Miro využívá umělou inteligenci k proměně vašich nápadů v prezentovatelné výsledky, včetně produktových briefů, zápisů a shrnutí. Navíc můžete své brainstormingové sezení zatraktivnit pomocí funkcí, jako jsou ankety, bodové hlasování a odhady.
Nejlepší funkce Miro
- Využijte integrované funkce videa, chatu a @zmínky pro snadnou komunikaci.
- Využijte funkci Catch Up (Beta) a podívejte se na všechny změny od vaší poslední návštěvy.
- Prezentujte svou tabuli na schůzkách a sledujte soukromé poznámky.
- Nastavte časové limity pro aktivity, připněte vizuální poznámky a aktivujte soukromý režim.
Omezení Miro
- Navigace je u velkých tabulek obtížná.
- Chybějící funkce pro správu hierarchie
- Při zpracování velkého množství souborů a tabulek dochází ke zpomalení.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
3. Microsoft Whiteboard (nejlepší pro týmy používající nástroje Microsoft)
Hledáte software pro bílé tabule, který se hladce integruje s vašimi nástroji Microsoft? Seznamte se s Microsoft Whiteboard – vynikajícím nástrojem pro týmy, učitele a dokonalým centrem pro spolupráci Microsoft.
Jedná se v podstatě o virtuální plátno, na kterém můžete se svým týmem v reálném čase brainstormovat, skicovat a plánovat. Díky snadno použitelnému rozhraní můžete trávit více času tvorbou a méně času zkoumáním technologií.
Nejlepší funkce Microsoft Whiteboard
- Využijte Copilot k organizaci, porozumění a shrnutí vašich tabulek.
- Pomocí laserového ukazovátka upozorněte na konkrétní místa na online tabuli.
- Proměňte hrubé nápady v prezentovatelné diagramy a tvary pomocí inteligentního rozpoznávání.
Omezení Microsoft Whiteboard
- Omezené šablony a možnosti přizpůsobení
- Mnoho uživatelů si stěžovalo na technické potíže, když editovalo více než jedna osoba.
Ceny Microsoft Whiteboard
Pro domácnosti:
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc
Pro firmy:
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Whiteboard
- G2: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
Zde je názor uživatele G2 na Microsoft Whiteboard:
Obsahuje nástroje, které potřebuji pro vytváření grafů pro své marketingové plány. Jedná se také o cloudovou platformu využívající MS 365, takže není třeba stahovat žádnou aplikaci. Soubory mohu ukládat také do cloudu.
Obsahuje nástroje, které potřebuji pro vytváření grafů pro své marketingové plány. Jedná se také o cloudovou platformu využívající MS 365, takže není třeba stahovat žádnou aplikaci. Soubory mohu ukládat také do cloudu.
➡️ Další informace: Šablony a techniky pro brainstorming
4. Zoom Whiteboard (nejlepší pro spolupráci zaměřenou na video s integrovanou bílou tabulí)
Zoom neslouží jen k pořádání schůzek, ale má také vestavěnou bílou tabuli, která týmům pomáhá vizuálně brainstormovat, plánovat a spolupracovat. Bílá tabule je plně integrována do videokonferencí Zoom, takže můžete vymýšlet nápady a zároveň zůstat v kontaktu se svým týmem.
Tabule zůstává přístupná i po skončení schůzky, což znamená, že se k ní můžete kdykoli vrátit a vylepšit svou práci.
Funkce Zoom Whiteboard
- Využijte funkce jako podpora dotykového ovládání, přidávání obrázků a rozšiřitelné plátno pro větší pohodlí.
- Poskytněte uživatelům různé úrovně přístupu během schůzek Zoom.
- Vytvářejte a přizpůsobujte šablony pro rychlé brainstormingy.
Omezení Zoom Whiteboard
- Omezené funkce ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Zoom Whiteboard
- Whiteboard: 2,49 $ měsíčně na uživatele
- Whiteboard Plus: 7 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom Whiteboard
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 100 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Hledáte nějaké techniky brainstormingu? Těchto sedm osvědčených strategií brainstormingu učiní vaše brainstormingové sezení produktivnějšími a zábavnějšími.
5. FigJam (nejlepší pro designérské týmy a studenty)
FigJam je interaktivní online tabule se všemi funkcemi, které potřebují pedagogové, podnikoví zákazníci a týmy, jako jsou nástroje pro kreslení, poznámkové lístky a šablony. Pomáhá vám rychle organizovat nápady a plánovat projekty.
A to nejlepší? FigJam se hladce integruje s Figma, což umožňuje designérským týmům plynule brainstormovat a vylepšovat nápady. Navíc můžete na nápady na plátně reagovat razítky, high fives a emodži nebo diskutovat pomocí audia a živého chatu.
Nejlepší funkce FigJam
- Vyberte si z více než 300 šablon ty, které nejlépe vyhovují vašemu pracovnímu postupu.
- Integrujte nástroje jako Asana a Jira a proměňte nápady v činy.
- Pozvěte lidi mimo vaši společnost, aby přispívali na vaše tabule bez nutnosti přihlášení.
Omezení FigJam
- Omezené funkce pro správu projektů na tabuli
- Někteří uživatelé si stěžovali na vysoké náklady.
Ceny FigJam
- Zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za jedno místo
- Organizace: 5 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 5 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Zjistěte, proč tento uživatel G2 považuje Figjam za skvělý:
Má několik skvělých funkcí, jako jsou sekce pro poznámkové lístky, spousta šablon pro běžné úkoly na tabuli, AI shrnutí poznámkových lístků a také spousta zábavných funkcí, jako je widget Polaroid a další interaktivní hry a widgety.
Má několik skvělých funkcí, jako jsou sekce pro poznámkové lístky, spousta šablon pro běžné úkoly na tabuli, AI shrnutí poznámkových lístků a také spousta zábavných funkcí, jako je widget Polaroid a další interaktivní hry a widgety.
6. Stormboard (nejlepší pro agilní týmy)
Stormboard je nástroj pro spolupráci na tabuli, který vyniká svým přístupem zaměřeným na data.
Je ideální pro týmy pracující na agilních programech a nabízí živé obousměrné integrace s nástroji jako Jira, Rally a Azure DevOps. Změny provedené ve Stormboardu se tak přímo promítnou do vašich vizuálních nástrojů pro správu projektů.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je StormAI, spolupracovník využívající umělou inteligenci, který vylepšuje brainstorming, generování nápadů a plánování akcí.
Nejlepší funkce Stormboard
- Exportujte podrobné zprávy o úkolech, analýzy a prezentace v různých formátech.
- Vyberte si z více než 250 šablon, včetně šablon pro brainstorming a pracovní postupy.
- Pomocí tří možností sdílení můžete řídit přístup a zajistit, aby vaše bouře mohly prohlížet pouze oprávnění uživatelé.
Omezení Stormboardu
- Při práci s velkým množstvím dat může docházet ke zpomalení výkonu.
- Omezené integrace a palety barev pro karty
Ceny Stormboard
- Osobní: Zdarma
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Zde je důvod, proč uživatel G2 rád používá Stormboard:
S tolika přednostmi je těžké vybrat jen jednu. Nicméně možnost přejít od „Hej, měli bychom se do toho pustit!" k tomu, že více než 100 lidí přidá nápady, obrázky a soubory do formátu stránky zaměřené na výsledky za méně než minutu, je naprosto k nezaplacení.
S tolika přednostmi je těžké vybrat jen jednu. Nicméně možnost přejít od „Hej, měli bychom se do toho pustit!“ k tomu, že více než 100 lidí přidá nápady, obrázky a soubory do formátu stránky zaměřené na výsledky za méně než minutu, je naprosto k nezaplacení.
📮 ClickUp Insight: Podle výzkumu společnosti ClickUp asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy jedné až třem osobám, aby získali potřebné informace. Použijte AI Knowledge Manager od ClickUp Brain, abyste omezili přepínání mezi kontexty a frustraci. Zeptejte se přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru!
7. Conceptboard (nejlepší pro hybridní a vzdálenou spolupráci týmů)
Conceptboard je určen pro týmy, které potřebují bezpečný a strukturovaný způsob spolupráce, zejména pro týmy pracující na dálku. Snadno sdílená bílá tabule je pracovní prostor v reálném čase, kde týmy mohou brainstormovat, plánovat a pořádat workshopy, aniž by jim něco uniklo.
Čím se vyznačuje? Bezpečnost v souladu s GDPR, ovládací prvky pro moderování organizovaných diskusí, import souborů, správa rolí a některé funkce pro správu projektů.
Ať už se věnujete brainstormingu nebo design sprintu, Conceptboard zajistí, že vše bude strukturované a interaktivní.
Nejlepší funkce Conceptboard
- Spojte se prostřednictvím videohovorů, sdílení obrazovky a živých kurzorů.
- Vytvářejte wireframy pro své webové stránky nebo aplikace ve spolupráci s ostatními.
- Společně vytvářejte umělecká díla a sdílejte návrhy se zainteresovanými stranami.
Omezení Conceptboard
- Omezené funkce pro správu projektů
- Pomalé načítání
Ceny Conceptboard
- Zdarma
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 16 $
- Veřejný sektor: 18 $
- Data Center Edition: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Conceptboard
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
8. Lucidspark (nejlepší pro vývoj pracovních postupů)
Lucidspark je místo, kde se chaotické nápady promění ve strukturované plány. Jeho nekonečné plátno je ideální pro shromažďování nápadů a jejich přehledné uspořádání.
Každý účastník dostane živý kurzor se svým jménem, takže není třeba hádat, kdo co dělá. Potřebujete se soustředit? Breakout Boards umožňují týmům rozdělit práci na sekce a později je synchronizovat.
Pořádáte workshop? Nastavte časovač, abyste udrželi věci pod kontrolou, a když nastane čas na přeskupení, funkce Call Others to Me okamžitě přivede všechny na stejné místo.
Nejlepší funkce Lucidspark
- Rozdělte schůzky na menší skupiny pro lepší spolupráci pomocí Breakout Boards.
- Proměňte nápady v projekty pomocí hlasování a vizualizujte výsledky.
- Pomocí dynamické tabulky můžete vizuálně uspořádat tvary a karty Lucid Cards.
Omezení Lucidspark
- Omezené funkce bezplatné verze
- Náročná křivka učení
Ceny Lucidspark
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $
- Tým: 10 $ za uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidspark
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Zde je důvod, proč je Lucidspark pro tohoto uživatele G2 nepostradatelným nástrojem pro brainstorming a mapování nápadů:
Líbí se mi, jak snadné je vytvářet diagramy a mapovat pracovní postupy – zejména u projektů pro klienty, kde potřebuji vidět, jak všechny části do sebe zapadají. Skvělé jsou také funkce pro spolupráci v reálném čase. Můj tým a klienti se mohou zapojit, zanechat komentáře a sdílet nápady přímo na tabuli, což výrazně usnadňuje brainstorming.
Líbí se mi, jak snadné je vytvářet diagramy a mapovat pracovní postupy – zejména u projektů pro klienty, kde potřebuji vidět, jak všechny části do sebe zapadají. Skvělé jsou také funkce pro spolupráci v reálném čase. Můj tým a klienti se mohou zapojit, zanechat komentáře a sdílet nápady přímo na tabuli, což výrazně usnadňuje brainstorming.
9. Collaboard (nejlepší pro bezpečné používání tabule)
Collaboard přináší zábavný prvek do online spolupráce díky podpoře multimédií, interaktivním nástrojům a bezpečnostním funkcím. Ať už brainstormujete s lepícími poznámkami, skicujete nápady nebo prezentujete v režimu celé obrazovky, vše proběhne hladce a poutavě.
Chcete udržet tým na správné cestě? Využijte funkci hlasování nebo nastavte časovač, aby vaše schůzky byly efektivní. Digitální verze je navíc ideální pro týmy, které potřebují bezpečný pracovní prostor – vyberte si mezi cloudovým nebo lokálním hostováním.
Nejlepší funkce Collaboard
- Využijte časovač, prezentační režim a rychlé odkazy pro usnadnění práce.
- Pozvěte bezplatné hostující uživatele s právy k úpravám
- Využijte myšlenkové mapy, pracovní postupy a vývojové diagramy pro lepší organizaci.
Omezení Collaboard
- Omezené funkce ve srovnání s jinými online softwary pro bílé tabule
Ceny Collaboard
- Zdarma
- Pokročilá verze: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collaboard
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
➡️ Číst více: 14 nápadů na kancelářské tabule pro práci
10. Ayoa (nejlepší pro správu úkolů)
Ayoa je univerzální digitální tabule, která kombinuje mind mapping, správu úkolů a spolupráci na tabuli – vše na jednom místě.
Ayoa se odlišuje integrací správy úkolů. Jakmile na tabuli vymyslíte nápady, propojte je se svými úkolovými tabulemi a proměňte je v konkrétní kroky, díky čemuž bude správa projektů plynulá a organizovaná.
Nejlepší funkce Ayoa
- Rychle vytvářejte myšlenkové mapy pomocí umělé inteligence Ayoa.
- Uspořádejte si nápady a myšlenkové mapy do lineární struktury pomocí zobrazení osnovy a dokumentu.
- Používejte Kanban a Gantt View pro řízení projektů.
Omezení Ayoa
- Někteří uživatelé si stěžovali na omezené funkce pro správu velkých projektů.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Ayoa
- Ayoa Free
- Ayoa Ultimate: 17 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Ayoa
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Zde je důvod, proč uživatel G2 miluje Ayoa:
Tabule jsou užitečné při práci s lidmi, kteří tento styl oceňují. Přepínání mezi zobrazeními je neocenitelné, stejně jako možnost okamžitého exportu nebo prezentace. Žádné čekání.
Tabule jsou užitečné při práci s lidmi, kteří tento styl oceňují. Přepínání mezi zobrazeními je neocenitelné, stejně jako možnost okamžitého exportu nebo prezentace. Žádné čekání.
11. Bluescape (nejlepší pro prezentace a videokonference)
Bluescape je bezpečná digitální tabule v reálném čase, která spojuje týmy bez ohledu na jejich umístění. Díky interaktivním tabulím je ideální pro brainstorming a organizaci. Můžete psát, kreslit a přidávat obsah všech typů – obrázky, videa, soubory PDF atd.
Navíc integruje videohovory, sdílení obrazovky a poznámky v reálném čase, aby byla komunikace a zpětná vazba plynulejší. A pro týmy, které pracují s citlivými informacemi, je schválen FedRAMP a DoD, což zaručuje nejvyšší úroveň zabezpečení. 🔐
Nejlepší funkce Bluescape
- Získejte přístup k obsahu a vkládejte do něj poznámky, abyste mohli rychle poskytovat zpětnou vazbu a předcházet nedorozuměním.
- Vylepšete své prezentace pomocí vysoce kvalitních obrázků.
- Využijte živé video přenosy, včetně sdílení obrazovky, živých událostí a kamerových přenosů, pro interaktivní zážitek.
Omezení Bluescape
- Někteří uživatelé si stěžovali na pomalé a neohrabané rozhraní.
- Omezené funkce pro správu úkolů
Ceny Bluescape
- Plán Go: Zdarma
- Týmový tarif: 10 $ za uživatele za měsíc
- Obchodní plán: 20 $ za uživatele za měsíc
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bluescape
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (100 recenzí)
Toto říká uživatel G2 o Bluescape:
Líbí se mi, jak Bluescape velmi efektivně funguje pro náš pracovní tým a nabízí nám také nástroje, jako jsou konference, chat, hovory a možnost odesílat dokumenty nebo soubory k práci v reálném čase, tedy sledovat, co dělá každý člen týmu.
Líbí se mi, jak Bluescape velmi efektivně funguje pro náš pracovní tým a nabízí nám také nástroje, jako jsou konference, chat, hovory a možnost odesílat dokumenty nebo soubory k práci v reálném čase, tedy sledovat, co dělá každý člen týmu.
Zvláštní zmínky
Zde je několik dalších skvělých nástrojů pro práci s bílou tabulí:
- Mural: Pomáhá organizovat nápady a snadno spolupracovat díky šablonám pro brainstorming, seskupování témat a umělé inteligenci Mural AI.
- Explain Everything: Vytváří poutavé prezentace s interaktivní tabulí a nahráváním videa.
Získejte plynulou spolupráci s ClickUp Whiteboard
Správná aplikace pro bílé tabule zásadně ovlivňuje způsob, jakým váš tým spolupracuje, brainstormuje a realizuje nápady.
Ať už hledáte plynulou spolupráci v reálném čase, snadnou integraci s jinými nástroji nebo bezpečný prostor pro správu citlivých informací, existuje řešení, které vyhovuje vašim potřebám.
Pokud jste připraveni posunout spolupráci svého týmu na vyšší úroveň, zvažte ClickUp!
Tato aplikace pro práci všeho druhu spojuje vše dohromady – bílé tabule, správu úkolů a automatizaci pracovních postupů na jednom místě.
