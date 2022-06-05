7 kreativních technik brainstormingu, které vám pomohou najít ty nejlepší nápady

Hledáte nějaké užitečné techniky brainstormingu?
Každý z nás alespoň jednou v životě použil brainstorming k řešení problému.
A pokud si nejste jisti, zda jste to udělali, zde je něco, co vám osvěží paměť:
Máte tedy nový projekt. Ale nejste si jisti, jak na to.
Vy a váš tým se posadíte do kruhu a každý je povzbuzován, aby vyslovil každý bláznivý nápad, který mu přijde na mysl.
Žádný nápad není příliš bláznivý.
A každý neobvyklý nápad se nakonec ukáže jako skvělý nápad.
To je síla brainstormingu!
To však není jediný způsob, jak provádět brainstorming.
Existují různé metody brainstormingu a vy si musíte vybrat tu, která je nejvhodnější pro vás a váš virtuální tým.
A my jsme tu, abychom vám pomohli.
Tento článek obsahuje vše, co potřebujete vědět o brainstormingu a nejlepších technikách brainstormingu, které můžete použít.
Pojďme na to!
7 nejlepších technik brainstormingu
1. Mind mapping
Mind mapping je jednou z nejlepších technik brainstormingu, protože vám umožňuje brainstormovat myšlenky bez obav o strukturu a pořadí.
Myšlenková mapa se skládá z konceptů, které jsou propojeny a uspořádány kolem ústřední myšlenky.
Nemluvě o tom, že nástroje pro tvorbu myšlenkových map jsou zábavné, protože díky nim můžete nudné informace proměnit v barevné a zapamatovatelné diagramy.
Ten jeden skvělý nápad tam někde je, stačí ho jen najít.
A myšlenková mapa vás zavede do zaslíbené země (potenciálně).
A s Mind Maps od ClickUp neexistuje žádné „potenciálně“, existuje pouze „určitě“.
Co je funkce Mind Maps v ClickUp?
Mind mapy ClickUp vám pomohou proměnit vaše nové nápady v krásné, dobře organizované myšlenkové mapy.
Jedním kliknutím je můžete sdílet se svým týmem. Tímto způsobem si všichni členové týmu mohou vizualizovat pracovní postup a spolupracovat na případných úpravách.
Ať už se jedná o běžnou schůzku zaměřenou na řešení problémů, nebo se snažíte podnítit kreativitu svého týmu, můžete využít funkci Mind Maps od ClickUp pro vytvoření dokonalého vizuálního přehledu.
Chcete-li vytvořit myšlenkovou mapu v ClickUp, můžete si vybrat buď režim úkolů, nebo režim prázdné stránky.
Pomocí režimu úkolů můžete vizualizovat strukturu svých stávajících úkolů v ClickUp. Režim úkolů použijte k naplánování pracovního postupu projektu a přeskupení úkolů do logických cest. Úkoly můžete také vytvářet, upravovat a mazat přímo ze svého zobrazení.
Pokud chcete být ještě kreativnější, vyzkoušejte režim Blank od ClickUp.
V režimu Blank můžete vytvářet myšlenkové mapy od nuly. Uzly nemusí být propojeny s žádnou strukturou úkolů. Vytvořte tolik uzlů, kolik chcete, a až budete připraveni, převedete je na úkoly v libovolném seznamu úkolů ve svém pracovním prostoru!
Podívejte se na tyto skvělé příklady myšlenkových map! 😍
S myšlenkovými mapami ClickUp můžete každou brainstormingovou seanci proměnit v něco skutečně jedinečného!
2. Osobní blok na nápady Quadrant
To je to, co lidé myslí, když říkají „myslet mimo krabici“.
Propojením nesouvisejících konceptů můžete problém řešit jiným způsobem.
Jak ale funguje osobní blok na nápady?
Co spouští tyto nesouvisející koncepty?
To je to, co rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu brainstormingu.
Moje oblíbená metoda je Personal Idea Pad od Todda Henryho z Accidental Creative.
Henry rozdělí výzvu do čtyř různých kvadrantů a poté vás požádá, abyste kombinovali slova a nápady z jednoho kvadrantu do druhého.
Zjistěte více o kvadrantu technického dluhu!
Toto je šablona z webových stránek Accidental Creative:
Jak to funguje:
- Začněte výzvou: Toto je formulace problému.
- Řešení: Jaká okamžitá řešení vás napadla, která by mohla vyřešit daný problém? Jedná se o typické nápady, které vás napadly, nebo dokonce o něco, co jste již v minulosti vyzkoušeli.
- Role nebo WW( )D? To je to, co by udělal (BLANK)? Tady to začíná být zajímavé. Položte si tuto otázku: kdo by podle vás mohl vyřešit tento konkrétní problém za vás? Řekněme, že chcete uvést na trh novou platformu sociálních médií, ale pro majitele psů. Kdo je odpovědí na vaši otázku? Mark Zuckerberg. Ale také Cesar Milan. Nebo by to mohla být obecná role, jako například prezident největšího setkání majitelů domácích mazlíčků ve vaší oblasti. Chápete, o co jde. Toto se také nazývá figurativní brainstorming nebo role storming.
- Kdo je odpovědí na vaši otázku? Mark Zuckerberg. Ale také Cesar Milan. Nebo by to mohla být obecná role, jako například prezident největšího sdružení majitelů domácích zvířat ve vaší oblasti. Chápete, o co jde. Toto je také známé jako figurativní brainstorming nebo role storming.
- Nutshell: Jedná se o jedno slovo nebo frázi, která novým způsobem shrnuje danou výzvu.
- Předpoklad: Seznamte všechny důvody nebo předpoklady, které lidé mají ohledně problému a výzvy. Jaké jsou některé komplikace nebo faktory, které tuto výzvu ještě zhoršují?
- Kombinujte!: Začněte tím, že vezmete jeden prvek z jednoho z kvadrantů a spojte jej se slovem z jiného kvadrantu. Jaké nápady vás napadají? Jak by tyto dvě věci společně mohly vyřešit váš problém?
Pokud se vám líbí toto rozložení kvadrantů, podívejte se na tyto šablony SWOT analýzy!
3. Brainwriting
Jedná se o jednu z nejběžnějších technik brainstormingu, která se obvykle nejlépe provádí v týmech. Koneckonců, týmová práce je klíčem k úspěchu, že?
Takto funguje brainwriting :
- Vedoucí týmu nebo facilitátor předloží odvážný nápad.
- Každý účastník týmu zapíše jeden nápad.
- Po několika minutách se papír předá dalšímu účastníkovi, který na daný nápad naváže nebo přidá další nový nápad.
Proveďte to ve čtyřech nebo pěti kolech se skupinou lidí (6–10) a získáte spoustu nápadů.
Facilitátor poté během přestávky nápady zhodnotí, vybere ty, které se mu nejvíce líbí, a vrátí se ke skupině, aby na základě těchto nápadů vytvořil a sestavil plán.
Technika brainwriting funguje, protože:
- Nikdo přesně neví, kdo co a kdy napsal.
- Lidé mohou svobodněji vyjadřovat své nápady
- Vedoucí týmu má stále kontrolu nad tím, co se děje, protože vybírá nejlepší nápady pro skupinovou diskusi.
4. Brainwalking
Technika brainwalking je podobná technice brainwriting, s tím rozdílem, že se lidé pohybují místo papíru.
Na zeď se pověsí kousky papíru; lidé přidávají své nápady na řešení problému a poté přecházejí k dalšímu papíru. Je to skvělý způsob, jak zveřejnit nápady a vygenerovat nový druh energie tím, že budete přemýšlet za pochodu.
Bonus: Nástroje designového myšlení
5. Mřížky
Toto je podobné jako nápad č. 2.
Místo čtyř kvadrantů a kombinování nápadů z nich kombinujete nápady z mřížky.
Chcete-li začít, postupujte podle těchto kroků:
- Pokud jste vedoucí týmu, vyplňte horní řádek záhlaví a první sloupec stejným nápadem a poté pokračujte podél horní části a podél sloupce.
- Nechte každého člena týmu navrhnout nápad a přidat ho do tabulky.
- Poté začněte kombinovat nápady, jeden z každého řádku, až dolů.
- Pokud začnete se 4 nápady, jejich kombinací získáte 16 nových. Kombinace stejných nápadů (např. nápad 2 + nápad 2) se může zdát podivná, ale zaručeně povede k větší kreativitě.
|Nápad 1
|Nápad 2
|Nápad 3
|Nápad 4
|Nápad 1
|Nápady 1 +1
|1 +2
|1 + 3
|1 + 4
|Nápad 2
|Nápady 2 + 1
|2 + 2
|2 + 3
|2 + 4
|Nápad 3
|Nápady 3 + 1
|3 + 2
|3 + 3
|3 + 4
|Nápad 4
|Nápady 4 + 1
|4 + 3
|4 + 3
|4 + 4
6. Bubliny
Když nápady opravdu vřou, jsou bublinové brainstormingové mapy tou správnou volbou!
Bublinové mapy jsou snadným způsobem, jak si během brainstormingu zaznamenat a uspořádat nápady ve vizuálním rámci.
Použijte tyto kroky pro techniku bublinového brainstormingu:
- Na stránku nakreslete 9 kruhů, tři v každém řádku. To jsou vaše bubliny.
- Do středu napište problém, který se snažíte vyřešit.
- A pak sepište dalších osm kreativních nápadů souvisejících s tímto hlavním nápadem.
- Jakmile vymyslíte nápady, začněte celý proces znovu. Vezměte tedy nápad číslo pět, umístěte ho doprostřed a kolem něj vytvořte další nápady.
Tato technika brainstormingu je vynikající kombinací týmové práce a individuálních příspěvků. Je to skvělá metoda brainstormingu pro kreativní řešení problémů.
Členové vašeho týmu mohou přijít s osmi nápady, které pak můžete přiřadit jednotlivým osobám, aby na nich pracovaly samostatně. Poté se všichni mohou znovu sejít a podívat se na výsledky svého brainstormingu.
Bonus: Podívejte se na našich 10 nejlepších šablon bublinových map pro vizualizaci a brainstorming
7. Brainstorming na tabuli
Použijte digitální tabuli, abyste všechny své nápady shromáždili na jednom místě.
Whiteboard od ClickUp je skvělou alternativou k Mural nebo Miro, která nabízí vizuální přístup k brainstormingu zaměřený na nápady.
Prázdný list jako výchozí bod pro software pro bílé tabule také pomáhá podporovat kreativitu v procesu brainstormingu tím, že se odklání od textových informačních modelů nebo postupů založených na velkém množství dokumentů.
Podívejte se na tyto nástroje pro brainstorming!
Jak se dostat do kreativního brainstormingového myšlení?
Jedna věc je sednout si a brainstormovat, druhá věc je dělat to efektivně.
Než začnete s brainstormingem, musíte mít otevřenou mysl, a to doslova.
Nejlepší brainstormingové sezení začínají ještě předtím, než někdo vstoupí do místnosti.
Například je těžké přejít z jednání o rozpočtech přímo k přemýšlení o těch nejvelkolepějších možnostech. Vaše mysl bude omezená a nebudete moci volně uvažovat; pravděpodobně budete opatrní a obezřetní.
Zde je návod, jak se zbavit některých zábran, aby se ty nejlepší nápady dostaly na povrch:
1. Jděte se projít
Udělejte si krátkou přestávku, abyste se zbavili stresu a nechali své podvědomí nadechnout se čerstvého vzduchu, abyste si vyčistili hlavu a připravili se na brainstorming.
Kromě toho, trochu předběžného brainstormingu nikomu neublíží! 🕺
2. Využijte různé informace
Zasekli jste se u The Economist? Vezměte si Better Homes & Gardens.
Pořád sledujete CNN? Přepněte na Travel Channel.
Zkuste něco jiného.
Pokud neustále čtete a konzumujete stejné informace, budete chtít vytvořit nové asociace. Může vám pomoci prolistovat si časopis, webovou stránku s obrázky nebo něco, co vůbec nesouvisí s tématem vašeho brainstormingu, abyste získali nový pohled na věc.
3. Prolomte rutinu
Nevím přesně, co to pro vás znamená, ale najděte způsob, jak to udělat, než začnete s brainstormingem.
Může to být například společný oběd, rychlý nákup nebo první použití pingpongového stolu v kanceláři. Přerušení rutiny vás osvobodí od typické stereotypu a navodí správnou náladu pro efektivní kreativní řešení problémů. Pokud aktivně používáte technologická zařízení, odložte je stranou. Tyto gadgety mohou vést k problémům, jako je nedostatek soustředění nebo dokonce špatný spánek.
Jaké jsou 2 typy brainstormingu?
Existují dva typy brainstormingu:
Individuální brainstorming a skupinový brainstorming.
První z nich funguje lépe u jednoduchých problémů, které vyžadují jednoduchá řešení, zatímco druhá se hodí k řešení složitých problémů.
Jste zmatení?
Pojďme se na ně podívat:
Individuální brainstorming
Individuální brainstorming je jako rande s vašimi myšlenkami.
Vzájemně si sdělujete své náhodné nápady a najednou se tyto nekonvenční nápady promění v hmatatelná řešení.
Omlouváme se, pokud to nebylo tak romantické jako v pořadu The Bachelor. 🌹
Pokud však během individuálního brainstormingu vy neporušíte pravidla, nikdo jiný to neudělá. Také se dostanete do pasti, kdy budete poslouchat nápady ostatních a vyhýbat se generování vlastních nápadů.
Problém individuálního brainstormingu spočívá v tom, že nápady nemusí být rozvinuty tak plně, jako by tomu bylo při skupinovém brainstormingu.
Skupinový brainstorming
Při skupinovém brainstormingu si členové týmu mohou navzájem pomáhat, když se zaseknou na nějakém nápadu; jiný člen týmu, který má o daném nápadu více znalostí, může přispět svými návrhy.
Koneckonců, dvě hlavy jsou lepší než jedna, že?
Dalšími výhodami jsou posílení týmového ducha a připomenutí členům týmu, že každý z nich má jedinečné nápady, které může týmu nabídnout.
Jaká jsou 4 pravidla brainstormingu?
Pravidla brainstormingu jsou nezbytná, protože pomáhají řídit diskusi a zajišťují, že každý má během brainstormingu spravedlivou šanci být vyslechnut.
Zde jsou čtyři pravidla:
- Zaměřte se na kvantitu, ne na kvalitu
- Nekritizujte žádné špatné nápady, dokud nenastane čas stanovit priority.
- Podporujte velké nápady
- Vycházejte z nápadů ostatních
Tato pravidla zajistí, že váš tým bude mít úspěšnou brainstormingovou seanci.
Dobře, dobře, přestaneme jim říkat pravidla, protože nikdo nemá rád pravidla, zvláště když máte být „kreativní“ a nechat proudit kreativní nápady, že?
Dobře, takže žádná pravidla. Berte je prostě jako „pokyny“.
Jak zdokonalit a upřednostnit své nápady
Celý váš tým si brainstorming velmi užil.
A každý z nás už alespoň jednou přišel s nějakým kreativním nápadem.
Hurá!
Vymýšlet divoké, bláznivé nápady je ta snadná část.
Teď to bude trochu složitější. Musíte přijít na to, které nápady stojí za to realizovat a které byste měli vyhodit do koše.
Ne doslova.
Pokud chcete oddělit skvělé nápady od dobrých nápadů, musíte své nápady zdokonalit.
Ale jak toho může váš tým dosáhnout?
Vyzkoušejte tyto metody a kreativní přístupy:
Možnost 1: Tečky
Seznamte všechny své nejlepší nápady na tabuli nebo na papíře a dejte každému členovi týmu samolepku (nebo použijte zaškrtávací značky). Členové týmu musí umístit svou samolepku vedle nápadu, který se jim nejvíce líbí.
Možnost 2: Výhody a nevýhody
U každého nápadu uveďte seznam kladů a záporů. Protože (doufejme) budete mít spoustu nápadů, omezte se pouze na několik kladů a několik záporů.
Seznamte důvody, proč nápad bude nebo nebude fungovat.
Tato metoda vám pomůže rozhodnout, co je proveditelné a co lze realizovat. Jak všichni víme, nejlepší nápady jsou někdy nejtěžší k realizaci. Právě zde může váš tým začít provádět hodnotící úsudky.
Možnost 3: Face Off
Ne, není čas sledovat kýčovitý film s Nicem Cagem z poloviny 90. let.
Místo toho chcete, aby se vaše nápady „utkaly“ mezi sebou o první místo. Všechny soupeří o první příčku.
Takto by to fungovalo.
- Řekněme, že máte 10 nápadů. Seřaďte je od jednoho do deseti.
- Poté je začněte řadit odspodu nahoru po dvojicích. Porovnejte 9 a 10. Je 10 lepší nápad než 9? Posuňte jej nahoru. A co 7 a 8? 5 a 6?
- Každý nápad soutěží o vyšší pozici. Příště zkuste dvě dvojice, které jste dosud nepoužili (například 8 a 9 budou soutěžit místo 9 a 10 atd.). Tuto metodu používejte, dokud se na prvním místě neobjeví váš nejlepší nápad.
Proč byste měli zvážit nové kreativní techniky brainstormingu
Pravděpodobně jste již vyzkoušeli některé, pokud ne všechny techniky, o kterých jsme hovořili, když jste byli nuceni účastnit se skupinové nebo teambuildingové sezení.
Ale zkusili jste je někdy spontánně?
Pravidelné brainstormingy a generování nápadů vám pomohou přijít s novými nápady, vymyslet nové způsoby řešení problémů a zlepšit spolupráci vašeho týmu v reálném čase.
Pokud stále nejste přesvědčeni, přečtěte si tento příspěvek o tom, proč byste měli přehodnotit svou strategii brainstormingu.
Ale neberte to celé příliš vážně...
Nezapomeňte, že se jedná o brainstorming.
Přicházíte s nápady. To, že si je zapíšete, neznamená, že jsou definitivní. Nebojte se tedy experimentovat s každou technikou a až příště někdo bude chtít, abyste přemýšleli mimo zaběhnuté koleje, budete připraveni.
Poznámka: Nejedná se o všechny nejlepší metody brainstormingu, které jsou k dispozici. Zde je několik dalších, které stojí za zmínku:
- Brainstorming typu Round Robin: Round Robin je tradiční metoda brainstormingu, při které členové týmu sedí v kruhu, sdílejí dané téma a poté každý z nich dostane příležitost sdílet svůj originální nápad.
- Rychlé generování nápadů: tato technika brainstormingu spočívá v tom, že členové týmu musí v daném časovém limitu vymyslet co nejvíce nápadů. Rychlé generování nápadů funguje, protože časové omezení vede k rychlejšímu vymýšlení nápadů (nemáte čas na přemýšlení!).
- Asociativní brainstorming: tato technika brainstormingu spočívá v asociování adjektiv s problémovým slovem. Cílem je pomoci vašemu týmu získat jiný pohled na problém.
- Tabule: při této metodě brainstormingu se nápady připevňují na digitální tabuli nebo flipchart a rozpracovávají se pomocí karet a špendlíků. Otázky, cíle a úkoly se kombinují a každý člen týmu používá lepící poznámky, například Post-It, aby na ně připevnil svůj nápad.
- Starbursting: jedná se o metodu brainstormingu, která se zaměřuje na otázky, nikoli na odpovědi.
- Šest klobouků myšlení: členové týmu nosí šest různých klobouků, z nichž každý představuje jeden úhel pohledu. To pomáhá týmu přijít s řadou nápadů z různých úhlů pohledu.
- Technika žebříku: jedná se o postupný přístup, který nutí každého člena týmu prezentovat své vlastní nápady.
- Reverzní brainstorming: na rozdíl od běžného brainstormingu se tato metoda nejprve zaměřuje na všechny problémy.
- Brain Netting: jedná se o online brainstormingovou techniku, která se běžně používá pro virtuální skupinové brainstormingové sezení.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že většina těchto technik zahrnuje přidávání nápadů členů týmu do poznámky nebo dokumentu, vyzkoušejte k tomuto účelu ClickUp Docs. Jedná se o snadno použitelné řešení pro spolupráci na dokumentech, které vašemu týmu umožní spolupracovat v reálném čase!
Závěr
I když můžete pořádat brainstormingová setkání bez použití jakýchkoli metod brainstormingu, váš tým tím nezíská směr ani organizovaný prostor pro kreativní myšlení.
S kreativními technikami brainstormingu to však není problém.
Od technik, které vám pomohou s tvorbou nápadů, až po techniky, které vám umožní porovnat různé nápady, techniky brainstormingu pomáhají týmům najít řešení i těch nejsložitějších problémů.
Ačkoli existují weby, které nabízejí slušné nástroje pro brainstorming a správu nápadů, funkce Mind Maps od ClickUp je tím nejlepším nástrojem, který můžete pro brainstorming a tvorbu nápadů použít.
Díky výkonným funkcím pro mind mapping, týmovou spolupráci a dokonce i správu úkolů je ClickUp jediným nástrojem, který každý tým potřebuje pro efektivní brainstorming.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a sledujte, jak se vaše nejinovativnější nápady stávají skutečností!