14 nejlepších alternativ k Mural (výhody, nevýhody a recenze) 2025

Inovace je vždy klíčová. I když máte k dispozici osvědčené nástroje, které vždy fungovaly dostatečně dobře, pravděpodobně to znamená, že je prostor pro objevování nových funkcí a nástrojů s větším výkonem, než na jaký jste zvyklí.
Trendy, metody a nástroje v oblasti projektového řízení se neustále vyvíjejí, aby držely krok s nejnovějšími inovacemi v oboru, a to do té míry, že již nemusíte být projektovým manažerem, abyste mohli využívat výhod těchto nástrojů!
To spolu s nárůstem práce na dálku a asynchronní komunikace připravilo půdu pro to, aby se software pro vizuální komunikaci a spolupráci v posledních několika letech skutečně rozletěl. Jedním z nejpopulárnějších je Mural.
Ačkoli popularita je dostatečným důvodem k tomu, abyste si produkt jednoduše prozkoumali, potřebujete více informací, než se zavážete k placenému tarifu nebo ho dokonce začnete představovat svému týmu. Ať už jste dlouholetým uživatelem, který má zájem o jiné tabule na trhu, nebo novým uživatelem, který hledá platformu pro spolupráci, v tomto příspěvku najdete vše, co potřebujete, abyste mohli začít.
Usaďte se pohodlně do kancelářské židle a připojte se k nám při prohlídce 14 alternativ k Muralu a jejich silných a slabých stránek.
Co je Mural?
Mural je vizuální platforma pro spolupráci týmů, která slouží k vytváření návrhů a brainstormingu řešení pro jakékoli malé výzvy i složité problémy. Tato digitální tabule si získala popularitu mezi distribuovanými týmy díky své schopnosti spojit více přispěvatelů do jednoho sdíleného prostoru a dokonce zlepšit kvalitu schůzek díky svým funkcím pro spolupráci.
Omezení používání Mural
Kromě usnadnění konverzace Mural zlepšuje kreativitu díky prázdnému a nekonečnému plátnu, na které můžete malovat nápady, kreslit diagramy a vytvářet myšlenkové mapy od nuly. Ačkoli je Mural silným nástrojem pro vizuální spolupráci, nenahrazuje vaše oblíbené nástroje pro správu projektů a úkolů. Je vynikající pro vylepšení vašich virtuálních schůzek, ale je obtížné používat Mural jako způsob, jak realizovat vaše nápady, protože se přímo nepropojuje s vaším pracovním postupem.
Pro diagramy, plánování procesů a obecný přehled milujeme Mural. Ale pro realizaci svých nápadů budete potřebovat jiný software, který promění vaše brainstormingové nápady ve skutečnost.
Další významnou překážkou, které potenciální uživatelé Mural čelí, je jednoduše jeho cena. Bez ohledu na uživatelské rozhraní, snadnost použití nebo funkce je Mural dražší než jiné podobné softwary na trhu, které mohou pro váš pracovní postup udělat mnohem více. Ano, Mural nabízí bezplatný tarif, ale první placená možnost začíná na 9,99 $ za uživatele – účtováno ročně. Za měsíc tak zaplatíte 12 $. V tom případě můžete rovnou zvážit jejich tarif Business, který začíná na 17,99 $.
Bezplatný tarif Mural však tento problém nevyřeší, protože má omezené funkce, počet tabulek a hostů.
Tyto výzvy vedou některé uživatele k hledání alternativ k Muralu, které lépe odpovídají jejich potřebám a poskytují jim lepší služby.
14 nejlepších alternativ a konkurentů aplikace Mural
Než se rozhodnete pro nový software pro vizuální spolupráci svého týmu, ujistěte se, že znáte všechny podrobnosti. Projděte si náš seznam 14 nejlepších alternativ k Mural, které si určitě zamilujete.
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů na tabuli
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Ať už jste samostatný podnikatel, student nebo člen velkého podnikového týmu, možnosti přizpůsobení aplikace ClickUp jsou dostatečně flexibilní a výkonné, abyste mohli spravovat své pracovní úkoly, sledovat aktualizace projektů a komunikovat s týmem.
ClickUp, známý svým rostoucím seznamem vysoce funkčních funkcí, přichází s nástrojem ClickUp Whiteboards pro spolupráci, který v reálném čase proměňuje nápady v realizovatelné projekty.
Stejně jako nekonečné plátno aplikace Mural vám i ClickUp Whiteboards nabízí stejné možnosti vizuální spolupráce s možností přidávání šablon, médií a členů týmu, které vám pomohou dát vašim nápadům konkrétní podobu.
Na rozdíl od Muralu však ClickUp Whiteboards existují ve vašem digitálním pracovním prostoru a jsou přímo propojeny s vašimi projekty, úkoly a cíli – dokonce i s těmi, které již probíhají!
Hlavním ponaučením je, že s ClickUp Whiteboard můžete dělat mnohem více. Například vytvářet vlastní obrázky pomocí vestavěného generátoru obrázků s umělou inteligencí nebo používat intuitivní dotykové rozhraní pro přesnou práci. 🙌🏾
Se stovkami funkcí, komplexním bezplatným tarifem, šablonami a více než 1 000 integracemi je ClickUp nejkonkurenceschopnější a nejvýhodnější alternativou v tomto seznamu alternativ k Mural.
Klíčové funkce ClickUp
- Více než 15 jedinečných způsobů, jak si prohlížet svou práci v ClickUp, včetně myšlenkových map, zobrazení tabule podobné Kanban, kalendáře a seznamu.
- Více než 50 předem připravených a přizpůsobitelných automatizací, které vám ušetří opakující se úkoly a zajistí, že vaše tabule ClickUp bude vždy aktuální.
- Integrovaný chat a správa úkolů pro vytváření, spolupráci a sledování úkolů od brainstormingu až po realizaci.
- Intuitivní dotykové rozhraní pro skicování, kreslení a vytváření vaší vize
- Integrovaný generátor obrázků s umělou inteligencí, který promění vaše nápady ve vizuálně poutavé koncepty
- Reporting v reálném čase a přehled o všech pokrocích projektu na vysoké úrovni s ClickUp Dashboards
- Nativní funkce sledování času ClickUp
✅ Výhody
- Elegantní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Stovky výkonných funkcí pro správu projektů i v rámci bezplatného tarifu Free Forever Plan.
- Více než 1 000 integrací s dalšími oblíbenými pracovními nástroji
- Rostoucí seznam předem připravených a přizpůsobitelných šablon, včetně šablon vytvořených speciálně pro ClickUp Whiteboards.
❌ Nevýhody
- S tolika funkcemi může být trochu náročné se s ním naučit pracovat.
- V mobilní aplikaci zatím není k dispozici zobrazení tabulky.
Ceny ClickUp
Kromě bezplatného tarifu s bohatou nabídkou funkcí nabízí ClickUp čtyři další cenové možnosti:
- Navždy zdarma: Spousta výkonných funkcí tabule, neomezený počet úkolů a členů, 100 MB úložného prostoru a další
- Neomezený přístup (7 $ za člena a měsíc): Neomezené úložiště, neomezené integrace, neomezené dashboardy, agilní reportování a další
- Business (12 USD za člena a měsíc): Google SSO, neomezený počet týmů, vlastní export, pokročilé veřejné sdílení, pokročilé automatizace a další
- Enterprise ( cenu si vyžádejte u obchodního zástupce ): White labeling, podnikové API, průvodce začleněním, specializovaný manažer pro úspěch
Hodnocení zákazníků ClickUp
„Máte rádi seznamy? Click-Up vytváří seznamy. Máte rádi Ganttovy diagramy? Hotovo. Kanbanové tabule? Ano. Potřebujete vidět kalendář nebo nějaký druh časové osy? Ano. Myšlenkové mapy? Máme je. Bílé tabule? Ano. Veřejné formuláře? Uhodli jste. Užitečné je, že se jedná pouze o různé pohledy na stejná základní data, takže každý může pracovat tak, jak mu to vyhovuje. Automatizace jsou funkční a součástí balíčku, což je velká výhoda pro projektové řízení. Aktualizace jsou neustálé, s novými funkcemi a integracemi, které lze přidávat/hlasovat o nich. “ — Ověřená recenze Capterra
- G2: 4,7/5 (4 410+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 810+ recenzí)
2. Miro
Nejlepší online platforma pro spolupráci na tabuli
Miro je online platforma pro spolupráci na tabuli, která opravdu vyniká, pokud jde o funkce vytvořené pro mindmapping a konstruktivní brainstormingové sezení. Umožňuje týmům efektivně spolupracovat během schůzek, brainstormingových sezení a dokonce i při řízení agilních pracovních postupů. Je to cenný nástroj pro vymýšlení nápadů, vytváření diagramů, mapování a provádění prezentací, mimo jiné.
Porovnejte Miro s Jamboard!
✅ Výhody
- Integrovaná funkce videa a chatu s @zmínkami
- Stovky předem připravených šablon a šablon na míru činí bílé tabule Miro univerzální pro týmy napříč odvětvími.
- Režim prezentace umožňuje prezentujícímu přiblížit klíčové oblasti tabule a udržet pozornost ostatních.
- Integrace s ClickUp!
❌ Nevýhody
- Žádný nativní časový tracker
- Množství funkcí může být až ohromující.
- Omezené funkce v bezplatné verzi a drahé placené tarify
Ceny Miro
- Zdarma: neomezený počet členů týmu, tři editovatelné tabule, základní integrace, předem připravené šablony, základní správa pozornosti
- Tým (8 $ za člena a měsíc): neomezený počet tabulek, neomezený počet návštěvníků, vlastní šablony, projekty a soukromé tabule
- Business (16 $ za člena a měsíc): neomezený počet hostů, inteligentní diagramy, SSO
- Enterprise (ceny na vyžádání): bezpečnost a soulad s předpisy na podnikové úrovni, správa dat, centralizované plánování účtů, správa a přehledy a prémiová podpora
Hodnocení zákazníků Miro
- G2: 4,8/5 (3 610+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 670 recenzí)
Podívejte se na naše srovnání Miro vs Mural!
3. Lucidspark
Nejlepší pro vývoj pracovních postupů na digitální tabuli
Lucidspark, který má podobné funkce jako mnoho vašich oblíbených platforem pro správu projektů, je virtuální bílá tabule pro týmy, které mohou spolupracovat virtuálně v reálném čase a přinášet své nejlepší nápady.
Pomůže vám to přenést vaše nápady na tabuli pomocí šablon, ručního kreslení, lepících poznámek a dalších funkcí. Uspořádejte své nové nápady pomocí asistovaného seskupování, značek nebo breakout tabulek, poté vypracujte pracovní postupy nebo zpracujte dokumenty a začněte své nápady uvádět do praxe.
✅ Výhody
- Pozvěte ostatní na svou tabuli, abyste všechny shromáždili ve stejný čas na stejném místě, nebo vytvořte breakout tabule pro spolupráci v menších skupinách.
- Funkce sdílení obrazovky
- Některé oblíbené funkce pro správu projektů, jako je sledování milníků a integrovaný chat
- Možnost přidávat reakce a sčítat hlasy na lepících papírcích
❌ Nevýhody
- Spousta pokročilých funkcí pro brainstorming, ale abyste mohli co nejlépe využít správu svých nápadů i po počátečních fázích, budete muset Lucidspark integrovat s jinou platformou.
- Nelze integrovat s ClickUp
Ceny Lucidspark
- Zdarma: tři editovatelné tabule, základní funkce pro spolupráci, základní integrace, emoji reakce, kreslení od ruky
- Individuální (od 7,95 $ měsíčně): neomezený počet tabulek, značek a seskupení pro organizaci nápadů
- Team (od 9 $ za uživatele a měsíc): pokročilé funkce pro spolupráci, režim hlasování a časovač, základní ovládací prvky pro správce
- Enterprise (ceny na vyžádání): pokročilé integrace, pokročilé ovládací prvky pro správu, SSO
Hodnocení zákazníků Lucidspark
- G2: 4,5/5 (více než 1 810 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 320 recenzí)
4. Stormboard
Nejlepší pro online poznámkové lístky a nástěnky
Stormboard je online virtuální tabule, na které se mohou členové týmu scházet, pořádat schůzky, plánovat projekty a sdílet nápady prakticky odkudkoli.
Stejně jako skutečná bílá tabule je skvělá pro brainstorming, ale jako zábavný prvek označuje každou tabuli jako „bouři“. Docela zábavné. 🙂
Používejte Stormboard jako digitální nástěnku, na kterou můžete přidávat poznámky, obrázky, odkazy, komentáře nebo text související s vaší schůzkou, projektem nebo plánem. Jakmile je nápad zveřejněn, tým jej může vidět, komentovat a hlasovat o něm! Skutečně společný přístup k rozhodování. Poté se vraťte ke své nástěnce, abyste se seznámili s aktualizacemi a novými vývojovými trendy, aby byl celý tým na stejné vlně.
✅ Výhody
- Více než 200 šablon na výběr
- Přibližujte a oddalujte svou práci pomocí navigačního panelu.
- Organizační funkce, jako jsou složky a priority úkolů
- Lze použít na mobilních zařízeních i stolních počítačích.
- Možnost vytvářet na tabuli různé zobrazení, jako je Kanban
❌ Nevýhody
- Pro přístup k výkonnějším funkcím platformy je nutné přejít na placený tarif.
- Může být trochu náročné se naučit používat nad rámec základních funkcí.
Ceny Stormboard
- Osobní: pět otevřených Stormů, pět uživatelů na Storm, základní reporty a exporty, předem připravené šablony, integrace
- Startup (5 USD za uživatele a měsíc): neomezený počet otevřených Stormů, pět prohlížečů, základní reporty a exporty, předem připravené a vlastní šablony,
- Business (10 $ za uživatele a měsíc): neomezený počet otevřených stormů, 10 prohlížečů Storm, pokročilé reportování, složky, import dat
- Enterprise (16,67 $ za uživatele a měsíc): SSO, prioritní podpora, fakturace, vlastní podmínky a služby, agilní integrace, neomezený počet diváků
Hodnocení zákazníků Stormboard
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
5. Whimsical
Nejlepší pro tvorbu myšlenkových map
Whimsical rozděluje své digitální plátno do pěti klíčových formátů, které lze použít téměř pro jakýkoli účel: vývojové diagramy, myšlenkové mapy, rybí kosti, dokumenty, drátěné modely a projekty. Představte si tyto formáty jako šablony, které můžete položit na svou tabuli a dále na nich stavět.
Whimsical vám díky intuitivnímu a atraktivnímu uživatelskému rozhraní a barevnému schématu pomůže strávit méně času stylizací, takže vaše nápady budou připraveny k prezentaci během chvilky. Pokud jde o projekty, Whimsical vám pomůže vytvořit jednoduché nebo dokonce složité Kanban tabule na celé ploše.
✅ Výhody
- Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby vám pomohlo rychle se orientovat.
- Zaměřuje se na pět klíčových použití bílých tabulí, aby byly tyto funkce více zaměřené a výkonnější.
- Funkce pro tvorbu drátových modelů podobné Canva
❌ Nevýhody
- Pět formátů může být omezující pro lidi, kteří chtějí používat své whiteboardy pro méně strukturované projekty.
- Upřímně řečeno, tento software pro bílé tabule není určen pro začátečníky, ale pro zkušené projektové manažery nebo produktové týmy.
Nestandardní ceny
- Starter (zdarma): neomezený počet členů, až deset hostů na soubor nebo složku, spolupráce v reálném čase, dvoufaktorová autentizace
- Pro (10 $ za editor, za měsíc): více než deset hostů na soubor nebo složku, prioritní podpora, neomezený počet bezplatných prohlížečů
- Organizace (20 $ za uživatele a měsíc): SSO, týmy, vlastní smlouvy a další
Náladová hodnocení zákazníků
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
6. Conceptboard
Nejlepší pro vytváření agilních pracovních postupů
Digitální tabule Conceptboard mají za cíl strukturovat vaše nápady pomocí šablon, které můžete vrstvit na sebe, a pomocí několika funkcí pro spolupráci. Komentujte, přidávejte tvary, používejte @zmínky, vytvářejte poznámky a dokonce i ručně kreslete na tabuli, abyste mohli vytvořit téměř cokoli – od jednoduchých maket až po agilní pracovní postupy.
Navíc jeho oblíbený prezentační režim a nástroje pro sdílení obrazovky přinášejí do procesu brainstormingu spolupráci a soudržnost v reálném čase.
✅ Výhody
- Složky pro správu více tabulek
- Nahrajte média a vkládejte poznámky do PDF přímo na vaši tabuli.
- Sdílení tabule prostřednictvím exportu nebo s interními a externími spolupracovníky pomocí odkazu chráněného heslem.
❌ Nevýhody
- Omezené možnosti úpravy textu pro formátování lepících poznámek
- Chybí funkce pro správu projektu nad rámec jeho počátečních fází
Ceny Conceptboard
- Zdarma: neomezený počet tabulek, jeden člen týmu, 100 objektů, knihovna šablon, základní integrace, 500 MB úložiště souborů
- Premium (6 $ za uživatele a měsíc): méně než 10 členů týmu, neomezený počet objektů, projektů, více než 50 účastníků na tabuli, sdílení zvuku a videa, 20 GB úložného prostoru pro soubory
- Business (9,50 $ za uživatele a měsíc): 10+ členů týmu, 75 účastníků tabule, 1 TB úložiště souborů
- Enterprise (cenu si vyžádejte, minimálně 250 licencí): všechny funkce a úložiště souborů s přizpůsobitelným limitem
Hodnocení zákazníků Conceptboard
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
7. InVision Freehand
Nejlepší pro brainstorming
InVision Freehand je digitální nástroj pro bílé tabule z produktové řady společnosti, který slouží k plánování, brainstormingu a spolupráci prostřednictvím vyjádření vašich nápadů pomocí textu, diagramů, kreseb, grafů a dalších prvků.
InVision Freehand je velmi vizuální a lze jej použít pro tvorbu myšlenkových map, návrh organizačních schémat, myšlenkové mapy a kreslení maket.
✅ Výhody
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Snadné vytváření a iterace wireframů
- Šablony a integrace zvyšují hodnotu tabule InVision pro týmy v různých odvětvích.
- Všechny základní funkce jsou dostupné ve všech cenových plánech, dokonce i ve verzi zdarma.
❌ Nevýhody
- Omezené integrace a nefunguje s ClickUp
- Obtížnost řízení složitých projektů, protože na vaši tabuli přibývají další nápady a přispěvatelé
Ceny InVision Freehand
- Zdarma: až 100 uživatelů, tři volné ruce, neomezený počet veřejných a soukromých prostorů, všechny klíčové funkce a integrace platforem
- Pro (4 $ za uživatele a měsíc): až 200 uživatelů, neomezené množství ručních kreseb
- Enterprise (ceny na vyžádání): cena za jedno místo bez omezení počtu uživatelů, pokročilá správa týmů a zabezpečení
Hodnocení zákazníků InVision Freehand
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
8. Microsoft Whiteboard
Nejlepší pro uživatele Microsoftu
Microsoft Whiteboard je další z oblíbených alternativ Mural, která je součástí Microsoft 365, takže pokud vaše společnost již používá Teams nebo OneNote, pravděpodobně máte k této aplikaci přístup. Jako součást větší sady produktů se Microsoft Whiteboards snadno přizpůsobí práci uloženou v jiných nástrojích Microsoft a lze jej použít k vylepšení mnoha standardních funkcí digitální tabule, které známe od jiných předních značek.
✅ Výhody aplikace Microsoft Whiteboard
- K své tabuli máte přístup odkudkoli, stačí se přihlásit do aplikace ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci pro Windows.
- Používejte svou tabuli společně s dalšími produkty Microsoftu a propojte své nápady s pracovními procesy.
❌ Nevýhody Microsoft Whiteboard
- Potřebujete další produkty, abyste mohli co nejlépe využít svou tabuli pro efektivní řízení projektů?
- Omezené vizuální funkce ztěžují úplné přizpůsobení vaší bílé tabule.
Hodnocení Microsoft Whiteboard
Microsoft Whiteboard je součástí MS 365, který nabízí individuální ceny po domluvě nebo šest cenových plánů.
Pro osobní použití:
- Microsoft 365 Personal (6,99 $/měsíc na osobu): 1 TB úložiště v cloudu, e-mail bez reklam, Microsoft Editor
- Microsoft 365 Family (9,99 $/měsíc pro až 6 osob): Kreativní nástroje založené na umělé inteligenci, pokročilé zabezpečení OneDrive
Pro firemní použití:
- Microsoft 365 Business Basic (5 $/uživatel za měsíc): webové a mobilní verze aplikací Office, ochrana e-mailů, Microsoft Forms pro zpětnou vazbu
- Microsoft 365 Business Standard (12,50 $/uživatel za měsíc): více než 1 000 nastavení ochrany soukromí, 50 GB e-mailová schránka, prémiové aplikace Office
- Microsoft 365 Business Premium (20 $/uživatel za měsíc): Microsoft Bookings, 1 TB úložiště OneDrive
- Aplikace Microsoft 365 (8,25 $/uživatel za měsíc): zahrnuje pouze prémiové aplikace Office Suite, společné vytváření dokumentů v reálném čase, synchronizaci souborů na PC nebo Mac
Hodnocení zákazníků Microsoft Whiteboard
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Whiteboard!
9. Sketchboard
Nejlepší pro kreslení a vytváření diagramů
Tento hybrid digitální tabule a skicáku je navržen s ohledem na produktové týmy. Ačkoli postrádá propojení mezi plátnem a sledovatelnými úkoly nebo cíli, diagramování je základním kamenem této aplikace.
✅ Výhody
- Sketchboard se zaměřuje na nápady, nikoli na vzhled, aby podpořil kreslení od ruky.
- Obsahuje více než 400 tvarů připomínajících náčrtky, které můžete považovat za šablony pro své kresby.
- Vytvořeno pro vzdálené týmy, které pracují v rychle se měnícím prostředí a potřebují neustálou zpětnou vazbu.
❌ Nevýhody
- Kromě diagramů, skicování a designu nenabízí Sketchboard stejné funkce pro spojení s vaším týmem mimo tabuli.
- Žádné centrum šablon
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Sketchboard
- Solo (8 $ měsíčně): jeden soukromý tým, neomezený počet tabulek, export do formátů PDF a SVG, 1 GB úložného prostoru
- Tým (7 $ za uživatele a měsíc): sdílení hesla k tabuli, komentáře týmu, integrace se Slackem
- Business (9 $ za uživatele a měsíc): neomezený počet soukromých týmů, SSO, správa týmů, přístupová práva týmů
- Enterprise (cena na míru): pro týmy s více než 25 členy a specifickými potřebami
Hodnocení zákazníků Sketchboard
- G2: 4,2/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (1 recenze)
10. LiveBoard
Nejlepší pro vzdělávací týmy
LiveBoard je digitální tabule se zaměřením na použití v oblasti online vzdělávání. Její funkce pro sdílení a spolupráci však mohou být užitečné i pro obecné účely, jako je řízení schůzek, tvorba diagramů, prezentace a plánování.
✅ Výhody
- Vytvářejte a posílejte kvízy účastníkům vaší tabule
- Mobilní zařízení podporují přidávání na tabuli z různých zařízení.
- Nahrávejte prezentace pomocí tabule a sdílejte je později
❌ Nevýhody
- Budete muset zapojit trochu kreativity, abyste je přizpůsobili profesionálním týmům mimo oblast vzdělávání a doučování.
- Žádné funkce pro správu projektů
- Pokud plánujete spolupracovat s více než deseti lidmi, budete potřebovat přizpůsobený plán.
Ceny LiveBoard
- Omezená (zdarma): až pět tabulek, až pět nahrávek, jeden student na relaci, sdílení veřejného odkazu
- Individuální (7,49 $ měsíčně): neomezený počet tabulek, sdílení a nahrávání, audio a video hovory, správa skupin
- Malá skupina (14,99 $ měsíčně): až čtyři studenti, interaktivní kvízy, kontrola interakce studentů
- Velká skupina (22,49 $ měsíčně): až deset studentů, sledování přítomnosti studentů
Hodnocení zákazníků LiveBoard
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: N/A
11. Bluescape
Nejlepší pro prezentace a videochatování
Bluescape je kombinace softwaru pro bílé tabule, videochat a prezentace, kterou jste v tomto příspěvku již dobře poznali. Stejně jako mnoho alternativ Muralu vám umožňuje sdílet obsah, média a kresby na nekonečném plátně, které pak můžete prezentovat, opatřovat poznámkami a doplňovat během schůzek – osobně nebo z domova.
✅ Výhody
- Více než 200 přizpůsobitelných šablon, které vám pomohou získat náskok na vaší bílé tabuli.
- Přetahujte obrázky, tvary a soubory PDF mezi jinými médii.
- Vaše bílá tabule slouží také jako zasedací místnost.
❌ Nevýhody
- Nepřipojuje vaši tabuli přímo k vašemu pracovnímu postupu.
- Kromě brainstormingu a správy schůzek neexistují žádné funkce pro správu úkolů nebo tvorbu, které by vám pomohly realizovat vaše nápady.
Ceny Bluescape
- Zdarma: tři pracovní prostory, neomezené hlasové a videohovory, 100 MB úložného prostoru, nahrávání médií, předem připravené šablony
- Tým (10 $ za uživatele a měsíc): neomezený počet pracovních prostorů, hostování videokonferencí až pro 100 osob, 100 GB úložného prostoru, hosting pro více uživatelů
- Business (20 $ za uživatele a měsíc): až 150 účastníků videokonferencí, 200 GB úložného prostoru, vlastní šablony
- Enterprise (kontaktujte nás pro cenovou nabídku): až 250 účastníků videokonferencí, SSO, soukromý cloud, pokročilá podpora, další integrace
Hodnocení zákazníků Bluescape
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
12. Weje
Nejlepší pro uživatele kanbanových tabulek
Upřímně řečeno, asi jsme si všichni mysleli, že se ouija píše právě takhle. 😅
Weje je cenově dostupná online tabule zaměřená na pedagogy a studenty, ale nabízí také řadu dalších možností využití pro designéry, marketéry a správu schůzek.
Mezi nejčastější způsoby využití patří whiteboarding, moodboarding, lepení poznámek a vytváření Kanban tabulek, ale tabuli můžete také použít k jednoduchému sdílení nápadů s ostatními pomocí živých kurzorů. Stačí vytvořit novou tabuli, pozvat lidi, aby se připojili, a můžete začít. Pokud s digitálními tabulemi začínáte od nuly a nemůžete se dočkat, až začnete, další velkou výhodou Weje je, že začátek je zdarma a placené plány jsou relativně levné.
✅ Výhody
- Snadné nastavení
- Nabízí cenově dostupné řešení digitální tabule, zejména pro učitele.
❌ Nevýhody
- Chybí mnoho funkcí pro prezentace a správu projektů
- Omezená bezplatná verze – pro funkce spolupráce, jako je hlasový chat, budete muset přejít na jeden z business plánů.
- Omezený počet předem připravených šablon
Ceny Weje
- Zdarma: neomezený počet tabulek, dva spolueditoři, limit 10 MB pro každý nahraný soubor
- Osobní (4 $ za uživatele a měsíc): čtyři spolueditoři, limit 100 MB pro každý nahraný soubor
- Business (7 $ za uživatele a měsíc): Neomezený počet tabulek, spolueditorů, nahrávání souborů, členů týmu a hlasový chat
Hodnocení zákazníků Weje
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
13. WebBoard
Nejlepší jednoduchá bílá tabule
Pokud chcete spojit radost z Microsoft Paint s funkcemi pro spolupráci a prezentace dnešního světa, WebBoard je nástroj pro vás. Tato digitální tabule, která vás podle tvůrců vyjde jen na dvě kávy měsíčně, je vhodná pro kreslení vašich nápadů, brainstorming s rozptýleným týmem a prezentaci vaší tabule.
Ačkoli jeho uživatelské rozhraní není tak barevné a elegantní jako u jiných podobných nástrojů na trhu, WebBoard je přístupný a editovatelný na jakémkoli zařízení s dotykovou obrazovkou nebo myší a nabízí funkce jako režim učitele, sdílení obrazovky a videochat, které vám pomohou spojit se s vašimi kolegy.
✅ Výhody
- Snadné zahájení používání na základní úrovni
- Funkce pro spolupráci a prezentace
- Možnost přiblížení a oddálení určitých oblastí na tabuli
❌ Nevýhody
- Obtížné řízení projektů
- Omezený bezplatný tarif a pro vložení funkce je nutné mít nejdražší tarif.
- Zatím nejsou k dispozici žádné týmové plány
- Nemožnost realizovat své nápady z tabule
- Mnoho z jeho kreslicích a kreativních funkcí je poměrně jednoduchých.
Ceny WebBoard
Ceny WebBoard jsou uvedeny v eurech, takže tyto částky vycházejí z aktuálního směnného kurzu k datu zveřejnění.
- Zdarma: základní nástroje, pouze veřejné tabule, jedna stránka na tabuli, audio a video chat, tři tabule
- Základní měsíční tarif (5,36 $ za měsíc): pokročilé nástroje, neomezený počet stránek na tabuli, soukromé a veřejné tabule, další úložný prostor
- Premium Monthly (10,72 $ měsíčně): 25 uživatelů v jedné zasedací místnosti, přístup ke kalendáři, vkládání tabulek
Hodnocení zákazníků WebBoard
- G2: N/A
- Capterra: N/A
14. Aplikace Webex
Nejlepší pro distribuované týmy
Webex je sada několika produktů, které se zaměřují na spolupráci a jsou určeny pro různé případy použití. Webex není tolik platformou pro správu projektů, jako spíše nástrojem pro videokonference a telefonní konference, který umožňuje distribuovaným týmům cítit se během schůzek propojené díky nástrojům pro volání, schůzky a zasílání zpráv. Pro hybridní týmová řešení nabízí Webex také řadu kancelářských nástrojů, včetně fyzické tabule s odpovídající webovou aplikací na podnikové úrovni.
✅ Výhody
- Pokročilé funkce pro správu schůzek
- Nabízí kombinaci řešení pro hybridní týmy
- Některé automatizace pořizování poznámek
- Cenná integrace s jinými aplikacemi
❌ Nevýhody
- Jedná se spíše o komunikační nástroj než o nástroj pro řízení projektů.
- Pro týmy pracující výhradně z domova nebo rozptýlené týmy budete muset pro smysluplnou spolupráci využít jiné nástroje.
- Jeho webová aplikace pro bílé tabule postrádá pokročilé funkce.
- Jeho placené tarify jsou poměrně drahé.
Ceny aplikace Webex
- Suite-Basic (zdarma): HD schůzky s až 100 účastníky, sdílení obrazovky a osobní místnost
- Suite-Business (25 USD za licenci a měsíc): videokonference a schůzky, funkce telefonního systému
- Meet Plan (13,50 $ za licenci a měsíc): až 200 účastníků schůzky, nahrávky, breakout rooms, virtuální pozadí, skryté titulky
- Call Plan (17 USD za licenci a měsíc): prémiové funkce volání pouze s cloudovým telefonním číslem na licenci a pobočkami
- Enterprise Plan (vlastní plán a ceny): Přístup ke všem funkcím
Hodnocení zákazníků aplikace Webex
- G2: 4,2/5 (více než 14 010 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6 270 recenzí)
Začněte používat bílé tabule s alternativami k Mural
Bez hlubšího zkoumání jedinečných předností jednotlivých produktů je snadné předpokládat, že všechny programy pro spolupráci jsou stejné. A pokud jste si z tohoto příspěvku něco odnesli, doufám, že je to poznání, že tomu tak není.
Nuance mezi jednotlivými softwary jsou tím, co dělá rozdíl pro společnosti, které mají specifické požadavky.
Více integrací, chat v aplikaci, komentáře, editace v reálném čase a možnosti sdílení jsou nesmírně důležité pro rozptýlené týmy, které chtějí ze svých schůzek vytěžit maximum. Ačkoli digitální tabule jako Mural jsou skvělým nástrojem na podporu těchto funkcí a usnadnění spolupráce, pro týmy, které k vyjádření svých plánů potřebují více než jen plátno, jsou stále omezeným řešením.
Chcete-li stmelit svůj tým, podpořit kreativitu a vytěžit maximum z každé diskuse, sáhněte po nástroji, který vám umožní realizovat vaše nápady v okamžiku, kdy vzniknou – ClickUp!
Začněte zdarma a prozkoumejte jeho bohatý plán Free Forever, který zahrnuje kolaborativní tabule ClickUp, neomezený počet úkolů a členů, 100 MB úložného prostoru a další. Přesvědčte se sami, jak vám aplikace typu „vše v jednom“ může nejen ušetřit čas, ale také zvýšit produktivitu ve všech správných oblastech.