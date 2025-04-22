7 bezplatných šablon pro plánování prodejních účtů

{ „@context“: „https://schema. org“, „@type“: „Článek“, „about“: [{„@type“: „Věc“, „name“: „Marketingová strategie“, „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing_strategy"}, {"@type": "Thing", "name": "Marketingová strategie", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1363963"}, {"@type": "Thing", "name": "Ukazatel výkonnosti", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Performance_indicator"}, {"@type": „Věc“, „název“: „Ukazatel výkonnosti“, „stejné jako“: „http://www. wikidata. org/entity/Q860554“}, {„@type“: „Věc“, „název“: „Strategické řízení“, „stejné jako“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Strategic_management“}, {"@type": "Thing", "name": "Strategické řízení", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q376657"}, {"@type": "Thing", "name": "Chování spotřebitelů", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Consumer_behaviour"}, {"@type": "Thing", "name": "Chování Zákazníci jsou životně důležitou součástí našeho podnikání. Proto je důležité poskytovat jim služby na světové úrovni. K tomu je třeba porozumět jejich potřebám a problémům a snažit se je co nejlépe řešit.
Účinným způsobem, jak zajistit spokojenost klientů, je použití šablon pro plánování účtů. Ty umožňují strategickým manažerům účtů snadno shromažďovat cenné informace a vytvářet přizpůsobené strategie pro rozvíjení stávajících partnerství a navazování nových.
Podívejte se na náš seznam sedmi nejlepších šablon pro zlepšení komunikace s klienty, jejich udržení a zvýšení potenciálu příjmů!
Co je šablona pro plánování účtů?
Plánování účtů je strategie, která vám umožní lépe porozumět potenciálním a stávajícím klientům a zákazníkům, zlepšit interakce a posílit vztahy. Šablona pro plánování účtů je předem připravený rámec pro zefektivnění tohoto procesu, který vám pomáhá především organizovat důležité informace. Díky dobře navrženým šablonám je plánování účtů celkově cílenější a efektivnější.
Tyto šablony pomáhají klíčovým account manažerům, marketérům a prodejním týmům s úkoly, jako jsou:
- Stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti, měření úspěchu a optimalizace budoucích snah pro strategické plánování účtů
- Získávání nových klientů a porozumění jejich cílům a výzvám
- Zkoumejte odvětví, trendy a konkurenční prostředí klientů.
- Vytvářejte strategie spolupráce s cílem maximalizovat poskytovanou hodnotu.
Co dělá šablonu pro plánování účtů dobrou?
Zde jsou klíčové vlastnosti šablony plánu účtu, která splňuje všechny požadavky:
- Komplexní struktura: Obsahuje sekce pro optimalizaci nejdůležitějších kroků procesu. Patří mezi ně přehled účtu, cíle, poznatky, rozpočet a hodnocení.
- Intuitivní design: Snadná navigace a srozumitelnost, vhodný pro všechny úrovně dovedností a oddělení
- Přizpůsobitelné a škálovatelné: Dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly různým typům klientů a jejich klíčovým plánům účtů.
- Integrace s vašimi oblíbenými nástroji: Snadné začlenění do vašeho stávajícího pracovního postupu
- Praktické: Umožňuje vám proměnit vaše cíle a plány v konkrétní úkoly a termíny.
7 šablon pro plánování účtů, které můžete použít
Pokud potřebujete pevný základ a vodítko, abyste mohli revolučním způsobem změnit způsob interakce s klienty, použijte níže uvedené šablony pro plánování účtů k centralizaci informací, správě vztahů a procesů, přidělování zdrojů a vytváření vynikajících obchodních plánů – vaši klienti vám budou vděční!
1. Šablona pro plánování účtů ClickUp
Šablona pro plánování účtů ClickUp je jednoduchý, ale výkonný nástroj pro strategickou správu účtů. Je vhodná pro začátečníky, takže ji zvládne používat každý během chvilky. Navzdory své jednoduchosti nabízí řadu zobrazení a funkcí, které vám pomohou zlepšit vztahy s klienty.
Zobrazení Seznam účtů poskytuje přehledný přehled všech vašich klientů včetně jejich základních informací. Účty jsou ve výchozím nastavení seskupeny podle jejich stavu, ale můžete je třídit podle fáze, priority nebo jiných klíčových detailů plánování účtů podle vašeho výběru.
Pokud matematika není vaší silnou stránkou, potěší vás, že tato šablona umí provádět i matematické operace. Pokud potřebujete vypočítat součet nebo průměr například výnosů z konkrétního účtu, najeďte myší pod sloupec a vyberte možnost Vypočítat.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Šablona pro plánování účtů ClickUp Gantt
Ganttův diagram v šabloně posouvá plánování účtů o krok dál, protože vám pomáhá vizualizovat všechny aktivity související s klienty. Na rozdíl od běžného kalendáře se jedná o dvourozměrný graf, který zobrazuje časovou osu úkolů a jejich vzájemné závislosti. Použijte jej ke správě úkolů a vytváření přesných projektových plánů pro vaše účty.
V levé části okna najdete seznam klientů a úkolů, které s nimi souvisejí. Tento seznam také zobrazuje podrobnosti, jako je priorita, stav, přidělená osoba a další informace, které si vyberete. V pravé části obrazovky je sloupcový graf, jehož délka symbolizuje odhadovanou dobu trvání úkolů. Sloupce jsou barevně odlišeny podle naléhavosti, aby se snáze stanovila priorita.
Nyní, když jste se seznámili s jeho základními prvky, bude používání Ganttova diagramu hračkou! Kliknutím a tažením můžete úkoly přesouvat, nebo je rozšiřovat a zkracovat tažením za okraje.
Můžete také přidat závislosti, abyste úkoly propojili. Když provedete změny v některém ze dvou nebo více úkolů, ostatní se automaticky posunou, aby se zachovala vzájemná souvislost.
Řekněme například, že jste si naplánovali schůzku s klientem, abyste prodiskutovali další kroky vašeho partnerství, a musíte ji přesunout na následující týden. Nemusíte přeplánovat celý pracovní postup úkol po úkolu. Můžete přesunout pouze schůzku a závislé úkoly se přesunou automaticky.
Šablona pro plánování účtů ClickUp Timeline
Zobrazení časové osy je podobné zobrazení Ganttova diagramu, pokud jde o usnadnění správy času, ale existují některé zásadní rozdíly, které by měli account manažeři mít na paměti.
Zatímco Ganttův diagram znázorňuje složitost úkolů, zobrazení časové osy je jednodušší a obsahuje jednu chronologickou řadu událostí. Poskytuje vám přehled o vaší nadcházející práci.
Jedná se o vizualizační nástroj, který poskytuje rychlý přehled úkolů, jejich názvů, přidělených osob, trvání a závislostí. Můžete jej použít k zobrazení dalších kroků, nastavení milníků a vytvoření plánů projektu. To vše vám pomůže efektivně přidělovat zdroje, zvýšit odpovědnost a vzbudit důvěru u zainteresovaných stran.
Vyberte kritéria, podle kterých chcete úkoly seskupovat a filtrovat. Stejně jako u Ganttových diagramů můžete několika kliknutími přeplánovat a změnit dobu trvání položek. Kliknutím na úkol zobrazíte všechny informace potřebné k jeho dokončení.
Šablona pro plánování účtů ClickUp Board
Pokud je pro vás zobrazení seznamu příliš nepřehledné, nemějte obavy. Šablona pro plánování účtů ClickUp obsahuje také zjednodušenou tabuli ve stylu Kanban, která umožňuje lepší vizualizaci a správu účtů a souvisejících úkolů.
Klienti jsou znázorněni kartami, které můžete přesouvat mezi sloupci pomocí drag and drop. Jednodušší to už být nemůže!
Výchozí kritérium pro seskupení je fáze účtu, ale můžete vybrat i jiné, například prioritu nebo složitost. Pokud zapnete plavecké dráhy, můžete zavést druhou dimenzi a dále personalizovat proces plánování klíčových účtů.
Karty obsahují informace, jako je přidělená osoba, doba trvání, stav účtu, procento dokončení a měsíční výnosy. Jako obvykle můžete přizpůsobit jejich vzhled a kliknutím na úkol zobrazit další informace, přidat komentáře a sledovat čas.
2. Šablona pro správu účtů ClickUp
Plánování a správa účtů spolu úzce souvisí. Zatímco plánování se zaměřuje na studium potřeb klientů a vytváření strategií, správa účtů se zabývá každodenním prováděním úkolů souvisejících s klienty. Jsou jako zámek a klíč – jeden bez druhého je k ničemu!
Abychom vám pomohli s plánováním účtů, vytvořili jsme šablonu ClickUp Account Management Template. Slouží jako centrální databáze pro všechny informace a aktivity související s účty. Použijte ji ke sledování úkolů a termínů a zefektivnění komunikace.
Šablona je ve formě složky a obsahuje speciální seznamy pro plány klíčových účtů a minulé klienty. Obsahují důležité informace, jako jsou kontaktní údaje, zvolený cenový plán a odhadované příjmy.
Hlavní zobrazení nabízí až šest přizpůsobených zobrazení:
- Ohrožené: Seznam stávajících vztahů s nízkou mírou zapojení, u nichž je pravděpodobné, že dojde k odchodu zákazníků.
- Zapojení: Seznam všech klientů seskupených podle úrovně jejich zapojení.
- Prioritní účty: Agilní tabule, která klasifikuje účty podle jejich prioritní značky.
- Gantt: Graf pro sledování harmonogramu úkolů
- Příručka pro úspěch klientů: Dokument pro zaznamenávání kritických procesů
- Registrační formulář: Formulář, který mohou potenciální zákazníci vyplnit a spojit se s vyhrazenými manažery klíčových účtů.
3. Šablona procesu správy velkých účtů ClickUp
I přes vaše maximální úsilí a pomoc praktické šablony je správa klíčových účtů stále složitá a náročná na práci. Nejlepší způsob, jak ji zefektivnit a zajistit konzistentnost, je dokumentovat každý krok procesu.
Šablona procesu správy velkých účtů od ClickUp je ideální pro plánování na vysoké úrovni. Pomůže vám vyvinout efektivní pracovní postup správy účtů a centralizovat důležité informace související s účty.
Je ve formě seznamu a obsahuje několik pohledů. Použijte seznam přehledu procesů k zaznamenání všech fází a úkolů procesu správy účtů. Pomocí několika kliknutí můžete:
- Přiřazujte úkoly členům týmu
- Definujte jejich prioritu a složitost
- Aktualizujte stav
Přidejte vlastní specifická pole a experimentujte s filtrováním, tříděním a seskupováním, abyste získali potřebný přehled.
Po definování úkolů použijte zobrazení Gantt a Časová osa k jejich naplánování a vizualizaci. To vám pomůže identifikovat úkoly kritické cesty, sledovat pokrok a přidělovat zdroje pro optimalizaci produktivity.
4. Šablona pro plánování zdrojů ClickUp
Správa účtů obvykle vyžaduje pečlivé vyvažování mezi přáními klienta a vašimi možnostmi. Chcete poskytnout co nejvyšší hodnotu, aniž byste přetěžovali své zaměstnance nebo vyčerpávali své zdroje. Jde o to najít tu správnou rovnováhu.
Naštěstí právě v tom vám pomůže šablona pro plánování zdrojů od ClickUp. Je to jako mít osobního asistenta pro správu zdrojů, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jedná se o komplexní systém určený pro firmy všech velikostí, zejména pro ty, které se potýkají s omezenými zdroji a kapacitními nedostatky.
Šablona má formu seznamu a obsahuje řadu zobrazení:
- Seznam klientů
- Tabule projektových koordinátorů
- Pracovní zátěž koordinátorů projektů
- Pracovní vytížení týmu
- Aktivita Gantt
- Časová osa
Šablonu si můžete přizpůsobit svým pracovním postupům přidáním vlastních zobrazení. Můžete například vytvořit nové zobrazení seznamu určené výhradně pro rozpočtování nebo vybavení.
Šablona také obsahuje mnoho nástrojů pro správu času. V zobrazení Pracovní vytížení můžete rychle posoudit dostupnost a kapacitu členů týmu. Úkoly rozdělte přetažením z pravého postranního panelu do grafu. Zaměstnanci mohou také sledovat čas v aplikaci, což pomáhá zajistit přesné fakturace.
5. Šablona obchodního plánu ClickUp
Tato šablona obchodního plánu ClickUp je revoluční nástroj pro začínající podniky a ty, které chtějí posunout své stávající aktivity na novou úroveň. Jedná se o uživatelsky přívětivý nástroj, který poskytuje strukturovaný rámec pro nastínění vašich cílů, strategií a akčních plánů.
Šablona je sice komplexní, ale snadno se přizpůsobí různým scénářům a účelům. Nejlepší na ní je, že umožňuje snadné škálování, jakmile se vaše podnikání rozběhne.
Šablona je k dispozici v několika zobrazeních, včetně:
- Témata: Seznam témat, která je třeba projednat při diskusi o zahájení nového podnikání.
- Stav: Zobrazení témat, tj. úkolů, seskupených podle stavu
- Gantt: Graf, který vám pomůže plánovat a udržet si přehled o časové ose.
- Podnikatelský plán: Dokument, ve kterém můžete popsat svou společnost a vizi, nastínit marketingové a prodejní cíle a definovat metriky a milníky.
6. Šablona strategického plánu prodeje od Template.net
Pokud chcete optimalizovat své prodejní aktivity a přizpůsobit je potřebám a cílům svých klientů, podívejte se na tuto šablonu strategického plánování účtů od Template.net. Díky všem klíčovým informacím v jediném dokumentu můžete vytvořit úspěšnou strategii růstu prodeje a budovat dlouhodobé, vzájemně výhodné vztahy se svými klienty.
V šabloně najdete sekce pokrývající všechny důležité aspekty plánování prodejních účtů. Nejprve připravte shrnutí, cíle a podrobnosti účtu. V další sekci proveďte SWOT analýzu klienta a jeho konkurence a poté porovnejte výsledky, abyste získali cenné poznatky.
Poslední část, která představuje akční plán, definuje kroky potřebné k dosažení požadovaných cílů. Doplňte ji o klíčové ukazatele výkonnosti a harmonogram reportování prodejů a získáte perfektní plán k úspěchu.
Tato šablona funguje v Google Docs, Wordu, PDF čtečkách a Apple Pages. Abyste si mohli dokument stáhnout, musíte se zaregistrovat na Template.net, ale můžete jej zdarma upravovat přímo na webových stránkách.
7. Šablona obchodního plánu Google Docs
Tato šablona obchodního plánu Google Docs může být neocenitelným zdrojem informací pro všechny nováčky ve světě podnikání. Nazvat ji komplexní by bylo velkým podceněním – má totiž 45 stran!
Dokument pokrývá vše – od dohody o mlčenlivosti a shrnutí až po výdaje a přílohy. Obsahuje tabulky, grafy a seznamy pro snazší čitelnost.
Nastavení a používání šablony je velmi snadné. Po otevření dokumentu vytvořte kopii, abyste jej mohli upravovat. Poté postupně nahrazujte vzorový text vlastním textem podle poskytnutých pokynů, abyste dosáhli optimálních výsledků.
Typy šablon pro plánování účtů
Šablony pro plánování účtů mají různé formy, z nichž každá je navržena tak, aby vyhovovala různým aspektům správy účtů. Zde je několik běžných typů šablon pro plánování účtů, se kterými se můžete setkat:
Šablona strategického plánu účtu: Tento typ šablony se zaměřuje na dlouhodobou strategii a cíle pro konkrétní klíčový účet. Obvykle obsahuje sekce pro stanovení cílů, porozumění podnikání a potřebám zákazníka, identifikaci příležitostí pro růst a nastínění strategického akčního plánu.
Šablona plánu prodeje: Šablona plánu prodeje je určena pro prodejní týmy. Často obsahuje sekce pro identifikaci klíčových rozhodovacích osob, analýzu konkurence, sledování prodejních cílů a nastínění strategií pro zvýšení prodeje v rámci daného účtu.
Šablona plánu úspěchu zákazníků: Tato šablona je navržena tak, aby pomohla týmům pro úspěch zákazníků efektivně spravovat jejich účty. Obvykle obsahuje sekce pro pochopení cesty zákazníka, identifikaci problémových bodů zákazníků, stanovení cílů spokojenosti zákazníků a plánování iniciativ ke zlepšení úspěchu zákazníků.
Šablona plánu správy účtu: Šablona plánu správy účtu je komplexní nástroj pro správu účtu ve všech oblastech. Může obsahovat sekce pro stanovení cílů, identifikaci klíčových zainteresovaných stran, SWOT analýzu, vypracování akčního plánu a sledování pokroku.
Šablona plánu klíčových účtů: Tento typ šablony se používá pro správu významných klientů, kteří tvoří podstatnou část příjmů společnosti. Obvykle obsahuje sekce pro pochopení strategických cílů klienta, identifikaci příležitostí pro upselling nebo cross-selling a vytvoření přizpůsobeného plánu služeb.
Šablona plánu rozvoje účtu: Šablona plánu rozvoje účtu se používá, když je cílem rozvíjet účet. Často obsahuje sekce pro identifikaci příležitostí k růstu, stanovení cílů růstu, nastínění prodejní strategie a sledování pokroku v rozvoji.
Jak používat šablonu pro plánování účtů
Šablona pro plánování účtů je cenným nástrojem pro zefektivnění vašich prodejních strategií a zlepšení vztahů se zákazníky. Ale jak ji přesně používat? Níže rozebíráme kroky pro efektivní využití šablony pro plánování účtů.
- Porozumění šabloně: Každá šablona pro plánování účtů se může lišit v designu a struktuře, ale obecně obsahuje sekce pro stanovení cílů, SWOT analýzu, klíčové zainteresované strany, akční plány a sledování pokroku. Seznamte se s těmito sekcemi, abyste pochopili, jaké informace jsou vyžadovány.
- Stanovte jasné cíle: Začněte stanovením jasných cílů pro svůj účet. Čeho chcete dosáhnout? Může se jednat o rozšíření vašeho podnikání v rámci účtu, zlepšení spokojenosti zákazníků nebo zvýšení ziskovosti účtu. Tyto cíle zapište do určené části šablony.
- Proveďte SWOT analýzu: Sekce SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby) vám pomůže pochopit aktuální stav účtu. Identifikujte silné a slabé stránky účtu, stejně jako příležitosti k růstu nebo potenciální hrozby, které by mohly bránit vašemu pokroku.
- Identifikujte klíčové zainteresované strany: Každý účet má klíčové zainteresované strany nebo osoby s rozhodovací pravomocí. Je důležité identifikovat, kdo jsou tyto osoby, porozumět jejich potřebám a očekáváním a tyto informace zaznamenat do šablony.
- Vypracujte akční plán: Po stanovení cílů a provedení SWOT analýzy vypracujte strategický akční plán. Tento plán by měl obsahovat kroky, které podniknete k dosažení svých cílů, s jasnými akcemi, odpovědnými stranami a časovým harmonogramem.
- Sledujte pokrok: Většina šablon obsahuje část pro sledování pokroku při dosahování vašich cílů. Tuto část pravidelně aktualizujte, abyste měli přehled o svých úspěších a mohli podle potřeby upravovat své strategie.
- Pravidelně kontrolujte a aktualizujte: Plán účtu není dokument, který jednou vytvoříte a pak na něj zapomenete. Měl by to být živý dokument, který pravidelně kontrolujete a aktualizujete. Tím zajistíte, že plán zůstane relevantní a bude v souladu s případnými změnami v účtu nebo ve vaší obchodní strategii.
Nezapomeňte, že šablona pro plánování účtů je nástroj, který vám pomůže řídit vaši strategii a činnosti. Nejde o to, abyste vyplnili každou část dokonale, ale abyste ji použili jako rámec pro prohloubení vašeho porozumění účtu, sjednocení vašeho týmu a podnícení strategických činností směřujících k vašim cílům.
Přehled nejlepších šablon pro plánování účtů
Podívejte se na tabulku níže a porovnejte šablony v našem seznamu a jejich výhody:
|Šablona
|Jak je můžete využít
|Šablona pro plánování účtů ClickUp (zobrazení seznamu)
|Mějte přehled o všech informacích souvisejících s vašimi účty a stanovujte priority úkolů.
|Šablona pro plánování účtů ClickUp (Ganttův diagram)
|Spravujte plán úkolů souvisejících s účty do dokonalosti s veškerými relevantními informacemi po ruce.
|Šablona pro plánování účtů ClickUp (zobrazení časové osy)
|Získejte široký přehled o harmonogramu, pokroku a milnících vašich aktivit souvisejících s účty.
|Šablona pro plánování účtů ClickUp (zobrazení tabule)
|Plánujte a vizualizujte úkoly a související informace v přehledném a flexibilním zobrazení tabule.
|Šablona pro správu účtů ClickUp
|Zefektivněte správu účtů, sledujte úkoly a usnadněte komunikaci s klienty.
|Šablona procesu správy velkých účtů ClickUp
|Vytvořte efektivní pracovní postupy pro správu a ukládejte informace nezbytné pro rozhodování.
|Šablona pro plánování zdrojů ClickUp
|Přidělujte zdroje, přidělujte úkoly a optimalizujte produktivitu.
|Šablona obchodního plánu ClickUp
|Nastavte cíle, strategie a akční plány pro vaše nové podnikání.
|Strategický plán prodeje podle šablony. net
|Vytvářejte profesionální strategie pro růst prodeje a pomáhejte klientům rozšiřovat jejich podnikání.
|Šablona obchodního plánu Google Docs
|Vytvořte podrobný obchodní plán s pokyny pro každou část.
Vylepšete plánování účtů pomocí šablon ClickUp
Díky své flexibilitě a uživatelské přívětivosti tyto šablony jistě posunou vaše plánování účtů na vyšší úroveň. Využijte je k posílení vztahů se zákazníky a konečnému podpoření růstu a dosažení vzájemného prospěchu. Začněte ještě dnes s bezplatným pracovním prostorem ClickUp!