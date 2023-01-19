Ganttův diagram vs. časová osa: Co to je a jak je používat

Chcete znát rozdíly mezi Ganttovým diagramem a časovou osou?
Pokud jste projektový manažer, je pravděpodobné, že oba tyto nástroje dobře znáte.
Koneckonců, jak Ganttův diagram, tak časová osa vám pomohou získat podrobný přehled o projektu.
Jelikož jsou si však velmi podobné, jsou často zaměňovány.
Je to podobné, jako když si lidé pletou želvy a želvy. Jedny žijí na souši, druhé milují vodu. Ale my tu nejsme, abychom mluvili o plazech...
Jaký je tedy přesně rozdíl mezi Ganttovým diagramem a časovou osou?
Hlavní rozdíl mezi časovou osou a Ganttovým diagramem spočívá v tom, že časová osa obsahuje události zobrazené na jedné linii, zatímco Ganttův diagram je dvourozměrný graf znázorňující posloupnost úkolů a jejich vzájemné závislosti.
Časové osy poskytují zúčastněným stranám přehled o začátku, konci a důležitých milnících projektu.
Ganttovy diagramy umožňují projektovým manažerům kontrolovat průběh projektu a delegovat odpovědnost za jednotlivé úkoly.
V tomto článku, který porovnává Ganttův diagram a časovou osu, se budeme zabývat tím, co jsou Ganttův diagram a časová osa a proč je potřebujete. Podrobněji také vysvětlíme, v čem se od sebe liší a jak se liší od projektového kalendáře.
Na závěr vám ukážeme, jak může software pro řízení projektů zlepšit procesy řízení projektů ve vaší společnosti.
Pojďme na to.
Co je Ganttův diagram?
Ganttův diagram je grafické znázornění průběhu vašeho projektu v čase.
Ganttovy diagramy nejenže odhalují průběh vašeho projektu, ale také poskytují jasný přehled o:
- Celý harmonogram projektu
- Odhady času
- Přiřazení členů projektového týmu
- Priority úkolů
- Závislost úkolů
Pokud se nad tím zamyslíte, připomínají také horizontální sloupcový graf:
Pojďme se nyní blíže podívat na výhody používání takového diagramu:
Proč je Ganttův diagram důležitý?
Ganttův diagram je výkonný analytický nástroj, který vám nabízí přehled o celém projektu.
Zde je několik důvodů, proč projektoví manažeři milují Ganttovy diagramy:
- Poskytne vám jasný přehled o postupu vašeho projektu.
- Pomůže vám pochopit harmonogram projektu.
- Jasně mapuje všechny závislosti mezi úkoly.
⭐ Doporučená šablona
Šablona Ganttova časového plánu od ClickUp vám nabízí strukturu Ganttova diagramu s přehledností časové osy – ideální pro sledování závislostí, rychlé úpravy termínů a přehlednost každé fáze od začátku do konce.
Pojďme se nyní podívat na podrobnosti:
1. Vizualizuje průběh vašeho projektu
Vzpomínáte si, jak Neo dokázal „prohlédnout Matrix“?
Ganttův diagram vám poskytuje takovou sílu pro vaše projekty.
I když možná nedokážete uhýbat kulkám jako Neo, můžete získat jasný přehled o tom, co se děje v rámci celého projektu.
Na první pohled můžete vidět průběh jednotlivých úkolů, míru dokončení projektu, harmonogram, procentuální pokrok a mnoho dalšího.
2. Pomáhá porozumět harmonogramu vašeho projektu
Ganttův diagram je vylepšená verze časové osy projektu a kalendáře projektu. Umí vše, co umí ony, a navíc mnohem víc.
Například pomocí časové osy v Ganttově diagramu můžete snadno najít volná místa v harmonogramu projektu pro další práci.
Ganttovy diagramy vám také poskytují odhady času pro více úkolů.
To je klíčové pro dodržení termínu vašeho projektu.
Jak?
Řekněme, že zaostáváte za harmonogramem projektu.
Abyste stihli termíny, budete muset rychle ručně přeplánovat své úkoly.
Moderní Ganttův diagram to zjednodušuje tím, že automaticky přeplánuje vaše úkoly, když provedete úpravy v harmonogramu projektu. Tímto způsobem nikdy neztratíte přehled o termínu dokončení projektu.
3. Jasně mapuje závislosti mezi úkoly
Závislé úkoly jsou položky, které můžete zahájit až po dokončení předchozího úkolu.
Například editace blogového příspěvku je úkol závislý na psaní. Nemůžete jej editovat, dokud nedokončíte psaní. Stejně tak si nemůžete obléknout smoking před košilí, že?
Tedy, můžete, ale na seznamu nejlépe oblečených lidí se určitě neobjevíte!
Podobně i v projektovém řízení musí mít celý váš tým jasný přehled o závislostech projektových úkolů, aby se zabránilo w̶a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ selhání projektu.
Moderní Ganttův diagram mapuje každý jednotlivý úkol a jeho závislosti, takže váš tým přesně ví, jak jeho práce ovlivňuje ostatní členy týmu.
Bonus: Dozvíte se o rozdílu mezi Pertovým diagramem a Ganttovým diagramem nebo začněte s šablonami Ganttových diagramů
Díky tomu se váš tým v budoucnu vyvaruje projektovým faux pas!
Co je časová osa projektového řízení?
Časová osa je jednoduchý vizuální graf, který vám umožňuje zobrazit události projektu v chronologickém pořadí. Pomocí časové osy projektu můžete vizualizovat plán projektu rychleji, než stačíte říct „pokrok“!
Ale jak to funguje?
Pojďme se podívat na časovou osu projektu a zjistit:
Jaké jsou prvky časové osy?
Časová osa projektu se skládá ze tří komponent, které zajišťují hladký průběh vašeho projektu. Všechny vaše úkoly jsou rozloženy v chronologickém pořadí podle data zahájení a termínu dokončení.
Zde je seznam klíčových položek časové osy:
- Všechny úkoly vašeho projektu
- Datum zahájení a ukončení úkolu
- Doba trvání úkolu
Bonus: Vytvořte časovou osu v aplikaci Microsoft Word!
Nyní se podívejme, proč manažeři používají časovou osu projektu.
Proč je časová osa projektu důležitá?
Někteří lidé se bojí duchů, jiní výšek, ale čeho se bojí projektoví manažeři?
(Odpověď není zombie, i když jsou těsně na druhém místě. )
Podle průzkumu se 46 % vedoucích týmů obává, že jejich největším problémem je dodržování termínů projektů.
Naštěstí je časová osa projektu jejich rytířem v lesklé zbroji.
Časová osa projektu není jen jednoduchá a snadno použitelná, ale také pomáhá projektovým manažerům snadno sledovat důležité nadcházející termíny a uzávěrky.
Nyní se podívejme na výhody časové osy projektu:
1. Odhaluje, co přijde dál
Co mají společného projektové řízení a thriller?
Všichni netrpělivě čekají, co se stane dál.
Časová osa projektu obsahuje seznam všech nadcházejících úkolů a důležitých událostí. Tímto způsobem se váš projektový tým může připravit na to, co ho čeká.
Naštěstí, na rozdíl od thrillerů, nejsou spoilery v projektovém managementu na škodu. Ve skutečnosti je nutné vědět, jak projekt skončí.
Přece nechcete, aby se projekt táhl donekonečna, nebo ano?
2. Mapuje milníky projektu
Časová osa projektu vám dává prostor pro zmapování důležitých milníků projektu.
To je důležité, protože milníky vám pomáhají s:
- Sledování postupu projektu
- Udržujte důvěru svých stakeholderů
- Mít jasný přehled o výstupech projektu
Sledujte všechny důležité události související s projektem, abyste mohli měřit svůj pokrok a dotáhnout projekt do úspěšného konce.
3. Poskytuje rychlý přehled o projektu
Rychlost není důležitá jen pro závodníky, ale také pro projektové manažery!
Projektoví manažeři nechtějí trávit hodiny prohlížením grafů, aby získali přehled o situaci projektu.
Někdy chtějí jen rychlou aktualizaci nebo oznámení.
Díky časové ose získají přehled o celém projektu, aniž by se museli zabývat podrobnostmi.
Ganttův diagram vs. časová osa vs. kalendář
Pojďme tuto debatu jednou provždy uzavřít.
Jaký je rozdíl mezi Ganttovým diagramem a časovou osou?
Ganttův diagram je dvourozměrný graf znázorňující posloupnost úkolů a jejich vzájemné závislosti, zatímco časová osa je jednodušší vizualizace událostí na jedné ose.
Ganttův diagram vám nabízí mikroskopický pohled na každý detail vašeho projektu, jako je aktuální průběh úkolů, priority úkolů, milníky, odhady času atd. Použijte jej pro podrobný rozpis toho, jak váš projekt postupuje a zda je třeba něco přeplánovat.
Časová osa vám poskytuje rychlý vizuální přehled parametrů, jako jsou názvy úkolů, osoby odpovědné za úkoly, doba trvání úkolů a závislosti mezi úkoly. Obecně se časová osa používá k vizualizaci plánu projektu, dokončených úkolů a budoucích událostí.
Jak se liší od kalendáře?
Kalendář vám nabízí minimalistický přehled úkolů vašeho projektu naplánovaných na různá data. Nenabízí žádné podrobnosti o závislostech úkolů, plánu vývoje produktu, prioritách úkolů atd.
Pokud chcete jen rychle nahlédnout na důležité termíny projektu, pak je kalendář tou správnou volbou.
Jak je nejlépe využít pro váš projekt?
Ačkoli Ganttův diagram má mnoho funkcí, nelze s ním projekty spravovat úplně. Časová osa a kalendář projektu také mají své výhody.
Proto budete muset čas od času použít každý z nich.
Počkejte, budete muset použít všechny tři?
Zní to jako spousta práce!
Ne, s ClickUpem ne.
ClickUp je nejlépe hodnocený software pro řízení projektů na světě. Stačí jedno kliknutí a můžete rychle přepínat mezi zobrazením kalendáře, časové osy nebo Ganttova diagramu.
Velmi praktické, že?
1. Kdy a jak byste měli používat časovou osu projektu?
Časová osa projektu je skvělou volbou, pokud chcete vytvořit podrobný plán vývoje produktu pro vaše projekty vývoje softwaru.
Jak vytvořit časovou osu projektu?
Existuje několik způsobů, jak vytvořit časovou osu projektu – nakreslit ji na kus papíru, vytvořit ji od základu nebo použít šablonu Microsoft Excel nebo PowerPoint. Žádný z těchto způsobů však není časově efektivní.
Proč se namáhat a ztrácet čas vytvářením a aktualizací časové osy, když to za vás automaticky zvládne nástroj pro řízení projektů?
Používání časové osy v nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp, je nejen velmi pohodlné, ale také nabízí mnoho výhod:
Au.
Zde je návod, jak snadno vizualizovat plán vašeho projektu pomocí zobrazení časové osy v ClickUp:
- Zobrazte počet úkolů (pracovní zátěž) každého člena projektového týmu seskupením jednotlivých úkolů podle přidělených osob.
- Identifikujte překrývající se úkoly, které je třeba přesunout, seskupením názvů úkolů podle jejich priorit.
- Na časové ose projektového řízení můžete přiblížit jednotlivé dny nebo oddálit týdny a dokonce měsíce.
To je docela moderní časová osa, že?
2. Kdy a jak byste měli používat Ganttův diagram?
Potřebujete řídit složitý projekt? Ganttovy diagramy vám s tím pomohou.
Časová osa Ganttova diagramu je dokonalým nástrojem pro vytvoření plánu projektu.
A to není vše. Můžete je také použít ke sledování postupu projektu a správě všech závislých úkolů.
Je to ideální pro složité stavební projekty, které vyžadují rozdělení úkolů do několika fází.
Podívejte se na tyto termíny z oblasti řízení stavebních projektů a šablony pro řízení staveb!
Jak vytvořit Ganttův diagram?
K vytvoření Ganttova diagramu můžete použít šablony, ale ty jsou naprosto nevzhledné.
Téměř všechny šablony Ganttova diagramu v Excelu vypadají jako artefakty z mimozemské lodi. Navíc jsou stejně obtížné na používání.
Naštěstí interaktivní zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp předčí jakoukoli šablonu Ganttova diagramu nebo nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů.
Ganttovy diagramy ClickUp jsou dynamické, vizuálně přitažlivé a práce s nimi je velmi zábavná.
Nevěřte nám jen na slovo, podívejte se na příklad Ganttova diagramu od ClickUp:
Nejlepší na tom je, že jsou oba hezcí a silní, stejně jako Superman!
(Vypadá to, že část tohoto článku napsala Lois Laneová. )
Zde je přehled funkcí Ganttova diagramu:
- Automaticky vypočítat procento dokončení projektu
- Po změně harmonogramu projektu automaticky upravte jednotlivé úkoly.
- Vypočítejte kritickou cestu, když potřebujete dodržet náročný termín projektu.
Ale počkejte, projektový software jako ClickUp se nejen omezuje na zobrazení Ganttova diagramu.
Co když potřebujete ještě metriky pokroku projektu?
ClickUp vám nabízí řešení v podobě agilních dashboardů.
Dashboard ClickUp vám poskytuje přehledné analytické přehledy celého projektu na jednom místě.
Pomocí přizpůsobitelných widgetů sprintu můžete na svůj dashboard přidat více grafů, například:
- Grafy rychlosti: ukazují míru dokončení více úkolů
- Burndownovy diagramy: předpovídají množství práce zbývající v projektu.
- Burnupovy grafy: zobrazují množství práce, které již bylo v projektu dokončeno.
- Kumulativní diagramy toku: zdůrazňují průběh úkolu v čase
3. Kdy a jak byste měli používat projektový kalendář?
Projektový kalendář použijte, pokud potřebujete velmi jednoduchý přehled naplánovaných úkolů a termínů projektu (a nic jiného).
Jak vytvořit kalendář?
Dobře... ale jaký je nejlepší způsob, jak používat kalendář?
Papírové kalendáře jsou dinosauři; jsou téměř vyhynulé a pokryté prachem.
Nyní je nahradily výkonné softwarové aplikace pro řízení projektů, jako je ClickUp.
Stačí kliknout na zobrazení kalendáře a všechny důležité termíny a lhůty vašich úkolů se automaticky zmapují.
Pro lepší funkčnost můžete časový rámec kalendáře dále upravit podle svých preferencí.
Máte na výběr:
- Den: zobrazit naplánované úkoly pro konkrétní den
- 4 dny: zobrazuje všechny jednotlivé úkoly za období čtyř po sobě jdoucích dnů.
- Týden: vizualizujte celý týden a v případě potřeby snadno přesouvejte konkrétní úkoly z jednoho dne na druhý.
- Měsíc: přehled celého měsíce
Už jsme zmínili, že stačí jednoduše přetáhnout úkol projektu na datum v kalendáři a naplánovat ho?
Ano. Právě jsme to udělali.
Ještě jsme neskončili.
Jak jsme již zmínili, ClickUp není jen software pro tvorbu časových os nebo online Ganttových diagramů, ale kompletní nástroj pro řízení projektů.
Bonus: Software pro tvorbu Ganttových diagramů pro Mac
Zde je několik nástrojů, které vám pomohou řídit projekty jako profesionál:
- Cíle: rozdělte jakýkoli velký projekt na menší, měřitelné cíle.
- Úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy: Rozdělte svůj složitý projekt na úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy, abyste mohli lépe plánovat projekt a spravovat úkoly.
- Více zobrazení: prohlížejte si pracovní prostor projektu tak, jak vám to vyhovuje; vyberte si ze zobrazení Seznam, Kanban, Kalendář, Box a Režim já.
- Týmové reporty: získejte podrobné reporty o produktivitě vašeho interního nebo vzdáleného týmu.
Závěr
Pojďme na to:
Co je lepší, Ganttův diagram nebo časová osa?
Oba jsou svým způsobem vítězové.
(A nemyslíme tím, že „všichni jsou vítězové a zaslouží si medaili za účast“!)
Měli byste je používat podle situace a potřeb vašeho projektu.
Chcete mít rychlý přehled o svém rozvrhu? Použijte kalendář.
Chcete vidět, co vás čeká? Použijte zobrazení časové osy.
Chcete mít komplexní přehled o postupu vašeho projektu? Použijte Ganttův diagram.
A s ClickUp máte všechny tyto nástroje na dosah ruky. ClickUp integruje všechny tyto nástroje dohromady, aby vám poskytl flexibilitu používat cokoli, kdykoli to potřebujete.
Od obchodního plánování po sledování produktivity vašeho týmu – správa projektů s ClickUp je hračka.
Stáhněte si ClickUp ještě dnes zdarma a začněte spravovat své projekty jako profesionál.