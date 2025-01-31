10 nejlepších bezplatných programů pro tvorbu Ganttových diagramů pro Mac v roce 2025

Ganttovy diagramy jsou ideální pro řízení projektů, protože poskytují vizuální přehled o časové ose a rozsahu projektu. Usnadňují odhadování časových os projektů a identifikaci potenciálních překážek ve vašem pracovním postupu.
A když jsou Ganttovy diagramy integrovány do softwaru pro řízení projektů, získávají super schopnosti – mohou se propojit s úkoly a přidělenými osobami, přesouvat související úkoly při změně termínů a zobrazovat průběh projektu v reálném čase.
Bohužel mnoho softwarů pro Ganttovy diagramy funguje pouze (nebo lépe) na systémech Windows. Ale pokud jste uživatelem Macu, nemějte obavy – existují nástroje, které na vašem zařízení fungují. Více se dozvíte v tomto seznamu 10 softwarů pro Ganttovy diagramy pro uživatele Macu.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů pro Mac?
Při výběru softwaru pro Ganttovy diagramy pro Mac zvažte následující funkce:
- Uživatelské rozhraní: Uživatelské rozhraní by mělo být snadno použitelné a srozumitelné. Mělo by usnadňovat přístup ke všem funkcím, které potřebujete.
- Automatizace: Měli byste být schopni automatizovat rutinní kroky a jednoduché pracovní postupy, abyste ušetřili čas strávený vytvářením Ganttových diagramů.
- Spolupráce: Software pro tvorbu Ganttových diagramů by měl usnadňovat spolupráci tím, že umožňuje členům týmu přiřazovat úkoly, prohlížet je a komentovat.
- Sledování výkonu: Sledování výkonu je nezbytnou součástí každého softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů. Tato funkce vám umožňuje sledovat průběh různých úkolů a analyzovat, jak ovlivňují celkový časový harmonogram projektu.
Čtěte dál a dozvíte se o 10 nejlepších nástrojích pro vytváření Ganttových diagramů na Macu.
10 nejlepších programů pro tvorbu Ganttových diagramů pro Mac
1. ClickUp
ClickUp je cloudová sada nástrojů pro zvýšení produktivity s Ganttovým diagramem pro řízení projektů. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní a přizpůsobitelným prvkům vypadají Ganttovy diagramy skvěle.
Stejně jako zbytek platformy je i nástroj Ganttův diagram pro Mac od ClickUp příjemný na používání, s responzivním rozhraním typu drag-and-drop a podporou pro více spolupracovníků pracujících současně na stejném diagramu.
Vyzkoušejte náš nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů stažením aplikace ClickUp pro MacOS a začněte s touto jednoduchou šablonou Ganttova diagramu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky identifikuje potenciální úzká místa pomocí inteligentního sledování kritických cest.
- Dynamické zobrazení časové osy, včetně automatického přeplánování všech propojených úkolů při přesunutí úkolu se závislostmi.
- Třídění jedním kliknutím podle termínu splnění, priority, přidělených osob, data vytvoření a dalších možností třídění.
- Sledujte průběh projektu v reálném čase pomocí dynamických procentuálních údajů o pokroku.
- Získejte přehled o všech probíhajících projektech v jednom Ganttově diagramu s jasným barevným kódováním.
- Responzivní rozhraní s funkcí drag-and-drop umožňuje více spolupracovníkům provádět změny v diagramu.
Omezení ClickUp
- Uživatelé bezplatného tarifu nemohou exportovat Ganttovy diagramy jako soubory PDF nebo PNG.
- Noví uživatelé mohou být ohromeni rozsahem možností přizpůsobení (což můžete zmírnit tím, že začnete s šablonami Ganttových diagramů namísto prázdného plátna).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se na nejlepší software pro správu projektů pro Mac a získejte širší přehled o možnostech!
2. Toggl Plan
Toggl Plan je nástroj pro plánování a řízení projektů, který nabízí zobrazení Ganttových diagramů. Můžete vytvářet Ganttovy diagramy pro jakýkoli projekt a snadno sledovat stav úkolů a pokrok. Toggl slouží také jako týmový kalendář a plánovač projektů.
Pokud si po přečtení informací o funkcích a omezeních Toggl Plan nejste jisti, zda ho chcete vyzkoušet, podívejte se na tento seznam alternativ k Toggl.
Nejlepší funkce Toggl Plan
- Segmentované zobrazení Ganttova diagramu usnadňuje identifikaci dlouhodobých úkolů.
- Přidejte kontext pomocí příloh souborů, komentářů a kontrolních seznamů.
- Responzivní design zajišťuje, že se diagram přizpůsobí při změně velikosti okna.
- Je integrován s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Asana, Trello, Jira, Zendesk a Basecamp.
Omezení plánu Toggl
- K každé úloze lze přidat pouze jednu přílohu.
- Hotové úkoly nelze skrýt, pokud nemáte dražší tarif Business.
Ceny plánu Toggl
- Bezplatná zkušební verze
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Bonus: Aplikace pro seznamy úkolů pro Mac
3. TeamGantt
TeamGantt je výkonný software pro tvorbu Ganttových diagramů pro Mac s atraktivním uživatelským rozhraním a důrazem na týmovou spolupráci. Obsahuje funkce jako chaty pro konkrétní úkoly, automatizované úkoly a plánování projektů a intuitivní rozhraní typu drag-and-drop.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Spolupráce v reálném čase, bez ohledu na to, kolik lidí se na projektu podílí
- Krásné Ganttovy diagramy a časové osy s barevným kódováním
- Rozhraní typu drag-and-drop pro snadné přeplánování úkolů
- Automatické plánování úkolů pro úsporu času (není třeba ručně upravovat termíny)
Omezení TeamGantt
- Někdy se načítá pomalu
- Drobné, občasné chyby, jako například nezobrazování milníků (podívejte se na tyto alternativy TeamGantt!)
Ceny TeamGantt
- Zdarma
- Lite: 24 $/měsíc za manažera + 5 spolupracovníků na manažera
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele + neomezený počet spolupracovníků
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele + neomezený počet spolupracovníků
Hodnocení a recenze TeamGantt:
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Bonus: Software pro řízení stavebních projektů pro Mac
4. Smartsheet
Smartsheet je oblíbený software pro tvorbu Ganttových diagramů pro uživatele Mac. Nabízí funkce jako závislosti úkolů, ovládání časové osy pomocí drag-and-drop a automatická oznámení, která vám pomohou sledovat průběh projektu. Smartsheet také podporuje spolupráci s více zúčastněnými stranami pro efektivnější komunikaci a snadnější přidělování úkolů.
Mějte na paměti, že mnoho konkurentů nabízí podobné funkce, proto před zakoupením placeného tarifu porovnejte Smartsheet s alternativním softwarem.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Poskytuje vám detailní kontrolu nad přístupovými oprávněními, zabezpečením a správou dat.
- Změny a aktualizace v reálném čase, aby byli všichni členové týmu v obraze
- Umožňuje automatizovat pracovní postupy, jako jsou opakované žádosti o zpětnou vazbu v předem definovaných intervalech.
- Má aktivní komunitu zkušených uživatelů, kteří sdílejí osvědčené postupy a řešení související se softwarem.
Omezení Smartsheet
- Omezené možnosti formátování
- Někteří uživatelé považují tento software za neohrabaný, pokud pracují s více podúrovněmi úkolů.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 32 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Týmová práce
Teamwork je platforma pro správu projektů s nástrojem Ganttův diagram pro Mac. Umožňuje vám sledovat více projektů a pracovat na stejném diagramu současně s členy vašeho týmu.
Navíc nabízí řadu nástrojů pro vytváření reportů, které slouží k měření výkonnosti projektů.
Nejlepší funkce Teamwork
- Závislosti úkolů pro rychlou identifikaci úzkých míst
- Nastavte priority úkolů, aby se tým mohl soustředit na nejdůležitější práci.
- Vyvážená funkčnost a uživatelská přívětivost
- Integruje se se softwarem běžně používaným virtuálními týmy, jako je Google Workspace, Databox, Toggl Track a různé nástroje pro vývojáře, účetnictví a marketing.
Omezení týmové práce
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Dražší než většina nástrojů v tomto seznamu.
Ceny pro týmovou práci
- Zdarma
- Starter: 8,99 $/uživatel za měsíc
- Cena: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 24,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
6. Monday. com
Monday.com je „pracovní operační systém“, jehož cílem je pomoci vám zefektivnit vaše pracovní postupy a aplikace. Kromě funkce Ganttova diagramu vám Monday nabízí přehledy projektů, stejně jako dashboard a Kanban zobrazení.
Můžete sledovat pracovní vytížení každého člena týmu a rovnoměrně rozložit práci mezi členy týmu.
Jako každý software má i Monday svá omezení. Sestavili jsme seznam alternativ k Monday, které vám pomohou rozhodnout, zda je tento software pro vás ten pravý.
Nejlepší funkce Monday
- Nástroj pro správu úkolů a projektů s nízkými nároky na údržbu
- Podporuje rychlý a plynulý import tabulek Excel (soubory CSV) a převádí je na inteligentní tabule, které lze zobrazit jako Ganttovy diagramy.
- Snadno nastavitelné automatizace pro eliminaci opakujících se manuálních úkolů
- Integruje nástroje pro spolupráci, produktivitu a design.
Omezení programu Monday
- Nemá výkonné funkce pro závislost úkolů
- Není možné přiřazovat komentáře k Ganttovým diagramům členům týmu.
Ceny v pondělí
- Zdarma
- Základní: 8 $/uživatel za měsíc
- Standard: 10 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
7. SmartDraw
SmartDraw je software pro tvorbu Ganttových diagramů a schémat pro zařízení Mac. Je ideální pro vysoce technické použití, například pro inženýry a vývojáře aplikací.
Mnoho uživatelů navíc považuje tento software za vhodný pro podniky, protože umožňuje jednotné přihlášení pro tisíce uživatelů v rámci jedné organizace.
Nejlepší funkce SmartDraw
Omezení SmartDraw
- Software občas selhává.
- Někteří uživatelé považují navigaci za matoucí.
Ceny SmartDraw
- Jeden uživatel: 9,95 $ měsíčně, fakturováno ročně
- 5 a více uživatelů: 5,95 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (107+ recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy SmartDraw!
8. GanttPRO
GanttPRO se liší od mnoha jiných možností v tomto seznamu, protože se jedná o nástroj pro řízení projektů založený na Ganttových diagramech. Žádné zbytečné funkce – pomocí Ganttových diagramů plánujete, odhadujete a sledujete práci, jednoduše a přímočaře. Díky tomuto zaměření je GanttPRO pro mnoho uživatelů snadno pochopitelný a použitelný.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Umožňuje seskupovat úkoly, podúkoly a milníky v rámci projektu.
- Užitečné pro správu zdrojů: Automaticky vypočítává náklady na úkoly a projekty na základě zdrojů, které jste propojili s úkoly, a hodinové náklady na zdroje.
- Má oddělené pracovní prostory pro osobní a týmové diagramy.
- Nabízí možnosti udělení oprávnění členům týmu k prohlížení a úpravám.
Omezení GanttPRO
- Ve bezplatné verzi software umisťuje na exportované diagramy vodoznak.
- Chybí plynulost při přibližování a oddalování a při používání posuvníku.
Ceny GanttPRO
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 7,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 12,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 19,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
9. nTask
nTask je software pro řízení projektů s interaktivními Ganttovými diagramy. Je užitečný pro stanovení priorit úkolů, řízení rizik a sledování pokroku. Nástroj Ganttův diagram nTask je integrován do zbytku platformy, což znamená, že do svého diagramu můžete načíst informace o projektu z různých zobrazení a dashboardů.
Nejlepší funkce nTask
- Odesílá oznámení v reálném čase, kdykoli dojde k aktualizaci stavu projektu.
- Umožňuje přiřazovat úkoly a rizika členům týmu, aniž byste museli opustit zobrazení Ganttova diagramu.
- Zobrazuje propojené podúkoly jediným kliknutím na rozbalovací nabídku nadřazených úkolů.
- Integruje se se stovkami softwarů, včetně kalendářů, tabulek, cloudového úložiště a komunikačních aplikací, jako je Slack.
Omezení nTask
- Načítání projektů, diagramů a výsledků dotazů může být pomalé.
- Ganttovy diagramy nejsou k dispozici v bezplatném tarifu.
Ceny nTask
- Zdarma
- Premium: 4 $ měsíčně pro 1 uživatele (ceny se liší v závislosti na počtu uživatelů)
- Podnikání: 12 $ měsíčně pro 1 uživatele (ceny se liší v závislosti na počtu uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (17 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Vizualizujte data pomocí diagramů toku pro Mac!
10. Workzone
Workzone je software pro řízení projektů známý svou podpůrnou poprodejní službou a přehledným uživatelským rozhraním. Přestože je bohatý na funkce, je snadné se ho naučit, zejména díky tutoriálům poskytovaným týmem Workzone.
Nejlepší funkce Workzone
- Tým Workzone poskytuje zákazníkům neomezené školení a podporu.
- Vysoká úroveň přizpůsobitelnosti, takže můžete vytvářet pracovní postupy a diagramy, které vyhovují vašemu způsobu práce.
- Mnoho recenzentů uvádí, že od týmu zákaznické podpory dostali rychlé a přátelské odpovědi.
- Umožňuje vám vytvářet osobní seznamy úkolů a nastavovat automatické e-mailové připomenutí.
Omezení pracovního prostoru
- Funkci kritické cesty má pouze plán Enterprise.
- Někteří uživatelé považují vytváření a přizpůsobování šablon za obtížné.
Ceny Workzone
- Žádná bezplatná zkušební verze
- Tým: 24 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 34 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 43 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Workzone
- G2: 4,3/5 (50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Získejte důležité informace díky nejlepšímu softwaru pro Ganttovy diagramy pro Mac
Ganttovy diagramy vám poskytují informace, které jednoduchá časová osa nebo dokonce Kanban tabule nemohou nabídnout. Ukazují vám, které úkoly budou během trvání projektu probíhat a v jakém čase, což vám pomáhá efektivněji plánovat, stanovovat priority a spravovat vaše zdroje. Pomáhají vám odhalit a napravit potenciální zpoždění, než k nim dojde.
Se správným softwarem můžete maximalizovat hodnotu, kterou vám Ganttovy diagramy přinášejí. Začněte vytvářet Ganttovy diagramy pro Mac během chvilky vytvořením bezplatného pracovního prostoru na ClickUp.