50 pojmů z oblasti řízení staveb: Slovníček stavebních pojmů

Každé odvětví má svůj vlastní speciální slang.
Pro nezasvěcené uši a oči mohou tyto odborné termíny, zkratky a fráze znít jako cizí jazyk. Pokud jste však profesionálem ve svém oboru, je pochopení těchto klíčových termínů zásadní, protože mohou ovlivnit způsob, jakým komunikujete s ostatními, a úspěch vašeho projektu.
Při řízení stavebního projektu je proto velmi důležité používat správné termíny, aby všichni měli stejné informace a jasně rozuměli celkovým cílům projektu. Pokud nebudete opatrní, stačí jeden nesprávně použitý termín, aby to mělo negativní dopad na váš projekt nebo ho dokonce zcela zničilo.
Tak se tomu vyhněte! Zde je užitečný slovníček s 50 nejčastěji používanými termíny, které by měl znát každý stavební manažer, projektový manažer a profesionál ve stavebnictví. Přidali jsme také několik šablon souvisejících s projektovým řízením, které rozšíří výbavu projektového manažera o další užitečné nástroje.
50 nezbytných pojmů ze stavebního managementu
A-K: Agilní projektové řízení pro zahájení schůzky
1. Agilní projektové řízení
Agilní projektové řízení se zaměřuje na přizpůsobování se měnící se situaci. Stavební manažeři mohou dosáhnout agilního řízení tím, že projekt pečlivě sledují a podle potřeby provádějí změny nebo přijímají rozhodnutí.
Dobrý software pro agilní řízení projektů umožňuje snadno spravovat sprintový pracovní postup, rychle přijímat a dokončovat úkoly a poskytovat projektovému týmu flexibilitu, strukturu a podporu, které potřebuje k posunu projektů vpřed.
2. All-In Rate
All-in rate shrnuje celkové náklady projektu nebo konkrétní stavební položky, včetně přímých i nepřímých nákladů. Může se například jednat o dopravu, pracovní hodiny a instalační materiál.
3. Architekt záznamu
Architekt projektu je osoba, jejíž jméno je uvedeno na stavebním povolení a která dohlíží na bezpečnost a dokončení stavebního projektu. Nemusí se jednat o projektanta, ale o licencovaného stavebního manažera, který je k dispozici pro vyřizování projektové dokumentace.
4. Výkaz výměr (BOQ)
BOQ neboli výkaz výměr se používá k určení ceny projektu. Jedná se o podrobný seznam všech prací a materiálů potřebných k dokončení stavebního projektu podle plánu.
5. Blokování
Blokování se týká úkolů, na kterých nelze pracovat, nebo úkolů, které jsou jednoduše „blokovány“ a nikdo na nich nemůže začít pracovat, dokud není dokončen předchozí úkol nebo podúkol. Tím se zabrání narušení pracovního postupu, když jsou nastaveny závislosti, které brání někomu v pokroku v projektu.
Například v projektu přestavby kuchyně by byla pro úlohu demolice nastavena závislost blokující instalaci skříněk, takže nové skříňky nelze nainstalovat, dokud není demolice kuchyně dokončena.
6. Úzké místo
Úzké místo je místo v projektu, kde dochází k zácpě a kde musí být určitá položka dokončena nebo vyřešena, než bude možné pokračovat v dalších pracích.
Například nesprávná velikost zařízení, čekání na dodávku materiálů nebo nezbytný instalační krok se mohou stát překážkou.
7. Spolupráce
Spolupráce nastává, když spolupracuje více týmů dodavatelů nebo specialistů. Spolupráce ve stavebnictví musí probíhat ve správném pořadí, aby byly efektivně dokončeny například instalace za stěnami a sádrokartonové instalace.
8. Software pro řízení staveb
Software pro řízení staveb umožňuje stavebním manažerům zlepšit efektivitu projektů, plánování staveb, dohled a přidělování úkolů. Měl by zahrnovat funkce jako CAD diagramy, dokumentaci, Ganttovy diagramy, dashboardy, mobilní sledování času, šablony a další, které vám pomohou řídit váš projekt na místě i mimo něj.
Použijte tuto šablonu denní zprávy ClockConstruction k sledování denního pokroku pro snadnou organizaci a plánování.
9. Metoda kritické cesty (CPM)
Metoda kritické cesty (CPM) ve stavebnictví je metoda plánování projektů. Manažeři mohou pomocí softwaru rozdělit požadované činnosti ve stavebních projektech na základě doby, kterou budou trvat, a pořadí, v jakém musí být tyto úkoly dokončeny.
10. Závislosti
Závislosti jsou úkoly, které je třeba dokončit, než lze zahájit další úkol. Například zapojení za zdí závisí na instalaci svítidel, protože svítidla závisí na dokončení zapojení.
11. Design-Build
Design-build představuje koncept najmutí stejného týmu pro návrh a realizaci projektu. Tím je zajištěno, že návrháři jsou součástí týmu, aby projekt odpovídal návrhu, a že návrhy jsou dokončeny s ohledem na schopnosti stavitelů. Služby design-build mohou snížit náklady a zlepšit výsledky díky menší rozptýlenosti odpovědnosti.
12. Field Work Order
Pracovní příkaz je dokument, který obsahuje seznam úkolů přidělených subdodavateli a pokyny k dokončení práce. Vydává jej generální dodavatel subdodavateli a jeho rozsah je omezen pouze na to, co subdodavatel potřebuje vědět a udělat.
13. Následná kontrola
Následná kontrola je postup, při kterém se znovu ověřuje, zda je práce na projektu uspokojivá. Lze ji provádět na všech úrovních výstavby, aby se zajistilo, že každý úkol je dokončen a připraven pro další fázi. Provádějí ji také dodavatelé s klienty, aby se ujistili, že konečný produkt je k jejich spokojenosti.
14. Protokol o problémech
Problémový protokol je dokument, ve kterém jsou zaznamenány a sledovány všechny problémy, které mají negativní dopad na projekt. Patří sem již vyřešené problémy i problémy, které způsobily trvalé zpoždění nebo potíže.
15. Řízení problémů
Řízení problémů je proces řešení a vyřizování problémů zaznamenaných v protokolech. Známá zpoždění a další negativní faktory projektu jsou seřazeny podle priority, aby bylo možné najít způsoby, jak problém překonat nebo obejít.
16. Sledování problémů
Sledování problémů je praxe, která spočívá v tom, že se neustále sleduje aktuální problém. Dodavatel může například sledovat zpožděnou zásilku. Obvykle se k tomu používá software pro sledování problémů, který generálnímu dodavateli umožňuje přiřadit odpovědnost a kontrolovat známé problémy na ovládacím panelu.
Pomocí šablony ClickUp pro sledování chyb a problémů můžete hlásit, sledovat a prioritizovat chyby na stejném místě, kde provádíte i ostatní práci.
17. Typy problémů
Každý problém má svůj typ. Mezi typy problémů ve stavebnictví patří zpoždění dodávek, dodržování předpisů, dodržování harmonogramu, obavy o kvalitu materiálu a další typy problémů, které mohou nastat před zahájením a v průběhu stavebního projektu.
18. Úvodní schůzka
Úvodní schůzka je první významnou schůzkou všech účastníků stavebního projektu. Generální dodavatel zajistí, aby všichni pochopili úkoly a cíle svého týmu, a sestaví harmonogram stavby, přičemž každému týmu nebo specialistovi přidělí úkoly v harmonogramu podle pořadí, v jakém bude stavba probíhat.
Použijte šablonu ClickUp pro úvodní schůzku k projektu a začněte svůj další projekt správným krokem.
M-W: Program schůzky podle vodopádového modelu
19. Program jednání
Program schůzky je seznam témat, která mají být během schůzky projednána. Kdykoli se koná schůzka týkající se stavebnictví, lze použít program, který pomůže udržet diskusi na správné cestě a pokrýt všechna nezbytná témata. Patří mezi ně řešení časového harmonogramu, známých problémů a koordinace subdodavatelů.
Použijte šablonu Meetings v ClickUp k vytvoření ideálního programu schůzky a zajistěte plynulý průběh celého procesu.
20. Zápis z jednání
Při konání schůzky může být pořízen zápis. Zápis ze schůzky je záznamem všech témat projednávaných na schůzce a přibližného času, kdy byla tato témata projednána. Zápis ze schůzky může být podrobný nebo obecný, ale nejlepším způsobem, jak pořídit zápis, je použít softwarový nástroj, který přidává časová razítka a obsahuje zkratky pro rychlé a jasné poznámky.
Zefektivněte proces pořizování poznámek a zaznamenávejte si lepší poznámky z jednání pomocí šablony ClickUp Meeting Minute.
21. Milníky
Milník je významná událost ve stavebním projektu. Obvykle to znamená, že byla dokončena velká část stavby nebo že projekt dosáhl bodu, kdy si klient může prohlédnout stavbu a zkontrolovat její postup. Dokončená hrubá stavba může být například považována za milník ve výstavbě.
22. Rozpočet projektu
Rozpočet projektu je formálně schválený podrobný seznam všech předvídatelných nákladů a výdajů potřebných k dokončení stavebního projektu.
23. Projektový manažer
Projektový manažer ve stavebnictví má na starosti koordinaci všech prvků a úkolů stavby a udržování různých týmů a specialistů na správné cestě. Je zodpovědný za vytvoření harmonogramu projektu, identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti projektu, výběr vhodné metody realizace projektu, řízení nákladů projektu, sledování a komunikaci výkonnosti projektu a zajištění splnění všech výstupů projektu.
24. Projektový plán
Plán stavebního projektu, vytvořený projektovým manažerem, podrobně definuje cíle a záměry projektu, úkoly, milníky, výstupy a zdroje. Je důležité vytvořit projektový plán, který nastíní nejúčinnější a nejhospodárnější metody pro dokončení stavebního projektu v souladu se všemi požadavky a k spokojenosti klienta.
Účinným způsobem, jak vizualizovat svůj plán a zpřístupnit jej projektovému týmu nebo zainteresovaným stranám, je vytvořit seznam úkolů v platformě pro řízení projektů, jako je ClickUp, a vytvořit vlastní stavy, které jasně definují fáze projektu, a přidat vlastní pole, která zobrazí všechny klíčové podrobnosti projektu v jednom zobrazení.
25. Správa projektového portfolia (PPM)
Ve stavebnictví je řízení projektového portfolia (PPM) strategický přístup, který stavebním firmám umožňuje analyzovat a optimalizovat jejich výkonnost, návratnost investic, zdroje a procesy. Dodavatelé analyzují portfolio s cílem optimalizovat náklady, zdroje a technologie používané pro všechny projekty v rámci portfolia, což umožňuje zlepšení a úspory nákladů napříč více projekty namísto jednoho po druhém.
26. Zúčastněná strana projektu
Mezi zúčastněné strany stavebního projektu patří všichni, kdo se na projektu podílejí a mohou ovlivnit jeho výsledek. Patří sem klient, vlastník nemovitosti, generální dodavatel, subdodavatelé, projektový tým, dodavatelé a dokonce i vládní orgány, jako jsou místní úřady.
27. Časový harmonogram projektu
Časový plán projektu se vytváří ve fázi plánování životního cyklu projektu. Jasně vymezuje harmonogram výstavby, dobu trvání projektu a čas potřebný k dokončení jednotlivých fází stavebního projektu.
Aby projektový tým mohl správně vizualizovat a dodržovat harmonogram projektu, měli by projektoví manažeři investovat do nástroje pro řízení stavebních projektů, který jim umožní vytvořit přehledný časový plán. K monitorování harmonogramu vašeho příštího projektu použijte šablonu Gantt Timeline od ClickUp.
28. Seznam nedodělků
Seznam nedodělků ve stavebnictví je dokument, který obsahuje vše, co ještě nebylo dokončeno nebo nesplňuje specifikace zákazníka. Seznam nedodělků se obvykle předkládá na konci projektu jako součást dokumentace, aby dodavatel mohl projekt uzavřít a obdržet platbu.
29. Zajištění kvality
Zajištění kvality je systémový plán zavedený za účelem sledování a zajištění toho, aby byl projekt dokončen v souladu s určitými standardy kvality. Zajištění kvality se provádí pravidelně během projektu a po dokončení každé fáze.
30. Kontrola kvality
Kontrola kvality je proces, při kterém se hodnotí materiály a dokončené práce, aby se zajistilo, že vše odpovídá stanoveným standardům kvality. Kontrola kvality se provádí po dokončení každého úkolu a projektu, aby se určilo, zda jsou v procesu zajištění kvality nutné nějaké změny.
31. Plán řízení kvality
Plán řízení kvality je podrobný přehled standardů kvality zainteresovaných stran, procesu zajištění kvality a politik kontroly kvality, které budou použity k dokončení projektu. Plán řízení kvality je obvykle součástí celkového plánu řízení projektu.
32. Plánování kvality
Plánování kvality, které provádí projektový manažer, nastiňuje očekávané standardy kvality, které budou dodržovány během stavebního projektu. Zahrnuje vytvoření plánu komunikace v oblasti kvality, proces kvalifikace dodavatelů, nástin plánu monitorování zajištění kvality, postupy kontroly kvality a identifikaci postupů při neshodách.
33. Alokace zdrojů
Alokace zdrojů analyzuje nejúčinnější způsob přidělování zdrojů týmům a úkolům během stavebního projektu. Tím se maximalizují zdroje tak, aby co nejlépe splňovaly stavební a projektové cíle.
34. Dostupnost zdrojů
Dostupnost zdrojů se určuje posouzením, které zdroje jsou k dispozici nebo lze včas získat pro dokončení stavebního projektu.
35. Rozpis zdrojů
Struktura rozdělení zdrojů je komplexní seznam všech zdrojů, které budou potřebné k dokončení stavebního procesu. Může zahrnovat zdroje, ke kterým má stavební dodavatel přístup, i položky, které bude nutné objednat.
36. Kalendář zdrojů
Kalendář zdrojů pro stavební projekt uvádí, kdy budou zdroje k dispozici. Může zahrnovat například harmonogramy dodávek materiálů, které dorazí v době, kdy již bude projekt v plném proudu.
Udržujte projektový tým, stavebního manažera, projektového manažera a všechny ostatní klíčové zúčastněné strany neustále v obraze vytvořením digitálního kalendáře zdrojů, který mapuje vaše projektové aktivity a důležité projektové úkoly v přehledném kalendářovém zobrazení.
37. Vyrovnávání zdrojů
K vyrovnávání zdrojů dochází, když dodavatelé upravují harmonogram projektu tak, aby využití určitých zdrojů nepřekročilo stanovený limit. Tím se například zajistí, že subdodavatelé nebudou pracovat přesčas nebo že kapacita generátoru nebude nadměrně využívána.
38. Řízení rizik
Řízení rizik je proces identifikace všech rizik, která by mohla nastat v rámci projektu, a posouzení jejich potenciálu způsobit zpoždění a jiné problémy. Poskytuje přehled o tom, jak zabránit rizikům, aby neměla dopad na cíle projektu. Rizika ve stavebnictví sahají od bezpečnostních rizik až po zpoždění dodavatelů.
39. Snižování rizik
Pro každé identifikované riziko je navržena strategie zmírnění rizika, která nastiňuje plán na snížení, minimalizaci nebo obejití známého rizika, aby se zabránilo negativním dopadům nebo tomu, že se riziko stane skutečností.
Udržujte svůj protokol rizik projektu přehledný, viditelný a sledovatelný tím, že vytvoříte seznam v ClickUp, přidáte vlastní pole pro jasné uvedení každého rizika a jeho dopadu a vytvoříte vlastní značky pro přidání dalšího kontextu a kategorizaci každého rizika.
40. Sledování a kontrola rizik
Monitorování a kontrola rizik je proces sledování známých rizik, implementace plánů reakce a identifikace a reakce na nově vznikající rizika s cílem zlepšit proces řízení rizik.
41. Risk Owner
Vlastník rizika je odpovědný za sledování a řízení konkrétního rizika. Může být také odpovědný za průběžnou analýzu rizik.
42. Harmonogram hodnot
Cenový rozpis je seznam pracovních úkolů nebo položek seřazených podle jejich odpovídající hodnoty. Celkový cenový rozpis by měl představovat celkové náklady stavebního projektu. Tyto se používají dodavateli jako pomůcka při zpracování žádostí o platbu.
Vytvořte podrobný harmonogram v hodnotách přidáním vlastního pole „Peníze“ v ClickUp do zobrazení seznamu, aby se zobrazily rozpočty produktů pro každý úkol nebo projekt.
43. Scrum
Scrum je rámec pro řízení projektů zaměřený na nepřetržitou a cyklickou spolupráci mezi členy týmu během celého životního cyklu projektu. Ve stavebnictví může scrum představovat pravidelné schůzky za účelem naplánování a následného provedení jednotlivých fází stavebního projektu.
44. Specifikace
Stavební specifikace, neboli specifikace, jsou podrobnosti o použitých materiálech nebo pracích potřebných k dokončení každé fáze projektu. Specifikace terasy mohou zahrnovat nosnost nebo velikost použitých prken. Specifikace prkna jsou rozměry a pevnost v tahu.
45. Sprint
V agilním projektovém řízení se projekty rozdělují na krátké opakovatelné fáze zvané sprinty, které se obvykle dokončují za jeden týden až měsíc, takže všichni členové projektového týmu zapojení do sprintu pracují rychle, aby stihli termín. Stavební práce se často provádějí ve sprintech, protože týmy dodavatelů nebo subdodavatelů pracují na dokončení každé fáze nebo denní práce v předem stanoveném počtu hodin.
Zjednodušte a standardizujte procesy svého týmu vytvořením organizovaného, opakovatelného a konzistentního sprintového workflow pomocí šablony Sprints od ClickUp.
46. Stand-Up Meeting
Stand-up meeting je krátká a rychlá schůzka, na které každý člen projektového týmu podá zprávu o postupu své práce a sdílí veškeré potřebné koordinační údaje. Stand-up meetingy se často konají každý den ve stejnou dobu.
47. Čas a materiál (T&M)
Time and Materials (T&M) je metoda, při které je dodavatel placen výhradně za skutečné náklady, včetně odpracovaných hodin a zakoupeného materiálu.
Spravujte ceny svých služeb a produktů přímo v ClickUp. Tato šablona ceníku je užitečná pro společnosti zabývající se prodejem produktů a poskytovatele služeb!
48. Vodopádový model
Vodopádový model je metodika řízení projektů, která postupuje směrem dolů a zpracovává jednu fázi po druhé, aniž by se fáze překrývaly. Vodopádová metoda může být užitečná ve stavebnictví kvůli nezbytné postupnosti instalace.
Pomocí šablony Waterfall Management v ClickUp můžete vytvořit standardizovaný proces pro řízení projektů pomocí modelu Waterfall.
49. Nedokončená výroba (WIP)
Jakýkoli projekt nebo úkol, který byl zahájen, ale dosud nebyl dokončen, se nazývá rozpracovaná zakázka (Work in Progress, WIP). Mezi hlavní příčiny WIP patří zahájení příliš mnoha věcí současně a provádění mini-vodopádů v rámci sprintu.
50. Limit rozpracované výroby
Některé projekty omezují počet úkolů, které mohou být v dané fázi najednou, nebo množství práce, které může být najednou v procesu. Toto se nazývá limit rozpracované výroby (WIP). Omezení WIP může pomoci identifikovat úzká místa a udržet týmy soustředěné.
Projektoví manažeři mohou využít aplikaci WIP Limit ClickApp v ClickUp k ochraně kapacity projektového týmu tím, že vizuálně označí, zda jsou pod, blízko, na nebo nad kapacitou v zobrazení ClickUp Board.
Doplňte si svou sadu nástrojů o termíny ze stavebního managementu
Řízení stavebního projektu vyžaduje mnoho plánování, koordinace a komunikace se stavebním manažerem, projektovým týmem, klíčovými zúčastněnými stranami a klienty. Je velmi důležité vědět, jak správně používat termíny z oblasti projektového řízení a stavebnictví, abyste mohli předávat informace potřebné k naplnění očekávání a dodržení rozsahu projektu.
Jako projektový manažer máte také na starosti řízení rizik, hladký průběh projektu v průběhu jeho životního cyklu, kontrolu rozpočtu projektu, sledování postupu projektu – a seznam pokračuje. Právě zde se hodí nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp.
Díky plné přizpůsobitelnosti mohou týmy vytvořit ideální a efektivní pracovní postup, který nejlépe vyhovuje jejich jedinečným projektovým potřebám a preferencím. Vyberte si ze stovek funkcí, které zlepší váš proces řízení projektů a spolupráci týmu, integrujte další pracovní nástroje, abyste měli veškerou práci na jednom místě, a využijte široký výběr editovatelných šablon pro stavebnictví v ClickUp, které vám pomohou řídit jakýkoli typ projektu. 👷♀️👌